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الرئيسية | مجتمع | مهنيون يحذّرون من "التّفاوت الصّحي" بشأن مختبر وحيد لـ"كورونا"

مهنيون يحذّرون من "التّفاوت الصّحي" بشأن مختبر وحيد لـ"كورونا"

مهنيون يحذّرون من "التّفاوت الصّحي" بشأن مختبر وحيد لـ"كورونا"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 08 مارس 2020 - 15:00

عدّادُ فيروس "كورونا" مرشّح للارتفاع في ظلّ حديث وزارة الصّحة المغربية عن احتمال تسجيل إصابات جديدة مؤكّدة هذه المرّة خلال قادمِ الأيّام، بينما يطالبُ مهنيو الصّحة بتوفير المعدّات الخاصّة بالفحص وتتبّع الحالات في كل المستشفيات الجهوية للمملكة وعدم الاقتصار على "مختبر وحيد" في مدينة الدّار البيضاء.

ويتوفّرُ المغرب على مختبر وحيدٍ مخوّل له إجراء التحاليل المخبرية للحالات المحتملة المسجّلة لفيروس "كورونا"، وهو مختبر معهد باستور بالدار البيضاء؛ وذلكَ نظراً إلى الإمكانات المرصودة له وللطّاقم الطّبي الذي يشتغل بداخله، بينما تغيبُ مثل هذه المختبرات في باقي أرجاء البلاد مكرّسةً بذلك "التّفاوت الجهوي" في ما يخصّ الولوج إلى الخدمات الطّبية.

ونبّه مهنيو الصّحة إلى هذا التّفاوت الذي لا يساير طموح الدّولة في تكريس الجهوية الموسّعة، إذ "لا يعقل أن ينتقل مواطن مغربي من الرشيدية وباقي مناطق المغرب العميق إلى الدار البيضاء لكي يخضعَ للفحوصات الطّبية ويتأكّد من "خلوّه" من فيروس "كورونا" القاتل"، يقول علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصّحة.

ويقفُ لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عند المجهودات الوزارية التي تبذلُ لمواجهة "كورونا" وتحسين مردودية الوزارة بخصوص التّعاطي مع "الوباء"؛ إلا أنّه سجّل "ارتجالاً على مستوى تعاطيها مع الإعلام وكذا بشأنِ الإجراءات المتخذة بحيثُ تعتريها نواقص".

وفي هذا الصّدد، قال لطفي إنّ "وزارة الصّحة تتعاملُ بطريقة مرتجلة ولا تسعى إلى تدبير الأزمة بطرقٍ وقائية صحيحة، حيثُ إنّ تدبير هذه الأزمة لا يكون من داخل المكاتب "المكيّفة" وإنما بتتبّع الحالات وتوفير الحاجيات وتعبئة الأطقم الطّبية".

وسجّل لطفي أنّ "الإستراتيجية الوطنية لمواجهة "كورونا" والتي سطّرتها مديرية الأوبئة تعتمد على مختبر "واحد" في معهد باستور، وهذا غير كاف؛ لأنّه عندما تظهر حالة في الرشيدية مثلاً، فهل على المريض أن ينتقل حتّى الدار البيضاء لكي يخضعَ للفحص الطّبي اللّازم. الوضع يتطلّب الاستعجال".

ودعا المتحدث ذاته إلى "تأسيس لجنة وطنية علمية تنسّق مع باقي الجهات، حتّى تكون المعطيات المقدمة بخصوص الفيروس صحيحة؛ فمديرية متخصصة في إصدار البلاغات والقيام بتصريحات فقط وهذا غير كاف لطمأنة الرّأي العام".

وتابع لطفي: "وزارة الصحة تشتغلُ لوحدها في مواجهة الفيروس القاتل، بينما يجب أن يكون هناك تنسيق مركزي بين القطاعين العام والخاص".

وتوقّف لطفي عند تكوين الأطباء والممرضين لمواجهة "فيروس كورونا" مشدّداً في هذا الصّدد على أن "الوزارة لم تقم بتكوين أيّ طبيب أو ممرّض"، منوّهاً بمجهودات الأطقم الطّبية "رغم قلّة الإمكانيات وضعف الموارد البشرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - إذن هي الكارثة الأحد 08 مارس 2020 - 15:10
دولة مثل المغرب لايجب أن تتبع معايير المنظمة العالمية للصحة في مواجة الوباء .. هذه المعايير تخص الدول المتقدمة .. المغرب خاصو غدا يحبس الدراسة في الجامعات التي تعرف إكتظاظ و وقف عمل المطارات و الموانئ قبل حصول الكارثة
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26
2 - Soussi Ali الأحد 08 مارس 2020 - 15:14
C’est connu le pays est un désert médical !!
Le pouvoir a abandonné le secteur depuis longtemps pour des raisons économiques .
Ainsi l’´Etat n’assure plus la santé publique dans la réalité et selon les normes internationales
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8
3 - Hamid bennani الأحد 08 مارس 2020 - 15:17
Félicitations la Chine a trouvé le médicament pour se guérir contre le virus corona
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1
4 - كرونا والجهوية الأحد 08 مارس 2020 - 15:18
من سنين وانتم تكسرون رؤوسنا بالجهوية وتتغنون بها بعتم التعليم باسم الجهوية.تسلعون الصحة باسم الجهوية تمررون المخططات باسم الجهوية وجاء هدا المخلوق الدي لا يري حتى بالعين المجردة وعرى هدا المخطط الاستراتيجي الدي فضحتونا به صباحا مساء .فين المختبرات الجهوية واش لمرض فوجدت خص دمه يمشي حتى الكازا الجهوية قال
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13
5 - مفزوع باشا الأحد 08 مارس 2020 - 15:21
في 2009 قتلت حمى الخنازير (H1N1) 575 الف شخص في العالم منها 61 مغربي في ظرف سنة ونصف.كورونا اقل خطر وقتل للبشر لذلك لاتقلقو
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6 - Adiladil الأحد 08 مارس 2020 - 15:22
أمس عند مرورنا بميناء المتوسط لا يوجد أدنى تفتيش أو فرق طبية للكشف عن كورونا.. حتى أن الشرطة و الجمارك كانو نيام في مكاتبهم على الساعة 7 صباحا...... بهذه الطريقة سينتشر الفيروس في المغرب بطريقة مخيفة
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7 - sam الأحد 08 مارس 2020 - 15:23
كثرة العمال والولاة والمقاطعات والعمالات بدون فائدة بكل ربوع المغرب بينما مختبر ووحيد بالمغرب وكأن المغرب جف من الخبراء
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8 - أقفلوا الحدود الأحد 08 مارس 2020 - 15:27
لقد قلتها مرارا وتكرارا حتى قبل تسجيل الحالة الأولي , يجب إغلاق الحدود نهائيا قبل فوات الأوان لأنكم ستقفلونها أحببتم أم كرهتم في حالة لا قدر الله إنتشر الوباء في عدة مدن , وحتى لو لم تقفلوها فلن يدخل على حدودكم أحد وخذوا العبرة من إيطاليا والصين وغيرها من الدول الموبوئة , اللهم نقفل الحدود من ألان ونعتمد على الفلاحة والسمك ولدينا الفوسفاط لتسميد الأرض ولا نصدر ثمارنا ليأكلها غيرنا ثم نتضامن أغنيائنا مع فقرائنا , ثم نوقف السيارات الخصوصية فلا حاجة لنا بها في هاته الظريفية لكي نقتصد الطاقة ولن نموت بل بالعكس سنحافظ على بقائنا على قيد الحياة , أنا هنا لكي أوضح خارطة الطريق لأنني لا بد لي لأن اثبت وجودي ومقدار علمي البسيط في هاته اللحظة العصيبة حيث البشرية مهددة بالإنقراض , ولا يوجد شيء إسمه منظمة الصحة العالمية على ألأقل اليوم هي عاجزة عن السيطرة عن الوضع , ولو إنتظرتم منها أن تنقذكم فأنتم تتعلقون بغريق , وسنصوم رمضاننا ونصلي تراويحنا وسنشرب حريرتنا ونحن مطمئنون ثم سنستحم في البحر وسنذبح الحولي ونصل أرحامنا, وسيتمازح الشباب مع الفتيات على شواطء البحر , لكن أقفلو الحدود من الآن
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