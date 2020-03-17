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"التعليم عن بُعد" يطرح تحديات المتابعة والولوج إلى شبكة الأنترنيت

"التعليم عن بُعد" يطرح تحديات المتابعة والولوج إلى شبكة الأنترنيت
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:00

ابتداءً من الإثنين، جرى تعليق الدراسة في المغرب حتى إشعار آخر، لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت وصلت الحالات المؤكدة في المملكة بداية الأسبوع الجاري إلى 28، ضمنها حالة شُفيت وأخرى توفيت.

ويشمل قرار تعليق الدراسة رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والجامعات، سواء منها العمومية أو الخصوصية، ومؤسسات تكوين الأطر، ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية، ومراكز اللغات، ومراكز الدعم التربوي الخصوصية.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية أن الأمر لا يتعلق بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، مشيرةً إلى أن الدروس الحضورية ستُعوض بدروس عن بُعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بُعد.

ولم يعرف المغرب في ما سبق أي تجربة للتعليم عن بُعد، لكن الوزارة بادرت بسرعة إلى إطلاق بوابة رقمية موجهة للتلاميذ والأساتذة، تتوفر على دروس مصورة وأخرى مكتوبة، إضافة إلى تخصيص القناة الرابعة العمومية لبث برامج تعليمية.

ويطرح قرار التعليم عن بُعد إشكالاً في المغرب، فالاستفادة مما توفره المنصة الرقمية لوزارة التربية الوطنية يتطلب أن يكون جميع التلاميذ متوفرين على حواسيب مرتبطة بالأنترنيت، وهو أمر يصعب الجزم بتوفره لدى غالبية الأسر المغربية.

وفي نظر علي بوزردة، أستاذ بمديرية الشاون، فإن "التعليم عن بُعد خيار غير عملي، خاصة في العالم القروي، لأن تغطية شبكة الأنترنيت غير موجودة في عدة مناطق"، واعتبر أيضاً أن خيار بث الدروس عبر القناة الرابعة يطرح إشكالية بخصوص سير العملية، لأن هناك تفاوتاً في إنجاز المقرر الدراسي بين الأساتذة.

وبالإضافة إلى الصعوبات التي يطرحها التعليم عن بُعد، يبرز إشكال مدى انخراط التلاميذ، الذين يقدر عددهم في المستوى الابتدائي فقط بأكثر من ستة ملايين، في العملية، ما دام الأمر يتم عن بُعد ومعه ينتفي عامل الإجبارية، وهو ما سيجعل عدداً من التلاميذ لا يسايرون الدروس.

وتساءل بوزردة، في حديث لهسبريس، عما إذا كان سيتم اعتبار الدروس التي سيتلقاها التلاميذ عبر القناة الرابعة دروساً كافية ليمتحنوا فيها بالنسبة للامتحانات الإشهادية وامتحانات البكالوريا؛ ناهيك عن الامتحان الجهوي الذي تختلف فيه المقررات من جهة إلى أخرى.

ولم توضح وزارة التربية الوطنية ما إذا كان قرار التعليم عن بُعد يأتي فقط كمواكبة لكي لا يضيع الزمن المدرسي، وأن الدروس ستستأنف بعد عودة الوضع الصحي إلى طبيعته، أم هو تعويض رسمي للدروس الحضورية.

ويبقى الجواب عن السؤال سالف الذكر صعباً في ظل الظروف الراهنة، خصوصاً في ظل استمرار انتشار الفيروس عبر دول عدة بشكل كبير، وفي ظل عدم توصل أي مختبر إلى لقاح مضادة له، وهذا أمر يتطلب مدة ليست بالقصيرة للتجارب السريرية ثم الإنتاج فالتسويق.

ويؤكد الأستاذ علي بوزردة أن "الخيار الأكثر واقعية والأنسب من وجهة نظر كثير من الفاعلين في قطاع التعليم، الذي كان يتوجب اتخاذه، هو تقديم العطلة الربيعية كحل أولي في انتظار أن تتضح الأمور وتنضج فكرة التعليم عن بُعد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - متتبعة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:19
الضحك على الذقون التعليم عن بعد بالنسبة لتلاميذ الابتداءي مجرد فقاعة .لاستحالة الامر اولا لعدم انضباط الاطفال في هذا السن ثانيا عدم توفر اغلب التلاميذ على حواسيب و لا انترنيت و لا معرفة مسبقة بكيفية التعامل مع هذا النوع التعلمي.
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2 - أستاذ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:20
اطالب ب انترنت بأسعار مناسبة للتلاميذ والطلبة و ان يكون دائم
50 درهم ل 12 ميغا هو السعر المناسب
و 200 درهم ل 100 ميغا
هذه هي الأثمنة الحقيقية لكن جشع شركات الاتصالات في بلدنا التي تدعي الوطنية ..لم تكن يوما وطنية.. لتكن كذلك الان و تعطي الانترنت بالمجان للمغاربة ..او لنتفق جميعنا على الامتناع عن دفع الفواتير
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3 - عبد الله الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:22
هل صبيب الأنترنت يكفي لتغطية الطلب المتزايد .
ألاحظ أن هناك خصاص كبير في صبيب الأنترنت في جميع ربوع المملكة .
لكي يكون هناك إتصال مستقر في نفس الوقت لمجموعة من الطلبة ومتابعة دروسهم بجودة عالية....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله ولي التوفيق
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4 - عالي مراد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:23
الواقع بعيد عما يدعون !!! التعليم عن بعد مجرد خرافة يراد به إيهام الناس بعيدا عن واقع البلد لان المدرسة العمومية في البوادي والحواضر لا تلجها الا الطبقات الضعيفة الفقيرة التي لا تعرف معنى انتيرنيط تعيش في فقر واكتضاض في أكواخ وشبه منازل وهي الغالبية العظمى التي تلج المدرسة العمومية
اذا باركة من مغالطات الناس والاستهزاء من المواطنين
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5 - نظرة عن بعد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:24
عند العراك في الحي او تمثيل الجريمة في المكان الذي وقعت فيه سوف تشاهد جمهور غفير من الناس تتزاحم وهنا يكمن الخطر يجب فرض حظر تجوال لمنع انتشاره ،اذا ما الفائدة من توقيف الدراسة
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6 - محترق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:26
المغرب لم يعرف أي تجربة في هذا المجال؟؟
لاكن عنده تجاريب متراكمة في تذمير القطاعات العمومية!!
أين كنتم لما كان أبناء الشعب المخلصين ينادون وحناجيرهم بحت بالتنبيه إلى مايفعلوه عديمي الضمير في هذه البلاد.
أين المستشفيات؟ أين الفرق الطبية المتخصصة؟
أين ٱلإغاثة؟ أين الوعي؟ أين المراقبة؟ أين الجدية؟
أين.... أين..... دموعي تسيل على بلادي التي خربت
من طرف صندوق النقد الدولي حيث لا نقود ولابلاد ولاإصلاح!
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7 - طالبة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:28
نعم أتفق مع السيد بوزردة لأن ليس كل التلاميذ لديهم إمكانيات التعليم عن بعد
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8 - الدوار الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:32
يجب إطلاق الانترنت مجانا للتلاميد وخاصة في القرى الناءية
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9 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:34
هذا التعليم عن بعد يجب أن تساهم فيه شركات الاتصالات بتخصيص مجانية الولوج إلى ذاك التطبيق بكل سهولة.. فليكن شعارهم المساند الرسمي للتعليم عن بعد
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10 - سالم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:35
الحل الأنسب هو تقديم العطلة وخلال هذه الفترة تقوم الوزارة بتنزيل فكرة التعليم عن بعد ولكن ما السبيل مع وزارة كل مخططاتها استعجالية
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11 - مهاجرة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:35
لا تعليم و لا صحة و لا اقتصاد و كيتمشاو فوق السجاد الاحمر.
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12 - karim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:37
C’est le moment pour que tout le monde apprend à surfer sur internet
De toute façon ça va être dans l’avenir la façon de s’informer d’éduquer de s’autoformer
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13 - في الزاوية التسعين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:40
فكرة التعليم عن بعد تعترضها الكثير من الصعوبات أورد بعضها هنا للتأمل والاستئناس:
1-هل تعتقدون أن كل الأسر قادرة ماديا على مواكبة أبناءها بعدد لا محدود من تعبئات الأنتيرنيت بالنسبة لمن يتوفر على هاتف ذكي أو حاسوب لذلك على الدولة الضغط على شركات الاتصالات كي ترغمها على توفير الخدمة مجانا في هذه المرحلة العصيبة ما دامت هذه الشركات لم تحرك ساكنا في هذا الإتجاه
2-بالنسبة للقناة الرابعة أقول أن أغلبية الأسر تتوفر على تلفاز واحد هذا بغض النظر عن الذين لا يتوفرون على تلفاز أصلا وما أكثرهم وبالتالي فإن الأسبقية ستكون للأب غالبا في متابعة الجزيرة وغيرها وما تبقى من وقت ستناله الأم لمتابعة مسلسلاتها وبرامجها المفضلة لذلك كإجراء عملي لتجاوز هذه المعضلة هو أن تعمل جميع القنوات الوطنية على تقديم هذه الدروس مع إيقاف بث القنوات الأجنبية مؤقتا حتى تكون الجهود المبذولة لصالح التلاميذ ذات معنى....يتبع
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14 - في الزاوية التسعين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:41
تابع
3-أغلب الأسر فقدت السيطرة على الأبناء وبالتالي فالمدرسة مجرد مكان يتخلصون فيه من الأبناء ويرتاحون منهم وحتى عندما يعودون إلى البيت يعودون منهكين أما الآن فقد تستطيع ترويض الجن وتفشل في ترويض طفل.
4-لذلك وفي دولة كدولتنا ولنكون واقعيين موضوعيين لا يمكن إلا أن نتوقع الفشل لهذا التعليم عن بعد بل الفشل الذريع حيث أنه مجرد فكرة ارتجالية طوباوية لم تدرس بما فيه الكفاية
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15 - Lalla leila الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:46
إلزمو بيوتكم حفظكم الله ولا تخرجو إلا لضرورة قصوى فالأمر جد وليس هزل!
يجب الأخذ بعين الاعتبار التلاميذ الذين لا يتوفرون على انترنت ولا حتى على تلفاز وكذا من يدرسون المواد العلمية باللغة الفرنسية (القناة لا تقدم الا دروسا بالعربية).
بارك الله فيك على نشرك هذه التوعية ويارب الناس تعمل بها
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16 - بشرى الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:47
ان حضور الأساتذة فيه خطر عليهم..خاصة أن المدارس الخصوصية تلزم اطرها بالحضور لتعليم التلاميذ عن بعد فين ان أساتذة القطاع العام لن يحضروا بالطبع بشكل مستمر...كان الاستاذ سد منيع ضد اي مرض المهم في نظر الجميع هو سلامة التلميذ..نفسية التلميذ......حتى لما كان الشارع المغربي يطالب بتوقيف الدراسة البعض قال ان الاستاذ قد يصاب وينقل العدوى للتلاميذ...عيب والله العظيم ان نتعامل بهذا الاستهتار مع صحة الأساتذة....حتى البلاغ الصادر بالامس بشأن عدم حضور كل الأساتذة والتراخيص التي يتمنح للاستاذات الحوامل واللواتي لديهن اطفال صغار لن يطبق في القطاع الخاص بل في القطاع العام كان أساتذة القطاع الخاص لا ينتمون لاسرة التعليم في المغرب.
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17 - صفريوي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 08:48
كنتمنا شركات الانترنيت في المغرب توفير الوي في بالمجنان لجميع المغاربة لمدة شهر على الاقل كتعبير على التضامن المغربي.
تحية لكل المغاربة من صفريوي
الله يحفظ الجميع
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