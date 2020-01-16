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الرئيسية | مجتمع | حكومة سبتة تحذر مدريد من المغرب وتتهم الرباط بـ"إلحاق الأذى"

حكومة سبتة تحذر مدريد من المغرب وتتهم الرباط بـ"إلحاق الأذى"

حكومة سبتة تحذر مدريد من المغرب وتتهم الرباط بـ"إلحاق الأذى"
هسبريس - نور الدين إكجان
الخميس 16 يناير 2020 - 21:00

مُعيدًا عداد العلاقات إلى الصِفر، لم يَستسغ خوان فيفاس، رئيسُ حُكومة سبتة، مُختلف الخُطوات التي أقدم عَليها المغربُ في علاقته بمُحيط المدينة، واصفا ما تعيشه بـ"الخطير جدا"؛ وهو ما يقتضِي "تدخل الحكومة المركزية لمدريد من أجل تدارك الأمر، معتبرا أن المدينة لا يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه المنطقة على المستوى الحدودي".

ومِن أجل إنقاذ المدينة، يَقترح خوان فيفاس على مدريد "مبلغ 15 مليون أورو سنويا، لإعادة تدبير الاقتصاد المحلي، وجعله متحركا بعيدا عن قضية الحدود مع المغرب"، متهما المملكة بإلحاق الأذى بكل من سبتة ومليلية منذ غشت من سنة 2018، مؤكدا أن حسن الجوار والصداقة أمران مطلوبان؛ لكن لا يمكن الاعتماد عليهما في الأمور الإستراتيجية.

ورسميا، صارَ الأمرُ جدّياً؛ المغرب يخنقُ اقتصادَ سبتة ومليلية المحتلتين بإغلاقهِ للمعابر التّجارية المحاذية للثّغرين، وبالتّالي منْع أنشطة التّهريب المعيشي الذي يمثّلُ مصدرَ عيش عدد من ساكنة الشّمال. ووفقاً لما نقلته صحيفة "كونفيدوثيال" الإسبانية، فإنّ "الضّغط الكبير على هذه المعابر التجارية أدى إلى إغلاقها مؤقتاً، قبل أن يتحوّل القرار إلى شبه نهائي".

وأَضاف المَسؤول الإسباني، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن "المغرب قطع التجارة العابرة للحدود من جانب واحد، وبهذا يكون قد دمر الجهود الإسبانية من أجل تسوية الأوضاع"، مشددا على أن "السياحة الترفيهية والتسويقية باتت مهددة هي الأخرى"، منبها إلى أن "المغرب قد أثار مسألة المياه الإقليمية، كما أبدى تشكيكه في مسألة وصول كثير من القاصرين بمحض الصدفة إلى سبتة".

وأشار فيفاس إلى أن "إشارات المغرب واضحة، وعلى حكومة مدريد التدخل بشكل أولوي وعاجل، عبر حل مسألة الحدود، ثم إيجاد صيغة قانونية لفك معضلة القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم"، مؤكدا أن "التفكير في سبتة ومليلية هو أفضل طريقة لتسوية الأوضاع، فالنهوض الاقتصادي للمدينتين مرتبط بإسبانيا وليس المغرب".

وينتقد ممتهنو التهريب القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها عليهم السلطات الإسبانية والمغربية، ويؤكّدون أنه "لم تقع أيّ حوادث متعلقة بهذه الإغلاقات في الجانب الإسباني، على الرغم من أنها أثرت على التطور الطبيعي لدخول وخروج كل من الأشخاص والعربات". ويدخل إلى سبتة المحتلة حوالي ثلاثة آلاف مغربي يمتهنون التهريب المعيشي.

وإلى جانب الخنق الحدودي، يمضي المغرب إلى مزيد من "حصار" اقتصاد سبتة المحتلة، بعد تدارس الحكومة المغربية إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق؛ فقد شرعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية، بمعية أطراف أخرى، في تداول الموضوع، وفق ما كشفه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - Dr Abdelouarit الخميس 16 يناير 2020 - 21:10
نحن مع هذا القرار شريطة حل بديل للساكنة مع إبعاد الأحزاب عن مشروع المنطقة الحرة لأنهم ليسوا سوى مخربون
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121
2 - NeoSimo الخميس 16 يناير 2020 - 21:13
ما قام به المغرب هو فخر لكل المغاربة... القوة الناعمة التي تحقق نتائج ملموسة... براڤو لمن خطط لذلك.. إستمروا و المغاربة معكم
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123
3 - تازي حر الخميس 16 يناير 2020 - 21:13
لبارح كنت في باب مليلية صراحة ديك شي لي شافتو عيني مصدقتوش و كانك في يوم الحساب دل و هوان و نظرات من الحسرة و الالم في عيون الحمالة و الحمالات
بلدنا مليئ بالخيرات ابناءنا يموتون بالقهر
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98
4 - ما بال هؤلاء؟ الخميس 16 يناير 2020 - 21:16
ما المشكل؟ بسيط! يجب إرجاع المدينتين السليبتين للمغرب وباقي الجزر وبس
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93
5 - م.دهني الخميس 16 يناير 2020 - 21:16
هذه مبادرة جيدة تؤكد سيادة المغرب واستقلااية قراراته. سبتة ومليلية مغربيتان محتلتان والتهريب يغذي استمرار هذا الاحتلال. لكن من جهة أخرى لابد من التفكير في معيشة الناس الذي كانوا يعيشون من التهريب . لابد من الاسراع في خلق المنطقة الحرة واستفادة المساكين بالدرجة الاولى
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88
6 - المحتل الإسباني الخميس 16 يناير 2020 - 21:17
الخطر اللدي يحدق بالمغرب فهو إسبانيا لأنها محتلة لاراضي مغربية بالقوة فيجب الحدر والاستعداد لأنهم غدارون كما فعلوا أيام جزيرة ليلى فالمغرب اليوم أقوى من دلك الزمان يا أصحاب بورقعة
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64
7 - وعزيز الخميس 16 يناير 2020 - 21:17
لما كان ملك أسبانيا يزور المدينتين المغتصبتين.... و كانت أصوات مغربية تندد بالخطوات الإسبانية..... و بأن حسن الجوار.... لا يقتضي... اللعب على الأوتار الحساسة...



من كان يسمع منهم؟؟؟؟؟



و الان يتحدث بعضهم على إلحاق الاذى....!!!!




الحكمة احسن من "عار "


لذلك المغرب سيد موقفه...


و حسن الجوار.... يقتضي الواقعية... و ليس الاستفزاز....



لا نريد شكلاطكم و لا ان تربحوا على حساب سيادتنا و تجارتنا الداخلية....


سيأتي يوم تنسحب اسبانيا دون مفاوضات...


لان اقتصاد المدينتين... سيكلفها ما لا تطيق...


و هذا هو لعب الكبار...


وحدة وحدة....

وقد يزور ملك اسبانيا يوما سبتة... و لا يلقي الترحيب المألوف.... انذاك سيعرف ان المدينة مغربية دون أن نذكره بذلك...
لأنها فعلا مغربية....


فقط أخطاء تاريخية وقعت.... و قلة الحكمة..


و بالحكمة ستعودان الى صاحب الحق...
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73
8 - زهير الخميس 16 يناير 2020 - 21:18
بالنسبة لمسؤولي المدينتين المحتلتين، حسن الجوار والصداقة يختزل في فتح الحدود أمام التهريب من إسبانيا نحو المغرب!! فاقنا بيكوم أيها المحتلين
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50
9 - الحسين الخميس 16 يناير 2020 - 21:18
المعركة الكبرى قادمة مع الاستعمار الاسباني
مع أهل الحق في اراضيهم لكن الجيل الذي سيحررها لم يولدو بعد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
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38
10 - مواطن2 الخميس 16 يناير 2020 - 21:19
الحقيقة الصادمة هي ان اغلاق المعابر يتسبب في خنق عشرات الآلاف من المواطنين من مصدر رزقهم. سبتة ومليلية حاليا تحت راية اسبانيا.واسبانيا دولة اوروبية قادرة على تدبير اقتصادها ولا تحتاج الى تجارة تعتمد على التهريب المعيشي....بكل صراحة الاجراءات المعلن عنها ستسبب خنق سكان مناطق باكملها.حماية الاقتصاد امر مرغوب فيه ...لكن التفكير في المواطنين المعنيين يبقى امرا ضروريا...والاهم من كل شيء هو البحث عن الحلول والبدائل قبل تطبيق الاجراءات المتخذة....والذي يخنق الاقتصاد الوطني هو المصانع التي تنتج الرداءة والمنتوجات المغشوشة.حتى المواطن البسيط لا يقبل عليها ويبحث عن المستورد..من اية دولة كان.وهذا امر يدركه الجميع.
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-11
11 - kamal الخميس 16 يناير 2020 - 21:19
on aurait récupéré les deux viles si l’Espagne n'était pas membre de l 'union européen et le plus important et le plus dangereux pour nous c'est que l’Espagne c'est un membre du NATO
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-14
12 - عبد السلام الخميس 16 يناير 2020 - 21:20
اسبانيا في حاجة الى "زحف مغربي كبير"نحو الثغور المحتلة لتوقف هجومها الاعلامي والحكومي المستمر ووقوفها ضد ترسيم الحدود البحرية
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18
13 - ابن سوس المغربي الخميس 16 يناير 2020 - 21:22
على المغرب السير قدما في إنشاء منطقة تجارية حرة في الفنيدق ا غيرها و يجعل سلعه المنتجة محليا فيها لكي تصدر إلى الخارج و الداخل أعتقد زان أصحاب الشأن لديهم أفكار لكي يتم تسويق منتجات المغرب و غيرها خاصة إلى الدول الأفريقية السوق الكبير الذي على المغرب ايتغلاه وعدم تركه للآخرين بشرط جعل المغرب بلد صناعي من خلال جلب مستثمرين أجانب لبناء معامل إنتاج و يد عاملة مغربية مكونة تكوين علمي
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14
14 - مصطفى الخميس 16 يناير 2020 - 21:22
هذه ورقة رابحة لمقايضة اسبانيا مقابل ترسيم الحدود البحرية ببن المغرب و الجارة الشمالية الرافضة حتى الآن لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
بىافو الديبلوماسية المغربية.
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20
15 - ملاحظ الخميس 16 يناير 2020 - 21:23
خطة دكية لتحرير المدينتين من الاستعمار..ولكن يجب التمسك بمحاصرتهما وايجاد حلول بديلة للمواطنين الذين كانوا يعيشون من التهريب المعيشي..وعليهم أن يتفهموا أن هذه الاجراءات في مصلحة الوطن..صراحة سبتة ومليلة تعتمدان في اقتصادهما على تجارة التهريب للمغرب .
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16
16 - Aziz1 الخميس 16 يناير 2020 - 21:23
يجب العمل ليلا و نهارا من اجل انجاز المنطقة الحرة بمدينة الفنيدق.
كما يجب على السيد والي المنطقة ان يطلب من حكومة العثماني 15مليار درهم من اجل مساعدة الاسر التي تعيش من التهريب المعيشي.
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7
17 - براڤو بوريطة الخميس 16 يناير 2020 - 21:24
براڤو بوريطة ياالله بدا السبنيول يعترف بينا ويخاف بينا ويضرب لينا حسبة
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13
18 - Achraf الخميس 16 يناير 2020 - 21:25
الكرامة فوق أي اعتبار.
هذه هي بداية الطريق لاسترجاع سبتة و مليلية المحتلتين
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12
19 - ريان الخميس 16 يناير 2020 - 21:25
من يحتاج الاخر الآن؟؟ احتلال سبتة يبقيه المغرب على قيد الحياة ، الآن سيموت . مدريد تريد بحارنا و تريد تدمير اقتصادنا، مصلحتنا أولا، هكذا تفكرون ايضا . هذا التهريب يساهم في إفلاس الشركات المغربية و يزيد في البطالة.
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20
20 - كريم بوزبيطة تطاون الخميس 16 يناير 2020 - 21:29
نحن ساكنة مدينة تطوان غالبا ما تمنعنا السلطات الاسبانية في شخص كوارديا سببيل من الدخول الى سبتة المحتلة وبطالبوننا بالتاشيرة او الاقامة باسبانية رغم ان السلطات المغربية تسمح لنا بالمرور وفي غااب الاحوال يتدخل البوليس المغربي لذى نضيره الاسباني للسماح للاشخاص المتزوجين من نساء سبتاويات بالدخول عند زوجاتهم فالقساوة كل القساوة هي من الجانب للاسباني وحده انا شخصيا كنت متزوجا بسبدة سبتاوية ومثيرا ما منعني الاسبان من الدخول الى سبتة كلام حاكمسبتة كله كذب لان اسبانيا تلهف ملايير الدراهم يوميا من التهريب المعبشي اتمنى ايحاد حل لاخواننا المغاربة المتضررين بفتح سوق حرة بالفنيدق حتى يعلم حاكم سبتة من الظالم وشكرا هسبريس
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23
21 - النظرة الاستعمارية الخميس 16 يناير 2020 - 21:30
حكومة سبتة المحتلة مازالت تنظر إلى المغرب نظرة المستعمر . اعطيكم صورة واحدة لكي تفهموا . الشرطي الإسباني يمنع بكل تعجرف مغربي أو مغربية من الدخول الى سبتة محملا ببعض الخضر من أجل بيعها في داخل سبتة. و في المقابل يريد أن يستمر المغرب في قبول دخول ملايير السلع التي لا تخضع لا للمراقبة و لا للسلامة الصحية و لا تخضع للرسوم الجمركية و تتسبب في غلق المعامل في المغرب.
إسبانيا تستغل سبتة المحتلة لكي تحلب المغرب . والغريب أن الخادمات اامغربيات في منازل الاسبان في سبتة المحتلة ليس مصرح بهم و لا تستفدن حتى من أبسط حقوقهن الإجتماعية.
الحكرة الإسبانية هادي. ولكن الحمد لله مع انتهاء التهريب استعاد المغرب توازنه و هيبته على مستوى باب سبتة.
التهريب بمعبر باب سبتة يضر بالمغرب اقتصاديا و اجتماعيا و صحيا و أمنيا و حقوقيا . ومصلحة المغاربة أولى من مصلحة فئة معينة منهم.
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14
22 - كمال الخميس 16 يناير 2020 - 21:31
يجب خنق سبتة وامليلية حتى يعود جميع الاسبان من اين أتوا.
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7
23 - متابع الخميس 16 يناير 2020 - 21:33
هي إجراءات اتخدها المغرب لحماية الإقتصاد الوطني و هذا يدخل في إطار السيادة شريطة أن تواكبها إجراءات مماثلة لحماية المستهلك المغربي. لكن المشكل الكبير الذي يجب على الحكومة أن تجد له حلا هو ضعف الإقتصاد الوطني أمام المنافسة الأجنبية !! أعتقد أن أكبر سبب لهذا الضعف هو الفساد.
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6
24 - hassan الخميس 16 يناير 2020 - 21:33
يجب الاسراع لانجاز المناطق الصناعية حتى يجد اهلنا في الشمال من ولوج الشغل و يضفروا بالكرامة و العيش الافضل بعيدا عن الاهانة من المستعمر الاسباني في سبتة و مليلية المحتلتين
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4
25 - يوم الحساب الخميس 16 يناير 2020 - 21:35
البديل ثم البديل لأهل المنطقة مع التخفيف من فواتير الكهرباء و الماء ومد المساعدات بعيدا عن التلاعب بالمواطنين في هذه الظروف الصعبة لابد من التسهيلات و تشجيع الاستثمار لينتعش إقتصاد المنطقة
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5
26 - عاد فهمت دابا الخميس 16 يناير 2020 - 21:36
عاد فهمت ما وقع عندما لم يسلم ذلك الشرطي الشامخ بباب سبتة على هذا العمدة عندما زار باب سبتة . الشرطي الأصيل عرف بحسه الوطني أن هذا العمدة هو رمز المستعمر الذي يعتبر العلاقة مع المغرب علاقة بقرة حلوب و ليست علاقة جوار متكافئة وانه كان يزور باب سبتة في إطار حملته الانتخابية . و أن للمغرب سيادته و إرادته .
تحية للشرطي الشامخ الذي أهان ذلك العمدة الذي فضحته باب سبتة.
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9
27 - لطفي الخميس 16 يناير 2020 - 21:36
رغم أن التهريب يعتبر مصدر رزق الآلاف في الشمال إلا أنه وضع شاذ فلا توجد دولة تخرب اقتصادها بدخول سلع دون اداء الجمارك اضافة الى منظر الحمالة المخزي أمام انظار العالم والجمارك الاسبانية التي ولا شك تحتقرنا نظرا لوجود هذه المواقف يوميا.
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9
28 - المساري الخميس 16 يناير 2020 - 21:36
على الحكومة المغربية التعجيل بإنشاء منطقة صناعية بتطوان وربطها بالميناء المتوسطي بواسطة طريق سريع وخط السكة الحديدية فالمسافة لا تتعدي 25 كلم ، أما المنطقة الحرة الثجارية بالفنيدق فهي مقررة بواسطة مرسوم نشر في الجريدة الرسمية سنة 2003 ، تطوان اليوم تحتضر ، والسبب في هذا الإقصاء هي حكومة العدالة والتنمية التي تفرض على تطوان بالقوة صفة المدينة السياحية ، شباب تطوان يعيش الإقصاء الممنهج في الشغل فلا مصنع واحد تتوفر عليه المدينة
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8
29 - زهير الخميس 16 يناير 2020 - 21:39
عجيب وغريب .. المسؤولين الإسبان يدافعون على التهريب نحو المغرب وشرعنته!! نفس المسؤولين يفرضون غرامات كبيرة ويسجنون مهربي السلع نحو إسبانيا حتى وإن كانت قيمتها يورو واحد!! فاقنا بيكوم أيها المحتلين!! القرار المغربي قرار في محله واخا جا معاطال، لكن لازم التفكير في إخواننا الذين كانو يعيشون بالتهريب ومساعدتهم تجاوز الضرفية الصعبة .. وفي النهاية كل شيئ سيكون على أحسن مايرام بإذن الله
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10
30 - المتتبع الخميس 16 يناير 2020 - 21:39
المغرب قرر نهاييا القطع مع كل من يعمل علي تدمير اقتصاده سبتة او مليلية ان اجلا او عاجلا كانت ستغلق حدودها نهاييا وحتي مع تركيا ما دام الميزان التجاري ايس في صالح المغرب فقد قرر اما مراجعة ما يربط المغرب بتركيا في الاتفاقية او تمزيقها وله كامل الحق
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7
31 - الحسين اومحند الخميس 16 يناير 2020 - 21:42
الدار دار بونا.....و الاستعمار بغاو يمنعونا.....
هذا حال سبتة ومليلية المدينتين العزيزتين على المغاربة....نبسطوا الأمور شوية شوف أنت جالس فدارك ويجي واحد ويقول بلي الكوزينا ديالو... اشنو غادي دير مع هاذ بنادم...؟
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6
32 - مواطن الخميس 16 يناير 2020 - 21:44
انشاء الله تكون هذه الخطوة، هي الأولى في الطريق لاعادة المدينتين السليبتين الى مكانهما الطبيعي.
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2
33 - المغرب قبل كل شيء الخميس 16 يناير 2020 - 21:46
قالك بأن ابنه اخاي لا يشرب سوى حليب سبتة. ان اهل تطوان وطنجة والنواحي من المتجنسين هم الذين صوتوا لحزب(VOX) اليميني المتطرف. ولكننا صامدون باذن الله في هذا الوطن حتى النهاية.
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6
34 - AMIR الخميس 16 يناير 2020 - 21:48
هنا العديد يتحدث بعاطفيه قل نظيرها.
ناسيا ان اسبانيا تأوي اكثر من نلسون مغربي ومغرببه فوق اراضيها اغلبهم ما هم الا مصدر لجميع القلاقل والمشاكل والمتاعب. ناهيك على الاف من الاطفال المتشردين الاي تاويهم في ملاجئها والتي يكلفها اموال طائله من أجل العنايه بهم . الخ....
متى نفهم ان المصالح يجب ان تكون متبادله وليس لصالح جانب واحد.فقط . بالدرجه اعطيني نعطيك ماشي غير عطيني انت او صافي.
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0
35 - حوريكي محمد الخميس 16 يناير 2020 - 21:50
قبل القدوم على مثل هذه الخطوة، يجب خلق البديل لآلاف الأسر التي تتقوت من تجارة التهريب.
إن هذه الأسر تختنق اليوم قبل الغد.
إن الحل يأتي رويدا رويدا توازيا مع خلق البديل.
أنا مع الخطوة ولكن كما ذكرت سالفا.
السؤال المطروح هو، هل هناك قرار سياسي من فوق أم أن لهذو الهرولة غرض في نفس يعقوب؟
إن السلع الإسبانية تستورد يوميا عبر ميناء الدار البيضاء وتباع باثمنة أقل من اثمنة التهريب.
إذن لمعرفة أسباب هذه الخطوة، علينا البحث لمعرفة المستوردين للسلع الاسبانية وهل لهم منفعة في ما يجري.
لماذا اليوم وليس القرن الماضي؟
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3
36 - mjalwake fnew york الخميس 16 يناير 2020 - 21:53
nous sommes avec la decision, mais il ne faut pas laisser les gens qui pratiquent ce commerce tomber. en plus tout les marocains doivent entrer a sebta et melilia sans visa et sans exeption et pas seulement les gens de nador nous sommes tous des marocains.
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1
37 - sun shine state الخميس 16 يناير 2020 - 22:05
dans les annees 70 et 80 et avec le pesetas aucun marocain n,aimait immigrer en espagne, ,ils preferaient immigrer en france, belgique holland pays scandinaves, ,,,,,,il n,y,avait pas de visa et les portes du travaille etaient ouvertes, ,mais le probleme l,etat marocaine ne delivrait pas les passports facilement comme aujourdhui ou les portes sont fermer, ,,,dans les annees 80 tu n,entends jamais un marocain qui a immigrer en turkey en bresil ou dans Un pays de l,amerique latine aujourdhui ils sont meme a Mozambique.
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0
38 - chihab الخميس 16 يناير 2020 - 22:14
إسبانيا التي تحتل اراضينا تريد أن تفرض علينا واقعا فهي تعتبر التهريب والاضرار باقتصادنا الوطني توجها مغربيا نحو التصعيد من خلال خنق اقتصاد سبتة وامليلية يجب على الحكومة المغربية أن تمضي قدما في سياستها التي يباركها جل الشعب المغربي بمحاربة التهريب الذي يكلف الاقتصاد الوطني الكثير إسبانيا تعتقد أننا دولة تابعة يجب مراجعة العلاقات كلها مع إسبانيا ان استمرت في تعاملها المستفز للمغرب
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0
39 - عبد الرحيم الخميس 16 يناير 2020 - 22:16
نعم لابقاء المعابر مغلقة.لأن الاسبان لاينفع معهم الا هدا الحل وهدا هو مفتاح تحرير أراضينا المستعمرة . ونعم لإعطاء الدعم لحكومة كطلونيا وإغراق اسبانيا بالمهاجرين السرين وعدم تجديد رخصة الصيد للسفن الأربية لأن اغلب السفن إسبانية. لا تخافون يا مغاربة نحن ايضا عندنا أوراق ضغط كثيرة. على الحكومة ببناء منطقة حرة وميناء كبير لخلق الرواج ليكون بديل للساكنة التي كانت تقتات من سلع التهريب التي لا يستفيد منها البلد أي شيء.
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