ثالث إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في المغرب .. سائح فرنسي بمراكش

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بسائح فرنسي عمره 52 سنة؛ وصل إلى مراكش يوم السبت الماضي.

ويأتي الكشف عن هذه الحالة، وفق وزارة الصحة، في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذا للسياسة التواصلية التي تنهجها.

الوزارة أضافت أن السائح ظهرت عليه أعراض تنفسية، أول أمس الأحد، تقدم على إثرها إلى المستشفى؛ حيث اشتبه الطاقم الطبي في إصابته بالفيروس.

اتباع الخطوات المعمول بها بخصوص فيروس "كوفيد 19"، من أجل إجراء التحليل المخبري على مستوى "معهد باستور المغرب"، أكد الإصابة بـ"كورونا".

وشددت الوزارة على أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مراكش، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، وحالته لا تدعو إلى القلق.

وتقوم مصالح وزارة الصحة، حسب بلاغ صادر عنها، بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

البلاغ اختتم بالتأكيد بقاء الوزارة نفسها على تواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات؛ كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.