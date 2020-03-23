إصابات الأجانب بـ"كورونا" في المغرب .. الفرنسيون يتصدرون القائمة

هسبريس من الرباط

كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس، أن الفرنسيين يتصدرون قائمة الأجانب المصابين بفيروس "كورونا" في المغرب.

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في المملكة ما مجموعه 115 حالة مؤكدة إلى غاية مساء الأحد، بينما استُبعدت 512 حالة بعد التحاليل المخبرية السلبية.

أما حصيلة الأجانب من فيروس "كورونا" في المغرب، فبلغت، إلى حدود آخر المعطيات المتوصل بها، 12 إصابة؛ منها ثماني حالات لأجانب من جنسيات فرنسية، وبقية الإصابات الأجنبية تتوزع على حالة واحدة لكل من ألماني وكندي وإسباني وسنغالي.

وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الصحة المغربية، فإن عدد الحالات الوافدة من الخارج، إلى حدود يوم الأحد، هو 72 حالة، بينما بلغ عدد حالات المخالطين بالمغرب 36 حالة محلية.

وفي الثاني من شهر مارس الجاري، أعلن المغرب تسجيلَ أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب"، لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية، ليرتفع الرقم بعد مرور حوالي 20 يوما إلى أزيد من مائة حالة و4 وفيات.

وفي إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية، من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء.

لكن وتيرة ارتفاع تسجيل حالات محلية قد يدفع السلطات المغربية إلى إعلان المرور إلى المرحلة الثانية لمواجهة الوباء الفتاك، في غضون الأيام القليلة المقبلة.