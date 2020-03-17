24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إيطاليا تسجل 345 وفاة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي 2503
- نقابة تثمن تدابير بوشارب لمواجهة فيروس كورونا
- فيديو تضليلي بشأن كورونا يجر شابة إلى القضاء
- يوفنتوس يعلن إصابة "ماتويدي" بفيروس كورونا
- "كورونا" يوقف أنشطة "رونو" مؤقتا في المغرب
فيديو سيدة مصابة بـ"كورونا" يتسبب في إعفاء مدير مستشفى بسلا (5.00)
الملك يترأس جلسة عمل حول مواجهة انتشار فيروس "كورونا" (5.00)
- أخنوش يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا" - (252)
- في يوم واحد .. المغرب يجمع أكثر من 10 مليارات درهم أمام "كورونا" - (217)
- المغرب يسجل 6 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة: 44 - (188)
- كورونا في المغرب .. وفاة مسنّ وإصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 38 - (156)
- الهولدينغ الملكي "المدى" يساهم بـ2 مليار درهم في "صندوق كورونا" - (132)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 6 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة: 44
أعلنت وزارة الصحة أنه تم مابين العاشرة صباحا والتاسعة مساء من اليوم الثلاثاء، تسجيل ست حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد بلاغ صحافي لوزارة الصحة بأن الحالات الجديدة تم تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب" والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد 19" هو 44 حالة في بلادنا".
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الأمر يتعلق بحالات إصابة وافدة موزعة على المدن التالية: طنجة حالتان (2)، وجدة حالة واحدة (1)، الرباط حالة واحدة (1)، سطات حالة واحدة (1)، كلميم حالة واحدة (1)، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
ودعت وزارة الصحة المغربية المواطنات والمواطنين إلى الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (188)
الله يحفظنا ياربي راه ماعندنا حد من غيرك.
قلنا لكم سدوا الحدود اعباد الله ، و زربو ديرو حظر التجوال نتغداو بالفيروس قبل ما يتعشا بينا ... ولكن لا حياة لمن تنادي ، على قبل 2 دريال تاع السياحة الدولة تهاونات .
ايوا فكها دبا يا من وحلتيها.
الطامة الكبرى أن ايطاليا باقتصادها وعندها كارثة اما بالك المغرب !!!!!!
كنتفكر هضرة تاع العثماني " عندنا 250 سرير" كيفشلوا ليا الركابي
الله يحفظ هادشي كيخلع ونااس جالسة تستهتر بيه
سيسجل التاريخ غباءنا.
الاسواق ممتلئة عن آخرها الاسواق الكبرى مرجان كرفور ...اسواق الخضر.
ستموتون وتبقى الموؤونة وراءكم.
ستشهد الايام المقبلة على غباءنا. الشوارع فارغة دول الغرب منذ ايام كثيرة
المرجو الإلتزام بتنفيذ وصايا الحكومة من أجل حصر هدا الفيروس و تجاوز هده الأزمة في اقرب وقت و شكرا
ونتضرع الى العلي القدير أن يشفيهم ويحفظنا جميعا.
هاذا فال خير لقد قلت سابقا اذا التزمنا لن نصل الى 300حالة
الدولة بينات و بزاف ولاد الخير ساهمو بقى الشعب دوزيم ميتون ديالكم
وسنكون اول من نجا و يحسبها لنا التاريخ لنقم بها و نلتزم كما لو ان كل من حولك مصابون
اعوذ بالله من غب الله
اعوذ بالله من غضب الله
اللهم اشفهم فانت الشافي لا شيفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما
نتمنى صادقين ان تستمر الاصابات في الانخفاض
نسأل الله السلامة للجميع . الله اشفي الجميع و احفظ الجميع..... نلتزموا بالوقاية .. و انشروا الوعي .... ان شاء الله شدة و تزول ... كل واحد فينا مسؤول في نشر الوعي و التوعية بين الناس وتفادي التجمعات
ونصيحة لناس لي مضطرين يكونو حداهم الناس ما يحيدوش لكمامة حيث يقدرو يوليو يا ضحية للفيروس يا هوما ناشرين ليه...
اطالب بنزول الجيش ولي ما لتازمش بالتعليمات يتم التوقيف ديالو... ويخرج فقط لي ضروري يخرج باش نحبيو التممد السريع للفيروس...
دابا جايبين المرض الصعب
اللهم اشفهم واحفظهم واحفظ وطننا وشعبنا
#بقى فدارك أحسن خدمة ستسديها لنفسك، لأهلك ولوطنك.
استعملوا لثام من ثوب، يمكن تنظيفه وإعادة استعماله، مع تفادى لمسه من الخارج
أتمنى أن تصل المعلومة لكل مناطق المغرب، خصوصا البوادي
اللهم ارفع عن عبادك هذا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين يارب العالمين.
امين.
والله و ماتكون الصرامة و الحزم سنندم في آخر المطاف وقت لا ينفع الندم ..
وقفوا المحطات ديال الكيران ديال الحافلات ديال الطوبيسات و تا بنادم مجموع فالزنقة غير على والو ما خدام ما ردام و مجلوق
الآرقام تتصاعد وتنتشر الله يحفظنا وبحفظ المغاربة وحميع الأمم يا رب العالمين
الأمر يحتم الجدية و الحذر لدى وجب على الكل تحمل المسؤولية و اتباع الإجراءات الاحترازية و طرق الوقاية من أجل الحد في انتشار هذا الوباء، أرجو من الجميع البقاء في بيته و عدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
#بقى_فدارك_تسلم_وتسلم_حبابك
المغاربة راسهوم قااااصح
من اجل ان يلتزم كل المغاربة
ببيوتهم........هذا هو الحل من اجل
وقف انتشار هذا الوباء الخطير....!
حسب العلماء الفيروس مازال غير
مفهوم...خاصة سرعة انتشاره....!
وداءما حسب العلماء الفروس تطور
الى فءتين S و L.
والفيروس L قاتل ولو كانت الحالة
الصحية تتمتع بمقاومة قوية.....!
اذا واجب الحيطة والحذر..........!
والبقاء في المنزل هو الحل.......!
قالها عالم كبير مختص وذو تجربة
كبيرة في علم الفيروسات والباكتيريات.......!
والسلام عليكم ورحمة الله
حفظكم الله من كل مكروه
لماذا لا يعطون النتيجة النهائية ويهنيونا
والتاريخ المغربي يشهد على انتصار المغاربة في الازمات العصيبة. رصيد المغاربة الديني والتاريخ والثقافي.. قادر على ان يخرج منهم افضل ما يكون في التضامن والتضحية والعطاء
ils n'ont pas confiné la population n'ont pas fermer les frontières et pourtant le nombre de mort n'a même pas dépassé. 0.7 pour cent des gens touché
le secret et dans le dépistage. assif de la population et l'utilisation d'hôpitaux mobiles dans parler de l'utilisation des technologies modernes pour pister les trajets et le voyagement des malades
mainte ana avec la géolocalisation on arrive à avoir l'historique de déplacement en suivant les cartes de crédit et les cellulaires
وحق الرب المعبود ونبقاو في ديورنا ونلتازمو بالتعاليم الوقائية حتى نتغلبو على هاد كورونا .
الله يرضي عليكم كلكم
لا للخروج
لا المصافحة
لا للتجمعات
نعم للتضامن، لأن كثير من الفقراء لا يملكون قوت يومهم
والحمد لله عندنا تقة تامة فصاحب الجلالة
عزاز وغالييين
اللهم احفظ البلاد و العباد
بصراحة كين شي وحدين كتير عليهم اتحرقوا بليسانس.
يقولون لا راه ماكاين والو
خاص تايدخل ليه المرض ولا يموت ليه شي واحد من العائلة عاد يفهمو الخطورة ديال الامر
واعتذر عن كلمة مكلخ لاننا نتيجة منظومة تربوية تعتمد على الحفظ والاسترجاع
نطالب بحظر التجوال قبل فوات الاوان ..
#stay-hom
كلشي باغي
#حضر_تجول
الله يرحم الوالدين