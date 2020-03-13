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الرئيسية | مجتمع | المغرب يقرر "توقيف الدراسة" ابتداء من الاثنين إلى إشعار آخر

المغرب يقرر "توقيف الدراسة" ابتداء من الاثنين إلى إشعار آخر

المغرب يقرر "توقيف الدراسة" ابتداء من الاثنين إلى إشعار آخر
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 19:43

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة في المغرب، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" (كوفيد 19).

وأعلنت الوزارة أنه تقرر توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول انطلاقا من يوم الاثنين 16 مارس 2020 حتى إشعار آخر، بما في ذلك رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس، ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية، وكذا مراكز اللغات، ومراكز الدعم التربوي الخصوصية.

وتابع المصدر ذاته: "وإذ لا يتعلق الأمر بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، فإن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد".

واسترسل "كما يأتي هذا القرار كإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة، وكذا الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات وجميع المواطنين، وإلى تجنب تفشي "فيروس كورونا" (كوفيد 19) خاصة بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية "جائحة عالمية".

وزاد البلاغ: "ومساهمة في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، فإن الأطر التربوية والإدارية مدعوة إلى الانخراط بشكل فعال ومكثف في جميع التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية عن طريق كل ما يمكن توفيره من موارد رقمية وسمعية بصرية وحقائب بيداغوجية لازمة لتوفير التعليم والتكوين عن بعد بغية تمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.

"وستعمل الوزارة على اطلاع أسرة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا المتعلمات والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم، وكذا عموم المواطنات والمواطنين بكافة المستجدات المتعلقة بهذه الظرفية الاستثنائية عبر جميع القنوات المتوفرة لديها"، يكمل بلاغ الوزارة الوصية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (155)

1 - ليليف الجمعة 13 مارس 2020 - 19:54
نحن نثق في قرارات الحكومة وإنشاء الله كلشي يدوز بخير. الدارسة تعوض ولكن الصحة لا تعوض. حفظ الله المغرب وسكانه
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789
2 - Moussa الجمعة 13 مارس 2020 - 19:54
Great decision! They should really just suspend everything till after Ramadan.
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169
3 - N.H الجمعة 13 مارس 2020 - 19:54
حاجة وحدة بغيت نفهمها علاش هذه المحكومة تابعة ماما فرنسا في أي قرار دارتو كيديروه!!!!؟؟؟واش حنا باقين مستعمرين بطريقة غير مباشرة أم ماذا؟؟؟
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-310
4 - Mustapha الجمعة 13 مارس 2020 - 19:54
قرار صائب نتمنى من المواطنين اتخاذ الحيطة و الحذر و عدم الاستهتار و في نفس عدم الهلع و الجشع في المقتنيات
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505
5 - رشيد الجمعة 13 مارس 2020 - 19:55
ما بقا ماييتعجب فهاد البلاد ....واحد يتقدا التغدية من دابا
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-530
6 - Farouk الجمعة 13 مارس 2020 - 19:55
قرار صحيح وفي محله، يجب أخذ الأمور بجدية وبحكمة بالغة وكفى من الإستهتار والعبث الخاوي لي ماعندو باش يفيد. راه القضية غادية وكتحماض.
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292
7 - الله اعلم الجمعة 13 مارس 2020 - 19:55
إقرار صائب قبل فوات الأون. حفظ الله البلاد والعباد آمين
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299
8 - غير دايز الجمعة 13 مارس 2020 - 19:55
صافي هاد التوقف على قبل الناس يبقاو في ديورهم.
العكس غادي يلقاوها فرصة و يسافروا
ترقبوا المزيد من الاكتضاض في الطرقات.
الله يلطف بنا
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131
9 - salmaoui الجمعة 13 مارس 2020 - 19:55
لقد تكهن مجموعة من الاشخاص عن توقيف الدراسة لكن الوزارة اعلنت من قبل ان الامر مستبعد و انه لا يجب الانسياق الى الخبار الكاذبة ، لكن فرنسا هي الآمر و الناهي لكل ما يحدث في المغرب.
نخشى ان الدولة تخفي عنا ما لا تحمد عقباه
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-61
10 - oujdi الجمعة 13 مارس 2020 - 19:55
أحسن ما فعل صحة الإنسان أهم من التعليم. التعليم يتعوض اما حياة البشر لا تعوض
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175
11 - محمد تمارة الجمعة 13 مارس 2020 - 19:56
... هذا القرار خطير وربما سابق لأوانه، في انتظار تأكيده رسميا في موقع الوزارة والقنوات الإعلامية الرسمية.
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-135
12 - sijilmassa الجمعة 13 مارس 2020 - 19:56
شكرا هسبريس المنبر الوحيد الذي يتابع اول باول تطورات الوباء وساهم في ايصال ضغط المغاربة على المسؤولين. واتمنى ان يتجنب المواطنين السفر بعد هذه العطلة لتفادي نشر والتعرض للاصابة.
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78
13 - استاذ الجمعة 13 مارس 2020 - 19:56
الدول التي لديها اكثر من 1000 حالة من اغلقت المدارس,كيف لدولة لديها 7 حالات تغلق المدارس?تلاميذنا ضعيفو المستوى وهذا الاغلاق سيزيد ضعفهم الدراسي
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-251
14 - Tariq الجمعة 13 مارس 2020 - 19:56
هاد شي ولا تيخلع..غير الله يستر و صافي
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35
15 - مغربي قح الجمعة 13 مارس 2020 - 19:56
مالين التعليم الخاص غادي ياكلو صباعهم بالفقسة.قرار صائب يحسب للمسؤولين.
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-45
16 - Timoo الجمعة 13 مارس 2020 - 19:57
الدراسة عن بعد؟!! واش هاد الناس كايحساب ليهم راهم فكوريا الجنوبية ولا اليابان؟!!! را الناس مازالا كاتدخل لفايسبوك زيرو الله يهديكم!
ايقاف الدراسة أمر جيد و مطلوب لحماية الاطر و التلاميذ، لكن مسالة الدراسة عن بعد غير متاحة نهائيا
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154
17 - السملالي الجمعة 13 مارس 2020 - 19:57
شكرا السيد الوزير على هذا القرار الصائب ، نتمنى الصحة والعافية للجميع.
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45
18 - souad الجمعة 13 مارس 2020 - 19:58
يا رب سترك ورحمتك يارب فرج على أمة محمد واحفظنا واحفظ ابناءنا من هذه الجاءحة العالمية التي لا حول لنا ولا قوة لنا اتجاهها يارب انت سندنا وقوتنا وانت شافينا فارحمنا يارب
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70
19 - مواطن مغربي غيور الجمعة 13 مارس 2020 - 19:58
أرا زيد اللي داراتها فرنسا هي اللي كينا. مسيو رئيس الحكومة واش ماديرش شي حاجة من راسك ؟؟؟؟؟؟
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-53
20 - Abed الجمعة 13 مارس 2020 - 19:58
قرار جيد والله يخرج العاقبة بخير
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43
21 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 19:58
قرار سليم، سيخد من انتشار وباء كورونا المخيف وقانا الله واياكم منه
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37
22 - anas الجمعة 13 مارس 2020 - 19:58
هل يمكن ان ترسلوا بلاغ الوزارة
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11
23 - عبدالمنعم من تطوان الجمعة 13 مارس 2020 - 19:59
#عاجل:
"نطالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتحويل ميزانية وزارة الثقافة المخصصة للمهرجانات الصيفية الى وزارة الصحة لتوفير الادوية و التجيهزات الطبية اللازمة للمواطنين"
هل توافق هذا الرأي؟
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308
24 - طارق الجمعة 13 مارس 2020 - 19:59
على سلامتكم....خطوة جيدة ...المهم مايمرضوش وليداتنا الا حين انشاء الله المغرب يجتاز هدا المحنة...المرجو عدم سماح الجالية من الدخول للمغرب....و حتى الاجانب على الاقل شهر...
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49
25 - مواطن الجمعة 13 مارس 2020 - 20:00
نتيجة إعلان منظمة الصحة العالمية عن وباء إغلاق الأماكن العمومية.احسن قرار فقد تبين أن الأطفال ينقلون الفيروس إلى الكبار
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45
26 - عدول الجمعة 13 مارس 2020 - 20:00
قرار صائب توكلنا على الله والله يحفظنا أجمعين.
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39
27 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 20:01
قرار صائب في التوقيت المناسب.
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25
28 - assifnwourgh الجمعة 13 مارس 2020 - 20:01
حبذا، لو قام الأساتذة بأخذ أرقام هواتف تلاميذتهم و تشكيل مجموعات واتساب لكل المواد، أي كل أستاذ مادة معينة يجمع في مجموعته كل الأفواج التي تدرس عنده و يقدم لهم الدروس اليومية عن طريق الرسائل الصوتية و الكتابة و كذلك عن طريق الصور؛
هذا حتى لا تكون عطلة مجانية دون الإستفادة منها و استغلال هذه الوسائل لتخفيف العبئ عن الحصص التي ستكون متراكمة..!
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51
29 - على سلامتنا الجمعة 13 مارس 2020 - 20:02
الحمد لله ماما فرنسا سدات الباب عاد حكومتنا فاقت من سباتها . إياكم ثم إياكم !!!!!! إلزموا بيوتكم نصيحة من أخوكم مقيم بإيطاليا (ميلانو)
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-8
30 - عبد العالي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:02
حنا تابعين فرنسا كوبي كولي حتى فالساعة لضافو لينا او غير ليبغات ماما فرنسا
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-6
31 - الاستاذ خالد الجمعة 13 مارس 2020 - 20:02
هذا ما كان يتمناه أصحاب الشكرة في التعليم الخصوصي.
فهنييا لهم .
أما التعاسة فهي لرجال ونساء التعليم .
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-26
32 - الفانوس الجمعة 13 مارس 2020 - 20:03
والآن يجب إغلاق المقاهي والنوادي والمطاعم وكل التجمعات الخاوية والدوران في الزنقة بلا هدف.
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57
33 - جلال الجمعة 13 مارس 2020 - 20:03
هذا القرار متأخر لكن تأتي متأخر أفضل إلا تأتي القرار كان اتخاذه مع اكتشاف أول الحالة فيروس كورونا في المغرب كان يجب إلغاء كل الرحلات الجوية مع الصين وإيطاليا وإسبانيا إغلاق الحدود بالنسبة الأفراد الجالية المغربية أفضل لهم والاسراهم وبلدهم المغرب البقاء حاليا في دول الاقامة وتأجيل السفر والالتزام بي نصائح الدول يقيمون فيها في هذه الأيام العصيبة ندعوا الله أن تمر سليمة على المغاربة والسلامة على كل البشر في كل الدول العالم لا نتمنى مكروه لي اي الشخص مهما كان معتقده ودينه فيروس لا يفرق بين أحد الغني أو الفقير رئيس مرؤوس المسلم أو غير المسلم الأسباب الانتشار فيروس كورونا كما يقول الخبراء الاستهثار الدول خاصة مسؤولين الصين أخفوا المرض شهور قبل الإعلان عنه كي يحافظوا على النمو الاقتصادي في الاخير جابوها في رأسهم الاستهثار التهاون يؤدي إلى الانتشار فيروس يذهب الاقتصاد والسياحة والدراسة والرياضة إلى الجحيم كل هذه المجالات يمكن تعويضها لكن الأرواح الناس هي التي لا تعوض
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18
34 - سالم المُغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:03
تحية إجلال و تقدير، لكن هدا القرار ليس كافيا، الرجاء إغلاق المقاهي العادية و مقاهي الشيشة لسهولة تنقل الفيروس عبر الأكواب و آلة الشيشة
وشكرا جزيلا
انشري هسبريس
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43
35 - Marocain الجمعة 13 مارس 2020 - 20:03
Excellent, Les décisions d’hier et aujourd’hui vont le bon sens.

Bravo
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8
36 - مدوخ الجمعة 13 مارس 2020 - 20:04
وماذا عن المساجد؟؟؟؟ هي أخطر مكان وأيضا الحافلات
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-14
37 - محمد علي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:04
أيها الشعب المغربي حكومتكم تكذب عليكم لا يمكن توقف الدراسة فقط من أجل 7 حالات كرونا وحالة وفاة واحدة كما لا يمكن إغلاق الحدود على فرنسا و اسبانيا رغم انه الشريك الوحيد للمغرب ومصدر السياح والعملة الصعبة
عليكم بالوقاية ومن هو مصاب والزكام تجنب الخروج وينعزل عن الناس
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-4
38 - والله حتي بكيت الجمعة 13 مارس 2020 - 20:04
وانا اشاهد الخبر خرجت الدمعة من عين حسرة علي التعليم الدي تبخر والله جل الاساتدة تحس بالفرح الكل سيسافر ازدحام في القطار والحافلة المهم الكل سيسافر والغريب ان السوايع الاضافية سيزداد عليها الطلب واش كورونا كين في القسم وفي سوايع الاضافية مكيناش
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-57
39 - Omar الجمعة 13 مارس 2020 - 20:04
مانك نوش عدميين، قرار جيد اللهم الإنقطاع لمدة محدودة حتى يتم التحكم في الفيروس و المداخل و المخارج.
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15
40 - محمد ريان الجمعة 13 مارس 2020 - 20:05
من يتخذ ياترى القرارات في المغرب؟ على كل حال لعله خير وأرجو وتغيير الساعة على الأبواب أن نعود إلى توقيت غرينتش .
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7
41 - حسن عوان الاباء الجمعة 13 مارس 2020 - 20:05
لي خدامين بجوج خص واحد فيهوم اطلب طلب عطلة الى اشعار غير مسمى.
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10
42 - مواطن مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:05
المغرب بلد " copier et coller " من فرنسا لو لم تقم فرنسا بتوقيف التعليم فيها ما كان المغرب سيتخذ هذا القرار..... على كل حال هذا القرار سيساهم في الحد من انتشار الفيروس داخل المؤسسات التعليمية رغم أنه جاء متأخرا
الله يلطف بينا و يحد الباس
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1
43 - kadim الجمعة 13 مارس 2020 - 20:05
برافو هكذا نريد من حكومتنا ان تتحرك منذ البداية و لا تتماطل كفرنسا التي كانت تتفرج على ايطليا و الان كل مساء تعلن لنا حالات بالمءات
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9
44 - محمادين الجمعة 13 مارس 2020 - 20:05
قرار صائب و اللهم احفظنا و سائر البلدان يا رب
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11
45 - Marocaine الجمعة 13 مارس 2020 - 20:06
جبتيها لاصقة. هذا فعلا اللي غادي يوقع
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4
46 - حمزة الجمعة 13 مارس 2020 - 20:06
كيفاش متابعة دراستهم عن بعد؟؟
زعما من نيتكم ولا مطلعينها علينا
كاين مناطق باقي ما واصلهم الريزو
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21
47 - دعاء صالح الجمعة 13 مارس 2020 - 20:07
اللهم احفظ بلدنا وكل البلدان من هذا الوباء واشفي كل مراضاه يا رب العالمين.
سبحان ربك رب العزۃ عما يصفون وسلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمين.
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13
48 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الجمعة 13 مارس 2020 - 20:07
التكوين والتعليم عن بعد لا يمكن أن يتأتى للمدارس العمومية لان لا يمتلكون انترنيت وحتى إذا امتلكوه ف المغاربة يستعملونه في البحث عن مواقع لا دخل لها بالتعلم ولا الأخلاق هي راحة فقط
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12
49 - يوسف الجمعة 13 مارس 2020 - 20:07
اجراء لا بد منه في هاته الظروف لكن وجب على الامهات و الاباء توعية اطفالهم و تجنب الخروج و التجمعات و الاقتصار فقط على المحيط الاسري،كي لا يتفشى الوباء،الله اعافي جميع المسلمين
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10
50 - مسمرير الجمعة 13 مارس 2020 - 20:07
مزيان مبادرة مزيانة توقيف الدراسة وتعلبقها اصلا التعابم مريض وعيان مزيان حسن مكين ولو اللهم النعاس
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-8
51 - الفيلسوف الجمعة 13 مارس 2020 - 20:07
الأمور تسير كما ينبغي لحد الان و اتمنى ان تبدأ الدروس عن بعد في القنوات التلفزية ثم بعد ذالك على المنصات.. ليس فقط الدروس بل كذالك إتمام الواجبات..
فما نفع التطور الرقمي ان لم يفج في مثل هذه الظروف... ممتاز سيد وزير التربية و التعليم..
فاهطر تجمع يمكن أن يسبب انتشار الجائحة اكثر فأكثر هو في الوسط الطلابي حيث تقل شروط السلامة بين الطلاب و التلاميذ ويمكن ان يصبحو ناقلين للمرض في اوياط عائلتهم خصوصا انهم بالتأكيد يلمسون الأسطح الملوثة مثل الطاولات..
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8
52 - كاره الجمعة 13 مارس 2020 - 20:08
في المدرسة يكون الطفل محروسا اكثر ويتم ملاحظة الاعراض التي تظهر عليه من طرف مدرسيه واصدقائه. في الشارع سيكون معرضا للخطر اكثر خاصة اذا كان والداه يشتغلان هما الاثنان. الحالة لازالت مسيطر عليها ببلادنا. وهذه العطلة سيطالب الجميع بتعويضها بعد نهاية السنة الدراسية.
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-6
53 - زكرياء أيت الطالبي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:08
مبروك لجميع تلاميذ وتلميذات ثانوية الحاج سعيد التأهيلية خبر توقيف الدراسة إلى أجل غير مسمى.
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-13
54 - منى الجمعة 13 مارس 2020 - 20:08
هل هذا الخبر مؤكد ام انه مجرد كلام ؟؟؟
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0
55 - مواطن غيور الجمعة 13 مارس 2020 - 20:08
وأخيرا رضختم إلى الأمر الواقع صحة وسلامة المواطن قبل كل شيء كل شيء يعوض إلا الصحة مزيدا من الحيطة والحذر الله يلطف بنا
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9
56 - رباطية مغربية الجمعة 13 مارس 2020 - 20:08
،،لكن يجب تجهيز الوزارات و الادارات والمحاكم و المقاطعات باجهزة معدة لفحص اي مواطن او موظف دخل او خرج منها،
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13
57 - مجهول الجمعة 13 مارس 2020 - 20:08
خوتي واش حتا فالمدرسة السعودية بالرباط كاين تعليق للدراسة ؟
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5
58 - عبد المجيد الحمدوني الجرسيفي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:09
نسأل الله اللطف فيما جرت به المقادر
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13
59 - ليلى الجمعة 13 مارس 2020 - 20:09
قرار صائب..
لكن ما الحل بالنسبة للأمهات العاملات.. أين سنترك أطفالنا و العمل ما زال مستمر؟؟
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7
60 - أحمد الجمعة 13 مارس 2020 - 20:09
اللهم الطف بعبادك وقهم سيئ الأسقام.
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3
61 - الفيلسوف الجمعة 13 مارس 2020 - 20:10
غير باش نحونو حقانيين ان الامور تمشي فالطريق الصحيح و المغرب لا يتبع لأي دولة و رغم اكتشاف ست حالات فقط الا ان المغرب قام بمجموعة من الإجراءات القوية... فكفا من انتقاد السياسات بل وجب تقديم المقترحات من خلال هذا المنبر الرائع...
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14
62 - معلق الجمعة 13 مارس 2020 - 20:10
حسنا فعلت وزارة التربية لكن على الأسر المغربية أن تأخد الأمور على محمل الجد إذ لا يمكن أن تتوقف الدراسة وتجدها هذه الأسر مناسبة للسفر والخروج إلى المنتزهات والإكتضاض في الشوارع على الجميع أن يستلزم بأقصى درجات الحيطة والحذر ريتما تمر هذه الجائحة ونسأل الله السلامة للجميع.
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2
63 - الحقيقة الجمعة 13 مارس 2020 - 20:10
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قررت توقيف الدراسة، هذا القرار أعلنت عنه فرنسا، و وزير هذا القطاع دافع عن فرنسة التعليم و رئيس الحكومة طبق علينا الساعة الفرنسية، و لهذا لا يحق للوزير أن تستمر مؤسساتنا التلينية مفتوحة، و مؤسسات فرنسا مغلقة...
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-8
64 - عبدالله الجمعة 13 مارس 2020 - 20:10
الدراسة عن بعد بالنسبة للتلاميد الكبار اما الابتداءي فلا يمكن
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7
65 - [email protected] الجمعة 13 مارس 2020 - 20:11
صراحة كنت خايف على ولادي خصوصا مع تفاقم الحالات ، قرار كنت انتظره ..الله يحفظ وليداتنا و وليداتكم أجمعين
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3
66 - Maghribi الجمعة 13 مارس 2020 - 20:11
حتى واحد ما كيموت ناقص عمر علاش هذه الفتنة .

كنتكلم على الناس اللي باغية دير احتياطي الاكل.
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1
67 - من المانيا الجمعة 13 مارس 2020 - 20:11
المغرب يحذوا حذو الأوروبيين في كل شيء ، يتبع سنن الأوروبيين شبرًا بشر وذراع بذراع واليكم المزيد : لماذا المغرب لا يخفض أسعار المحروقات؟ لماذا الحاكم يتربع على كرسي المعوج طول حياته وينصب ابنه قبل مماته لماذا لا يحذون حذو الأوروبيين في هذه الأمور ، لانه كريشة في الهواء أينما مالت الريح مالوا حيث تميل، لا إسلامية ولا علمانية ولا ديمقراطية بل فوضوية حدد يا مغرب اتجاهك انا مواطن مغربي اريد ان اعرف وجهة نضرة يا مغرب ، او ليس لك قرار سوى الكرسي المعوج لا دنيا ولا اخرة أليس كذالك يا مغرب ؟؟؟
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-1
68 - nizar الجمعة 13 مارس 2020 - 20:12
لمادا لا يريدون اقامة صلاة الاستسقاء و دفع البلاء حتى هذه اللحظة ؟؟؟ياللعجب.!!!!!!
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5
69 - كمال الجمعة 13 مارس 2020 - 20:12
في إنتظار المساجد والمقاهي والأعراس والأسواق...... الوضع بدأ يخرج عن السيطرة، إرحمنا يارب برحمتك الواسعة
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3
70 - colomona الجمعة 13 مارس 2020 - 20:12
اللهم إنا نسألك اللطف. اللهم أبعد الباس و أنزل علينا رحمتك.
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3
71 - MOHAMED EL OIFI الجمعة 13 مارس 2020 - 20:12
Bien faire et laisser dire.
Dieu, le Roi, la Patrie
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1
72 - Mohamed الجمعة 13 مارس 2020 - 20:12
أول مرة كانحس بالدولة خايفة علينا وباغا لينا الخير ....
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3
73 - حسن بوسيف الجمعة 13 مارس 2020 - 20:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليست فرنسا من أوقف الدراسة، بل تقريبا جميع الدول التي سجلت فيها حالات كورونا، بلا ما نبقاو نضحكو على روسنا،
الصحة و الصالح العام فوق كل اعتبار.
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6
74 - simohamed الجمعة 13 مارس 2020 - 20:13
هناك عدوى يعني هناك وباء ينتشر بين بني البشر سواء كانو اطفالا او شيوخا. من الأفضل أن تتوقف الشركات الغير الحيوية في انتظار مرور الازمة. او بالاحرى التقليل من اليد العاملة.
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3
75 - مغربي هنا الجمعة 13 مارس 2020 - 20:13
متابعة الدراسة عن بعد هو القرار الجيد ولكن الكسالى غادي يفرحوا بزااف!!!!
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1
76 - خالد بوصحيب الجمعة 13 مارس 2020 - 20:13
الكل يتحدث عن مقاطعة بعض الدول وغلق الحدود في وجهها ،هل تظنون أن اقتصاد المغرب هو أقتصاد أمريكا ؟، العولمة لن تسمح للمغرب ولبعض المدوخين والعفاريت أن يفرضوا أراءهم المتطرفة و المتخلفة...
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0
77 - الرحماني نورالدين الجمعة 13 مارس 2020 - 20:13
السلام عليكم ورحمة الله
نسأل الله أن ينجينا من هذا الوباء أجمعين، ونتمنى الخير لبلادنا على الدوام، نتمنى من الله أن يرفع هذا البلاء الذي هز العالم بأسره
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4
78 - نور الجمعة 13 مارس 2020 - 20:14
نتمنى إغلاق الحمامات والحانات والمقاهي التي يتجمعون فيها الناس الذين لا شغل لهم إلا لعب القمار اتكلم عن المقاهي العادية أن كنتم تعلمون
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6
79 - ايمن الجمعة 13 مارس 2020 - 20:14
بغيت نفهم القضية ديال الدراسة عن بعد شنو قصدوا بها؟
لأن هنا فالصين التلاميذ والطلبة يدرسون بشكل يومي عبر الإنترنت والأستاذ ديما حاضر .
ونصيحة لجميع المغاربة التزموا بيوتكم راه هادي انجع وسيلة باش تحمي راسك في غياب الاقنعة الجراحية او قناع N95
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2
80 - يتبع الجمعة 13 مارس 2020 - 20:14
الخطأ الفادح والضربة القاضية يتلقاها المغاربة مرة أخر رغم الامر لايدعو للقلق لان الوافدين على المملكة هم حاملي الفيروس والمرض ولايشكل خطرا علينا لكن الحكومة رأت غير ذلك وهذا فوق طاقاتها لا تستطيع تنفيذه لولا الاوامر العليا أو الاجراءات الفرنسية وتبعيتنا لها بالحدافر، هل ياترى سيتم كذلك من السفريات والتنقلات داخل المملكة أم سيسمح لنا كي نملأ الاوطيلات بعدما فرغت عن آخرها وتركها السياح الكرام. إقفال المدارس سيضر كثيرا ولن تكون له فائدة أتمنى أن يدارك الامر. اللهم أنقذ بلادنا من القادم المظلم والقاتم والله على كل شيء قدير.
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-10
81 - ربان دراجة هواءية . وجدة الجمعة 13 مارس 2020 - 20:15
الرابح الاكبر هم ملاك التعليم الخصوصي و الخاسر هم اساتدة الساعات الاضافية بهده المؤسسات ..... السؤال المطروح هل سيستمر سماسرة الساعات الاضافية العمل في منازلهم ؟؟؟؟؟
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3
82 - Hiba الجمعة 13 مارس 2020 - 20:15
C'est une bonne décision pour éviter le mal surtout que le domaine de la santé souffre sans cela. C'est une décision louable.
En parallèle, il faut sensibiliser les gens via les
médias pour rester ceux et éviter les voyages en ce moment de crise. Le mieux est de s'occuper de son hygiène et de rester chez soi et prendre soin de ses enfants.
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1
83 - محمد عبد الرحمان الجمعة 13 مارس 2020 - 20:17
الاحتياط واجب اخواني واخواتي بدون افراط ولا تفريط.من غسل اليدين .وتناول اغدية ترفع المناعة .ثم هناك ادعية نبوية ومن القران .اذا قرئت بيقيييييين وتدبر مثل دعاء سورة الفلق .الله سبحانه وتعالى بدأ السورة بفعل أمر وهو قل ماذا نقول ماهو الدعاء المأمور ان نقوله. هو أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.تكرار هذا الدعاء بيقين والله سيحفظك الله به.لان الفيروسات من شر ماخلق.حفظنا الله وحفظ الجميع والسلام.
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2
84 - س.ع. الجمعة 13 مارس 2020 - 20:17
يجب على الدولة اغلاق المدارس الى غاية 23 مارس.
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-4
85 - متقاعد الجمعة 13 مارس 2020 - 20:17
كيف ستعوض الدروس عن بعد واغلب المغاربة لا يتوفرون على حاسوب او هاتف دكي او انترنيت احنا مازلنا نبحث عن الخبز
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5
86 - مهتم الجمعة 13 مارس 2020 - 20:17
على الحكومة أن تتخذ إجراءات استباقية لمحاربة انتشار هذا الفيروس منها الحد من التنقل بين المدن تعقيم المواصلات العامة وحضر التجمعات كيفما كان نوعها و توجيه النصائح للسكان كيف سوف يتعاملون في حالة انتشار المرض
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1
87 - نعيمة الجمعة 13 مارس 2020 - 20:17
قرار حكيم وصحيح ويجب تظافر الجهود للقضاء على هذا الوباء واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة مثل غسل اليدين بالماءوالصابون بشكل متكرر وعدم التواجد في الاماكن العامة والمزدحمة الا للضرورة وتفادي السلام بالوجه او ياليدين وغيره من الاحتياطات فالمسؤؤلية ملقاة على الجميع فردا فردا
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1
88 - الحكمة الجمعة 13 مارس 2020 - 20:17
قرار حكيم.
نحن في عالم نعيش فيه مع الدول الأخرى ولسنا بمعزل عنهم.
كورونا هزمت الدول المتقدمة وقتلت فيهم أشخاص كثر.
المغرب والحمد لله حتى الآن متحكم في الأمر .
مزيدا من الحيطة والحدر.
وكفى من النظرة السلبية لبلدنا الحبيب.
كن جميلا ترى الوجود جميلا.
النظرة الإيجابية احسن من الكلام الفارغ.
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5
89 - yassine الجمعة 13 مارس 2020 - 20:18
أين هي سيادة المغرب،الوباء غير منتشر في المغرب كما هو الحال في فرنسا فلماذا نتبع فرنسا في كل ما تقوم به من إجراءات، أين هم المسؤولون والله انها مهزلة وعار
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-13
90 - hasnae الجمعة 13 مارس 2020 - 20:18
هذا قرار صائب لتجنب تكاثر الحالات لأن الصحة هي الأولى و ليس الدراسة
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1
91 - daka الجمعة 13 مارس 2020 - 20:18
اللهم احفظ المغرب والمغاربة وكل خلقك فوق الأرض من هذا البلاء
ان القضية لا تطمئن بخير، تتوقف كل مجال في التعليم عن ٧ إصابات خفيفة و وفاة مسنة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اخواني المغاربة اقلعوا عن التجمعات وحصنوا اولادكم وشيوخكم في البيوت قبل فوات الأوان. ففي ايطاليا في ظرف ٣ أسابيع ارتفع العدد من حالة واحدة إلى ١٦٠٠٠ حالة بين حاملين الفيروس والوفايات. اللهم استر عبادك
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5
92 - احمد الجمعة 13 مارس 2020 - 20:18
و حتى يكون هذا الإجراء فعالا في الحد من انتشار العدوى على إخواننا المغاربة تطبيق باقي الإجراءات الوقائية من زيادة نشوب النظافة و عدم الاختلاط لغير ضرورة و الابتعاد عن الهلع و الخوف و استقراء المعلومة من مصادر موثوق بها و التبتل الى الله العلي القدير و تقديم المساعدة لمن يحتاجها و تجنب الأنانية و ...
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0
93 - متتبع الجمعة 13 مارس 2020 - 20:18
لا يتعلق الأمر بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، فإن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد
كيف ذلك؟؟؟
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-2
94 - mouna الجمعة 13 مارس 2020 - 20:19
دابا أرى برََََع اغلب الأسر غتلقاها فرصة باش تسافر يمشيو يتجامعو والله العضيم الا بعض الاسر مواعيين بهذ الوضع
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1
95 - Mustapha الجمعة 13 مارس 2020 - 20:19
قرار جيد لوقاية لكن يجب تواجد حل للمحصول الدراسي
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1
96 - العنيزي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:19
ما داعي ايقاف التعليم اذا كان عدد الاصابات بالمرض لاتتجاوز 5 حالات كما اعلنت وزارة الصحة ؟ بل الاحرى ان تغلق الموانئ و المطارات التي قد تتسبب في تفشي المرض
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-5
97 - mch med الجمعة 13 مارس 2020 - 20:20
من فضلكم بالنسبة للمدارس الخصوصية هل سيتم اداء الواجب الشهري ارجوكم اعطاء توضيح فيما يخص هذا الجانب جازاكم الله خيرا شكرا لكم
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-1
98 - Mehdi الجمعة 13 مارس 2020 - 20:20
هذا القرار كان لازم يؤخذ منذ تلات أسابيع، الدول التي تعنتت مثل بريطانيا و إيطاليا راهم وحلو. الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها و تتخد مثل هاته القرارات الحاسمة، راه أرواح الناس ماشي لعب، وليس وقت حماية مصالح اللوبيات، راهم كلاو مع المغاربة مافيه الكفاية
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5
99 - بو وولي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:20
"فإن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد"
واش هادو داخو؟
المدرسة التي أدرس بها ليس فيها عدد كافي من الكتب. وكل التلاميذ ليس لديهم انترنت في منازلهم.

كيف سيتم تعليمهم عن بعد؟
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2
100 - tanja الجمعة 13 مارس 2020 - 20:21
هذا القرار أكيد وراءه كارثة أكيد المصابين اكثر من المعلن عليهم هاد القرار وراءه شئ غامض
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-1
101 - الفيلسوف الجمعة 13 مارس 2020 - 20:22
٣) اظن انه لن اسمح الوزارة المعنية براحة التلاميذ و لا للاساتذة بل سوف يتم تفعيل التعليم عن بعد سواء للتعليم الخاص او العام إضافة إلى أن القرار صائب وضروري فهو يشمل حتى التعليم المرتبط بالاقسام الداخلية اي التعليم الذي يعتمد على الدراسة و المبيت مثل الأحياء الجامعية و الاقسام الداخلية...
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-3
102 - الملزومي دريس الجمعة 13 مارس 2020 - 20:22
لا أظن ان الخبر صحيح. الموقع الالكتروني لوزارة التربية الوطنية معطل ولا يمكننا التحقق من صحة الخبر في الوقت الراهن على الاقل.
لم نر اي منشور موقع من طرف السيد الوزير في هذا الشأن
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-8
103 - roka الجمعة 13 مارس 2020 - 20:23
قرار سليم نتمنى ان يحفظ الله به ابنائنا وبناتنا ، الآن اعتقد ان الدور للمعامل التي تكتظ بالعاملات في حظائر تشكل بؤر جيدة لانتشار العدوى كمعامل مدينة طنجة
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1
104 - Karim الجمعة 13 مارس 2020 - 20:23
لا زلت أذكر أنه حينما توقفت الدراسة في سنة 1990 بسبب حرب الخليج خرج التلاميذ يهتفون " صدام يا بطل زدنا
في العطل"
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2
105 - رمسيس الجمعة 13 مارس 2020 - 20:23
غادي يخرجو الأساتذة يقولك بغينا نخدمو ههه هما لعطاتهم فهاذ البلاد راحة والخلصة طالعة ولا قراية نيشان ويبكيو يشكيو
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-9
106 - كسول الجمعة 13 مارس 2020 - 20:23
ومساهمة في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، فإن الأطر التربوية والإدارية مدعوة إلى الانخراط بشكل فعال ومكثف في جميع التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية عن طريق كل ما يمكن توفيره من موارد رقمية وسمعية بصرية وحقائب بيداغوجية لازمة لتوفير التعليم والتكوين عن بعد بغية تمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.
ضحكو معايا هههههههههههههههه
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-3
107 - youssef الجمعة 13 مارس 2020 - 20:24
ياربي تحفض بلادنا و بلاد الأمة الإسلامية كاملة
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1
108 - amadok الجمعة 13 مارس 2020 - 20:24
لا ينفع الا التوبة.الظلم انتشر في الارض .كيف للناس ان يامنوا .بينما هناك من يعذب ويقتل في الارض، ظلما وعدوانا.
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0
109 - samir الجمعة 13 مارس 2020 - 20:25
وتابع المصدر ذاته: "وإذ لا يتعلق الأمر بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، فإن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد". لقد قالها لقجع قبلكم أن بداية البطولة ستشهد استعمال var ليكتشف أنه لا وجود له في بداية الموسم.كفى كذبا على الشعب و قولوا أنه بعد انحسار موجة الهلع و عودة لمقاعد الدراسة ستتم ازاحة رزنامة الدراسة و ربما تمديدها و اجراء الامتحانات منتصف يوليوز. مدارس لا تتوفر على الطباشير من اين لها الوسائط البصرية?
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-1
110 - lamborghini الجمعة 13 مارس 2020 - 20:25
كورونا موجودة منذ أسابيع فلماذا تعليق الدراسة الاثنين المقبل ك ماما فرنسا؟ ألم يستقل المغرب بعد؟ ماذا سينتهي عهد الاستعمار؟ تضحكونني عندما تحتفلون بعيد الاستقلال وانت مستعمرون.
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-4
111 - كلكم مسؤؤل عن محيطه !! الجمعة 13 مارس 2020 - 20:25
قرار حكيم ، لكن ليس ان يترك اﻻطفال في الشوارع واﻻزقة دون رقيب ! اما اﻻسواق العشوائية التي تكطظ بالناس !! و تبدأ من الصباح الباكر الى وقت متأخر من الليل مع اﻻزبال واﻻوساخ وبقايا الدجاج في كل مكان !! والمشردين والكﻻب والقطط فمشكلة ﻻ بد لها من حل استعجالي !! كفاكم طهورا !!
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3
112 - واحد دايز الجمعة 13 مارس 2020 - 20:26
"اليوم كان الجو باردا، لذلك طالبني تلامذتي باغلاق النوافذ خشية البرد، لقد ترددت في البداية، لكن قبلت بذلك، اثناء الحصة بقي تفكيري مشغولا، لو كان هنالك شخص واحد مصاب بيننا بهذا الفيروس فكلنا سنصاب، وبنفس الطريقة جميع من في المؤسسة والمؤسسات الأخرى سيصاب في فترة قصيرة، وبعدها عائلات التلاميذ وكل المدينة في ايام قليلة. بالتأكيد تابعت عملي كالعادة، فالتلاميذ ابنائي لا داعي لجعلهم يحسون بشيء غريب" مقتطف مما قاله لي صديقي الاستاذ.
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5
113 - citoyenne الجمعة 13 مارس 2020 - 20:26
Salam c'est une bonne initiative pour les eleves mais j'espere que les parents doivent faire le necessaire concernant leurs enfants ? mais il faut aussi penser aux malades de longue durée aussi compte tenu de leurs fragilité
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1
114 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:27
الله يهديكم هذا قرار صائب مافيه لا تبعية لفرنسا ولا والو نشد بحرارة على يد الحكومة في هذا الخبر الله يحفضنا ويحفض أولادنا ويحفض بلدنا اكثروا من الدعاء اميين
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5
115 - عبدالرحيم طالبة صقلي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:27
جميل هذا القرار الذي اتخذته الحكومة لكن يبقى السؤال المطروح :
هل كل المغاربة بتوفرون على الانترنت والوساىل الرقمية لمتابعة دروس ابنائهم ؟؟ فرنسا اتحدت هذا القرار بعد دراسة واتخدت كافة التدابير والأجراءات لذلك واعطت للامهات عطلة مؤدات قصد تتبع دراسة ابنائهم عبر الانترنت وطلبت منهن عناوين بريدهن الالكتروني
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-3
116 - قرار جد مسؤول......! الجمعة 13 مارس 2020 - 20:27
نشكر بكل قوة قرار وزارة التربية
الوطنية.....! قرار جد مسؤول....!!!!
حفظ الله وطننا العزيز من كل
مكروه....!!! والله يلطف بنا.
ااشكر والامتنان لكل مسؤول:
خاصة الطاقم الطبي المغربي الذي
يشتغل بكل جد وتفاني في خدمة
البلاد والعباد....
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2
117 - عابر سبيل الجمعة 13 مارس 2020 - 20:28
يجب ان اعرف مصير المرأة الموظفة والمتزوجة بموظف ولديهم اطفال متمدرسون صغار
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1
118 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 20:28
الحمد لله على كل حال قرار صائب من الحكومة و بالشفاء لكل مرضى المسلمين
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0
119 - kamal77 الجمعة 13 مارس 2020 - 20:29
اضن ان هذا المرض اخطر بكتير مما يتصوره المغاربة. فاسبانيا سجلت اليوم اكتر من الف اصابة في يوم واحد
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2
120 - سعيد . أ الجمعة 13 مارس 2020 - 20:29
توقيف الدراسة ، و ليس عطلة استثنائية .
لذا الزموا بيوتكم ، لا نريد أن نغني : آش داني ، لاش مشيت ، و قللوا من الاختلاط .
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1
121 - لحسن الجمعة 13 مارس 2020 - 20:29
استعجلت وزارة التربية والتعليم قرار التوقيف فاصابة 7 حالات بالفيروس لا تستدعي توقيف الدراسة. على الأقل الكل كان ثابتا بمكانه وابتداء من الاثنين سيبدأ التحرك أكثر. نسأل الله ان يلطف بعباده
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-4
122 - لحسن تيفلت الجمعة 13 مارس 2020 - 20:32
قرار صائب قبل فوات الأوان كل شيء يعوض إلا الصحة اللهم احفض بلدنا من كل شر واخواننا في كل بقع العالم يا رب
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1
123 - البوهالي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:32
ألف ألف الف شكر لدولتنا على هذه التدابير الاستباقية التي تجاهلها الآخرون كإيطاليا وأسبانيا وغرقوا الآن ونسأل الله لهما وللعالم بأسره الخروج من هذا المأزق
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2
124 - karikwika الجمعة 13 مارس 2020 - 20:33
أحسن قرار اتخذته الحكومة.... نسأل الله السلامة لجميع المواطنين يا رب
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3
125 - Musta الجمعة 13 مارس 2020 - 20:34
اول مرة اتفق مع حكومتنا بعد هذا القرار الشجاع،حفظ الله المغرب ملكا و شعبا،ونسأل الله العلي العظيم ان يرفع عنا هذا البلاء
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4
126 - Mustapha الجمعة 13 مارس 2020 - 20:35
قرار مناسب للوقاية ولكن هل هذا الكلام أصلا صحيح وهل من مصادر موثوق بها
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0
127 - فاطمة الجمعة 13 مارس 2020 - 20:35
شكرا للوزارة على هدا القرار الحكيم
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0
128 - تلميذ الجمعة 13 مارس 2020 - 20:37
نقراو عن بعد ديروا لينا الويفي فابور
راه ماشي كلشي عندوا الويفي
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-1
129 - عبدالحق الجمعة 13 مارس 2020 - 20:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وزارة الصحة تكذب في كل تصريحاتها...
سبع إصابات لا تؤدي لتوقيف الدراسة... مادام الأمر تحت السيطرة...
لا حول ولا قوة إلا بالله
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-3
130 - el bouanani marouan الجمعة 13 مارس 2020 - 20:37
بصراحة كل من الآباء والأمهات لديهم تخوف كبير على أبنائهم أكثر من أنفسهم من هذا الوباء . وأتمنى من التلاميذ ان يأخذ هذا الأمر بالجدي ولا يستغلون هذه العطلة في اللعب واللهو والا مبالاة . شكرا
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131 - hasnae الجمعة 13 مارس 2020 - 20:38
الحكومة المغربية تقلد الحكومة الفرنسية في قرارتها ما تفعله فرنسا يفعله المغرب لماذا هذا التقليد فقرار توقيف الدراسة يجب أن يتخذه المغرب قبل ظهور الحالات ونسأل من الله تعالى أن يحفظنا من ويحفظ بلادنا
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132 - الوظيفة العمومية الجمعة 13 مارس 2020 - 20:38
هل خطر فيروس كرونا لا يشكل خطر على الموظفين فهم يخالطون الناس بكثرة ويأتون من مختلف المناطق داخل البلاد وحتى من خارج البلاد كان بالأحرى أن يكون قرار بإيقاف الوظيفة العمومية لمدة من الزمن ريثما نرى ماسيكون في قادم الأيام ونتمى أن يكون قرار من جهات المختصة .
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133 - Skoumbi الجمعة 13 مارس 2020 - 20:39
يجب توعية الجميع أن التوقف عن الدراسة لا تعني العطلة اي ان اولياء الامور يجب عليهم عدم السماح للأبناء بالخروج أو السفر و إلا لا فائدة من هذا الإجراء
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134 - دعاء الجمعة 13 مارس 2020 - 20:41
قد يكون ربما قرار مناسب نظرا لخطورة هذا الفيروس .و التجمعات تساعد في إنتقاله من شخص لأخر و خاصة المدارس فإن تواجد فقط بشخص واحد بالمؤسسة ستصاب كلها بالإنتقال من تلميذ وطالب لأخر ومن أستاذ لأخر ..
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135 - Mercure2020 الجمعة 13 مارس 2020 - 20:42
Comment les élèves et étudiants de familles pauvres dans les zones rurales peuvent suivre les cours en ligne ? L'argent donné aux parties politiques peux vous servir d'acheter les tablettes et payer les frais d'Internet ,il y'a aussi l'arge NT public gaspillé de parts et d'autres sur les déplacements ,carburant,nourriture des parlementaires ....quel paradoxe
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136 - enseignant الجمعة 13 مارس 2020 - 20:43
هذا القرار في محله فنحن اسرة التعليم نحس بالقلق الكبير وسط اقسام غاصة بالتلاميذ ,ليس خوفا على انفسنا ولكن خوفا على التلاميذ انفسهم من أن تتنقل العدوى بينهم خصوصا الصغار لأنهم جد حساسين للأمراض بالرغم من عمليات التحسيس التي بدأناها معهم منذ الأسابيع الاولى التي ظهرت فيها الحالات الاولى،نتمنى السلامة لجميع المغاربة على حد سواء
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137 - ولد حميدو الجمعة 13 مارس 2020 - 20:43
حتى الدول المتقدمة في هده الظروف ينطبق عليها
الله يرحم ضعفنا
فبالاحرى دول العالم الثالث
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138 - مغربية وافتخر الجمعة 13 مارس 2020 - 20:44
الله يسترنا ويحفظنا وهذا الاغلاق يجب ان يشمل ايا المقاطعات والشركات والادرات التي تتعامل مع المواطنين بعدد كبير
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139 - حمزة الجمعة 13 مارس 2020 - 20:44
قرار في الصميم , لكن أنا أتسائل صراحة عن فكرة التعليم عن بعد , المغرب بعيد كل البعد عن هذا
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140 - متتبع الجمعة 13 مارس 2020 - 20:44
سؤال مهم يثيره البلاغ الصحفي: كيف سيتم تفعيل فقرة تضمنها البلاغ:
"وإذ لا يتعلق الأمر بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، فإن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد". في ظل افتقار المدرسة المغربية لآليات تفعيل هذا الإجراء!!!!؟؟؟؟
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141 - فيصل الجمعة 13 مارس 2020 - 20:45
اللهم احفظ هذا البلد الحبيب، و جميع بلدان المسلمين، اللهم يا رحيم ارحمنا برحمتك و اعفوا عنا و لا تاخذنا بذنوبنا.
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142 - Mahmoud الجمعة 13 مارس 2020 - 20:47
ماذا لو نجح هذا التعليم عن بعد وطبقته الوزارة في الموسم الدراسي المقبل
اولا ستستغني الوزارة عن كل المعلمين والأساتذة الكسالى المتواكلون الذين قضوا نصف وقتهم في الاضراب والنصف التاني في المقاهي
تانيا ستوفر ميزانية ضخمة لوقف التوظيف في التعليم
ثالثا سيتمكن الاباء من تخفيف اعباء النقل والتنقل ذهابا وايابا من والى المدرسة
واخيرا كل ما قلته أنفا ليس إلا ماذا لو.....
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143 - ouchn الجمعة 13 مارس 2020 - 20:47
Il a fallu faire ca la semaine derniere. C'est trop tard malheureusement pour une partie de la population.
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144 - ذ.بشرى الجمعة 13 مارس 2020 - 20:48
كنا نتوقع ذلك.لكن كان من الواجب اعلامنا وسط الاسبوع لنستطيع اتخاد التدابير اللازمة وما معنى التعلم عن بعد؟؟؟؟هل نملك من الامكانيات ما يخولنا ذلك؟؟؟؟
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145 - ما فاهم والو الجمعة 13 مارس 2020 - 20:48
السلام عليكم ردا على التعاليق الذين يعاتبون التبعية لفرنسا ؟؟؟؟! نحن ماذا ننتج الكلام الفارغ والهضرةالخاوية ؟؟؟! فرنسا دولة عضمى سادس او سابع قوة اقتصادية في العالم ؟؟؟! ولا تحتاج فرنسا لأتكلم عنها فارقامها تتحدت عنها ؟؟؟؟! اقتصاد فرنسا 2700مليار دولار في السنة ؟؟؟! يساوي اقتصاد افريقيا مجتمعة ؟؟؟؟! وفيقو وفيقو وفيقو عاش من عرف قدره ؟؟؟! وحنا ما عدنا تا دوى الأحمر ؟؟؟! وكنتكلمو
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146 - غزلان الجمعة 13 مارس 2020 - 20:48
ماذا عن المقاهي و المطاعم والحمامات الشعبية
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147 - abdo الجمعة 13 مارس 2020 - 20:48
ياربي السلامة لجميع المسلمين هذا الخبار لايبشر بالخير الله يحفضنا ونجينا
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148 - simmo الجمعة 13 مارس 2020 - 20:49
Poursuivre les études à distance est impossible vu l'absence des moyens indispensables chez les élèves et étudiants
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149 - Mansouri الجمعة 13 مارس 2020 - 20:49
I think it' NOT a wise move...such measures are signs of panic ....people should continue with their daily businesses as usual...not only in Morocco...throughout our earth planet...and the worst case scenario..., we'll lose around 0.5% of our population ( provided that all of us got infected ..literally all of us...)......but the benefit will be huge: we'll develop herd immunity....and this will enable us to better cope with the new viruses that are on their way to us ....^^...*
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150 - عربي غيور الجمعة 13 مارس 2020 - 20:51
C'est bien dommage que c'est la France qui décide a notre place j'ai honte honte pour le Maroc
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151 - Ali الجمعة 13 مارس 2020 - 20:51
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا جميعا وأن يرفع البأس والبلاء عنا وعن جميع الناس.
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152 - مغترب بلا وطن الجمعة 13 مارس 2020 - 20:52
هذا دليل ان عدد الحالات أكثر من سبعة بكثير
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153 - من المانيا الجمعة 13 مارس 2020 - 20:53
الفيروس الحقيقي هي الرأسمالية والمجتمع الدولي الذي يقتل البشر بالحروب والتجويع كم قتلت امريكا في العراق وأفغانستان وكم قتل بشار والسيسي وكيان يهود هذا هو الفيروس الحقيقي أتمنى من الله ان يمدد ويزيد في صلاحية كورونا حتى يدرك الغربيين معنى المعانات ، يخشون كورونا ولا يخشون الخالق ونصبوا علينا الغربيين حكامًا منهم ونهبوا خبراتنا وقتلوا فينا النفس والكرامة نعم الغرب يعاني حق المعانات واخير اطلب من الله سبحانه ان يمن عليهم بكورونات إخرى اكثر فتكًا من هذه انا أعيش في أوساطهم وتتمنى هذا الطلب ولا لتعاليقكم ضدي انا لست قطيعا ولا اتبع القطيع ربما يسال ساءل ويقول لماذا تعيش معهم الجواب انا جزء لا يتجزء من المسلمين الذين يعانون الويلات من سياسة الغرب والحكام العرب القذرين الذين هجرونا من بلادنا وأخيرا اجدد الدعوة اللهم مدد من صلاحية كورونا المباركة امين امين امين
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154 - ابو آدم القنيطري الجمعة 13 مارس 2020 - 20:56
يا لطيف الطف بنا..اللهم احفظنا من الامراض ما ظهر منها و ما بطن..آمين
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155 - سعاد الجمعة 13 مارس 2020 - 20:56
لسنا أفضل من الدين أخدو هدا القرار قبلنا..للضرورة أحكام ..فصبر جميل والله المستعان
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