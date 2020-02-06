المغاربة يتجاوزون المعدّل العالمي لمدّة استعمال التواصل الاجتماعي

هسبريس من الرباط

ذكر تقرير دولي أن المغاربة يقضون حوالي ساعتين و25 دقيقة في المعدل يومياً في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، أي أكثر بقليل من المعدل العالمي الذي يصل ساعتين و24 دقيقة.

وجاء في تقرير "Digital 2020 Global Overview"، الصادر الأسبوع الجاري، أن نسبة النفاذ إلى الإنترنت في المغرب تصل إلى 69 في المائة، أي أكثر بحوالي 10 في المائة من المتوسط العالمي الذي يناهز 59 في المائة.

وتحتل أيسلندا والإمارات والكويت المراتب الأولى بنسبة نفاذ إلى أنترنيت تقارب 99 في المائة، وأسفل الترتيب لكوريا الجنوبية ثم جنوب السودان وإريتريا.

ويقضي سكان العالم، في المعدل، 6 ساعات و43 دقيقة يومياً في تصفح الأنترنت، ويتصدر الفيليبينيون القائمة بتسع ساعات و45 دقيقة، أما اليابانيون فلا يتجاوزون 4 ساعات و22 دقيقة.

ويمضي المغاربة في المعدل 3 ساعات و31 دقيقة لتصفح الأنترنيت عبر الهاتف، أي أكثر من المعدل العالمي الذي يناهز 3 ساعات و22 دقيقة.

وأفاد التقرير في آخر نسخة سابقة له بأن "غوغل" و"يوتيوب" و"فيسبوك" و"هسبريس" وموقع "كورة" ومنصة "ويكيبيديا" وتطبيقا "أنستغرام" و"واتساب" أكثر المواقع زيارة من قبل المغاربة.

ويصل معدل الحسابات التي يتوفر عليها المغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تقرير سنة 2020، حوالي 5.5 حسابات لكل متصفح واحد، فيما تصل أعلى درجة إلى 10.3 حسابات لكل واحد في الهند.

ويسجل المغرب نسبة ضعيفة في استعمال التطبيقات البنكية والمالية، بحيث لا تتجاوز 15 في المائة من إجمالي مستعملي الأنترنت.

وفيما يخص امتلاك عملة افتراضية، صرح 2 في المائة من المغاربة بنعم، وتصل هذه النسبة إلى 17 في المائة في الفليبين، وهي أعلى نسبة.

ومن حيث صبيب الأنترنيت المنزلي، يحتل المغرب مرتبة متأخرة بين دول العالم؛ ففي الوقت الذي تسجل فيه سنغافورة 200 ميغا بايت، يكتفي المغرب بـ18,5 ميغا بايت.

وفي المغرب، يحتل "فيسبوك" المرتبة الأولى فيما يخص استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، يليه "يوتيوب" و"واتساب" و"أنستغرام"؛ بينما"تويتر" لا يغري المغاربة كثيراً.

عالمياً، تشير مُعطيات التقرير إلى أن حوالي نصف سكان العالم، 3.8 مليارات شخص، يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي. أما مستعملو الأنترنيت بشكل عام، فيناهز عددهم 4.45 مليار شخص.

أما الأشخاص غير المرتبطين بالأنترنيت، فيقدر عددهم بـ 3.2 مليار شخص، أي ما يمثل أكثر من 40 في المائة من سكان العالم.

وإجمالاً، سيقضي المتصفحون للأنترنيت عبر العالم خلال العام الجاري ما يعادل 1.25 مليار سنة "أونلاين".

وما يزال "غوغل" و"يوتيوب" أكثر موقعين زيارة في العالم، لكن "ياهو" أيضاً مازال محتفظاً بشعبيته في المرتبة الثالثة.

كما يعتبر "فيسبوك" أكثر منصة تواصل اجتماعي استعمالا، يليها "يوتيوب" و"واتساب"، ويأتي "تيكتوك" في المرتبة السابعة بحوالي 800 مليون شخص نشيط شهرياً وحوالي 500 مليون مستعلم فقط في الصين.