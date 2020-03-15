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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | الملك يأمر بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء "كورونا"

الملك يأمر بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء "كورونا"

الملك يأمر بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 19:03

أعطى الملك محمد السادس، مساء اليوم، تعليماته السامية للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس "كورونا"، وفق ما ذكره بلاغ للديوان الملكي.

وأضاف البلاغ أن الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيخصص من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

فيما يلي بلاغ للديوان الملكي:

"أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - hajar الأحد 15 مارس 2020 - 19:10
في انتضار التفاصيل ،شكرا هسبريس الجريدة الوحيدة الي ماكاتكدبش علينا
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143
2 - احمد الكلميمي الأحد 15 مارس 2020 - 19:10
نحن نثق فالله وفيك يا صاحب الجلالة . المغاربة رغم القيل والقال يبقى شعب متحضر وانا ارى ان في اقل من اسبوعين سيتمكن المغرب من القضاء على هذا الوباء .. شريكة تظافر الجهود ...... اللهم احمي بلدنا يارب
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209
3 - amine الأحد 15 مارس 2020 - 19:10
أظن أن أموال هذا الصندوق جمعت قبلا حين فرضت 200 درهم إضافية على تأمينات العربات و قيل لنا حينئذ أن مخصصة لصندوق الكوارث. يلاه دابا جبدو فلوسنا و عاونو خوتنا
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249
4 - Hamada الأحد 15 مارس 2020 - 19:11
عاش الملك المحبوب نحن نفتخر بملكنا
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96
5 - محمد عبد الوهاب الأحد 15 مارس 2020 - 19:11
خطوة إيجابية ومطنئنة. نسأل الله السلامة لملك البلاد حفظه الله وللشعب المغربي.
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125
6 - مواطن الأحد 15 مارس 2020 - 19:11
السؤال هو ما هو مصير الناس الذين هم على وشك فقدان عملهم فأنا أتوقع أن يتم إخراخي هذا الأسبوع إنشاء الله.
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170
7 - بشرى الأحد 15 مارس 2020 - 19:13
مبادرة محمودة من جلالة الملك الله يطول عمره....لو خصصت ميزانية موازين لبناء مستشفيات وتهييئها لحلت مشاكل الصحة....
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260
8 - safir الأحد 15 مارس 2020 - 19:14
"كورونا" لم تأتي لتقتل وتبيد
كورونا جاءت لتحيي
نعم جاءت لتحيي ضمير الإنسانية
جاءت لترينا صغر حجمنا لأننا عجزنا أن نرى جرثومة استطاعت أن تهدد الكون بأكمله
جاءت لتقول لنا أن هناك ربا غفلنا عن ذكره وهو القادر على استبدالنا في عشية وضحاها.
كورونا هي مجرد فايروس أخافتنا وأرعبتنا.فكيف برب هذا الفايروس ؟
"كورونا" إذا ذهبت ولم توقظ ضمير الإنسانية
فتأكدوا أننا نحن الوباء على هذه الأرض
*((فاعتبرو يا أولي الألباب))*
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138
9 - med الأحد 15 مارس 2020 - 19:15
تعويض اموال موازين كافية لهدا الصندوق
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78
10 - جمال أكراش الأحد 15 مارس 2020 - 19:15
شكرا سيدي أعزك االه نحن كذالك مجندون وراءك مستعدون للتضحية في سبيل الوطن بكل الوسائل المتاحة إلى الشعب المغربي من واجبنا أن نضحي من أجل الوطن و فلذات أكبادنا عاش الملك وعاش الوطن والمغاربة جميعا في أنحاء المعمور الله إحفظ الجميع.
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81
11 - فاسي الأحد 15 مارس 2020 - 19:15
نتمناو من المسؤولين هاد المرة يخدمو معانا بجدية و بمسؤولية
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121
12 - برادي الأحد 15 مارس 2020 - 19:15
حضر التجوال من الان قبل أن تحل الكارتة
عادات و تصرفات المغاربة تتطلب تدخل وقائي صارم
غلق كل المطاعم و المقاهي و الاسواق و فرض حضر تجول لمدة 15 يوم حتى تتضح الرؤية
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60
13 - ben lebsir ahmed الأحد 15 مارس 2020 - 19:16
الله احفض لينا ملكنا ويزيد فيما يرضي الله فعلا لابد ان نستغل الصندوق الاجتماعي الان لمشكل الان انه قدر لابد ان لانترك الناس تحارب لعضها البعض كل مشتغل ان تحافض له الدولة عن عمله حتى لانقع في مشاكل كثيرة متل الكراء والكهرباء والماء والقروض على الدولة ان تفعل ماهو اكبر حتى لا نجد انفسنا في مشاكل كثيرة كل عامل وشغال ان نحافض له على المدخول حتى تمر هده العاصفة باادن الله لابد من الدعاء
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78
14 - محمود النعماني الأحد 15 مارس 2020 - 19:17
عاش الملك
الله ينصر ملكنا محمد السادس

هاد الصندوق يجب المحافظة عليه لمساعدة الفئة الهشة الفقيرة من الشعب

شكرا
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66
15 - محمد معيوشي الأحد 15 مارس 2020 - 19:17
قرار سديد اتمنى من اعماق قلبي انخراط تلقائي لكل مكونات الشعب المغربي عامة و االاثرياء خاصة كل حسب قدرته و امكانياته بما فيها القطاعات التي عهدنا فيها مساندة المهرجانات. لان هذا الوباء بامكانه ان ياتي على الاخضر و اليابس ان لم نتحد جميعا. و لا نغفل الدعاء برفع هذا المرض.
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58
16 - T.S. الأحد 15 مارس 2020 - 19:18
محبتنا لجلالتكم فوق كل اعتبار.
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101
17 - عزيز الأحد 15 مارس 2020 - 19:19
أين هو صندوق تدبير الكوارث الذي سارعت الحكومة في تفعيل الزيادة بالنسبة للتأمين
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104
18 - مغربي حر الأحد 15 مارس 2020 - 19:19
بصراحة ملي دخل كورونا المغرب و انا خايف بزاف لكن ملي سمعت قرارات الملك نصره الله و أعزه رتاحيت نسبيا فعلا إجراءات حازمة و عمل أوامر من ملكنا دخلات فنفوسنا نوع من الارتياح و حتى الحكومة لاحظنا جهودها المبذولة و حمد لله حيت واعرين بخطورة هاد الفيروس و سهولة انتشارو بين الشعب المغربي حنا جد محظوظون بملك فحال محمد السادس نصره الله و نبغي نقول للمغاربة بلي ان شاء الله أزمة و دايزا و مادام الله معانا ماكين لاش نخافو و نعاود ناكد بلي القرارات لي خدا جلالتو و الإجراءات لي كادير الحكومة فرحاتنا كملو على هاد المنوال و بمساعدة الشعب ان شاء الله غانقديو على هاد المعيق البسيط
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76
19 - tarik الأحد 15 مارس 2020 - 19:19
الله ينصر محمد السادس دارلينا صندوق الحماية من كرونة دأبت خاص غير لي يعمرو ويتبرع علينا قبل متديناالكورونة
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62
20 - رقية الأحد 15 مارس 2020 - 19:19
الله احفظ من كل شر لولا مجهوداته من بعد الله كون كنا بحال ايطاليا
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88
21 - تفاءل خيرا تجده الأحد 15 مارس 2020 - 19:22
بعد التوكل على الله والالتزام بالقواعد الصحية والتزا المنزل الى حين .. وبعد غلق الحدود.. بإذن الله سيختفي الوباء..
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43
22 - Loubna الأحد 15 مارس 2020 - 19:24
مامصيرنا نحن الأطر التربوية التي تشتغل بالتعليم الخاص بعد تعليق الدراسة بالمدارس
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58
23 - فوفو الأحد 15 مارس 2020 - 19:24
خويا مواطن فاش خدام؟ واش شي قطاع متضرر؟
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13
24 - Ahmed الأحد 15 مارس 2020 - 19:27
مبادرة محمودة و ضرورية وتنم عن رؤية وتبصر وحكمة ملكية. نتمنى السلامة للجميع.
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67
25 - Ben الأحد 15 مارس 2020 - 19:27
الله يبارك فعمر سيدنا والله يحفظ بلادنا وشعبنا وسائر خلق الله #ديما_مغرب
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79
26 - مصطفى العيون سيدي ملوك الأحد 15 مارس 2020 - 19:31
وجب بناء مستشفى ميداني لاستقبال اخواننا واخواتنا اللذين مازالو عالقين في اوروبا ووضعهم في حجر صحي لمدة اسبوعين وذلك لرجوعهم سالمين الى عائلاتهم
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128
27 - متطوع مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 19:31
مستعدين للتبرع بنسبة من أموالنا لهذا، يرجى من الوزارة فتح إمكانية التبرع
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90
28 - مهتم الأحد 15 مارس 2020 - 19:32
عاش الملك حفظكم الله ونصركم مبادرة من شأنها أن تعزز تقة المواطن في قدرة بلاده على تخطي المحن
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53
29 - عزيز خالد الأحد 15 مارس 2020 - 19:33
حفظك الله ورعاك مولاي صاحب الجلالة ثقتنا بك دائما بعد الله تعليمات رصينة وحكيمة الله يخليك لينا سيدنا والله ينصرك وبدورنا على أتم الاستعداد في كل وقت وحين وراء صاحب الجلالة والفخامة نصره الله
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44
30 - .الرأي حر الأحد 15 مارس 2020 - 19:33
أرجوا أن يكون التبرع إجباري على كل من يفوق دخله الشهري ثلاث ملايين سنتيم ، وأن يعفى كل من لا يصل دخله الشهري للمقدار المذكور، ولنأخذ من أموال المتملصين الضريبيون آكلي أموال الصوامع، وأصحاب الشركات الكبرى ، وكل من له الثروات المكدسة في الجنان المالية ، ويعفى باق الشعب المقهور حتى نزيده كرونا على كرونا،
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64
31 - Taza haut الأحد 15 مارس 2020 - 19:33
فكرة سديدة من اجل التكافل بين المواطنين و تجاوز كل الخلافات و تكون بداية لتلاحم الشعب في ما بينه و نعود إلى أصلنا فالمغرب بلد الجود و الكرم و التضامن و التضحية و يصرف هذا المال على مكافحة المرض و توفير اجهزة للمستشفيات و نتمنى ان يكون هناك حسابات بنكية على مستوى العالم من اجل هذه المبادرة الطيبة و ان تكون المراقبة و المحاسبة تحت الرعاية السامية لملك البلاد حتى لا يكون هناك اختلاسات
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36
32 - Adil الأحد 15 مارس 2020 - 19:35
الله ينصر سيدنا ، عاش الملك محمد السادس.
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97
33 - Mourad الأحد 15 مارس 2020 - 19:35
نتمنى من صاحب الجلالة أن يخاطب شعبه عن طريق الإداعات الوطنية من أجل التوعية وحشد الدعم والجهود للتغلب على هذا الفيروس في أسرع وقت ممكن لتفادي أي مشاكل اقتصادية وصحية فنحن نثق في الله وفي ملكنا ....
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102
34 - Zouber الأحد 15 مارس 2020 - 19:35
نشكر جلالة الملك على مبادراته التي تكون في خدمة الشعب لكن أظن انه من الأفضل ان يتم تتميم القانون 110-14 المؤسس لصندوق الكوارث الطبيعية لكي يشمل تدبير مثل هذه الأوبئة والتعويض عن أثارها هكذا سنتجنب مصاريف التسيير التي تستنفذ الحيز الأكبر من موارد مثل هذه الصناديق التضامنية.
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86
35 - Abdellah الأحد 15 مارس 2020 - 19:36
سيكون الحمام الشعبي بؤرة الفيروس يجب إغلاق جميع الحمامات الشعبية و الإكتفاء بالغسل في المنزل.
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47
36 - Aziz smara الأحد 15 مارس 2020 - 19:38
الله ينصر سيدنا. ببركة شريفنا سيجنبنا الله هذه الكارثة.
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77
37 - meilleur message الأحد 15 مارس 2020 - 19:38
أظن أن أموال هذا الصندوق جمعت قبلا حين فرضت 200 درهم إضافية على تأمينات العربات و قيل لنا حينئذ أن مخصصة لصندوق الكوارث. يلاه دابا جبدو فلوسنا و عاونو خوتنا
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17
38 - bouthirit الأحد 15 مارس 2020 - 19:39
نتفق جميعا وبدون استثناء ان الحكومة وما قبلها دشنت مستشفيات جامعية وإقتنت اجهزة متطورة وتم تدشين مستوصفات امام أعيننا وتعيين أطر اشباح وشاهدنا اسرة وأجهزة متنوعة .. خصوصا عندما يتعلق الأمر بزيارات وزارية تبت في الإعلام . واليوم نحن أمام معضلة كبيرة. واتضح أننا كنا نكدب على أنفسنا. وعلى المواطنين. لا علينا يمكن أن نتسامح مع الماضي. ولاكن السؤوال المطروح هل هناك تدابير وخطة مسبقة لحماية استباقية لما سيتم اقتناؤه. أم أن مصير الملايير من من الدراهيم سيكون كمصير الملايير السابقة .... نريد أن نسمع بالخطة الوزارية. ونعلم الصغيرة والكبيرة قبل انشاء الصندوق .
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20
39 - مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 19:41
السلام
بادرة طيبة من ملكنا المحبوب الله ينصروا. و اقول للمفسدين و ناهبي الصناديق ابتعدوا عن هدا الصندوق التضامني لانه صندوق المرضى و يجب على الاغنياء و هم معروفون في بلدنا الحبيب بالتكافل و التضامن و مساعدة الناس بتخصيص رواتب العمال الموسميين و المؤقتين و الاجراء و لو يسرحوهم عن عملهم.
الله الوطن الملك.
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23
40 - Anouar الأحد 15 مارس 2020 - 19:41
Oui on doit être fier de notre roi qui prend les choses au sérieux dès le départ en faisant rapatrier les étudiants il faut que nous sommes uni autour de lui que dieu le protège ainsi que notre pays
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34
41 - الاستعجال الأحد 15 مارس 2020 - 19:41
استعينوا بصندوق الكوارث الطبيعية المحدث مؤخرا.كورونا جانحة مرضية يمكن تصنيفها كارثة طبيعية. واستعينو ايضا بالمبادرة الوطنية لتأهيل المستعجلات وكفة المعيشة على غرار كفة رمضان.
حفض الله مولنا الامام بما خفض به الدكر الحكيم وادام الامن( بما فيه الامن الصحي على بلادنا) والامان على بلادنا.
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45
42 - Atit الأحد 15 مارس 2020 - 19:41
Merci sa majesté pour votre initiative
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38
43 - كلام في الصميم الأحد 15 مارس 2020 - 19:44
والله أني أخشى في الوقت الذي ستأخذه الحكومة في إحداث هذا الصندوق ثم استؤاد الآليات والمواد يكون الوقت قد فات حيث أصبحت كل الدول تقيد وتمنع تصدير مثل هذه المعدات التي هي اصلا في حاجة إليها فالله المستعان
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12
44 - م المصطفى الأحد 15 مارس 2020 - 19:44
القرار الملكي السامي صائب جدا ، بإحداث صندوق لمواجهة كورونا .
لكن بالمقابل يجب إحترام المواطنين للتعليمات الصارمة التي توجهها لهم الجهات المسؤولة لتفادي انتشار فيروس كورونا. فعلى ما يبدو فإن السواد الأعظم من المغاربة لا يحترمون هذه التعليمات بما فيه الكفاية.
فإذا لم تؤخذ هذه التعليمات والنصائح بكل عناية، فإن هذا الوباء سينتشر انتشارًا كبيرًا في مدن المملكة لا قدر الله.
فنحن كمهاجرين مغاربة بفرنسا نعيش أياما عصيبة جراء هذا الوباء. فكل أنواع التجمعات ممنوعة بما في ذلك صلاة الجمعة ...وكل هذه الإجراءات تصب في تفادي تعرض حياة المواطنين للإصابة بهذا الفيروس الخطير الذي يتهكم به بعض المواطنين من خلال بعض الأشرطة التي يمررونها...
فاحترام النصائح التي تقدم من طرف وزارة الصحة مرادف لسلامة المواطنين ووضع حد لانتشار الفيروس.
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78
45 - شكرا جلالة الملك الأحد 15 مارس 2020 - 19:46
اتمنى ان نهزم هدا الفيروس اللعين مثل الصين...
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34
46 - مواطن مغربي من اكادير الأحد 15 مارس 2020 - 19:47
إيماننا بالله أكبر و ثقتنا متجدرة في ملك البلاد المفدى مولانا الإمام صاحب الجلالة محمد السادس الصادق الأمين حفظه الله الذي لن يدخر جهدا للحفاظ على مصالح الوطن و مواطنين و ترسيخ طمأنينة المجتمع المغربي و سلامته . فالمغرب بفضل جلالته حقق منجزات عظام من أجل الوفرة في الخيرات و البنيات التحتية و المعامل و المؤسسات الإستراتيجية و غيرها كثير . و ما على المواطنين غير التحلي بالحكمة و التضامن و الثقة في دولتنا تعليماتها للحفاظ على المصلحة العامة للجميع . و نسأل الله تعالى أن يحفظ ملكنا و شعبنا من كل مكروه .
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22
47 - حمزة الأحد 15 مارس 2020 - 19:47
الشكر للجلالة الملك نصره الله.
المقاولات تحتاج سيولة فورية لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية. دفع 50 % من أجور العمال لفائدة المقالات المتضررة سيساعد على بقاء المقاولة و مناصب الشغل.
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19
48 - بسيط الأحد 15 مارس 2020 - 19:51
عشرة ملايير درهم تبقى غير كافية إذا لم نساهم نحن المغاربة في هذا المشروع الحيوي و الإسعجالي. لا بد من اكتتاب على الصعيد الوطني كما فعلنا في بناء مسجد الحسن الثاني. لنتضامن جميعا كل حسب طاقته غنيا كان أو فقيرا. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين...
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25
49 - Said الأحد 15 مارس 2020 - 19:55
فكرة زوينة من الملك تبارك الله عليك
واحد الجانب خاصكم ديروا توضيح المواطن
راه المحلات مواد غذائية عليها ضجيج والمواطن خايف بزاف حيث المستشفى لي في مدينتي فيها طبيب وأغلبية ممرضات عاديات الى كان ممكن من الحكومة تخرج بتصريح على المخاوف من تداعيات كورونا صحيا وإجتماعيا
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31
50 - mourad الأحد 15 مارس 2020 - 19:56
يجب الاسراع بوضع اليات لجمع التبرعات من أجل توفير المبلغ الذي حصصه صاحب الجلالة نصره الله وفي أقرب الاجال تلبية لنداء الوطن.
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28
51 - safir الأحد 15 مارس 2020 - 19:57
مبادرة محمودة التي اتمنى الا تكون عبارة عن اقتطاعات من رواتب الموظفين المقهورين
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1
52 - رشيد الأحد 15 مارس 2020 - 19:57
في ضل استفحال هذه الازمة،قد تم تقليص ساعات العمل خاصة في ميدان النسيج،سؤال :من سيعوض هؤلاء،والكثير منهم له بيت مستاجر وعاءلة،ورمضان والعيد على الابواب،
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1
53 - فكرة . من وجدة الأحد 15 مارس 2020 - 20:00
الابقاء على سعر الوقود كما هو في محطات البيع كما هو و الفارق الدي كانت تنوي الحكومة تخفيضه تملا به هدا الصندوق ...
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3
54 - مهاجر الأحد 15 مارس 2020 - 20:02
نحن مع بلادنا في السراء والضراء
المهاجرون مستعدون للتضامن مع بلادهم الأم
هذا وقت الاتحاد وليس وقت المزاح
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1
55 - Zaloufi fatima الأحد 15 مارس 2020 - 20:03
صندوق موجود في سويسرا وبنما....و افريقيا........هدا هو الوقت لارجاع الأموال واستعمالها في هده الكوارث........... الله يحفظ بلادنا......
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2
56 - م العربي العلوي امحمدي الأحد 15 مارس 2020 - 20:06
مبادرة مهمة لهذا الورش الملكي من اجل احداث صندوق خاص لمكافحة فيروس كورونا الخطير .نتمني لجلالة الملك وللاسرة الملكية الشريفة للشعب المغربي قاطبة ان يحفظنا الله تعالي جميعا من هذه الجايحة والله ينصر جلالة الملك.
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0
57 - smail الأحد 15 مارس 2020 - 20:15
حفظ الله أمير المومنين ملكنا محمد السادس بهذه التعليمات
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0
58 - Docteur الأحد 15 مارس 2020 - 20:17
Malheureusement notre système sanitaire est fai le, manque d hôpitaux, de service de réanimation et d équipements médicaux. Allah yahfadna mené la catastrophe.
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