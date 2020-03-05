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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | رسميا .. المغرب يسجل ثاني حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا"

رسميا .. المغرب يسجل ثاني حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا"

رسميا .. المغرب يسجل ثاني حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا"
هسبريس - أمال كنين
الخميس 05 مارس 2020 - 08:50

سجلت وزارة الصحة ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطنة مغربية قادمة من الديار الإيطالية، موضحة أن التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بمعهد باستور بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، أكدت الإصابة.

وقالت الوزارة إن "المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

كما أضافت أن "مصالح مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".

يأتي هذا بعد الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب يوم الاثنين الماضي، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى اثنين، فيما تجاوز عدد الحالات المشتبه بإصابتها 35.

وسبق لمحمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن قلل من احتمال انتشار فيروس كورونا بشكل واسع في المغرب، لكنه أكد في المقابل أن ارتفاع حالات المصابين إلى أكثر من شخص أمر وارد جداً.

وأعلنت وزارة الصحة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (93)

1 - مغربي قح الخميس 05 مارس 2020 - 08:54
اللهم احفظنا بما حفظت به ذكرك الحكيم.
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39
2 - محمد الجابر الخميس 05 مارس 2020 - 08:55
قال جحا . ما تخافوش عيشو حياتك طبيعيه و كلشي مزياان و لا نقصو عشره ولا عشرين ما كاين باس
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-12
3 - عادل الخميس 05 مارس 2020 - 08:56
حالات تبقى معدودة ولا داعي للإرهاب شعب هو أصل خواف...
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13
4 - آية دعاء الخميس 05 مارس 2020 - 08:57
الله يشافيها ويعافيها. والله يحد الباس. ياربي تحفظنا وتحفظ جميع المسلمين.
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34
5 - immad الخميس 05 مارس 2020 - 08:57
وعليكم السلام ورحمة الله ...اللهم الطف بنا ...مادام الخطر قادم من ايطاليا لما لا نمنع العبور الى المغرب من ايطاليا مؤقتا....
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34
6 - معلق الخميس 05 مارس 2020 - 08:58
الحمد لله ماحبسهاش سيكيرتي على الباب...هاي غير مزحة ولكن راه واقع تانعيشوه امام المستشفيات...عندك فلوس يشوفك طبيب ماععندكش توحل غير مع الدخلة
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10
7 - said الخميس 05 مارس 2020 - 08:58
الله يحفظ مع هذا الداء وماعندنا حتى السبيطارات ديال بصح كاين أدوا الأحمر والبوماضا الصفرا. وقال لينا العثماني الدواء الناجع هو ماتخافوش ومادهشوش. تبارك الله على عبقرية طبيب
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9
8 - سارة الخميس 05 مارس 2020 - 08:59
لله الامر من قبل ومن بعد، اللهم انا نعوذ بك من الجنون و البرص و سيء الاسقام ، انا لله وانا اليه راجعون و لا حول ولا قوة إلا بالله
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19
9 - souad الخميس 05 مارس 2020 - 08:59
اكثرو من الاستغفار ، الله احفظنا من هاد الوباء ويحفظ جميع المسلمين
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18
10 - هدى الخميس 05 مارس 2020 - 09:00
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نطلب الله العفو و العافية و إبعاد الفتن
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15
11 - إبن المملكة الخميس 05 مارس 2020 - 09:01
- المغرب بلاد سياحي بإمتياز : إصابتين مؤكدتين .
-الجزائر : بلاد غير سياحي : أكثر من عشر إصابات مؤكدة ..
من يتق في إحصائيات وزارة الصحة المغربية ... كمن يتق في إشهار الشامبو ... المغربي بطبعه دئما تايبغي إبين راسو داير خدمتو .. أو إاى عقتي بيه أراك لتخراج العينين ...
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12
12 - omar الخميس 05 مارس 2020 - 09:01
النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها، لما في ذلك من التعرض للبلاء وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة، ومنعا لانتشار الوباء وهوما يعبر عنه بالحجر الصحي.
روى الترمذي وقال: حسن صحيح عن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها»
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24
13 - العنكبوت الخميس 05 مارس 2020 - 09:03
اللهم اشفي كل مريض واحفظ عبادك، أخوتي المغاربة لا داعي للرعب و الهلع و الخوف الزائد و الوسوسة،يكفي أن تتبع سبل الوقاية و الدعاء و الابتعاد عن التجمعات و التقليل من الزيارات العائلية مؤقتا و بإذن الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا،
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10
14 - معلق الخميس 05 مارس 2020 - 09:03
الله يحفظ
وزارة الصحة ستكتفي إلا بالتواصل
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4
15 - الصرامة الخميس 05 مارس 2020 - 09:03
أوقفو الرحلات لا ترتكبو خطأ العراق و دول الخليج نع ايران لقد ندموا بعد فوات الآوان
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11
16 - رياض الخميس 05 مارس 2020 - 09:04
العقلية المغربية تفتقر للوعي لا شك،ما ان امنشر الكرض في ايطاليا حنى فكروا في الهروب ،يحبون اوربا فقط للعيش وجمع المال،ولا يصبرون شفي المحن ،عقلسة بيريمي.للاسف
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0
17 - علي الخميس 05 مارس 2020 - 09:04
الشفاء إنشاء الله للمرضى جميعا
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8
18 - souvit الخميس 05 مارس 2020 - 09:05
علاش متلغاش الرحلات الاطالية كيما دارو بزاف ديال الدول . سلامة المواطن و الوطن احسن من الربح التي تجنيه شركة لارام .
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13
19 - عبدالهادي الخميس 05 مارس 2020 - 09:06
شكرا على المجهودات المبذولة من طرف جميع الجهات .
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5
20 - محمد علوي فرنسا الخميس 05 مارس 2020 - 09:06
جميع الدول المحاذية للمغرب تعرف عشرات الحالات، فرنسا اكثر من 280 حالة، إيطاليا اكثر من 1000 حالة.. هذه الدول تربطها عشرات الخطوط الجوية بالمملكة. غالب الظن أن الحالات منتشرة في المغرب و الجهات المسؤولة لا تريد التهويل من الأمر فقط.
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1
21 - ماجد الخميس 05 مارس 2020 - 09:06
اظن ان العدد اكثر بكثير مما تصرحون نسأل الله العافية كان عليكم ان تحترزوا وشددوا مراقبة الحدود
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1
22 - Restez où vous êtes الخميس 05 مارس 2020 - 09:07
J'habite à Nice et bien que j'ai envie de voir ma famille ,je ne vais pas voyager par peur de leur transmettre la maladie que dieu nous en garde si jamais je ma choperai à l'aéroport !
أقول المهاجرين ،و خصوصا من المناطق الموبوؤة :حراااااااااام نقل المرض لاقاربكم ،هناك من صحته هشة ،ولا يوجد قطاع الصحة من يهتم لحاله ،ان مات الهش أنتم يا من نقل الفيروس من كنتم السبب في وفاته ،نعم كتبها الله له ولكن أنتم السبب ،لا تكوموا انانيين ،ان مات احد اقاربكم باعدوى فلن تسامحكم عائلاتكم
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10
23 - حسن الخميس 05 مارس 2020 - 09:07
اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم
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7
24 - عبدو الخميس 05 مارس 2020 - 09:11
يجب إتخاذ قرار شجاع لمنع الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا خصوصا على الأقل على المدى المتوسط.
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9
25 - مواطن غيور الخميس 05 مارس 2020 - 09:11
هل المصابة من احدى الراكببن الطائرة القادمة من ايطاليا مع المصاب الاول...يا ربي السلامة و حفظك نسال
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6
26 - No comment الخميس 05 مارس 2020 - 09:11
من التدابير الوقائية التي يجب آتخادها وقف الرحلات الجوية
اللي ف شي بلاد إجلس فيها على مايدوز هاد الوباء لتفادي آنتشار هذا المرض ولله إنجي الجميع
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6
27 - marocaine الخميس 05 مارس 2020 - 09:11
اللهم اني اعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و من سيء الاسقام
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6
28 - Ali الخميس 05 مارس 2020 - 09:12
ايها المسؤولون نصيحة لله.. يجب انهاء الرحلات بين المغرب و إيطاليا خصوصا. را السياسة و الفهامات الخاوية لن تنفع في شيء. انقذو ما يمكن انقاذه قبل فوات الاوان شكرا
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6
29 - Mostafa herradi الخميس 05 مارس 2020 - 09:12
الله يحفظنا و يحفظ بلادنا من كل داء امين يارب العالمين
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6
30 - Samah الخميس 05 مارس 2020 - 09:13
Voila ca devient sérieux que dieu nous protège :(
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3
31 - الحسيمي الخميس 05 مارس 2020 - 09:13
يجب توقيف الرحلات القادمة من ايطاليا
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6
32 - ولد زروال الخميس 05 مارس 2020 - 09:13
السلام عليكم
حتى هاد الناس لي تايجيو من إطاليا خاصهم يديروا التحاليل فإطاليا وعاد يجيو المغرب . حشومة يجيبوا لينا المرض وحنا ماعندنا حتا الصبيطارات مقادين .
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9
33 - Zakaria الخميس 05 مارس 2020 - 09:14
انها البداية فقط، المغرب سهل التفشي الامراض
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-2
34 - تتريا نتمازيرت الخميس 05 مارس 2020 - 09:14
يجب ايقاف الرحلات القادمة من المناطق الموبوءة كالصين وإيطاليا وغيرها من الدول التي تعاني من انتشار الفيروس .. كما يجب تطبيق سياسة العزل ..حتى يتم حصار هذا المرض ويتم إيجاد لقاح له..
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0
35 - رضوان لعلالي الخميس 05 مارس 2020 - 09:14
مفروض المغرب يسد المجال الجوي معا اطاليا والصين الى حين وتبقى تعالج تمى افضل متجي حنا هال العار يتكافاو غير معى هادو لهنا. علاش. للاه هادوك لي في السفارة والقنصلية اشن تيديرو اي طايرة متجهه لمغرب يقلبوهم هادا بتنسيق معا الدولة ااموبووة
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4
36 - Dr Abdelouarit الخميس 05 مارس 2020 - 09:14
وهادوك اللي مراض بقورونا للشعب واخدين رزقهم
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-2
37 - زوزو الخميس 05 مارس 2020 - 09:14
بداية قل لن يصيبنا الله الا ما كتب لنا لكن اجد انه من الاناني ان الانسان عارف راسو في مكان موبوء ورغم دلك مصر على العودة وهناك حديث نبوي شريف يؤكد على انه في حالة تواجد الشخص في بلد موبوء عليه عدم الخروج من هذا البلد حتى يتصرف الله
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2
38 - fahem الخميس 05 مارس 2020 - 09:15
يجب منع جميع المهاجرين والاجانب من الدخول الى المغرب . فلوس السياحة بخرو بيها
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1
39 - lolo الخميس 05 مارس 2020 - 09:15
الله يشافي المرضى و يحمي الاخرين من العدوى باذن الله.اللهم احفض بلدنا من هذا الداء يارب.ظهور حالات جديدة وارد جدا لكن نتمنى عدم انتشار المرض على نطاق واسع يجب التوعية ثم التوعية ثم الوقاوية
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3
40 - يوسف الخميس 05 مارس 2020 - 09:15
العثماني قال للمغاربة في ايطاليا مرحبا بكم...نتوما و فيروساتكم.. الله يجازيك بخير ايتها ابحكومة الحكيمة
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-1
41 - مراكشي .... الخميس 05 مارس 2020 - 09:16
اعتقد ان ايطاليا في سبات عميق ...عشواءية كبيرة في كيفية التعامل مع هذا الفيروس الصامت... نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين.
فقط للاشارة، المرجو متابعة مسؤولي المستشفى الذين تعمدو نشر صور المصاب الاول من داخل غرغة العزل. حشووومة بزااااف
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0
42 - اسامة الخميس 05 مارس 2020 - 09:16
و ما خفي اعظم! كم من مهاجر مغربي بالديار الايطالية دخل المغرب مؤخرا بدون اي مراقبة صحية؟
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1
43 - عبد السلام المغربي الخميس 05 مارس 2020 - 09:16
وأكدت وزارة الصحة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي..
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44 - abdou الخميس 05 مارس 2020 - 09:16
ما ينتظره المسؤولين المغاربة بعد الإعلان عن ثاني حالة مصابة بفيروس َكورونا ان تزداد حالات أخرى ثم يتخذون الإجراءات اللازمة كما فعلت دول أخرى???, على وزارة التربية والتعليم ان تعلن تعليق الدراسة قبل ازدياد عددالحالات راه عدد المشتبه فيهم بعد خمس ايام سيتم الاعلان عن اصابتهم بالعدوى لا قدر الله على الحكومة المغربية استباق انتشار الفيروس لحفظ سلامة الشعب المغربي والله يعافينا ويحفظ هذا البلد من كل شر يارب العالمين
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0
45 - عبدالرحمن الخميس 05 مارس 2020 - 09:16
اختي اش جابك عندنا حرام عليك ،حنا هنا مطفرينوا لا مستشفيات لا نظام لا دوا احمر لا كمامات لا اطباء في المستوى لا ممرضات في المستوى كل شيء في العبث .
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1
46 - المهاجر الخميس 05 مارس 2020 - 09:16
هذا خبر جديد ! المغرب بلد متقدم في المجال الصحي حالتين فقط وما شاء الله ، وزير الصحة كل مرة يخرج لنا بخبر ويلحقه بخبر ثاني هو اطمأنان الشعب ويطلب من الشعب ان لا يخاف ، انا شخصيا يا اخواني ارى بان الحكومات المغربية عبر كل تاريخ المغرب عجزت اعجاز الموتى على ان تحصي عدد سكان المغرب والنمو الديمغرافي ينموا في هذا البلد الجميل كالنار في الحشيش او التبن ، وزارة الصحة عاجزة عن توفير السرير للنساء الحوامل الى ان وصل الحد ببعض النساء إنهن وضعن حملهن في قاعة الانتصار وخارج المستشفى نضرا لنقص المؤهلات الطبية ، يا وزير الصحة لا تستخف من مشاعر المواطنين اي صحة تملك ؟ نحن المغاربة ادرى بشعاب المغرب أنت تتجول بسيارتك الفارهة ولا تدري اي شيء بمعانات المغاربة اذهب الى المستشفيات العمومية واعلم ان المريض حين يصل المستشفى تسرق أمتعته ويطلب منه شراء الأدوية وكل هذا على عاتق المريض ، أيها الوزير تتحدث على المواطن وأنت بعيد عنه بعد السماعات والأرض ،
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-1
47 - مسلمة الخميس 05 مارس 2020 - 09:17
"اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام " اللهم عافنا يا رب.
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2
48 - سجلماسي الخميس 05 مارس 2020 - 09:17
التعامل مع القادمين من ايطالبا لم يؤخد على محمل الجد. نعم مرحبا باخوتنا فب بلدهم الام ولكن على الاقل كان يجب معاملتهم بشيء من التحفظ وعزلهم ولو في منازلهم حتى يتم التاكد من حالتهم. دخولهم وتنقلهم بحرية وسط الناس خطأ نخشى ان تدفع البلد ثمنه باهظا
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49 - fahem الخميس 05 مارس 2020 - 09:17
منع المهاجرين من الدخول الى المغرب ضرورة قصوى. فلوس السياحة وجوج فرانك ديال الزماگرية مغنديوهومش معانا لقبر .
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2
50 - Zakaria الخميس 05 مارس 2020 - 09:17
الأمر لا يستدعي لكل هذه الضجة.
يجب أخد الحيطة والحذر وإلا كتابت شي حاجة
فقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا
أحيانا الهلع يكون أشد من الوباء
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1
51 - امين الرباطي الخميس 05 مارس 2020 - 09:18
هاد ايطاليا مكنشوفو منها غير الكوارت و زايدينها بالمرض مصيفطينو لينا
الله يحد البأس و صافي...على كل حال لمكتبها لينا الله غادي نشفوها
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3
52 - بنادم الخميس 05 مارس 2020 - 09:18
شعب كداير ، عارفين راهوم فمناطق فيها المرض وخا هكذاك جايين، وزعما هربو من الفيروس، أنانية ، حس المسؤولية و الوطنية والو ، انا وبعدي الطوفان حنا هنا فبلاد اخرى ونبقاو هنا حتا تهدا الأمور ، والدولة خاصها تمنع السفر من والى الأماكن الموبوؤة , الناس بالمغرب مساكن الزلط و زدهوم المرض من الفوق ، الي فشي بلاد اخوتي اكلس حتى احن الله ، تعيش فبلاد اخرى حيت حسن من المغرب مزيان ، ولكن مشي فش تحماض تهرب وتدي معاك المرض لبلاد براكة من انا انا ،
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3
53 - أبو شهد الزكاري الخميس 05 مارس 2020 - 09:19
"قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا" المرجو من المغاربة التكافل و التآزر كما عرف عنهم لمواجهة الازمة
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54 - youssef de sygh الخميس 05 مارس 2020 - 09:20
لا يصيبنا إلا ما قدر الله لنا
علينا الرجوع إلى الله تعالى
اللهم اصلح أحوالنا واهدينا تمام الهدايه
المرجوا من الله تعالى أن يشفي المرضى و يحفض الجميع
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55 - ahmed الخميس 05 مارس 2020 - 09:20
الله يشافي كل مريض ويحفضنا ويحفض كل المسلمين من الامراض و الاسقام
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1
56 - محسن الخميس 05 مارس 2020 - 09:21
يتعين منع التجمعات فورا وتوقيف الدراسة تفاديا لأي تطور
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2
57 - Asmaa الخميس 05 مارس 2020 - 09:21
صراحة لا افهم هؤلاء البشر. رجاء من كان في بلد موبوء مثل ايطاليا فليمكث فيه حتى انجلاء الوباء. الناس يجيبو لبدانهم العملة الصعبة وهادو جايبين لينا صداع الراس.
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3
58 - Marocain الخميس 05 مارس 2020 - 09:23
خوتي المغاربة، استعدو للأسوء! هادو دبا حالتين جاو من برا، تفشي الوباء داخل البلاد ما هو إلا مسألة وقت!
أنا شخصيا غِير نسمع أول حالة تْعَدات ف المغرب، غدي نحبس ولداتي ميمشيو للمدرسة. مغاديش نتسنا من الحكومة تعلمني بتدابير الواجب أخدها، أنا نخد الإحتياطات و التدابير الخاصة بيا.
و الله المستعان . الله احفظ الجميع.
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59 - محمد الخميس 05 مارس 2020 - 09:24
ما لم أفهم هو كيف لهذه ان تفلت من المراقبة الإيطالية لتكتشف في المغرب أم ان سفرها كان قبل ظهور الأعراض
نطلب من جميع المغاربة البقاء في دول الإقامة كما الرسول(ص)
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60 - محمد الخميس 05 مارس 2020 - 09:25
الله يشافي كل مريض
اما تعريف الحجر الصحي فقد قال صل الله عليه وسلم و هو يتكلم عن الطاعون كوباء " إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه "
يعني على السلطات المغربية منع اي مواطن كيف ما كان من الدخول ان كان قادما من بلد فيه وباء هذا هو الحجر الصحي
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61 - Aimad eddine.R الخميس 05 مارس 2020 - 09:26
‎ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيئ الاسقام
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62 - Mohamed naim الخميس 05 مارس 2020 - 09:27
أللهم لطفك يارب العالمين نرجوا رحمتك
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63 - عبدربه الخميس 05 مارس 2020 - 09:27
في مثل هاته الحالات وجب على المسؤولين المغاربة إيقاف جميع الرحلات القادمة من إيطاليا أو الدول التي تعرف انتشارا واسعا الوباء هدا إجراء احترازي بسيط، وقف الرحلات من والى إيطاليا أو فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما تحت المراقبة الصحية لتفادي انتشار الوباء ، نسأل الله عز وجل اللطف والعفو والعافية
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64 - الهراج الخميس 05 مارس 2020 - 09:27
أعتقد ان فيروسى كورونا بالمغرب مجرد سلوكية اطلقته الحكومة المغربية لقلقلة الرأي العام وترهيبه وتشتيت انتباهه نحو الفساد المعشش نحوه، فقد اصبح فيروس "قهرونا" هذا، حديث الساعة في الشارع المغربي ومواقع تواصله ودخلت سلوقيته كل بيت ، انا اعيش ببلجيكا وفيروس كورونا هذا منتشر هنا أكثر من المغرب ولا أحد يقلقل السوق به ، الكل يعمل الكل يدرس ويعيش حياته بشكل طليعي ،اما في المغرب بلدنا الحازق مواطنوه والعاطلون عن العمل والمرضون بدنا ونفسا بلا فيروس فقد اصبح جل حديثهم ملخص حول الكمامات الطبية وفيروس كورونا.. كفانا تأخرا تحدثو عن المعقول عن فيروس البطالة وفيروس الفساد وفيروس الحكرة والنهب وفيروس النفاق الاجتماعي في بلدنا... فالفيروسات المنتشرة في بلدنا أخطر من فيروس الصين هذا ، وانتشارها في كل منطقة بالبلاد اخطر من فيروس كورونا هذا.. فيروس كورونا لم يحصد سوى اثنين من المغاربة حسب سلوقيتكم المطلوقة.. بينما فيروس البطالة فقد مس الملايين من الشباب المغاربة..
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65 - مراقب الخميس 05 مارس 2020 - 09:27
وأين المراقبة في المطارات، وخصوصا على القادمين من إيطاليا.
أكد بعض الخبراء في المجال الطبي أن المغرب لن يُصاب إلا من القادمين من الدول التي تعاني من تفشي المرض والتي لنا معها علاقة مباشرة مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وطبعا الصين.

كما أكد البينتاغون الأمريكي أن كورونا فيروس أصبح الآن وباء عالمي ومن المرشح أن يزداد في الانتشار.
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66 - هشام متسائل الخميس 05 مارس 2020 - 09:28
قلنا لكم البلاء سيأتي من البؤرة الإيطالية وقلنا لكم إمنعوا الرحلات من وإلى بؤر الفيروس. ولكن لا حياة لمن تنادي
حالتين وما خفي أعظم
أتمنى السلامة وكامل الصحة للجميع
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67 - مواطنة الخميس 05 مارس 2020 - 09:28
مواطني الديار الايطالية الله يرحم الوالدين . خليكوم تماك. ١ تعالجو فايطاليا أحسن بزاف . ٢ المرض مبغيناهش . الله يخليكون براكا متنقلو فيه للمغرب . و الله يشافي
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68 - مواطنة مغربية الخميس 05 مارس 2020 - 09:29
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثيرٍ من خلقه
اللَّهُمَّ إِنِّي نعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ
إخواني و أخواتي المغاربة، لا للهلع و المرجو من الوافدين من مناطق تفشي الفايروس كالصين و كوريا و ايطاليا و فرنسا و المانيا..الخ الجلوس في بيوتهم لمدة 14 يوم و قياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم و غسل اليدين باستمرار و وضع كمامة طبية في حالة الخروج الإضطراري و ذلك لحماية انفسهم و عائلاتهم قبل مواطني بلدهم :)
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69 - ايت وااعش الخميس 05 مارس 2020 - 09:29
للمرة المليون اغلقوا الحدود وامنعوا الرحلات من بلدان الوباء الى المغرب، سيستمر تدفق مهاجري ايطاليا خلال الايام ااقادمة نظرا لخوفهم وجهلهم بانهم ناقلوا للمرض لعاىلاتهم و للمجتمع ، هؤلاء لا يعرفون الشرع ولا القوانين الانسانية ولا شروط السلامة الصحية ايطاليا تركت الباب مفتوح لمن اراد الخروج فليخرج ..ولا يهمها نشر المرض .الباب الذي يدخل منه الوباء هو باب اوربا فاغلقوه رحمة بنا اغلقوه وكفى من اجراءتكم السخيفة ...وبيروقراطيتكم اللعينة ...مهاجرو ايطاليا ابقوا بايطاليا حيث الصحة والامكانيات متوفرة ..فكروا باقاربكم وعائلاتكم هنا ..ومدى معاناتهم ان اصيبوا بالمرض...ولكن من تنادي يبقى المهاجرون ناس اميون وبلا وعي ومعرفة
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70 - Amine الخميس 05 مارس 2020 - 09:29
Il y avait combien de pesrsonnes dans l avion?
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71 - كاعي الخميس 05 مارس 2020 - 09:30
مرضوا فإيطاليا و اجيو لمغرب.كن كان عندكم شوي ديال الوعي و شوي ديال حب الوطن كن بقيتو فايطاليا تعالجوا تما .جيتو تمرضو خوتكم المغاربة لي ما عندهم حتى الامكانيات باش يتعالجوا.لا حول ولا قوة إلا بالله.
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72 - انسان الخميس 05 مارس 2020 - 09:30
نطلبو الله السلامة والصحة ياربي تحفظ وليداتنا وجميع المسلمين
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73 - ابراهيم الريفي الخميس 05 مارس 2020 - 09:30
الشعب المغربي كله يطالب بتعليق الرحلات الجوية مع الدول المتفشي فيها المرض وبالخصوص ايطاليا ... لكن الشعب في واد والحكومة في واد آخر .. ترقبوا مئاااااااااات الحالات القادمة من إيطاليا ويخرج سي العثماني يقولكم ماتقافوش لا داعي للقلق .....
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74 - نعمان - مانشستر الخميس 05 مارس 2020 - 09:30
و سدوا علينا الباب ديال ايطاليا الله يرحم ليكم الوالدين، الى باقي فيكم شوية ديال الشفقة على هاد الشعب المطحون المغلو على امره
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75 - اين المراقبة الخميس 05 مارس 2020 - 09:31
أرى أن من يأتي من بلاد الوباء فهو يتعمد أذية غيره ،آعباد الله اللي راه فشي بلاد يبقى فيها حفاظا على سلامة ناس خرين ،غادي نوليو كتر من إطاليا فنسبة الحالات المصابة الى بقاو فاتحين لناس يدخلو وقتاش مابغاو بدون مراقبة او حجر صحي ، المطارات والموانئ خاصهوم مراقبة مشددة الله يحفظ الجميع
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76 - citoyen الخميس 05 مارس 2020 - 09:31
و ما خفي كان اعظم. غير الله يسترنا و صافي.يجب توقيف الرحلات البرية والبحرية القادمة من الدول التي تفشى فيها الوباء .طبعا مؤقتا ويجب على المواطنين القاطنين بالخارج أن يتفهموا و يصبروا قليلا حتى يتم السيطرة نسبيا على الوضع.والله ينجي المغاربة أينما وجدوا.
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77 - السيد(ة) الخميس 05 مارس 2020 - 09:32
كان لابد من تعليق الرحالات من و إلى الدول التي تشهد إرتفاعاً في عدد الإصابات منذ زمن... الإستخفاف بأرواح الناس!!!
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78 - أحمد الخميس 05 مارس 2020 - 09:32
نسمع جميعا عن الغاء العديد من الفعاليات، لكن متى سيتم تعليق الدراسة خصوصا أن البيئة التي يتجمع فيها التلاميذ تكون منغلقة جداً و احتمال انتقال العدوى تكون عالية، كلما اتخذت الإجراءات الوقائية من البداية كانت نتيجة حصر الوباء أكثر نجاعة و ايجابيه.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث ، مبادئ الحجر الصحي ، بأوضح بيان ، فمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون ، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها ، بل جعل ذلك كالفرار من الزحف الذي هو من كبائر الذنوب ، وجعل للصابر فيها أجر الشهيد .
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79 - طارق الخميس 05 مارس 2020 - 09:32
انا ليمفهمتش ....علاش المهاجريين لي في ايطاليا ميصبروش 14 يوم في ايطاليا يراقبو فيها الحالة ديالهوم و لو مافيهوم والو.. قبل ميجيو للمغرب 14 يوم الواحظ يجلس في دارو و يراقب صحتو و يدوز و يدخل لبلادو سليم دهنيا و جسديا.....اما الهلع و الخوف هوا ليتيجيب المرض....و الواحد يفكر في العباد كيف تيفكر في راسو و ولادو....ماشي اجي و عادي كلشي في سبييل الانانية الزايدة...
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80 - غيور الخميس 05 مارس 2020 - 09:33
اللهم لطفك. بسم الله الذي لا يضر مع إسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا يجب التهويل مع كامل الحيطة والحذر. الله غالب. "الله خير حفظا وهو أرحم الراحمين."
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81 - توما الحكيم الخميس 05 مارس 2020 - 09:34
المغرب لا يتوفر على أية منظومة للصحة ولا أية منظومة للتربية و التكوين و لا أية منظومة التشغيل و لا أية منظومة الدفاع ....بصراحة ليس ثمة أي شيء يدفع المواطن المغربي الرضا عن حياته في هذا البلد ،....الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضحا و صريحا منذ البداية في مسألة الحجر الصحي ..لكن المسؤول المغربي كعادته كلشي مزيان لا داعي للقلق ...لي بغا يجي من الصين مرحبا و لي بغا يجي من ايطاليا مرحبا !!!
بصراحة هادشي كايطلع السكر ...الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة دافعي الضرائب ومن حقهم منع دخول أشخاص قادمين من أمكنة موبوؤة ... الدولة في حالة سكر و خدر ..حسبنا الله و نعم الوكيل
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82 - محمد الخميس 05 مارس 2020 - 09:34
نسمع جميعا عن الغاء العديد من الفعاليات، لكن متى سيتم تعليق الدراسة خصوصا أن البيئة التي يتجمع فيها التلاميذ تكون منغلقة جداً و احتمال انتقال العدوى تكون عالية، كلما اتخذت الإجراءات الوقائية من البداية كانت نتيجة حصر الوباء أكثر نجاعة و ايجابيه.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث ، مبادئ الحجر الصحي ، بأوضح بيان ، فمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون ، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها ، بل جعل ذلك كالفرار من الزحف الذي هو من كبائر الذنوب ، وجعل للصابر فيها أجر الشهيد .
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83 - عبده الخميس 05 مارس 2020 - 09:35
لماذا لا يغلق المغرب حدوده في وجه القادمين من الدول التي تعتبر بؤرة للفيروس ؟علما بان هذا الاجراء قامت به فعلا عدة دول سيما اتجاه القادمين من اطاليا . انه تصرف سيادي بكل معنى الكلمة تفرضه المصلحة العليا للبلاد التي انتم مؤتمنين عليها . فاذا كان قدوم مغاربة اطاليا الى المغرب ليتم وضعهم في الحجر الصحي ، فلا فائدة من هذه الزيارة حتى ولو كانت ضرورية فليس هناك اهم من صحة المواطنين و امن البلد . ويتعين بهذه المناسبة ان تقوم سفارة المغرب باطاليا وكذا بكل الدول التي انتشر فيها المرض وهي معروفة بتحسيس المواطنين المغاربة بالبقاء حيث هم وعدم المخاطرة بانفسهم والاضرار بصحة مواطنيهم بالمغرب فظروف البلد لا تسمح بهذا التهور.هذا هو السلوك المواطني و الاحساس بالمسؤلية.حفظ الله المغرب . والمغاربة قاطبة امين .
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84 - لطفك يا الله الخميس 05 مارس 2020 - 09:35
اللهم إحفظ بلدنا من هذا الوباء القاتل. وإشفي المصابين به ياشافي. يارحيم برحمتك نستغيث.
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85 - KAMAL الخميس 05 مارس 2020 - 09:35
كل الثقل وكل المسؤولية اليوم تقع على مراقبي الحدود وكل هفوة او تهاون سيكلف المغرب غاليا جدا لذا نهيب بكل مسؤول في المطارات والموانئ و في الحدود البرية الجنوبية التحلي باليقظة اللازمة لتجنيب البلد هدا الوباء القاتل خاصة في ظل توفر كل شروط انتشاره بسرعة وفقكم الله وجنبنا كل مكروه فهو القادر على ذلك
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86 - اقتراح الخميس 05 مارس 2020 - 09:36
المرجو من المسؤولين غلق الحدود و الغاء الرحلات على الاقل القادمة من بؤر المرض. هكذا اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم.
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87 - ara الخميس 05 مارس 2020 - 09:36
ونتوما زيرو مع الناس في المطارات و ديرو الاجراءات اللازمة ا سي واش حنا حشرات بالسبة لهاد المسؤولين اولا اشنو راه واقلا الماوطن بالنسبة ليكم ولا والو وتقاو الله لي غادي ياخد حقنا فيكم
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88 - مغربي الخميس 05 مارس 2020 - 09:37
كان من المفروض وضع القادمين من ايطاليا في الحجر الصحي، نظرا لتفشي الوباء فيها بشكل كبير. لكن الثقة الزائدة لوزارة الصحة وترديد مقولة حنا قادرين للتحكم في عدم انتسار الفيروس. حنا مقادرنيش حتا نعالجو الامراض التقليدية. اللهم احفظنا
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89 - medmod الخميس 05 مارس 2020 - 09:37
نطلب من الله اللطف وان يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين . وفي نفس الوقت ليس الا من باب الاستفسار لحد الان لن نسمع عن أي حالة في افرقيا السوداء . راجيا من الله لهم السلامة
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90 - chaouki الخميس 05 مارس 2020 - 09:39
هل هذه السيدة و35المشتبه فيهم ركبوا نفس الطاءرة
الله يسترمغربنا الحبيب مرض بسيط ولن تلج المستشفيات
بقلة المعدات و الاطباء..اما الخواص
فلن يستقبله اي احد كما وقع امس في مصحات فرنسا
معظم الطاقم الطبي والممرظيين استقالوا من منصبهم
اما من اراد العمل فلتدفع له المصحة اكثر
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91 - امين الخميس 05 مارس 2020 - 09:40
لا يجب تعتيم الاخبار حول انتشار الفيروس في المغرب و يجب الابلاغ عنها و المعلوم ان هناك اكثر من حالة و مطار محمد الخامس يستقبل يوميا عدد من المصابين و لهدا ان تتدخل الدول بشل كل المعابر الخارجية لوقت محدد من اجل تفادي انتشار الفيروس داخل ربوع المملكة
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92 - يونس الخميس 05 مارس 2020 - 09:40
مفهمتش انا علاش المطارات مزال كيسمحو لطائرات جاية من بلدان منتشر فيها الفيروس يدخلو لبلاد راه غير تيزيد المرض ينتشر فهم تسطى فهاد البلاد الله يشافي جميع المرضى والله يرفع عنا البلاء "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء و هو السميع العليم " أكثروا من هذا الدعاء خوتي 3 المرات فالصباح و 3 فالمساء و الله خير الحافظين
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93 - lucifer الخميس 05 مارس 2020 - 09:41
واهيا ناري واهيا ميمتي مشين فيها . غادي نولو نطيحوا بحال الذبان
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