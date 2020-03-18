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كُتّاب وآراء
مدير الأوبئة يكشف حقيقة ظهور بؤر محلية لـ"كورونا" في المغرب
أثارت التصريحات الصادرة عن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بخصوص ظهور بؤر وبائية لفيروس "كورونا" في المغرب هلعاً وتخوفات كبيرة بين المغاربة، خصوصا عندما أكد إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وكان وزير الصحة قد قال إن "ظهور حالات محلية معزولة في إطار بؤر تتطلب أن نكون جد حريصين"، وهو ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طبيعة البؤر المحلية.
هسبريس طرحت سؤالاً على مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، محمد اليوبي، حول ظهور بؤر محلية في المغرب، وأجاب بأن "ظهور البؤر لا يعني انتشار الفيروس في منطقة معنية، بل نقصد انتشار العدوى من شخص إلى آخر في منطقة واحدة".
وأوضح اليوبي، في تصريح لهسبريس، أن "تسجيل إصابات مؤكدة لشخصين في منطقة معنية مثلاً يمكن أن نعتبره بمثابة بؤرة للفيروس"، مشيرا إلى أن انتقال العدوى من شخص إلى آخر في المنطقة نفسها هو "بؤرة صغيرة".
وحول ما يروج من تحول جهة الرباط-سلا-القنيطرة إلى أخطر منطقة بحكم تصدرها لعدد الحالات المصابة بالفيروس بـ 14 حالة، قال اليوبي: "لا معنى لهذا المعطى. كل ما هناك أن أغلب الوافدين من الخارج يأتون إلى هذا المحور".
وجوابا على سؤال حول عدد الإصابات التي يمكن أن يسجلها المغرب لإعلان المرور إلى المرحلة الثانية لمواجهة الوباء، أورد اليوبي أن "الأرقام التوقعية التي سبق أن أعلنتها الوزارة هي على سبيل الاستئناس فقط، أما المعيار فهو الحالات الوافدة وتسجيل حالات محلية وانتشارها بين السكان".
وشدد مدير الأوبئة، في تصريحه لهسبريس، على أن "المرحلة الأسوأ يمكن أن نصل إليها في حالة عدم حرص المواطنين على تطبيق تعليمات السلطات الصحية".
وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قد كشف، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بوباء "كورونا" المستجد بالمغرب بلغ إلى حد الآن 54 حالة.
وأوضح آيت الطالب أن الإصابات المسجلة حسب التوزيع الجغرافي هي 14 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، وحالتان بجهة بني ملال خنيفرة، و13 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، ومثلها بجهة فاس مكناس، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون، و5 حالات بجهة مراكش آسفي، وحالتان بجهة الشرق، و4 حالات بجهة سوس ماسة، وحالتان بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأكد وزير الصحة أن جل هذه الحالات وافدة، مع ظهور بعض الحالات محليا لكنها معزولة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (71)
المرجو الاجابة
ك 19 الحزم
من فضل الله قامت السلطات بإتخاذ قرارات إستباقية نسأل الله قبل تفشي المرض
إن شاء الله سحابة عابرة بأقل الأضرار
فلنكن في المستوي
وكذلك جهة الدارالبيضاء سطات بؤرة محلية
#بقا_فدارك
وارزق ولاة امورنا الصبر والعزيمة لدرء هذا الوباء
فعلا نفتخر ان نكون مغاربة ونحن نرى هذا الحس التضامني الباهر لكل ابناء شعبنا حفضكم الله بما حفض به الذكر الحكيم.
فلنتحد جميعا
ومن نبرة السيد وزير الصحة في الندوة الصحفية اليوم، يتجلى وبالواضح مدى خطورة الظرفية الصعبة التي يمر منها الوطن.... ولكن بوضع اليد في اليد والالتزام والتقيد بالتدابير الإحترازية سنوقف ونتحكم في انتشار جائحة كورونا.
الحكومة قامت بمجهودات جبارة لانقاد ما يمكن إنقاده. الان الكرة في ملعبنا نحن كشعب
اولا يجب على كل شخص البقاء في منزله و اعلم ان خروجك ربما يكون سبب في جلب فايروس الى أمك او ابيك او احد من إخوانك من له مناعة ضعيفة.
تخيل معي تكون انت السبب في قتل ابيك او امك من دون ان تشعر بتهورك و حماقتك لانك لم تاخد التعليمات بجدية.
اصحاب المناعة القوية إن قدر الله و اصبتم بالفايروس لا داعي للهلع و الخوف
إعزل نفسك بنفسك سوف تتالم لايام بسبب السعال الجاف و الحمى و التعب لكن كن على يقين ان الجسد سوف يقاوم يتغلب عن الفايروس و يصبح بعدها غير قابل على العدوى.
الخوف و كل الخوف على ابائنا و امهاتنا و إخواننا من يعانون امراض مزمنة و من لهم ضعف في المناعة.
لهذا خدوا هته الامور بجدية إن فكرتم بالخروج دائما ضعوا امام اعينكم انكم من الممكن ان تتسببوا في قتل اغلى ما تملكون هم ابائكم و امهاتكم.
يجب على كل المغاربة التفكير بهذا المنطق للتجنب الكارثة
المرجو من السلطات عدم تضييع الوقت والاستفادة من اخطاء الدول الاخرى متل ايطاليا, اسبانيا وفرنسا.
فالفيروس يمكن احتواءه بإدن المولى عز وجل وعونه باتخاد الاسباب اللازمة في بداية ظهوره, لدا يجب اتخاد التدابير والقرارات الصارمة متل الحجر المفروض على الكل الا لدواعي التبضع السريع.يجب ان نستعين بالشرطة والدرك وربما حتى الجيش ادا اقتضى الحال.
الأن الأن قبل فوات الأوان جزاكم الله خير.
فرنسا اليوم تتحسر على عدم اتخاد هده القرارات قبل 15 يوم
- لماذا لا يتم الحجر على كل وافد في كل مدينة و هذا امر سهل خاصة و أن الدولة تملك بيانات و معطيات على كل وافد. بدل إنتظار تفشي و انتقال الفيروس للمرور للمرحلة الثانية و الثالثة؟
من فضلكم التزمو بيوتكم و امنعو أولادكم من الخروج و .....
المرجو من السلطات في المغرب الإسراع و المرجو من صاحب الجلالة إعلان حالة الطوارئ على الأقل شهر
المرجو الاستفادة من أخطاء فرنسا و إيطاليا.... المعناة هنا في فرنسا
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك احفط أهلنا في المغرب و احفض اهل المغرب....
الشباب عاونو جزاكم الله خيرا.... التزمو بيوتكم...
باركة من بروبغاندا من تعقيم سيارات الأجر او شيء من ذالك
ابدأ من حظر التجول بمساعدة القوات العسكرية قبل غرق السفينة
ثقتنا في الله برفع هذا الوباء لابد من الظبب
...اما الفيروس كوفيد 19 هو حقا يروس جديد ومن سلسلة انفلوانزا وبحد داتو راه مايقتل الا الناس لهم في اسوأ حالات من امراض اخرى والناس لي ضعاف وكبار في السن والناس لي كتعطا لبعض المخدرات القوية وللي حالتهم الصحية متدهورة ...وللعلم لحد الآن لايوجد في ترسانة الادوية دواء للانفلونزا والادوية التي تعطى للمرضى هي خاصة للاعراض التي تصاحب المصاب ..الوقاية هي الفعالة ونوعية هدا الفيروس الجديد...سوف يتغلب غليه الانسان والدليل هو شفاء الاكثرية من المصابين ..حفظكم الله
هذا خطأ كبير وبالإمكان تجاوز هذه المحنة بالعمل والامتثال لكل مايامر به اهل الاختصاص من نصاىح وارشادات فالصين وبعدد سكانها المليار تغلبت على هذا الوباء فالقليل من العمل سيجنبنا كارثة لاتبقي ولا تذر
ياك الفلوس مرصودة و غادي تصرف
واش ممكن الوكلات و الابناك و المصالح و غيرها من المرافق الي ناس كتمشي ليها لضرورة ما تتحولش لمراكز استشعار
يكونو فيها ناس عندهم اداوات حماية بحال كاسك معد خصيصا و ليكات و عندهم تدريب على اخد عينات بدون ان تنقل لهم العدوى (كاين دول داروهافي الطرقان كاع) لتحديد احتملات وجود بؤر و لمحاصرة الانتشار و رسوم هده هده العملية ما كنضنش يرفصها شي مواطن الى دعات الضرورة كمساهمة في سبيل حمايتو و عائلتو و الناس لي ممكن يحتك معاهم حتى يخلصها من بعد
بدلك يساهم اكبر عدد من الناس في ملاحقة انتشار والتضييف على الوباء
تفكيك الاماكن الي ممكن يتواجد فيها لمزيد من الرصد و التتبع
مع لزوم المنزل للإغلبية الساحقة لعموم المواطنين و قاطعو الزنقة
و صبرو الي درو الجوع الدولة واعدات غادي تعاون ران التموين و الفلوس كاينا غا شدو
الارض
واش الي كاصوم رمضان يخاف من الجوع امالين العقل
الله لطيف بعبادة، لا تنسوا ااذكار الصباح والمساء فقد بشر صلى الله عليه وسلم الذاكرين بحفظ ارحم الراحمين، اللهم لا ترينا ما لا يفزعنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به
الخطورة ليست في المرض في حد ذاته ولكن الخطورة في حلة الفوضى التي يخلقها كثرة الطلب على العاملين بقطاع الصحة والنقل الصحي. وهذان العملان هما اللذان يعقدان عمليات التدخل و يطيلان امد الأزمة.
مع كثرة الضغط على وسائل النقل الصحي و مع عامل الهلع سيفقد الناس حس الصواب و سيتنقلون بطرق غير آمنة و يستمرون في نشر الفيروس ثم ندخل في حلقة مفرغة لمدة طويلة.
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