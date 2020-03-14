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الرئيسية | مجتمع | عاجل.. تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المغرب

عاجل.. تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المغرب

عاجل.. تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 13:40

قالت وزارة الصحة إنه تم ليلة الجمعة السبت تسجيل 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 17 حالة ببلادنا إلى حدود يومه السبت 14 مارس 2020.

وتتعلق الحالات التسع بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من: إسبانيا (4 حالات)، إيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس 2020، بالمدن التالية: تطوان، الرباط، الدار البيضاء، فاس وخريبكة.

فيما تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقا، ومازالت تحت العلاج.

وتم تشخيص الحالات التسع من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المركز الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

كما تخبر وزارة الصحة بأن الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة مستقرة ولا تدعو للقلق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الواسيني السبت 14 مارس 2020 - 13:49
يجب عزل المغرب بأسرع وقت ممكن لا مجال للتأخر
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2 - سارة السبت 14 مارس 2020 - 13:49
يا ربي يحفظ و صاف هادشي مابقا فيه مايعجب
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3 - عبد الرحيم السبت 14 مارس 2020 - 13:50
تأخرنا كثيرا في إغلاق الحدود، نسأل الله السلامة فيما هو قادم
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4 - سعيد السبت 14 مارس 2020 - 13:51
اللهم انت الشافي
الاهم أحفظ بلادنا من هذا الوباء
نسال الله السلامة ونطلب من الله استعانة من هذا الوباء
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5 - مغربي قح السبت 14 مارس 2020 - 13:51
ها حنا بدينا تاندخلو المسقي!ايوا باركة على شي وحدين من الضحك الخاوي .يجب على الكل الاشتراك في محاربة هذا الفيروس الخبيث ولنكف من إلاستهتار والاستهزاء.اللهم احفظ المملكة المغربية وأهلها كما حفظت ذكرك الحكيم.
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6 - سعد السبت 14 مارس 2020 - 13:51
ها ما قالت الشوافة.. سوف نحصد ثمن الاسهثار و عدم أخد الأمر بجدية. ربي عوين.
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7 - نورالدين السبت 14 مارس 2020 - 13:51
ياربي سلامة هاد شي ولى كيخلع والله هادو لي كيجيو من خارج الله يرحم ليكم واليدين بقاو حتى تعالجو عاد دخلو مرحبا بيكم المغرب على قد حال الى نتاشر راه موصيبة كحلة
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8 - Ingenieur السبت 14 مارس 2020 - 13:51
الحل الوحيد هو منع الخروج من المنزل لمدة 14 يوم ليظهر المصابون و يخرج المعفون والا فالخطر قادم...
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9 - هاني السبت 14 مارس 2020 - 13:52
و هكذا دواليك. هكذا بدأت القصة في البلدان التي تسجل حاليا وفيات بالجملة. غلق الحدود الجوية و البحرية جاء متأخرا. لكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربما سيحمل هذا الفيروس خيرا في المحصلة. نتمنى لنا و لكم الحفظ و العافية.
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10 - الله يستر السبت 14 مارس 2020 - 13:53
اليوم 17 غدا 100 وبعده 1000 . الله يسترناا ياربي
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11 - ويسخديجة السبت 14 مارس 2020 - 13:53
يا رب السلامة اللهم احفظنا و سائر العالمين،بدأ الفيروس بالزحف و لم يعد بإمكان أي أحد أن يقول إننا نتحكم به فقط النظافة و الاحتياط و ما تبوسني ما تسلم عليا يكفي ابتسامتك في وجهي لكن عن بعد مترين من فضلك....اللهم قنا شر الاسقام امين
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12 - وسيم السبت 14 مارس 2020 - 13:53
ياربي السلامة خبر صادم اول حالة لمواطن في مغرب هاد شي ايزيد اتير الرعب في نفوس ها علاش ناس كانو من اول كينادو بغلق الحدود اوا فكوها نتوما
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