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الرئيسية | مجتمع | فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر

فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر

فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 13:21

أفتت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى، اليوم الاثنين، بضرورة إغلاق أبواب المساجد في المملكة.

وجاء ذلك بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس الأعلى من أمير المؤمنين الملك محمد السادس.

الإغلاق، بناء على إفتاء الهيئة العلمية، يهم كل الصلوات اليومية الخمس وصلاة الجمعة؛ وذلك ابتداء من اليوم الاثنين، مع استمرار رفع الأذان.

بلاغ للمجلس العلمي الأعلى قال إن "هذا الإجراء لن يستمر، وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي".

"هذه الفتاوى تأتي بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس الأعلى من أمير المؤمنين، حفظه الله، وهو الذي تشهد الأمة على رعايته لبيوت الله وتعلقه بها وحرصه على الزيادة منها وفتحها للمصلين"، يزيد المصدر.

كما شدد المجلس على أن الفتوى "تأتي نظرا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم، واعتبارا لما صدر من توجيهات من الجهات المختصة، بما فيها وزارة الصحة، بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغلاق أماكن عمومية وخصوصية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (120)

1 - جاد الاثنين 16 مارس 2020 - 13:30
خطوة ضرورية .. الفيروس اعمى ولا يفرق بين المسجد او المعبد او الكنيسة او المرقص او البار او المقهى او الملهى او دار الايتام...
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259
2 - Painter الاثنين 16 مارس 2020 - 13:31
ربما الغرض من اغلاق الحرم المكي و المساجد في دولنا ليس محاربة العدوى و الفيروس بل ربما أشياء أخرى تخفى علينا و الله أعلم. اغلاق المساجد هانية و لكن شركات و محال و اسواق الاقطاعيين لا.!
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-603
3 - Bilal الاثنين 16 مارس 2020 - 13:32
واخيرا ، نرجو من إخواننا المواطنين التفاعل الإيجابي مع التعليمات و نصائح الوزارات و بلاغات الدوان الملكي
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235
4 - علاء الاثنين 16 مارس 2020 - 13:32
عجز اللسان عن الكلام في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية جمعاء لا نملك سوى الدعاء اللهم يا أرحم الله الراحمين ارفع عن خلقك البلاء يا من سبقت رحمته غضبه.
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254
5 - Hakim الاثنين 16 مارس 2020 - 13:33
قرار صاىب لكن اتمنى ان يحتفظو بالأدان للصلاة
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186
6 - Abou Walid الاثنين 16 مارس 2020 - 13:33
قرار حكيم خاصة وأن أغلب مرتادي المساجد هم من المسنين.
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183
7 - chokri الاثنين 16 مارس 2020 - 13:34
لا يجوز شرعا أقفال المساجد ، يجب على المؤذن أن يقوم بالصلاة لوحده و صلاة المؤذن أو الأمام لوحده تنوب عن صلاة المواطنين الغائبين ....
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-205
8 - juriste marocaine الاثنين 16 مارس 2020 - 13:34
اللهم عافينا يا رب و ارفع عنا البلاء و الوباء بحق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض و لا في السماء و هو السميع العليم
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114
9 - said الاثنين 16 مارس 2020 - 13:35
نعتبروها منحة من عند الرب و ليس محنة كل واحد يراجع نفسو و يشوف في غادي و النهاية ديالو و مابعد النهاية
الله يرد بينا
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107
10 - chouaib الاثنين 16 مارس 2020 - 13:35
اللهم احفظ البلاد والعباد.. اللهم نسألك اللطف و السلامة و تهوين الاخطار و الضرر..
اللهم احسن عاقبتنا و هبنا من لدنك رحمة تيسيرا و نورا يبدد ظلمة ماهو قادم و ما يعقبه... امين
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70
11 - anas الاثنين 16 مارس 2020 - 13:35
الصلاة الصلاة يا عباد الله ، ماتنساوش الصلاة ديالكم فالمنازل.
باذن الله هادشي دايز
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90
12 - مصلي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:35
الصراحة إحساس خايب بزااااف خصوصا هذا ديال إغلاق المساجد
ولكن مع ذلك ماعلينا إلا السّمع و الطاعة لولاة الأمور ديالنا و الجهات المختصة و المسؤولة حيت هادشي تايصب ف المصلحة العامة ديال البلاد و إن شاء الله هادشي غايدوز بخير و على خير
خاص فقط شوية ديال التحلي بالمسؤولية و روح المواطنة و الإيمان
#خليك_فدارك
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87
13 - راسكو الاثنين 16 مارس 2020 - 13:36
رغم تلكؤ الدولة في البداية عن اتخاذ تدابير صارمة لايقاف الرحلات من الخارج يجب الاعتراف انها استدركت بهذه القرارات ما فاتها في البداية الان يجب على المواطنين فقط ان يلزمو بيتوهم الا للضرورة القصوى و ان يتوقفو عن بث الخوف و الاشاعات و يتعاملو بجدية مع الامر و ياخذو احتياطاتهم اللازمة دون تهويل و خوف غير مبرر فما سيصيبك سيصيبك و لو عملت ما عملت فقط قم بالاسباب اولا و ادعو الله ان يجنبك و الناس كل سوء ستمر هذه المحنة بإذن الله
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76
14 - مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:36
لكن لا تنسوا اللطيف اجدادنا كانوا لا بفارقونه في حالات الطاعون والكوليرا....
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24
15 - Elamine seffou الاثنين 16 مارس 2020 - 13:36
في الحقيقة من أجل سلامةالجميع. يجب فعل اي شي ولدلك المسجد من الأماكن التي تشهد إزدحاما كتيرا
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36
16 - ali الاثنين 16 مارس 2020 - 13:37
انها محنة مؤلمة لم تشهد البشرية مثيلا لها حتى في الحرب العالمية.

اننا في احد المشاهد التي تذكرنا بالفناء.

اللهم عجل برفع هذا البلاء يارب
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56
17 - بيوت الله ءامنة! الاثنين 16 مارس 2020 - 13:37
وصلتم الى مبتغاكم باقفال المساجد، صلاة الجمعة فقدت روحها من مدة، مع انزال كل خطيب يقول كلمة لا تتماشى مع مايريده التوفيق;
الذي لا يريد خيرا بالمسلمين تجده الان يضحك من أذنيه.
انا لله وانا اليه راجعون.
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-152
18 - متتبع! الاثنين 16 مارس 2020 - 13:37
وصيغة الأذان عند النوازل مثل الأمطار العاصفية والأوبئة هي:

الله أكبر 2
أشهد ألا إله إلا الله 2
"صلّوا في رحالكم (بيوتكم) 2 بدل حي على الصلاة/ حي على الفلاح
الله أكبر 2
أشهد ألا إله إلا الله 2

قرار صائب من باب "لا ضرر ولا ضِرار (إلحاق الضرر بالآخرين)

اللهم رحمتك يا أرحم الرّاحمين يا خير من يُرجى ويُصْمدُ إليه!
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53
19 - مواطن الاثنين 16 مارس 2020 - 13:37
قرار شجاع و جريئ، المرجو من جميع المواطنين الاتزام بتدابير الوقاية والسلامة.
اللهم آحفظ بلدنا آمنا مطمئنا و سائر بلاد المسلمين
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43
20 - Assifnwourgh الاثنين 16 مارس 2020 - 13:37
يا لطيف يا لطيف يا لطيف نعوذ بالله من غضبه و سخطه..
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24
21 - مصطفى ع الاثنين 16 مارس 2020 - 13:38
نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء قريبا
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30
22 - مراد الاثنين 16 مارس 2020 - 13:38
ربنا تجاوز عنا فنحن مضطرين لعدم الذهاب إلى بيتك ليس حبا بل اضطرارا منعا لتهلكة فاسمح لنا ولا تعدبنا بدنوبنا امين يارب تلعالمين
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27
23 - عمر الاثنين 16 مارس 2020 - 13:38
اللهم اصرف عنا البلاء و الوباء و انزل علينا السكينة و الشفاء
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24
24 - oussama الاثنين 16 مارس 2020 - 13:38
و الله إلى هادشي بدا كيخلعني دابا،
يا ربي رحمنا يا رب و سمح لينا إلى كنا غلطنا ...،
بلطفك و رحمتك التي وسعتك كل شيء.
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23
25 - Elle الاثنين 16 مارس 2020 - 13:38
أنا مسلمة موحدة لا اشرك بربي أحدا ،مع هذا القرار في هذا الوقت ،لانه سيحفظ ارواحا كثيرة ،في ايطاليا تفشى الوباء خصوصا في الكنائس
يا رب استودعك اهلي و نفسي و كل البشر
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34
26 - هشام الاثنين 16 مارس 2020 - 13:39
اللهم إن هذا منكر. حشومة عليكم
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-90
27 - salaheddine الاثنين 16 مارس 2020 - 13:39
سؤال
هل منع الحج والعمرة في عهد الصحابة بعد تفشي الطاعون
وهل اغلقت المساجد
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-79
28 - nabil الاثنين 16 مارس 2020 - 13:40
trés bonne initiative et je souhaite une très bonne santé a toutes et a tous inchallah ça va passer le plus important c'est de garder ces distances et essayer au maximum de prendre des mesures de sécurité en évitant la foulle
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14
29 - سمير الاثنين 16 مارس 2020 - 13:40
قرار صائب لكنه جاء متأخرا بعض الشيء.
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24
30 - لاإله ألا إنت إني كنت من. الاثنين 16 مارس 2020 - 13:40
الأمر أمر الله. الصحة أولى الصلاة في البيوت والله المستعان. أنا مع القرار
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14
31 - zakaria de الاثنين 16 مارس 2020 - 13:41
لا حولا ولا قوة الا بالله لم نعتد سنين ولله الحمد ان ترك المسجد,للضرورة احكام الله المستعان.
اسال الله ان يرفع علينا البلاء يارب العالمين,
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17
32 - هشام كولميمة الاثنين 16 مارس 2020 - 13:41
مزيدا من الاحتياطات و الإلتزام التام بالاوامر الصادرة عن المؤسسات نتمنى الخير للجميع...
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10
33 - محمد الاثنين 16 مارس 2020 - 13:41
رغم انني معرض للنظام. الا انني احيي السلطات على اتخاذها هذه الاجراءات. الناس اللي كيستخفو بالفيروس. رغم ان نسبة الوفات في المتوسط 1% راه نسبة الناس اللي كيحتاجو الانعاش راه كتوصل ن 20% .. حسب معلومات اللي قالها العثماني. المغرب فيه غير 250 غرفة انعاش. راه ف اروبا دابا راه حاصلين وكيخترو الناس اللي يعيشو حسب السن. كاين تعليمات يخليو الكبار ف السن يموتو ويسبقو ناس اللي قل من 80 سنة. المغاربة لازم تبقاو ف المنازل.
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23
34 - مذنب الاثنين 16 مارس 2020 - 13:41
"قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "

اللهم إنا نستغفرك و نتوب إليك، يارب منعتنا من بيوتك بذنوبنا و معاصينا، فاللهم إنا نجدد التوبة إليك، و انت الغفور الرحيم، فتب علينا و إعفو عنا و أرجعنا إلي بيوتك أمنين. اللهم امين.
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19
35 - فؤاد ش الاثنين 16 مارس 2020 - 13:41
و اخيرا يتغلب العقل و الحكمة على العاطفة.
لانه لو انتشر الوباء فلن تنفع معه صلاة و لا تخشع، الفيروسات لا تفرق على حساب الدين او العرق.
قرار في محله و خصوصا ان اغلب مرتادي الجوامع هم من المسنون. شكرا لعاهل البلاد.
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20
36 - الطنز البنفسجي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:41
لا إله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله..
اللهم اجرنا في مصيبتنا.. اللهم لا تعجل لنا قطنا.. نستغفرك ونتوب إليك.
ليس امامنا الا الامتثال للامر للصالح العام.. انا للاسف لست من عمار مساجد الله واصلي في البيت الا الجمعة ولكن والله انه لأمر عظيم وشيء جسيم أن تغلق بيوت الله ولو لصلوات يوم واحد.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا ارخم الراحمين.
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15
37 - مسلم الاثنين 16 مارس 2020 - 13:41
فرصة للرجوع الى الله قبل شروق الشمس من مغربها .. يارب انا نسالك توبة نصوحة. يارب اغفر لنا وارحمنا. يارب انا نعود بك من كرونا .الله اذهب عنا هذا الباس . الهم صلي و سلم على سيدنا محمد
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15
38 - سلفي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:42
سمعا وطاعة صلوا في بيوتك ولكم أجر الجماعة يا من كنتم تحافظون على الجماعة رخصة تصدق عليكم بها الله فاقبلوا صدقته
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15
39 - نقطة في بحر الاثنين 16 مارس 2020 - 13:42
لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء.. إلى كل من لم يضع جبهته على الأرض سجودا وشكرا لله على نعمه من قبل... ها هي المساجد أغلقت وربنا في غنى عن عبادتنا وصلاتنا..التوبة التوبة فهذا مجرد تنبيه بسيط لكل غافل يعتقد بأن سيخلد في هذه الدنيا الفانية أصلا..
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14
40 - idmono الاثنين 16 مارس 2020 - 13:42
الناس صبروا 14 يوم و تبعوا السلطات راه الوضع صعيب. فرنسا وصلت للحافة كل المستشفيات ممتلئة.
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14
41 - عبد المجيد الحمدوني الجرسيفي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:42
اللهم نسألك اللطف فيما جرت به المقادر....سابقة من نوعها
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5
42 - قرار جد مهم ومسؤول....! الاثنين 16 مارس 2020 - 13:42
نشكر بقوة قرار هيئة العلماء
على هذا النضج والاحساس بالمسؤولية.....والانضباط من اجل
تفادي انتشار الفيروس الخطير
والقاتل....قرار جد صاءب ومسؤول
وهو في خدمة مصلحة البلاد
والعباد....
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6
43 - Kamal9 الاثنين 16 مارس 2020 - 13:43
ياربي تشوف من حالنا وحال الشيوخ والاطفال .
وتبعد علينا هاد الوباء وتحفظنا من كل شر . امين يارب
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7
44 - said.n الاثنين 16 مارس 2020 - 13:43
الله إحد الباس ياربي.نتمناو اوصل رمضان انشاء الله اكون كولشي فات.المساجد تكون مفتوحة لصلاة التراويح
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11
45 - عبدالحق الاثنين 16 مارس 2020 - 13:43
أصلا المساجد بالمغرب مغلقة منذ زمن.
مرة بعد صلاة الفجر بمسجد صلاح الدين الأيوبي التابع لعمالة سلا تناولت كتاب الله لأقرأ ما تيسر منه فإذا بنائب المأموم يهتف قائلا: وااا سمحمد واااا سمحمد قلت نعم قال لقد انتهت مهلة الصلاة ويجب إغلاق المسجد قلت له بيدي كتاب الله أذكره هل ممنوع ذكر الله ببيت الله؟ قال هذا المسجد لايصلي بهذه إلا الموظفين و هذه أوامر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
فالحمد لله الذي أعاد الإعتبار لبيوته بإغلاق جميع المنشآت التي يتجمع بها الناس للهو و الإستمتاع.
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-23
46 - غيور عن وطنه الاثنين 16 مارس 2020 - 13:44
حسبنا الله و نعم الوكيل اللهم ارفع عنا البلاء
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5
47 - بنعبدالله الاثنين 16 مارس 2020 - 13:44
الصلاة على النبي. لقد رضيت عنا اليهود والنصارى.
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-30
48 - مواطن غيور الاثنين 16 مارس 2020 - 13:44
قرار صائب 100/100. و لكن احرصوا على الصلاة الجماعة في البيت مع الزوجة و الابناء
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16
49 - زواقي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:44
من أصعب القرارات و أحكامها. تحية إكبار لعقلاء المغرب.......
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14
50 - الطب الوقائي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
قرار اخر شجاع لتفادي الظروف التي يتجمع فيها الناس وتضاعف فرص العدوى وانتشار الوباء. اذا كان المغرب اتخذ قرارات شجاعة وجريئة لحماية مواطنيه فلا بد من بعد استشارة العلماء في اصدار فتوى من اجل الحد من مخاطر الإصابة بمرض الكورونا. على غرار المواسم والمعارض والمهرجانات والتجمعات التي تعتبر سبب من الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء. عاش امير المؤمنين وعاش المغرب القوي بقراراته الموضوعية. ونسال مولانا العلي القدير أن يحفظ المغرب وشعبه من كل مكروه.
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0
51 - سارة الاثنين 16 مارس 2020 - 13:45
حبيبي يا رب ، و اين الملجأ و الفرار اليك بعد اغلاق المساجد و لكن الدعاء ببابك لا يسد أمام عبادك فثب علينا لنتوب و اشفي كل مريض شفاءا لا يغادر سقما فبيدك الامر كله في الأول و الاخر
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3
52 - برلين الاثنين 16 مارس 2020 - 13:45
اللهم الطف بنا،ولا تحرمنا من سماع الأذان وصلاة الجماعة في المساجد،،،
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2
53 - ابو آدم الاثنين 16 مارس 2020 - 13:46
تحية تقدير للمؤسسات و الهيءات الوطنية التي اتخدت مجموعة من القرارات المتتابعة للحد من أثر تفشي الفيروس . ويا ليث كثافة هده الاجراءات تفيق مجموعة واسعة من المستهترين من بعض المواطنين. دمنا سالمين ولنتعاون على نجاتنا أجمعين فنحن في سفينة واحدة ننجو أجمعين أو نغرق لا قدر الله أجمعين.
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2
54 - emy الاثنين 16 مارس 2020 - 13:46
بغينا كل شي يتغلق وميخرش حتى واحد الزنقة إلا في الحالات الضرورية واي واحد خرج بلى مبرر يتعاقب وغرامة مالية ابتداءا من 3000dh
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3
55 - Mohamed الاثنين 16 مارس 2020 - 13:46
أصعب قرار أتخذه ولكن لا مفر فالضرورات تبيح المحظورات،
اللهم ٱحفظ بلادنا و سائر بلدان العالم أجمعين، إستعينو بالدعاء جزاكم الله.
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0
56 - Youssef الاثنين 16 مارس 2020 - 13:46
وإن كان لك عذر يبيح ترك الجماعة فصليت منفردا لم يكن عليك إثم في تركها، وهذه الأعذار ليست بالشديدة ـ كما زعمت ـ وهي منضبطة كما بينها العلماء، فمنها المرض، أو خوف حدوثه، أو المطر، أو الوحل، أو مدافعة أحد الأخبثين، أو حضور الطعام الذي تشتهيه، أو الخوف على مال، أو نفس، أو أهل من حصول ضرر، فإذا خشيت على نفسك ضررا في بدن، أو معيشة تحتاجها لم يكن عليك إثم في ترك الجماعة، 
منقول من موقع إسلام ويب(الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة، أي المساجد).
يا من كتبت على نفسه الرحمة و العفو، ارحمنا و اعف عنا، فإنا عبادك الضعفاء نخطئ و نندم، ارفع عنا البلاء و سيئ الأسقام، إنك سميع مجيب الدعاء. نعدك سبحانك أن نتوب إليك و نعبدك ما استطعنا.
فلنقل آمين عساها تكون ساعة استجابة.
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1
57 - Ingénieur الاثنين 16 مارس 2020 - 13:46
اتركوا مساجد الله يصلي فيه من يشاء..فالله الذي خلق الفيروس قادر على شفاء عباده
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-7
58 - محمد الاثنين 16 مارس 2020 - 13:46
اللهم ارفع عنا البلاء و انزل الدواء. برحمتك نستغيث. اللهم اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. شفاءا لا يغادر سقما.
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3
59 - hicham الاثنين 16 مارس 2020 - 13:46
صلو في رحالكم
اللهم إنا نسألك اللطف ياذا الجود والكرم
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60 - بشرى الاثنين 16 مارس 2020 - 13:47
اللهم عجل بالفرج......انها أزمة وسوف تنتهي باذن الله تعالى لان ربنا كريم ورحيم بعباده...اللهم ارحمنا وارفع عنا هذا البلاء...يجب ان نتعاون ويكون ايماننا قويا حتى نواجه هذه الأزمة ونلتزم بكل تعليمات الوقاية فالله تعالى حثنا بالا نلقي بانفسنا الى التهلكة...وهذا من طبيعة الحال بالتعاون والتازر والوقاية وتظافر الجهود ومشاركة كل المواطنين وفعاليات المجتمع المدني ووضع يد في يد للمساهمة في حملات التوعية كل حسب استطاعته...الاتحاد قوة..والوعي هو الاساس..بل يجب توعية الناس حسب مستواهم الفكري حتى تنخرط في مواجهة الوباء كل شرائح المجتمع في القرى والمدن...انا اعيش في احدى القرى المجاورة لمدينة مراكش ولاحظت ان اغلب سكان قريتي لا يعلمون شيئا عن الوباء والوقاية منه بل والاطفال يلعبون على اساس انهم في عطلة..
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61 - بدر العسكي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:47
اللهم إنا نسألك عفوم ورضاك ونعوذ بك من غضبك وسخطك. لا حول ولا قوة إلا بالله.
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62 - atika الاثنين 16 مارس 2020 - 13:47
أوصيكم بالعالم القروي ..يجب التوعيه ومنع التجمعات ومراقبة الأسواق الاسبوعيه...اللهم اني قد بلغت
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63 - رشيد الاثنين 16 مارس 2020 - 13:48
قال تعالى (( و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)) و الدخول إلى المساجد و الاحتكاك بالناس فيه تهلكة إن كنت مصابا أو كان الآخرون مصابون.
و الله يتقبل منا إن شاء، سواء صلينا في بيوتنا أو في المساجد حتى تمر هذه الأزمة و الله مطلع بالعباد.
الله يلطف بنا يا رب
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64 - محمد الاثنين 16 مارس 2020 - 13:48
حسبنا الله ونعم الوكيل حتى المساجد اللهم لطفك يارب
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65 - A.otman الاثنين 16 مارس 2020 - 13:48
لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضى نفسه
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66 - azizo الاثنين 16 مارس 2020 - 13:48
ابكوا على حالكم ايها المسلمون، فهذه اية من ايات الله.
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67 - د محمد لبيتي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:49
اعتقد ان المجلس العلمي الاعلى قد قام بدوره. و فعلا من مقاصد الشريعة حفظ الأنفس. ومن اعتاد الصلاة في المسجد فإن اجر الجماعة لن يضيع عليه بإذن الله
لكن لا ننسى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا رفع الاذان هرعنا إلى الصلاة ولنتضرع عل الله يزيل هذه الغمة
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68 - Mohamed الاثنين 16 مارس 2020 - 13:49
خطوة تستحق اكثر من تشجيع ،اللهم احفظ بلادنا من الاوبءة
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69 - عبد الرزاق الاثنين 16 مارس 2020 - 13:49
و الله إنا لهذا القرار لمحزونون، اللهم ارفع عنا كل وباء و بلاء و قنا شر الفتن.
وفق الله العلماء و الأطباء لإيجاد لقاح أو دواء لهذا الوباء عاجلا لإنقاذ البشرية
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70 - Roli الاثنين 16 مارس 2020 - 13:49
اليوم السيد ماكرون سيخاطب شعبه الفرنسي و الإفريقي في نفس الوقت و سيقول لكم ما المعمول و ما الدي ستقومن به،
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71 - Nizar الاثنين 16 مارس 2020 - 13:50
قرار في الصميم.................. الصلاة في المنازل
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72 - ع-ع الاثنين 16 مارس 2020 - 13:50
لا الاه الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لطفك يا الله.نستغفرك ونتوب اليك.
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73 - ربان دراجة هواءية . الاثنين 16 مارس 2020 - 13:50
ما مصير نوادل المقاهي و عمال الحمامات و المطاعم ؟؟؟
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74 - مواطن بالمهجر الاثنين 16 مارس 2020 - 13:50
عاش الملك و الله يحفظ الجميع ، راحنا محاصرين هنايا .
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75 - kHÀLID OUAHMANE الاثنين 16 مارس 2020 - 13:50
القرار صائب لأن بعض الناس لا يأخدون الأمر بجدية ويقول البعض كل شيء بإدن الله نعم كل شيء بإدن الله لكن اتخدو بالأسباب لاتأخدو بعض الكتاب وتكفرون ببعض لأن من احيا نفسا كأنما احيا الناس جميعا ومن قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا لأنك تساهم في نشر الواباء ونطلب من الله تعالى ان يلطف بعباده الضعفاء والله المستعان
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76 - Hassan الاثنين 16 مارس 2020 - 13:50
مراكز الاتصال يعمل بها الشباب مكدسين ب المئات،لا افهم لماذا لم تفرض الدولة ايقاف العمل بها و لو لمدة اسبوع او اسبوعين...
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77 - محمد الاثنين 16 مارس 2020 - 13:51
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
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78 - مجرد تساؤل الاثنين 16 مارس 2020 - 13:51
و ماذا عن الادارات و الاسواق القروية و المعامل خصوصا الكابلاج و النسيج و الضيعات الفلاحية و كذلك النقل العمومي لماذا لم يشملها الحظر ايضا و المعروفة على هذه الاماكن الاكثر اختلاطا و مرتعا خصبا لانتقال العدوى و الله شيء غريب
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79 - منصف منصف الاثنين 16 مارس 2020 - 13:52
عند اغلاقكم المساجد بسبب خوفكم من فايروس وعدم خوفكم من الله ..فانتضرو غضب الله عز وجل ..هناك حل غير اغلاق المساجد فاذا كل شخص احضر معه زربية.و إناء خاص به للوضوء او يتوضأ من منزله فهدا كاف للوقاية من هذا الفايروس
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80 - من السنغال الاثنين 16 مارس 2020 - 13:52
هذه الفتوى جاءت لتحقيق مصالح الأمة المغربية الشقيقة، وهي إعمال لقاعدة درء المفاسد، و لمقصد حفظ النفس الذي يقدم على حفظ الدين في مثل هذه الظروف.
فاللهَ نسأل أن يرفع عنا الوباء والبلاء والمحن، وأن يتوب ويعفو عنا
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81 - barrio الاثنين 16 مارس 2020 - 13:53
واش بنادم ماعندو باش يخلص الكراء والضوء والماء وماعندو مايوكل لاولادو وكاتقولو ليه گلس فدارك،شكون غايوكلو ؟ شكون غايخلصلو الكراء،تخيل وتأمل لو كنت في مكانه،ماعرف مسكين فين إرد الراس..
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82 - المعقول الاثنين 16 مارس 2020 - 13:53
الحل الوحيد والصحي للخروج بسلام هو حجر صحي للجميع مدة اسبوعين والسلام
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83 - مؤامرة الاثنين 16 مارس 2020 - 13:54
متى نرى اغلاق شركات المحروقات والملاهي الليلية ووووو ..ابداو بهادو اولا ثم عاد غلقو المساجد ...فتاوى اخر الزمان
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84 - urgent urgent urgent urgent الاثنين 16 مارس 2020 - 13:54
urgent urgent urgent urgent
je suis un citoyen marocain et je demande a mon roi nassaraho lah de donner ces instructions à l'armée de décendre dans les rues immédiatement
si nn, c'est la catasrophe lah ehfad.
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85 - مسلم الاثنين 16 مارس 2020 - 13:54
نشكر وزارة الاوقاف على هاذا القرار لمصلحة العامة، اللهم ابعد عنا البلاء
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86 - omar us الاثنين 16 مارس 2020 - 13:54
على سلامتكم. و هادوك لي تيقولو بيوت الله ماتيدخلهاش الفيروس لهم الحق في الإيمان بهذه الخزعبلات، لكن ان يساهموا في انتشار الوباء بسبب جهلهم فهذا اعتداء على حق الغير في الحياة
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87 - عادل الاثنين 16 مارس 2020 - 13:54
من خلال هاد المحنة الي من المفروض الحب دالوطن و المواطن تبان، اكتشفت ان المواطنة تقتلات و ما بقا حد يفكر فخوه المغربي ولا فالبلاد، تصدمت والله، اكتشفت إلى أي حد بنادم متايقش فالحكومة و الهضرة ديالها، امر خطير كتر من كورونا تخرج لينا السياسة و الحكومة و الجو العام بلد دون مواطنين. كولا واحد تاءيدافع على الجانب ديالو، اللحية ماسوقوش فالبلاد هو همو غي ماتسدوليهش بلاصة الوضوء صافي، مول الخضرة تايسولو على السلعة واش كاينة ولا لا، الوزير تايأكد على ضرورة الالتحاق بالعمل من اجل المرافقين و فنفس الوقت تايسد القهاوي و الجوامع، الطبيب تايشكي ما عندوش الكمامات و هو الي في الصف الأمامي، المواطن شرا 10 من الحاجة و حرم خوتو المغاربة، الحصول ماتخافووش من هاد شوية دالمرض غي التازمو بالنضام و طبقو القواعد 20 يوم كولشي يرجع للصواب، غي خاصنا نفكرو من بعد نتجو مواطنين يتعاونون ويعاونو المسوولين في تسيير البلاد، ماشي مواطن عاطيها للطنز و التشفي و انتضار المساوات في البلاء
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88 - مواطن مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:55
الحجر الصحي النبوي
" إذا دخل الطّاعون بلدا لاتدخلوا إليها ، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها " عن النبي ﷺ..
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89 - إيمان الاثنين 16 مارس 2020 - 13:56
تغلق المساجد و الناس تلتقي في المقاهي حتى الساعة السادسة لماذا؟ يجب أن تغلق اليوم بأكمله
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90 - الفيلسوف الاثنين 16 مارس 2020 - 13:56
قطاعات يجب أن تظل مشتغلة...
النقل
الصحة
الأمن
و التعليم...
ويجب مراقبة الدروس من طرف المفتشين لان الأساتذة هذا ليس بامتياز وجيب ان يقومو بواجبهم...
انصح بحضر التجوال في نهاية الأسبوع المقبل..
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91 - عبد الهادي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:56
اللهم يا حي يا قيوم يا فاطر السماوات والأرض ارفع هذا الوباء واحفظ المساجد واجعلها تُرفع فيه الأكف، ويا رب العالمين لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والله ليدمع القلب لهذا القرار أكثر من إغلاق أي شيء. نسأل الله السلامة والعافية.
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92 - البيضاوي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:56
الضرورات تبيح المحظورات. الصلاة مقبولة حتى في بيتك وآلله على كل شيء قدير.
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93 - hakim الاثنين 16 مارس 2020 - 13:57
قرار صائب ونتمنى ان تمر هذه الظروف دون اذى كما ان الناس مدعوون منذ الان الى الالتزام بكل شروط النظافة اذ لا يعقل ان تسجد في المسجد وانت تختنق برائحة الجوارب النتنة شرف الله وجوهكم ، فالنظافة هي في قبيل اماطة الاذى
فاللهم احفظنا من كل مكروه
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94 - مول الكرموص الاثنين 16 مارس 2020 - 13:57
يجب التشديد على التجمعات سواء الاطفال الذين يلعبون في الشوارع او الكبار الذين يتجمعون امام منازلهم لتبادل اطراف الحديث وهناك خطر كبير هواخواننا المهاجرون يجب عمل تحليل الفيروس لانهم ممكن ان يكونوا حاملين وليست لهم اعراض وقد ينقلوا المرض الله يحفظ
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95 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:57
الحمد لله لان هذا القرار الحكيم جاء من ملك البلاد وليست وزارة الداخلية او الاوقاف
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96 - امين ياسين الاثنين 16 مارس 2020 - 13:57
حنا المغاربة خاصنا نتعاونو ضد هاد العدو
الله يجازيكم بخير را كاين ناس ضعاف خاصنا نشوفو من حالهم و ناخضو الامور بجدية اكثر و نكونو حريصين باش منشروش العدوى
را هاد شي من الاسلام و من الدين
و منبقاوش نشرو الاشاعات و النكت على هاد الوباء و السلام.
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97 - لا شيئ الاثنين 16 مارس 2020 - 13:57
اغلقو الحانات ايضا فالحانات مازالت مفتوحة لماذا المساجد قبل الحانات؟!!!!!!
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98 - محمد الاثنين 16 مارس 2020 - 13:57
اللهم سلم سلم، ضرورةالحفاظ على الأبدان ،أولى من الحفاظ على الأديان
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99 - عبد الهادي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:57
في ظل هذه الظروف الإستثنائية لإسترجاع الحياة الطبيعية من أين ستأتينا الرحمة و نحن نغلق أبواب الرحمان بهذا القرار تبطلون حكم الله والرد سيكون أهون و أفظع من كورونا
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100 - brnmoussa الاثنين 16 مارس 2020 - 13:58
لا يجوز شرعا أقفال المساجد ، يجب على المؤذن أن يقوم بالصلاة لوحده و صلاة المؤذن أو الأمام لوحده تنوب عن صلاة المواطنين الغائبين ....
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101 - خالد المراكشي الاثنين 16 مارس 2020 - 13:58
لزوم المساجد زمن الطاعون:
لمَّا انتشر الطاعون في بلاد المسلمين سنة (٧٦٤هـ)، ماذا فعلوا؟!
قال قاضي (صفد) الإمام محمد بن عبدالرحمن القرشي الدمشقي الشافعي (ت: بعد ٧٨٠هـ) في كتابه (شفاء القلب المحزون في بيان ما يتعلق بالطاعون) - ما زال مخطوطا- :
« وكان الناس به على خير عظيم: مِن إحياء الليل، وصوم النهار، والصدقة، والتوبة؛ ... فهجرنا البيوت ولزمنا المساجد رجالنا وأطفالنا ونساءنا … فكان الناس به على خير .. »
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102 - كريم الاثنين 16 مارس 2020 - 13:59
ايهما يشكل خطرا ,, المساجد ام النقل العمومي والاسواق الشعبية في المدن والارياف ثم ان الوباءغير منتشر مقارنة مع دول أخرى ليتم اتخاذ هذا القرار واغلاق الحرمين الشريفين كان بسبب ا لمعتمرين وحتى لا تحرج المملكة تم غلقهما في وجه السعوديين لكن بقية المساجد الاخرى تقام فيها الصلوات بصورة عادية
وحول الفتوى هل كان ضروريا انتظار أمر من الملك أليس لهذه الهيئة كامل الصلاحية للحفاظ على سلامة الامة دون انتظار الاوامر
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103 - يوسف الاثنين 16 مارس 2020 - 13:59
باسم الله الرحمان الرحيم. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق الله العظيم.

حتى لو كان همهم هو صحتنا فلا يجوز اغلاق المساجد. أصلا كل المسؤولين ولاد الحرام و الدليل هو متاجرتهم السياسوية بمأساة الشعب..

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. اللهم اننا أبرياء مما يفعل هؤلاء المستكبرون في الأرض و أنت أعلم و أنت مخرج ما يكتمون.
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104 - اشرف الاثنين 16 مارس 2020 - 14:00
غلقت #المساجد .. وكل الأبواب ..!! إلا باب التوبة مازال مفتوحاً . فأين التائبون .... استغفر الله واتوب اليه
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105 - Osmohopo الاثنين 16 مارس 2020 - 14:00
اخطر منعرج بعد هذا القرار هو ما سيترتب من عواقب وخيمة من الرب و من الاستهثار بالصلاة
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106 - لطيف الاثنين 16 مارس 2020 - 14:00
لحسن حظنا و نحمد الله على ذلك اننا لازال الوقت امامنا لتدارك الامر ولازلنا في فترة الاختيار لا الاضطرار .. غلق كل منافذ انتشار العدوى هو السبيل لحفظ الارواح .. فمن احيى نفسا فكانما احيى الناس جميعا .. وغلق المساجد الذي لم نكن نتخيله يوما يحز في نفوسنا مع كافة اماكن الاختلاط ولكن الدين يؤخذ بالعلم وليس بالعاطفة ..والآمن لنا أن نفر من قدر الله إلى قدر الله ...
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107 - مواطن مغربى الاثنين 16 مارس 2020 - 14:01
تحذير.. على كل المغاربة أن يعوا جيدا أن المسألة ليست مسألة فيروس وإنما هى مشكل اقتصادى قادم هو فعلا ألفيروس موجود والفيروسات موجودون منذ القدم والنظافة والاحتياطات واجبة لكن هى خطة صهيونية عالمية تنبات بأن هناك مشكل اقتصادى خطير قادم فافتعلت هذا الفيروس وصنعته حتى يبقى الناس خائفون ومرعوبون ولا يقومون بأى ثورات .. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجذام والبرص والوباء وسائر الأقسام امييين
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108 - سفيان أستاذ الاثنين 16 مارس 2020 - 14:01
قرار صائب ،وفيه وقاية للناس من هذا الفيروس الفتاك ،تخيلوا أن يصاب به أحد المصلين في المسجد لا قدر الله ثم يعرج ويرجع به إلى منزله لتصاب به زوجته وأسرته وهكذا تنتقل العدوى إلى باقي المحيطين بهم ، تخيلوا معي حجم الكارثة العظمى ،قرار موفق وفيه صلاح للعباد ، ومن يقول أنه سعي لتخريب بيوت الله و منع ذكر اسم الله عليها فغرضه إثارة الفتنة في البلاد والعباد ،بل لو أغلقوهم لحفظ ووقاية الناس من هذا الوباء الخطير فهم مأجورون بإذن الله ونرجو أن يعم ذلك أيضا باقي المجمعات كالمقاهي وغيرها ،وحفظ الله كل العباد من هذا الوباء حتى غير المسلمين فمن المعلوم أن الملايين من المسلمين خالطوا غير المسليمين والعالم قرية واحدة حين يتعلق الامر بالوباء
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109 - amine الاثنين 16 مارس 2020 - 14:03
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , الدول التي ليس لها المساجد مفتوحة اكثر اصابة ووباءا بالكورونا مثل الصين وايطاليا, اما اغلاق بيوت الله خوفا من قدر الله سترون النتيجة عكس ماتتوقعون,
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110 - صوفيا الاثنين 16 مارس 2020 - 14:04
يارب لطفك يارب خبر يهز له الأبدان ويهز القلوب يارب ثبتنا وصبرنا على اللي جاي، دعيو يا عباد الله دعيو وصليو ربنا يفرجها علينا
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111 - للتاريخ الاثنين 16 مارس 2020 - 14:04
كنت كنظن اخر ما سيغلق هو المساجد المقاهي مفتوحة والبارات والتي تجلب سخط الله متارعا ومحالات بيع الخمر مفتوحة والترامواي ماشي جاي والتيجيفي ديال ماما فرانسا ماكيريتيش بديتوا بالماقلوب راه قوم يونوس عليه السلام لنا عبرة كيسحابليكم بالتقدم راكم غادي تصالحو كولشي وفينكم الملاحدة وبنو علمان بانليكم غي المسجد تصافيو معاه حساباتكم نسال الله العفو والعافية وان يرفع عنا البلاء والاسقام وسوء الاحوال
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112 - Miloud الاثنين 16 مارس 2020 - 14:05
دابا لعمرو ماسجد غاتلقاه في اول صفوف المنتقدين، للضرورة احكام وهذه خطوة جريئة ومنطقية
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113 - jamal الاثنين 16 مارس 2020 - 14:05
توبوا الى الله المحنة اشتدت اي حياة نعيشها في هذه الدنيا اذا اغلقت بيوت الله التي تقام فيها الصلواة وتتنزل فيها الملائكة اي ستر بقي لنا في هذه الدنيا اذا انقطعت دعوات المؤمنين في المساجد اللهم اشملنا برحمتك الواسعة يا الله يا الله
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114 - خالد الاثنين 16 مارس 2020 - 14:05
اللهم ارحم كل ميت وشفي كل مريض
اللهم لانسألك رد القظاء ولاكن نسألك اللطف فيه
المهم دعو الأسواق الأسبوعية تسير في نهجها العادي
أنشري يا هسبريس العزيزة ولنا الله وحده لا شريك له يحي ويميت وهوعلى كل شيء قدير
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115 - Najran الاثنين 16 مارس 2020 - 14:06
ما شئ مشكل
عندما اجتاحت جحافيل جيوش فرنسا الجزاءر سنة ١٨٣٠ م تعطلت الجمعة ١٣٢ سنة ماءة و اتنثين و تلاثين سنة
لكن بعد خروجها سنة ١٩٦٢ م رجعت الجمعة كان شيءا لم يقع بل اربعة اجيال لم تصلي الجمعة قط و ضنت فرنسا انها قضت على الإسلام لكن عندما اتيحت الفرصة للشعب مرغ انفها في التراب
و عادت الجمعة كأنها لم تقطع قط
(يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين)
ما كاين مشكل سنقطعها ١٤٠٠ سنة لكن سياتي يوم ستصيبها الى يوم القيامة
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116 - زكرياء الاثنين 16 مارس 2020 - 14:06
الله ارفع علينا البلاء وحفض بلادنا وسائر بلاد المسلمين ان تعذبنا فانا عبادك وان تغفر لنا وترحمنا فإنك أنت الغفور الرحيم لاملجا منك الا اليك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
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117 - محمد المالكي الاثنين 16 مارس 2020 - 14:07
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
إنا لله و إنا إليه راجعون
لطفك يا رب
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118 - نعيمة الاثنين 16 مارس 2020 - 14:09
السلام هذه خطوة صحيحة أيضا ولكن لا تكفي،
إذا كنا فعلا نريد حصار المرض يجب البدء بما انتهت به الدول المتضررة.
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119 - Ayoub الاثنين 16 مارس 2020 - 14:10
الجلوس في البيت لمدة أسبوعين وتجنب الإختلاط سيكون مفتاح التعافي، لا تقنطو من رحمة الله ، هي فقط فرصة لمراجعة الذات وإعادة النظر في الكثير من الممارسات
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120 - متأسف الاثنين 16 مارس 2020 - 14:10
سلام عليكم وبعد. بنادم باقي جاهل مكلخ كولشي ضحك مكيفكرش بعقلانية قهاوي عامرين منتزهات ملاعب حمامات أسواق ...مكاين لا وقاية لا والو ولي كدهضر معاه كدنصحو كيقولك أأأأصافي شمن بصح !! الحاصول لي كيستهتر بهاد الوباء هو المساعد ف الإنتشار ديالو بنادم يجلس فدارو ياكول الخبز والزيت وأتاي والبيض ويحافظ على ولادو وواليديه وحبابو وصحابو والله خير الحافظين
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