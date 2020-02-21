بنعبد القادر يوزّع حافلات للنقل في قطاع العدل

هسبريس من الرباط

ترأس محمد بنعبد القادر، وزير العدل رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، صباح اليوم بنادي العدل بالرباط، حفل توزيع 20 حافلة جديدة اقتنتها المؤسسة المذكورة لاستغلالها في النقل الوظيفي لفائدة موظفي قطاع العدل بعدد من محاكم المملكة.

وأشار بلاغ توصلت به الجريدة إلى أن الحافلات ستستغل من طرف موظفي قطاع العدل بعدد من المحاكم؛ منها الرباط، تيفلت، الدار البيضاء، فاس، تاونات، ميسور، مراكش، قلعة السراغنة، أزرو، بني ملال، أزلال، الفقيه بن صالح، تنغير وميدلت، إضافة إلى حافلات أخرى لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون لكل من الرماني وبنسليمان.

وأوضح البلاغ أن "هذه المبادرة تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الوزارة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، لتجويد وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة موظفي قطاع العدل، ولا سيما في مجال النقل الوظيفي الذي يكتسي أهمية بالغة إلى جانب باقي الخدمات الأخرى".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذه المبادرة تأتي أيضا في سياق الإستراتيجية العامة لوزارة العدل الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري لقطاع العدل، والاعتناء بالموظفين التابعين للوزارة، سواء العاملين بالإدارة المركزية أو بالمحاكم، وتوفير الظروف الملائمة لتمكينهم من التنقل إلى مقرات عملهم في ظروف مريحة وجيدة، وأداء عملهم في أحسن الظروف".

وورد ضمن البلاغ أنه "من المرتقب أن تتعزز هذه المبادرة بتوزيع 30 حافلة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة على عدد من محاكم المملكة؛ ومنها تارودانت، شفشاون، كلميم، تنغير، فاس، البيضاء، والرباط".

يشار إلى أن الحفل عرف حضور المدير العام للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، وأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة، والمديرين الفرعيين للدوائر الاستئنافية المستفيدة، إضافة إلى أطر وموظفي المؤسسة.