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الرئيسية | مجتمع | مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية يمتد إلى غاية 20 أبريل المقبل

مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية يمتد إلى غاية 20 أبريل المقبل

مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية يمتد إلى غاية 20 أبريل المقبل
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 19:48

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأحد، على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا المرسوم، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يؤهل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل؛ عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ali الأحد 22 مارس 2020 - 19:53
يعني ان الطوارئ سترفع ليلة شهر رمضان المبارك لان الدولة تعي مكانته الخاصة ولا يمكن للناس ان يقبلوا بالجلوس في رمضان
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2 - عادل البيضاوي الأحد 22 مارس 2020 - 19:54
يا ربي السلامة.. كون المغاربة التزمو بالقانون وطبقو الحضر كما يجب كون موصلناش لهادشي
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3 - مسمار جحا الأحد 22 مارس 2020 - 19:55
حتى وقع ما وقع البارح علاش ما تعطتش أوامر لتفريق المتظاهرين بطنجة و فاس و تطوان و القصر و سلا ؟؟ هل كان هناك تقصير ؟؟
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4 - امة الله الأحد 22 مارس 2020 - 19:55
اللهم ارفع عنا البلاء يالله ❤️❤️فيروس غير مرئي استطاع ان يظهر مدى ضعف الانسان ومدى قوة الخالق عزوجل الذي لايعجزه شي فى الارض ولا في السماء
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5 - مغربية الأحد 22 مارس 2020 - 19:55
احسنتم ،هذا قرار صائب لعلى وعسى ان لا ينتشر هذا الوباء بإذن الله
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6 - OUSSAMA الأحد 22 مارس 2020 - 19:55
لا تهم المدة الزمنية المهم أن يتم القضاء نهاىيا على هدا الوباء الذي وحد شعوب العالم و كذلك العلماء و الباحتين
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7 - أسامة مملكتكم المغربية الأحد 22 مارس 2020 - 19:56
شنو هو غداء ديالنا فهاد مودة واش كدحكو علينا واش كاتقولو لينا شفرو ولا أشنو
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8 - الصويرة الأحد 22 مارس 2020 - 19:56
يارب تلطف بينا في ظل هذه الظروف
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9 - السيدة الحرة الأحد 22 مارس 2020 - 19:57
يجب فرض حجر صحي على كل شخص خرج ليلة أمس بجميع المدن يجب أن نكون أشد صرامة من الصين
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10 - hamidou الأحد 22 مارس 2020 - 19:57
يجب على المغاربة أن يستفيدوا من التجربتين الصينية و الإيطالية في التعامل مع هدا الفيروس، الأولى كانت صارمة و الثانيه تساهلت، يجب أن نلزم منازلنا حماية لنا و لأحبائنا حتى يجيب الله الفرج.
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