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الرئيسية | مجتمع | تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86

تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86

تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 00:56

أفادت معطيات رسمية لوزارة الصحة، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 86 في المغرب، بعد تسجيل سبع 7 حالات جديدة منها 2 من تطوان، و2 من الدار البيضاء، وواحدة من الرباط، وواحدة من سيدي سليمان، وواحدة من وجدة، وذلك إلى حدود منتصف الليل و30 دقيقة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 385 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - حمزة السبت 21 مارس 2020 - 01:00
اللّٰهم رب الناس ارفع البلاء عن الناس
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98
2 - يوسف الناصري السبت 21 مارس 2020 - 01:01
يا ربي السلامة الكونتور بدأ يسرع ... نسأل الله السلامة
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60
3 - محمد العواد السبت 21 مارس 2020 - 01:01
اذا خشع جبار الأرض حن ورحم جبار السماء اللهم ارحمنا يارب واعف عنا وارفع الضرر والوباء
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72
4 - هالة السبت 21 مارس 2020 - 01:01
غادي و كايتزاد غير الله يحفظ لا بقا الحال فهاد التصاعد
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39
5 - عبدالباسط السبت 21 مارس 2020 - 01:01
الله يحفظ واش هاد الحالات وافدة ولا جات من خارج أرض الوطن
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17
6 - عبدالباسط السبت 21 مارس 2020 - 01:01
الله يحفظ واش هاد الحالات وافدة ولا جات من خارج أرض الوطن
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6
7 - المخلوف السبت 21 مارس 2020 - 01:01
لطفك يا رب
اللهم احفظ مملكتنا من كل داء
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31
8 - احمد السبت 21 مارس 2020 - 01:01
لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة.

اللهم انا تبنا اليك يارب.

نستغفرك يارب من جميع الذنوب ونتوب اليك.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
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52
9 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 01:01
خلاصة القول: اللهم ارحما برحمتك الواسعة و ارفع عنا مقتك و غضبك وهذا البلاء. امين يا رب العالمين.
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45
10 - agnaou السبت 21 مارس 2020 - 01:01
يارب العالمين ارفع عنا البلاء اللهم يا ملك الملك انزل علينا رحمتك واشفي مرضانا ومرضى المسلمين
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31
11 - youssef السبت 21 مارس 2020 - 01:02
يا رب تلطف علينا وتحمي جميع أمة المسلمين
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23
12 - عادل السبت 21 مارس 2020 - 01:02
اللهم سلم وإحفظ جميع المسلمين والمسلمات
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22
13 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 01:02
اللهم احفظ بلادنا من هدا الوباء
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22
14 - مريمة السبت 21 مارس 2020 - 01:02
الحصيلة في تزايد مستمر.الله يحفظ الجميع او يرفع هاذا البلاد وينزل رحمته الواسعة.يارب
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21
15 - صديقي السبت 21 مارس 2020 - 01:02
الله اكبر المغرب يجب أن يفكر جيدا فيروس هوا عدو نستعد جميعا الي حرب حان وقت توقيف حركة بقوة تم القوة
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13
16 - حسناء السبت 21 مارس 2020 - 01:02
يااااربي الطف بنا ياربي هدشي غدي وكيتزاد لا حول ولا قوه الا بالله
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8
17 - مغترب السبت 21 مارس 2020 - 01:02
ياربي السلامة وتحد الباس هالمسقي وصلنا ليه هاللي قال حمادي ياهاد الناس الله يعطيكم الخير الى متبقاو فديوركم
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7
18 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 01:02
الله ايحفظ كل المسلمين و الناس اجمعين ان شاء الله
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14
19 - laarbi السبت 21 مارس 2020 - 01:02
شفتي قصوحية الراس اش كادير. قلنا لكم حبس دخل لدارك. اوا دابا شوف الارقام غادي تبقا تشوف جدول الضرب
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15
20 - hanae السبت 21 مارس 2020 - 01:03
اللهم لطفك يااااا رب اللهم لطفك اللهم أرفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين إرحم عبدك الضعيف
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12
21 - badr السبت 21 مارس 2020 - 01:03
بسم الله اللذي لايضرو مع إسمه شيئ وهوا السميعو العليم
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10
22 - kenitra السبت 21 مارس 2020 - 01:03
قضية كتحمااض نخافو اديرو لحضر تجوال فالاخر نتطلاو بالكورونة
يارب تنزل لعفو
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23 - واحد من الناس السبت 21 مارس 2020 - 01:03
خذوا العبرة من إيطاليا:

-20 فبراير: 3 إصابات
- 22 فبراير: 62 حالة إصابة وحالتي وفاة
- 8 مارس: 5883 حالة إصابة و233 حالة وفاة
- 10 مارس: 9172 حالة اصابة،433 حالة وفاة
- 13 مارس: 17660 حالة إصابة و1266 حالة وفاة

خلافا لما قد يتصور البعض، إيطاليا دولة متقدمة وشعبها مثقف وشمال البلاد يعتبر منطقة غنية ويتوفر على واحد من أحسن الأنظمة الصحية الأوروبية.

التزايد الصاروخي للإصابات والوفيات ليس له علاقة بالتخلف ولكن بالاستهانة في البداية وبالتأخير في سن إجراءات الحجر الصحي على الجميع
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22
24 - Amine Kech السبت 21 مارس 2020 - 01:03
يبدو ان الامور بدأت تخرج عن السيطرة يجب اخد المزيد من الحيطة والدر
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