جمعية حقوق التلميذ تنوّه بمجهودات وزارة التربية

هسبريس من الرباط

قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إنه يتابع حالة التعبئة الوطنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وما صاحبها من إجراءات احترازية لمختلف مؤسسات الدولة، بما فيها مجهودات المصالح المركزية والخارجية لوزارة التربية الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستمرارية البيداغوجية بعد الإعلان الرسمي عن توقف الدراسة الحضورية وإعلان حالة الطوارئ الصحية.

وثمن المكتب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، المجهودات المبذولة على صعيد وزارة التربية الوطنية مركزيا وجهويا وإقليما ومحليا، موجها التحية للأطر التربوية والإدارية على نبل العمل المبذول لمواصلة الدراسة عن بعد، لتعويض الدروس الحضورية في المؤسسات التربوية.

وعبر التنظيم الجمعوي ذاته عن أمله ألا تؤثر ظروف الاستثناء والاستعجال في إعداد الدروس وتقديمها بالجودة المطلوبة في حدودها الدنيا منهجيا ومعرفيا، على اعتبار أن الأسبوعين الفاصلين عن العطلة مخصصان للدعم والمراقبة المستمرة، داعيا إلى أخذ العبرة من الظرفية الحالية والعمل على إنشاء بنك للدروس والموارد الرقمية لكل المستويات والأسلاك الدراسية لاستثمارها عند الضرورة.

وناشدت الجمعية كل التلاميذ والتلميذات، وأسرهم، التحلي بروح المسؤولية والمواطنة، والالتزام بتعليمات كل مصالح الدولة الوقائية، والعمل الدراسي الجدي من داخل المنازل، من خلال المنصات الدراسية ومختلف وسائط الاتصال للوزارة، واستثمار كل مصادر المعرفة.

وأعلنت الجمعية أنها ستوجه مراسلة رسمية إلى وزارة التربية الوطنية تتضمن اقتراحاتها المفصلة كمساهمة منها لتجاوز هذه المرحلة الطارئة بنجاح، وبما يخدم المصلحة الفضلى للتلاميذ.