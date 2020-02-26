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اعمارة: المغرب يضاهي المعدل الأوروبي لخفض قتلى حوادث السير

اعمارة: المغرب يضاهي المعدل الأوروبي لخفض قتلى حوادث السير
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير محيمدات)
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:00

قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إن المؤشرات المسجلة تشير إلى إمكانية النجاح في كسب رهان خفض حوادث السير في المغرب، إلى الحد الذي وضعته الحكومة في أفق 2026.

وقال اعمارة، في ندوة صحافية بمعية بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عقب انعقاد الدورة الأولى لاجتماع المجلس الإداري للوكالة، إن المغرب تمكّن من خفض عدد قتلى حوادث السير بنسبة 2.9 في المائة، إلى غاية متم 2019، ما يعني تفادي 101 وفاة على الطريق.

وتطمح الحكومة إلى تقليص عدد حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2026، انطلاقا من السنة المرجعية 2015، ليتقلص عدد الحوادث إلى أقل من 1900 حادثة في السنة.

وأبرز الوزير الوصي على قطاع النقل أن المغرب يقترب من المعدل الأوروبي لقياس عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير قياسا بنسبة السكان، إذ انخفض المعدل في المملكة إلى 9.51، بينما المعدل الأوروبي هو 9.3.

وأوضح اعمارة أنّ المغرب متقدم جدا على مستوى خفض الوفيات الناجمة عن حوادث السير، مقارنة مع دول الإفريقية يسجَّل فيها معدل 26.6، وهو أعلى معدل على المستوى الدولي، بينما المعدل العالمي هو 18.6.

وانخرط المغرب في البحث عن حلول لخفض عدد حوادث السير منذ سنوات، بعدما لامس عدد القتلى أربعة آلاف قتيل سنويا. ورغم النتائج المحققة إلى حد الآن فإنّ الحكومة مازالت تفكر في سنّ إجراءات جديدة لتحقيق أهداف إستراتيجية الحد من حوادث السير 2015-2026.

في هذا الإطار، قال عبد القادر اعمارة إنّ هناك تفكيرا في البرلمان من أجل زيادة الغرامات المطبقة على مخالفي قانون السير، "لأنّ عمليات التحسيس بخطورة حوادث السير وحدها لا تكفي، بل لا بد من إجراءات زجرية، ففي جميع بلدان العالم لا يُحترم قانون السير إلا طُبق القانون".

وتم تعزيز مراقبة السرعة على مختلف طرق المملكة، بمئات الرادارات، سواء الثابتة أو المتنقلة. وانخرط الدرك الملكي مؤخرا في استعمال الطائرات المتحكم فيها عن بُعد، من أجل ضبط المخالفات التي لا يمكن ضبطها عبر الرادارات الأرضية.

الوزير اعمارة قال إنّ المنحى التراجعي الإيجابي في مؤشرات السلامة الطرقية سيتعزز من خلال تأسيس الوكالة الوطنية، التي أصبحت ممأسسة بمرسوم بعدما كانت في السابق لجنة.

وستنتقل عدد من الصلاحيات التي كانت موكولة لوزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وهذا التجميع للقطاعات المعنية بالسلامة الطرقية يُعتبر، حسب اعمارة، "أحد أهم التطورات التي عرفها مجال السلامة الطرقية بالمغرب"، مشيرا إلى أن عددا من الدول الإفريقية تسير في هذا المنحى.

ورغم ما تتحقق في مجال خفض عدد حوادث السير وعدد القتلى فإنّ الإجراءات المتخذة إلى حد الآن غير كافية، بالنظر إلى الوضعية الراهنة، كما قال اعمارة، موضحا أن مدونة السير ستخضع لتعديلات سيتم تنزيلها قريبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مودن علي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:16
مسلسل الاستهزاء واحتقار المغاربة متواصل بتصريحات واجراءات عبثية من طرف مسؤولي البلد ! يعتقدون ان المواطن المغربي خرج للتو من العهد الطباشيري ويتمعنون في إذلاله واحتقاره والكذب عليه ومحاولة بيعه الاوهام !!هذا اُسلوب خدام الدولة العميقة لكن العدوى اصابت وزراء كومبارس من الاحزاب العبثية !!
كيف يعقل ان يقارن هذه الشخص بين دولة فاشلة تفتقر لكل شيء مع دول متقدمة في كل شيء
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27
2 - Samir الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:22
Ce monsieur vient nous dire que le Maroc est comme la France et bah moi je vous donne des exemples :la France 70millions d'habitants 45 millions d'automobilistes =3500 morts lié a des accident
Maroc:33 millions d'habitants 8 millions d'automobilistes =3800 décès par an lié a des accident
Cherchez l'erreur
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17
3 - الموهاجر الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:22
دبا نتوما عنذكم نفس عدد السيارات لي ف اروبا و حجم التنقل لي ف المغرب هوا لي ف اروبا بركا من الحسابات الخويا راه كل منزل ف اروبا عندهم على الأقل جوج سيرات و المغرب نص فيه معندو حتا حمار اتنقل بيه
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21
4 - أحمد الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:23
أصحاب سيارة الأجرة لايحترمون لا راجلين ولا أسبقية ولا ممرات الراجلين دائما في تسابق مع الوقت حتى يلاقوا حسابهم
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9
5 - خالد F الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:38
المقارنة من حيث عدد السكان غير منطقية عكس المقارنة من حيث عدد السيارات، فعدد قتلى حوادث السير في المغرب يفوف نظيره في فرنسا مثلا مع العلم أن عدد السيارات في فرنسا 39مليون و500 ألف تقريبا وعددها في المغرب يفوق المليون. ويبقى إستعمال الهاتف أثناء السياقة وتناول المخدرات وعدم إحترام قانون السير أهم الأسباب في إرتفاع عدد الوفيات.
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1
6 - said الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:44
نتوما الاحزاب كاملين عاجبكم الحال غي فتراس المجالس والوكالات...لخدمه الله يجيب
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1
7 - المعلق الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:55
آه فعلا! هدا قرينا خبر تقر فيه أمريكا أنه لولا المغرب لما كان بامكان المارينز اتمام تمارينهم في موريطانيا. دبا قالك المغرب يضاهي...بلا بلا بلا
واش مامتحشموش؟
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0
8 - mimoun الأربعاء 26 فبراير 2020 - 21:56
il semble que ce monsiuer ne savent pas faire des indicateurs de suivie des axidants il compare le maroc avec des pays qui ont une densité de circulation 30 fois plus que le maroc ..et il est fiers je sors peu de chez moi et pourtant chaque semaines j assite à 2 à 3 axidants sur un seule trajet á rabat
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9 - أدربال الأربعاء 26 فبراير 2020 - 22:05
Nollvisionen
هو مشروع تسعى الحكومة السويدية من خلاله على المدى البعيد يتمثل في عدم قتل أي شخص أو إصابته بجروح خطيرة نتيجة لحوادث المرور

هدا المشروع لا تحاول الحكومة من خلاله الرد على أسئلة الصحافة أو لتقول للرأي العام ..
حنا خدامين و أن سلامتك تهمنا !
بل تراه مطبق في الواقع و يتجلى في سن عدة قوانين و تعمل على تفعيلها .
من بينها
خفض السرعة و الشرطة لا تتسامح مع المخالفين أبدا أبدا خصوصا في الطرق التي لا تتجاوز فيها السرعة 30 كلم أمام المدارس و في ألأحياء السكنية حيث يلعب الأطفال .
إعطاء الأسبقية للراجلين في الممرات لي مافيهاش أشارة المرور .
السياقة في حالة السكر . والله مايخليوك توصل لدارك بسيارتك .
عدم احترام الأسبقية . مشيتي فيها
عدم احترام سطوب ؟ مشا ليك البيرمي . باك صاحبي ماينفعش .
الفحص التقني للعربات يتم بكل تدقيق .
الطرق مجهزة وواسعة .
البيرمي مايمكنش تاخدو بالرشوة .
كاميرات مراقبة السرعة
وهكدا نجحت الحكومة في الوصول تقريبا للهدف المحدد حيث مات سنة 2018
223 فقط .
بغينا التطبيق أسي الوزير ماشي بلا بلا بلا .
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