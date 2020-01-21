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كُتّاب وآراء
بنعبد القادر: طلبات الزواج بقاصرات 32 ألف حالة.. والقرى تتصدر
قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن زواج القاصر في المغرب لم يعد استثناء كما تنص عليه مقتضيات مدونة الأسرة، بالنظر إلى العدد الكبير من الطلبات التي يقبلها القضاء.
وأورد بنعبد القادر، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين، أن "زواج القاصر مضبوط بمدونة الأسرة حمايةً لها؛ حتى لا تتعرض لأي استغلال. وقد تم تخويل القاضي الإذن بالزواج لمن لم يبلغ السن القانوني على سبيل الاستثناء".
وقال الوزير إن طلبات الإذن بالزواج بالنسبة إلى اللواتي لم يبلغ سن الزواج وصل سنة 2018 حوالي 32 ألف طلب قُبل منها 26.240، أي ما نسبته 81 في المائة، وقال معلقاً: "ربما هذا لم يعد استثناء".
ولم يرفض القضاة المكلفون بالإذن بالزواج للقاصر إلا 18 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة، وتمثل طلبات الإناث من مجموع الطلبات المقدمة النسبة الغالبة بنسبة 99.46 في المائة.
ويتجلى من أرقام وزارة العدل أن ظاهرة زواج القاصر تكاد تكون قروية؛ فعدد الطلبات المقدمة من طرف قاطني البوادي بلغت حوالي 67 في المائة، ما يناهز أكثر من 21 ألف طلب.
لكن المثير في هذه الإحصائيات، حسب الوزير، هو أن عدد الطلبات المقدمة من طرف العاطلين عن العمل وصلت حوالي 98 في المائة.
وأشار بنعبد القادر إلى أن الطلبات فيما يخص زواج القاصر انخفضت ما بين سنة 2015 و2018؛ لكنه أكد أن "هناك مشكلاً في مدونة الأسرة والتطبيق والجانب الثقافي التي يتطلب تدخلا أفقيا من جميع القطاعات".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "المدونة لما أعطت الاستثناء للقاضي تحدثت عن الحالة التي تكون فيها مصلحة، والحال يبدو أنه ليس هناك أي مصلحة".
وشدد الوزير الوصي على قطاع العدل على أن القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتعليم يؤكد أن "التعليم حق للطفل واجب على الدولة وملزم للأسرة، لذلك علينا أن نتعبأ من أجل تمدرس القاصرات وليس تزويج القاصرات".
وكشفت فتيحة سداس، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي صاحبة السؤال، إن هناك أسراً مغربية تزوج فتيات في عمر 12 سنة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية على الدولة حلها.
وشددت البرلمانية، في تعقيبها على أرقام الوزير، على أن الحكومة يتوجب عليها العمل من أجل "محاربة هذه الظاهرة؛ لأن هناك شبكات اتجار في القاصرات تعمل في هذا المجال"، مشيرةً إلى أن مواجهة هذا الأمر "مهمة أساسية إنسانياً وحقوقياً".