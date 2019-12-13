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الرئيسية | مجتمع | المغرب في أسفل قائمة "مؤشر التنمية" .. تعليم رديء ودخل هزيل

المغرب في أسفل قائمة "مؤشر التنمية" .. تعليم رديء ودخل هزيل

المغرب في أسفل قائمة "مؤشر التنمية" .. تعليم رديء ودخل هزيل
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الجمعة 13 دجنبر 2019 - 03:00

أرجع رشيد أوراز، الباحث في الشؤون الاقتصادية، فشل المغرب في تحقيق نتائج متقدمة في تقرير "التنمية البشرية" العالمي الذي تصدره الأمم المتحدة إلى ضعف مستوى الدخل القومي الفردي في المملكة وتراجع دور المدرسة العمومية؛ وهي مؤشرات يستند عليها التقرير لقياس التقدم الذي حققته الدول.

ووضع تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المغرب في قائمة "تنمية بشرية متوسطة" منتقلا من المرتبة الـ123 عالمياً في تقرير 2018 إلى المرتبة الـ121 عالميا في سنة 2019 من أصل 189 دولة؛ في وقت حققت فيه ليبيا مثلا، التي تعيش أوضاعا أمنية غير مستقرة منذ فترة، ترتيبا أحسن من المغرب بحلولها في المركز الـ110.

وتساءل عدد من المتتبعين عن طبيعة المعايير والمؤشرات التي اعتمدها معدّو التّقرير لوضعِ المغرب مثلا خلف ليبيا والعراق في تصنيف "التنمية البشرية"، خاصة في ظل ما تعرفه الدولتان من أوضاع أمنية "هشة".

وفي هذا الصّدد، يوضح أوراز أن "هناك مجموعة من الأسباب التي جعلت المغرب يحقق مرتبة متأخرة في التصنيف الذي يصدره برنامج "بنود" التابع للأمم المتحدة".

ويشير أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "هذا التصنيف الجديد يأتي في سياق معين مرتبط بإعلان فشل النموذج التنموي؛ وإقرار رسمي بفشل الدولة في ما يخص التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، باعتبارهما من المؤشرات المعتمدة في هذا التقرير".

وأورد الباحث المختص في تأثير التعليم والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الدينامية الاقتصادية أن "التقرير الأممي يعتمد بالأساس على أمد الحياة في كل بلد؛ وكذا سنوات التعليم للأشخاص الذين يتجاوزون 17 سنة وكذا الدخل الفردي لكل مواطن".

وبخصوص الدخل القومي المغربي، فيبقى، حسب أوراز، "دون المتوسط ومتدن". أما فيما يخص مؤشر التعليم، فهناك إقرار رسمي بفشل المدرسة المغربية، حيث إن المغاربة لا يسْتكملون مسارهم الدّراسي. بشأن أمد الحياة، فالمغرب لديه ميزة حسنة في هذا الجانب"، يشدد أوراز.

واعتبر الباحث الاقتصادي المغربي أن "الدخل القومي ومستوى التعليم في المملكة جد متأخر، ولذلك نجد أن المغرب من خلال المؤشر العام للتنمية البشرية "أقل تصنيفاً مقارنة مع بعض الدول التي تعيش مشاكل وحروبا".

وتابع أوراز مستعرضا بعض الإحصائيات المرتبطة بالدخل الفردي القومي "المغرب يحقّق 7480 دولارا، العراق 15365 دولارا، وبالتالي فإن الدخل الفردي القومي في العراق يمثل ضعف لما يوجد في المغرب بسبب مداخل النفط، كما تحقق ليبيا 11700 دولار؛ هذا الدخل القومي الفردي يمثل واحدا من المؤشرات الثلاثة التي يعتمدها التّقرير".

وفي هذا الصدد، أوضح أوراز أن "التقرير يعتمد على معيارين في ما يخص التعليم، أولا، عدد سنوات الدراسة المتوقع للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 17 سنة ومتوسط السنوات الذي يقضيه هؤلاء الأشخاص في المدرسة؛ ففي المغرب مثلا يصل المعدل إلى 13 سنة، أما في العراق 11 سنة؛ وليبيا 12 سنة"، مستدركا أن "المشكل في المغرب أن هناك نسبة هدر مدرسي كبيرة مقارنة بباقي الدّول".

وشرح أوراز أن عدد الأشخاص الذين يتممون تعليمهم الثانوي في مصر سنة 2018 بلغ 84 في المائة، حسب إحصائيات تقرير البنك الدولي؛ في حين أن النسبة نفسها تصلُ في المغرب إلى 64 في المائة.

"مثلا، حققت ليبيا نسبة تعليم ابتدائي بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في سن التعليم نسبة 100 % سنة 1975؛ في حين حقق المغرب 28 %، ومصر 61%، والعراق 51 %.. وبالتّالي، فإنّ التراكم الذي حققته بعض الدول خلال العقود الأخيرة، خصوصاً على مستوى التعليم، يعطي نتائج على مستوى تحسين مراتبها في مؤشر التنمية البشرية"، يشدد أوراز.

وخلص الباحث ذاته إلى أن "الدولة تعترف بنفسها بفشل النموذج التنموي وفشل المدرسة العمومية، وبالتالي وجب تدارك هذه المشاكل من أجل تحقيق قفزة على مستوى التنمية البشرية"، مبرزا أن "المغرب لديه تأخر كبير، وبالتالي يأتي تصنيفه ضعيفا مقارنة مع ليبيا والعراق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Moga الجمعة 13 دجنبر 2019 - 03:19
الفساد بكل أشكاله هو السبب الرئيسي في ماوصل اليه المغرب من تدهور اقثصادي اجتماعي و ثقافي ...
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11
2 - Hicham الجمعة 13 دجنبر 2019 - 03:19
دولة فيها جوج بحور و الفوسفاط والطبيعة الخلابة و الشعب فقير لأقصى حد. لسبب السرقة ديال المسؤولين. وتفشي الرشوة والفساد الإداري....... وزيد وزيد. بلاد الناس زايدة القدام وحنا عكس التيار.
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8
3 - اسمس الجمعة 13 دجنبر 2019 - 03:22
التنمية البشرية و التطور الاقتصادي بالمغرب لا يمكن ان يتحقق الا بإعادة النظر في القوانين و تسريح خدام الدولة من مستشاريين إلى رؤساء مصالح التصقو بالمقاعد لعقود رغم الفشل و الانحطاط الذي أوصلوا اليه المغرب . و رغم فضاعة سياستهم الفاشلة تجدهم يعينون في مناصب أخرى و أخرى حتى انتشار وباء الفشل و ميكروباته في كل القطاعات و الأجهزة الحكومية و تبقى نظرية ربط المسؤولية بالاقالة و سير انت ولادك و مرآتك دوزو الكونجي خير مثال على ذلك
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4
4 - ابن سوس المغربي الجمعة 13 دجنبر 2019 - 03:25
حقيقة يعيشها الشعب و يرفض المسؤولين الاعتراف بها لأنهم يعيشون في مغربهم الذي يشبه فرنسا و الشعب المغربي يعيش في مغرب الواقع حسبي الله ونعم الوكيل على مسؤولين
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4
5 - Meryam Rochdi الجمعة 13 دجنبر 2019 - 03:31
بالنسبة للمتتبيع الذين يطرحون تساؤلات عن طبيعة المعايير و المؤشرات التي جعلت المغرب في هذا المركز..
نعم المغرب ينظم مهرجان عالمي موازين لكنه ينفق فيها ملايير و لا يستفيد الشعب بل تجد حارس امن خاص هناك يغطي ب 2000 درهم!!! و المغني ب 800 مليون لساعة او ساعتين
نعم المغرب ينظم تظاهرات عالمية مثل كوب مراكش لكن لا احد يستفيد من اموال الدعم العالمي و تجد من يوزعون اوراق هذه التظاهرة ب 100 درهم لليوم وو
نعم المغرب يدشن اشياء كبيرة مثل المحطة الحرارية باسفي و الطاقية بورززات ووو
لكن معظم من بنو هذا الصرح تجدهم يتقاضون رواتب هشة ما بين 3000 درهم و 6000درهم رغم انها مشاريع جبارة بينما نجد عاملات التوت المغربيات باسبانيا بعدد ساعات اقل يتقاضين 1400 درهم و عدد ساعات اقل
بمعنى المغرب بلد التناقضات من لا يعرفه يظنه دولة متقدمة غنيةو مسؤوليه يسرهون على تلميع صورته بهذه الافعال ليظن الاخرون انه بلد جيد و يسرقون بدون مشاكل لكن الحقيقة انه اغلب الكغاربة لا يجدون حتى عمل ب1000 درهم فيهاجرون لبلدان تبدو عادية لكن الاجور فيها مرتفعة و قيمة المواد الغذائية ارخص فينعمون اما المغرب كل شيء غالي من يعيش هو الغني
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6
6 - Najat الجمعة 13 دجنبر 2019 - 03:33
في حومتي مدرسة عمومية مغلوقة هده 5 سنوات ولاكن منزل المدير باقي سكن فيه فابور موظف قديم من وزارة التعليم ا متقاعد هده 20 سنةً . و هدا في اكبر مدن مغربية . و الحكومة شافت غير صندل المقاسات .
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7 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 13 دجنبر 2019 - 03:36
شكرا لكاتب هذا العرض القيم الذي أحصى كل شيء ولم يترك ايي مجال للمسؤولين بالمناورة عنوان عريض رديئة التعليم والدخل الضعيف من قضى على التعليم هم الدين قضوا أيضا على الرواتب بالنسبة للتعليم كبار المسؤولين يدرسون أبنائهم خارج الوطن لاعلاقة لهم بالقطاع لإصلاح المنظومة والرواتب الخيالية والتعويضات المشبوهة قضت على الرواتب الدنيا الحد الأدنى للأجور يساوي لاشيء بالنسبة للأعلى وهذا هو مايسمى تكافؤ الفرص لدى المسؤولين الأعزاء
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3
8 - nor الجمعة 13 دجنبر 2019 - 03:53
ولما لم يحتل رتبة 189 عوض رتبة 121 أي في الترتيب الأخيرة فدول في افرقيا أنهكتها الحروب الأهلية وهي اليوم متقدمة على المغرب في التنمية سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية ك (روندا والتشاد مثلا ) اما المغرب فالحكومات والأحزاب بدون استثناء التي تعاقبت عليه ليست لها غيرة فتصارعة في ما بينها من أجل المصالح الشخصية فقط فركموا ثروة طائلة وأنهكوا وسرقوا وبددو المال العام وانخروا المغرب في جميع المجالات منها نقص مناصب التشغيل والراتب الشهري زهيد مقارنتا بالأسعار المرتفعة المعيشية والصحية والتعليمية منها و السبب في
ذالك عدم توضيف الكفاءاة في الأماكن المناسبة والمحاسبة معا
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9 - غير على سبة الجمعة 13 دجنبر 2019 - 03:56
ؤالله مافهمت والو ليبيا ؤالعراق لي مخرمزين بالحرب ؤالارهاب حسن من المغرب ايوا سيرو ليهم .المغاربة دليبيا كيزاوكو غير باش يرجعو.
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10 - كريم الجمعة 13 دجنبر 2019 - 03:57
احشوما ..... ترتيب بلدان شمال افريقيا مثل الجزائر و تونس و ليبيا افضل من المغرب بسنوات ضوءيه .
لبنان.... رغم الحروب التي عاشها لبنان ..هذا البلد الصغير افضل منا.
الجزائر هذا البلد الذي نقول عنه انه بلد الجنيرالات يعيش فيه مواطنوهم افضل منا.
اجي تشوف ترتيب الدول العربية كما يلي:
1 – الإمارات (الأولى عربياً والـ35 عالمياً
2 – السعودية (36 عالمياً)
3 – قطر (41 عالمياً)
5 – البحرين (45 عالمياً)
6 – عُمان (47 عالمياً)
7 – الكويت (57 عالمياً)
8 – الجزائر (82 عالمياً).
9 – تونس (91 عالمياً)
10 – لبنان (93 عالمياً)
وخرجت كل من الأردن (102 عالمياً) وليبيا (110 عالمياً) ومصر (116 عالمياً) وفلسطين (119 عالمياً) والعراق (120 عالمياً) والمغرب (121 عالمياً) وسوريا (154 عالمياً) والسودان (168 عالمياً واليمن (177 عالمياً) من قائمة الدول العربية العشر الأولى
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11 - حسن الجمعة 13 دجنبر 2019 - 03:59
فعلا لا دخل لا اقتصاد لا تعليم لا صحة لا رياضة. كرة القدم أصبحت تاخد حصة الأسد بدون اي نتيجة. اتقوا الله في هذا البلد
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