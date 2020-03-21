تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86

هسبريس من الرباط

أفادت معطيات رسمية لوزارة الصحة، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 86 في المغرب، بعد تسجيل سبع 7 حالات جديدة منها 2 من تطوان، و2 من الدار البيضاء، وواحدة من الرباط، وواحدة من سيدي سليمان، وواحدة من وجدة، وذلك إلى حدود منتصف الليل و30 دقيقة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 385 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.