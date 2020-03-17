المغرب يسجل 6 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة: 44

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة أنه تم مابين العاشرة صباحا والتاسعة مساء من اليوم الثلاثاء، تسجيل ست حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بلاغ صحافي لوزارة الصحة بأن الحالات الجديدة تم تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب" والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد 19" هو 44 حالة في بلادنا".

وأشار البلاغ ذاته إلى أن الأمر يتعلق بحالات إصابة وافدة موزعة على المدن التالية: طنجة حالتان (2)، وجدة حالة واحدة (1)، الرباط حالة واحدة (1)، سطات حالة واحدة (1)، كلميم حالة واحدة (1)، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

ودعت وزارة الصحة المغربية المواطنات والمواطنين إلى الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.