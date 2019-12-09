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الرئيسية | مجتمع | المغرب ويونسيف يطلقان تقاسم عُدة تكوين المربّين

المغرب ويونسيف يطلقان تقاسم عُدة تكوين المربّين

المغرب ويونسيف يطلقان تقاسم عُدة تكوين المربّين
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:35

أشرف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للورشة الوطنية لتقاسم عدة تكوين المربيات والمربين مع المؤطرين الجهويين بخصوص التنزيل البيداغوجي للإطار المنهاجي للتعليم الأولي.

ويشارك في هذه الورشة 133 إطارا من مفتشات ومفتشين تربويين مزاولين بالتعليم الابتدائي والأولي، وأساتذة مكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

ويندرج تنظيم هذه الورشة الوطنية، التي تنظمها الوزارة بتعاون مع منظمة اليونيسف لرعاية الطفولة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، "في إطار تفعيل المادة الثامنة من الباب الثالث من القانون الإطار51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات، وتفعيلا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تأهيل جميع المتدخلين التربويين في مجال التعليم الأولي".

وأضاف المصدر ذاته أن الورشة تهدف أيضا إلى تمكين المشاركات والمشاركين من الاطلاع على مجزوءات تكوين مربي ومربيات التعليم الأولي "لأجرأة الإطار المنهاجي للتعليم الأولي وتقريب الرؤى بخصوص منهجية الاشتغال أثناء تكوينهم لتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتكوين، فضلا عن إعداد مخططات جهوية لتقاسم عدة التكوين مع المكونين الإقليميين الذين سيتولون مهام مضاعفة تكوين مربيات ومربي التعليم الأولي للمضامين والأنشطة المقترحة للتكوين، إلى جانب إعداد أنوية جهوية مشكلة من المفتشين التربويين والمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لإنجاز عمليات التكوين والتأطير على المستويين الجهوي والإقليمي بخصوص التنزيل البيداغوجي للإطار المنهاجي للتعليم الأولي".

يشار إلى أن الورشة ستنظم على فترتين، يشارك في الفترة الأولى، الممتدة من يوم الاثنين 9 دجنبر إلى يوم الجمعة 13 من الشهر ذاته، مفتشات ومفتشو أكاديميات جهات مراكش-أسفي والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب والشرق وسوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة.

بينما الفترة الثانية الممتدة من يوم الثلاثاء 24 إلى يوم السبت 28 دجنبر الجاري، سيشارك فيها مفتشات ومفتشو أكاديميات جهات فاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة والدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وكلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت.

يذكر أن أمزازي كان مرفوقا بـ"جيوفانا باربيريس"، الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسف" بالمغرب.

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