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الرئيسية | مجتمع | المغرب يواجه "كورونا" .. طرد فضوليي المحاكم ومنع البرلمان للقبل

المغرب يواجه "كورونا" .. طرد فضوليي المحاكم ومنع البرلمان للقبل

المغرب يواجه "كورونا" .. طرد فضوليي المحاكم ومنع البرلمان للقبل
هسبريس من الرباط
السبت 07 مارس 2020 - 13:00

تواصل مؤسسات الدولة وإدارتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق توجيه مراسلات داخلية تحث على العمل بالعديد من التدابير الوقائية للمساهمة في الحماية الصحية للموظفين والمرتفقين على حد سواء.

وطالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، رؤساء محاكم الاستئناف، العادية منها والتجارية والإدارية، باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، مشيرا إلى أن "مرافق المؤسسات القضائية بالمغرب تعرف وجود عدد من المواطنين، اعتبارا لانفتاحها على العموم، وهو ما يستغله بعض الفضوليين لولوج المحاكم دون أن تكون لهم مصلحة أو دعوى تبرر وجودهم".

فارس قال إنه "نظرا لما يتطلبه الأمر من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب آفة وباء كورونا الذي ينتقل بشكل رهيب بين البشر، طالب بمراقبة مداخل المؤسسات القضائية ومنع كل شخص من ولوج المحكمة إذا لم يكن يتوفر على الاستدعاء".

وشدد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مراسلته على ضرورة إخبار الجهات المعنية بكل حالة تكون محط شك في حمل الفيروس، أو تظهر عليها أعراض المرض، مؤكدا على ضرورة منعها من دخول المؤسسة، وذلك حماية لكل العاملين.

من جهته طالب مجلس النواب الموظفين في المؤسسة البرلمانية باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، داعيا إلى تجنب الاتصال القريب مع أي شخص خارج المجلس تظهر عليه أعراض المرض، وتجنب أي اتصال جسدي قريب مع الموظفين داخل المجلس عبر المصافحة اليدوية أو تبادل القبل كما سرت به العادة في المغرب.

وضمن الإرشادات التي قدمها مجلس النواب لموظفيه عدم ملامسة مقابض الأبواب ودرابيز السلالم، وغسل اليدين بكيفية متكررة بالماء والصابون، أو أي مطهرات كحولية خاصة بعد ملامسة أي شخص مريض، مطالبا بالامتناع عن الحضور للمجلس في حالة الإصابة بأغراض فيروس كورونا وإثبات ذلك بشهادة طبية.

وفي هذا الصدد قال مجلس النواب إنه يتعين على كل موظف سافر خارج أرض الوطن لغرض إداري أو مهني استدعى مشاركته في تظاهرات دولية أن يلتزم بنفس التعليمات، مؤكدا أن عليه عدم الالتحاق بعمله إلا بعد التأكد من سلامته الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - zaid السبت 07 مارس 2020 - 13:14
خايفين من دعاوي المغاربة توصلهم
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6
2 - دحمان السبت 07 مارس 2020 - 13:22
الان تاكدوا بان الفيروس ينتشر بشكل رهيب وفعلا البارحة كانت نسبة انتشار الفيروس في فرنسا مضاعفة بالنسبة للصين 341 حالة جديدة ونفسها تقريبا في مصدر تصدير اافيروس وفي ايران وايطاليا واسبانيا.اخشى ان يكون في النسنوات هذا الفيروس محور ومطور لفتك الجميع بعد تحليل البيانات الجينينية للجهاز المناعي وتطوير الفيروسات في المختبرات وتصديره محليا وخارجيا يا ربي ااسلامة اللهم قنا شر الاشرار الظالمين
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3
3 - نصيرة امزيان السبت 07 مارس 2020 - 13:25
خطر فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة في العالم و قد ادى الى موت الكثير و لهذا وجب الاحتراز و اليقضة و منع مؤقتا التظاهرات كفيما كانت حتى تتضح الامور و ينقشع الوضع كليا...في فرنسا تم اغلاق مؤسسات التعليم في جهات كبرى يشتبه فيها بحالات كرونا و ايضا في ايطاليا حيث منعت جماهير كرة القدم و اسبانيا و السعودية التي الغت العمرة مؤقتا...كرونا قادم و بسرعة و ينتشر و يفترس مثل الغول الاطفال و الشيوخ و النساء بلا رحمة بلا شفقة و هذه من علامات الساعة و السخط الرباني على البشر الذي فقد ا اعطاه الله من عقل و حكمة و صار يستعملها في المعاصي و تجاوز الحدود الربانية كما هي مذكورة في الذكر الحكيم...و الجفاف القاهر الذي يضرب كثيرا من البلدان بما فيها تلك التي تعودت على المطر طيلة السنة... ان ارتكاب المعاصي و شن الحروب هنا و هناك و تشريد الشعوب و الحروب النفسية و الثقافية هي تجاوز لحدود الله و معاصي كبيرة... لسنا صالحين لسكنى الارض...الكل يأكل الكل و انتشر الفساد في الارض و البحر و الجو...فهل نعقل و نتذكر ام نتبع خطوات الشيطان اي الراسمالية المبنية على الشهوات و و الاهواء و ليس العقل السليم الفطري...
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4
4 - Ingenieur السبت 07 مارس 2020 - 13:28
اشمن تدلبير دارت والو..رجانا فالله و فشهر 6 الحرارة هي المنقد ديال المغرب
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