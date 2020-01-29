24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2413:4516:3418:5920:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تاريخ الدولة المغربية يتأرجح بين "الإيديولوجية والإرث الخلدوني" (5.00)

  2. الاتحاد الأوروبي ينتظر توافق الرباط ومدريد حول الحدود البحرية (5.00)

  3. المغاربة يخلدون ذكرى انتفاضة 29 يناير 1944 (5.00)

  4. هل نحجب حقيقة العنف؟! (5.00)

  5. أمازيغ كاتب: تبون مفُروض على الجزائريين .. والأفكار أهم ثورة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | المغرب يضعُ العائدين من "ووهان" في الحجر الصحي لـ 20 يوماً

المغرب يضعُ العائدين من "ووهان" في الحجر الصحي لـ 20 يوماً

المغرب يضعُ العائدين من "ووهان" في الحجر الصحي لـ 20 يوماً
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:08

اتخذت السلطات المغربية التدابير اللازمة من أجل الشروع في استقبال الطلبة المغاربة الموجودين بإقليم ووهان الصيني، الذين أمر الملك محمد السادس بإعادتهم إلى أرض الوطن بسبب تفشي فيروس "كورونا" في هذا الإقليم الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي.

وذكرت مصادر هسبريس أن عملية إرجاع الطلبة المغاربة، وعددهم أزيد من 100، تنطلقُ غداً الخميس، وسيتم وضعهم في أماكن معزولة في كل من مكناس والرباط لمدة 20 يوماً تقريباً.

وأشارت مصادر خاصة إلى أن القوات المسلحة الملكية استنفرت مصالحها الصحية في مكناس والرباط تحسباً لأي طارئ يقتضي الاستعانة بمستشفياتها العسكرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة يشرف بنفسه، بتنسيق مع السلطات المعنية، على ترتيب أماكن للحجر الصحي مجهزة بآخر ما استجد في منظومة الرصد والمراقبة الوبائية ونظام التشخيص الفيرولوجي وعلاج المرضى المحتملين.

ورغم أنه لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف المغاربة المتواجدين بإقليم ووهان، إلا أن الإجراءات الطبية تفرض وضعهم تحت الحجر الصحي وعزلهم عن العالم الخارجي لفترة محددة، لأن الفيروس يمكن أن يظهر فيما بعد، أو تحسبا لوجود أي إصابات أو الاشتباه في أعراض المرض القاتل.

ويقتضي الحجر الصحي إبعاد وعزل الأشخاص الذين خالطوا المصابين بفيروس "كورونا" ويحتمل إصابتهم أو ربما قد تظهر عليهم علامات المرض فيما بعد، ويتم خلال هذه المرحلة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الطبية لوقف انتشار العدوى والتأكد التام من الخلو من الفيروس.

وكان الملك محمد السادس أعطى تعليماته لإعادة المائة مواطن مغربي، الذين يشكل الطلبة غالبيتهم، الموجودين في مدينة ووهان الصينية.

وأمر العاهل المغربي بأن تتخذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة، والبنيات التحتية الصحية الخاصة بالاستقبال.

وأمر الملك أيضا رئيس الحكومة ومختلف المسؤولين الحاضرين، كل في مجال اختصاصه، بتأمين المتابعة والتنسيق اللازمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - سكفاندري الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:17
بالفعل هاد شي لمزال ناقصنا.صافي سوف يتم انتشار الفيروس في المغرب كالنار في الهشيم الله يستر و صافي. غادين يجيبو لينا الكورونا...هل المغرب لديه الإمكانيات من أجل احتواء هاذا الفيروس القاتل؟؟ او لديه فقط الكابوس لقياس الحرارة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-60
2 - في المجلس العلمي.. الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:22
هو من الناحية الشرعية لا يجوز لهم الخروج من الصين..كما لا يجوز لأحد السفر الى الصين..و علماء المجلس العلمي الاعلى يعلمون هذا جيدا....معرفتش علاش ساكتين...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - مراقب الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:24
يجب وضع جميع ركاب الطائرة في الحجر بمن فيهم الربان و طاقم الطائرة . هذه هي الإجراءات السليمة . و حفظ الله اخواننا العائدين من الصين من كل مكروه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
4 - ملاحظ الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:24
السلام عليكم، إجراء جيد جدا. ولاتساهل مع أي أحد كيفما كان اسمه ونسبه. لأن صحة المغاربة تاج يجد الحفاظ عليه لان الامكانيات الطبية البشرية غير كافية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
5 - سيمو الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:28
جا في المقال : ( الذين أمر الملك محمد السادس بإعادتهم .. إلخ وكان الملك محمد السادس أعطى تعليماته لإعادة .. إلخ وأمر العاهل المغربي بأن تتخذ .. إلخ وأمر الملك أيضا رئيس الحكومة ومختلف المسؤولين الحاضرين .. إلخ أن رئيس الحكومة يشرف بنفسه .. إلخ ) فين الحكومة ؟ فين البرلمان ؟ فين المؤسسات الدستورية ؟ فين الجهات المسؤولة ؟ فين الأجهزة لي مكلفة بالتسيير ؟ .. فين و فين ... كيبان ليا غير جلالة الملك هو لي خدام في هاذ المملكة و كاع المسؤولية ولات على عاتقو .. دونك شنو الدور ديال المؤسسات لوخرين ؟ شنو الدور ديال الانتخابات و رئيس المحكومة ؟ شنو الفائدة من التصويت ؟ فين هو مفهوم الدولة ؟ أو بالأحرى شكون كيمثل المغريب ؟ .. حق الله العظيم إلا المغريب أغرب دولة في نظام الحكم .. انشري هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - jamal الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:28
اجراء سليم. و نتمنى ان تمر الأمور على احسن وجه. و نطلب من اسر الطلبة الصبر و تفهم الإجراء الإحترازي. اختيار مكناس و الرباط لإستقبالهم ليس اعتباطيا. لكن لوجود مستشفيين عسكريين مجهزين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
7 - ben الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:36
Bravoo Bravoo tres tres bien fait,c est vraiment ce que l allemagne a aussi preparez pour ces citoyens qui vont retouner de wuhan!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
8 - abdou الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:36
نشكر السلطات على هذه الالتفاتة لمدينة مكناس

هادشي لي كان ناقصنا

الله احضر السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
9 - مغربية الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:36
اللهم اصرف عنا هذا الوباء ، وقنا شر الداء ، ونجنا من البلاء ، بلطفك يا لطيف ، إنك على كل شيء قدير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
10 - khalilnederland الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:41
الملك محمد السادس حفظه الله امر واجتمع واعطى التعليمات لإنقاذ اخوان لنا في الصين
والمؤسف الشديد نرى الحكومة بقيادات وزراء كتيرون ويمتلكون الشعب لم يتحركوا أبدا حتى قام عاهل البلاد باجتماعهم وكاننا لا حكومة ولا ضمير يهز هذه الحكومة تجاه مواطنيها
لولا الملك لما كان إنفاذ ولا مبادرة ولا اهتمام
لا حول ولا قوة الا بالله متى ينبض ضمير المسولبين بالحس الوطني والعمل لأجل الوطن والمواطن ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - كارثة صحية الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:41
إجراء غير كافي ، حيث يمكن أن يكون أحدهم أو مجموعة منهم ذوي مناعة قوية حاملون للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراضه ، وبعد إخلاء سبيلهم واختلاطهم بمن لهم مناعة ضعيفة سينتقل الفيروس إلى ذوي المناعة الضعيفة والذين سيصابون به وحينها سيقال ظهرت حالات إصابة في المغرب ولا يعرف مصدرها. وأنا أقول من الآن أن مصدرها سيكون هو ما سبق في بداية تعليقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - Mouna الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:50
قرار صاءب الله يحفظهم من كل مكروه. تحية و تقدير للقوات المسلحة الملكية. اتمنئ ان يكون جميع الطلبة في صحة جيدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - mimoun الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:57
l organisation mondiale de santé à déconseiller de rapartir ses citoyens de chine particulierement des upayants sans couverture socials comme le maroc ou les taxis mercedes circulent avec 7 personnes simultanement
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - المدرسة الوطنية الأربعاء 29 يناير 2020 - 17:04
كيف ياخذون الحذر ولقد لاحظنا استقبال القادمين بالبلاد واللجان من طرف الأمهات والأخوات. إنه الضحك على المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - محمد الأربعاء 29 يناير 2020 - 17:05
اشداك تمشي لصين وانت رجل مسكين....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.