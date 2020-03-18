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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تفتح باب التبرّع لصندوق مواجهة "كورونا" أمام كل المغاربة

الحكومة تفتح باب التبرّع لصندوق مواجهة "كورونا" أمام كل المغاربة

الحكومة تفتح باب التبرّع لصندوق مواجهة "كورونا" أمام كل المغاربة
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:00

أصبح بإمكان المغاربة، داخل الوطن وخارجه، أن يتبرعوا بمساهمات مالية لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي أحدثته الحكومة بداية الأسبوع الجاري بناءً على تعليمات ملكية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن فتح حساب بنكي خاص لتلقي تبرعات المغاربة، من خلال بيان التعريف البنكي التالي (RIB): 001-810-0078000201106202-21 ببنك المغرب ـ الرباط.

ويمكن إيداع المبلغ المتبرع به في الحساب البنكي سالف الذكر باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كما يمكن إجراء العملية لدى المحاسبين العامين التابعين للخزينة العامة للمملكة على المستوى الوطني.

ولإتاحة الفرصة لمغاربة العالم المساهمة في هذا الصندوق، يمكن إيداع التبرعات لدى المحاسبين التابعين للبعثات الدبلوماسية والقنصلية للمغرب في الخارج الذين سيتكلفون بتحويل التبرعات إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المغرب.

ومنذ إحداث هذا الصندوق، بداية الأسبوع الجاري، تقاطرت المساهمات المالية بشكل كبير من طرف أثرياء مغاربة ومؤسسات عمومية وخاصة، إضافة إلى تبرع أعضاء الحكومة والبرلمان ورؤساء المؤسسات الدستورية براتب شهر واحد.

كما شارك في حملة التضامن لتعبئة صندوق مكافحة تداعيات "كورونا" مؤسسات بنكية؛ مثل البنك الشعبي وبنك أفريقيا، إضافة إلى شركة "أفريقيا" للمحروقات والهولدينغ الملكي "المدى"، وقد بلغ مجمل المساهمات في يوم واحد أكثر من 15 مليار درهم.

وحسب تصريحات إعلامية لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن الحكومة سترصد عشرة ملايير درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة الصندوق، أما المساهمات المقدمة من قبل مؤسسات عمومية وخاصة وأشخاص ذاتيين فتكون عبارة عن موارد إضافية.

ويستفاد من تصريحات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن إجمالي اعتمادات الصندوق تتجاوز المتوقع، فبإضافة مساهمة الميزانية العامة للدولة إلى المساهمات التي قدمت من طرف مؤسسات وأشخاص، فإن حجم المبالغ المخصصة للصندوق تناهز 25 مليار درهم.

جدير بالذكر أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، بعد صدوره في العدد رقم 6856 من الجريدة الرسمية.

وستخصص موارد هذا الصندوق، الذي دعا الملك محمد السادس إلى إحداثه، لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (88)

1 - Ingénieur الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:04
شكرا اخي كورونا، علمت الملحدين ان ليس كل موجود مرئي.. علمتنا التضامن فبين الحياة و الموت شعرة..علمتنا عدم التمييز بين الفقير والوزير...علمتنا معنى ْياايها النمل ادخلوا مساكنكم'...علمتنا الاعتماد على النفس والطبيخ في المنزل..علمتنا النضافة .علمتنا نسدو فمنا و ندخلو سوق راسنا..علمتنا العمل والدراسة من المنزل..علمتنا الاحترام وعدم الاقتراب من الاخر...علمتنا نشدوا الصف متباعدين..علمتنا تحديد عدد الركاب في التكسيات...علمتنا الاكل الصحي...علمتنا عدم الجلوس في المقهى وراس الدرب وتضياع الوقت فالتبركيك...علمتنا معنى الفقر فخرجنا نتهافت في الاسواق...علمت بناتنا الكف من مقاهي الشيشة والبيران...علمت الاميين معنى المناعة والطب...علمتنا ان النقود لا تسوى شيءا امام نقص الاغدية...علمتنا ان الثوم والبصل والعدس و السكينجبير احسن من الهامبركر و بانيني و طاكوس..علمتنا عدم الخروج بدون سبب وعلمتنا الحفاض على البيئة من دخان السيارات.. علمتنا ان الله قادر على ابادة البشر باتفه مخلوقاته..وعلمتنا ثم علمتنا..الله يرحم من علمنا...جعلتنا ندخل التاريخ ليقرأ عنا الأجيال القادمة في مادة التاريخ بداية من 2040
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2 - الله معنا الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:06
ضرب النبي صلى الله عليه وسلم «مثل البخيل والمنفق ، كمثل رجلين ، عليهما جبتان من حديد ، من ثديهما إلى تراقيهما ، فأما المنفق : فلا ينفق إلا سبغت ، أو وفرت على جلده ، حتى تخفي بنانه ، وتعفو أثره . وأما البخيل : فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها ، فهو يوسعها ولا تتسع» (رواه البخاري)، فالمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه، وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلمَّا تصدَّق اتسع وانفسح وانشرح، وقوي فرحه، وعظم سروره، ولو لم يكن في الصَّدقة إلاّ هذه الفائدة وحدها لكان العبدُ حقيقيا بالاستكثار منها والمبادرة إليها.
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3 - hdhd الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:06
الدولة كل عام كتخسر الملايير في المهرجانات والمواسم والزواية دابا تزيرات رجعاا لسعاية همشت الصحة والتعليم ونفخات في رواتب والامتيازات ديال الوزارء والنوام المحترمين طابليت وهواتف وسفريات مع العشيقات وفنادق
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4 - redwa الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:07
الدولة هي لي خاصها تقوم بالواجب .
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5 - من هنا الإتحاد الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:07
أفضل خبر تلقيته حتى الآن. سأكون طبعا من المساهمين بإذن الله.
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6 - مغربي وأفتخر الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:11
بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم. ما نعيشه في أيامنا هذه من انتشار للفقر والغلاء والتعب والعناء في جلب لقمة العيش وطلب الزرق وهذا عمل فضيل جليل. بيننا أناس ليس لهم من يعيلهم أو يكادون لا يجدون ما يسد رمقهم لا يعلم حالهم إلا الله جل في علاه. هم إخواننا ونحن عنهم مسؤولون ولمن يريد أن يستوثق فليراجع الجمعيات الخيرية وليرى ما باتت تئن به ملفاتهم من الثقل. عصرنا مادي مجحف قاسي مليء بالفتن فلا يكاد الجار الغني بعلم عن جاره الفقير المعوز بل لا يعلم عن قريبه الفقير المحتاج فكيف بالبعيد المسكين.
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7 - Hiba الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:11
Et nos"artistes" se contentent de montrer ce que l'on sait déjà
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8 - المغترب الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:12
من فضلكم هل يوجد عند الحكومة صندوق لمواجهة الفقر ??????
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9 - Ouhdiddou الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:13
واخ، و فين فلوس الفوسفاط، الصيد البحري و كذالك الضرائب؟؟؟ واحد اسرق و يغش و يهرب العملة للخارج و واحد اصدق
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10 - سعيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:13
انا جد سعيد بسماع هكذا ولله الحمد المغرب كله حب
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11 - خليلوفيتش الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:13
كل ما اتمناه إن تكون عملية إختيارية و ليست إجبارية كالإقتطاعات من الاجور فلكل ظروفه و الله ولي التوفيق
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12 - oussama الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:14
شتي شحال خيبة يكون شعب فاقد الثقة ديالو فلي حاكمينو،
و مع ذلك يمكن هاد لمرة غادي يكونو معقولين معانا ، و غادي نتبرع إن شاء الله
و مني يسالي كورونا راه خاص نقادو مستشفياتنا ...إلخ ،
ماشي حيت عندك فلوس كتقول راه إلى مرضت نمشي لفرانسا ،
إلى مرضتي دابا معندك فين تمشي
متنفعك غير بلادك
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13 - Max الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:15
يجب مراقبة صارمة و شديدة للصندوق من طرف المسييرين و االمسؤلين
العقاب و السجن و. المحاسبة لكل من يتلاعب بأموال الصحة المغاربة.
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14 - مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:15
بسم الله
هذا هو الوقت المناسب جدا كل على قدر استطاعته لنساهم جميعا من اجل وطننا الحبيب بلدنا المغرب الذي نعيش فيه مهما كانت الظروف والحالة !!! الله هو من يسير هذا الكون ولعلنا نخرج من هذه المحنة بمنحة التضامن التعايش التضحية تبادل الحب مهما كانت اختلافاتنا وجب علينا ان نساهم في هذا الصندوق وعلى المسؤولين توضيح كيفية المساهمة واين ؟
مشرق الأنوار
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15 - عقلاني الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:15
يجب على التحويل أن يكون إلكترونيا لتفادي الازدحام
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16 - جهاد الصويري الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:15
كل واحد وجهدوا.. وجهدي هو نبقى فالدار.. حتى يحن الله..
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17 - احمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:15
لقد برهن المغاربة انهم شعب لا يستهان به وقدم نفسه بشكل راقى أبهر من خلاله الدول الغربية التي غالبا ما تنظر إلينا كشعب متخلف وغير واعي... نعم نحن شعب متخلف وغير ناضج لكن شعب متضامن ومتلاحم
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18 - رشيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:16
ونعم الحل. برأيي الحل لمعظلة ميدان الصحة بالمغرب هو تأمين اجباري يشارك فيه الفقير والغني كل حسب مقدرته المادية.
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19 - كريم الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:16
كل التبرعات من طرف الاثرياء ورجال الاعمال والسياسيين والبرلمانيين هدفها التقرب من القصر والحصول على امتيازات قد تفوق ما قدموه هذا شيئ واضح , لماذا لم يكن هناك تبرع من هؤلاء لانقاذ مناطق تعاني من نقص المياه والمنشات القاعدية والمدارس والكهرباء
لا نقصد تبخيس هذه المبادرات الحسنة ولكن ابواب التبرع لا يجب ان تفتح فقد ويتسارع الناس للتباهي بها من يقدم اكثر لان الملك هو من أمر بذلك ولكن الاحسن منه ان يتققدم الشخص من تلقاء نفسه وعن طيبة خاطر ولا يريد جزاء ولا شكورا
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20 - اللهم احفظنا من الوباء الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:17
هام : تعليقي لا يعني أنني أمنع أو أجبر أحدا عن التبرع لكن انا مقتنع بصفتي شاب لم يعطني مسؤولو وطني مستقبلا كما حلمت به .
تعليقي هو : لن أساهم لانني لا أثق في مسؤولي وطني أفضل التبرع بها لعاىلات معوزة أحسن من أن تعطى لمن فقرونا لن ادع مشاعري تتحكم في أصلا هو واجب الدولة حمايتنا ثانيا نحن لدينا أهم شيئ في العالم الفوسفاط فلماذا لا يتم بيع باخرتين ويملئون بها الصندوق أنا أعرف متى يجب أن أساهم وأدافع عن بلدي لكن للأسف لا أثق في أحد ولا أريد من مالي أن أعطيه للهواء ويتبخر بلا نتيجة هذا تعليقي وانتقادي أستطبع المساهمة في الميدان وو المهم الحاجة السلبية يطلبون صندوق للفيروس لكن صندوق لبناء ووو النهوض بالوطن لا تناقض لو كان الصندوق من زمان خصص للمستشفيات لما طلبت الحكومة التبرع يعني أن المال في المغرب لا يساوي شيئا .
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21 - barrio الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:18
والله العظيم شفت ناس مساكن كيبكيو بالدم، مصدر عيشهم هو العمل اليومي، وكاين لي عندو مصروف يوماين اولا ثلاثة أيام، واش هاد الناس يموتو مع العلم انهم عندهم اولاد و مسؤولية، الله يحسن العون.
خسنا نشوفو اول حاجة من هاد المتضررين في أرض الواقع، ماشي تقولو خزينة الصندوق لي معرفينشي فين غادي تصرف وعلامن غادي تصرف.
هاد الناس أولى بهاد الدعم.
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22 - احمد الصروخ الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:18
لقد تبرعت هذا الصباح ب 40 درهم. صاحب الطاكسي من العرائش إلى طنجة طلب مني ضعف التعريفة من 40 إلى 80 درهم. إنها تضامن أصحاب سيارات الاجرة.
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23 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:20
المغاربة معروفون بتآزرهم وقت الشدة..لكن ما نتمناه حقا هو ووصول الأموال الى مستحقيها و صرفها في الأوجه التي رصدت لاجلها.. والله يحد الباس..
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24 - مغربي وافتخر الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:20
نتمنى أن تضبط المصاريق المستعملة من هذا الصندوق بكل حنكة وشفافية تحت مراقبة دائمة ومستمرة في ما يعود على المواطنين بالفائدة والخير والبركات
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25 - كنير الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:20
مغاربة الداخل اه ولاكن مغاربة الخارج علاش؟ ياك ݣلتوا مابغيتوهومش
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26 - أمريكا الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:20
لا مشكل في التبرعات...هذه صدقة جارية.
نود فقط معرفة كم بلغت التبرعات و أوجه استغلالها من باب العلم بالشيء
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27 - رشيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:22
رغم الاعلان عن منع الرحلات من والى المغرب الاحظ عدة رحلات قادمة من أوروبا عبر موقع العالمي flightradar24
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28 - Omar الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:23
الصدقة في المقربين. من اراد الاجر فالتبرع لجيرانه للمحتاجين المرميين في الشوارع و الايتام و الاراملالمنسيين في هذا الوطن... فتبرعات اعضاء الحكومة ما هي الا خدعة لجلب تبرعات الشعب المقهور.. و الله لن تنالو مني درهم
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29 - Jamal الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:23
Bring the Cash back from Panama please
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30 - citoyen الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:23
Est ce qu'il y a moyen de faire un virement via le net? Je pense que les syndicats des différents secteurs doivent donner un exemple de citoyenneté et de civisme. On est tous sur le même bateau, il est temps de nous entraider sans aucune arrière arrière pensée. Allah Yahfad aloumma
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31 - لي هوان الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:23
حنا كنسناو الدولة تعطينا فاذا بها تستنجد بنا
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32 - أستاذة وطنية الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:24
نتمنى أن يتم ترشيد هذه الأموال في الصالح العام لبناء مستشفيات مجهزة بأجهزة تحارب الوباء والأمراض وان تسقط في ايد أمينة تفكر في الصالح العام للمغاربة
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33 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللي غيعطي شي حاجة ينويها في سبيل الله، بلا أفكار خاوية.... نوي الخير تجبر الخير
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34 - مصطفى العيون سيدي ملوك الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:24
اول حاجة خاص تكون مساعدة مباشرة للناس معوزين واليتاما والطريقة الوحيدة خص تكون شراكة مع جمعيات الاحياء تكون مع سلطة بش توزع عاجلا حيت ناس معندهومش حتى اتاي وسكر ما بالك بادوات تطهير وخص اي واحد يساهم وخا 50درهم حيت ناس معندهومش وتحية كبيرة للناس لي ساهمو باموالهم والله يجعلها فميزان الحسنات هدو هوما المغاربة تكافل والتضامن
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35 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:24
المرجو كتابة RIB بشكل صحيح حتى يظهر جيدا لعموم المواطنين.
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36 - Wtf الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:25
ستنتهي الملايير اللتي ستجمع في جيوب المفسدين بعد در الرماد في العيون كما عهدنا.. سوء التدبير والجشع و الانتهازية هي ديدن مسؤولينا و الله و الجميع على ما اقول شهيد...
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37 - mo nl الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:26
انا و مثير من المحسنين مستعدون، نتمنى ان يشرف على الصندوق الشرفاء ذوو الضمير الحي و ايدي امينة
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38 - amazigh الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:26
ا لعكس مع الاسف هو الصحيح ايتها الحكومة الموقرة
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39 - Miloud الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:27
علينا بالتضامن وكثرة التسول والدعاء والاسنغفار ولما لا الاتفاق على يوم صيام على كافة المملكة عسى الله ان يرفع عنا هذا البلاء ، ياربي يبقوا النساء الامة دائما محسنين اتجاه فقرائنا ، راه الشح والفساد هما سبب البلاء
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40 - مغربي من السعودية الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:27
فكرة ممتازة وكنا ننتظرها بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج
لكن لو تكون التحويلات مباشرة إلى رقم حساب البنكي في المغرب يكون أحسن لظمان دخولها أما عن طريق البعثات الدبلوماسية؟؟؟؟؟؟؟
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41 - أم ايمن الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:28
الله ولي التوفيق من أجل الوطن كل شيء يهون
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42 - حسن قنديلة الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:28
المغاربة الشهامة والاخوة والمحبة في اي مكان واي بلد وفي هذا الوقت نحتاجو فيما بيننا لكي نساعد بعضنا البعض ولاسيما في هذه الاوقات الصعبة والله معنا هناك اسر فقيرة وتحتاج يد العون فلا نبخل عليهم ارجوكم هيا نتعاون ولو بقليل من فضلكم
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43 - رضا إسماعيلي الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:28
هذه المبادرة سيستحسنها كل المغاربة باعتبارها جزء من التكافل الإجتماعي المواكب للوضع المتشنج ببلادنا الناتج عن الحجر الصحي الجزئي المطبق حاليا وحيث يعرف تجاوبا من جل الهيئات والقطاعات، هذه المبادرة بهذا الحجم المغرب سيكون سباقا لها وسابقة بالنسبة للعالم أجمع إن تمت وفق المرجو منها وإن شاء الله في ظل سياسة ملكنا محمد السادس ستنجح بتظافر جميع المتداخلين والمساهمين فيها ..؛
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44 - Abdellatif الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:28
بداو السعاية عوتاني....ارجعوا الاموال المسروقة و عالجوا بها المغاربة. ولا المغاربة هو الحيط القصير في المعادلة.
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45 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:28
يجب تخصيص دعم في هذه الأزمة للمواطنين الفقراء والارامل المشتغلين بالمعاش اليومي
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46 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:28
فين فلوس موازين وهاد الحكومة كاطحن الشعب وبغات الشعب يتبرع عليها وشكون يتبرع الفقراء واصلا هاد الفلوس شنو ديرو بيهم ونتوما عندم 250 سرير وحا تشدو 9999999 مليار مكاديرو والو
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47 - rachid الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:29
c'est l'exception que montre le peuple marocain avec toutes ses catégories, c'est LES VRAIS MAROCAINS c'est la vrai solidarité, le Maroc a pris les mesures nécessaire au bon moment contrairement aux autres pays, inchallah on fera l'exception et ce virus va se trouvé paralysé devant la volenté des marocains. soyons tous prudents, faisons confiance à nos dirigeants, croyons aux informations des autorités compétentes, et croyant tous en GRAND DIEU.
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48 - Svensson الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:29
Une nouvelle version de charite’ exactement comme de la mosque’Hassan2 de Casablanca , je suis parmi les marocains de monde je ne donne auq’une centime pourquoi faire ? Avant tous liberte’ pour les politiciens politiques .
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49 - شخص الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:30
ما تركتك في الجرة من عسل ........
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50 - عبد الرزاق جناح الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:30
السلام عليكم
نشكر كل المتداخلين في تسير و تأطير لمنع إنتشار هدا الجائحة ،
هذا الصندوق جميل ولاكن، هل من يسهر على هدا الامر نزيه حتى يتمكن من مراقبة ثمن الحقيقي الاجهزة ؟ هل سوف يستفيد منه كل متضرر من دون ميز ولا محسوبية؟ هل الشعب سوف يكون على استعداد بتطبيق القوانين المحدثة؟ في الخير نتمنى من الله حفظ بلدنا وشعبنا من كل مكروه وكافت شعوب العالم والمسلمين خاصة.
نتمنى ان تستمر حكومتنا و الاجهزة المسرلة عن احترام الشعب ان تستمر دائما بهدا النهج و اتمنى من العلي القدير ان تكون هده الازمة سبب وعي الشعب المغربي .
احب بلدي و افتخر بوطني الغالي
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51 - citoyen الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:30
اين هي اموال الضرائب بالملايين بل بالمليارات
والاعفاءات غير المستحقة والتملص الضريبي
وموارد المغرب
مداخيل المؤسسات العمومية النقل والبريد والسكك والفوسفاط
كفاكم استهتارا بالمواطنين
الدولة من يجب ان تتكفل بتبعات كورونا
ماديا وماديا وماديا
وليس بالقول ان العالم معجب بتدابير محاربة كورونا
اغلقت المساجد
والان تم وضع الايمان الحقيقي علي المحك
فمن كان يرتاد المساجد عليه ان يثبت عن صدق ايمانه
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52 - الحياني الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:31
حبذا لو يقتطع يوم واحد من رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يعبرون عن استعدادهم للتضامن والموافقة على الاقتطاع من المصدر عبر ايجاد تطبيق او عنوان خاص لهذا الغرض من طرف وزارة المالية
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53 - سمير زايو الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:31
مجموع الصندوق حاليا 2000 مليار سنتيم اذا قسمناها على عدد السكان فس المغرب حصة كل واحد 6 مليون سنتيم يعني لي كان عدد افرادهم 5 يحصل على 30 مليون سنتيم و نبقاو في البيوت سنة كاملة شكون معايا فالاقتراح
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54 - عادل الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:31
كندا وأمريكا وبريطانيا تعطي الأموال لمواطنيها ليتجاوزوا أزمة كورونا والمغرب ثقافة عاونوا الفريق متجذرة ، بدل ان تعطي الحكومة الأموال مباشرة للمواطنين المتضررين في هذه الأزمة تطلب منهم ان يتبرعوا لصندوق كورونا
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55 - citoyen الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:31
salut tous le monde

je crois il ont rien à donner cest l'argent du peuple et cest le gouvernement doit prendre ça totale responsabilité
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56 - احمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:31
تحية الإحترام والتقدير إلى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده وإلى جميع من ساهم في الصندوق لمحاربة وباء كورونا دمتم حماة الوطن وشكرا لكم مرة أخرى. ان ألله لا يضع أجر المحسنين.
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57 - امازيغ سوسي الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:32
هي بحال الزلزال ديال الحسيمة جمعو زبابل ديال الفلوس داخليا وخارجيا والحسيمة هي هي بعد مرور 20 عام . الله اطعمنل حلال .
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58 - الحليم الحيران!!! الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:32
لا أدري لما الثقة مفقودة بين الحاكم والمحكوم.أكاد أجزم وأقسم أنه لو تم جمع ملايير الدولارات فإن المواطن البسيط الذي فقد عمله وليس له دخل بسبب الإجراءات المتخذة من أجل مكافحة وباء كورونا،أقول هذا المواطن لن يحصل على درهم واحد من هذا الصندوق.وهذه النوعية من المواطنين المياومين الذين يعيشون بمدخول اليوم هم بمئات الآلاف.وكلما سأل أحدهم الآخر هل حصلت على معونة أو دعم سيجيبه صاحبه أنه لم يرى شيئا،ولم يلمس درهما.
وسيطرح من جديد السؤال القديم الجديد:إذن أين ذهبت كل تلك الملايير التي جمعوها؟!!!ولن نسمع الجواب أبدا كما لم نتلقى الأجوبة على الأسئلة التي سبقت.كما لم نرى نتائج التحقيقيات التي فتحت وهي بالعشرات منذ سنوات.
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59 - رشيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:32
النضام يوريد سرقت دراهم المعدوادت للفقراء كي يعطيها للاغنياء
لا اسي الصندوق... انصح اي واحد يوريد عمل الخير ان يفعل الخير في فقير قريبه او جاره هكدا لا تضع امواله في جيوب اللصوص لان النضام ليس عادل ومستبد ولص.
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60 - مواطن من الغربة الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:32
بأنني واحد من الشعب فهذا واجب وطني الآن لإنقاذ الوطن من هاته الكارثة المدمرة إذن من خلال مسؤوليتي أعلن تضامني على قدرتي المالية بالمساهمة بمبلغ 100€ ونتمنى من كل المغاربة القادرين على التضامن والمساهمة بمايستطعون ولو ب سنتيم واحد تحت شعار الله الوطن الملك
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61 - Ben الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:32
مبادرة جيدة الله يحفظ بلادنا والله يخلصنا من هاذ الوباء ف القريب العاجل إنشاء الله. #ديما_مغرب
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62 - yassir الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:32
واش الدولة تضمن للمتبرع رؤية وتتبع أموال التبرع أم تختلس كباقي الأموال (بالطبع الاختلاس مؤكد)
ياك الدولة دارت اقتطاعًا من الصلير ديال الكوارث (فيناهوما)
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63 - موآطن خارج الوطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:32
فين فلوس الفوسفاط والسمك والفلاحة وتقاعد البرلمانيين والوزراء مثل بنكيران الدي يحصل على تقاعدين ووووووالمغاربة عريوتوهم ومازال تابعين الأكثرية لا تجد قوت يوم واحد الله ينعل لمايحشم
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64 - حان الوقت الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:33
حان الوقت لمحاسبة كروس الحرام في المغرب... فإن حاسبناهم و ارجعنا اموال الشعب، فذلك يكفي ليس فقط كورونا و إنما كل الكوارث، و خير دليل الجارة اسبانيا، ليس فيها ثروات و خصصت €200.000.000... يعني أن المشكل في مسيرين أموال الشعب
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65 - Reda الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:33
Très bonne initiative. J'invite tout le monde à participer. J'espère que le gouvernement utilisera cette argent pour construire des hôpitaux et des universités de médecine dans toutes les villes du pays.
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66 - N.H الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:33
نتمناو نشوفكم درتو شي حاجا ملموسة بهذه الأموال قبل أن تنهبها التماسيح و العفاريت
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67 - مهاجرة الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:33
لمادا لم تتبرع موازين.اتصالات.فوسفاط.الصيد البحري...
يجب بناء مستشفيات و مساهمة المصحات
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68 - wa baz الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:33
الدول هي لي كاتساهم و دعم المواطنين و توفر لهم الرعاية الصحية حنا الحكومة كادور تسعا فين هما الاغنياء و الوزراء و البرلمانيين علاش مايسمحوش فالراتب الشهري ديالهم و لو غي شهر في ظل هاد الازمة كيفاش بغاو تكون فينا حس المواطنة الناس لي عارفيين اللعبة من الزمان شحال و هما كايغوتو على الصحة و التعليم و لو شي حكومة سمعات لهم الحكومة لي طلعات تبقى تسعا فالمواطنين و الجالية المغربية لي بدورهم مابغاوش يعيقو باركين علينا بالمهرجنات و التظاهرات التافهة والزيادة فالمعيشة تهميش الكفاءات و دعم المغنيين و الممثلين و خليتو الناس لي بغاو يخدمو البلاد جوعتو الفقير و دعمتو اصحاب الشركات و فتحتو باب الريع كورونا جا باش يعري على عيوبكم
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69 - zaki from germany الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:34
لا شكرآ... من الأحسن ان يقوم كل مواطن بالتبرع مباشرة للمحتاجين...
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70 - مواطن غيور. الوطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:34
السلام عليكم
حتى موظفي الإدارات المغربية تم حثهم على التبرع.
نعم، كلنا جنود إن شاء الله حتى يرفع الله هدا الوباء.
كلنا من أجل الوطن.
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71 - متطوع لا متبرع الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:34
نحن معكم في العمل المتطوع أما الحالة المادية راكوم هرستونا شحااال هادي وحاليا الرياح قوية تضرب حساباتنا فهي خاوية على عروشها
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72 - رشيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:34
المغربي باش ما يتبرعش كيقول ليك راهم غيسرقو... ياك ألكسول البخيل؟ أرجو أن نثبت أننا ماشي فينا غي الهدرة... هذا وقت التبرع، لأن المستقبل الله يستر ما عرفناش شنو جايب.
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73 - اولوية ملحة الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:34
نلتمس من المسؤولين ان يكون اول ما يصرف من هذا الصندوق هو توفير معدات الفحص و التشخيص في كل مدينة
لان اختبار الفيرس الان حسب علمي ىلا يمكن الا في معهد باستور و مركز ل محاربة الفيروسات
لكن اذا توفرت الامكانيات للتشخيص في كل البلاد يسهل فحص كل حالة مشكوك فيها وفي من حولها ويتم حصر الفيرس في زمن ومكان محدود.
و بالله التوفيق
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74 - الازمة الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:34
السؤال هو ما مصير الذين فقدوا مناصب شغلهم ؟؟؟ هل سوف توضع مواءد الرحمان ؟؟؟
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75 - rachid الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:34
أصحاب المناصب العليا عسكريين المدنيين.. أساتذة الطب والجراحة الكبار وأهل الضيعات والامتيازات وأرباب الوكالات العملاقة والمصانع.. هل وطنهم يعطي ولا يأخذ..هذه المحنةسنعرف بها من يحمل جنسية الوطن والوطنية باستحقاق..
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76 - larbi.k.h الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:35
فكرة صاىبة حبذا لو تطبق ه لهدف بناء مستشفيات بحجم المركبات الاستشفائية النوجودة بالمدن الكبرى تمكن للناس البسطاء الولوج إليها دون عناء التنقل
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77 - Moroco الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:35
الله يسر فلنتضامن جميعا من اجل الوطن ولو بالقليل الاخوان
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78 - بدون دخل قار الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:36
نتمنى أن يخصص أيضا للأسر بدون دخل قار طلبين معاشهم بشكل يومي كان الله في عون المسلم مدام المسلم في عون أخيه أو إحداث صندوق خاص لهذه الفئة على الاقل في هذه الضرفية الصعبة وبشكل مضاعف. العمل صعب الحصول عليه نهيك في مثل هذه الضروف تأكدو جييدا هده الفئة مستهدفة لسبب ضروفها المعيشية حتى وسائل نقل العمال الحصول لخبار كثيرة وخطيرة في نفس الوقت وكذالك سلامة المواد الإستهلاكية وطرق حفضها وخصوصا الخضر والفواكه ...لخ
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79 - MRE الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:36
ايوا. و الحجر الصحي فيناهوا.
faudra mettre en oeuvre des systèmes de transferts bancaires sans frais
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80 - HS D الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:37
عن نفسي ليس لي بما أتبرع وحتى إن گان فأعرف الناس لي حقا محتاجة أتساءل ماذا وفرت الدولة لمواطنيهـا نسيتو ثمن المحروقات شحال وصل ثمن السمك والحليب أزيد أزيد شگون لنقص لينا 10دريال المواطن گيخلص الضراءب ديرو منو صندوق گرونة ولا صندوق لبغيتو هـذه سعاية بطريقة أخرى شحال ديال فلوس تخسرات غي في التخربيق فنهـما فلوس المناجم الفسفاط البحر والإحة طويلة أنا شخصيا الآن فقدت عملي شگون إساعدني وساعد ناس أگثر مني مؤزمين راه التدبير لمگاينش والإستهـتار
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81 - Karim الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:37
Donnez de l'argent à vos voisins proche connaissance qui sont dans le besoins y a bcp de personnes qui ont perdu leur travail
Qui va surveiller argent récolté par l'État ??? Les voleurs vont s'enrichir sur le dos du peuple encore
Un état doit être capable de gérer ses finances pas pas faire talba en Europe il demandent eu peuple de donné??
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82 - Momin الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:37
ههههههه أودي الشعب مقهور أونتوما كاضحكو عليه.
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83 - عادل الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:37
يجب على الحكومة أن تعلن للشعب المبلغ الإجمالي اللذي جمعته من أصحاب السيارات 200 درهم على كل سيارة للتصدي للكوارث .حتى بغينا غير الشفافية لا غير.التبرع واجب وطني خاص غير الشفافية
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84 - baba الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:37
انا متاكد ان المغاربة لن يبخلوا في هدا العمل الانساني ولتسهيل العملية على كبار السن ودوي الاحتياجات الخاصة نلتمس من الحكومة فتح المساهمات عبر البوابات الالكترونية للابناك ستكون فعالة ومشجعة بادن الله.
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85 - ابوزيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:38
نريد رقم حساب دولي للمساهمة .فالاكثرية هنا في اروبا لا تخرج من المنازل الا للشغل وانا واحد منهم كما ان البعثات الدبلوماسية توجد بعيدة عن مكان اقامة الاكثرية. اعطونا حسابا لنرسل عبى الهاتف النقال banque on line و banking .كباقي العمليات كاداء الفواتر و شراء اي شيء من net.
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86 - نسربن الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:39
كل هذه السنوات و اتصالات المغرب و المكتب الوكني للكهرباء و الماء (الصالح لشرب) يقوم باستنزاف جيوبنا .. توجهو اليهم فتبرعاتنا لديهم .
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87 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:40
التبرع مزيان و الله يعوض ليهم.
الحل دابا ساهل. دولة مخصهاش تعطي لفلوس للناس. لحقاش الناس كيكدبو واخة ممحتاجش غيطلب الاعانة. خص دولة تفرق لفلوس بطريقة غير مباشرة يعني دولة هي لتمول المواد الاساسية للمعيشة حيت الناس مخدامينش:
ضو فابور و ماء فابور
لكراء فابور ضريبة فابور
طرنصبور للحاجة فابور
ليصانص و المازوك و المشتقات فابور
دواء كلو وكلينيك امراض مزمنة كلهافابور
تموين الاكل الاسا سي فابور يعني بحال قفة رمضان زيت طحين سكر شاي خضرة دجاج او لحم وووو...

هدشي كيتسمى دولة كتضامن مع الشعب ديالها والسعب كيتضامن مع الدولة ديالو والاغنياء كيساهمو فالصندوق من اجل الفقراء.

هدوك الناس لي عكاو مليار للواحد او اقل الله يجازيهم ولكن راه مكافيش.

و شكرا
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88 - عايق وفايق الأربعاء 18 مارس 2020 - 13:40
خاصنا نعرفو البرنامج بكل التفاصيل على هد لفلوس فين غادي امشيو ولمن غادي اتعطاو وكيفاش غادي اتصرفو...واكيد غادي نساهمو حتى حنا ...لمغاربة كاملين ملي تحتاجهم غادي تلقاهم مجموعين ومتاحدين ويلبو نداء الوطن.....المهم الشفافية يرحمكم الله
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