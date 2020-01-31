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انتقادات دولية تطال "تسليع التعليم" و"تنامي الخوصصة" بالمغرب

انتقادات دولية تطال "تسليع التعليم" و"تنامي الخوصصة" بالمغرب
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 31 يناير 2020 - 14:00

وجه فاعلون في قطاع التربية والتكوين على الصعيد الدولي انتقادات للحكومة المغربية في طريقة تعاطيها مع ملفات التعليم، ونهجها أسلوبا يكرس الخوصصة ويساهم في تزايد عدد المدارس الخصوصية ويضرب التعليم العمومي ومجانيته.

وأكدت هالديس هلست، نائبة الأمين العام لمنظمة "الدولية للتربية"، التي تضم مجموعة من النقابات التعليمية العالمية، أن "الدولة المغربية مسؤولة عن ضمان حق التعليم وعدم المتاجرة به"، لافتة إلى أنها تعمل من خلال وجود قطاعين عام وخاص على خلق مجتمع غير متوازن في الطبقات الاجتماعية.

وشددت هالديس في كلمة لها بالندوة التي عقدت صباح اليوم الجمعة بالدار البيضاء، وعرفت حضور عدد من النقابات التعليمية المغربية، على أن "تصاعد الشراكة بين القطاع الخاص والعام هو تسليع وضرب لحق التعليم"، مؤكدة أن هذه الظاهرة في تصاعد وتمتثل لتوصيات البنك الدولي.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن الاتحاد الذي تنتمي إليه "آمن بكون الخوصصة تهدف إلى ضرب حق التعليم"، مردفة: "لذلك قمنا بمجموعة من الحملات بتنسيق مع النقابات لمواجهة الخوصصة. وقد انخرطت النقابات المغربية في مواجهة الظاهرة، لاسيما إبان القانون الإطار، للدفاع عن مجانية التعليم وضد الخوصصة".

وأكدت المسؤولة نفسها أن منظمة "الدولية للتربية" تستند إلى مجموعة من المعطيات والأرقام ولها إستراتيجيات واضحة لمواجهة تسليع التعليم، وترفض خوصصة القطاع على حساب التعليم العمومي الذي يعد حقا من حقوق الإنسان.

من جهتها، أكدت الباحثة خديجة عبدوس، من خلال الدراسة التي أجرتها لفائدة "الدولية للتربية"، حول خصخصة التعليم، أن دعم الحكومة المغربية للاستثمار في القطاع الخاص بالتعليم فسح المجال أمام الشركات الاستثمارية الخاصة للاستحواذ على المؤسسات المدرسية وتحويلها إلى مشروعات تجارية.

وحسب المتحدثة نفسها فقد مكنت الحكومة الفاعلين المحليين من الاستفادة من الإجراءات الميسرة للاستثمار في التعليم بفضل مناصبهم، "ونشأ عن هذا تضارب في المصالح بين ما يصرح به رسميا عن رؤية الحكومة للقطاع الخاص كشريك في تحقيق تعليم عادل وبين الأوضاع الجارية".

وانتقدت خديجة عبدوس تبني الحكومة المغربية في وقت سابق برنامج المغادرة الطوعية لموظفي الدولة سنة 2005 وبرنامج التقاعد المبكر، ما أدى إلى ترك العديد من العاملين المؤهلين عملهم العمومي للحصول على معاش التقاعد وانتقلوا للعمل في المدارس الخصوصية.

وتسبب هذا الأمر، حسب المتحدثة ذاتها، في تقليل شأن المدارس العمومية، إذ أدى إلى تناقص عدد العاملين فيها ودمج الفصول وازدحام قاعات الدراسة، ما جعل الكثير من الأسر المغربية في المناطق الحضرية تنقل أولادها صوب المدارس الخاصة.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى كون الخوصصة "حصلت على مستوى الجامعة، حيث ارتفع عدد الجامعات الخاصة على الصعيد الوطني، مع العلم أنه ليس بإمكان جميع الطلبة توفير رسوم تسجيل بالمدارس العليا"، وزادت في هذا السياق أن الاستثمار الخارجي في مجال التعليم يلاحظ أنه "ليس موجها إلى التعليم الابتدائي والثانوي، بل يهم التعليم العالي".

ودعت المنظمة الدولية، في هذا الخصوص، الدولة إلى "إعادة النظر في سياسة التعليم ووضع إصلاح بطريقة أوضح للقطاع وتوحيده"، وكذا "تأسيس نظام قانوني واضح ينظم القطاع الخاص والعام"، إلى جانب "إصلاح المعلمين والأساتذة بتوفير تدريب وتكوين مناسبين وتحسين وضعيتهم المالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مغربي قح الجمعة 31 يناير 2020 - 14:06
اليد ممشكة والحنا حرشة والنقاشة عمشة !هذا واقع التعليم بالمغرب لا تلاميذ محترمين راسهم لا مدرسين باغين الخير للبلاد أغلبهم مراض بالسوايع لا مدارس ومقرارات مزيانين للتدريس .لي يغى يقري ولادو كاينين البعثات الأجنبية فقط.
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30
2 - أب أطفال الجمعة 31 يناير 2020 - 14:15
حسنا انا مع اخراج ابنائي من المدرسة الخاصة مديرها اجنبي باامناسبة و تدريسهم بالمدرسة العمومية لكن اثبتو لي انكم ستكونون حازميين مع اشباه الاساتذة المرضى نفسيين و لن يتخرج ابنائي مشرملين بسبب ضعف مستواهم في المدرسة الخاصة ابنائي يتقنون الفرنسية و رياضيات في سن سبع سنوات و ابنتي في 14 تتقن الانجليزية لماذا رغم ان من يدرسونهم مجرد شباب عاطل اشتغل لكنه يعمل بجد عكس من يريد وظيفة عمومية و راحة لن يتغير التعليم الا بالحزم الشديد و طرد و غربلة القطاع عندها اطلبو منا ان ندرس ابناءنا في العمومي
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-9
3 - مرتن بري دو كيس الجمعة 31 يناير 2020 - 14:18
..."على من تقرأ زابورك يا داوود...." قيلت في عهد النبي داوود عليه السلام......عندما يكون التعليم في يد حكومة تتاجر في المغاربة الضعاف في كل المجالات..واهلها من يملكون الدارس الخصوصية الكبرى.. ومطابع الكتب والمقررات ...فهل تظن أن تجارة مربحة مثل هذه يتخلى عنها الطيور الكواسر أكلة الجيفة..ويتجهون للتعليم العمومي الذي لا يأتيهم منه سوى صداع الرأس كما يقولون...فالمدارس الحرة .والعيادات والمصحات أصبحت أبواب كبيرة مفتوحة لإدخال الأموال بلا تعب . لا ضرائب.لا أساتذة في المستوى باجرة أستاذ بحق.وحتى من الماء والضوء ..هناك من المؤسسات التعليمية الخاصة من يستهلك بالمجان.
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7
4 - مراقب الجمعة 31 يناير 2020 - 14:20
الله يجيب لي يقول الحق. .
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10
5 - مواطن1 الجمعة 31 يناير 2020 - 14:21
لا مجال في المغرب من تطبيق قولة ( لولا ابناء الفقراء لضاع العلم )
في المغرب هناك جريمة ضد الانسانية و تتمثل في تسليع التعليم و الاتجاه نحو الخوصصة الشاملة
اريد ان اقيم حساب تكلفة التلميذ في المغرب من الابتدائي الى الجامعي او التعليم العالي ربما سيكون مبلغا خياليا و تحصيل ضعيف
و لهاذا هناك خطة معقولة يجب الاخذ بها و هي
الهجرة الى دولة اوروبية و تدريس الابناء هناك و ستكون فتورة انهاء الدراسة هناك ارخص ثمن من المغرب و التحصيل سيكون افضل بكثير من التحصيل بالمغرب
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3
6 - مول طباشير الجمعة 31 يناير 2020 - 14:24
يجب تجويد المدرسة العمومية وضعفها ليس سببها القطاع الخاص. في كندا القطاع العمومي جيد جدل لذلك القطاع الخاص قليل جدا لانه لايقدر على منافسة التعليم العمومي. التعليم قطاع معقد وصعب من يمكن تفكوكه هم دوي الاختصاص وليس السياسيين خصوصا من لهم مرجعيات يسارية اوحتى من جنوب اوروبا حيث التعليم يعاني ايضا
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2
7 - دافع الضرائب الجمعة 31 يناير 2020 - 14:24
كيف يعقل أن المواطن يدفع الضرائب و أطفاله يتمدرسون في المدارس الخصوصية. يجب على الحكومة أن توفر تعليما جيدا بالمدارس العمومية
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8
8 - achraf الجمعة 31 يناير 2020 - 14:28
قريبا سيباع لكم الهواء في قنينات . الدول الغربية المتقدمة ليس فيها هذا الغلاء الفاحش في المعيشة .

انهكتم الشعب بغلاء الاسعار وتخفيض الاجور
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9
9 - مواطن غيور الجمعة 31 يناير 2020 - 14:28
الحمد الله...ظهر الحق من عند الغريب..لربما يحشموا...او يخافوا...تخصيص التعليم اكبر كارثة في تاريخ المغرب...سوف تظهر نتاءجه فيما بعد...طلبة جامعيين ناجحين بمعدلات عليا و لا يستطيعون كتابة جملة صحيحة بأي لغة...للاسف...عار عاى الامة....
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6
10 - مواطن الجمعة 31 يناير 2020 - 14:32
هذا هو الذي يناضل عليه الاساتذة حاليا في شوارع المملكة الوقوف ضد الخوصصة ابتداء بمخطط التعاقد لكن البعض يتهمهم بأنهم كيغوتو على مصلاحتهم...
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4
11 - سكويلة الجمعة 31 يناير 2020 - 14:33
من حق لي عندو امكانيات يقري ولادو بفلوس رغم انه يدفع ضرائب لدعم التدريس العمومي المجاني,ولي ماعندوش يقراو ولادو فابور.التعليم الخاص تينقص على الدولة مصاريف كتيرة.تحية للطفلة ذات السبع سنوات لي زرق ليها "المعلم" عينيها في منطقة من المغرب المنسي.واقول للحكومة يجب طرد المتعاقدين المضربين عن العمل
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-2
12 - hitch الجمعة 31 يناير 2020 - 14:36
Dommage qu il faut attendre les organisations étrangères pour nous dire que notre système scolaire est dépassé pour ne pas dire pourrie et pourtant c est une vérité flagrante que tout marocain l’a vu alors si nos ministres ne l ont pas vu à mon avis ils sont mauvais et ne sont pas digne des responsabilités qui les sont attribués .
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2
13 - CASA ÉDUCATION الجمعة 31 يناير 2020 - 14:36
رحمة الله على التعليم المجاني العمومي الذي كون اجيال في المستوى ولكن هناك صقور من اباطرة المال تحيلوا على التعليم و عرفوا مردوديته المالية فكونوا ما يسمى بلوبي مافيوزي سلط على الشعب بتمكينهم من اصدار قوانين تبيح لهم انشاء المدارس خاصة والسيطرة على التعليم بالمغرب اكمله والتحكم فيه وما تبقى من تعليم عمومي الا في القرى وبعض المدن الصغير فتم اغلاق عدد من المدارس وتسريح المعلمين والاساتدة فقريبا سيفلس التعليم بالمغرب ويصبح لا خاص ولا عمومي لان المواطنين اصبحوا لايطيقون اداء التمدرس بالمقابل
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