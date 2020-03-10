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الرئيسية | مجتمع | ثالث إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في المغرب .. سائح فرنسي بمراكش

ثالث إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في المغرب .. سائح فرنسي بمراكش

ثالث إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في المغرب .. سائح فرنسي بمراكش
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:00

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بسائح فرنسي عمره 52 سنة؛ وصل إلى مراكش يوم السبت الماضي.

ويأتي الكشف عن هذه الحالة، وفق وزارة الصحة، في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذا للسياسة التواصلية التي تنهجها.

الوزارة أضافت أن السائح ظهرت عليه أعراض تنفسية، أول أمس الأحد، تقدم على إثرها إلى المستشفى؛ حيث اشتبه الطاقم الطبي في إصابته بالفيروس.

اتباع الخطوات المعمول بها بخصوص فيروس "كوفيد 19"، من أجل إجراء التحليل المخبري على مستوى "معهد باستور المغرب"، أكد الإصابة بـ"كورونا".

وشددت الوزارة على أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مراكش، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، وحالته لا تدعو إلى القلق.

وتقوم مصالح وزارة الصحة، حسب بلاغ صادر عنها، بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

البلاغ اختتم بالتأكيد بقاء الوزارة نفسها على تواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات؛ كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - من المغرب الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:04
أين المفر العدو أمامكم و البحر من ورائكم، الله يحظر السلامة نطلبوا الله يلطف بنا.
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2 - محمد الجابر الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:07
هدا فقط جا و تا حاجه في المطار ما قالت انو مريض، و مشا و عااداااا الناس علي حس براسو مريض و مشا للعلاج بمحض الاراده ديالو . فما بالك باللي ما مشاوش شحال من واحد دابا مريض. وزير الصحه لو فاقت عدد الحالات عشره في المغرب فانا اطالب بمحااااكمته و الحكم عليه بالحقن بفيروس كورونا المستجد
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3 - لاحولا ولا قوة الا بالله الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:07
الله اكبر الله اكبر رابي اشفي عبادك فلا شفاء إلا شفائك
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4 - الفاسي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:08
اللهم زد وبارك الله يقوي الخير
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5 - عاااا دااااايز الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:08
أغلقوا الحدود بارك الله فيكم .الوباااااء انتشر في كل مكان ولم يترك دولة صغيرة أو كبيرة إلا غزاها وأخذ ضحايا معه بالجملة والتقسيط
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6 - عمر الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:10
اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين
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7 - ياسين الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:10
وصل السبت و ظهرت الأعراض الأحد!!! أين المراقبة في المطار يوم السبت؟!!
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8 - مغربي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:10
تلقاه كاع دوزها من جامع الفنا والطاكسيات والفندق عاد مشا للسبيطار
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9 - وطني الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:13
المرجو من الحكومة اغلاق الحدود مؤقتا على وجه الدول التي يوجد فيه الفيروز بكثرة
او المراقبة الصحية المشددة على نقط العبور
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10 - مواطن الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:14
مجموعة من الدول أوقفوا رحلات جوية من وإلى ايطاليا فرنسا مصر إيران كوريا الجنوبية...اما المغرب فمرحبا بهم من أجل بعض الفتات من اليورو فرنسا استقبل فيها الفيروس وهي دولة متقدمة فما بالك بدولتنا التي تنعدم فيها الخدمات الصحية ارحموا ضعفنا يا من يدبر امور شؤوننا.
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11 - mmm1962 الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:14
les immigrés marocains sont interdit de rentrer au maroc part contre les touristes sont les bienvenus et voilà le résultat .les rme ne devraient pas se rendre au bled sinon ça va être l hécatombe dans les hôpitaux le maroc n'a pas les moyens pour lutter contre ce virus mortel
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12 - إجراءات استعجالية الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:16
الوضع خطير ويلزم حسن التدبير. يتوجب وقف الدراسة و منع الرحلات الجوية والتجمهرات كي لا تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. فالمغرب وبإمكانياته المتواضعة لن يستطيع احتواء الوضع إذا ما تفشى هذا الوباء. على المسؤولين تطبيق نظرية أخف الضررين.
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13 - الكروني جد النصراني الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:17
علاش خلاوه اصلا ايدخل للبلاد ونحن نعرف انفرنسا اكثر البلدان بعد ايطاليا انتشارا لهذا الوباء.
السياح غير ايسدوها حاليا ويعطيوا العطلة السنوية وشوية ديال الزيادة معها لموضفي الوزارة وحتى الوزير.ماعند فلوس السياحة مايديروا لينا الى دخل المرض للبلاد.
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14 - ضد الضد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:17
مراكش مدينة سياحية لاشك ستاتيها كورونا زاحفة من سياحها
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15 - fati الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:17
لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اوا اش جاب السائح الفرنسي لعندنى فهاد الوقت ؟
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16 - كمال الجنزوري الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:17
الحل الوحيد هو إغلاق الحدود في وجه السياح
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17 - Sabrina الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:18
ماحدها كتقاقي او هي كاتزيد فالبيض .
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18 - آية دعاء الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:18
نتمنى من حكومتنا أن تكون لها الجرأة وتقفل مطاراتها إلى أن تمر الأزمة. فدولارات السياحة ليست أغلى من حياة المغاربة. فبادروا قبل أن يفوت الأوان.
لو كنتم تتبعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي
نهى عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون(قس على ذلك باقي الأوبئة) أو الدخول فيها،لقللتم الكثير من الأخطار٫ولما تعرضنا للبلاء. آنذاك، يمكن حصر المرض في دائرة محددة، و لن ينتشر الوباء وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي. حفظنا الله جميعا من كل سوء.
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19 - الحبيب الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:21
الله يحفظ وصافي ما خفي كان أعظم وهاد السائح مع من اختلط و فين مشا الله أعلم... اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء يا رب العالمين.
اللهم اجعل بلدنا آمنة واشف مرضى المسلمين أجمعين
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20 - عبده/ الرباط الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:22
نعم ساءح فرنسي عمره 52 سنة و لكن من اين قدم ...؟؟؟ و هل احضر الفيروس معه من النارج ام انه اصيب به داخل المغرب..؟؟؟
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21 - Hicham الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:22
حالته لا تدعو الى القلق وراه حالتنا هي لي تدعو الى القلق سيد سيمانا وهو مصاب وتايتسارا مع راسو فمراكش شحال من فيروس كورونا خلا موراه الله يحفض اصافي
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22 - كبور الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:22
من يوم السبت لليوم شحال من مطعم دخل شحال من شخص سلم معاه فالفندق . شحال من حلايقي تعلق فيه فجامع الفنا. شحال من موسخة تحككت بيه كتعرض عليه الخدمات. شحال من وحدة قدمت فعلاً خدمات.......
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23 - نيكولاس الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:23
يا ترى هل سنلاحظ الشوهة و انعدام الحرفية في الإجراءات مثل ما حصل للحالة الثانية و كذالك هل رئيس الحكومة و وزيره متأكدون من الإجراءات الوقائية المتخذة !؟ مجرد تساؤلات من بعد خيبات
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24 - Daas الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:25
إطاليا علقت كل أنشطتها. و سياحتنا تستقبل موبوءا سائحا فرنسيا. ما هذا الذل في هذه الأوقات العصيبة لا فائدة من فرنسا في هذه الظروف إلا كورونا. باراكا من السياحة في هذه الكارثة الكونية. يا رب السلامة و سترك يا مولاي.
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25 - فجيج الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:25
الله المستعان. الله احفظ الناس لكبار ديالنا بالأخص
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26 - نبيل الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:26
يجب حصر جميع المخالطين لهاد الفرنسي ووضعهم فلحجر الصحي واخا تكون نتيجة التحليل سلبية قبل فوات الاوان الله يدير لخير وصافي
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27 - بوزنبيل ف درب بوطويل الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:26
فرنسي سائح فيه "لكبيدا 19" وهو رهن الحجر الصحي في أحد المستفشيات بمراكش وحلته مستقرة حسب وزارة الصحة و الطيارة الي جا فيها الله اعلم لوطيل الي كان فيه الله اعلم ازناقي وادروبا الّي تسكع فيهم الله اعلم وعلامن سلّم الله اعلم .
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28 - hammouda الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:29
سبحان الله العظيم كرونا كيعادي في العالم كلو إلا المغرب الحالات بتلاتة دخلوا المغرب و دارو مع روسهم وكين لدار زردة و تواحد متعادى منهم دابا ي إما العالم كلوا كداب ي إما المغاربة كدابين
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29 - رشيد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:29
عالم الله شحال غادي يكون عادى....الله يلطف وصافي
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30 - SANAA الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:31
مبروك عليكم فرحنين بقاو حلين المطارات في وجه الوباء
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31 - لطفك يا الله الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:31
اللهم احفظ بلدنا من كل سوء
اتمنى من السلطات التعامل بجدية اكثر مع هذا الوباء
الوضع بدول الجوار كارثي: ايطاليا و تسبانيا و فرنسا و المانيا دول متقدمة نسبيا و رغم ذلك تفشى هذا الوباء بسرعة و قد حصد اكثر من 500 وفاة
يجب تقديم المصلحة العليا و تعليق السياحة و دخول الاجانب
يجب حماية رجال الامن بالمطارات و المعابر الاخرى
كما بجب تجهيز مختبرات و مستشفيات في مختلف المدن الكبرى و شكرا
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32 - الادريسي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:32
أقفلوا الحدود خلينا ناكلوا غير الخبز و أتاي
اللهم نخسروا بعض المليارات و لا نخسروا ارواح المغاربة كاملين ... إلا تفشى الفيروس في المغرب أجا ما يحبسوا على هاد البنيات التحتية الزينة اللي عندنا .
الله المستعان يخافون على أموال المليارديرات و لا يخافون على أرواح الناس.
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33 - خالد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:32
يحب إغلاق الحدود مع جميع الدول الأروبية لأن الوباء أصبح متفشي هناك.
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34 - nadia الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:33
واش دابا هادو حماق و لا مالهوم. فرنسا فيها إصابات بكورونا و هاد السيد جاي هادي سيمانة من فرنسا. فين هي المراقبببببة. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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35 - العداد الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:34
و سير دابا شمن اوتيل كان فيه و حجر على المضيفة و عاملة النضافة و شوف و بحت فين شرب و الناس اللي تصورو معاه فجامع لفنا و الطنجية اللي كلا منها و اللي صاوب الطنجية و اللي غسل الطنجية و مول الطاكسي و لمحلات اللي تقضا منهم و الصرف اللي كا يدور
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36 - مجهول الهوية الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:35
تبارك الله على وزارة الصحية و على السياسيين ديالنا للي كي قومو بعمل رائع!!!!!! الحدود كاملين محلولين، كون ما انعازلاتش إيطاليا لا علقوا شي رحلات جوية!!!! هاهوا فرنسي موسخ دخل معاه الوسخ لمغرب... و إلى متحركوش هاد الناس غايجيوا حالات أخرى!!!!!!!!!!!!!!
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37 - marocain الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:35
Depuis toujours les français c'est des virus à Marrakech

Depuis samedi qu'il se balade, à jame3 lefna ça veut wa7d 200 cas va apparaître had la semaine, aydrbo lbsla w pomada sefra et ils vont pas aller à l'hopital
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38 - نبيل الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:36
وسيدي سدو كلشي ما يدخل عدنا حد مابغينا سياحة خلي من بعد حتا تفوت هاد الغوتة
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39 - عبد الإله مسفيوي في ايطاليا الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:39
يجب غلق الحدود، و على أي أحد تظهر عليه الأعراض أن يجلس في بيته و الاتصال بالإسعاف مع شرح أنه يشك في الفيروس، و على الناس عامة الجلوس في البيت لمن ليس له شيء مهم يقوم به، و عدم السلام على الناس لا باليد و لا عناق، حتى داخل العائلة، تنظيف اليدين، الصنابير و الأبواب تفتح بقفازات، كم اليد أو حتى قطعة جورنال.... احذرو و خافو على الأقل على اباءكم و امهاتكم و أجدادكم و المرضى عامة لأن الناس الضعيفة مناعيا و من عنده أمراض مزمنة كالسكر، الضغط،الخ و نعرف أن معظم المغاربة المسنين عندهم هته الأمراض
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40 - ملاحظ الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:39
معظم الدول من بينها السعودية اغلقت حدودها في وجه معظم البلدان الاروبية،لماذا المغرب لايقوم بنفس الإجراء لان صحة المغاربة اهم من سائح فرنسي. خاصة وان الامكانيات الطبية عندنا محدودة ان لم نقل منعدمة!!!!!!! غريب امر مسؤولي هذا البلد. سي العثماني مع احتراماتي لااظن انك رجل المرحلة حاليا خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة نحتاج مسؤولين شجعان ويدرسون القرار جيدا ويدرسون مصلحة الوطن قبل مصالح الآخرين... لابأس في تخفيض أجور الموظفين وإعطاء العطلة لموظفي الخطوط الملكية الجوية غير مدفوعة الأجر... لأننا في الازمة؛ الوباء، انعدام التساقطات... اللهم ارحمنا واسترنا ولاتواخذنا بما فعل السفهاء منا. أين هي خلية الازمة الاتسطيع ان تتخذ قرارا شجاعا؟؟؟؟
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41 - Jawad الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:40
اغلاق الحدود هو الحل واغلاق المدارس و توقیف جمیع انواع العمل فی قطاع العام و الخاص وسماح للجماهیر کره القدم بمتابعه فرقها من المدراجات
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42 - المرض لحمادي الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:40
هيي هو مبروك علينا هادي بداية مزال مزال وررورري حمد الله فرحتي أسي حمادي فرحي
هانت حسن من فرنسا .يله جري جمع دوك شلاهبية لي معاك لتأخذ حصتك من تبرعات
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43 - Hakim khouribgui الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:41
اللهم الطف بهاذا البلد واجعله امنا مطمئنا برحمتك يا ارحم الراحمين
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44 - هشام متسائل الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:42
"وصل إلى مراكش السبت الماضي"
ومازال ما غلقتوا الحدود. وابااااااز
دابا هاذ السائح كان معزول في المغرب ؟ لم يخالط الناس ؟ لم يخالط سياح ٱخرين في الفندق أو في الطائرة أو في المطار ؟
قال لك 3 حالات...
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45 - nizar الثلاثاء 10 مارس 2020 - 08:42
وتوما سدو الحدود باقين كتلعبو مع الفيروس؟!! طامعين ف 2 فرانك.:::
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