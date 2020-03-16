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كُتّاب وآراء
رسميا .. الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تصل إلى 29 حالة في المغرب
كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد وصل إلى 29 حالة، بعدما كان المعطى يهمّ 28 حالة أمس الأحد.
ووفق هذا الرصد الرسمي، فإن الحاملين لـ"كوفيد 19" هم 27 شخصا في المملكة، بناء على التحاليل المخبرية، بعد شفاء حالة ومفارقة أخرى للحياة في الدار البيضاء.
وذكرت وزارة الصحة، من خلال الإحصائيات الصادرة عنها، أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل السلبية قد بلغ إلى 135 حالة، وكانت 122 ضمن إحصائيات أمس.
جدير بالذكر أن السلطات المغربية فعّلت جملة من الإجراءات الوقائية، لحماية التراب الوطني من الانتشار الواسع لـ"كورونا"؛ أهمها غلق الحدود وتعليق الدراسة.
وكان محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، قد أكد، في وقت سابق، المغرب في المرحلة الأولى لانتشار "كورونا"، إذ إن الحالات المؤكدة تهم ناقلي الفيروس من خارج البلد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
الله يحد الباس
كاين واحد التسجيل صوتي كيأكد على أنه هاد الفايروس تمت صناعته في الصين سنة 1981 لأهداف اقتصادية لا غير وسيتم أطلاقه في الثلاث أشهر الأولى من سنة 2020 إذا الصين هي المسؤولة فهادشي اللي واقع فالعالم
“إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه.” (متفق عليه)
قلة هم الأشخاص الذين أبانوا عن مثال الصرامة و الإنسانية و الجدية، و من بينهم الملك محمد السادس حفظه الله و الجيش الملكي و الأمن الوطني
هده لحظة الثقة في المؤسسات و التضامن ببن كل الاطياف . واتباع طرق الوقاية بصرامة .
اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه.