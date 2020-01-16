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كُتّاب وآراء
حكومة سبتة تحذر مدريد من المغرب وتتهم الرباط بـ"إلحاق الأذى"
مُعيدًا عداد العلاقات إلى الصِفر، لم يَستسغ خوان فيفاس، رئيسُ حُكومة سبتة، مُختلف الخُطوات التي أقدم عَليها المغربُ في علاقته بمُحيط المدينة، واصفا ما تعيشه بـ"الخطير جدا"؛ وهو ما يقتضِي "تدخل الحكومة المركزية لمدريد من أجل تدارك الأمر، معتبرا أن المدينة لا يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه المنطقة على المستوى الحدودي".
ومِن أجل إنقاذ المدينة، يَقترح خوان فيفاس على مدريد "مبلغ 15 مليون أورو سنويا، لإعادة تدبير الاقتصاد المحلي، وجعله متحركا بعيدا عن قضية الحدود مع المغرب"، متهما المملكة بإلحاق الأذى بكل من سبتة ومليلية منذ غشت من سنة 2018، مؤكدا أن حسن الجوار والصداقة أمران مطلوبان؛ لكن لا يمكن الاعتماد عليهما في الأمور الإستراتيجية.
ورسميا، صارَ الأمرُ جدّياً؛ المغرب يخنقُ اقتصادَ سبتة ومليلية المحتلتين بإغلاقهِ للمعابر التّجارية المحاذية للثّغرين، وبالتّالي منْع أنشطة التّهريب المعيشي الذي يمثّلُ مصدرَ عيش عدد من ساكنة الشّمال. ووفقاً لما نقلته صحيفة "كونفيدوثيال" الإسبانية، فإنّ "الضّغط الكبير على هذه المعابر التجارية أدى إلى إغلاقها مؤقتاً، قبل أن يتحوّل القرار إلى شبه نهائي".
وأَضاف المَسؤول الإسباني، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن "المغرب قطع التجارة العابرة للحدود من جانب واحد، وبهذا يكون قد دمر الجهود الإسبانية من أجل تسوية الأوضاع"، مشددا على أن "السياحة الترفيهية والتسويقية باتت مهددة هي الأخرى"، منبها إلى أن "المغرب قد أثار مسألة المياه الإقليمية، كما أبدى تشكيكه في مسألة وصول كثير من القاصرين بمحض الصدفة إلى سبتة".
وأشار فيفاس إلى أن "إشارات المغرب واضحة، وعلى حكومة مدريد التدخل بشكل أولوي وعاجل، عبر حل مسألة الحدود، ثم إيجاد صيغة قانونية لفك معضلة القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم"، مؤكدا أن "التفكير في سبتة ومليلية هو أفضل طريقة لتسوية الأوضاع، فالنهوض الاقتصادي للمدينتين مرتبط بإسبانيا وليس المغرب".
وينتقد ممتهنو التهريب القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها عليهم السلطات الإسبانية والمغربية، ويؤكّدون أنه "لم تقع أيّ حوادث متعلقة بهذه الإغلاقات في الجانب الإسباني، على الرغم من أنها أثرت على التطور الطبيعي لدخول وخروج كل من الأشخاص والعربات". ويدخل إلى سبتة المحتلة حوالي ثلاثة آلاف مغربي يمتهنون التهريب المعيشي.
وإلى جانب الخنق الحدودي، يمضي المغرب إلى مزيد من "حصار" اقتصاد سبتة المحتلة، بعد تدارس الحكومة المغربية إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق؛ فقد شرعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية، بمعية أطراف أخرى، في تداول الموضوع، وفق ما كشفه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
بلدنا مليئ بالخيرات ابناءنا يموتون بالقهر
من كان يسمع منهم؟؟؟؟؟
و الان يتحدث بعضهم على إلحاق الاذى....!!!!
الحكمة احسن من "عار "
لذلك المغرب سيد موقفه...
و حسن الجوار.... يقتضي الواقعية... و ليس الاستفزاز....
لا نريد شكلاطكم و لا ان تربحوا على حساب سيادتنا و تجارتنا الداخلية....
سيأتي يوم تنسحب اسبانيا دون مفاوضات...
لان اقتصاد المدينتين... سيكلفها ما لا تطيق...
و هذا هو لعب الكبار...
وحدة وحدة....
وقد يزور ملك اسبانيا يوما سبتة... و لا يلقي الترحيب المألوف.... انذاك سيعرف ان المدينة مغربية دون أن نذكره بذلك...
لأنها فعلا مغربية....
فقط أخطاء تاريخية وقعت.... و قلة الحكمة..
و بالحكمة ستعودان الى صاحب الحق...
مع أهل الحق في اراضيهم لكن الجيل الذي سيحررها لم يولدو بعد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بىافو الديبلوماسية المغربية.
كما يجب على السيد والي المنطقة ان يطلب من حكومة العثماني 15مليار درهم من اجل مساعدة الاسر التي تعيش من التهريب المعيشي.
هذه هي بداية الطريق لاسترجاع سبتة و مليلية المحتلتين
إسبانيا تستغل سبتة المحتلة لكي تحلب المغرب . والغريب أن الخادمات اامغربيات في منازل الاسبان في سبتة المحتلة ليس مصرح بهم و لا تستفدن حتى من أبسط حقوقهن الإجتماعية.
الحكرة الإسبانية هادي. ولكن الحمد لله مع انتهاء التهريب استعاد المغرب توازنه و هيبته على مستوى باب سبتة.
التهريب بمعبر باب سبتة يضر بالمغرب اقتصاديا و اجتماعيا و صحيا و أمنيا و حقوقيا . ومصلحة المغاربة أولى من مصلحة فئة معينة منهم.
تحية للشرطي الشامخ الذي أهان ذلك العمدة الذي فضحته باب سبتة.
هذا حال سبتة ومليلية المدينتين العزيزتين على المغاربة....نبسطوا الأمور شوية شوف أنت جالس فدارك ويجي واحد ويقول بلي الكوزينا ديالو... اشنو غادي دير مع هاذ بنادم...؟
ناسيا ان اسبانيا تأوي اكثر من نلسون مغربي ومغرببه فوق اراضيها اغلبهم ما هم الا مصدر لجميع القلاقل والمشاكل والمتاعب. ناهيك على الاف من الاطفال المتشردين الاي تاويهم في ملاجئها والتي يكلفها اموال طائله من أجل العنايه بهم . الخ....
متى نفهم ان المصالح يجب ان تكون متبادله وليس لصالح جانب واحد.فقط . بالدرجه اعطيني نعطيك ماشي غير عطيني انت او صافي.
إن هذه الأسر تختنق اليوم قبل الغد.
إن الحل يأتي رويدا رويدا توازيا مع خلق البديل.
أنا مع الخطوة ولكن كما ذكرت سالفا.
السؤال المطروح هو، هل هناك قرار سياسي من فوق أم أن لهذو الهرولة غرض في نفس يعقوب؟
إن السلع الإسبانية تستورد يوميا عبر ميناء الدار البيضاء وتباع باثمنة أقل من اثمنة التهريب.
إذن لمعرفة أسباب هذه الخطوة، علينا البحث لمعرفة المستوردين للسلع الاسبانية وهل لهم منفعة في ما يجري.
لماذا اليوم وليس القرن الماضي؟