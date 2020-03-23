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كُتّاب وآراء
إصابات الأجانب بـ"كورونا" في المغرب .. الفرنسيون يتصدرون القائمة
كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس، أن الفرنسيين يتصدرون قائمة الأجانب المصابين بفيروس "كورونا" في المغرب.
وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في المملكة ما مجموعه 115 حالة مؤكدة إلى غاية مساء الأحد، بينما استُبعدت 512 حالة بعد التحاليل المخبرية السلبية.
أما حصيلة الأجانب من فيروس "كورونا" في المغرب، فبلغت، إلى حدود آخر المعطيات المتوصل بها، 12 إصابة؛ منها ثماني حالات لأجانب من جنسيات فرنسية، وبقية الإصابات الأجنبية تتوزع على حالة واحدة لكل من ألماني وكندي وإسباني وسنغالي.
وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الصحة المغربية، فإن عدد الحالات الوافدة من الخارج، إلى حدود يوم الأحد، هو 72 حالة، بينما بلغ عدد حالات المخالطين بالمغرب 36 حالة محلية.
وفي الثاني من شهر مارس الجاري، أعلن المغرب تسجيلَ أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب"، لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية، ليرتفع الرقم بعد مرور حوالي 20 يوما إلى أزيد من مائة حالة و4 وفيات.
وفي إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية، من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء.
لكن وتيرة ارتفاع تسجيل حالات محلية قد يدفع السلطات المغربية إلى إعلان المرور إلى المرحلة الثانية لمواجهة الوباء الفتاك، في غضون الأيام القليلة المقبلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
أولا: التكثيف من عملية التحاليل للكشف على المصابين. ومن الضروري ان تحاول التوفر على الامكانيات بأي طريقة للتكثير من عدد المختبرات المؤهلة للكشف على الأقل مختبر في كل جهة.
ثانيا: العودة الى أرشيف الرحلات واستدعاء جميع الوافدين الى التراب الوطني والقيام بالتحليل والزامهم بأداء واجبات الكشف.
ثالثا: الزام المواطنين بالمكوث في منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى.
رابعا: الاستماع الى جميع المواطنين الذين يشعرون بأنهم يشكون في اصابتهم والسؤال عن الاعراض التي لديهم.
اعلم ان امكانيات الدولة محدودة لكننا نعيش حاليا وضعا اسثنائيا يتطلب من الجميع القيام بدوره على اكمل وجه.
كما أوجه شكرا خاصا لكل الأطر الطبية والأمنية الساهرة على تجاوز هذه المحنة.
#خليك_فدارك.
الله الوطن الملك.
كان على الدولة تغلق جميع المعابر والمطارات مند بداية الفيروس في اسبانيا وايطاليا لان اغلب المسافرين لي دخلوا التراب الوطني اختلطوا مع الاروبيين وجاو براكتهم