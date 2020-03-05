رسميا .. المغرب يسجل ثاني حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا"

هسبريس - أمال كنين

سجلت وزارة الصحة ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطنة مغربية قادمة من الديار الإيطالية، موضحة أن التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بمعهد باستور بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، أكدت الإصابة.

وقالت الوزارة إن "المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

كما أضافت أن "مصالح مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".

يأتي هذا بعد الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب يوم الاثنين الماضي، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى اثنين، فيما تجاوز عدد الحالات المشتبه بإصابتها 35.

وسبق لمحمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن قلل من احتمال انتشار فيروس كورونا بشكل واسع في المغرب، لكنه أكد في المقابل أن ارتفاع حالات المصابين إلى أكثر من شخص أمر وارد جداً.

وأعلنت وزارة الصحة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.