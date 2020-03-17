إلغاء "معرض الكتاب المستعمل" يكبد كتبيين خسائر

هسبريس من الرباط

على غرار باقي الأنشطة الثقافية والفنّية، أعلن القائمون على المعرض الوطني للكتاب المُستعمل تأجيل الدورة 13 من الموعد بعد لجوء السلطات إلى منع التجمعات الحاشدة، تفاديا لانتشار فيروس "كورونا".

يوسف بورة، مُدير المعرض الوطني للكتاب المُستعمل، قال في تصريح لهسبريس: "لا يسعنا إلا أنْ نعلن تأجيل المعرض إلى إشعار آخر، لأنّ مصلحة الوطن فوق كل اعتبار"، وأضاف: "الكتبيون سيتكبدون خسائر مالية كبيرة، لأنّ معظمهم اضطر للاقتراض أو تقديم شيكات على أمل تسديد ديُونهم أيام المعرض".

وعن تفاصيل الدورة الجديدة للمعرض التّي اختار لها المنظمون شعار "الثقافة في صلب النموذج التنموي الجديد"، يقول بورة: "المعرض في دورته الـ13 يروم الانخراط في النموذج التنموي الجديد، من خلال تقريب الكتاب والقراءة من الهوامش".

مُدير المعرض الوطني للكتاب المُستعمل تابع في حديثه للجريدة الإلكترونية بأنّ "الكتبيين يسهمون في نشر المعرفة بأقل التكاليف، بشهادة عدد من الباحثين الذين عثروا على ضالتهم المعرفية والأدبية في كتب اقتنوها من بائعي الكتب القديمة بأثمان زهيدة، لا تتجاوز درهمين للكتاب الواحد"، مضيفا: "نحن اخترنا هذه المهنة رغم صعوبتها، على أمل تنمية مجتمع واعٍ ومثقف".

فكرةُ إحداث المعرض الوطني للكتاب المستعمل بالدار البيضاء تعودُ إلى سنة 2004، واختمرت بعْد لقاءات بيْن مجموعة من مثقفي المدينة. وسنة 2009 تحوّلتْ الفكرة إلى حقيقة، وانطلقت الدورة الأولى للمعرض، بحضور سبعة عارضين فقط.

المعرضُ الوطني للكتاب المستعمَل بالدار البيضاء، الذي كان من المقرر تنظيمه طيلة شهر أبريل، باتَ موْعدا سنويّا يفدُ إليه الباحثون عنْ نفائس الكُتب غير المتوفّرة في المكتبات، والباحثون عنْ كُتبٍ بأثمان في المتناول، خاصّة أنَّ الأسعار في أروقة المعرض تنحصر بين درهمين ومائة درهم بالنسبة إلى النوادر، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ولقاءات يؤطرها مثقفون وأسماء مرموقة من شتى مجالات الفكر والأدب مجانا، بهدف التشجيع على القراءة واللقاء المباشر مع القراء من كل الفئات والأعمار والآفاق الثقافية.