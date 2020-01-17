معرض الدراسة بالمملكة المتحدة يجذب طلابا مغاربة‎

هسبريس من الرباط

أقيمت بالرباط، مراسيم حفل افتتاح الدورة السادسة لمعرض الدراسات العليا بالمملكة المتحدة، ترأسها إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وطوني رايلي، مدير المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب، ومندوبين رسميين من وزارة التربية الوطنية، ومن المؤسسات التعليمية البريطانية، وممثلين عن مقدمي المنح الدراسية والمستشارين التربويين بالمغرب.

ووفق بلاغ للمنظمين، توصلت به هسبريس، يلعب المجلس الثقافي البريطاني دورا رئيسيا في تزويد الطلاب المغاربة بمعلومات مهمة حول الدراسة في المملكة المتحدة؛ منها استضافة المغرب هذا العام للمعرض السنوي للدراسات العليا بالمملكة المتحدة، في 15 يناير بالرباط، وفي 17 يناير بالدار البيضاء.

ويهدف هذا الحدث، الذي ينظم هذه السنة برعاية المجلس الثقافي البريطاني واختبار اللغة الإنجليزية (IELTS)، إلى ربط الطلاب المغاربة مع ممثلين من 23 جامعة وكلية شهيرة في المملكة المتحدة ومع مقدمي خدمات اللغة الإنجليزية الذين يمكنهم الإجابة عن أسئلتهم حول التعليم في المملكة المتحدة.

في هذا الصدد، صرح إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، قائلا: "يسعدني أن أفتتح رسميا الدورة السادسة لمعرض الدراسات العليا بالمملكة المتحدة في المغرب. وبوصفي واحدا من خريجي الجامعات البريطانية، يمكنني أن أؤكد جودة تجربة الدراسة في المملكة المتحدة. لقد أعدتني جيدا دراستي العليا في المملكة المتحدة، في جامعة ويلز( بلاد الغال)، لحياتي ومساراتي المهنية اللاحقة. الدراسة في الخارج تفتح الذهن على وجهات نظر وأفكار جديدة. فهي تتيح للشخص تكوين صداقات وعلاقات تمتد طوال العمر. أود هنا أن أرحب ترحيبا حارا بالجامعات والكليات البريطانية الـ23 التي تشارك في معرض في هذا العام. شكرا لكم على التزامكم واهتمامكم بإقامة ونسج علاقات مثمرة مع المغرب".

ومن جهته، صرح طوني ريلي، مدير المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب، قائلا: "يتابع أكثر من 500.000 طالب من 200 دولة دراستهم في مدارس وكليات وجامعات المملكة المتحدة. الدراسة في المملكة المتحدة تضمن للشخص مستوى تعليمي عالمي. وتعمل الدروس والمناهج الدراسية الجامعية التي تنظمها المملكة المتحدة، على تطوير الفكر النقدي، وصنع القرار، والإبداع وهي مهارات يثمنها أرباب العمل في مختلف أنحاء العالم. الدراسة في المملكة المتحدة توفر للشخص المهارات والمؤهلات والروابط التي يحتاجها للنجاح في المسار المهني الذي يختاره. يعتبر خريجو الجامعات البريطانية من ذوي الوظائف العالية. كما أنهم يحصلون على رواتب أعلى. فواحد من كل عشرة، من قادة الدول (رؤساء ورؤساء وزراء وملوك)، تابع دراسته العليا في المملكة المتحدة".

وخلال هذا الحدث الذي يتواصل على مدى يومين، ستتاح للطلاب المغاربة فرصة التعرف على كل ما يحتاجون إليه من معلومات عن الدروس والمناهج الدراسية بالمملكة المتحدة، والدورات الدراسية في اللغة الإنجليزية، والشهادات المهنية، ودروس السلك الأول والثالث. ومع تزايد عدد مقدمي التعليم البريطاني بالمغرب، ومع الاعتراف بالتعلم عن بعد، يمكن للآباء والطلاب التحدث مباشرة إلى ممثلين عن 23 مؤسسة تعليمية بريطانية، واكتشاف خيارات الدراسة التقليدية والمرنة في المملكة المتحدة والمغرب على حد سواء.