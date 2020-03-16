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كُتّاب وآراء
فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر
أفتت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى، اليوم الاثنين، بضرورة إغلاق أبواب المساجد في المملكة.
وجاء ذلك بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس الأعلى من أمير المؤمنين الملك محمد السادس.
الإغلاق، بناء على إفتاء الهيئة العلمية، يهم كل الصلوات اليومية الخمس وصلاة الجمعة؛ وذلك ابتداء من اليوم الاثنين، مع استمرار رفع الأذان.
بلاغ للمجلس العلمي الأعلى قال إن "هذا الإجراء لن يستمر، وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي".
"هذه الفتاوى تأتي بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس الأعلى من أمير المؤمنين، حفظه الله، وهو الذي تشهد الأمة على رعايته لبيوت الله وتعلقه بها وحرصه على الزيادة منها وفتحها للمصلين"، يزيد المصدر.
كما شدد المجلس على أن الفتوى "تأتي نظرا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم، واعتبارا لما صدر من توجيهات من الجهات المختصة، بما فيها وزارة الصحة، بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغلاق أماكن عمومية وخصوصية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (120)
الله يرد بينا
اللهم احسن عاقبتنا و هبنا من لدنك رحمة تيسيرا و نورا يبدد ظلمة ماهو قادم و ما يعقبه... امين
باذن الله هادشي دايز
ولكن مع ذلك ماعلينا إلا السّمع و الطاعة لولاة الأمور ديالنا و الجهات المختصة و المسؤولة حيت هادشي تايصب ف المصلحة العامة ديال البلاد و إن شاء الله هادشي غايدوز بخير و على خير
خاص فقط شوية ديال التحلي بالمسؤولية و روح المواطنة و الإيمان
#خليك_فدارك
اننا في احد المشاهد التي تذكرنا بالفناء.
اللهم عجل برفع هذا البلاء يارب
الذي لا يريد خيرا بالمسلمين تجده الان يضحك من أذنيه.
انا لله وانا اليه راجعون.
الله أكبر 2
أشهد ألا إله إلا الله 2
"صلّوا في رحالكم (بيوتكم) 2 بدل حي على الصلاة/ حي على الفلاح
الله أكبر 2
أشهد ألا إله إلا الله 2
قرار صائب من باب "لا ضرر ولا ضِرار (إلحاق الضرر بالآخرين)
اللهم رحمتك يا أرحم الرّاحمين يا خير من يُرجى ويُصْمدُ إليه!
اللهم آحفظ بلدنا آمنا مطمئنا و سائر بلاد المسلمين
يا ربي رحمنا يا رب و سمح لينا إلى كنا غلطنا ...،
بلطفك و رحمتك التي وسعتك كل شيء.
يا رب استودعك اهلي و نفسي و كل البشر
هل منع الحج والعمرة في عهد الصحابة بعد تفشي الطاعون
وهل اغلقت المساجد
اسال الله ان يرفع علينا البلاء يارب العالمين,
اللهم إنا نستغفرك و نتوب إليك، يارب منعتنا من بيوتك بذنوبنا و معاصينا، فاللهم إنا نجدد التوبة إليك، و انت الغفور الرحيم، فتب علينا و إعفو عنا و أرجعنا إلي بيوتك أمنين. اللهم امين.
لانه لو انتشر الوباء فلن تنفع معه صلاة و لا تخشع، الفيروسات لا تفرق على حساب الدين او العرق.
قرار في محله و خصوصا ان اغلب مرتادي الجوامع هم من المسنون. شكرا لعاهل البلاد.
اللهم اجرنا في مصيبتنا.. اللهم لا تعجل لنا قطنا.. نستغفرك ونتوب إليك.
ليس امامنا الا الامتثال للامر للصالح العام.. انا للاسف لست من عمار مساجد الله واصلي في البيت الا الجمعة ولكن والله انه لأمر عظيم وشيء جسيم أن تغلق بيوت الله ولو لصلوات يوم واحد.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا ارخم الراحمين.
على هذا النضج والاحساس بالمسؤولية.....والانضباط من اجل
تفادي انتشار الفيروس الخطير
والقاتل....قرار جد صاءب ومسؤول
وهو في خدمة مصلحة البلاد
والعباد....
وتبعد علينا هاد الوباء وتحفظنا من كل شر . امين يارب
مرة بعد صلاة الفجر بمسجد صلاح الدين الأيوبي التابع لعمالة سلا تناولت كتاب الله لأقرأ ما تيسر منه فإذا بنائب المأموم يهتف قائلا: وااا سمحمد واااا سمحمد قلت نعم قال لقد انتهت مهلة الصلاة ويجب إغلاق المسجد قلت له بيدي كتاب الله أذكره هل ممنوع ذكر الله ببيت الله؟ قال هذا المسجد لايصلي بهذه إلا الموظفين و هذه أوامر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
فالحمد لله الذي أعاد الإعتبار لبيوته بإغلاق جميع المنشآت التي يتجمع بها الناس للهو و الإستمتاع.
قرار اخر شجاع لتفادي الظروف التي يتجمع فيها الناس وتضاعف فرص العدوى وانتشار الوباء. اذا كان المغرب اتخذ قرارات شجاعة وجريئة لحماية مواطنيه فلا بد من بعد استشارة العلماء في اصدار فتوى من اجل الحد من مخاطر الإصابة بمرض الكورونا. على غرار المواسم والمعارض والمهرجانات والتجمعات التي تعتبر سبب من الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء. عاش امير المؤمنين وعاش المغرب القوي بقراراته الموضوعية. ونسال مولانا العلي القدير أن يحفظ المغرب وشعبه من كل مكروه.
اللهم ٱحفظ بلادنا و سائر بلدان العالم أجمعين، إستعينو بالدعاء جزاكم الله.
منقول من موقع إسلام ويب(الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة، أي المساجد).
يا من كتبت على نفسه الرحمة و العفو، ارحمنا و اعف عنا، فإنا عبادك الضعفاء نخطئ و نندم، ارفع عنا البلاء و سيئ الأسقام، إنك سميع مجيب الدعاء. نعدك سبحانك أن نتوب إليك و نعبدك ما استطعنا.
فلنقل آمين عساها تكون ساعة استجابة.
اللهم إنا نسألك اللطف ياذا الجود والكرم
و الله يتقبل منا إن شاء، سواء صلينا في بيوتنا أو في المساجد حتى تمر هذه الأزمة و الله مطلع بالعباد.
الله يلطف بنا يا رب
لكن لا ننسى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا رفع الاذان هرعنا إلى الصلاة ولنتضرع عل الله يزيل هذه الغمة
وفق الله العلماء و الأطباء لإيجاد لقاح أو دواء لهذا الوباء عاجلا لإنقاذ البشرية
فاللهَ نسأل أن يرفع عنا الوباء والبلاء والمحن، وأن يتوب ويعفو عنا
je suis un citoyen marocain et je demande a mon roi nassaraho lah de donner ces instructions à l'armée de décendre dans les rues immédiatement
si nn, c'est la catasrophe lah ehfad.
" إذا دخل الطّاعون بلدا لاتدخلوا إليها ، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها " عن النبي ﷺ..
النقل
الصحة
الأمن
و التعليم...
ويجب مراقبة الدروس من طرف المفتشين لان الأساتذة هذا ليس بامتياز وجيب ان يقومو بواجبهم...
انصح بحضر التجوال في نهاية الأسبوع المقبل..
فاللهم احفظنا من كل مكروه
الله يجازيكم بخير را كاين ناس ضعاف خاصنا نشوفو من حالهم و ناخضو الامور بجدية اكثر و نكونو حريصين باش منشروش العدوى
را هاد شي من الاسلام و من الدين
و منبقاوش نشرو الاشاعات و النكت على هاد الوباء و السلام.
لمَّا انتشر الطاعون في بلاد المسلمين سنة (٧٦٤هـ)، ماذا فعلوا؟!
قال قاضي (صفد) الإمام محمد بن عبدالرحمن القرشي الدمشقي الشافعي (ت: بعد ٧٨٠هـ) في كتابه (شفاء القلب المحزون في بيان ما يتعلق بالطاعون) - ما زال مخطوطا- :
« وكان الناس به على خير عظيم: مِن إحياء الليل، وصوم النهار، والصدقة، والتوبة؛ ... فهجرنا البيوت ولزمنا المساجد رجالنا وأطفالنا ونساءنا … فكان الناس به على خير .. »
وحول الفتوى هل كان ضروريا انتظار أمر من الملك أليس لهذه الهيئة كامل الصلاحية للحفاظ على سلامة الامة دون انتظار الاوامر
حتى لو كان همهم هو صحتنا فلا يجوز اغلاق المساجد. أصلا كل المسؤولين ولاد الحرام و الدليل هو متاجرتهم السياسوية بمأساة الشعب..
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. اللهم اننا أبرياء مما يفعل هؤلاء المستكبرون في الأرض و أنت أعلم و أنت مخرج ما يكتمون.
اللهم لانسألك رد القظاء ولاكن نسألك اللطف فيه
المهم دعو الأسواق الأسبوعية تسير في نهجها العادي
أنشري يا هسبريس العزيزة ولنا الله وحده لا شريك له يحي ويميت وهوعلى كل شيء قدير
عندما اجتاحت جحافيل جيوش فرنسا الجزاءر سنة ١٨٣٠ م تعطلت الجمعة ١٣٢ سنة ماءة و اتنثين و تلاثين سنة
لكن بعد خروجها سنة ١٩٦٢ م رجعت الجمعة كان شيءا لم يقع بل اربعة اجيال لم تصلي الجمعة قط و ضنت فرنسا انها قضت على الإسلام لكن عندما اتيحت الفرصة للشعب مرغ انفها في التراب
و عادت الجمعة كأنها لم تقطع قط
(يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين)
ما كاين مشكل سنقطعها ١٤٠٠ سنة لكن سياتي يوم ستصيبها الى يوم القيامة
إنا لله و إنا إليه راجعون
لطفك يا رب
إذا كنا فعلا نريد حصار المرض يجب البدء بما انتهت به الدول المتضررة.