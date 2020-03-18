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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | مدير الأوبئة يكشف حقيقة ظهور بؤر محلية لـ"كورونا" في المغرب

مدير الأوبئة يكشف حقيقة ظهور بؤر محلية لـ"كورونا" في المغرب

مدير الأوبئة يكشف حقيقة ظهور بؤر محلية لـ"كورونا" في المغرب
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:00

أثارت التصريحات الصادرة عن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بخصوص ظهور بؤر وبائية لفيروس "كورونا" في المغرب هلعاً وتخوفات كبيرة بين المغاربة، خصوصا عندما أكد إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وكان وزير الصحة قد قال إن "ظهور حالات محلية معزولة في إطار بؤر تتطلب أن نكون جد حريصين"، وهو ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طبيعة البؤر المحلية.

هسبريس طرحت سؤالاً على مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، محمد اليوبي، حول ظهور بؤر محلية في المغرب، وأجاب بأن "ظهور البؤر لا يعني انتشار الفيروس في منطقة معنية، بل نقصد انتشار العدوى من شخص إلى آخر في منطقة واحدة".

وأوضح اليوبي، في تصريح لهسبريس، أن "تسجيل إصابات مؤكدة لشخصين في منطقة معنية مثلاً يمكن أن نعتبره بمثابة بؤرة للفيروس"، مشيرا إلى أن انتقال العدوى من شخص إلى آخر في المنطقة نفسها هو "بؤرة صغيرة".

وحول ما يروج من تحول جهة الرباط-سلا-القنيطرة إلى أخطر منطقة بحكم تصدرها لعدد الحالات المصابة بالفيروس بـ 14 حالة، قال اليوبي: "لا معنى لهذا المعطى. كل ما هناك أن أغلب الوافدين من الخارج يأتون إلى هذا المحور".

وجوابا على سؤال حول عدد الإصابات التي يمكن أن يسجلها المغرب لإعلان المرور إلى المرحلة الثانية لمواجهة الوباء، أورد اليوبي أن "الأرقام التوقعية التي سبق أن أعلنتها الوزارة هي على سبيل الاستئناس فقط، أما المعيار فهو الحالات الوافدة وتسجيل حالات محلية وانتشارها بين السكان".

وشدد مدير الأوبئة، في تصريحه لهسبريس، على أن "المرحلة الأسوأ يمكن أن نصل إليها في حالة عدم حرص المواطنين على تطبيق تعليمات السلطات الصحية".

وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قد كشف، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بوباء "كورونا" المستجد بالمغرب بلغ إلى حد الآن 54 حالة.

وأوضح آيت الطالب أن الإصابات المسجلة حسب التوزيع الجغرافي هي 14 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، وحالتان بجهة بني ملال خنيفرة، و13 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، ومثلها بجهة فاس مكناس، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون، و5 حالات بجهة مراكش آسفي، وحالتان بجهة الشرق، و4 حالات بجهة سوس ماسة، وحالتان بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأكد وزير الصحة أن جل هذه الحالات وافدة، مع ظهور بعض الحالات محليا لكنها معزولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (71)

1 - عادل الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:10
القضية غالبا بدات تتحماض، رحماك يا ربي ما عبدناك حق عبادتك
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249
2 - خديجة الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:11
أقترح أن يتم الاعلان عن حالة الطواريء لمحاصرة الوباء بدل القول إن 54 حالة لا تخيف ، كلنا نعرف إمكانيات بلدنا صحيا ، وعلى مستوى وعي المغاربة فلا زال هناك من يستهتر بالوباء ولا يأبه لأي اجراءات احترازية ، لذلك الباب اللي اجي منو الريح سدو واستريح ، من الأفضل استباق أي مرحلة ثانية وثالثة وذلك بالتصرف كما لو أننا بلغناها لمحاصرة الوباء وإجبار الناس على البقاء في بيوتهم مدة شهر
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381
3 - معا ضد كورونا الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:11
السلام عليكم واش هذا معناه انه كاين للي تعادا من اناس وافدين وهو مخالط لهم ولا شنو بالضبط
المرجو الاجابة
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79
4 - ملاحظ الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:11
وماذا تنتظرون، ديرو الحجر الصحي للجميع، راكوم تضيعو الوقت. راه احسن طريقة لمواجهة فيروس
ك 19 الحزم
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153
5 - بوجمعة الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:11
الأمور يبدو أن تتجه للمرحلة الثانية، وعلى الدولة أن تتجه لدعم قطاع الصحة، والأسرة المعوزة...
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96
6 - يوسف الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:13
السؤال المطروح وجوابا على كلام الوزير هو كيف يمكن لحالات معزولة أن تظهر إن لم يكن اختلاط مسبق مع حامل الڤيروس نريد الحقيقة كاملة عوض طمأنة المغاربة الوزير زاد الطين بلة والله يحد الباس
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60
7 - mohammed brg الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:13
الحمد لله خفف علينا الضغط بهذا التصريح حيث وزير الصحة بذكره لكلمة بؤرة زاد من هلع المغاربة
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48
8 - caprice الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:14
كون غير اخليو هاد سيد بوحدولي اتكلم. كيعرف اهدر و يشرح بعض لوزراء امكن تقفتهم فرنسية ملي كيهدرو بلعربية كيزبلوها
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57
9 - تضرعا الى الواحد الاحد الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:16
اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او استأترت به عندك او علمته احدا من خلقك، انت الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد ، نعود بك من البرص والجنون ومن الجدام ومن سيئ الاسقام، اللهم إحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.
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168
10 - Meryem الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:16
مادام أن الناس ينتقلون من مدينة إلى أخرى فسيكون الوضع كارثي إن لم تفرض الدولة حظر التجوال مع غرامة مالية لكل من خالف هذه الأوامر
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107
11 - احمد المغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:16
المغرب مثله مثل البلدان الأخرى بدأ الفيروس بحالات قليلة وافدة ثم توسع وأصبحت وتيرة انتشاره سريعة. نتمنى أن يكون هناك وعي أكبر لدى المغاربة و يتجاوبون مع قرارات الدولة حتى لا يكون عدد الضحايا كبير جدا لأن المغرب دولة امكانياتها محدودة من جميع النواحي.
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83
12 - شخص الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:16
يجب ادخال المنطقة التي فيها الحالاتين المحليتين في حجر صحي قبل فوات الاوان ...
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80
13 - البيضاوي الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:17
السيد يتكلم بما له من معلومات. واش بغيتو. يقول ليكم العام زين . صراحة الوضع خطير جدا . لأن عدوى هذا الفيروس تنتشر بشكل خيالي. ولا يمكن توقعه
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54
14 - هشام الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:18
نسأل الله السلامة والمرجو من المواطنين إتباع تعليمات السلطات
من فضل الله قامت السلطات بإتخاذ قرارات إستباقية نسأل الله قبل تفشي المرض
إن شاء الله سحابة عابرة بأقل الأضرار
فلنكن في المستوي
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26
15 - اتابع من بيتي الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:18
للاسف للاسف لم تغلق الحدود قبل تفشي الوباء ولكن لازالت الامور تحت السيطرة ادا التزم المغاربة بيوتهم
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38
16 - ابراهيم الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:19
لا اعلم لماذا لا يفرض حظر التجول منذ اليوم الاول و لماذا انتظار المرحلة الثالثة للقيام بذلك!!!!
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35
17 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:19
السي ليوبي كيعرف يتواصل، خصوصا أن بلاغات الوزارة غالبا ما تكون جافة ومقتضبة وتحتوي مصطلحات علمية تحتاج إلى تبسيط. نعلم أنه جد منشغل في هذه الفترة، لككنا ندعوه إلى التواصل معنا كلما أمكن ذلك.
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22
18 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:20
الأمر ليس بالهين وهذا الوباء كما وصفه البعض بالعدو الخي لا يرى وليس له إشارة تدل على وجوده، ومع ظهور حالات جديدة وبؤر جديدة يعني أن العدد مرشح للارتفاع بعشرات المرات في ظرف وجيز، فمن الواجب الأخلاقي والإنساني على كل مواطن أن يتعامل بمنطق أن المحيط مصاب يجب أن أحمي نفسي وعاءلتي بعدم الخروج لتجنب إدخال الآفة وسط العاءلة،ومنطق أنك مصاب يجب أن تكون إنسانيا وتحمي الآخرين من الادى وهذا بعدم الخروج،يعني الخروج كأنك تعرض حياتك وحياة عائلتك للخطر وحياة الآخرين
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11
19 - هشام متسائل الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:20
منطقيا جهة الرباط سلا قنيطرة هي بؤرة محلية
وكذلك جهة الدارالبيضاء سطات بؤرة محلية
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18
20 - الدالة الأُسية الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:20
هنيئا لكل مستهتر بالأوضاع، لقد دخلنا بداية الدالة الأُسيَّة، التضاعف قادم في طريقه، ما لم يتم احتواؤه بلزوم البيوت، والابتعاد عن التجمعات بالذات..

#بقا_فدارك
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21
21 - طارق الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:20
و الناس باقيين تيتساراو بواادهوم....و جاريين بوسيط ظيال الدراري الصغار..و يتجمعو في بيبان الديور بحال الا عايشين في شي كوكب اخر..... خص الجيش و الشركة تنزل الشارع ليلقاتو تهبطو للحبس.....راه ماشي اللعب هدا...فيقو شوية ....
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25
22 - aziz الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:21
ربما ماخفي أعظم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! والله أعلم.....
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8
23 - فريد الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:21
حاولوا ان نكون متحضرين حفاظا على أنفسنا وحفاظا على الغير...شدوا الأرض...الامر ليس بالهين...الدول العظمى تجد نفسها عاجزة ومابالنا نحن...الله يرحم الوالدين الزموا بيوتكم...الله المستعان.
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15
24 - حالة الطوارئ الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:21
التريبورتورات في أناسي_سيدي مومن باقين كيهزو كتر من ستة ديال الناس مزاحمين بحال إلا هاد البشر عايشين فشي كوكب آخر! يجب إنزال الجيش لفرض النظام.
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35
25 - مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:21
أكثروا من الدعاء، لا تنسوا التضرع إلى الله، مع الأخذ بأسباب الحيطة والحذر طبعا
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29
26 - هند الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:22
لو كان تشدو الحدود نهار الاول
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13
27 - بوالي الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:22
اللهم قي وطننا من اي سوء واحفض اهلنا في ربوع بلدنا الحبيبة.
وارزق ولاة امورنا الصبر والعزيمة لدرء هذا الوباء
فعلا نفتخر ان نكون مغاربة ونحن نرى هذا الحس التضامني الباهر لكل ابناء شعبنا حفضكم الله بما حفض به الذكر الحكيم.
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16
28 - إسلام الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:23
54 حالة لا يستهان بها إنه رقم مخيف، يجب تطويق جميع الحالات المصابة داخل الحجر الصحي، و غلق جميع الحدود البرية والبحرية، ومنع الرحلات الجوية حتى نتجاوز هذه المحنة بسلام، والمرجو من الإخوة المغاربة أخذ الموضوع بجدية حتى نتغلب على هذا الوباء الفتاك، يا عباد الله بقاو في دياركم احسن لكم ولغيركم، يقول المثل الباب لي يدخل منه الريح سدو واستريح
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10
29 - R.R الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:23
من رأيي الشخصي ان تشخيص حالة جميع الوافدين الى بلدنا منذ شهر سيكون إجراءا مصيريا لبلدنا، هكذا ستتمكن الدولة من حصر انتشار الداء ، والله أعلم،
فلنتحد جميعا
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8
30 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:24
نتمنا من جريدة هسبرس ادا امكن تحري خبر كتشاف لقاح شديد للفيروس من طرف الصين وشكرا لمجهوداتكم وعملك الشريف
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9
31 - Miloud casablanca الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:24
يجب علينا التزام واتباع كل التدابير اللازمة لان الامر يستدعي منا روح المسؤولية و التضامن كي نمر ان شاء الله للمرحلة التانية، والله الموفق
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4
32 - ابراهيم الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:24
اطالب بفرض حضر التجول باسرع وقت ممكن لحصر الفيروس في اقرب وقت ممكن
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19
33 - متفائل والله أعلم الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:24
قال مدير معهد روبيرت كوخ أنه في حالة ما إستمر الفيروس في الإنتشار فإنه بعد 3 أشهر سيصاب به 10 مليون ألماني , هؤلاء وكما يقول المثل الغربي : كيقولوها فالكمارة , وحتى الشعب الألماني متمرن على المصائب فهو الشعب الذي تاريخه كلها حروب وويلات هههه وأعتذر وقد ألقت ميركل خطابا اليوم وطلبت من الشعب التحلي بالرزانة والتضامن , ومعنى ذلك بلغة الديبلوماسية أن الأمور لا تبشر بخير , ولا أحد يصرخ أو ينتقد السياسين بل يستعدون ويأخذوا الإحتياطات وهم ساكتون , وأنتم إحمدوا الله وأنا واحد منكم أن سياسيونا يخافون على مشاعرنا ولا يلقون إلينا بأرقام كبيرة حتى لا نصاب بالسخفة , ولي خاف يدير بحالي يشرب حبة حلاوة راه كتهدن الأعصاب , تصبحون على خير , أكثروا من أكل الثوم مع الزيت ومع الطبيخ ومع البيض في الصباح , وحتى راه غدي يكون في صالحكم لجميع الأمراض الأخرى التي سيسببها القلق من جراء الأخبار
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19
34 - غيور على البلاد الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:25
انزال الجيش واعلان حالة حرب ضد المرض مع استعمال القوة ضد المخالفين .وادا تطلب الاكر استعمال حنى السلاح لان الامر يهدد كل شيء بهده الطريقة ممكن احتواء الافة لان اغلبية الناس غبر واعية بخطورة المرض .
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15
35 - rachid الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:27
دابا اللي خرج خاصو الحبس. وزير الصحة صادمنا: عدد المخالطين وصل 1362 والرقعة غادي توسع لأنه بانت حالات محلية والوضع صعيب الرجاء عدم لاستهثار بالوباء لان الامر خطير اروبا خيردليل
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8
36 - Mohamed الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:28
اللهم نسألك رفع هذا الوباء إنك سميع مجيب
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12
37 - عبدالكريم الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:30
سلام عليكم ورحمة الله و بركاته هدا الوباء الاخوان نتشر عندنا دابا فلبلاد نحمدو الله ونشكروه مابليدي حيلة قالى تعالى عسى ان تكرهو شيء وهوا خير لكم ولهدا اخوتي اخواتي المغارب خصنا نكونو يد وحدة ونلاتازمو ديورنا ونحافضو على سلامتنا و سلامة الاخرين 15 يوم كافية باش نحدو هاد لوباء ونتغلبو عليه ولكين نكونو صارمين مع نفوسنا جميعا و ربي غادي يهز هاد القدر هو قادر على كل شيء و نطلبو الله الاخوان لتصابو الله يشافيهوم يعافيهون ونطابو الله يحفضنا ويحفض جميع المسلمين كافة اجمعين امين
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6
38 - Scorpio الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:30
غيرل برد الجو شوية هاد اليومين بداو يبانو الحالات....
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7
39 - رقية الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:31
لكن الحالات التي شكلت بؤرة مامصدرها هل حالة وافدة أم ظهر الفيروس بحالة لم تكن لها أي صلة بالخارج .ثانيا يجب الشرح المفصل للمواطن لأن هذا الكلام غير المفهوم شكل الهلع والذعر لدا المواطن
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6
40 - بواكناض الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:32
يجب الثقة في الاجراءات الحكومية وتحمل المسؤولية حتى نتمكن من مواجهة هدا الوباء
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3
41 - متدمر الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:32
انا لا اعلم لماذا هذا التاخر يجب فرض عدم التجوال فورا ولمدة اسبوعين وغانتهناو مع ترك الحدود مغلقة ,فالناس ما بغاش تدخل من الزنقة وخا معندها ما يدار وعتقوا المشكل قبل ما يكبر
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7
42 - الكرة في مرمى المواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:33
المغرب حسب ما يبدو على أبواب المرحلة الثانية من خطة محاربة جائحة القرن. وليس مستبعداً تكوون بؤر ڤيروسية في مناطق مختلفة، ويبقى الفاصل مابين مرحلة وأخرى هو اختيارات الشعب المغربي، إذا التزمنا بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها السلطات المختصة، حينها سنقوم نحن الشعب بتوقيف إنتشار الوباء الفتاك وبالتالي توقيف المرور عبر المراحل التي أعلنتها وزارة الصحة بخصوص الحد من تفشي الڤيروس. وفي حالة الاستهتار واللامسؤولية سندفع الثمن غاليا لا قدر الله.
ومن نبرة السيد وزير الصحة في الندوة الصحفية اليوم، يتجلى وبالواضح مدى خطورة الظرفية الصعبة التي يمر منها الوطن.... ولكن بوضع اليد في اليد والالتزام والتقيد بالتدابير الإحترازية سنوقف ونتحكم في انتشار جائحة كورونا.
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5
43 - جابر الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:34
كنّا آمنين مطمئنين في بلدنا .المصيبة جاءتنا من الخارج، لاسيما إيطاليا وفرنسا. كذلك إفريقيا، كانت سالمة، فدخلها فرنسيان حاملين "بذور "الڤيروس.
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3
44 - المرحلة الثانية الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:36
نصيحتي الى جل المواطنين الامر ليس بلعبة او مزحة إنه امر جلل حطم إقتصادات او ادخل الرعب في قلوب الملايين. و جعل دولا منكوبة و مدنا كانها مدن اشباح
الحكومة قامت بمجهودات جبارة لانقاد ما يمكن إنقاده. الان الكرة في ملعبنا نحن كشعب
اولا يجب على كل شخص البقاء في منزله و اعلم ان خروجك ربما يكون سبب في جلب فايروس الى أمك او ابيك او احد من إخوانك من له مناعة ضعيفة.
تخيل معي تكون انت السبب في قتل ابيك او امك من دون ان تشعر بتهورك و حماقتك لانك لم تاخد التعليمات بجدية.
اصحاب المناعة القوية إن قدر الله و اصبتم بالفايروس لا داعي للهلع و الخوف
إعزل نفسك بنفسك سوف تتالم لايام بسبب السعال الجاف و الحمى و التعب لكن كن على يقين ان الجسد سوف يقاوم يتغلب عن الفايروس و يصبح بعدها غير قابل على العدوى.
الخوف و كل الخوف على ابائنا و امهاتنا و إخواننا من يعانون امراض مزمنة و من لهم ضعف في المناعة.
لهذا خدوا هته الامور بجدية إن فكرتم بالخروج دائما ضعوا امام اعينكم انكم من الممكن ان تتسببوا في قتل اغلى ما تملكون هم ابائكم و امهاتكم.
يجب على كل المغاربة التفكير بهذا المنطق للتجنب الكارثة
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14
45 - خليك فدارك الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:37
الله ارحم الوالدين خليكم فديوركم راه حاجة ساهلة كتير مايدار فالدار حتى يفوت هدشي ارا متخرجو وتعرضو وتسراو وتسالمو راه القضية حماضت ديال بصح
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6
46 - يوسف بريحان الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:38
مكرهناش الوزارة تولي تعطينا المناطق لي لقاو فيها المرضى بالظبط خاصة فالمدن الكبيرة كمثال الدار البيضاء علاش لا منعرفوش البلاصة بالظبط (واش سباتة ولا درب السلطان ولا المعاريف ..... ) وهادشي غيخلي الناس ديال ديك المنطقة يحسو بالخطر ويكونو ملزمين باش يدخلو لديورهم وحتا الناس لي قراب لتلك المنطقة فغيتفاداو الذهاب ليها أو حتى المرور يجانبها ...
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10
47 - ABAD الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:40
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المرجو من السلطات عدم تضييع الوقت والاستفادة من اخطاء الدول الاخرى متل ايطاليا, اسبانيا وفرنسا.
فالفيروس يمكن احتواءه بإدن المولى عز وجل وعونه باتخاد الاسباب اللازمة في بداية ظهوره, لدا يجب اتخاد التدابير والقرارات الصارمة متل الحجر المفروض على الكل الا لدواعي التبضع السريع.يجب ان نستعين بالشرطة والدرك وربما حتى الجيش ادا اقتضى الحال.

الأن الأن قبل فوات الأوان جزاكم الله خير.
فرنسا اليوم تتحسر على عدم اتخاد هده القرارات قبل 15 يوم
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5
48 - مغترب الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:40
لا نريد أن يقع فالمغرب الويل الذي نواجهه في ايطاليا يجب فرض حالة الطوارئ القادم أسوأ
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4
49 - ضد الضد الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:40
إذن يجب على كل واحد منا بأن يشك في أمره بأنه مصاب بهذا الداء و للتأكد من صحته يجب عليه الجلوس في منزله حتى مدة ثلاثة أسابيع و إن لم يحس بأي شيء فهو في صحة جيدة و كل من خرج من منزله فيعيد الحساب من آخر يوم خرج فيه . و هكذا في ظرف شهر او أكثر بقليل نكون قد قضينا نهائيا على هذا الفيروس .و يتبين منا المريض و المعافى
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7
50 - ميمو الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:40
المرجو من الجميع الالتزام بما يقره المختصون،أي ملازمة البيوت حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة وتنفلت الامور كما وقع بإسبانيا وإيطاليا،اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة.
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4
51 - أسئلة الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:41
- لماذا لم تقم وزارة الصحة بفحص الوافدين في النقط الحدودية بعدما شاهدنا شهادات موثقة لمهاجرين لم تتم مراقبتهم بتاتا؟
- لماذا لا يتم الحجر على كل وافد في كل مدينة و هذا امر سهل خاصة و أن الدولة تملك بيانات و معطيات على كل وافد. بدل إنتظار تفشي و انتقال الفيروس للمرور للمرحلة الثانية و الثالثة؟
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52 - كلمة حق الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... يا أبناء وطني إلزموا بيوتكم... و طبقوا إجراءات السلطات العمومية... لا نحب ان نعيش مآسي أوربا... وتضرعوا إلى الله بالدعاء... حسبنا الله ونعم الوكيل.. ولن يمسسنا سوء برحمة من الله الرحمن الرحيم..
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53 - المغترب الحزين الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:44
المرجو من المواطنين عدم الخروج خارج البيت ولنحجر على انفسنا ونحن بصحة جيدة وعلى الاب او الابن الاكبر او اي واحد مسؤول بالبيت ان ياخذ مهمة قضاء حواج البيت من طعام وشراب ومستلزمات البيت نحن لن نكون ايطاليا وفرنسا من حيث المعدات والمستشفيات ومع ذلك غلبها الفيروس ارجو من ابناء بلدي المكوت بالبيت حتى يجعل الله لنا مخرجا خصوصا ان المملكة اقفلت جميع الحدود حتى نسيطر على المرض المعدي و للقضاء عليه المكوت بالبيت لنساعد لنتجنب العدوى و لنحافظ على سلامة وطننا الحبيب
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54 - عبد من فرنسا الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:46
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلكم التزمو بيوتكم و امنعو أولادكم من الخروج و .....
المرجو من السلطات في المغرب الإسراع و المرجو من صاحب الجلالة إعلان حالة الطوارئ على الأقل شهر
المرجو الاستفادة من أخطاء فرنسا و إيطاليا.... المعناة هنا في فرنسا
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك احفط أهلنا في المغرب و احفض اهل المغرب....
الشباب عاونو جزاكم الله خيرا.... التزمو بيوتكم...
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55 - زكرياء ناصري الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:46
عمليا المفروض أن نثق أكثر في توضيحات السيد مدير الأوبئة بوزارة الصحة لأنه <<تقنيا>> أكثر إلماما وأكثر تخصصا ،وكذلك جل المعطيات التي تقدم بها لحد الآن لاتخالف الحقيقة ،وإن كان السيد وزير الصحة كذلك مِن موقعه السياسي يقوم بما يجب عليه أن يقوم به ،وهي مناسبة تبرهن على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بوزارة الصحة لأنّ الخدمة العمومية هي ملاذ كل مواطن في كل الظروف ،وأعان الله كل شريف ومخلص في هذا القطاع من أسفل الهرم إلى قمته ،واحتسب لهم كل ما يقومون به في ميزان الحسنات.
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56 - هه هه الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:47
يجب اعلان حالة الطوارء بكرة يجب ان نستبق الاحداث اللهم سبق الاحداث ولا الانتظار حتى تفلت الامور من ايدينا يجب منع التجوال بالقوة لمدة 15 او 20 يوما الا لحالات قصوى كالتبضع او العلاج او العمل في حالة الضرورة القصوى والاكتفاء في الادارات بالمداومة
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57 - عبد الله الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:49
ثقتنا في الله سيزول هذا الوباء في أيام القليلة القادمة بشرط الزيموا بيوتكم الا في القظا للحاجة الظرورية
باركة من بروبغاندا من تعقيم سيارات الأجر او شيء من ذالك
ابدأ من حظر التجول بمساعدة القوات العسكرية قبل غرق السفينة
ثقتنا في الله برفع هذا الوباء لابد من الظبب
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58 - نتتبع الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:50
اوجه تحية صادقة لهذا الشخص الصادق، حبذا لو يتركوا المناصب لهذا النوع من الرجال.الحمد لله مازال كاين رجال في المغرب. تحية صادقة من قلب الريف
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59 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:50
وخس إجراءات صارمة الجيش ينزل للشوارع نحن شعب للأسف متخلف والرسول صلى ألله عليه وسلم خاف من الطاعون فأين عقول هؤولاء البشر هذا الفيروس يبقي ثلاث ساعات في الهواء وبعدها يقصف وهو فتاك ويقتل في النهاية إذا لم تتخذ الإجراءات وفصيلة دمgruppe A مهدد والمغاربة مسلمين خسهم اسمعو النصائح وهذه الأشياء اوصي بها الرسول صلى ألله عليه وسلم بعد أن يتوصل إليها الغرب المهم الي كيعرض راسو راه عاصي ويتحمل مسؤوليته أمام الله والله احفظ البلاد الامور لاتنباء بالخير
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60 - Mohamed الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:53
في اسبانيا يوم 8 مارس كانت عدد الحالات 400 ،اليوم و هو 18 مارس يوجد اكثر 14 الف حالة، نحن نتحدث هنا عن دولة تمتلك احدي احسن المنظومات الصحية على مستوى العالم، يجب عدم الاستهزاء ،الزموا بيوتكم يرحكم الله
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61 - فرح الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:54
هادشي ولي مخيف الصراحة الله يرحمنا نتلقاو فجنة حتي التعليقات كتساهم فالتخويف والهلع
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62 - متتبع الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:55
تابعت خطاب الوزير وما أتار خوفي ليست تصريحاته بل حالت وجهه التي يبدو عليها القلق والخوف أتمنى أن أكون مخطأ وهذه الحالة بسبب العياء والتعب وليست بسبب مستجد مقلق. أو ليردع المغاربة، ومن جهة أخرى فكل من لزم بيته لاكثر من 14 يوم دون ضهور أعراض المرض فلا خوف لهذا ندخلو لديورنا ونطبقو علينا الحجر الصحي ولي ممسوقش يتحمل مسؤوليته لطفك يا رب.
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63 - الحذر ثم الحذر الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:55
المغرب فعلا اتخد تدابير احترازية مهمة. لكن لم تغلق الحدود الا متاخرا و حتى الوافدين الذين دخلوا المغرب تمت مراقبة حرارتهم فقط في المطارات دون فرض حجر عليهم.. مصدر الوباء هو الخارج وكان على السلطات التفكير في حجز كل الوافدين برا وبحرا وجوا فترة 15 يوم ..قرار غلق الحدود تاخر كثيرا....نسال الله السلامة
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64 - نور الأربعاء 18 مارس 2020 - 23:58
سلام الله عليكم.طالما أن معظم الحالات المصابة هي من الوافدين،لماذا لا يتم ارسالها الى موطنها الأصلي حتى نتفرغ للمصابين المحليين لقدر الله ونوفر بذلك طاقة و مجهودات الاطباء والتحاليل المخبرية.والله أعلى وأعلم.
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65 - العم حام الخميس 19 مارس 2020 - 00:00
الله يستر الله يستر ....والله يلاالناس غتموت بالخوف
...اما الفيروس كوفيد 19 هو حقا يروس جديد ومن سلسلة انفلوانزا وبحد داتو راه مايقتل الا الناس لهم في اسوأ حالات من امراض اخرى والناس لي ضعاف وكبار في السن والناس لي كتعطا لبعض المخدرات القوية وللي حالتهم الصحية متدهورة ...وللعلم لحد الآن لايوجد في ترسانة الادوية دواء للانفلونزا والادوية التي تعطى للمرضى هي خاصة للاعراض التي تصاحب المصاب ..الوقاية هي الفعالة ونوعية هدا الفيروس الجديد...سوف يتغلب غليه الانسان والدليل هو شفاء الاكثرية من المصابين ..حفظكم الله
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66 - احمد سالم الخميس 19 مارس 2020 - 00:00
عندما ترى عيون الناس هذه الأيام ترى فيها الخوف وقدتسلط عليها حتى تظن انه فات الاوان وان الأمر قدحسم لصالح كورونا.
هذا خطأ كبير وبالإمكان تجاوز هذه المحنة بالعمل والامتثال لكل مايامر به اهل الاختصاص من نصاىح وارشادات فالصين وبعدد سكانها المليار تغلبت على هذا الوباء فالقليل من العمل سيجنبنا كارثة لاتبقي ولا تذر
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67 - إلزم بيتك يا مسلم الخميس 19 مارس 2020 - 00:01
واش ماشي ممكن تفرض على الناس مسارات ديال التنقل ما خاص تعطى المسؤولية لناس الناس ماشي بحال بحال
ياك الفلوس مرصودة و غادي تصرف
واش ممكن الوكلات و الابناك و المصالح و غيرها من المرافق الي ناس كتمشي ليها لضرورة ما تتحولش لمراكز استشعار
يكونو فيها ناس عندهم اداوات حماية بحال كاسك معد خصيصا و ليكات و عندهم تدريب على اخد عينات بدون ان تنقل لهم العدوى (كاين دول داروهافي الطرقان كاع) لتحديد احتملات وجود بؤر و لمحاصرة الانتشار و رسوم هده هده العملية ما كنضنش يرفصها شي مواطن الى دعات الضرورة كمساهمة في سبيل حمايتو و عائلتو و الناس لي ممكن يحتك معاهم حتى يخلصها من بعد
بدلك يساهم اكبر عدد من الناس في ملاحقة انتشار والتضييف على الوباء
تفكيك الاماكن الي ممكن يتواجد فيها لمزيد من الرصد و التتبع
مع لزوم المنزل للإغلبية الساحقة لعموم المواطنين و قاطعو الزنقة

و صبرو الي درو الجوع الدولة واعدات غادي تعاون ران التموين و الفلوس كاينا غا شدو
الارض
واش الي كاصوم رمضان يخاف من الجوع امالين العقل
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68 - يونس الخميس 19 مارس 2020 - 00:05
الي كيظن بان الامر ساهل كيكذب على راسو و على الناس كلنا خاص تكون عندنا روح المواطنة و نخافوا على راسنا وعلى بلادنا بقا في دارك ترحم راسك و تحافظ على اولادك و تحمي بلادك هذا راه التزام و مسؤولية ماشي لعب و تفلية .
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69 - نورة الخميس 19 مارس 2020 - 00:06
السلام عليكم صراحة لمواطنين واخدين لامر بستهتار خصوسا الفئة الشابة والفئة الكبيرة في العمر الا ان هاد القوانين وضعت الا من أجل حمايتهم وكدالك وضعت من اجل الكد من تفشي الوباء بين المواطنين الي غيأدي الى ما لا يحمد عقباه ولكن مع صدور اخر خبر من القطاع الخاص بصحة على وجود بؤر محلية وان لوباء تفشى بين مواطنين محليين جعل المواطنين يشعرون بخطورة الوضع اننم وضعو امام لامر الواقع وزرع في نفوسهم الخوف مما جعلهم يتبعون اوامر السلطات التى تسهر على حماية المواطنين وتصدي لهادا الوباء الفتاك نسأل الله العفو والعافية في الدنيا ولاخرة جزاكم الله كل خير
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70 - Laoban الخميس 19 مارس 2020 - 00:11
المسؤولون يتجاهلون او يجهلون رياضيات الفيروسات! لو ان كل شخص مصاب نقل العدوى لفردين في اليوم لوصل عدد المصابين لأزيد من 60 مليون في اقل من شهر علما ان عدد المصابين واحد فقط في اول يوم، فما ادراك بازيد من 50 حالة ! اسألوا اهل الرياضيات! انتشار الفيروسات يتبع دالة أسية تكون بطيئة في الايام الاولى لكن سرعان ما تتحول الى سيل جارف! هل تعلم انه لو سقطت قطرة ماء في ملعب لكرة القدم بحجم قطرة الماء التي تعرف! وكانت القطرة الثانية ضعف الاولى بعد دقيقة والثالثة ضعف الثانية... للزم فقط اقل من خمس ساعات ليمتلئ الملعب عن آخره... افيقوا يا مسؤولين فستألون عند من لا يظلم مثقال ذرة عن امانة الارواح التي استودعكموها كونكم صناع القرار! انها امانة وخزي وندامة ان ام تؤد على حقها!
الله لطيف بعبادة، لا تنسوا ااذكار الصباح والمساء فقد بشر صلى الله عليه وسلم الذاكرين بحفظ ارحم الراحمين، اللهم لا ترينا ما لا يفزعنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به
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71 - حسن بنلحسن الخميس 19 مارس 2020 - 00:12
يجب على المواطنين الالتزام بالتعليمات و لا داعي للهلع. المرحلة الثانية واردة خلال الثلاث ايام المقبلة و هي ليست كارثية و لا تستدعي الخوف لأنها مرحلة مُتحكم فيها بسهولة كيفما كانت العتبة التي تحددها الجهة المسؤولة. التدابير الإحترازية المعمول بها حاليا ليست لتفادي المرحلة الثانية و لكن للسيطرة و أقول للسيطرة على المرحلة الثالثة.
الخطورة ليست في المرض في حد ذاته ولكن الخطورة في حلة الفوضى التي يخلقها كثرة الطلب على العاملين بقطاع الصحة والنقل الصحي. وهذان العملان هما اللذان يعقدان عمليات التدخل و يطيلان امد الأزمة.
مع كثرة الضغط على وسائل النقل الصحي و مع عامل الهلع سيفقد الناس حس الصواب و سيتنقلون بطرق غير آمنة و يستمرون في نشر الفيروس ثم ندخل في حلقة مفرغة لمدة طويلة.
....
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