24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0313:4616:5119:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمليات تنقيب جديدة عن الغاز الطبيعي تنطلق من "آبار جرسيف" (5.00)

  2. بلافريج يطالب الحكومة بحماية الأطفال من خطر "المواقع الإباحية" (5.00)

  3. دبلوماسية المغرب تعود إلى ساحة النزاع في "دولة القذافي المُنهارة" (5.00)

  4. البعد الهوياتي في التنمية (5.00)

  5. الاستقلال يُباشر وساطة "رأب الصدع" بين "رفاق الوردة والكتاب" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بنعبد القادر يوزّع حافلات للنقل في قطاع العدل

بنعبد القادر يوزّع حافلات للنقل في قطاع العدل

بنعبد القادر يوزّع حافلات للنقل في قطاع العدل
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:15

ترأس محمد بنعبد القادر، وزير العدل رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، صباح اليوم بنادي العدل بالرباط، حفل توزيع 20 حافلة جديدة اقتنتها المؤسسة المذكورة لاستغلالها في النقل الوظيفي لفائدة موظفي قطاع العدل بعدد من محاكم المملكة.

وأشار بلاغ توصلت به الجريدة إلى أن الحافلات ستستغل من طرف موظفي قطاع العدل بعدد من المحاكم؛ منها الرباط، تيفلت، الدار البيضاء، فاس، تاونات، ميسور، مراكش، قلعة السراغنة، أزرو، بني ملال، أزلال، الفقيه بن صالح، تنغير وميدلت، إضافة إلى حافلات أخرى لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون لكل من الرماني وبنسليمان.

وأوضح البلاغ أن "هذه المبادرة تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الوزارة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، لتجويد وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة موظفي قطاع العدل، ولا سيما في مجال النقل الوظيفي الذي يكتسي أهمية بالغة إلى جانب باقي الخدمات الأخرى".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذه المبادرة تأتي أيضا في سياق الإستراتيجية العامة لوزارة العدل الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري لقطاع العدل، والاعتناء بالموظفين التابعين للوزارة، سواء العاملين بالإدارة المركزية أو بالمحاكم، وتوفير الظروف الملائمة لتمكينهم من التنقل إلى مقرات عملهم في ظروف مريحة وجيدة، وأداء عملهم في أحسن الظروف".

وورد ضمن البلاغ أنه "من المرتقب أن تتعزز هذه المبادرة بتوزيع 30 حافلة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة على عدد من محاكم المملكة؛ ومنها تارودانت، شفشاون، كلميم، تنغير، فاس، البيضاء، والرباط".

يشار إلى أن الحفل عرف حضور المدير العام للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، وأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة، والمديرين الفرعيين للدوائر الاستئنافية المستفيدة، إضافة إلى أطر وموظفي المؤسسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:25
الجماعات تمتلك وسائل نقل الموظفين المالية والعدل كذلك الا المعلم المسكين الذي يتنقل بوسائله الخاصة ومن جيبه يشتري البنزين او تذكرة يشتري الأقلام والطباشير والأوراق ويطبع احيانا الفروض للتلاميذ من جيبه لاحظوا الظلم الذي يعانيه هذا الأخير من الحكومة ماذا عن الآباء وأولياء الامور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - احمد الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:30
الجدية في العمل..تعطي اكلها...جميل التفكير في معاناة الموظفين مع النقل...لعل بعض القطاعات تستلهم العبرة.والدرس وتحدو..حدو مؤسسة الأعمال
الإجتماعية للعدل..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - مغربي حر وافتخر الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:35
مبادرة حسنة ليتها تطبق في جميع القطاعات ليستفيد منها الموظفين دوي الدخل المحدود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - ahmd الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:36
نتمني للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لموظفي العدل و السجون ان تقوم بانشاء نوادي رياضية و ترفيهية للموظفين خصوصا المدن الكبرى مثل طنجة و وجدة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - TARIK الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:51
نحن ننتظر منك السيد وزير العدل ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الوطني العريق بتاريخه ورجالاته ومواقفه، الذي يدافع على الطبقة الشعبية، مناقشة تعديل القانون الجنائي وخصوصا، فصل الإثراء الغير المشروع، مثلما فعلت في الدفاع على تثبيت الساعة المشؤومة، دافع على أموال الشعب التي تنهب دون حسيب ولا رقيب، يالله بين لينا الغيرة على المال العام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.