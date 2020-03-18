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كُتّاب وآراء
الحكومة تفتح باب التبرّع لصندوق مواجهة "كورونا" أمام كل المغاربة
أصبح بإمكان المغاربة، داخل الوطن وخارجه، أن يتبرعوا بمساهمات مالية لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي أحدثته الحكومة بداية الأسبوع الجاري بناءً على تعليمات ملكية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن فتح حساب بنكي خاص لتلقي تبرعات المغاربة، من خلال بيان التعريف البنكي التالي (RIB): 001-810-0078000201106202-21 ببنك المغرب ـ الرباط.
ويمكن إيداع المبلغ المتبرع به في الحساب البنكي سالف الذكر باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كما يمكن إجراء العملية لدى المحاسبين العامين التابعين للخزينة العامة للمملكة على المستوى الوطني.
ولإتاحة الفرصة لمغاربة العالم المساهمة في هذا الصندوق، يمكن إيداع التبرعات لدى المحاسبين التابعين للبعثات الدبلوماسية والقنصلية للمغرب في الخارج الذين سيتكلفون بتحويل التبرعات إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المغرب.
ومنذ إحداث هذا الصندوق، بداية الأسبوع الجاري، تقاطرت المساهمات المالية بشكل كبير من طرف أثرياء مغاربة ومؤسسات عمومية وخاصة، إضافة إلى تبرع أعضاء الحكومة والبرلمان ورؤساء المؤسسات الدستورية براتب شهر واحد.
كما شارك في حملة التضامن لتعبئة صندوق مكافحة تداعيات "كورونا" مؤسسات بنكية؛ مثل البنك الشعبي وبنك أفريقيا، إضافة إلى شركة "أفريقيا" للمحروقات والهولدينغ الملكي "المدى"، وقد بلغ مجمل المساهمات في يوم واحد أكثر من 15 مليار درهم.
وحسب تصريحات إعلامية لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن الحكومة سترصد عشرة ملايير درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة الصندوق، أما المساهمات المقدمة من قبل مؤسسات عمومية وخاصة وأشخاص ذاتيين فتكون عبارة عن موارد إضافية.
ويستفاد من تصريحات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن إجمالي اعتمادات الصندوق تتجاوز المتوقع، فبإضافة مساهمة الميزانية العامة للدولة إلى المساهمات التي قدمت من طرف مؤسسات وأشخاص، فإن حجم المبالغ المخصصة للصندوق تناهز 25 مليار درهم.
جدير بالذكر أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، بعد صدوره في العدد رقم 6856 من الجريدة الرسمية.
وستخصص موارد هذا الصندوق، الذي دعا الملك محمد السادس إلى إحداثه، لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (88)
و مع ذلك يمكن هاد لمرة غادي يكونو معقولين معانا ، و غادي نتبرع إن شاء الله
و مني يسالي كورونا راه خاص نقادو مستشفياتنا ...إلخ ،
ماشي حيت عندك فلوس كتقول راه إلى مرضت نمشي لفرانسا ،
إلى مرضتي دابا معندك فين تمشي
متنفعك غير بلادك
العقاب و السجن و. المحاسبة لكل من يتلاعب بأموال الصحة المغاربة.
هذا هو الوقت المناسب جدا كل على قدر استطاعته لنساهم جميعا من اجل وطننا الحبيب بلدنا المغرب الذي نعيش فيه مهما كانت الظروف والحالة !!! الله هو من يسير هذا الكون ولعلنا نخرج من هذه المحنة بمنحة التضامن التعايش التضحية تبادل الحب مهما كانت اختلافاتنا وجب علينا ان نساهم في هذا الصندوق وعلى المسؤولين توضيح كيفية المساهمة واين ؟
مشرق الأنوار
لا نقصد تبخيس هذه المبادرات الحسنة ولكن ابواب التبرع لا يجب ان تفتح فقد ويتسارع الناس للتباهي بها من يقدم اكثر لان الملك هو من أمر بذلك ولكن الاحسن منه ان يتققدم الشخص من تلقاء نفسه وعن طيبة خاطر ولا يريد جزاء ولا شكورا
تعليقي هو : لن أساهم لانني لا أثق في مسؤولي وطني أفضل التبرع بها لعاىلات معوزة أحسن من أن تعطى لمن فقرونا لن ادع مشاعري تتحكم في أصلا هو واجب الدولة حمايتنا ثانيا نحن لدينا أهم شيئ في العالم الفوسفاط فلماذا لا يتم بيع باخرتين ويملئون بها الصندوق أنا أعرف متى يجب أن أساهم وأدافع عن بلدي لكن للأسف لا أثق في أحد ولا أريد من مالي أن أعطيه للهواء ويتبخر بلا نتيجة هذا تعليقي وانتقادي أستطبع المساهمة في الميدان وو المهم الحاجة السلبية يطلبون صندوق للفيروس لكن صندوق لبناء ووو النهوض بالوطن لا تناقض لو كان الصندوق من زمان خصص للمستشفيات لما طلبت الحكومة التبرع يعني أن المال في المغرب لا يساوي شيئا .
خسنا نشوفو اول حاجة من هاد المتضررين في أرض الواقع، ماشي تقولو خزينة الصندوق لي معرفينشي فين غادي تصرف وعلامن غادي تصرف.
هاد الناس أولى بهاد الدعم.
نود فقط معرفة كم بلغت التبرعات و أوجه استغلالها من باب العلم بالشيء
اللي غيعطي شي حاجة ينويها في سبيل الله، بلا أفكار خاوية.... نوي الخير تجبر الخير
لكن لو تكون التحويلات مباشرة إلى رقم حساب البنكي في المغرب يكون أحسن لظمان دخولها أما عن طريق البعثات الدبلوماسية؟؟؟؟؟؟؟
نشكر كل المتداخلين في تسير و تأطير لمنع إنتشار هدا الجائحة ،
هذا الصندوق جميل ولاكن، هل من يسهر على هدا الامر نزيه حتى يتمكن من مراقبة ثمن الحقيقي الاجهزة ؟ هل سوف يستفيد منه كل متضرر من دون ميز ولا محسوبية؟ هل الشعب سوف يكون على استعداد بتطبيق القوانين المحدثة؟ في الخير نتمنى من الله حفظ بلدنا وشعبنا من كل مكروه وكافت شعوب العالم والمسلمين خاصة.
نتمنى ان تستمر حكومتنا و الاجهزة المسرلة عن احترام الشعب ان تستمر دائما بهدا النهج و اتمنى من العلي القدير ان تكون هده الازمة سبب وعي الشعب المغربي .
احب بلدي و افتخر بوطني الغالي
والاعفاءات غير المستحقة والتملص الضريبي
وموارد المغرب
مداخيل المؤسسات العمومية النقل والبريد والسكك والفوسفاط
كفاكم استهتارا بالمواطنين
الدولة من يجب ان تتكفل بتبعات كورونا
ماديا وماديا وماديا
وليس بالقول ان العالم معجب بتدابير محاربة كورونا
اغلقت المساجد
والان تم وضع الايمان الحقيقي علي المحك
فمن كان يرتاد المساجد عليه ان يثبت عن صدق ايمانه
je crois il ont rien à donner cest l'argent du peuple et cest le gouvernement doit prendre ça totale responsabilité
وسيطرح من جديد السؤال القديم الجديد:إذن أين ذهبت كل تلك الملايير التي جمعوها؟!!!ولن نسمع الجواب أبدا كما لم نتلقى الأجوبة على الأسئلة التي سبقت.كما لم نرى نتائج التحقيقيات التي فتحت وهي بالعشرات منذ سنوات.
لا اسي الصندوق... انصح اي واحد يوريد عمل الخير ان يفعل الخير في فقير قريبه او جاره هكدا لا تضع امواله في جيوب اللصوص لان النضام ليس عادل ومستبد ولص.
ياك الدولة دارت اقتطاعًا من الصلير ديال الكوارث (فيناهوما)
يجب بناء مستشفيات و مساهمة المصحات
حتى موظفي الإدارات المغربية تم حثهم على التبرع.
نعم، كلنا جنود إن شاء الله حتى يرفع الله هدا الوباء.
كلنا من أجل الوطن.
لان اختبار الفيرس الان حسب علمي ىلا يمكن الا في معهد باستور و مركز ل محاربة الفيروسات
لكن اذا توفرت الامكانيات للتشخيص في كل البلاد يسهل فحص كل حالة مشكوك فيها وفي من حولها ويتم حصر الفيرس في زمن ومكان محدود.
و بالله التوفيق
faudra mettre en oeuvre des systèmes de transferts bancaires sans frais
Qui va surveiller argent récolté par l'État ??? Les voleurs vont s'enrichir sur le dos du peuple encore
Un état doit être capable de gérer ses finances pas pas faire talba en Europe il demandent eu peuple de donné??
الحل دابا ساهل. دولة مخصهاش تعطي لفلوس للناس. لحقاش الناس كيكدبو واخة ممحتاجش غيطلب الاعانة. خص دولة تفرق لفلوس بطريقة غير مباشرة يعني دولة هي لتمول المواد الاساسية للمعيشة حيت الناس مخدامينش:
ضو فابور و ماء فابور
لكراء فابور ضريبة فابور
طرنصبور للحاجة فابور
ليصانص و المازوك و المشتقات فابور
دواء كلو وكلينيك امراض مزمنة كلهافابور
تموين الاكل الاسا سي فابور يعني بحال قفة رمضان زيت طحين سكر شاي خضرة دجاج او لحم وووو...
هدشي كيتسمى دولة كتضامن مع الشعب ديالها والسعب كيتضامن مع الدولة ديالو والاغنياء كيساهمو فالصندوق من اجل الفقراء.
هدوك الناس لي عكاو مليار للواحد او اقل الله يجازيهم ولكن راه مكافيش.
و شكرا