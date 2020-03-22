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الرئيسية | مجتمع | شركات الاتصال: ولوج منصات التعلم عن بعد مجانيّ

شركات الاتصال: ولوج منصات التعلم عن بعد مجانيّ

شركات الاتصال: ولوج منصات التعلم عن بعد مجانيّ
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 15:25

قالت وزارتا "التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي"، و"الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي"، إن شركات الاتصالات الثلاث "اتصالات المغرب" و"أورنج" و"إنوي"، بالنسبة للشبكات الثابتة والمتنقلة، قررت أن يصبح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة بـ"التعليم أو التكوين عن بعد"، الموضوعة من طرف وزارة التربية الوطنية رهن إشارة التلاميذ والطلبة والمتدربين.

وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أن القرار يأتي "في إطار التعبئة الوطنية الشاملة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرصا على المصلحة العامة التي تقتضي ضمان الاستمرارية البيداغوجية، من خلال تمكينهم من متابعة التحصيل الدراسي والعلمي في أفضل الظروف الممكنة، وذلك بعد التشاور بين الأطراف المعنية بما فيها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "هذه المجانية لا تشمل قناة اليوتوب".

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1 - Kénitra city الأحد 22 مارس 2020 - 15:29
ولكن الفيديوهات التعليمية على الموقع هي مرفوعة على يوتوب وبالتالي لا تقرأ !! اذن ماذا سنستفيد من هذا الموقع التعليمي و فيديوهاته الدراسية لا تشتغل !! اين هو هذا النت المجاني !!!!!!!!
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