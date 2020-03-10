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كُتّاب وآراء
ثالث إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في المغرب .. سائح فرنسي بمراكش
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بسائح فرنسي عمره 52 سنة؛ وصل إلى مراكش يوم السبت الماضي.
ويأتي الكشف عن هذه الحالة، وفق وزارة الصحة، في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذا للسياسة التواصلية التي تنهجها.
الوزارة أضافت أن السائح ظهرت عليه أعراض تنفسية، أول أمس الأحد، تقدم على إثرها إلى المستشفى؛ حيث اشتبه الطاقم الطبي في إصابته بالفيروس.
اتباع الخطوات المعمول بها بخصوص فيروس "كوفيد 19"، من أجل إجراء التحليل المخبري على مستوى "معهد باستور المغرب"، أكد الإصابة بـ"كورونا".
وشددت الوزارة على أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مراكش، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، وحالته لا تدعو إلى القلق.
وتقوم مصالح وزارة الصحة، حسب بلاغ صادر عنها، بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.
البلاغ اختتم بالتأكيد بقاء الوزارة نفسها على تواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات؛ كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
او المراقبة الصحية المشددة على نقط العبور
السياح غير ايسدوها حاليا ويعطيوا العطلة السنوية وشوية ديال الزيادة معها لموضفي الوزارة وحتى الوزير.ماعند فلوس السياحة مايديروا لينا الى دخل المرض للبلاد.
لو كنتم تتبعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي
نهى عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون(قس على ذلك باقي الأوبئة) أو الدخول فيها،لقللتم الكثير من الأخطار٫ولما تعرضنا للبلاء. آنذاك، يمكن حصر المرض في دائرة محددة، و لن ينتشر الوباء وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي. حفظنا الله جميعا من كل سوء.
اللهم اجعل بلدنا آمنة واشف مرضى المسلمين أجمعين
اتمنى من السلطات التعامل بجدية اكثر مع هذا الوباء
الوضع بدول الجوار كارثي: ايطاليا و تسبانيا و فرنسا و المانيا دول متقدمة نسبيا و رغم ذلك تفشى هذا الوباء بسرعة و قد حصد اكثر من 500 وفاة
يجب تقديم المصلحة العليا و تعليق السياحة و دخول الاجانب
يجب حماية رجال الامن بالمطارات و المعابر الاخرى
كما بجب تجهيز مختبرات و مستشفيات في مختلف المدن الكبرى و شكرا
اللهم نخسروا بعض المليارات و لا نخسروا ارواح المغاربة كاملين ... إلا تفشى الفيروس في المغرب أجا ما يحبسوا على هاد البنيات التحتية الزينة اللي عندنا .
الله المستعان يخافون على أموال المليارديرات و لا يخافون على أرواح الناس.
Depuis samedi qu'il se balade, à jame3 lefna ça veut wa7d 200 cas va apparaître had la semaine, aydrbo lbsla w pomada sefra et ils vont pas aller à l'hopital
هانت حسن من فرنسا .يله جري جمع دوك شلاهبية لي معاك لتأخذ حصتك من تبرعات
ومازال ما غلقتوا الحدود. وابااااااز
دابا هاذ السائح كان معزول في المغرب ؟ لم يخالط الناس ؟ لم يخالط سياح ٱخرين في الفندق أو في الطائرة أو في المطار ؟
قال لك 3 حالات...