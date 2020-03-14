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كُتّاب وآراء
عاجل.. تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المغرب
قالت وزارة الصحة إنه تم ليلة الجمعة السبت تسجيل 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 17 حالة ببلادنا إلى حدود يومه السبت 14 مارس 2020.
وتتعلق الحالات التسع بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من: إسبانيا (4 حالات)، إيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس 2020، بالمدن التالية: تطوان، الرباط، الدار البيضاء، فاس وخريبكة.
فيما تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقا، ومازالت تحت العلاج.
وتم تشخيص الحالات التسع من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المركز الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
كما تخبر وزارة الصحة بأن الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة مستقرة ولا تدعو للقلق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
الاهم أحفظ بلادنا من هذا الوباء
نسال الله السلامة ونطلب من الله استعانة من هذا الوباء