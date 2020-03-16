رسميا .. الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تصل إلى 29 حالة في المغرب

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد وصل إلى 29 حالة، بعدما كان المعطى يهمّ 28 حالة أمس الأحد.

ووفق هذا الرصد الرسمي، فإن الحاملين لـ"كوفيد 19" هم 27 شخصا في المملكة، بناء على التحاليل المخبرية، بعد شفاء حالة ومفارقة أخرى للحياة في الدار البيضاء.

وذكرت وزارة الصحة، من خلال الإحصائيات الصادرة عنها، أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل السلبية قد بلغ إلى 135 حالة، وكانت 122 ضمن إحصائيات أمس.

جدير بالذكر أن السلطات المغربية فعّلت جملة من الإجراءات الوقائية، لحماية التراب الوطني من الانتشار الواسع لـ"كورونا"؛ أهمها غلق الحدود وتعليق الدراسة.

وكان محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، قد أكد، في وقت سابق، المغرب في المرحلة الأولى لانتشار "كورونا"، إذ إن الحالات المؤكدة تهم ناقلي الفيروس من خارج البلد.