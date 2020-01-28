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كُتّاب وآراء
حموشي يضخ دماءً جديدة في مناصب المسؤولية بمديرية الأمن
أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات تقضي بتعيين عدد من الأطر العليا كمدراء على المستوى المركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني، كما حملت هذه القرارات تعيينات لمسؤولين على المستوى الجهوي.
وجرى تعيين والي الأمن عبد الله منتصر مفتشا عاما بالمديرية العامة للأمن الوطني، بعد أن كان يشغل هذا المنصب بالنيابة منذ بداية سنة 2017، كما تم تعيين عميد الشرطة الإقليمي يوسف الشامي في منصب رئيس ديوان المدير العام للأمن الوطني، مكلفا بالشؤون العامة، وهو الذي سبق وأن شغل هذه المهمة بالنيابة منذ بداية سنة 2018.
وتمّ تعيين والي الأمن الحايلي الزيتوني مديرا للأمن العمومي، وهي المسؤولية التي شغلها هذا الإطار الأمني بالنيابة منذ حوالي ستة أشهر.
أما على المستوى الجهوي، فقد شملت هذه التعيينات والي الأمن عبد المجيد الشواي، الذي تم تعيينه واليا للأمن على مدينة سطات، وهو الذي كان يشغل سابقا مهمة نائب لوالي الأمن ووالي الأمن بالنيابة بالمدينة نفسها، فضلا عن تعيين عميد الشرطة الإقليمي المختار الحنون رئيسا للأمن الجهوي بتازة.
وتروم هذه التعيينات ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية على المستوى المركزي والجهوي، خصوصا تلك التي تشرف بشكل مباشر على التدبير الاستراتيجي والمواكبة اليومية والمباشرة لمختلف المصالح والوحدات الميدانية والعملياتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.