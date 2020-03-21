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كُتّاب وآراء
تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86
أفادت معطيات رسمية لوزارة الصحة، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 86 في المغرب، بعد تسجيل سبع 7 حالات جديدة منها 2 من تطوان، و2 من الدار البيضاء، وواحدة من الرباط، وواحدة من سيدي سليمان، وواحدة من وجدة، وذلك إلى حدود منتصف الليل و30 دقيقة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 385 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
اللهم انا تبنا اليك يارب.
نستغفرك يارب من جميع الذنوب ونتوب اليك.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
يارب تنزل لعفو
-20 فبراير: 3 إصابات
- 22 فبراير: 62 حالة إصابة وحالتي وفاة
- 8 مارس: 5883 حالة إصابة و233 حالة وفاة
- 10 مارس: 9172 حالة اصابة،433 حالة وفاة
- 13 مارس: 17660 حالة إصابة و1266 حالة وفاة
خلافا لما قد يتصور البعض، إيطاليا دولة متقدمة وشعبها مثقف وشمال البلاد يعتبر منطقة غنية ويتوفر على واحد من أحسن الأنظمة الصحية الأوروبية.
التزايد الصاروخي للإصابات والوفيات ليس له علاقة بالتخلف ولكن بالاستهانة في البداية وبالتأخير في سن إجراءات الحجر الصحي على الجميع