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كُتّاب وآراء
الملك يأمر بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء "كورونا"
أعطى الملك محمد السادس، مساء اليوم، تعليماته السامية للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس "كورونا"، وفق ما ذكره بلاغ للديوان الملكي.
وأضاف البلاغ أن الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيخصص من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
فيما يلي بلاغ للديوان الملكي:
"أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.
وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
كورونا جاءت لتحيي
نعم جاءت لتحيي ضمير الإنسانية
جاءت لترينا صغر حجمنا لأننا عجزنا أن نرى جرثومة استطاعت أن تهدد الكون بأكمله
جاءت لتقول لنا أن هناك ربا غفلنا عن ذكره وهو القادر على استبدالنا في عشية وضحاها.
كورونا هي مجرد فايروس أخافتنا وأرعبتنا.فكيف برب هذا الفايروس ؟
"كورونا" إذا ذهبت ولم توقظ ضمير الإنسانية
فتأكدوا أننا نحن الوباء على هذه الأرض
*((فاعتبرو يا أولي الألباب))*
عادات و تصرفات المغاربة تتطلب تدخل وقائي صارم
غلق كل المطاعم و المقاهي و الاسواق و فرض حضر تجول لمدة 15 يوم حتى تتضح الرؤية
الله ينصر ملكنا محمد السادس
هاد الصندوق يجب المحافظة عليه لمساعدة الفئة الهشة الفقيرة من الشعب
شكرا
بادرة طيبة من ملكنا المحبوب الله ينصروا. و اقول للمفسدين و ناهبي الصناديق ابتعدوا عن هدا الصندوق التضامني لانه صندوق المرضى و يجب على الاغنياء و هم معروفون في بلدنا الحبيب بالتكافل و التضامن و مساعدة الناس بتخصيص رواتب العمال الموسميين و المؤقتين و الاجراء و لو يسرحوهم عن عملهم.
الله الوطن الملك.
حفض الله مولنا الامام بما خفض به الدكر الحكيم وادام الامن( بما فيه الامن الصحي على بلادنا) والامان على بلادنا.
لكن بالمقابل يجب إحترام المواطنين للتعليمات الصارمة التي توجهها لهم الجهات المسؤولة لتفادي انتشار فيروس كورونا. فعلى ما يبدو فإن السواد الأعظم من المغاربة لا يحترمون هذه التعليمات بما فيه الكفاية.
فإذا لم تؤخذ هذه التعليمات والنصائح بكل عناية، فإن هذا الوباء سينتشر انتشارًا كبيرًا في مدن المملكة لا قدر الله.
فنحن كمهاجرين مغاربة بفرنسا نعيش أياما عصيبة جراء هذا الوباء. فكل أنواع التجمعات ممنوعة بما في ذلك صلاة الجمعة ...وكل هذه الإجراءات تصب في تفادي تعرض حياة المواطنين للإصابة بهذا الفيروس الخطير الذي يتهكم به بعض المواطنين من خلال بعض الأشرطة التي يمررونها...
فاحترام النصائح التي تقدم من طرف وزارة الصحة مرادف لسلامة المواطنين ووضع حد لانتشار الفيروس.
المقاولات تحتاج سيولة فورية لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية. دفع 50 % من أجور العمال لفائدة المقالات المتضررة سيساعد على بقاء المقاولة و مناصب الشغل.
واحد الجانب خاصكم ديروا توضيح المواطن
راه المحلات مواد غذائية عليها ضجيج والمواطن خايف بزاف حيث المستشفى لي في مدينتي فيها طبيب وأغلبية ممرضات عاديات الى كان ممكن من الحكومة تخرج بتصريح على المخاوف من تداعيات كورونا صحيا وإجتماعيا
المهاجرون مستعدون للتضامن مع بلادهم الأم
هذا وقت الاتحاد وليس وقت المزاح