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كُتّاب وآراء
المغرب يقرر "توقيف الدراسة" ابتداء من الاثنين إلى إشعار آخر
قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة في المغرب، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" (كوفيد 19).
وأعلنت الوزارة أنه تقرر توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول انطلاقا من يوم الاثنين 16 مارس 2020 حتى إشعار آخر، بما في ذلك رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس، ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية، وكذا مراكز اللغات، ومراكز الدعم التربوي الخصوصية.
وتابع المصدر ذاته: "وإذ لا يتعلق الأمر بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، فإن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد".
واسترسل "كما يأتي هذا القرار كإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة، وكذا الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات وجميع المواطنين، وإلى تجنب تفشي "فيروس كورونا" (كوفيد 19) خاصة بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية "جائحة عالمية".
وزاد البلاغ: "ومساهمة في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، فإن الأطر التربوية والإدارية مدعوة إلى الانخراط بشكل فعال ومكثف في جميع التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية عن طريق كل ما يمكن توفيره من موارد رقمية وسمعية بصرية وحقائب بيداغوجية لازمة لتوفير التعليم والتكوين عن بعد بغية تمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.
"وستعمل الوزارة على اطلاع أسرة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا المتعلمات والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم، وكذا عموم المواطنات والمواطنين بكافة المستجدات المتعلقة بهذه الظرفية الاستثنائية عبر جميع القنوات المتوفرة لديها"، يكمل بلاغ الوزارة الوصية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (155)
العكس غادي يلقاوها فرصة و يسافروا
ترقبوا المزيد من الاكتضاض في الطرقات.
الله يلطف بنا
نخشى ان الدولة تخفي عنا ما لا تحمد عقباه
ايقاف الدراسة أمر جيد و مطلوب لحماية الاطر و التلاميذ، لكن مسالة الدراسة عن بعد غير متاحة نهائيا
"نطالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتحويل ميزانية وزارة الثقافة المخصصة للمهرجانات الصيفية الى وزارة الصحة لتوفير الادوية و التجيهزات الطبية اللازمة للمواطنين"
هل توافق هذا الرأي؟
هذا حتى لا تكون عطلة مجانية دون الإستفادة منها و استغلال هذه الوسائل لتخفيف العبئ عن الحصص التي ستكون متراكمة..!
فهنييا لهم .
أما التعاسة فهي لرجال ونساء التعليم .
وشكرا جزيلا
انشري هسبريس
Bravo
عليكم بالوقاية ومن هو مصاب والزكام تجنب الخروج وينعزل عن الناس
الله يلطف بينا و يحد الباس
زعما من نيتكم ولا مطلعينها علينا
كاين مناطق باقي ما واصلهم الريزو
سبحان ربك رب العزۃ عما يصفون وسلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمين.
فما نفع التطور الرقمي ان لم يفج في مثل هذه الظروف... ممتاز سيد وزير التربية و التعليم..
فاهطر تجمع يمكن أن يسبب انتشار الجائحة اكثر فأكثر هو في الوسط الطلابي حيث تقل شروط السلامة بين الطلاب و التلاميذ ويمكن ان يصبحو ناقلين للمرض في اوياط عائلتهم خصوصا انهم بالتأكيد يلمسون الأسطح الملوثة مثل الطاولات..
لكن ما الحل بالنسبة للأمهات العاملات.. أين سنترك أطفالنا و العمل ما زال مستمر؟؟
كنتكلم على الناس اللي باغية دير احتياطي الاكل.
Dieu, le Roi, la Patrie
ليست فرنسا من أوقف الدراسة، بل تقريبا جميع الدول التي سجلت فيها حالات كورونا، بلا ما نبقاو نضحكو على روسنا،
الصحة و الصالح العام فوق كل اعتبار.
نسأل الله أن ينجينا من هذا الوباء أجمعين، ونتمنى الخير لبلادنا على الدوام، نتمنى من الله أن يرفع هذا البلاء الذي هز العالم بأسره
لأن هنا فالصين التلاميذ والطلبة يدرسون بشكل يومي عبر الإنترنت والأستاذ ديما حاضر .
ونصيحة لجميع المغاربة التزموا بيوتكم راه هادي انجع وسيلة باش تحمي راسك في غياب الاقنعة الجراحية او قناع N95
En parallèle, il faut sensibiliser les gens via les
médias pour rester ceux et éviter les voyages en ce moment de crise. Le mieux est de s'occuper de son hygiène et de rester chez soi et prendre soin de ses enfants.
نحن في عالم نعيش فيه مع الدول الأخرى ولسنا بمعزل عنهم.
كورونا هزمت الدول المتقدمة وقتلت فيهم أشخاص كثر.
المغرب والحمد لله حتى الآن متحكم في الأمر .
مزيدا من الحيطة والحدر.
وكفى من النظرة السلبية لبلدنا الحبيب.
كن جميلا ترى الوجود جميلا.
النظرة الإيجابية احسن من الكلام الفارغ.
ان القضية لا تطمئن بخير، تتوقف كل مجال في التعليم عن ٧ إصابات خفيفة و وفاة مسنة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اخواني المغاربة اقلعوا عن التجمعات وحصنوا اولادكم وشيوخكم في البيوت قبل فوات الأوان. ففي ايطاليا في ظرف ٣ أسابيع ارتفع العدد من حالة واحدة إلى ١٦٠٠٠ حالة بين حاملين الفيروس والوفايات. اللهم استر عبادك
كيف ذلك؟؟؟
واش هادو داخو؟
المدرسة التي أدرس بها ليس فيها عدد كافي من الكتب. وكل التلاميذ ليس لديهم انترنت في منازلهم.
كيف سيتم تعليمهم عن بعد؟
لم نر اي منشور موقع من طرف السيد الوزير في هذا الشأن
في العطل"
ضحكو معايا هههههههههههههههه
هل كل المغاربة بتوفرون على الانترنت والوساىل الرقمية لمتابعة دروس ابنائهم ؟؟ فرنسا اتحدت هذا القرار بعد دراسة واتخدت كافة التدابير والأجراءات لذلك واعطت للامهات عطلة مؤدات قصد تتبع دراسة ابنائهم عبر الانترنت وطلبت منهن عناوين بريدهن الالكتروني
الوطنية.....! قرار جد مسؤول....!!!!
حفظ الله وطننا العزيز من كل
مكروه....!!! والله يلطف بنا.
ااشكر والامتنان لكل مسؤول:
خاصة الطاقم الطبي المغربي الذي
يشتغل بكل جد وتفاني في خدمة
البلاد والعباد....
لذا الزموا بيوتكم ، لا نريد أن نغني : آش داني ، لاش مشيت ، و قللوا من الاختلاط .
راه ماشي كلشي عندوا الويفي
وزارة الصحة تكذب في كل تصريحاتها...
سبع إصابات لا تؤدي لتوقيف الدراسة... مادام الأمر تحت السيطرة...
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله يرحم ضعفنا
فبالاحرى دول العالم الثالث
"وإذ لا يتعلق الأمر بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، فإن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد". في ظل افتقار المدرسة المغربية لآليات تفعيل هذا الإجراء!!!!؟؟؟؟
اولا ستستغني الوزارة عن كل المعلمين والأساتذة الكسالى المتواكلون الذين قضوا نصف وقتهم في الاضراب والنصف التاني في المقاهي
تانيا ستوفر ميزانية ضخمة لوقف التوظيف في التعليم
ثالثا سيتمكن الاباء من تخفيف اعباء النقل والتنقل ذهابا وايابا من والى المدرسة
واخيرا كل ما قلته أنفا ليس إلا ماذا لو.....