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كُتّاب وآراء
"كورونا" يبث تعابير "عنصرية" ضد مهاجرين آسيويين في المغرب
يعيش المهاجرون الآسيويون المقيمون في المغرب وضعا نفسيا متأزما جراء تزايد حالات سماعهم في الشارع العام عبارات تقرنهم بفيروس "كورونا"، الذي ظهر أوّل مرة في الصين، ويحمّل بعض المغاربة وزر انتشاره إلى كل مَن يحمل ملامح آسيوية.
في مدينتي الرباط والدار البيضاء سُجّلت ثلاث حالات من هذا النوع، حيث سمع مهاجرون آسيويين مقيمون في المغرب عبارة "ها هو كورونا"، من طرف مواطنين مغاربة، حسب ما أفادت به حياة برحو، رئيس هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين.
ورغم أن المغرب تعيش فيه جاليات من دول مختلفة، ويقصده السياح من كل بلدان المعمور، فإن بعض المغاربة يربطون انتشار فيروس كورونا، الذي أودى إلى حد الآن بحياة حوالي أربعة آلاف شخص، بالمهاجرين الآسيويين وحدهم.
وقالت حياة برحو بانفعال: "على الرأي العام المغربي أن يدرك أن الشخصيْن اللذين نقلا فيروس كورونا إلى المغرب هما مغربيّان، وليسا آسيويّين"، مضيفة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نعْت الآسيويين المقيمين في المغرب بكورونا سلوك عنصري".
ودعت حياة برحو الجهات المسؤولة في الدولة، ووسائل الإعلام، إلى العمل على توعية المواطنين المغاربة بعدم الانسياق وراء تحميل المهاجرين الآسيويين وزر وباء عالمي ليسوا مسؤولين عنه، محذّرة من أن يؤدّي غض الطرف عن هذا السلوك إلى توسع دائرة "العنصرية" إزاءهم.
وليس المغرب استثناء في تعرّض المهاجرين الآسيويين لـ"العنصرية" بسبب فيروس كورونا، ففي بلدان أخرى بشمال إفريقيا والشرق الأوسط يتكرر السيناريو نفسه. لكن حياة برحو قالت إن البلد قطع أشواطا في تحسين وضعية المهاجرين المقيمين في المملكة، ولا ينبغي التساهل مع مثل هذه السلوكيات المسيئة للمغرب وللمغاربة.
وبدأ إطلاق نعت "كورونا" على المهاجرين الآسيويين، خاصة الصينيون، من مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحقا تجسد هذا السلوك، الذي يصفه البعض بـ"الكورونوفوبيا"، أي فوبيا فيروس كورونا، في الواقع، بعد إعلان السلطات الصحية المغربية تسجيل حالتي إصابة بالفيروس.
وقالت حياة برحو إن نعت الآسيويين بـ"كورونا" من طرف بعض المغاربة ليس من باب السخرية؛ "بل يتلفظون بهذا الكلام بشكل جدّي"، مضيفة: "لقد وقعت مشادات في تونس بسبب مثل هذا السلوك، ونحن لا نريد أن نصل إلى هذا المستوى من التوتر بين المغاربة والمهاجرين الآسيويين".
وحسب إفادة رئيسة هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين، ومقرها بمدينة سلا، فإنّ عددا من هؤلاء المهاجرين أصبحوا يعمدون إلى تغطية وجوههم عند خروجهم إلى الشارع، تفاديا لسماع نعوت تقرنهم بفيروس كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
على الأسيوين و الأفارقة .
ها البرهان بلي هذه السياسة فاشلة 100% .
نقل الفيروس و الأمراض فقط .
تلك السلوكات هي من باب المزاح ليس إلا فلا داعي للتهويل.
أنا أيضا بصفتي سائق دولي أتعرض لمثل هكذا من طرف الأصدقاء والأحبة .
يجب متابعة كل من يتبث في حقه هذه التصرفات البعيدة عن الانسانية عيب و الله عيب
على اي نعتذر عن كل سلوك مشين قام به فرد او فردين ضد ضيوف الملكة و على المغاربة ان يتحلوا بحس المسؤولية والجدية و ان يرتقوا بأخلاقهم
يجب كذالك على المسؤولين في الصحة أن يراقبو و يتفحصو في مطاعم الصينيين و تجار في درب عمر .
ان صحة المواطنين المغاربة ليست رخيصة.
لا نعلم متى نرتقي بسلوكنا ؟!
لا للعنصرية نعم للحيطة والحذر..
هل المغربية مهمتها الدفاع عن المغاربة أو الأجانب؟
مثقلات السنابل تنحني في تواضع ₩₩ والفارغات رؤوسهن شوامخ.
ثانيا للأسف هذا سلوك ارعن و بئيس و همجي و من يقوم به لا يمت للمواطنة و لا للإسلام و لا للإنسانية بصلة...
عنذما يتعرض المسلمون للعنصرية و التنكيل في اوروبا و العالم بسبب انهم مسلمين فقط تثور ثائرتنا و نطالب بعدم إلصاق صفة الارهاب بالناس لمجرد انهم مسلمين او اتوا من بلاد اسلامية...وها شبابنا اليوم للأسف يقوم بنفس الفعل...يلصقون تهمة فيروس كورونا بكل شخص يحمل ملامح صينية...اليس هؤلاء من أتفه و أجهل خلق الله.
اللهم ارفع البلا و الوباء يا رب العالمين
الكل معتمد بالاساس على التربية والاخلاق. لو اتخدنا نهجا في التربية وسرنا فيه بكل جدية لما رأينا هذه الحالات من العنصرية وغيرها.
لكن للاسف منذ الاستقلال لازلنا لم نجد نهجا يليق بنا لنسير فيه.
أما فيما يخص الناعتين للآسيويين ب"كورونا" فعلى الدولة أن تعاقبهم مثل ناشري الاشاعة.