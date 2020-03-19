24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:40
|17:02
|19:42
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- الاحتياط من كورونا يخفض وتيرة تسيير القطارات
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)
مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)
حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)
- نواب يدعون إلى تأهيل مستشفى بنصميم كإجراء لمواجهة "كورونا" - (181)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (178)
- وزارة الصحة تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا" بالمغرب - (154)
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة - (151)
- إنكار وجود فيروس كورونا يجرّ صاحبة "قناة يوتوب" إلى التوقيف - (149)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سيل الانتقادات ينهال على أرباب مدارس التعليم الخاص في المغرب
انهال سيل من الانتقادات على أرباب مدارس التعليم الخاص بالمغرب، مباشرة بعد نشر مراسلة وجهتها الهيئات الممثلة لهم إلى رئيس الحكومة، حول تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على قطاع التعليم والتكوين الخاص، طالبت فيها بدعم هذه المؤسسات.
وذهب بعض المعلقين على الطلب الموجه إلى رئيس الحكومة من طرف ثلاث هيئات، هي الفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، ورابطة التعليم الخاص بالمغرب، وconférence des grandes écoles، إلى اتهام هذه الهيئات بـ"الانتهازية"، بداعي أن الظرفية الراهنة تقتضي التضامن "وليس السعي إلى الاستفادة من مخصصات صندوق تدبير جائحة كورونا".
الانتقادات التي طالت "لوبي التعليم الخاص" لم تصدر عن المواطنين العاديين فقط، بل عبر عنها أيضا نواب برلمانيون، إذ ذهبت النائبة البرلمانية حنان رحاب، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى القول إن البلاغ الصادر عن الهيئات الممثلة لأرباب مؤسسات التعليم الخاص "أظهر غيابا للحس الوطني في ظل هذا الظرف العصيب الذي يجتازه بلدنا".
ودعت النائبة البرلمانية، في "تدوينة" نشرتها في صفحتها على "فيسبوك"، إلى اتخاذ البلاغ المذكور "محفزا أساسيا لتمكين الدولة عبر وزارة التربية الوطنية من بسط كل رقابتها على هذه المؤسسات، ولجم ممارساتها وجشعها وتغوّلها اللامحدود".
في السياق ذاته، انتقد عبد العالي حامي الدين، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قطاع التعليم الخاص، "الذي يستثمر في التعليم بغرض الربح ولا شيء غير الربح"، مشيرا إلى أن "هذا القطاع طالما تم تسويق نفسه كقطاع مكمّل للدولة، والحقيقة التي أثبتتها جائحة كورونا أن الدولة وحدها المؤهلة لتحمّل خدمات التعليم وكذا الصحة، فالجميع يلجأ إليها وقت الشدة".
في المقابل، عزا محمد عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، سبب ردود الفعل الغاضبة التي خلفتها دعوة أرباب مؤسسات التعليم الخاص إلى دعمهم إلى الصيغة التي جاء بها البلاغ الصادر عنهم، معتبرا أن "الصياغة ربما لم تكن واضحة، فنتجت عنها قراءات وتأويلات متعددة وسوء فهم".
وأوضح عمور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الهاجس السائد لدى أرباب مؤسسات التعليم الخاص هو كيفية مواجهة الالتزامات المادية لكل مؤسسة، "فهناك 135 ألف شخص يشتغلون في هذا القطاع، دون احتساب التكوين المهني والتعليم العالي، وهناك تخوف من مصير هؤلاء بعد نهاية الشهر الجاري، إذا لم تعد الدراسة إلى وتيرتها الطبيعية".
وفيما اعتبر منتقدو سعي أرباب التعليم الخاص إلى الاستفادة من الدعم المخصص لصندوق تدبير جائحة كورونا أن هؤلاء يجنون أموالا طائلة من رسوم الدراسة العالية التي يؤدّيها أولياء التلاميذ، قال عمور إن "الواقع مخالف تماما لهذا الانطباع"، على حد تعبيره، وأضاف: "تسعون في المائة من مؤسسات التعليم في القطاع الخاص هي مؤسسات متوسطة وصغيرة، وتتعامل بمرونة في الأداء مع أسر التلاميذ. وأستطيع أن أقول إن خمسين في المائة من هذه المؤسسات لم تحصل على مستحقاتها خلال الشهر الجاري".
واستطرد المتحدث ذاته: "هناك خلط بين المؤسسات الكبرى التي لديها رصيد مالي لتغطية مصاريف شهرين أو ثلاثة شهور، وبين المؤسسات المتوسطة والصغرى التي تعيش على الدخل اليومي"، معتبرا أن هذه المؤسسات "لا تبني حلّ أزماتها على تسريح الشغيلة، مثل قطاعات أخرى، بل تفكر في الاستمرارية لأن أول ما ينبغي أن يتوفر، بعد عودة الدراسة، هو أن يكون الأساتذة حاضرين في الأقسام".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (129)
لا تعليم لا مستوى ولا ادب الحوار
أقسم بالله العظيم أن سبب تخلف المغاربة هو هذه المؤسسات التعليمية الخاصة حيث أن اخر ما يفكرون فيه هو المستوى التعليمي وجودة التعليم
هي منخلصوكومش هاد الشهر؟
الا تخجلون من أنفسكم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تحياتي ومتمنياتي للجميع بالصحة والسلامة...
د. عبد الله بن أهنية
خبيلر في مجال التربية والتعليم
طبقو المقولة الشهيرة .(دمار العالم ولا خدش في إصبعي)
c est vraiment la honte
ما دام أن التعليم بيد هؤلاء فالنتيجة حتمية
سؤال لمن لديه الاجابة جازاه الله خيرا:
هل نؤدي رسوم الدراسة رغم ان الدراسة متوقفة!!!!
بمعنى واش نخلصو المدرسة الشهر الجاي اولا!!!
يا ريت البقرة تنطح يوما ما هؤلاء الانتهازيين.
يدفعون للاساتذة 1000 درهم شهريا وفي الاوراق يكتبون 4000 و 5000 درهم..طبعا بتغاضي مديريات التعليم ومفتشي الشغل !!!
j ai jamais vu une école prive démarré, après 1 an il construit une autre école prive pareille comme une banque
normalement vous devrez payer les impôts au état
payer les chaumage au personnelle sans travail
payer les indemnité au élève non réussi
الناس خلصو فلوس دراسة ابناءهم مع انهم غي جالسين فديورهم دابه
لوكان شي خير فهاد اللوبيات وكان كانوا هم اول المتبرعين باموال للشعب عن طريق الصندوق الدي فتحه صاحب الجلالة
لكن ادا لم تستحي فافعل ماشئت وسعى وطلب كيما بغيتي ,باغيين الدولة تصرف حتى على المعلمين ديالهم وهوما اصلا مخلصين فلبوس بالزبابل والاطفال غي فالدار دابه بلا دراسه,اصلا على الدوله في هاد الوقت العصيب والتضامني ان تقص اظافر هاته اللوبيات وتفرض عليهم دفع مستحقات المعلمين واعتبارهم بعطلة مدفوعة الاجر ووضع قوانين اكثر صرامه بحقهم باش يتعلموا يحشمو
أحر هزيل جدا !؟؟ ولايتقاضون إلا أجر أيام العمل فقط في الظروف العادية
قطاع تجاري مبني على الجشع !؟
يجب على الدولة التخلص من التعليم الخاص على مستوى الحضانة الابتدائي الثانوي ؛ فالتعليم قطاع حيوي واستراتيجي يجب أن يبقى في يد الدولة نظرا لضعف المراقبة على القطاع الخاص
لم يبقى لنا ما نحس به من مكتسبات تتيحها الدولة للمواطن... هرمنا من فسادكم والله بما تعملون بصير
عن أي مرونة يتكلم الأستاذ علما أن كل الأسر لازالت تحتفظ بوصولات واجبات التسجيل التي تفوق في جل المدارس 4000 درهم بكثير ناهيك عن الواجب الشهري لكل تلميذ. ويمكن للآباء إمداد وزارة التربية الوطنية بتلك الوصولات. هذا الظرف يتطلب من الجميع التضامن ومنح المساهمة قدر المستطاع. وليس تحين الفرص والتضاهر بالعوز وطلب العون.
كبرتو كرشكم بزاففف
الله يهديهم
خاص الدولة توضع حد نهائي لجشع هؤلاء وخاص الدولة تراقب بصفة مستمرة هاته المدارس الخاصة راه مكاين لا تعليم لا والو همهم الاول هو حلب المواطنين في المقابل كتخلص للمعلم 2 فرانك ... الصراحة عيينا مانهضرو على حقنا ولا مجيب.
قوم اذا استنبح الأضيافُ كلبَهم** قالوا لأمهم بولي على النار
فتمسك البولَ بخلا أن تجود به**وما تبول لهم الا بمقدار
هذا حال لوبي التعليم الخاص الذي أهلك الزرع والضرع ،وحينما نهض الناس للبذل مد يده مستجديا.
et de salaires aussi malheureusement
نطالب من الحكومة المحاسبة وتسقيف مبالغ التامين والتسجيل والواجبات الشهرية..
اللهم ان هذا منكر ، شحال من عام و انتوما كتنهبو و كل عام كتزيدو على المواطن و كل مرة كتخرجو بفتوة جديدة من حيت لا ندري و و و و. و ملي جات الجايحة ما قدرتوش ضحيو شوية، راه غير فلوس التسجيل و التامين (اللي حنا عارفين ما كين لا تأمين لا والو) اخلصو ليكم المصاريف ديال العام كامل تقاو الله ف هاد البلاد
كونوا متاكدين اننا في مفترق طرق و هنا غادي يبان اللي معانا و الي علينا، حداري تم حداري.
كما قال سيدنا الله انصرو، يا اما تكون وطني أو خائن
اختارو فين بغيتو تكونو ا مالين الشكارة.
هذه فرصة للضرب بالحديد على جشعهم. لايمكن بعد اليوم ان يقال انهم يساهمون في بناء الوطن.
القطاع الخاص لا هم له سوى الربح. الربح على حساب قوتنا. نستدين لسداد اقساط تعليم فلذات كبدنا. ولا أحد منا تجرأ على المطالبة من الاستفادة من صندوق!!! نستدين لدفع مستحقات تتطبيبنا ولا احد منا مد يده لصناديق خبرية. انك ايها المواطن الشهم محاصر بالذئاب.
إنهم تجار الحروب، و المستثمرون في الأزمات.
wa baaaaaaazz