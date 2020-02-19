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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يحملون بالبيضاء الدولة مسؤولية اغتصاب "طفلة مراكش"‬

حقوقيون يحملون بالبيضاء الدولة مسؤولية اغتصاب "طفلة مراكش"‬

حقوقيون يحملون بالبيضاء الدولة مسؤولية اغتصاب "طفلة مراكش"‬
هسبريس من الدار البيضاء (صور: أيوب اجوادي)
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 23:00

منبّهة إلى تكرار سيناريو مغتصب الأطفال الإسباني دانييل كالفان، خاضت فعاليات محلية في الدار البيضاء وقفة احتجاجية رمزية، مساء الأربعاء بساحة الأمم المتحدة بقلب المدينة، للتنديد بواقعة "اغتصاب" قاصر من لدن مواطن كويتي.

وصدحت حناجر المحتجين في الوقفة التنديدية بشعارات تصعيدية، من قبيل: "هذا عار هذا عار.. هدشي ماشي معقول"، "هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة"، "لا للاغتصاب.. لا للمتاجرة"، مستنكرة واقع "الطفولة المغربية المغتصبة"، ومجمعة على ضرورة التصدي الحازم لهذه الجرائم.

وأعربت الفعاليات المشاركة في الوقفة الاحتجاجية عن استيائها ورفضها لما وقع في القضية، لافتة إلى تفشي "الاغتصابات والاستغلال الجنسي للأطفال والطفلات، فضلا عن المتاجرة بالبشر، وما يصاحب ذلك من خروقات وتلاعبات للتستّر على المغتصبين والإفلات من العقاب".

وأجمعت التصريحات، التي انتقتها جريدة هسبريس الإلكترونية من لدن المشاركين في الشكل الاحتجاجي، على "تهاون السلطات القضائية المعنية بشأن إطلاق سراح المتهم في القضية التي أثارت الكثير من الجدل"، داعية إلى "إحقاق العدالة وتنفيذ القانون لإنصاف الطفلة الضحية".

وفي هذا الصدد، قالت إحدى الفاعلات النسائية التي شاركت في الوقفة، إن "ما يقع في المغرب يندى له الجبين"، ثم زادت بحرقة بالغة: "لا يمكن أن نعيش في هذا الوضع الذي تتنامى فيه الاغتصابات"، مستدركة بالقول: "يتم اغتصاب بناتنا في ظل غفلة المسؤولين".

وأضافت المتحدثة عينها، التي بدت عليها ملامح الغضب من القضية، أن "الأمر يتعلق بجرائم ضد الطفولة والفتيات والنساء"، مؤكدة أنه "ينبغي عدم إفلات المجرمين من العقاب حتى لا يتم هضم حقوق المرأة"، ماضية في القول: "الطفولة المغربية في خطر".

بدوره، ندد محتجّ آخر، في حديثه مع هسبريس، بـ"تسريح المجرم الكويتي الذي اغتصب طفلة في مدينة مراكش"، مستنكرا "إطلاق سراح المتهم في القضية"، مطالبا بـ"عدم إفلات أي مجرم متابع في قضية الاغتصاب من المتابعة القانونية والقضائية".

وحمّل المحتج عينه مسؤولية الواقعة إلى الدولة، مبرزا أن "مرتكبي هذه الجرائم ينبغي أن يُحكم عليهم بأقصى العقوبات؛ لأن الأمر يتعلق بشرف الطفلة أو الطفل، خصوصا الحالة النفسية التي ترتب عن هذه الجرائم البشعة"، داعيا إلى "حماية الأطفال؛ لأنهم أمل الدولة في المستقبل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن2 الأربعاء 19 فبراير 2020 - 23:15
اذا صلحت النيات ...على الجميع ان يتجند في اتجاه محاربة الفقر الذي هو اساس كل المصائب التي يتعرض لها المواطن الضعيف في بلادنا. شخصيا اعتقد - والله اعلم بان - " الحاجة " هي التي ادت الى هاته الكارثة...ولا ادل على ذلك من تنازل الابوين ...بطبيعة الحال بالمقابل.على كل من يهمهم الامر في بلادنا واخص بالذكر من بيدهم امر تدبير الشان العام ان يتجندوا لمحاربة الفقر والجهل والبطالة قبل كل شيء. والباقي قد ياتي بالتدريج ...اما تحميل المسؤولية لجهات معينة...فلا يكفي.....والحقيقة ان المسؤولية هنا هي مسؤولية الجميع.
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2 - mohajir الأربعاء 19 فبراير 2020 - 23:22
كلنا مع حماية المواطنيين المغاربة نساءا ورجال أطفلا وشيوخا ليس فقط من الإستغلال الجنسي ومن عصابات تهريب البشر بل كذالك من الفقر والإقصاء ومن الجهل والتشرد وهذا لن يتحقق إلا بتوزيع عادل للثروات وبقضاء نزيه ومستقل وبمنظومة أمنية حقيقية يكون هذفها الأول والأخير حماية المغاربة في دمهم ومالهم وعرضهم وأمنهم ، إن قضية الفتاة المغتصبة والفتيات اللواتي يغتصبن في كل مكان في المغرب سببه الأول هو الفقر والجهل وغياب الوازع الديني والأخلاقي عند الأباء والأبناء معا وإستعدادهم لبيع أجسادهم وأجساد أولادهم في سوق النخاسة لمن يدفع أكثر ، إذا العيب فينا وليس في الأجنبي الذي يشتري سلعة نعرضها نحن له فوق طبق فضي في كل مكان وزاوية ....
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9
3 - كمال الأربعاء 19 فبراير 2020 - 23:23
الفقر والجهل هم الأسباب التي جعلت الفتاة في كف وحش أراد اغتصاب طفلة وهي غير عارفة بالأمور سوي الفقر الذي تعيشه و حب الوالدين للمال الذي جعلهم يتنازلون عن الدعوة وأخد المال مقابل المتابعة والطفلة تذهب الي الجحيم ومعاودة الكرة مع اخر وأخد المال من جديد كأنها بضاعة مصنوعة في الصين و أمثالها في العمر محتاجون للعب والتعليم اما هي ذهبت في طريق الرقيق الأبيض مقابل المال
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4 - Mohammed essette الأربعاء 19 فبراير 2020 - 23:40
يجب الضرب بيد من حديد على من يتنصل من المسؤولية الابوية من تربية و رعاية الابناء الى غاية سن الرشد. يجب علينا ان نتحد في المبادئ التي تحمي القاصرين و محاربة زواج القاصرات و تربيتهم على التحلي بالخلاق و القيم الإنسانية و نبذ كل التقاليد و القوانين التي امل الدهر عليها و شرب التي ما زالت تنخر المجتمع و تزكي التعامل مع القاصرات و القاصرين في حقوقهم الطبيعية.
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