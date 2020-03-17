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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 6 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة: 44

المغرب يسجل 6 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة: 44

المغرب يسجل 6 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة: 44
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:13

أعلنت وزارة الصحة أنه تم مابين العاشرة صباحا والتاسعة مساء من اليوم الثلاثاء، تسجيل ست حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بلاغ صحافي لوزارة الصحة بأن الحالات الجديدة تم تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب" والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد 19" هو 44 حالة في بلادنا".

وأشار البلاغ ذاته إلى أن الأمر يتعلق بحالات إصابة وافدة موزعة على المدن التالية: طنجة حالتان (2)، وجدة حالة واحدة (1)، الرباط حالة واحدة (1)، سطات حالة واحدة (1)، كلميم حالة واحدة (1)، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

ودعت وزارة الصحة المغربية المواطنات والمواطنين إلى الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (188)

1 - yasser الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:16
اللهم احفظنا من كل مكروه با رب
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218
2 - hagv الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:17
stay at home
ابقو في منازلكم
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249
3 - رضا الغوات الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:18
الله يستر. يجب على المواطنين احترام كل القوانين. وشكرا لكم
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183
4 - سهيلة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:18
ياربي تلطف بينا هاد شي كيخوف.. نسأل الله السلامة
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116
5 - chrome الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:18
لقد حان وقت حظر التجول قبل فوات الأوان، فمنظومتنا الصحية لا تحتمل، اللهم اشف جميع المرضى، واحفظ هذا البلد الطيب.
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283
6 - hmida الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:18
الله يحضر السلامة اين ومن المرجو التوضيح لطفك يا رب
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66
7 - سارة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:18
ياااا رب سلم لطفك ياا رب ، اللهم أنزل الدواء و اذهب الباس اشفي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما
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93
8 - مواطن مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:19
كانتمناو خير مي خاطري مامريحنيش وكانحس بهاد العدد بحالا هدوء قبل العاصفة.

الله يحفظنا ياربي راه ماعندنا حد من غيرك.
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76
9 - Salah Eddine الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:20
اودي رجعوا 2 سيمانات الوراء .. وقراو التعليقات تاع الناس

قلنا لكم سدوا الحدود اعباد الله ، و زربو ديرو حظر التجوال نتغداو بالفيروس قبل ما يتعشا بينا ... ولكن لا حياة لمن تنادي ، على قبل 2 دريال تاع السياحة الدولة تهاونات .

ايوا فكها دبا يا من وحلتيها.

الطامة الكبرى أن ايطاليا باقتصادها وعندها كارثة اما بالك المغرب !!!!!!
كنتفكر هضرة تاع العثماني " عندنا 250 سرير" كيفشلوا ليا الركابي
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212
10 - احمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:20
يجب فرض حضر التجول عااااجلاا والا سوف يفرض اجلا و اطرارا
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96
11 - Zakaria Venezia.it الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:20
اللهم ربَّ الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إِلا شفاؤك شفاءً ولا يُغادر سقماً,
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82
12 - كريم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:20
اللهم استرنا يا رب العلمين ... الله يحفض و صفي هاد شي مكيفرحش او لفلوس لي كيتضامنو بها أعضاء البرلمان من وزراء و كذا مسؤولين محال يسفد منها شي مريض حيت لفلوس نصف ديالها او كثر مشات فكروش لحرام
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18
13 - غيور الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:21
يا رب الطف بنا في ما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها
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33
14 - Oussama الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:22
اريد اخر الأخبار عن المغرب في تفشي هدا الفيروس وعدد المصابين بهدا المرض
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13
15 - هوارة نوارة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:22
ياربي السلامة
الله يحفظ هادشي كيخلع ونااس جالسة تستهتر بيه
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21
16 - Nacer الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:23
الله يستر امة محمد ان شاء أزمة و ستزول يارب
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28
17 - انا مزاوك الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:23
اعباد الله لي دخل المغرب منذ مدة اقل من 14 يوما يدير حجر الصحي لراسه ....راها كل الحالات جاتنا من الخارج ...انا مزاوك فيكهم ايلا خافوا على الناس الضعاف ....جيتي لبلدك هارب من طاليان ولا فرنسا ولا سبانيا مرحبا بيك ايوا جلس في دارك
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99
18 - hajji الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:23
السلام
سيسجل التاريخ غباءنا.
الاسواق ممتلئة عن آخرها الاسواق الكبرى مرجان كرفور ...اسواق الخضر.
ستموتون وتبقى الموؤونة وراءكم.
ستشهد الايام المقبلة على غباءنا. الشوارع فارغة دول الغرب منذ ايام كثيرة
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61
19 - معاذ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:23
الله احفظ بلادي و صافي انا اعيش في بيرغامو يوميا 4000 حاله و 300 وفاه يوميا ارقام حقيقية فيروس سريع الانتشار احسن نصيحه هي دار ثم دار حتى حد الله باس هاشي لا يبشر بخير نطلب دعاء من الله
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49
20 - الهارف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:24
الله يحفظ المغرب وجيمع بلاد الأمة الاسلاميه سعودي محب للمغرب
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40
21 - عبدالرحمن مراكش الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:24
الامور بدات تسوء على جميع اخد الحيطة و الحدر
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17
22 - س.ر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:24
يا رب ألطف بنا يارب
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12
23 - عبدالقادر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:24
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
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19
24 - محمد نزار الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:24
نتمنى الناس تأخذ الإحتياطات ديالها، و بالنسبة للأشخاص يستعملون القفازات، يجب حسن إزالته. و الله يحفظنا من هذا الوباء.
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15
25 - idmono الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:24
ايها المغاربة الحيطة و الحدر و التزام البيت لمدة 14 يوم لا شيء مقابل الصحة و محاربة هذا الوباء. اما بعد اغلاق الحدود فقد ربحنا الكثير . اما هذه الحالات المعزولة سيتم السيطرة عليها بحول الله لانها لمن دخلوا قبل الاغلاق. و الرجاء تفادي من دخلوا من البؤر و لو كان من العائلة.
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37
26 - ملاحظ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:25
يا رب ارفع هذا الوباء عن جميع خلقك
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15
27 - Nasser الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:25
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
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19
28 - فهد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:26
المهم انه لم يسجل ارتفاع كبير في عدد المصابين .بالامس عشرة و اليوم ستة ...انخفاض جيد و كل شي تحت السيطرة....الازمة ستمر و ان الصبر لصبر ساعة ...السلام عليكم
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45
29 - Abou Walid الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:26
الناس ما باغياش تفهم وتلتزم بالمكوث في بيوتها، يجب فرض حظر ولو بالقوة
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27
30 - الريفي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:26
أعتقد أن عدد الحالات في تزايد وقد تصل إلى ما يزيد عن 1000.
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-42
31 - Silent ghost الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:26
يجب احتواء الفيروس قبل فوات الاوان بإتخاذ تدابير صارمة لأن الأمور ستخرج عن السيطرة إذا إستمر الأمر عاى هذا الحال .
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17
32 - #خليك - فدارك الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:26
اللهم لطفك يا رب ، #خليك-فدارك
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18
33 - Karim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:26
للأسف سبب هم المهاجرين، لكن رغم ذلك نحن في وضع أمن لحد ساعة، نأمل أن يظل الوضع على هذا نحوا و يضل العدد الحالات مخفض إلى أن يصبح صفرا انشاء لله
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18
34 - الله يطلف بينا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:26
لا حول ولا قوة الا بالله نتمنى لهذا المرضى الشفاء العاجل مع الالتزام بكافة معاير السلامة
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11
35 - كريم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:26
كل يوم تزداد حصيلة المصابين بالفيروس، لذالك يجب التعامل بكل شفافية مع المواطنين ولما لا فرض حضر التجول لتلافي المزيد من الاصابات ولا ننتضر حتى يتفاقم الوضع او ما يسمى المرحلة الثانية او التالتة، قتل المش نهار الأول وفرض الحجر على البلاد مدة اسبوعين وعدم الخروج الا لقضاء أغراضهم الخاصة او الذهاب عند الطبيب، حتى أن شاء الله يمر هاد الوباء على بلادنا بردا وسلاما ونطلب من الله تعالى وبركاته ان يراف بعباده ويحمي الوطن والمواطنين وجميع البشرية جميعا يارب العالمين.
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36 - Hamza الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:26
راه خاصنا نبداو في سياية الحجر الصحي قبل الكارتة
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16
37 - ياربي السلامة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:26
يجب تحديد سبب الإصابة وبيان ذلك وليس فقط معلومات عامة كأن يتم ذكر من هي الحالة وهل مغربية أم آتية من الخارج نريد التوضيح وليس معلومات عامة
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16
38 - DALAMOUNI الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:26
يارب العالمين. السلامة والعافية لجميع المغاربة. اللهم ابعد عنا المرض و شافي. وعافي. عبادك المستضعفين
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8
39 - ماشي سوقكم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:27
اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادر
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3
40 - المتمرد ابن الجبل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:27
...الى الآن لازال الكثير يسخر من الوضع، تجمعات بالجملة، تقبيل أيدي الكبار، "إي أود كي أورناداغ ياغ خس أيناغ إكا ربي" عبارة كثيرة ما تسمع حتى من من يعتدون ضمن الفئة الواعية... أقولها وأمر: أمامنا خياران لا ثالث لهما أيها الشعب، تطبيق التعليمات والوقاية الصحية من الفايروس، أو الاستهتار ثم الهلاك لا قدر الله في ظل بنى تحتية صحية هشة...
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12
41 - المصطفى الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:27
اللهم ازح عنا الغمة...المغاربة اتحدوا وتعاونوا مع الدولة في وقت الشدة علينا التزام التعليمات
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7
42 - hanae الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:28
وما المصير ان لم نكن اكثر حيطة ياربي اصرف عنا هدا الوباء
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3
43 - ولد لبلاد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:28
المرجو الإنتقال إلى المرحلة 3 فورا لأن العديد والعديد من الناس لم يفهموا بعد خطورة المرحلة. المرجو إعادة تجربة 111 في التسعينيات
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8
44 - طبيب الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:28
تحية للاطباء والممرضين لي في مواجهة مباشرة مع الموت,شكرا لدافعي الضرائب لي خلاو علاج كورونا مجاني.هاته السيدة خاص تبقا في الغرفة باش ماتعاديش الناس بدل التصوير والهضرة في ما لاتفهمه
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20
45 - الهمس الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:28
يا ربي تحد الباس بشكل مستعجل وجب على قائد الأمة صاحب الجلالة تفعيل النص الدستوري وآعللن حالة طوارئ في للبلاد مع منع التجوال إلا للضروزة القصوى
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3
46 - ابو يوسف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:28
هاد الشي غي لي كيتفرش وما خفي كان اعضم
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-4
47 - mankind الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:28
الوضعية لا تبشر بالخير.أستر يا ستار.
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4
48 - العربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:29
الله ابعد عنا هذا الوباء واوصي جميع الا شخاص بلزوم بيوتهم حتى تعود الحياة الى طبيعتها.لان الوقاية والاحتراز واتخاد الحيطة والحدر الحل الوحيد لمحاربة هذا الوباء
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4
49 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:29
السلام عليكم
المرجو الإلتزام بتنفيذ وصايا الحكومة من أجل حصر هدا الفيروس و تجاوز هده الأزمة في اقرب وقت و شكرا
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5
50 - تعليق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:29
اللهم احفظ المسلمين اجمعين يارب
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2
51 - ثريا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:29
اللهم الطف بينا يارب العالمين ..الله خفف ما نزل .. علينا بالصلاة والدعاء ..
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4
52 - من وجدة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:30
الله يلطف ينزل الرحمة اللهم ابعد عنا هدا الداء
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0
53 - انس الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:30
جلسو فداركم ونصحو كل واحد يدخل لدارو ويسد عليه بابو ومايخرج إلا للضرورة
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8
54 - كارهة الجهل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:30
كل يوم 6 حالات جديدة يارب رحمتك لهذا الكوكب البئيس الضعيف.. جهل الناس سيرمي بالبلاد للتهلكة كورونا بين ان الشعب المغربي هو الخلل وليس الحكومة التي برأت نفسها..
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12
55 - مواطن مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:31
نرجوا توضيح من وزارة الصحة للرأي العام المغربي هل تتخذ إجراءات وقائية وتحاليل مخبرية للأشخاص الذين احتكوا مع هؤلاء الوافدين المصابين بوباء كورونا ؟
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56 - simo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:31
يتوجب على المواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
ونتضرع الى العلي القدير أن يشفيهم ويحفظنا جميعا.
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57 - mehdi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:31
الهم احفظ بلدنا من هذا الوباء عاجلا غير آجل
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3
58 - سنتعافى وننهض الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:31
من 9 الى6
هاذا فال خير لقد قلت سابقا اذا التزمنا لن نصل الى 300حالة
الدولة بينات و بزاف ولاد الخير ساهمو بقى الشعب دوزيم ميتون ديالكم
وسنكون اول من نجا و يحسبها لنا التاريخ لنقم بها و نلتزم كما لو ان كل من حولك مصابون
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59 - Great man الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:31
يجب إعلان حالة الطوارئ و نزول الجيش إلى شوارع المملكة قبل وقوع الكارثة
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60 - Amzil الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:31
Que dieu protège les citoyens marocains
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61 - fador الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:31
يارب ارحمنا فليس لنا الا انت . والحمد لله على كل حال
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7
62 - ملاحظ مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:31
ينبغي اتخاذ إجراءات فورية استباقية مثل الأردن لمحاصرة الخطر .اليوم الإصابات الجديدة بالآلاف في كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.نسأل الله السلامة كل يوم إصابات جديدة.
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63 - Amine الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:31
وااا عباد الله لي عندو ولادو يشدهوم وبنادم يشد الأرض و يريح ف دارو إلا إدا دعات الضرورة يشري أغراضو
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6
64 - حفيظ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:31
تلمرجو من جميع المهاجرين المغاربة الذين دخلو المغرب مؤخرا اديرو التحاليل والحجر الصحي لنفوسهم ، هدا في صالحهم وصالح عائلاتهم وللجميع نسأل الله السلامة ويشافي المرضى
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6
65 - لطفك يا رب الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:32
اعوذ بالله من غضب الله
اعوذ بالله من غب الله
اعوذ بالله من غضب الله
اللهم اشفهم فانت الشافي لا شيفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما
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2
66 - هشام الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:32
الله يلطف بينا، و الله يحفظ بلادنا
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3
67 - يوسف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:32
نرجو من جريدة هسبريس أن تمدنا بمعلومات بخصوص هذه الحالات الجديدة هل المصابون قادمون من خارج المغرب أو إلتقطو العدوى من الداخل شكرا.
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68 - عابر سبيل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:32
6 حالات بعد الحالات التسع ليوم امس
نتمنى صادقين ان تستمر الاصابات في الانخفاض
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69 - مغربي مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:32
يا رب ارحمنا وارفع عنا هذا البلاء
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70 - أحمد .ر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:32
من أجل دعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا من عمال ومستخدمين وفلاحين أقترح كأسناذ المساهمة ب 4 أيام من الأجر الشهري.
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71 - هشام الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:33
اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً
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72 - منخرط الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:33
اتمنى من الشعب المغربي ان يتحد بعض لبعض و ان يتخد الاجراءات بحزم وألا يستهين بهده الجائحة
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73 - citizan الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:33
عندي إقتراح بسيط للمسؤولين لم لا يتم جرد الأشخاص اللذين قدمو من أوروبا و عزلوم بغرف خاصة في فنادق مفرغة كل واحد يعزل في المدينة المتواجد بها حاليا مع أفراد أسرته مدة أسبوعين. وأن يخس بهذا الإجراء فقط من دخلو في 15يوما الماضية هذا إقتراح من مواطنة بسيطة أتمنى أن يتم دراسته و الله هو الشافي.
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74 - خديجة المجدوبي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:33
اللهم اجعل بلدنا آمنا وسائر بلاد المسلمين
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75 - ملاحظ مغربي. الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:33
الأرقام في تصاعد..أرجوا من المواطنين أن يلتزموا منازلهم في هذا الأيام العصيبة، لأن وباء "كرونا" يشكل خطورة كبيرة على حياتنا وحياة أسرنا..
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76 - عبد العالي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:33
يامن جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم اجعل هادا الوباء بردا وسلاما على امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
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77 - lamyae الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:33
اعوذ بالله من غضب الله اعوذ بالله من غضب الله
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78 - عبدالرحمان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:33
كلها حالات وافدة لو تم فرض الحجر الصحي على الوافدين لتجنبنا كثيرا هذه الأرقام ولكن قدر الله ماشاء التعبئة الكاملة للمواطنين لنكون عبرة وقدوة لبلدان العالم
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79 - وليد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:33
الفيروس بدأ بتفشي بجل المدن من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق اللهم إحفطنا برحمتك يالله. كم أفتخر بأنني مغربي حفظكم الله جميعا من كل داء فيجب علينا عزل المدن عن بعضها البعض و عدم السفر. وجلس فدارك تحية خاصة للفرقة الطبية و جميع القطاعات دمتم في رعاية الله ملكا و شعبا. وليد من مدينة تطوان
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80 - مغربي حر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:34
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم عجل بالشفاء للمصابين وارفع عنا هذا الوباء يارب العالمين
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81 - خولة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:34
نطااااااااااالب السلطااااات بعزل المدن و فرض حظر التجوال أعباااااد الله الحال يزداد سوءا
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82 - نصيحة قبل فوات الاوان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:34
ويا المغاربة ديرو الكمامات ديرو الكمامات ديرو الكمامات وجلسو فديوركم وغسلو ايديكم وبعدو بعدو بعدو على التجمعات راه هاد الوباء غدار بكل ما تحمل الكلمة من معنى نعم غدار وفتاك وخطير جدا,ايطاليا واسبانيا وفرنسا وايران والصين جا ليهم هاد الوباء الغدار على غفلة وقتل العديد وكنتمناو الشفاء العاجل لجميع شعوب العالم,اليوم خاصنا كلنا نديرو اليد في اليد باش نقظيو على هاد الوباء ومنخليوهش ينتشر
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83 - Adil الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:34
نداء إلى كل المغاربة يجب الإلتزام بتنفيذ بالإجراءات الاحترازية كالنظافة و عدم التجمعات والخروج من المنازل إلا للضرورة.
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84 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:34
المرجو من المغاربة ملازمة بيوتهم ، ومنع الأطفال من الخروج للشوارع ، فالأمر جدي وليس بهزل .
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85 - عثمان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:35
الله يحفظنا وينجينا الله ينزل العفو ويشافي الجميع ردو بالكم الناس الله يجازيكم بيخر
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86 - maurisso الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:35
هاد المهاجرين كان خاصهوم يبقاو فأوروبا لي فيها الإمكانيات. هوما جاو إعاديونا والعياذ بالله.
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87 - ابو صفوان. الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:35
« اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وإنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَة»
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88 - ولد فضالة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:35
على كل فرد الالتزام بشروط السلامة الصحية وعدم الاختلاط وتجنب المصافحة،هناك اابعض لا زالوا لم يستوعبوا ان الفيروس خطير ، اللهم استر العباد .
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89 - Ainssman الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:36
الله يلطف بنا خصنا حنا المغاربة نظامنو و نوعيو الناس لي قرابين لينا و نلتزمو الدار راه هاد أشي خطير على دولة ضعيفة بحال بلادنا و ناخدو الأمر على انها حرب لم يسبق لنا عشناها جزاكم الله
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90 - مغربي واعي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:36
اللهم لطفك يارب
نسأل الله السلامة للجميع . الله اشفي الجميع و احفظ الجميع..... نلتزموا بالوقاية .. و انشروا الوعي .... ان شاء الله شدة و تزول ... كل واحد فينا مسؤول في نشر الوعي و التوعية بين الناس وتفادي التجمعات
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91 - ويسخديجة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:36
اللهم السلامة و العافية يا رب أنزل عفوك عنا يا رب احفظنا و أحفظ الجميع اللهم اشف المرضى و ارحم الموتى الناس ما زال ما بغاوش يوعاو الله يستر و صافي يجب التضامن و العمل بيد واحدة الله يشفي الجميع
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92 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:36
الله اللطف بنا هدشي كيخلع يارب احفظنا وارزقنا حسن الخاتمة
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93 - Med الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:37
ومشكلة والله لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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94 - Farouk الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:37
سدو الحدود وفرضوا الحجر الصحي الإجباري من دابا ولا غادي تزيد تحماض كثر وكثر.
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95 - sanae الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:37
الأمر خطير لكن أصعب فئة يمكن اقناعه بخطورة كورونا و المكوت في المنزل هي فئة الشيوخ وهي الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
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96 - الفيلسوف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:37
لي نقي وعزيز عليه النقا ما عندو مناش يخاف يغسل يدو مزيان ويولف ما يقيسش وجهو... و الا ركب فالطاكسي و لا الطوبيس يلبس كمامة و لا يعطي وجهو بشي حاجة باش حتى الا كان احتمال و عطس شي حد ولا كح عليك ما يوصلكش داكشي ديالو...
ونصيحة لناس لي مضطرين يكونو حداهم الناس ما يحيدوش لكمامة حيث يقدرو يوليو يا ضحية للفيروس يا هوما ناشرين ليه...
اطالب بنزول الجيش ولي ما لتازمش بالتعليمات يتم التوقيف ديالو... ويخرج فقط لي ضروري يخرج باش نحبيو التممد السريع للفيروس...
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97 - احمد المغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:37
الله يهديهم الناس يشدو ديورهم اللي ما عندو ما يدار برا. هؤلاء الذين لا يلتزمون بالبقاء في بيوتهم يجنون على أنفسهم و على الناس التي تبقى في بيوتها.
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98 - الصبر مفتاح الفرج الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:37
الحمدالله إلا بقات لامور بهاد الوتيرة راحنا غادين مزياان مايحز في النفس ان جمعيع او أغلب الحالات وافدة يعني إستراد الفيروس للوطن خويا اولا ختي مهاجرة نتي او نتا را منا او حنا منك عفاك تكايسو علينا البلاد عندنا على قد الحال الصحة ديالها كتخاليو دول غملاقة فتمريض او تطور او كتجيو تزاحمو معانا على سبيطرات معفنة انا فبلاصتكم والله مندخل نبقا تما لاسق فيهم مهم الله يخد الباس او يشافي الجميع او الله يدير لفيها الخير
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99 - رشيد من المانيا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:37
مقارنة المغرب ببعض الدول الأوروبية تجد المغرب حاله ممتاز في الانضباط أنا اقطن في مدينة ألمانيا اسمها بون عدد المصابين بفيروس كرونا وصلة 2000شخص الغريب أنا الناس حديثهم هو على كرونا والدولة لم تقم بالاحتياطات اللزيمة في هذه الظروف ,,,حتى الان كما ارى ان التطورات في بلادنا تبشر بالخير المغرب شعب المغرب شعب متلاءم و متحد في مثل هذه الظروف ,,ابن البلد من ألمانيا.
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100 - سمير لحرش الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:38
الله يدير شي تويل. المرجو الوعي و أخد الامور بجدية
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101 - citizan الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:38
عندي إقتراح بسيط للمسؤولين لم لا يتم جرد الأشخاص اللذين قدمو من أوروبا و عزلوم بغرف خاصة في فنادق مفرغة كل واحد يعزل في المدينة المتواجد بها حاليا مع أفراد أسرته مدة أسبوعين. وأن يخس بهذا الإجراء فقط من دخلو في 15يوما الماضية هذا إقتراح من مواطنة بسيطة أتمنى أن يتم دراسته و الله هو الشافي.
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102 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:38
دابا هاد الحالات الوافدة كانت كتجيب العملة الصعبة
دابا جايبين المرض الصعب
اللهم اشفهم واحفظهم واحفظ وطننا وشعبنا
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103 - Rachid الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:38
نسأل الله السلامة والعافية واللطف فيما جرت به المقادير.
#بقى فدارك أحسن خدمة ستسديها لنفسك، لأهلك ولوطنك.
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104 - اللهم لطفك الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:39
يا ربي سلامه هدشي غادي و كيتزاد ب 5 يا ربي ترفع علينا هذ وباء ياربي .... واجب علينا نبقاو فدار حتا واحد ميخرج باش مينتشارش هذ وباء كثر
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105 - عمر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:39
لطفك يا الله
لطفك يا الله
لطفك يا الله
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106 - مجدي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:39
إذا لم يتوفر لكم كمامة واقية
استعملوا لثام من ثوب، يمكن تنظيفه وإعادة استعماله، مع تفادى لمسه من الخارج
أتمنى أن تصل المعلومة لكل مناطق المغرب، خصوصا البوادي
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107 - غاضب من المهجر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:39
اللهم احمي الاهل والوطن ولا ترينا في دوينا حسرة ولا غم
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108 - Tarik الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:39
ملاحضة المغاربة القادمين من اوروبا كلهم حاملي الفيروس ولو حالة للمغاربة هنا بالمغرب اتمنى ان لايرتفع العدد ويقف هنا اللهم احفظ رجال ونساء بلادي المغرب
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109 - اللهم ramos الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:40
اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أستر بلادنا من كل شر ومن كل داء
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110 - عبدالرحيم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:40
نسأل الله أن يغفر لنا ويبعد عن الوبباء
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111 - متابع الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:40
حالات وافدة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ....لو تم تطبيق امر الرسول عليه الصلاة و السلام لن تكون هناك حالات وافدة ... تبحينا بكل واحد اكلس فبلاصتو معمن كنهدرو اوا د با فكوها مع العائلة ديالكم.... سترك يا رب
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112 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:40
اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لاشفاء الا شفاؤك شفاء لايغدر سقما.
اللهم ارفع عن عبادك هذا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين يارب العالمين.
امين.
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113 - علال الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:41
الله يرحم الواليدين لما فرضوا على الناس باش متخرجش من ديورها راه حنا متنفع معانا لا وقاية لا تحسيس ..
والله و ماتكون الصرامة و الحزم سنندم في آخر المطاف وقت لا ينفع الندم ..
وقفوا المحطات ديال الكيران ديال الحافلات ديال الطوبيسات و تا بنادم مجموع فالزنقة غير على والو ما خدام ما ردام و مجلوق
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114 - بصيري الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:41
وعباد الله الدولة اعطات عطلة باش الناس تلتزم ديارها ماشي باش تخرج للساحات والحدائق وماكدونالدز وشدو القنط وهذا التسابق على الاسواق سببه المواطنين حتى استغلها البعض للمضاربة والاحتكار نصف الكوارث سببها المواطنين
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115 - صديقي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:41
الله اكبر عدد غيوصل كتر حان وقت حضر التجول قبل فوات الأوان
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116 - آية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:42
الله اكبر ... العدد ديال المصابين في طور الارتفاع ماعرفناش شحال دالخسائر فالارواح غايكونو مستقبلا .. هادشي كايخلع ربي يلطف بينا وصاف .
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117 - الفقيه الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:42
لاحول ولا فوة إلا بالله واللهم اكفينا من هذا الوباء بما شئت كبف شئت إنك على ما تشاء قدير... رددوها يإخوان
الآرقام تتصاعد وتنتشر الله يحفظنا وبحفظ المغاربة وحميع الأمم يا رب العالمين
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118 - مواطن عادي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:42
نسأل الله أن يشفيهم و يشفي جميع المسلمين
الأمر يحتم الجدية و الحذر لدى وجب على الكل تحمل المسؤولية و اتباع الإجراءات الاحترازية و طرق الوقاية من أجل الحد في انتشار هذا الوباء، أرجو من الجميع البقاء في بيته و عدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
#بقى_فدارك_تسلم_وتسلم_حبابك
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119 - اللا فتيحة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:42
بما أنه تم العثور على الفيروس في أماكن متفرقة من البلاد ، هذا دليل على أن الفيروس منتشر و لا نعرف بالظبط عدد الحالات الموجودة ، اللهم سلم .
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120 - مغربي قح الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:42
رجاءاً رجاءاً احموا انفسكم و احباءكم رجاءاً الزموا منازلكم
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121 - abdo alouss الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:43
لاأظن أن مختبرين للتحاليل في المغرب كله كافيين يجب أن يكون لكل مدينة مختبر
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122 - جون الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:43
الإخوان الله يجازيكم بالخير إلتزمو بشروط النظافة والحجر في بيوتكم تا دوز هاذ الأزمة راه خوتنا بداو كيخرجوهم من الخدمة تفاديا للمزيد من الإصابات. لخصنا نديرو نحاصرو المرض باش خوتنا يرجعو الخدمة في اقرب وقت . وكل واحد يعاون عائلة الى كان في الاستطاعة ديالو ماشي يكدس الماكلة في دارو.
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123 - محمود الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:43
يجب إعلان حظر التجول فورا
المغاربة راسهوم قااااصح
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8
124 - الوسن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:44
نتمنى أن تستمر حملة اليقظة والتوعية بخطورته وحصر الوباء حتى لا ينتشر فتخرج الأمور عن السيطرة .فالاسابيع القادمة حاسمة.
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125 - الحسين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:44
يمكن القول ان المرض بدأ بالانحصار وهنا وجب المزيييد من الاحترازية وايضا الرجوع الى الله ....كورونا هدية الله لنرجع اليه
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126 - حضر التجوال........! الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:44
نتمنى من الدولة فرض منع التجوال
من اجل ان يلتزم كل المغاربة
ببيوتهم........هذا هو الحل من اجل
وقف انتشار هذا الوباء الخطير....!
حسب العلماء الفيروس مازال غير
مفهوم...خاصة سرعة انتشاره....!
وداءما حسب العلماء الفروس تطور
الى فءتين S و L.
والفيروس L قاتل ولو كانت الحالة
الصحية تتمتع بمقاومة قوية.....!
اذا واجب الحيطة والحذر..........!
والبقاء في المنزل هو الحل.......!
قالها عالم كبير مختص وذو تجربة
كبيرة في علم الفيروسات والباكتيريات.......!
والسلام عليكم ورحمة الله
حفظكم الله من كل مكروه
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6
127 - Kawtar الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:44
كلنا مسؤولون لمحاصرة المرض المكوت في المنازل و الخروج الا للضرورة لعدم انتشار المرض اكتر لنأخد العبرة من ايطاليا ياربي لطف بنا يا رب يا رب التضامن اصبح واجب لمكافحة الوباء
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128 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:45
اللهم الطف يا لطيف العدد بدا يرتفع كل يوم للاسف الشديد المسءولية تعود بالدرجة الاولى في التاخر في اغلاق الحدود في بداية انتشاره في ايطاليا و بعدها فرنسا واسبانيا لان ما يعيشه العالم الان ليس سهلا خاصة وان بلدنا لا يتوفر على بنية صحية متكاملة حتى يمكننا التخفيف والتقليل من الخساءر البشرية نسال الله العافية والسلامة
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129 - خالد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:45
كل عشية نهار يقطرون لنا بحصيلة
لماذا لا يعطون النتيجة النهائية ويهنيونا
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130 - مسلمة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:45
اللهم لطفك يارب، الزمو بيوتكم لا تخرجو إلا للضرورة القصوى رحمكم الله لا تأخذوا الأمور باستهتار
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131 - جمال الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:45
الفيروس ينتشر ومع ذلك الشعب المغربي سينتصر
والتاريخ المغربي يشهد على انتصار المغاربة في الازمات العصيبة. رصيد المغاربة الديني والتاريخ والثقافي.. قادر على ان يخرج منهم افضل ما يكون في التضامن والتضحية والعطاء
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132 - Ahmed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:46
في الحقيقة يجب اتخاد إجراءات اكثر فعالية وإجبار المواطنين على المكوث في المنازل والترخيص فقط للعمال وفرد واحد من كل عائلة للتبضع مرة واحدة في اليوم وعزل المدن خصوصا المدن التي تتواجد فيها حالات الإصابة.
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133 - Najim ben الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:47
اود ان أطرح سؤال.بما ان بلادنا الحبيب يتوفر فقط على مركزين للتحاليل. هل يتم الاحتفاض المشتبه بها في المستشفى حتى تعرف نتائج التحاليل.ام يتم أرجاعهم إلى بيوتهم؟؟؟؟
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134 - نعلو الشيطان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:47
نسأل الله السلامة والعافية كفانا استهتارا فالروح امانة من الله للانسان لا ينبغي الرمي بها إلى التهلك على الجميع ان يكون في محط المسؤولية اليوم والانخراط في الاتزام العام للحفاظ على الصحة العامة
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135 - غريب الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:47
دعواتنا بالشفاء لجميع المرضى وان يرفع عنا وعن الجميع هذا الوباء
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136 - mohammed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:47
المرجو من المواطنين الالتزام بالبقاء في منازلهاو الله حتى سنندم ندما شديدا حين لا ينفع الندم يارب لطفك يارب لطفك يارب لطفك
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137 - حكومة فاشلة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:47
اظن ان السماح بآلاف المسافرين القادمين من الدول الموبوءة الدخول إلى البلد و بدون المتابعة الدقيقة لكل مسافر هو الخطاء الكبير الذي يجب أن تحاسب عليه هده الحكومة
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-1
138 - مغربية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:48
فخورة بأهل وطني الذين ابدوا روح مواطنة عالية من خلال تضامن جل اعضاء الحكومة و البرلمان للتصدي لهذا الوباء الخطير تحياتي لكم فهذا ان دل يدل على القيم الحميدة التي يحث عليها ديننا الحنيف بقي ان نلتزم بالاجراءات الوقائية التي فرضتها بلادنا للتغلب على هذا المرض وذلك من خلال المكوث في منازلنا وعدم الخروج الا الضرورة القصوى ونسأل الله عزوجل الرحمة وان يرفع عنا هذا البلاء
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139 - النصراوي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:48
لطفك يا الله ومغفرتك .اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعفو عنا.
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140 - قلقة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:48
ممكن نعرفو في مقالة مقبلة الوجهات الي جات منها كل حالة؟ يعني فرنسا اسبانيا امرريكا..؟ شكرا
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141 - marroqui الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:49
il faut que le Maroc suit l'exemple de Taïwan Hong Kong et de la Corée du Sud
ils n'ont pas confiné la population n'ont pas fermer les frontières et pourtant le nombre de mort n'a même pas dépassé. 0.7 pour cent des gens touché
le secret et dans le dépistage. assif de la population et l'utilisation d'hôpitaux mobiles dans parler de l'utilisation des technologies modernes pour pister les trajets et le voyagement des malades
mainte ana avec la géolocalisation on arrive à avoir l'historique de déplacement en suivant les cartes de crédit et les cellulaires
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142 - لنتحد ضد كورونا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:49
السلام عليكم
وحق الرب المعبود ونبقاو في ديورنا ونلتازمو بالتعاليم الوقائية حتى نتغلبو على هاد كورونا .
الله يرضي عليكم كلكم
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143 - الحل بيد الشعب الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:50
أصبح إجباريا البقاء في البيت بعيدا عن الأختلاط:
لا للخروج
لا المصافحة
لا للتجمعات
نعم للتضامن، لأن كثير من الفقراء لا يملكون قوت يومهم
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144 - عادل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:51
إن شاء الله غادي يكون غير الخير غير تفائلو راه نصف الشفاء هو التفائل
والحمد لله عندنا تقة تامة فصاحب الجلالة
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145 - مصطفى الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:52
الله يلطف بينا,انشاء الله غا دوز هاد السحابة ،الله يخليكم ردو البال وخرجو ها لدروريات
عزاز وغالييين
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146 - Oukhouch Latifa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:52
زوجي و 200 مسافر عالقون في اوروبا هل من الممكن ان تتناول هذا الموضوع
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147 - ahmed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:52
حان الوقت لاعلان حالة الحصار وتفعيل الفصل 74 من الدستور . حظر التجوال سيكون الخيار الامثل لتقليص انتشار العدوى.
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148 - مغربية رباطية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:53
واااا عباد الله جلسو في ديوركم، را كورونا ماشي لعب ،الله يحفظنا و يحفظكم، خاص يكون هناك اجراءات صارمة ،ممنوع الخروج من المنزل الا للضرورة بنشر الامن و الجيش في كل مكان ،
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149 - مليكة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:53
ياربي تحفضنا او تحفض جميع المسلمين
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150 - عبدو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:53
#كون تسمع وخليك فدارك حيت كل ما تحركي راك تتقلب على الفيروس أو تتنشرو.
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151 - انشادن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:53
أكثروا في الاستغفار إخواني اخواتي
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152 - سيمو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:54
ياربي السلامة, لقاو حالة في سطات و انا كنسكن فيها, و الله ما توقعتها غتوصل عندنا, وليت خايف بزااف حق الله العظيم
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153 - Mowatin لازم بيته fi بلجيكا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:54
لقد حان وقت خروج العسكر في كل المدن لمنع الناس من الخروج من منازلهم و وتوعيتهم ادا لم يكن خروجه ضروري .لأن الأغلبية لا تبالي بهاده الظروف الصعبة التي سنمر بها الزمو منازلهم من فضلكم اترجاكم اتقو الله فيكم و في أولادكم و في المسلمين جميعا .
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154 - Hassan الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:54
بيان يوجد فيه غموض عندما ذكر حالات وافدة ولم يتم ذكر كما عهدنا ب كل الحالات وافدة يعني أن بعض من هذه الحالات أصيبت عن طريق الإختلاط نريد إجابة عن هذا السؤال من طرف وزارة الصحة
اللهم احفظ البلاد و العباد
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155 - مستغيث الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:55
لتحمي بلدك احمي نفسك #ابقوا في منازلكم
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156 - ولد لبلاد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:55
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة ^^أخوتي لمعندوا مايدار برا يبقا فداروا جزاكم الله خيرا
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157 - hajji الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:55
الاحياء و الاسواق تعج بالناس كيف يمكن التحكم في الوباء؟
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158 - kamal الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:56
لماذا لا يتم الرجوع الئ لائحة جميع الوافدين الئ المغرب قبل شهر من اغلاق الحدود و تتبع حالاتهم او عزلهم .. يجب ادخال المخابرات و الشرطة علئ الخط و عدم انتضار تكاثر الحالات .
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159 - Miloud الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:56
يجب إعلان حالة الطوارئ و نزول الجيش إلى شوارع المملكة قبل وقوع الكارثة. و منع الأسواق الأسبوعية. لأنه يوجد الكثير من الناس لم تأخد الموضوع بجدية
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160 - متتبعة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:56
اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
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161 - Aziz الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:57
واش آ عباد الله تلعالم كلو مرون و باقي بنادم كيتزاحم في الطوبيسات و الطاكسيات و يتتزاحم حدا لاكيس في الأسواق.
بصراحة كين شي وحدين كتير عليهم اتحرقوا بليسانس.
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162 - daouiha الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:57
الله يحفضنا ويخفض المسليمين يارب
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163 - hicham الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:57
Please stay home . This is not a joke
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164 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:57
نطلب من السلطات اخلاء الشوارع من المتسولين لان همهم الوحيد هو احراج المواطنين.
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165 - kholoud الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:57
إلتزمو منازلكم لكي لا يصابون الآخرون
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166 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:57
العجيب في الأمر ان كل الحالات جاءت من الخارج ورغم انها سافرت إلى كل المدن لم تنقل العدوى إلى الناس ما يطرح علامة استفهام حول العدد الحقيقي
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167 - Asma الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:59
اتمنى ان يكون المناخ في المغرب لا يساعد على تفشي هدا الفيروس. اوليس التفسير منطقي لعدم وجود حالات العدوى. اذ كل الحالات وافدة .
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168 - مواطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:59
نطالب بحضر التجول الإجباري قبل فوات الأوان بتدخل عسكري مدة ١٦ يوم
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169 - مواطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:59
لما الانتظار للقيام بعزل المدن التي بها حالات عن المدن الأخرى التي لم تصب بالوباء ؟؟؟سيقع نفس الخطأ المتعلقة بالتآخر في إغلاق الحدود إذا لم نستدرك الأمر
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170 - Hamid الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:59
باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض و لا في السماء و هو السميع العليم. اللهم اشفي المرضى واحفظ وطننا من هذا البناء.امين يا رب العالمين.
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171 - Badr eddine الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:00
Les gens doivent adhérer pleinement a ce qui a été instauré par l'état .......nous sommes tous concernés
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172 - يا ربي السلامة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:01
???? Est ce qu on peut des dons via le GAB
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173 - marwane الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:02
خاص ناس إلتازموا بداكشي لي كلتليهوم ويزارة الصحة
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174 - بهاء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:04
نرجو من المسؤولين المغاربة فرض الحجر بالقوة لاننا شعب مكلخ
يقولون لا راه ماكاين والو
خاص تايدخل ليه المرض ولا يموت ليه شي واحد من العائلة عاد يفهمو الخطورة ديال الامر
واعتذر عن كلمة مكلخ لاننا نتيجة منظومة تربوية تعتمد على الحفظ والاسترجاع
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175 - عبدالكبير بلكوش الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:04
اللهم الرفع عنا البلاء والغفر لنا دنوبنا
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176 - مريم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:05
لي ضروري اخرج خاصو اخرج او لي ماعندو مايدار ابقا فالدار راه هاد الفيروس " كورونا" راه بدات نسبة ديالو كاتزاد شويا حسو بالمسؤولية شويا انا مابقيتش كاع كانخرج
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177 - hasson الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:05
هذا لا يبشر بالخير .. تأخرنا كثيرا عن سد الحدود ، ولا نريد ان نقع في نفس المشكلة في حظر التجول ...
نطالب بحظر التجوال قبل فوات الاوان ..
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178 - فاعل الخير الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:06
الحل هو البقاء في المنزل أطول وقت ممكن و خروج عند ضرورة فقط
#stay-hom
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179 - عبد المولي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:06
اللهم الطف بينا وارحمنا برحمتك ياعزيز ياغفار
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180 - هاد شي بغيناه يوصل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:07
هادشي ايبقا غادي وكيدزاد بنادم يبقا فدارو
كلشي باغي

#حضر_تجول

الله يرحم الوالدين
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181 - anas الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:07
يارب تحفضنا من الوباء يا رب العالمين
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182 - Badr الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:08
راه خاص الشعب يكوووووون واعي مايخرجوش من ديورهم والنظافة وااااا الشعب وااااا غسلولو يديكووووم .وممنوع التجمعات ما فيها باس بنادم يرتاح فداروو ويتصنط على عضيماتو . نرفعو شعار وااااا غسلو يديكوم
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183 - يوسف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:09
يجب حضر التجول عاجلا قبل فوات الأوان.
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184 - منذر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:11
باش الوضع الوبائي مايتطورش عندنا خصنا كمغاربة نطبقو قواعد السلامة المنصوص عليها ، نحاولو قدر المستطاع نبقاو في الدار ، ما نمشيوش لبلايص لي فيهم تجمعات ، نخليو ديما مسافة ديال متر على الاقل مع اي شخص تنتلاقاوه و نغسلو ايدينا مزيان بالماء و الصابون  بشكل دوري . بهاد الاجرءات نقدرو  نضمنو الوقاية لانفسنا وللمجتمع ديالنا.
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185 - مغربي هنا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:13
افضل الوقاية للجميع هي تفادي الخروج والتزام بالمنزل ولا داعي للوقوف في ساحات العمومية أو الحدائق الفيروس ينتشر يجب التعامل بالدكاء و الجدية.
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186 - جلال الجزائر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:13
اللهم ان تجعل لنا فرجاً و مخرجا و شفاء من الغموم و البلاء و الوباء والطعن و الطاعون و العناء و أن تحفضنا من جميع الأمراض و لا تبتلينا في الدنيا و الآخرة و برحمتك يا أرحم الراحمين و صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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187 - Omar الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:15
الحل الوحيد الذي سيدفع المغاربة الى المكوت في المنازل هو فرض عرامة لمن عثر عليه يتجول في الشوارع بدون سبب الناس عامرا جرادي و الكراسي العمومية ممسوقاش للوضعية و عباد الله دخلو و بقو في ديروركم راه الا انتشر هاد الفيروس كما اسبانيا و ايطاليا راه مشينا فيها حيث حنا معندناش امكانيات او حتى مستشفيات مكينينش فين تكلسو
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188 - aghilasne الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:15
يا ربي ان ترفع عنا هدى الوباء يربي نحن ضعفى ياربي انت الشفي ف شفينا ياربي
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