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كُتّاب وآراء
رسميا .. المغرب يسجل ثاني حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا"
سجلت وزارة الصحة ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطنة مغربية قادمة من الديار الإيطالية، موضحة أن التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بمعهد باستور بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، أكدت الإصابة.
وقالت الوزارة إن "المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".
كما أضافت أن "مصالح مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".
يأتي هذا بعد الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب يوم الاثنين الماضي، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى اثنين، فيما تجاوز عدد الحالات المشتبه بإصابتها 35.
وسبق لمحمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن قلل من احتمال انتشار فيروس كورونا بشكل واسع في المغرب، لكنه أكد في المقابل أن ارتفاع حالات المصابين إلى أكثر من شخص أمر وارد جداً.
وأعلنت وزارة الصحة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (93)
-الجزائر : بلاد غير سياحي : أكثر من عشر إصابات مؤكدة ..
من يتق في إحصائيات وزارة الصحة المغربية ... كمن يتق في إشهار الشامبو ... المغربي بطبعه دئما تايبغي إبين راسو داير خدمتو .. أو إاى عقتي بيه أراك لتخراج العينين ...
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها، لما في ذلك من التعرض للبلاء وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة، ومنعا لانتشار الوباء وهوما يعبر عنه بالحجر الصحي.
روى الترمذي وقال: حسن صحيح عن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها»
أقول المهاجرين ،و خصوصا من المناطق الموبوؤة :حراااااااااام نقل المرض لاقاربكم ،هناك من صحته هشة ،ولا يوجد قطاع الصحة من يهتم لحاله ،ان مات الهش أنتم يا من نقل الفيروس من كنتم السبب في وفاته ،نعم كتبها الله له ولكن أنتم السبب ،لا تكوموا انانيين ،ان مات احد اقاربكم باعدوى فلن تسامحكم عائلاتكم
اللي ف شي بلاد إجلس فيها على مايدوز هاد الوباء لتفادي آنتشار هذا المرض ولله إنجي الجميع
حتى هاد الناس لي تايجيو من إطاليا خاصهم يديروا التحاليل فإطاليا وعاد يجيو المغرب . حشومة يجيبوا لينا المرض وحنا ماعندنا حتا الصبيطارات مقادين .
فقط للاشارة، المرجو متابعة مسؤولي المستشفى الذين تعمدو نشر صور المصاب الاول من داخل غرغة العزل. حشووومة بزااااف
يجب أخد الحيطة والحذر وإلا كتابت شي حاجة
فقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا
أحيانا الهلع يكون أشد من الوباء
الله يحد البأس و صافي...على كل حال لمكتبها لينا الله غادي نشفوها
علينا الرجوع إلى الله تعالى
اللهم اصلح أحوالنا واهدينا تمام الهدايه
المرجوا من الله تعالى أن يشفي المرضى و يحفض الجميع
أنا شخصيا غِير نسمع أول حالة تْعَدات ف المغرب، غدي نحبس ولداتي ميمشيو للمدرسة. مغاديش نتسنا من الحكومة تعلمني بتدابير الواجب أخدها، أنا نخد الإحتياطات و التدابير الخاصة بيا.
و الله المستعان . الله احفظ الجميع.
نطلب من جميع المغاربة البقاء في دول الإقامة كما الرسول(ص)
اما تعريف الحجر الصحي فقد قال صل الله عليه وسلم و هو يتكلم عن الطاعون كوباء " إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه "
يعني على السلطات المغربية منع اي مواطن كيف ما كان من الدخول ان كان قادما من بلد فيه وباء هذا هو الحجر الصحي
أكد بعض الخبراء في المجال الطبي أن المغرب لن يُصاب إلا من القادمين من الدول التي تعاني من تفشي المرض والتي لنا معها علاقة مباشرة مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وطبعا الصين.
كما أكد البينتاغون الأمريكي أن كورونا فيروس أصبح الآن وباء عالمي ومن المرشح أن يزداد في الانتشار.
حالتين وما خفي أعظم
أتمنى السلامة وكامل الصحة للجميع
اللَّهُمَّ إِنِّي نعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ
إخواني و أخواتي المغاربة، لا للهلع و المرجو من الوافدين من مناطق تفشي الفايروس كالصين و كوريا و ايطاليا و فرنسا و المانيا..الخ الجلوس في بيوتهم لمدة 14 يوم و قياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم و غسل اليدين باستمرار و وضع كمامة طبية في حالة الخروج الإضطراري و ذلك لحماية انفسهم و عائلاتهم قبل مواطني بلدهم :)
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث ، مبادئ الحجر الصحي ، بأوضح بيان ، فمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون ، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها ، بل جعل ذلك كالفرار من الزحف الذي هو من كبائر الذنوب ، وجعل للصابر فيها أجر الشهيد .
بصراحة هادشي كايطلع السكر ...الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة دافعي الضرائب ومن حقهم منع دخول أشخاص قادمين من أمكنة موبوؤة ... الدولة في حالة سكر و خدر ..حسبنا الله و نعم الوكيل
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث ، مبادئ الحجر الصحي ، بأوضح بيان ، فمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون ، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها ، بل جعل ذلك كالفرار من الزحف الذي هو من كبائر الذنوب ، وجعل للصابر فيها أجر الشهيد .
الله يسترمغربنا الحبيب مرض بسيط ولن تلج المستشفيات
بقلة المعدات و الاطباء..اما الخواص
فلن يستقبله اي احد كما وقع امس في مصحات فرنسا
معظم الطاقم الطبي والممرظيين استقالوا من منصبهم
اما من اراد العمل فلتدفع له المصحة اكثر