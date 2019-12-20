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المغرب يتصدر البلدان المفعلة للتوصيات الحقوقية

المغرب يتصدر البلدان المفعلة للتوصيات الحقوقية
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 02:20

تصدر المغرب، رفقة الدنمارك والسويد والأرجنتين وبوركينا فاسو، تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الخاص بالدول المفعلة للتوصيات؛ إذ حصلت الدول الخمس على أعلى الدرجات، وهي الدرجة "أ"، في استعراض متابعة تنفيذ التوصيات الذي أجرته اللجنة وأعلنت نتائجه شهر دجنبر الجاري.

ويعكس التصنيف في الدرجة "أ"، وفق بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصلت به هسبريس، اتخاذ هذه الدول لإجراءات مهمة (significant action) لتنفيذ التوصيات التي تعتبرها اللجنة ذات أولوية في استعراضها.

وجاء تصنيف المغرب ضمن هذه اللائحة وحصوله على الدرجة "أ" بعد اعتماده للقانون الخاص بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب البلاغ.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أطلقت ابتداء من 2013 استعراض متابعة تنفيذ التوصيات لتشجيع الدول على تفعيلها. ومن أجل ذلك تحدد اللجنة قائمة توصيات ذات أولوية تقوم بتقييم تنفيذها في إطار استعراض يستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات.

وتمنح اللجنة خمس درجات في هذا التقييم، أعلاها الدرجة "A" (أو "أ")، أي إن الإجراءات المتخذة من قبل الدول لتفعيل التوصيات "مرضية إلى حد كبير"، وأدناها الدرجة "E" (أو "ه")، بالنسبة للدول التي تخالف التوصيات أو ترفضها.

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