أكاديمية البيضاء توزع نظارات على ضعاف البصر

ياسين أوشن

استفاد 495 تلميذا من ضعاف البصر، الخميس، من نظارات طبية في حفل احتضنه مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات.

هذا الحفل ترأسه عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية ذاتها، الذي ألقى كلمة رحّب في مستهلها بالحضور، شاكرا الفرع الجهوي لجمعية تنمية التعاون المدرسي على تنظيمه لهذا الحفل، منوها بمديري المؤسسات التعليمية على انخراطهم الواسع في إنجاز المشاريع التربوية وتتبع تنزيلها بما يرتقي بأداء المنظومة التربوية بالجهة.

إثر ذلك، تدخل محمد عزيز الوكيلي، المدير المساعد بالأكاديمية ورئيس الفرع الجهوي لمكتب جمعية تنمية التعاون المدرسي، معبرا عن ابتهاجه بهذه اللحظة الرفيعة التي يتقاسم فيها منجز الفرع الجهوي مع رؤساء المكاتب الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، لا سيما الشق المتعلق بالمبادرات التي تتصدى للهدر المدرسي المترتب عن ضعف البصر لدى فئة غير قليلة من التلاميذ المتمدرسين بالجهة.

كما ذكر الوكيلي، في السياق عينه، بالنهج الذي اختاره الفرع، والمتمثل في الاعتماد على إمكاناته الخاصة، المدعومة بالشراكات القائمة على برامج عمل استهدفت تجهيز 27 حجرة دراسية بمؤسسات تعليمية، وخصوصا تلك المتواجدة في المناطق ذات الخصاص.

وعبر المدير المساعد بالأكاديمية، في الحفل ذاته، عن أمله في الانفتاح على مزيد من القطاعات قصد تعضيد العمل الذي تقوم به الأكاديمية في مجالات الدعم الاجتماعي والصحي، ومحاربة الهدر المدرسي، مثمنا الدعم الذي ما فتئت تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الصحة، خاصة في الجانب المتصل بفحص الأطفال ودعمهم اجتماعيا.

ووفق الأكاديمية نفسها، فإن هذه المبادرة ذات الأبعاد الإنسانية والاجتماعية النبيلة تندرج في إطار تنزيل المشاريع المندمجة للرؤية الإستراتيجية 2015-2030، خاصة تلك التي تستهدف دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ومساندة التلاميذ في وضعية هشاشة، تحقيقا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء بالفرد كما المجتمع.