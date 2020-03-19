فيدرالية أولياء التلاميذ: المصلحة الفضلى للوطن

هسبريس – محمد لديب

أكد حسن أعبو، رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن المغرب وعلى غرار مجموعة من الدول الأخرى غير مستعد لتوفير التعلم عن بعد (المنزلي) بالجودة المفترضة.

وأوضح أعبو، في تصريح لهسبريس: "ما يهم الفيدرالية الوطنية المغربية كممثل لأولياء أمور التلاميذ في مثل هذه الظروف العصيبة هو الحفاظ على سلامة أبنائنا وبناتنا من أي خطر محتمل".

وأضاف المتحدث: "في ما يخص تتبع دراستهم عن بعد ومدى جودة مضمون المنصة الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة، ومضمون نشرات القناة الثقافية، فيجب علينا جميعا أن نتحلى بالواقعية وأن نبتعد عن منطق المزايدات، وأن نتكلم جميعا لغة واحدة هي لغة المصلحة الفضلى للوطن، التي تتمثل الآن في حماية العنصر البشري قبل كل اعتبار آخر".

وقال رئيس الفيدرالية: "المغرب وعلى غرار بلدان أخرى لم يكن أبدا مهيأ لذلك. ونحن نرى أن ما تم تقديمه إلى غاية اليوم هو منسجم مع بلاغ الوزارة الأول الذي تتكلم فيه عن ضمان الاستمرارية البيداغوجية عن طريق توفير كل ما أمكن من مواد رقمية وسمعية بصرية وحقائب بيداغوجية لازمة، وأن المجهودات المبذولة في هذا الإطار هي مجهودات معتبرة ومقبولة جدا بالنظر إلى الإكراهات الواقعية".

وعاد المتحدث نفسه ليقول: "نعم هناك نقص في بعض التخصصات لا يسيء إلى المضمون أبدا، ولا ينتقص منه، ويجب الانتباه إلى أن المنصة يتم تطعيمها من حين لآخر، ونأمل أن نصل إلى المبتغى الذي نريده جميعا".

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي استعانت بمضامين رقمية (تعليمية) تم بثها بشكل متتال طوال السنوات السبع الأخيرة من طرف مهتمين ونشطاء ورجال ونساء تعليم متخصصين في مواد الرياضيات، والفيزياء واللغات.

وأقدمت وزارة التعليم على تجميع مجموعة من مقاطع الفيديو المتفرقة على قنوات "يوتيوب"، ووضعها رهن إشارة التلاميذ المغاربة الذين يتابعون دراستهم في مستويات التعليم الابتدائي والثانوي، في وقت كان المسؤولون يتحدثون عن توفير محتوى رقمي من إعداد أطر الوزارة.