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الرئيسية | مجتمع | رسميا .. الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تصل إلى 29 حالة في المغرب

رسميا .. الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تصل إلى 29 حالة في المغرب

رسميا .. الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تصل إلى 29 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 09:47

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد وصل إلى 29 حالة، بعدما كان المعطى يهمّ 28 حالة أمس الأحد.

ووفق هذا الرصد الرسمي، فإن الحاملين لـ"كوفيد 19" هم 27 شخصا في المملكة، بناء على التحاليل المخبرية، بعد شفاء حالة ومفارقة أخرى للحياة في الدار البيضاء.

وذكرت وزارة الصحة، من خلال الإحصائيات الصادرة عنها، أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل السلبية قد بلغ إلى 135 حالة، وكانت 122 ضمن إحصائيات أمس.

جدير بالذكر أن السلطات المغربية فعّلت جملة من الإجراءات الوقائية، لحماية التراب الوطني من الانتشار الواسع لـ"كورونا"؛ أهمها غلق الحدود وتعليق الدراسة.

وكان محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، قد أكد، في وقت سابق، المغرب في المرحلة الأولى لانتشار "كورونا"، إذ إن الحالات المؤكدة تهم ناقلي الفيروس من خارج البلد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - gharib الاثنين 16 مارس 2020 - 09:54
C'est très gentil merci hespress
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5
2 - ابو العربي الاثنين 16 مارس 2020 - 09:56
المرجو اخد الموضوع بجدية
الله يحد الباس
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42
3 - Ingenieur الاثنين 16 مارس 2020 - 09:57
..الحل الوحيد هو منع الخروج من المنزل لمدة 14 يوم ..يبان المصاب و يبان غير المصاب...قرار صعب لكن حكيم لتفادي الحالة التي هي عليها اوروبا..بنادم دابا خارجين يشرو في الزحام...سنرى كارثة في هدا الاسبوع..اله يهدي ما خلق
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83
4 - Hamid الاثنين 16 مارس 2020 - 09:58
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربي ألطف بنا والمسلمين والمسلمات الله احفض بلادنا ياربي
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34
5 - فهداوي الاثنين 16 مارس 2020 - 09:58
وغولو لينا صراحة متبقاوش ضحكو علينا حتى نذمو
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-17
6 - يارب ارفع عنا البلاء الاثنين 16 مارس 2020 - 09:58
كل نهار عيبداو يبانو حالات ،الله يحد الباس
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29
7 - مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 09:59
نداء : المرجو من اصحاب القرار التعجيل بقراءة اللطيف في المساجد كما كان يفعل اجدادنا، لان العلاج الانساني لوحده لا يكفي، وكونوا متاكدين ان الله سيرفع البلاء، انه الرحمان الرحيم
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0
8 - RedOne الاثنين 16 مارس 2020 - 10:00
ياربي تحفظنا وتحفظ جميع المغاربة.
كاين واحد التسجيل صوتي كيأكد على أنه هاد الفايروس تمت صناعته في الصين سنة 1981 لأهداف اقتصادية لا غير وسيتم أطلاقه في الثلاث أشهر الأولى من سنة 2020 إذا الصين هي المسؤولة فهادشي اللي واقع فالعالم
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9 - ismail الاثنين 16 مارس 2020 - 10:00
الإصابة بمدينة الداخلة و السلام عليكم ورحمة الله
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10 - شاب الاثنين 16 مارس 2020 - 10:00
السلام عليكم الاخوان، حنا شعب مكيتصنتش وهادشي ممكن اسبب اننا نرجعا ليامات الطاعون، نسبة كبيييرة من الشعب متوقع انها تصاب بالفيروس وحناا ماعندناش حتا 250 سرير ديال الانعاش مقادة، لذلك فالحل الوحيد هو اننا نكونوا رجال ونتصنتوا لداكشي لي قالت الدورة من اجل الحد من انتشار الفيروس. وفي الاخير هالعار ايما شدو ولادكم راه ماشي عطلة هادي، والحاجة الثانية هي ماتبقاوش ديرو الروينة فالاسواق. وشكرا
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11 - عبدالغني الاثنين 16 مارس 2020 - 10:00
اللهم الطف بنا يا رحمان يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، اللهم احفظ الإنسانية جمعاء.
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12 - منعم الاثنين 16 مارس 2020 - 10:00
حالة واحدة في ظرف 24 ساعة؟ اذن تطور المرض في المغرب لا يحدث بطريقة أسية "exponentielle" كباقي دول العالم. الحمد لله و المزيد من اليقظة.
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13 - مسمار جحا الاثنين 16 مارس 2020 - 10:03
نطالب الملك التدخل و فرض حالة طوارئ في البلاد و إنزال الجيش للشارع لمنع حظر التجول حتى لا يخرج الناس إلا للعمل او للسوق او للطبيب و منع المواطنين من السفر و كل من ارتكب مخالفة يتم القبض عليه غير ذلك الناس غير مكترثة بما هو قادم البارح الاحد شفشاون جاو ليها رحلات من كل المدن المغرب و أقشور كذلك واش هذا وقت الرحلات، حنا الشعب فينا واحد الفئة إذا ما شافتش زرواطة ما تطلاقش هادشي ما فيهش اللعب
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14 - مغربي في ايطاليا الاثنين 16 مارس 2020 - 10:04
يجب المغرب يسرع في حضر التجول و اقفال جميع المقاهى... في اقرب وقت وحتى انزل الجيش الي الشرع والاحياء يجب علينا تحمل المسؤلية اقسم بالله 6 ايام لم اخرج من البيت هنا في اطاليا لكن اخاف عن بلادي اكثر من هنا
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15 - الرامي الاثنين 16 مارس 2020 - 10:05
يجب على الناس اتباع تعليمات الدولة وعدم الخروج والاكتظاظ والتجمعات وكمامنعت الحكومة صلاة الجمعة مؤقتا ، ولأجل الاحتياط ينبغي كذلك توقيف الصلاة جماعة . لمنفعة البلاد حتى يمر هذا الجو . وكذلك السفر وغير ذلك . حفظ الله جميع الانسانية من هذا الوباء
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16 - متفائل الاثنين 16 مارس 2020 - 10:05
يارب جعل هدا البلد أمنا وسائر بلاد المسلمين
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17 - hajji الاثنين 16 مارس 2020 - 10:05
ورد الحديث التالي للنبي ﷺ حول الطاعون إذا حَلَّ بأرض:

“إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه.” (متفق عليه)
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18 - حليمة الاثنين 16 مارس 2020 - 10:06
اللهم رب الناس أذهب البأس أتمنى من العلي القدير ان يرحمنا برحمته ويتجاوز عنا ويغفر لنا ويرحمنا هو مولانا ونعم النصير
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19 - معلق الاثنين 16 مارس 2020 - 10:07
أظهرت أزمة الوباء الوجه البشع لغالبية الشعب: أنانية إجرامية لا مثيل لها حيث يتم تطبيق مبدأ 'أنا و أولادي و الطوفان من بعدي'، و غباء و استهتار بأنفسهم و بمن حولهم منقطعي النظير(تجمع، غناء، شراء المؤن عوض الدواء من أجل ملأ البطن...)، حتى بمجرد أن يصيبهم البلاء في أبنائهم و أهلهم لا يتقبلون قضاء الله و قدره (نظرًا لضعف وازع الإيمان) بل يتمادون و يتمنون أن يصيب غيرهم...

قلة هم الأشخاص الذين أبانوا عن مثال الصرامة و الإنسانية و الجدية، و من بينهم الملك محمد السادس حفظه الله و الجيش الملكي و الأمن الوطني
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20 - لیلی الاثنين 16 مارس 2020 - 10:08
الناس فی المغرب مادایرینش الاحتیاطات الارمہ طالقین اولادہم فی الشوارع اہما شی یعنق شی اکالیک کاینہ 29 حالہ وا الحکومہ باراکا من الضحک علی الدقون
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21 - citoyenne الاثنين 16 مارس 2020 - 10:08
كنت خايفة نفيق لقا 100 حالة ،ااحمد لله الوضع مازالين مسيطرين عليه ، خاص الوعي وخاصنا نتبعو التعليمات كيف ما هوما ، انا شخصيا ماخرجتش هاد الويكاند كلست انا وعائلتي ااصغيرة فالمنزل والحمد لله الخدمة حتى هيا حبسوها بصفتي مندوبة طبية ومستعدة نكلس فداري 14jours باش نحميو بلادنا وولادنا ، الله يحفضنا ويحفضكوم
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22 - مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 10:09
الحالة التى تم تسجيلها هي سيدة تقطن بمدينة الداخلة سبق لما ان كانت بفرنسا وهى الان متواجدة بالمستشفى الحسن الثاني.....والله اعلم
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23 - mehdi Frankfurt الاثنين 16 مارس 2020 - 10:09
مع استهتار المغاربة والسخرية المتداولة أتوقع والله احفظ سيناريو إيطاليا أو إيران واذا لا قدر الله حصل هاذا ستكون العواقب وخيمة تكلمت مع صديق لي في ايطاليا فقال لي الوضع في مدينة قريبة من لمبارديا شبيه بالافلام الامريكية المرعبة
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24 - حسن الاثنين 16 مارس 2020 - 10:09
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي كل مريض
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25 - الى فهداوي الاثنين 16 مارس 2020 - 10:10
بغيتي اخويا الصراحة . تابع السوشيال ميديا راها عامرة بالاخبار وتيق مع راسك .
هده لحظة الثقة في المؤسسات و التضامن ببن كل الاطياف . واتباع طرق الوقاية بصرامة .
اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه.
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