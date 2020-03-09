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الرئيسية | مجتمع | "كورونا" يبث تعابير "عنصرية" ضد مهاجرين آسيويين في المغرب

"كورونا" يبث تعابير "عنصرية" ضد مهاجرين آسيويين في المغرب

"كورونا" يبث تعابير "عنصرية" ضد مهاجرين آسيويين في المغرب
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 09 مارس 2020 - 15:00

يعيش المهاجرون الآسيويون المقيمون في المغرب وضعا نفسيا متأزما جراء تزايد حالات سماعهم في الشارع العام عبارات تقرنهم بفيروس "كورونا"، الذي ظهر أوّل مرة في الصين، ويحمّل بعض المغاربة وزر انتشاره إلى كل مَن يحمل ملامح آسيوية.

في مدينتي الرباط والدار البيضاء سُجّلت ثلاث حالات من هذا النوع، حيث سمع مهاجرون آسيويين مقيمون في المغرب عبارة "ها هو كورونا"، من طرف مواطنين مغاربة، حسب ما أفادت به حياة برحو، رئيس هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين.

ورغم أن المغرب تعيش فيه جاليات من دول مختلفة، ويقصده السياح من كل بلدان المعمور، فإن بعض المغاربة يربطون انتشار فيروس كورونا، الذي أودى إلى حد الآن بحياة حوالي أربعة آلاف شخص، بالمهاجرين الآسيويين وحدهم.

وقالت حياة برحو بانفعال: "على الرأي العام المغربي أن يدرك أن الشخصيْن اللذين نقلا فيروس كورونا إلى المغرب هما مغربيّان، وليسا آسيويّين"، مضيفة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نعْت الآسيويين المقيمين في المغرب بكورونا سلوك عنصري".

ودعت حياة برحو الجهات المسؤولة في الدولة، ووسائل الإعلام، إلى العمل على توعية المواطنين المغاربة بعدم الانسياق وراء تحميل المهاجرين الآسيويين وزر وباء عالمي ليسوا مسؤولين عنه، محذّرة من أن يؤدّي غض الطرف عن هذا السلوك إلى توسع دائرة "العنصرية" إزاءهم.

وليس المغرب استثناء في تعرّض المهاجرين الآسيويين لـ"العنصرية" بسبب فيروس كورونا، ففي بلدان أخرى بشمال إفريقيا والشرق الأوسط يتكرر السيناريو نفسه. لكن حياة برحو قالت إن البلد قطع أشواطا في تحسين وضعية المهاجرين المقيمين في المملكة، ولا ينبغي التساهل مع مثل هذه السلوكيات المسيئة للمغرب وللمغاربة.

وبدأ إطلاق نعت "كورونا" على المهاجرين الآسيويين، خاصة الصينيون، من مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحقا تجسد هذا السلوك، الذي يصفه البعض بـ"الكورونوفوبيا"، أي فوبيا فيروس كورونا، في الواقع، بعد إعلان السلطات الصحية المغربية تسجيل حالتي إصابة بالفيروس.

وقالت حياة برحو إن نعت الآسيويين بـ"كورونا" من طرف بعض المغاربة ليس من باب السخرية؛ "بل يتلفظون بهذا الكلام بشكل جدّي"، مضيفة: "لقد وقعت مشادات في تونس بسبب مثل هذا السلوك، ونحن لا نريد أن نصل إلى هذا المستوى من التوتر بين المغاربة والمهاجرين الآسيويين".

وحسب إفادة رئيسة هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين، ومقرها بمدينة سلا، فإنّ عددا من هؤلاء المهاجرين أصبحوا يعمدون إلى تغطية وجوههم عند خروجهم إلى الشارع، تفاديا لسماع نعوت تقرنهم بفيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - karimcanada الاثنين 09 مارس 2020 - 15:06
ابتعدوا عن العنصرية فإنها مقيتة
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37
2 - said الاثنين 09 مارس 2020 - 15:08
هذا قمة الكلخ وسلوك غير مقبول دينيا وانسانيا للأسف مازلنا نعيش بعقلية القرون الوسطى الأمم من حولنا تتقدم ونحن في اندحار أخلاقي وسلوكي.
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35
3 - عبد الدايم الاثنين 09 مارس 2020 - 15:12
كل شيء عند المغاربة ضحك كورونا راه قتلات في الطليان 124 واحد في 24 ساعة ومزال المغاربة دايرين داكشي غير ضحك لا حولة ولا قوة الا بالله نشوفو ونكولو الله يحفظنا ويحفظ جميع الامةالاسلامية وخصوصا الناس ديال البادية
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19
4 - مسلم الاثنين 09 مارس 2020 - 15:14
انا كمغربي لا اقبل بالعنصرية بشتى انواعها لاجنسيا او عرقيا او دينيا فكلنا بشر
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31
5 - virus mon bebe الاثنين 09 مارس 2020 - 15:17
المغرب أصبح يصدق الإقامة

على الأسيوين و الأفارقة .




ها البرهان بلي هذه السياسة فاشلة 100% .




نقل الفيروس و الأمراض فقط .
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-38
6 - مواطن حر الاثنين 09 مارس 2020 - 15:18
ما هو المشكل ادا قال المواطن المغربي بان كرونا ذخلت إلى المغرب بسبب انتشارها في العلم بسبب الصينيين ، علما ان جميع الدول تحدر. رعاياها من عدم السفر إلى الصين أو إلى الدول الآسيوية . كما تحدر الدول من عدم دخول الأماكن أو المطاعم الصينية هذا وبطبيعة الحال خوفا على صحة وسلامة مواطنيها. وأنتم تخلطون بين العنصرية والحذر من أصابت أو عدوى بهذا المرض الخطير لأي مواطن مغربي من الصينيين في الدرجة الأولى تم باقي الأشخاص.
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-34
7 - زواقي الاثنين 09 مارس 2020 - 15:19
قليل من التعقل أيها المغاربة...... فزمن كورونا محدود في الزمان ولن يمر إلا وقت قصير ويكتشف العلماء مصلا لهذا الداء ويصبح ذكراه من الماضي . حتى ذلك الوقت أتمنى أن لا نفقد نحن المغاربة ما نمتاز به من كرم وحسن ضيافة و و و و
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24
8 - ابو ياسر الاثنين 09 مارس 2020 - 15:22
لا حول ولا قوة الا بالله، لا تنسوا أن بين الصينيين مسلمين ايضا أصيبوا بالفيروس، وان الدين نقلوا الفيروس إلى المغرب ما هم إلا مغاربة، فلما كل هده العنصرية الوحشية ضد أشخاص ابرياء هم أيضا يخشون ما نخشاه ويخرجون ما نرجوه عدم المرض والشفاء لكل حاملي الفيروس، عليكم بتقوى الله والتضرع إليه والاكثار من الدعاء والاستغفار حتى يرفع عنا الله هدا الوباء وان ينجينا منه وإن يحرس بلدنا الحبيب
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16
9 - عادل الهاشمي الاثنين 09 مارس 2020 - 15:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلك السلوكات هي من باب المزاح ليس إلا فلا داعي للتهويل.

أنا أيضا بصفتي سائق دولي أتعرض لمثل هكذا من طرف الأصدقاء والأحبة .
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9
10 - دكالي لطفي الاثنين 09 مارس 2020 - 15:23
لا حول و لا قوة الا بالله اكثر ما اكرهه في هاد العالم هو التنقيص و العنصرية
يجب متابعة كل من يتبث في حقه هذه التصرفات البعيدة عن الانسانية عيب و الله عيب
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7
11 - Pseudo الاثنين 09 مارس 2020 - 15:23
حتى وان كانت هذه التصرفات فردية ومعزولة فانها للاسف الشديد تفضح جزءا من المسكوت عنه في ثقافتنا الملئ بالاحكام المسبقة والايحاءات العنصرية والتي تجد متنفسا لها في المحكي وفي النكت على سبيل المثال والتي تطفو الى السطح كلما سنحت الفرصة. نعم نحن نتصرف بعنصرية حتى في ما بيننا وان كان ذلك بشكل لاواعي فما بالكم بالغرباء ولنتأمل في الكثير من العبارات التي نتداولها بينتا للدلالة على المغاربة الذين ينحدرون من مناطق غير التي ننتمي لها وستفهمون قصدي
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9
12 - شيبوب الاثنين 09 مارس 2020 - 15:24
اعتقد ان شيىا ما يدور في المختبرات البيولوجية في تحور وتطوير الفيروسات وليس بالضروري توجيه التهم لاي احد واستبعد ان يكون ذلك دافع مادي لان الارواح اغلى من المادة منذ 2003 بدات الفيروسات تتحور وتنتقل بين البشر هناك انواع كثيرة من الفيروسات التي ظهرت وهي تتنقل عبر السحب في كل سنة والان اصبح تنتقل عبر الانسان ووساىل التنقل.في ايطاليا ايضا عند برنامج تلفزيوني تدخل مواطن ايطالي في محادثه مع مقدمة البرنامج وتساءل لماذا كورونا لا يصيب المغاربة والجزاىريين فقاطعته واغلقت الهاتف
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-5
13 - صالح الاثنين 09 مارس 2020 - 15:28
المغاربة كل شيء يسخرون منه هو من باب السخرية و ضحك لكن سلوك نعت اي انسان بكرورونا او غيره عنصرية و سلوك مشين دون ان ننسى العنصرية ضد الافارقة ايضا
على اي نعتذر عن كل سلوك مشين قام به فرد او فردين ضد ضيوف الملكة و على المغاربة ان يتحلوا بحس المسؤولية والجدية و ان يرتقوا بأخلاقهم
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5
14 - محمد الاثنين 09 مارس 2020 - 15:28
اقول للسيىدة التى قالت ان السبب لدخول الفيروس هما مغار بة ايطاليا. ولكن يجب ان تعلم ااسيدة المحترمة أن اصل ومنبع فيروس كورونا هو الصين. وليس ايطاليا.
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2
15 - Maroc الاثنين 09 مارس 2020 - 15:29
قرأت نفس الخبر أوروبا تكره الصينين لأنهم سبب إدخال كورونا للاتحاد الأوروبي وتكره حتى الأفارقة كذلك..
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1
16 - ايمن الاثنين 09 مارس 2020 - 15:30
الموضوع عاد جدًا . و هي من طبيعة الإنسان كيف ما كانت جنسيته . و اتذكر يوم كنت مع زوجتي في احدى اشهر شوارع شانغهاي حيث نعتنا بعض الصينيين بالارهابيين لان زوجتي ترتدي الحجاب .
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3
17 - Hossam الاثنين 09 مارس 2020 - 15:31
المغاربة هم أصلا فيروس أقوى من كرونافيروس. الكرونا فيروس كان موجودا قبل من أن يظهر في الصين و لم يعلن عليه من قبل نظرا لعدم وجود المأهلات لإجراء التحاليل لكشف هذا الفيروس الفتاك. و شكرا للمجهودات التي قامت بها الصين لكشف هذا المرض الذي يدق ناقوص الخطر.
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1
18 - Max الاثنين 09 مارس 2020 - 15:32
لا يجب أن تكون عنصرية و خوف أو استهزاء بالصنيين في المغرب.
يجب كذالك على المسؤولين في الصحة أن يراقبو و يتفحصو في مطاعم الصينيين و تجار في درب عمر .
ان صحة المواطنين المغاربة ليست رخيصة.
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2
19 - اسماعيل الاثنين 09 مارس 2020 - 15:32
للاسف لم يبقى من الاسلام إلا الاسم
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2
20 - أم ايوب الاثنين 09 مارس 2020 - 15:38
للأسف هاته السلوكيات طالما عهدناها في أقلية عنصرية..كما هو الشأن أثناء إنتشار وباء ايبولا ..فكان يُنعت كل من هو من أصول إفريقية بهذا النعت..
لا نعلم متى نرتقي بسلوكنا ؟!
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1
21 - مغترية الاثنين 09 مارس 2020 - 15:38
شحاال سمعنا ونسمع عبارات عنصرية في المهجر ولا احد دافع عنا ،الان في المغرب جوج شينوا عنهم هيئة التضامن كايدافعو عليهم ،تفوو ديما مكبرين الشان للبراني والمواطنين اهملتوهم الله ياخد فيكم الحق
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5
22 - Ismail الاثنين 09 مارس 2020 - 15:40
الناس سواسية كما يعلمنا ديننا ولا تزر وازرة وزر اخرى لكن لم نر أو نسمع من الصينيين إلا ما يسوؤنا مع الأسف. المنتوجات الصينية لا سلامة ولا جودة.. العالم اجمع يستنكر الإبادة الجماعية لملايين المسلمين في غرب الصين (أسوأ من القتل المسخ والإخراج من الدين) حتى حين يستثمرون خارج بلدانهم يصرون على جلب اليد العاملة من بلدانهم.. والآن زورونا
لا للعنصرية نعم للحيطة والحذر..
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1
23 - Sam الاثنين 09 مارس 2020 - 15:41
هم يتهمون المسلمين بالإرهاب و المسلمين بتهمونهم بكورونا.

هل المغربية مهمتها الدفاع عن المغاربة أو الأجانب؟
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0
24 - Mosi الاثنين 09 مارس 2020 - 15:43
أولا هذه هي الاجيال التي انتجه لنا النزام التربوي في البلد...اجيال فارغة ولا يهمها شيء وعديمة التربية و الاخلاق...جيل يصح فيها تماما البيت الشعري:
مثقلات السنابل تنحني في تواضع ₩₩ والفارغات رؤوسهن شوامخ.
ثانيا للأسف هذا سلوك ارعن و بئيس و همجي و من يقوم به لا يمت للمواطنة و لا للإسلام و لا للإنسانية بصلة...
عنذما يتعرض المسلمون للعنصرية و التنكيل في اوروبا و العالم بسبب انهم مسلمين فقط تثور ثائرتنا و نطالب بعدم إلصاق صفة الارهاب بالناس لمجرد انهم مسلمين او اتوا من بلاد اسلامية...وها شبابنا اليوم للأسف يقوم بنفس الفعل...يلصقون تهمة فيروس كورونا بكل شخص يحمل ملامح صينية...اليس هؤلاء من أتفه و أجهل خلق الله.
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25 - lglavze الاثنين 09 مارس 2020 - 15:44
يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم
اللهم ارفع البلا و الوباء يا رب العالمين
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26 - Zaidon الاثنين 09 مارس 2020 - 15:46
لا مجال للمقارنة مع الممارسات العنصرية في بلدانهم ضد المسلمين ،ليس فقط في بلدانهم بل في جميع أنحاء العالم،ان أردت ان تعرف حقيقتهم مدى كرههم المسلمين خاصة وللعرب عامة عليك ان تعاشرهم في بلد الهجرة فسترى مدى الكراهية التي يحملنها تجاه الآخرين ،أقول هذا فقط من اجل التوضيح وليس لتشجيع العنصرية تجاه أي شخص ......
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27 - متابع الاثنين 09 مارس 2020 - 15:46
يا اخواني هذه ليست أخلاق المغاربة التي تربينا عليها.نحن بلد مضياف والضيف في بلدنا يتلقى الترحاب من جميع فئات المجتمع.لا تعطوا على بلدكم صورة مغايرة للخارج لسنا عنصرين ولا يمكن ان نكون كذلك.حشومة هد شي
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1
28 - ع-ع الاثنين 09 مارس 2020 - 15:50
شيء عادي ان تشد الانظار اليهم وانا وقعت في نفس الموقف وتبادلت النظرات مع احدى الاسياويات .ولكن ليس من الادب التلفظ باي كلمة تجرح شعورهم .فهي تربية واخلاق ووعي ....
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29 - راصد الاثنين 09 مارس 2020 - 15:54
لا داعي للإساءة للناس قبل أيام قرأت أن 400 ألف طالب صيني يعانون من نفس المشكل في بريطانيا
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30 - مسمار جحا الاثنين 09 مارس 2020 - 15:54
نحن نستحق أن يطلق علينا شعوب متخلفة تنتمي للدول العالم الثالث ليس لأن دولتنا لا تملك ثروات باطنية بل لأننا شعب عنصري و لا نعرف حق التضامن مع الشعوب الاخرى في الكوارث سواء كانت طبيعية أو غير ذلك، عوض شن هجمات عنصرية ضد الصينيين و الاسيويين بصفة عامة علينا أن نعتذر لهم و نتضامن معهم و نساندهم، فكيف لشعب غزاه فيروس أن نزيدهم شتم و قذف و عنصرية، الشعب الصيني ليس بيده حيلة و ليس له يد حول هذا الفيروس، بل الشعب الصيني يعاني بسبب هذا الفيروس و كان علينا أن نساندهم و لو نفسيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي،، الشعوب الاسيوية في اليابان و الصين يفوتوننا بملايين من السنوات الضوئية بالانسانية لأننا تجردنا من الاحاسيس و المشاعر النبيلة و اتبعا الغرب حتى أصبحنا مثلهم بلا هوية و بلا ضمير و بلا رحمة و لو اتبعنا ديننا لكنا في أحسن حال،، الشعب الصين العظيم يحتاج الان منا إعتذار جماعي عبر هاشتاغر يغزو الفايس بوك و هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهم.
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31 - احمد الاثنين 09 مارس 2020 - 15:55
ماذا تنتظرون من شعب الكثيرون فيه تنعدم فيهم التربية والاخلاق!!
الكل معتمد بالاساس على التربية والاخلاق. لو اتخدنا نهجا في التربية وسرنا فيه بكل جدية لما رأينا هذه الحالات من العنصرية وغيرها.
لكن للاسف منذ الاستقلال لازلنا لم نجد نهجا يليق بنا لنسير فيه.
أما فيما يخص الناعتين للآسيويين ب"كورونا" فعلى الدولة أن تعاقبهم مثل ناشري الاشاعة.
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32 - جوهان الاثنين 09 مارس 2020 - 15:59
المغاربة يشتكون من سوء المعاملة خارج الوطن و من العنصرية التي تطالهم في دول الغرب و من الإحساس بالإحتقار لكن هنا في المغرب يتطاول المغاربة على المغترب و يجرحونه بالشتائم هذا يدل على أن التربية منعدمة في مجتمعنا و أن الإحتقار الذي يعاني منه المغاربة في الخارج منطقي.
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