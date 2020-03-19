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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | سيل الانتقادات ينهال على أرباب مدارس التعليم الخاص في المغرب

سيل الانتقادات ينهال على أرباب مدارس التعليم الخاص في المغرب

سيل الانتقادات ينهال على أرباب مدارس التعليم الخاص في المغرب
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 19 مارس 2020 - 20:30

انهال سيل من الانتقادات على أرباب مدارس التعليم الخاص بالمغرب، مباشرة بعد نشر مراسلة وجهتها الهيئات الممثلة لهم إلى رئيس الحكومة، حول تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على قطاع التعليم والتكوين الخاص، طالبت فيها بدعم هذه المؤسسات.

وذهب بعض المعلقين على الطلب الموجه إلى رئيس الحكومة من طرف ثلاث هيئات، هي الفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، ورابطة التعليم الخاص بالمغرب، وconférence des grandes écoles، إلى اتهام هذه الهيئات بـ"الانتهازية"، بداعي أن الظرفية الراهنة تقتضي التضامن "وليس السعي إلى الاستفادة من مخصصات صندوق تدبير جائحة كورونا".

الانتقادات التي طالت "لوبي التعليم الخاص" لم تصدر عن المواطنين العاديين فقط، بل عبر عنها أيضا نواب برلمانيون، إذ ذهبت النائبة البرلمانية حنان رحاب، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى القول إن البلاغ الصادر عن الهيئات الممثلة لأرباب مؤسسات التعليم الخاص "أظهر غيابا للحس الوطني في ظل هذا الظرف العصيب الذي يجتازه بلدنا".

ودعت النائبة البرلمانية، في "تدوينة" نشرتها في صفحتها على "فيسبوك"، إلى اتخاذ البلاغ المذكور "محفزا أساسيا لتمكين الدولة عبر وزارة التربية الوطنية من بسط كل رقابتها على هذه المؤسسات، ولجم ممارساتها وجشعها وتغوّلها اللامحدود".

في السياق ذاته، انتقد عبد العالي حامي الدين، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قطاع التعليم الخاص، "الذي يستثمر في التعليم بغرض الربح ولا شيء غير الربح"، مشيرا إلى أن "هذا القطاع طالما تم تسويق نفسه كقطاع مكمّل للدولة، والحقيقة التي أثبتتها جائحة كورونا أن الدولة وحدها المؤهلة لتحمّل خدمات التعليم وكذا الصحة، فالجميع يلجأ إليها وقت الشدة".

في المقابل، عزا محمد عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، سبب ردود الفعل الغاضبة التي خلفتها دعوة أرباب مؤسسات التعليم الخاص إلى دعمهم إلى الصيغة التي جاء بها البلاغ الصادر عنهم، معتبرا أن "الصياغة ربما لم تكن واضحة، فنتجت عنها قراءات وتأويلات متعددة وسوء فهم".

وأوضح عمور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الهاجس السائد لدى أرباب مؤسسات التعليم الخاص هو كيفية مواجهة الالتزامات المادية لكل مؤسسة، "فهناك 135 ألف شخص يشتغلون في هذا القطاع، دون احتساب التكوين المهني والتعليم العالي، وهناك تخوف من مصير هؤلاء بعد نهاية الشهر الجاري، إذا لم تعد الدراسة إلى وتيرتها الطبيعية".

وفيما اعتبر منتقدو سعي أرباب التعليم الخاص إلى الاستفادة من الدعم المخصص لصندوق تدبير جائحة كورونا أن هؤلاء يجنون أموالا طائلة من رسوم الدراسة العالية التي يؤدّيها أولياء التلاميذ، قال عمور إن "الواقع مخالف تماما لهذا الانطباع"، على حد تعبيره، وأضاف: "تسعون في المائة من مؤسسات التعليم في القطاع الخاص هي مؤسسات متوسطة وصغيرة، وتتعامل بمرونة في الأداء مع أسر التلاميذ. وأستطيع أن أقول إن خمسين في المائة من هذه المؤسسات لم تحصل على مستحقاتها خلال الشهر الجاري".

واستطرد المتحدث ذاته: "هناك خلط بين المؤسسات الكبرى التي لديها رصيد مالي لتغطية مصاريف شهرين أو ثلاثة شهور، وبين المؤسسات المتوسطة والصغرى التي تعيش على الدخل اليومي"، معتبرا أن هذه المؤسسات "لا تبني حلّ أزماتها على تسريح الشغيلة، مثل قطاعات أخرى، بل تفكر في الاستمرارية لأن أول ما ينبغي أن يتوفر، بعد عودة الدراسة، هو أن يكون الأساتذة حاضرين في الأقسام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (129)

1 - متتبع الخميس 19 مارس 2020 - 20:36
واش هاد صحاب المدارس الحرة متيحشموش والفقير لي ما عندو تاعشا ليلة اش يدير
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168
2 - الواقعي الخميس 19 مارس 2020 - 20:37
اظهرو انتهازية و انعدام الحس الوطني بشكل غير مسبوق.طمعو حتى في صندوق مخصص للكارثة .انها الوقاحة .اتمنى من تطبيق الضرائب بشكل كامل على هاته المدارس التي تجني ثروات ضخمة .
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183
3 - مراد الشركي الخميس 19 مارس 2020 - 20:39
همهم الوحيد هو مص دماء المواطن
لا تعليم لا مستوى ولا ادب الحوار
أقسم بالله العظيم أن سبب تخلف المغاربة هو هذه المؤسسات التعليمية الخاصة حيث أن اخر ما يفكرون فيه هو المستوى التعليمي وجودة التعليم
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140
4 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم الخميس 19 مارس 2020 - 20:39
القطاع التعليم الخاص بعدما كنا ننتظر منه المساهمة وقع العكس مع انه من اغنى القطاعات واسئلو اباء ابناء من يدرسون عندهم كم يدفعون لهم... لا حول ولا قوة الا بالله الركوب على الامواج.....
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107
5 - brahim الخميس 19 مارس 2020 - 20:39
فين كاينة الدولة فاش هاد المدارس الخاصة كاتمص دماء المواطنين بلا حسيب أو رقيب. كل عام زيادة كل عام زيادة ولا من يتكلم او يتدخل. الضربة ماكانحس بيها حتى كاتجي فيك.
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86
6 - زهير الخميس 19 مارس 2020 - 20:40
كاطلبو الدعم من رئيس الحكومة؟
هي منخلصوكومش هاد الشهر؟
الا تخجلون من أنفسكم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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82
7 - د. عبد الله بن أهنية الخميس 19 مارس 2020 - 20:40
لذلك قلنا في مناسبات عديدة ومقالات عديدة بضرورة رد الاعتبار للمدرسة العمومية، وخير استثمار هو الاستثمار في التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي للنهوض بهذا الوطن.
تحياتي ومتمنياتي للجميع بالصحة والسلامة...
د. عبد الله بن أهنية
خبيلر في مجال التربية والتعليم
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71
8 - Ahlam الخميس 19 مارس 2020 - 20:40
اصلا الاباء كاملين مخاصهمش يخلصو هاذ الشهر حيت ابخدمة مكايناش يعني حتى اذا بغاو يدعمو المؤسسات الخاصة فهذا يعني ان حتى الاباء ميخلصوش ذاك الشهر علما ان الخدمة والو و الحركة راها موقفة
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55
9 - [email protected]@n الخميس 19 مارس 2020 - 20:40
التعليم اللصوصي عينه على صندوق التبرعات ليمتص منه لهذا صار من الواجب بل من اللازم تأميم الصحه والتعليم في اقرب وقت
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66
10 - روخو الخميس 19 مارس 2020 - 20:40
شنو غادي قول مواطن عادي مواطن متشرد ألله هديكم
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38
11 - عبد الحفيظ لمسلك الخميس 19 مارس 2020 - 20:40
هادي لاش كيقولو .إذا لم تستحيي فافعل ما شئت .
طبقو المقولة الشهيرة .(دمار العالم ولا خدش في إصبعي)
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40
12 - غاضب الخميس 19 مارس 2020 - 20:41
متيحشموش اش بغات ياك طالعين واكلين نازلين واكلين ا تيحلبوا فالاباء ايديرو غير خدمتهوم مقادة زعما التعليم سوااء العام او الخاص موالفين غير بالشكا و البكا عمرهوم احمدو الله
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37
13 - sidiyahya الخميس 19 مارس 2020 - 20:41
عذرٌ أقبحُ من الزّلة التي تورّطتم فيها .وكسفت عن عوراتكم.الجشع ثم الجشع. من الأفضل أن تغلقوا الأبواب عفواً الجيوب ويعود الأبناء إلى حضن التعليم العمومي.
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37
14 - فارس بلا جواد الخميس 19 مارس 2020 - 20:41
شحال هذي وهنا يحلبو في المواطن وجات الوقت الي غادي يخلصو كولشي هه
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29
15 - العرايشي الخميس 19 مارس 2020 - 20:42
الى هاؤلاء ولعلمهم ان النصدوق مخصص لصحة وتجهيز وتدعيم المستشفيات وليس صندوق الصدقات وخصواصا ارباب التعليم الخاص .كفى من الانتهازية واغتنام المناسبات .عليكم بتدعيمه بدل طلب الصدقات .ححححشومة
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37
16 - caprice الخميس 19 مارس 2020 - 20:42
الفقرة الاخيرة مردودة على صاحبها. اصغر حضانة فاسوء حي شعبي ضاروري تخلص شهر مقدما. بغا اصورهم لينا بحال الموياومين الله امسخو
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35
17 - said الخميس 19 مارس 2020 - 20:43
اللهم إنا هذا لا منكر آضعف مؤسسة تأخد ألف درهم عن كل تلميذ والذي يتأخر عن دفع لأسبوع يبد عليه العيط في تليفون والشهر الاخر لي مخلصين فيه في البداية ديال العام وزعما غدين تسمح في هاد الشهرة الله يعطينا وجهكم
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30
18 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 19 مارس 2020 - 20:43
على أولياء التلاميذ الامتناع عن أداء أجرة أبناءهم في المدارس الخاصة طيلة هذه الشهور المتبقية من ألسنة الدراسية وانتهى الكلام
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26
19 - عبدو الخميس 19 مارس 2020 - 20:43
لوبي البخلاء والإنتهازيين اللذين امتصوا دماء المغاربة لما يزيد عن 25 سنة، وفي أول إختبار أمامهم، سبقوا لينا العصى قدام الغنم، كما يقول المثل المغربي، وطالبوا بمساعدتهم من صندوق الدعم، بدل تقديم المساعدة في مثل هذه الظروف .
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31
20 - Mounir الخميس 19 مارس 2020 - 20:43
في المقابل، عزا محمد عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، سبب ردود الفعل الغاضبة التي خلفتها دعوة أرباب مؤسسات التعليم الخاص إلى دعمهم إلى الصيغة التي جاء بها البلاغ الصادر عنهم، معتبرا أن "الصياغة ربما لم تكن واضحة، فنتجت عنها قراءات وتأويلات متعددة وسوء فهم". المغربي يموت و ما يقولش راني غالط. اين نحن من راعي الكنيسة الكوري الذي اعتذر للشعب عن دوره غير المقصود في نشر الفيروس
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10
21 - المغربيالحر جرف تافلالت الخميس 19 مارس 2020 - 20:43
يجب تأميم المدارس الخاصة ...ان أردنا تصحيح مصارنا
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28
22 - القنيطري الخميس 19 مارس 2020 - 20:44
المدرسة الخاصة هي من خربت التعليم في المغرب والدليل القاطع لم نسمع في يوم ما رسوب تلميذ أو طالب في المدرسة الخاصة يعني العنصر الأساسي هو المال لا يهم المدرسة الخاصة إذا كان التلميذ أو الطالب مجتهد أو له القدرات والديه يدفعون الشهرية إذا سينجح بليد أو كسول أو معاق ذهنيا لا يهم المدرسة الخاصة يدفع ينجح نجد مدارس في عمارات و فيلات و محلات " garages " بالمال نرتشي العلم
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20
23 - %%%% الخميس 19 مارس 2020 - 20:45
les ecoles prives et corona virus sont kif kif . ils nous vident les poches le meme jour de la paye .moi je propose a ben ch3boun de mandatér des commissions d inspection pour voir leur compte et leur salariés. .ils viennent de m envoyer la demande d inspection pour mes enfants pour ka rentree scolaire 21 .sachant que je suis a l arret et je ne vous parle meme pas des frais d inscription et les mensualité s a payer vers la fin du mois .avec 2000dh de la cnss je ne sais pas comment faire payer l ecole ou la nourriture ou ou ou ..
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9
24 - انسان الخميس 19 مارس 2020 - 20:45
عن أي أساتذة تتحدثون وأنتم تعتمدون بشكل شبه كلي على المتدربين
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20
25 - Mino الخميس 19 مارس 2020 - 20:45
هاذ الفيروس بين لنا احبيبنا من عدونا، على الدولة ان تراجع اوراقها، العودة للمدارس العمومية وتقليص عدد الفاسقين الفاشلين اجتماعيا المتنكرون وراء قناع الفن ووووو ، ولد الشعب هو راس مالك ابلادي
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11
26 - أبوياسر الخميس 19 مارس 2020 - 20:46
كان من الأفضل أسي محمد عمور وزملائك أن تصمتوا حتى لا تثيروا المزيد من السخط اتجاهكم لقد أبنتم من خلال ماصدر عنكم عن حقيقتكم بالكامل.
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13
27 - kanbar mohamed الخميس 19 مارس 2020 - 20:46
مفهمتش المدارس الخصوصية مناش خايفة تم الاتصال بنا نحن اباء التلاميد لاخد القن السري لمتابعة الدراسة عن بعد وطلبوا منا استخلاص لشهر مارس وأبريل السؤال المطروح اين هو الخصاص في السيولة الاجر للاساتدة
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13
28 - رشيد ندا علي الخميس 19 مارس 2020 - 20:46
تبرير في غير محله وتغول تلك المؤسسات ثابت وضرره على المواطنين بالغ. فوجب التدخل للجم اطماعهم وحصرها وكذا النظر في الاستيلاء على الاملاك العمومية من طرف بعضها بشكل فاضح بلا رقيب.
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10
29 - عبد الرحمان الخميس 19 مارس 2020 - 20:46
اغلب التلاميذ في القطاع الخاص يدفعون مسبقا الواجب الشهري وكذا المطعم ،فهل يعقل ان يتكلم هؤلاء الانتهازيون عن اي خسارة.والله حتى كرهتكم حتى النخاع .قد أظهرتم للمغاربة انا بينكم وبين الوطنية الف ميل.فلتحيا المدرسة العمومية والدولة اما انتم فق سقطتم في اعين المغاربة.
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14
30 - ضحية التعليم الخصوصي الخميس 19 مارس 2020 - 20:46
إذا لم تستحيي فافعل ماشءت أيها المصاصون لدماء الشعب والمدعون لخدمة الوطن
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8
31 - abdel الخميس 19 مارس 2020 - 20:47
aucun des grands groupes scolaires privés n'a pris au moins l'initiative de proposer des cours sur Internet, en complément de qui a été proposé par le Ministere
c est vraiment la honte
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5
32 - hicham khouribga الخميس 19 مارس 2020 - 20:47
يجب على الدولة تحمل مسؤولياتها في التعليم والصحة حتى تكون الفرص متساوية ولو اقتضى الامر تخصيص ضريبة التعليم لتمكن الدولة من القيام بواجبها وازالة البساط من تحت المنتهزين في اهم قطاعين لنهوض اي دولة كل أسرة تؤدي اموال باهضة شهريا للاصحاب المدارس الخاصة لاكن لا تعليم لا مستوى اد نجد ان بعض تلاميد القطاع العام احسن تعليما من الخاص ولو مكنت الدولة من نصف مزانية التعليم الخاص لتمكنت من النهوض بهدا القطاع حيت هناك مدارس تلزم الاباء بواجبات تقدر بالفين درهم للتلميد حلل وناقش ولو اخدت الدولة ضريبة 200Oدرهم في السنة لكل اسرة لكانت هته الضريبة كفيلة بتعزيز مزانية الوزارة الوصية
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5
33 - جمال الخميس 19 مارس 2020 - 20:47
تحصيل حاصل
ما دام أن التعليم بيد هؤلاء فالنتيجة حتمية
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5
34 - ABDELLAH الخميس 19 مارس 2020 - 20:47
قمة الجشع و عدم التفكير في الاخرين و انعدام الحس بالوطنية و المواطنة
سؤال لمن لديه الاجابة جازاه الله خيرا:
هل نؤدي رسوم الدراسة رغم ان الدراسة متوقفة!!!!
بمعنى واش نخلصو المدرسة الشهر الجاي اولا!!!
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6
35 - ربي كبير الخميس 19 مارس 2020 - 20:48
اتمنى من الله ان يرفع عنا هذا البلاء و بعدها اذا تبقى شيء في هذا الضندوق ان تشتري الدولة هذه المؤسسات من الاساس اخدو اموالنا في اول السنة حتى اغرقتنا و الان عواض ماتكون مساهمة هي بغا اوى الله يعفو
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6
36 - متدخل الخميس 19 مارس 2020 - 20:48
لماذا كل هذا اللغط اساتذة التعليم الخصوصي يعملون ويوصلون دروسهم للتلاميذ ولم يتوقفو عن العمل وان أولياء التلاميذ لن يتوقفوا عن العمل كلهم وبإمكانهم اداء واجباتهم الشهرية
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-11
37 - رزين الخميس 19 مارس 2020 - 20:48
عوض ان يتضامنوا و يساهموا طالبوا بالدعم كاننا بصدد توزيع كعكة و الحال ان البلاد تمر في اسوأ ازمة و المطلوب تضامن الجميع كل حسب قدرته. اين هو الحس الوطني؟ ما هذا الجشع ؟ هذه بلادة بلا شك. حان الوقت لاعادة النظر في منظومة التعليم الحر برمته لانه طالما شكل عبئا على الدولة و المواطن .
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9
38 - حسبو الخميس 19 مارس 2020 - 20:48
جنيو ما حصدتو دعمتوهم باش يستغل المواطن دابا راه غادي يقصمو معاكم الصندوق
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5
39 - Jandoubi redouane الخميس 19 مارس 2020 - 20:48
Au lieu de contribuer pour arrêter ce fléau, les établissements privés qui ont la maladie de pompage demande de l''aide, c'est une honte, vous avez tout pris des poches des familles, des augmentations chaque année sans contrôle de l'état , vous voulez quoi d'autres, profitez le maximum du créneaux, l'état y reviendra un jour
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2
40 - محمد برادو الخميس 19 مارس 2020 - 20:49
حرام ان يطلب ارباب المدارس الخصوصية الدعم فهم يربحون اموالا طائلة يمكن ان يسيروا بها مؤسساتهم ليس شهرين او تلاتة بل سنوات.ادا احتسبنا و اجب التسجيل الدي يمكن ان يصل ال 4000 درهم للتلميد الواحد فسيعطي رقما خياليا لكل نؤسسة
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5
41 - مغربي حر الخميس 19 مارس 2020 - 20:49
المغرب لك الله يا وطني الكل يلهت وراء خيراتك في اوقات الشدة و الضيق ! لتعلم يا وطني الحبيب ان الفقراء و دوي الدخل المحدود هم اهلك الحقيقيون . اما اما اصحاب البطون الكبيرة و اغلب اصحاب الشكاير -طبعا هناك استتناءات- فهم لا ينظرون اليك كوطن بقدر ما يعتبرونك بقرة تدر حليبا .
يا ريت البقرة تنطح يوما ما هؤلاء الانتهازيين.
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42 - Momo الخميس 19 مارس 2020 - 20:49
أين هو الحس الوطني وروح المواطنة والتضامن المرجوا من وزارة التربية الوطنية من بسط كل رقابتها على هذه المؤسسات وإجبارهم فيما بعد الأزمة لدفع الضرائب وتقليص الواجبات الشهرية على المواطن كما نطالب رئيس الحكومة باتخاذ جميع التدابير لردع أصحاب المدارس الخصوصية
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4
43 - عبدو الخميس 19 مارس 2020 - 20:49
ردا على عدر صيغة البلاغ، الذي هو عدر أقبح من زلة، أقول كيف لكم أن تعلموا الأجيال وأنتم تخطؤون في صيغة بلاغ!! أليس فيكم عاقل؟ لتنيكم عن مثل خرجتكم هذه في ظرفية مثل هذه،
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4
44 - Slimane الخميس 19 مارس 2020 - 20:49
الله اعطينا وجهكوم مكاتحشموش يا مصاصي الدماء، بينتو على حقيقتكم تسعون وراء الانتهازية حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ثمن التأمين الذي تتقاضاه هذه المؤسسات في أول السنة كافي لاجور الأطر العاملة في القطاع وبشهادة مقتصد يعمل في القطاع نفسه، يجب على الدولة ان تتعامل مع هذا القطاع بحزم وخصوصا انها لم تساهم ولو بدرهم في هذه الأزمة الوبائية.
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2
45 - lhna الخميس 19 مارس 2020 - 20:50
هاد كروش لحرام لا يعرفون المواطنة حقيقتهم اكشفوها في هاذا الظرف العصيب
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2
46 - كريم الخميس 19 مارس 2020 - 20:50
استغلت أحد المؤسسات الخصوصية هذه الضرفية و قامت بدفع شيك خاص بي و بعتث لي الشرطة للقبض علي في هدا الشهر رغم أن الشيك كان به تاريخ قديم وأخبروني بأنهم مزقوه بعد أن أجبروني على ابرام اعتراف بدين لكي يمكنوني من شهادة المغادرة كي أنقل أبنائي من التعليم الخصوصي الى العمومي.
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1
47 - مواطن غاضب الخميس 19 مارس 2020 - 20:50
حان وقت الحساب..يجب فرض الضرائب على مؤسسات التعليم الخاص إسوة ببقية الشركات..لأن المدارس الخاصة أصبحت عبارة عن مقاولات تذر على أصحابها الملايير من دون رقابة ولا محاسبة
يدفعون للاساتذة 1000 درهم شهريا وفي الاوراق يكتبون 4000 و 5000 درهم..طبعا بتغاضي مديريات التعليم ومفتشي الشغل !!!
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5
48 - Sami الخميس 19 مارس 2020 - 20:50
لا كلام في ظل كاريكاتير رائع اخي عماد ...انت مبدع تباركلله عليك
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49 - hassan الخميس 19 مارس 2020 - 20:51
واش عرفتي و الله معندي باش نخلص الاساتذة للي خدامين عندي فالمدرسة ديالي اورض اوسلام ،فهمتيني ولا لا لا هاهاها
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-1
50 - محمد الخميس 19 مارس 2020 - 20:51
شنو قال هذا...!!واش مغربي هذ الأخ.....الشيغيلة ديالكم أغلبية خدام فالنوار و مامديكلارينش به... الفساد الخاص هذا ماشي التعليم الخاص
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2
51 - khalid الخميس 19 مارس 2020 - 20:51
vous ne payez rien au impôt de l état, vous avez des fortune grâce au poche des pauvres
j ai jamais vu une école prive démarré, après 1 an il construit une autre école prive pareille comme une banque
normalement vous devrez payer les impôts au état
payer les chaumage au personnelle sans travail
payer les indemnité au élève non réussi
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0
52 - hossain الخميس 19 مارس 2020 - 20:52
كان على هذه المؤسسات التضامن مع العائلات والمساهمة بشهر عوض الدخول في هذه المتاهة
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2
53 - ابو رانية الخميس 19 مارس 2020 - 20:52
ومازال يحاول أن يستحمرنا، فنحن نعرف جيدا ما تجنيه هذه المدارس الخصوصية من أرباح، ورسوم التسجيل خير مثال. بلاغكم سار ضد التيار . انتهى الكلام
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54 - dounia الخميس 19 مارس 2020 - 20:52
يجب على الدولة احصاء المياومين واصحاب المهن الصغيرة واعطاءهم تعويضات شهرية للمعيشة هؤلاء من يستحقوا المساعدة وليس اصحاب المدارس
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55 - مغترب رجاوي بيضاوي الخميس 19 مارس 2020 - 20:52
حان الوقت للدولة لجم لوبيات التعليم الخاص
الناس خلصو فلوس دراسة ابناءهم مع انهم غي جالسين فديورهم دابه
لوكان شي خير فهاد اللوبيات وكان كانوا هم اول المتبرعين باموال للشعب عن طريق الصندوق الدي فتحه صاحب الجلالة
لكن ادا لم تستحي فافعل ماشئت وسعى وطلب كيما بغيتي ,باغيين الدولة تصرف حتى على المعلمين ديالهم وهوما اصلا مخلصين فلبوس بالزبابل والاطفال غي فالدار دابه بلا دراسه,اصلا على الدوله في هاد الوقت العصيب والتضامني ان تقص اظافر هاته اللوبيات وتفرض عليهم دفع مستحقات المعلمين واعتبارهم بعطلة مدفوعة الاجر ووضع قوانين اكثر صرامه بحقهم باش يتعلموا يحشمو
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56 - مهتم الخميس 19 مارس 2020 - 20:53
لاحول ولاقوة الابالله. يجب على الدولة محاربة هذا الشكل من التمييز بين فئات الشعب. وضمان تعليم ذو جودة لكل المواطنين فهو السبيل للدفع بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة وليس ترم المجال لاصحاب الشكارة لان هدفهم هو الربح بشتى الوسائل.
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57 - معلق ديمقراطي الخميس 19 مارس 2020 - 20:53
الحقيقة أن جل المؤسسات الخاصة تعتبر العاملين من آخر اهتماماتها. والواقعة الأخيرة تدل على ذلك. "بيه فيه" دارو العاملين في الخط الأمامي والبيان يدل على ذلك وما شرحه محمد عمور تأكيد فقط. يا إخواننا الجائحة قبح الله سعيها لم تضر إلا منذ أيام وإذا بالمشتكين المتباكين يكونون هم الميسورون مثل أصحاب المدارس الخاصة. مهلا. ولذا من الواجب كذلك عدم التساهل مع أرباب الشغل الذين يستسهلون مماطلة العاملين في أجةرهم تحت ذريعة "كورونا"، وعدم التساهل مع المماطلين في تأدية مستحقات العاملين. فهؤلاء العاملين يعطون سنوات أو عقود من أعمارهم للباطرونا، لكن عند أول عثرة أو مناسبة يلقى بهم للشارع. في حالات صعبة يمكن تفهم وضعية المؤسسات ولكن في مجمل الحالات من الصعب تفهم الجشع والتنكر. نتمنى أن تتغلب الحكمة والوعي على الحسابات الصغيرة. ومن الواجب الاهتمام بحقوق العاملين أكثر سواء في الظروف الصعبة أو ظروف الرخاء. وعلى كل حال نتمنى أن يتفهم أصحاب المدارس الخاصة واجباتهم في هذه الظرفية. ونتمنى لبلدنا أن يخرج سالما في أقرب وقت من هذه الظرفية,
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58 - Arc en ciel الخميس 19 مارس 2020 - 20:53
بينما تسارع جميع القطاعات الزمن من اجل احتواء الوباء لكي يعيش هدا الوطن الحبيب في سلم وامان ومن هدا المنبر وقفة اجلال و تقدير لكل جنود الخفاء من امن وطني ودرك وقوات مساعدة وقوات الجيش واطباء وممرضين في المقابل يتحند كواسر الربح لاغتنام أول فرصة للربح بادعاءهم انهم متضررون ويتعاطفون مع الطاقم التعليمي المشتغل لديهم
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59 - مول البيكالة الخميس 19 مارس 2020 - 20:53
كم أجر هؤلاء المدرسبن في أغلب المدارس الخاصة ؟!
أحر هزيل جدا !؟؟ ولايتقاضون إلا أجر أيام العمل فقط في الظروف العادية
قطاع تجاري مبني على الجشع !؟
يجب على الدولة التخلص من التعليم الخاص على مستوى الحضانة الابتدائي الثانوي ؛ فالتعليم قطاع حيوي واستراتيجي يجب أن يبقى في يد الدولة نظرا لضعف المراقبة على القطاع الخاص
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60 - الياس الخميس 19 مارس 2020 - 20:54
كون عرفات الدولة شنو دير كون فرضات تسجيل الموظفين في القطاع الخاص في هذه الظرفية بالدات و تعوض المتضررين مباشرة. و الله اعلم
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61 - Hassan الخميس 19 مارس 2020 - 20:55
Juste comme les syndicats et les opérateurs, les ecoles privés n'ont pas montré leur patriotisme en ces temps sombres par lesquels nous passons. Les marocains se souviendront de votre position pour le reste de leur vies. Prévoyez une grosse baisse d'inscriptions dans vos etablissement l'année prochaine! Perso, 3emerni nsejel weldi f ecole privé
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62 - Hicham الخميس 19 مارس 2020 - 20:56
ليس الكل تنهكه الازمات والمحن بل من الطوائف من يسترزقون بالازمة ومنهم من يتاجرون بمعاناة وضوائق الناس كما يفعل الآن المضاربون والسماسرة... حسبنا الله ونعم الوكيل...
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63 - N.H الخميس 19 مارس 2020 - 20:57
أكبر مخطط شيطاني لإمتصاص دماء المغاربة بإسم التعليم هم المدارس الخصوصية يقضون السنة كلها في الأناشيد و الخرجات و الحفلات على حساب الأباء
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64 - عبد ربه الخميس 19 مارس 2020 - 20:57
عوض المبادرة بالتبرع بادرو بالتباكي .ان لم تستحي فافعل ما شئت وقل ما شءت
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65 - Vrai marocain الخميس 19 مارس 2020 - 20:57
هذا الوباء استطاع ان يكشف و يفضح المؤسسات التي هذفها الجشع و الطمع و افراغ جيوب الشعب. كالمؤسسات التعليمية الخاصة. فبدل الانخراط في عملية وطنية تخفف لمحاربة مخلفات هذا الداء رغم الارباح الطائلة التي يستفيد منها ارباب هدا القطاع. انضموا الى الفئات المعوزة و بدأوا يطلبون التعويض . فهذه ملحمة يجب ان يشارك فيها الصغير و الكبير الغني و الفقير كل بما استطاع اما بالاموال او بالحسيس. او باحنرام الاوامر.
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66 - المتتبع الخميس 19 مارس 2020 - 20:58
الحقيقة أن هذه المدارس هي انتهازية وليس لها حس المواطنة فإذا كانت هذه المؤسسات تطلب الدعم فماذا يقول *طالب امعاشو* والله ليس لمالكي ومديري ومسيري هذه المؤسسات حمرة الخجل ان لم تستحي افعل ما شيت
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67 - موطن الخميس 19 مارس 2020 - 20:58
هذه المدارس أخطر من فيروس كرونا بحد ذاته . يمتصون جيوب المواطن و يستغلون المدرسين أبشع إستغلال فمثلا حاليا Ecole Les Canaries بالرباط و بالرغم من توقف الدراسة تقوم صاحبة المؤسسة بأستخدام المدرسين كعمال نضافة و أغلب العاملين لا يتوفرون على عقود عمل. فأين هو دور مفتش الشغل من هذا؟ رغم أنه تم ضبط العديد من الخروقات بهذه المؤسسة.
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68 - عبدو الخميس 19 مارس 2020 - 20:59
رد عل العوز الذي سيصيب المؤسسات الخاصة،أقول أن كل هذه المؤسسات تستخلص أتعابها في بداية الشهر، إن لن تستخلص السنة أو نصف السنة، وهذا يعرفه الكل، زيادة على رسوم التسجيل التي تفوق أحيانا مستحقات شهر، وعن الربح فكل المؤسسات تتوسع وتفتح فروعا لها ومجموعات، فإن كانت لا تربح فكيف تقوم بهذا، زيادة على أنهم المستفيدون الوحيدون من هذه الأزمة، لأنهم لن يكون هناك في هذه الفترة استهلاك للماء والكهرباء والبنزين وقطعا سيساومون العمال والأساتذة على أجرة هذا الشهر، ماذام قد ساوموا الدولة.
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69 - gforce الخميس 19 مارس 2020 - 20:59
كتفكروا غير ف فلوس الشهر، وشنو درتوا باش تعوضوا التلاميذ فهاد الأيام اللي غادي ينقطعوا فيها عن الدراسة ؟
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70 - مكلخ مغربي قح الخميس 19 مارس 2020 - 20:59
يجب تدخل الدولة لردع هوءلاء بارغامهم بتادية الواجب الوطني لمحاربة هذا الوباء واصدار قانون يلزم تادية الضراءب المستحقة للدولة فيجنون الملايين دون ان تستفيد منهم الدولة.
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71 - الشعبي الخميس 19 مارس 2020 - 21:00
أموال هؤلاء والاطباء الأخصائيين قادرة على تسديد ديون المملكة كما أنها قادرة على دعم صندوق المقاصة لمدة ثلاثة سنوات والدليل الاصغر عل على هذا سيارات الاستاذ المشهور المنياري التي تقدر ثروثه بأكثر من ملياران انتاع الدرهم.
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72 - فاطمة الخميس 19 مارس 2020 - 21:00
المؤسسات التعليمية العمومية، على عكس ما يتم الترويج له، يظل مستواها التربوي أفضل بكثير من عدد كبير من المدارس الخصوصية.
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73 - سلاوي الخميس 19 مارس 2020 - 21:00
بعد انتهاء الازمة وجب وضع النقاط على الحروف لكل من خان او استهان بما حصل من ابتلاء وجبت محاسبته و اعادته الى رشده في ضل تظافر الجهود من اعلى سلطة في البلاد الى عون السلطة الكل مجند لمحاربة الداء ضهرت لنا هذه المدارس الخاصة تطالب بنصيبها من الصندوق الخاص بمحاربة كورونا . ف باي وجه تطالبون بهكذا طلب .
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74 - أحمد الخميس 19 مارس 2020 - 21:01
آخر ما يفكر فيه الدول المتقدمة هو دعم المدارس الخصوصية لأنهم قلة. أما في بلدنا الدولة هي من تركت لهم المجال فسيح ليفعلو ما يريدون في الشعب وكذلك الوضع بالنسبة للمستشفيات الخاصة
لم يبقى لنا ما نحس به من مكتسبات تتيحها الدولة للمواطن... هرمنا من فسادكم والله بما تعملون بصير
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75 - عبد المجيد الخميس 19 مارس 2020 - 21:02
السلام عليكم.
عن أي مرونة يتكلم الأستاذ علما أن كل الأسر لازالت تحتفظ بوصولات واجبات التسجيل التي تفوق في جل المدارس 4000 درهم بكثير ناهيك عن الواجب الشهري لكل تلميذ. ويمكن للآباء إمداد وزارة التربية الوطنية بتلك الوصولات. هذا الظرف يتطلب من الجميع التضامن ومنح المساهمة قدر المستطاع. وليس تحين الفرص والتضاهر بالعوز وطلب العون.
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76 - Tito الخميس 19 مارس 2020 - 21:03
اصلا هذه المؤسسات التعليمية يجب ان تكون بدون أهداف ربحية لانها تستفيد من جميع الامتيازات التي تمنح للمؤسسات و الجمعيات و الفدراليات التي تمارس انشطتها تحت هذه الراية راية العمل الانساني الجمعوي الاجتماعي،ولهذا فان قوانين المالية و المصالح الجبائية الوطنية تخول لهذه الفئة حزمة من الامتيازات لا تتمتع بها الشركات الصناعية و الفلاحية و التجارية ليس لشيء الى لانه يعتقد ان ارباب المؤسسات الخاصة لا يهدفون للربح من مشاريعهم التعليمية.فاذا طالبوا بجزء من المساعدات في هذه الأزمة فيجب على المجتمع المدني و الحكومة ووزارة المالية خصوصا ان تتخد اقصى شروط المحاسبةفي حقهم،و وجب على المشرع ان يمنع مثل هذه النماذج ان تشتغل في تعليم ابنائنا و ان تصبح المنظومة التعليمية في يد الدولة ولا يتجرأ عليها اي مسترزق.اما عن النتائج فيكفي ان تفتحوا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها لتجدوا مستوى التعليم اين وصل.
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77 - marocci الخميس 19 مارس 2020 - 21:03
نحن ادينها لهم رسوم هدا الشهر وعليهم طبع الدروس والمقررات لأبنائنا وموافاتنا بها لنتمكن من متابعة ابنائنا وفق هذ المطبوعات
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78 - سدو علينا الويل الخميس 19 مارس 2020 - 21:03
يجب رد الإعتبار للقطاع العام في التعليم و الصحة و حيدو علينا هاد الخواص راه غير جزارة ما عندهم حس وطني
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79 - الحاج العربي الخميس 19 مارس 2020 - 21:04
إوا ديك البراكة ليجمعتو شحال هدي ضامنو مع المعلمين دياولكم حتى دوز هاد الازمة مفيها باس هداك هوا المساهمة ديالكم فصندوق الجانحة كورونا
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80 - rachid bachar الخميس 19 مارس 2020 - 21:04
الهيئات و المؤسسات و الأفراد يتضامنون في بﻻدنا الحبيبة بكل الوسائل والأساليب لجتياز هدا المصاب الجلل الدي اصاب العالم اجمع و اصحاب التعليم الخاص يبحتون فقط على مصلحتهم اللهم ان هدا منكر
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81 - اب تلميذ الخميس 19 مارس 2020 - 21:05
اين مسهم الضر من كورونا و هم لم و لن يتنازلو عن اي قسط شهري من الاباء و قد بدأو يعلمون الاباء باداء القسط الشهري في وقته دون قبول اي تاخير
كبرتو كرشكم بزاففف
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82 - فؤاد الخميس 19 مارس 2020 - 21:05
حامي الدين يركب على الموجة،أليس كبيركم هو من دعا لكي ترفع الدولة يدها على الصحة و التعليم؟ ألا يمتلك بنكيران بدوره مدرسة للتعليم الخاص؟ ألن يقوم بدوره بالتبرع من تقاعده الريعي أغرغري أو لا تغرغري
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83 - GALA الخميس 19 مارس 2020 - 21:06
إنها الانتهازية. هؤلاء يريدون الثروة من وراء أموال المساهمين في صندوق محاربة فيروس كورونا اللعين. كان من الواجب أن يساهموا بدورهم في هذا العمل الخيري
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84 - إدارة الضرائب الخميس 19 مارس 2020 - 21:06
يجب على إدارة الضرائب ان تراجع هذه المؤسسات وان تتحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها مع تسقيف تسعيرة واحدة لأداء الواجب الشهري للتلميذ لا تتعدى 300درهم شهريا بالنسبة لتلاميذ الثانوي و 200 درهم الاعدادي و 100درهم الابتدائي و50درهم للحضانة لينعكس الشعار نحن في خدمة التلاميذ و عند حس ظنا جلالة الملك بنا لا وسيلة للربح التي تجنيه هذه المؤسسات
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85 - رجل تعليم متقاعد الخميس 19 مارس 2020 - 21:06
بينتم مدى جشعكم وانتهازيتكم فعوض ان تتحلوا بالوطنية الصادقة ها انتم في واد الجشع والدولة التي بكل صدق لم نكن نتوقع فيها هذه الحكمة والصرامة والحزم وحسن التصرف في مواجهة هذه الجائحة ضحت وغامرت بكل شيء من اجل صحة مواطنيها رغم ضعف امكانياتها وبنياتها التحتية ولكنها غنية بإيمانها بتجاوز هذه الازمة بكل السبل.ماقام به ارباب المدارس الخصوصية يجب ان يكون درسا وعبرة لوزارة التربية الوطنية لردع جشع وطمع هؤلاء الوصوليين والانتهازيين.كلنا مغاربة في خندق واحد نخاف على هذا الوطن وعلى ابنائه.اذن على المجتمع المدني الوطني الغيور ان يتصدى لكل من يريد الاغتناء على حساب الشعب والوطن.عاش وطننا وحفظه الله من كل ضر وشر
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86 - مواطن الخميس 19 مارس 2020 - 21:06
لماذا تطلب الإعانة وهي في الاخير سوف لن تسامح أولياء الأمور عن دفع كل الأشهر المتبقية؟؟؟وأين ذهبت ثرواتهم؟؟؟من الواجب عليهم أن يساهمو في صندوق التضامن لا أن يطمعوا فيه.
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87 - Abdoudaf الخميس 19 مارس 2020 - 21:09
متعودين على المال من جيوب المواطنين والآن أرادوا مال المتطوعين وهم بعيدين عن التطوع
الله يهديهم
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88 - التبهديل التربوي . وجدة الخميس 19 مارس 2020 - 21:09
اكبر خطا ارتكبه المغرب هو فتح هذا القطاع الخصوصي الذي زاد في افقار المغاربة ... هذه فرصة لتاميم هذا القطاع ...
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89 - معلم في التعليم الخاص بأكادير الخميس 19 مارس 2020 - 21:09
يتقاضي المعلم في التعليم الخاص راتب يتراوح ما بين 1300_2000 درهم في الشهر (بغيتي ولا مبغيتي عطا الله لي ياخد بلاصتك) بهاد العبارة باش كيتفاعمو معك صحاب الشكارة لي عندهم مدارس خاصة.
خاص الدولة توضع حد نهائي لجشع هؤلاء وخاص الدولة تراقب بصفة مستمرة هاته المدارس الخاصة راه مكاين لا تعليم لا والو همهم الاول هو حلب المواطنين في المقابل كتخلص للمعلم 2 فرانك ... الصراحة عيينا مانهضرو على حقنا ولا مجيب.
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90 - Omar tanger الخميس 19 مارس 2020 - 21:10
فليعلم الجميع أن هذه المؤسسات شغلها الشاغل هو المادة والربح فقط. اذا كان الوباء لا قدر الله سيطول. فمن اي وضع سيؤدي المواطن لهؤلاء النهابين. كان على هؤلاء. إن ينزلوا مرسوم تضامن ضد الوباء وعدم التفكير في الذات. وشكرا..
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91 - السايسي الخميس 19 مارس 2020 - 21:10
كما صرحت احدى البرلما نيات فكورونا الثانية التي يجب محاربتها هى ارباب المدارس الخصوصية الذين يطمعون فيما جادت به ضمائر الصالحين من مال لفائدة الصندوق المحدث وقبلها مافيا المحروقات التي تجني اكثر من 5 دراهم في اللتر الواحد بالله عليكم اليس بحق ان تدفع هذه المبالغ الطائلة في صندوق محاربة كورونا ام انهم لا يعنيهم الا جمع الثروات
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92 - من هناك الخميس 19 مارس 2020 - 21:10
السلام عليكم ، الحمد لله في هده الأوقات العصيبة يعرف الصالح من الطالح ،هل يعقل أن مؤسسات التعليم الخصوصي كانت كبيرة أم متوسطة أم صغيرة غير قادرة على إعانت موضفيها !؟؟؟ هذا كذب وبهتان في وقت نحتاج فيه إلى الصراحة والوضوح والشفافية والتضامن ، يا عباد الله اتقوا الله فهناك موضفون عندكم لهم مداخيل أكتر من رواتبهم من الدروس الخصوصية أما بالنسبة لأصحاب المدارس فحبذا لو ساعدتم موضفيكم وتقاسمتم معهم مداخيل شهر أو شهرين ،صراحة علينا النهوض بالتعليم العمومي وتقويته وإحداث صندوق خاص لدعمه بعد مرور هذا الوباء إنشاء الله بخير لأنه المرجع الأساسي في هذا البلد، أما بالنسب للتعليم الخصوصي ارى فيه مصالح شخصية فقط
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93 - متعجب الخميس 19 مارس 2020 - 21:11
من أهجى ما قالت العرب:

قوم اذا استنبح الأضيافُ كلبَهم** قالوا لأمهم بولي على النار
فتمسك البولَ بخلا أن تجود به**وما تبول لهم الا بمقدار

هذا حال لوبي التعليم الخاص الذي أهلك الزرع والضرع ،وحينما نهض الناس للبذل مد يده مستجديا.
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94 - مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 21:12
بدل أن تقدموا تبرعاتكم الى الصندوق الخاص بمحاربة كورونا. تسعون إلى خلق البلبلة والضحك . انتم تمصون ميزانية الاباء والامهات . لكم مداخيل لا يتم الإعلان او التصريح بها للضراءب. التلميد تجارة رابحة عندكم. ما يحط قدامه في المؤسسة إلا تنتفون ااباءهم بابة وسيلة. الكتب التأمين التسجيل النقل الكنتين الحضانة المداومة الدروس الخصوصية بالمؤسسة. الصور الجماعية. الرحلات الاستطلاعات الخ. تمن كل ما سبق مضاعفة والثلث ولا يستطيع الآباء التكلم. لان المؤسسات تمنع عنهم خلق جمعيات الآباء والتلاميذ. والكلام كثير. حشموا تراجعوا إلى رشدهم.
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95 - mohssine الخميس 19 مارس 2020 - 21:13
c'est vrai ces établissement non pas droit de demander laide car ils encaisse déjà les mensualités de chez les parent des élèves par exemple moi j'ai déjà payer les mensualités de mon enfant de toute l'année vous croyez qu'ils vont me rembourser ou ils vont pas demander aux autre parent de payer les mois qui viennent je pense pas ces écoles privée ne pende qua encaisser de l'argent et rien dautre
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96 - مواطن الخميس 19 مارس 2020 - 21:13
أن كانت هناك فئة محتاجة إلى الدعم فهي فئة الفقراء والمساكين والأرامل اللذين لا حول لهم و لا قوة.أما أرباب المدارس الخاصة فهم قادرين على حل ازماتهم. يا ريت لو تركوا التلاميذ يقرؤون عن بعد أحسن .
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97 - عمر نون الخميس 19 مارس 2020 - 21:13
سلام الله عليكم الذي يجب ان يعلمه رءيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب هو ان المدارس قد استخلصت من اباء التلاميذ واجبات شهر مارس والذي لم تتم الاستفادة من دروسه كما يجب على المدارس اداء واجبات الاساتذة المتعاقدين معهم خاصة انهم فرض عليم الحجر والعطل عن العمل تلبية للنداء الوطني
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98 - comportement égoïste الخميس 19 مارس 2020 - 21:15
comportement égoïste et immoral. les plus touchés par cette crise les pauvres serveurs de café et restaurants ont montré une attitude extraordinaire de loyauté. le secteur de tourisme et de transport sont les plus touchés et pourtant les professionnels n'ont rien demandé.
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99 - mohamed الخميس 19 مارس 2020 - 21:15
Les écoles privées sont le baromètre de la société marocaine Tout le monde met ses enfants dans le privé même les plus pauvres et sans revenus réguliers c attendu qu'i y aura des non payements de mensualités
et de salaires aussi malheureusement
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100 - vacataire الخميس 19 مارس 2020 - 21:15
السلام عليكم الاساتدة الموقتون vacataire هم اكبر متضرر من هدا التوقف للدراسة ولكن الحمد لله على كل حال
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101 - Karim الخميس 19 مارس 2020 - 21:16
السلام عليكم انا عند ثلاثة أطفال اشتغل بً4000 درهم البنك ياخد 1500 شهريا المدرسة تاخد الباقي لكن انا مخلصت ستة اشهر يعني هذا الأستاذ والمعلمون والمعلمات والساءق من أين يأكل من الواجب دعم هذه الفءة
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102 - bonjour الخميس 19 مارس 2020 - 21:16
نضرا للجشع والا نانية الدي ابان عليه ارباب الموسسسات الحرة التي تمتص دماء المغاربة فبدل الخروج بتصريح المساندةو المساهمة في صندوق التضامن خرجو بطلب غرييييب التعويض وما خلاو العمال المقاهي والفقراء مايقولو وتقول اصحاب المؤسسات الحرة محتاجين لاحول ولا قوه الا بالله ولكن هذه فرصة كي تتخد الدولة كل الاجراءات اللازم اتجاهم ومراجعة وتحديد مبلغ موحد وادنى ما يمكن لكل المغاربة من 200 الى 500 من الابتدائي حتى البكالوريا
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103 - الهام الخميس 19 مارس 2020 - 21:17
حيث عيقوا الناس كتساهم و الناس خايفة لان اماكن العمل ديالها تسدت او ماعرفين امتى غادي ترجع تخدم الناس خدامة النهار بنهاروا انا في ادارة عمومية معنا 20 شخص حراس و منظفات تابعين لشركة اربعة شهور متخلصوا او كانوا تيجوا الخدمة دبا قالوا لهم سيروا حتى تنعيطوا لكم بنادم مكان لقي حتى باش يشري لفطور وتيهرب غير من دارو باش ميحس بالضيق اش خليتوا لناس لخدامين مع السياحة اش خليتوا للتجار لسدوا حوانتهم اش خليتوا لكسلات ديال الحمام راه مءات الالف ديال المغاربة تيعشوا بقوت يومهم لا ضمان اجتماعي لا تغطية صحية بنادم تيعيش حياتوا بالصرف لي تبصبح في بزطاموا او ارباب المدارس الخصوصية اصحاب الملايير و الملايين و الفيلات و السيارات الفارهة تيدعوا بالعدم فهم تسطى فهذ بنادم انا شخصيا تنتخلص الحد الادنى للاجر او تابعني الكرا و الما و الضو لكن اذا اضطرت الدولة للاخذ من مرتبي في هذه الضرفية لمساعدة الفءات الهشة غادي ندبر اموري و نزيد نتقشف راه ولفت التقشف
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104 - abdelhafid الخميس 19 مارس 2020 - 21:18
ما عندي ما نقول غير و الله ماكاحشمو
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105 - دحمان بوجمعة الخميس 19 مارس 2020 - 21:19
في إطار مخطط تدمير التعليم العمومي لوبي التعليم التجاري الخاص هو طرف في المؤامرة ولو تاثير داخل الدولة ويبتزها لانه يحل محلها في دورها في التعليم وهو في موقف قوة لهذا رموزه هم داسرين ويطلبون من الدولة الضعيفة ما شاؤوا من امتيازات اكيد هناك تواطء من طرف الدولة العميقة لتدمير التعليم وسوف يلبي طلبات التعليم التجاري
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106 - أب مغربي مقهور الخميس 19 مارس 2020 - 21:19
سبحان الله العظيم، قطاع التعليم الخاص أبان مرة أخرى عن طمعه وجشعه، كنا ننتظر إعفاء الآباء من الواجب الشهري فيما تبقى من السنة الدراسية، أو على الأقل نصف المبلغ، لكن هيهات، هل تعلمون أننا نعلم مداخيلكم الشهرية والسنوية، بغيتو نطيحو للحساب مرحبا: التأمين +رسوم التسجيل+الواجب الشهري +النقل+المطعم+الأنشطة الموازية+أجور الأساتذة والموظفين الهزيلة... + إلخ.
نطالب من الحكومة المحاسبة وتسقيف مبالغ التامين والتسجيل والواجبات الشهرية..
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107 - عبد الاله الخميس 19 مارس 2020 - 21:20
تسعون في المائة من مؤسسات التعليم في مستحقاتها خلال الشهر الجاري". الله يلعن للما يحشم والله تم والله ان لم توءد الواجب الشهري في وقته يقومون بادلال التلميذ امام زملاءه ويهاتفونك اكتر من 4مرات في اليوم مهددين بطرد ابنك المدارس الخصوصية لا تساهم في حل اي مشكل للدولة هم فقط مستتمرون جشع وهم جزء من المشكل
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108 - Lahsen الخميس 19 مارس 2020 - 21:22
اكبر انتهازيين يجنون امولا طاءلة وهمهم الوحيد المال كان احري ان تساهمو براتب شهر من مداخيل الموسسة بعد خصم المصاريف ولا هادي مابنتشليكم
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109 - عائشة الخميس 19 مارس 2020 - 21:22
حنا اللي ماغاديش نتخلصو حيث الخدمة واقفة ما بغينا لا دعم لا حتى حاجة من غير يفوت هاذ الفيروس ويبعد على الأمة كلها. وصحاب المدارس الخصوصية والطاكسيات والانتهازيين باغيين يستغل هاد الظروف ايوا الله ينزل عليكم النعلة صبا صبا
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110 - سبت الكردان الخميس 19 مارس 2020 - 21:23
التعليم الخصوصي لا يجب أن يطغى مجتمعيا.. المدرسة واللصوصية لا يلتقيان..
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111 - حائر الخميس 19 مارس 2020 - 21:23
لهفة بلا منفعة.انها قصة اناس تسللوا الى منطقة شريفة اسمها التعليم والتربية.لكنهم حولوا المجال الى (تبزنيس) او لهفتهم في جمع الفلوس .انهم الشلاهبية فقط والان فضحتهم لهفتهم ونحن نتالم من الخوف والموت من كورونا.انهم لا احساس لهم ويعتبرون انفسهم منا .حلل وناقش .
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112 - يوسف الخميس 19 مارس 2020 - 21:24
ان لم تستحي فافعل ما شئت
اللهم ان هذا منكر ، شحال من عام و انتوما كتنهبو و كل عام كتزيدو على المواطن و كل مرة كتخرجو بفتوة جديدة من حيت لا ندري و و و و. و ملي جات الجايحة ما قدرتوش ضحيو شوية، راه غير فلوس التسجيل و التامين (اللي حنا عارفين ما كين لا تأمين لا والو) اخلصو ليكم المصاريف ديال العام كامل تقاو الله ف هاد البلاد
كونوا متاكدين اننا في مفترق طرق و هنا غادي يبان اللي معانا و الي علينا، حداري تم حداري.
كما قال سيدنا الله انصرو، يا اما تكون وطني أو خائن
اختارو فين بغيتو تكونو ا مالين الشكارة.
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113 - errais الخميس 19 مارس 2020 - 21:24
لا يمكن ان ينكر اي أحد الاموال التي تجنيها هذه المؤسسات الخاصة ،واربابها يكدسون ثروة هائلة بالدليل (باستثناء المؤسسات الصغيرة):اجور الموظفين زهيدة (2220ـــــــــــــــــ3500ده)،مصاريف تشجيع التمدرس غائبة، التكوين المستمر غائب،انشطة الحياة المدرسية غائبة وان وجدت تتكفل بها الاسر ......ومن يملك مدرسة يفكر في بناء ثانية وثالثة؟؟؟؟؟؟؟على الدولة ان تلجم افواه هؤلاء "الوطنيون النبلاء" والا..كفى ابتزازا للأسر كفى ابتزازا للدولة
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114 - moha raiss الخميس 19 مارس 2020 - 21:24
اختفى كل التافهون ومطربوا المهرجانات ومنشطوا البرامج التافهة في التلفزيونات وبقي المدرس رغم اعتزاله البيت لازال يتواصل مع طلبته عبر وساءل الاتصال ولو بصعوبة وبقي الطبيب لايخاف الموتوالعدوى يداوي مرضاه بصعوبة وجندي مرابط على الحدود وعالم يسابق الزمن ليجد علاجاناجحا للوباء ولكن هؤلاء اصحاب المدارس الحرة يكذبون حين يجمعون اموال من التامين في بداية السنة اقلها 300 د ثم الاقساط الشهرية التي لاتناسب دخل جل الاباء انه التفه بعينه . الاولوية للوباء واتمن ان تعيد الدولة بعد هذه الجاءحة النظر في اصلاح التعليم والصحة والامن . ولاللمهرجانات الفارغة
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115 - Hakim الخميس 19 مارس 2020 - 21:25
C’est l’occasion d’exproprier Ces établissements et de les nationaliser
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116 - مريم الخميس 19 مارس 2020 - 21:25
حنا راه بعدا مخلصين هاد شهر و مخلصين المطعم و شحال هي ادا خلصوا دوك معلمين لي كيخاطروا بحياتهم باش يقريوا وليداتنا اللهم احفض بلدنا الغالي من كل بلاء
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117 - كمال من نيويورك الخميس 19 مارس 2020 - 21:26
هوءلاء ليسوا ارباب قطاع التعليم الخاص، بل مافيات تتنافس فيما بينها لنهب المواطن المغربي ، تخيلوا معي ادا كان اسثاذ في القطاع الخاص في مدينة كبيرة في المغرب يتقاضى حوالي أربعين الف درهم ، فكم ينهب صاحب هاته المدرسة من المواطن؟ مع العلم ان هاته المدارس لم تفرز لنا الا التفاهة والجهل،بحيث ان المتخرجين من هاته المدارس لا يستطيعون حتى تركيب جملة مفيدة، وأنا لا اعمم.
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118 - بلغ السيل الزبى الخميس 19 مارس 2020 - 21:27
الجشع، الانتهازية، الكسب السريع عنوان هذه المؤسسات والتي لا تمت بصلة للتربية والتعليم
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119 - Scirus الخميس 19 مارس 2020 - 21:27
سقط القناع عن عوراتكم اما وجوهكم فسئمناها. اي تربية او تكوين يمكن ان يوكل الى مثل هؤلاء. الدول يجب عليها ان تتكفل على الاقل بالمساوات في تعليم مواطنيها وتتطبيبهم. الصحة والتعليم لا يجب ان يكونا مجالا للربح والمضاربة. ستمر العاصفة ويعود مصاصي الدماء الى التسلل الى عروقنا.
هذه فرصة للضرب بالحديد على جشعهم. لايمكن بعد اليوم ان يقال انهم يساهمون في بناء الوطن.
القطاع الخاص لا هم له سوى الربح. الربح على حساب قوتنا. نستدين لسداد اقساط تعليم فلذات كبدنا. ولا أحد منا تجرأ على المطالبة من الاستفادة من صندوق!!! نستدين لدفع مستحقات تتطبيبنا ولا احد منا مد يده لصناديق خبرية. انك ايها المواطن الشهم محاصر بالذئاب.
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120 - amin sidi الخميس 19 مارس 2020 - 21:27
سلام: كما قال زهير بن ابي سلمة .(ومن يك دا فضل فيبخل بفضله . على قومه يستغنن عنه ويدمم )
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121 - mohamed الخميس 19 مارس 2020 - 21:28
اخواني اخواتي عدو ناس يسلبون ويسرقون أموال الناس لا علاقة لهم بالتعليم بل يتخدونه متاجرة اين اموال التأمينات التي ياخدونها في أول السنة بدون حسيب ولا رقيب
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122 - المعطي الخميس 19 مارس 2020 - 21:29
اخشى ما أخشاه ان يلبى طلبهم بدل ان يفرض عليهم ضرائب ومساهمات اجبارية لصندوق الكارثة
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123 - bouziane الخميس 19 مارس 2020 - 21:30
هل تقدم عندهم مستخدم واحد استنجد بهم وطلب منهم تأمين عيشه لينصبوا انفسهم منصة لطلب المساعدة من صندوق كورونا...كان اولى بهم ان يوفروا مساعدة مالية محترمة عن طريق اكتتاب فيما بينهم ويقدموها لهدا الصندوق يعكس حقيقة ادعاؤهم في المواطنة...ولكن للاسف عبروا عن حقيقتهم .....حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
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124 - تزارين الخميس 19 مارس 2020 - 21:30
يجب انتهاء المدارس الخصوصية والتركيز على التعليم العمومي.
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125 - سعيد الخميس 19 مارس 2020 - 21:30
أصحاب مدارس التعليم الخصوصي سال لعابهم كقطيع من الضباع الجائعة عندما تشتم رائحة فريسة.
إنهم تجار الحروب، و المستثمرون في الأزمات.
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126 - Mhamed الخميس 19 مارس 2020 - 21:31
اتمنا ان يحفظ الله وطننا الحبيب من هذا الوباء .أما فيما يخص موضوع التعليم الخاص فقد تبين أن المدارس الخاصة هدفها هو الربح لا تكميل التعليم العام .وهذا ما عبروا عنه المؤسسات التعليمية الخاصة .بطلبهم الإستفادة من الصندوق المحدت لمواجهة الآفة التي تضرب وطننا على غرار دول العالم.هذه هي التضحية التي ننتضر منهم.اخيرا من هنا نستنتج أن التعليم والصحة قطاعين لا يمكن خوصصتهما .والأسر التي تدفع بأبنائها الى التعليم الخصوصي يجب أن تسجل ابنائها بالتعليم العمومي وإذا عجزت الدولة على تعليم جميع المغاربة فنحن مستعدين لنتضامن معها حتى بخلق صندوق لتعليم المغاربة.
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127 - السي دريس الخميس 19 مارس 2020 - 21:31
ولو كان لدى هذه الفئة مقدار درة من الوطنية لحدوا حدو ملكنا المفدى و قدموا تبرعات للوطن بدل مد أيديهم.
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128 - طنسيون الخميس 19 مارس 2020 - 21:32
هشاشة قطاع التعليم الخاص وهشاشة الإطار والقوانين المنظمة له، أسئلة وإشكالات توجب إعادة النظر. أليس وقت للتغيير ؟ كفى من الإجراءات الترقيعية والارتجال والعشوائية. التغيير هو الحل.
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129 - Issam الخميس 19 مارس 2020 - 21:33
nous avons payé les frais d'inscription de l'année 2021, l'année 2020 est déjà réglée.
wa baaaaaaazz
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