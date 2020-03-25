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الرئيسية | مجتمع | نجاعة مبادرة "التدريس عن بُعد" تدخل الحسم بعد أسبوع التجريب

نجاعة مبادرة "التدريس عن بُعد" تدخل الحسم بعد أسبوع التجريب

نجاعة مبادرة "التدريس عن بُعد" تدخل الحسم بعد أسبوع التجريب
هسبريس - نورالدين إكجان
الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:01

أسبوع التجربة الأولية انتهى بالنسبة إلى وزارة التربية الوطنية، ومبادرة "التعليم عن بُعد" باتت واقعا يفرض نفسه أمام المتعلمين والأساتذة من أجل مواصلة التحصيل الدراسي عوض المدرجات.

وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها وزارة أمزازي لتدارك ما يفوت الطلاب بسبب أزمة "كورونا"، فإن كثيرا من المهنيين والمتمدرسين يشددون على ضرورة تنظيم المسألة وتمكين كافة المستهدفين من العملية.

ولم يعرف المغرب في ما سبق أي تجربة للتعليم عن بُعد؛ لكن الوزارة بادرت بسرعة إلى إطلاق بوابة رقمية موجهة إلى التلاميذ والأساتذة، تتوفر على دروس مصورة وأخرى مكتوبة، إضافة إلى تخصيص القناة الرابعة العمومية لبث برامج تعليمية.

ويطرح قرار التعليم عن بُعد إشكالاً في المغرب؛ فالاستفادة مما توفره المنصة الرقمية لوزارة التربية الوطنية يتطلب أن يكون جميع التلاميذ متوفرين على حواسيب مرتبطة بالأنترنيت، وهو أمر يصعب الجزم بتوفره لدى غالبية الأسر المغربية.

وفي السياق أورد، عبد الوهاب السحيمي، قيادي نقابي وفاعل تربوي، أن عملية "التعليم عن بُعد"، التي تم اعتمادها في المغرب لتعليم التلاميذ والطلبة بعد توقف الدراسة الاضطراري بعد انتشار وباء "كورونا"، خطوة لم يتم الاستعداد لها بالشكل الكافي من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية.

وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخطوة تدخل في إطار القرارات الارتجالية التي دأبت الوزارة الوصية على اتخاذها في القطاع، مشيرا إلى أنه اليوم، وبعد أسبوع من بدء التعليم عن بُعد، لا يزال الملايين من أبناء المغاربة خارج هذه العملية ولا يستفيدون منها البتة.

وأوضح المتحدث أنه على الرغم من مجهودات الأساتذة الذاتية وتواصلهم المباشر مع الآباء ما زالت العملية تعرف تعثرا كبيرا؛ فالعديد من أبناء المغاربة لا يتوفرون على هواتف ذكية خاصة أطفال العالم القروي، ناهيك عن الغياب التام لشبكة الأنترنيت.

وشدد السحيمي على أن "الوزارة الوصية لم تقم بأي مجهود لدعم هؤلاء التلاميذ المنحدرين أغلبهم من فئات اجتماعية هشة بلوحات إلكترونية مشحونة بالأنترنيت. فكيف يمكن، إذن، إنجاح هذه العملية في ظل هذه الظروف؟"، يتساءل القيادي النقابي والفاعل التربوي.

وسجل المتحدث أن القناة الرابعة الثقافية هي القناة الوحيدة التي تبث دروسا للمتعلمين؛ الشيء الذي يجعل الحيز الزمني لكل حصة دراسية ضيق جدا، فيجد التلاميذ صعوبة كبيرة في مواكبة الشرح، بالإضافة إلى أنها تركز على المستويات الإشهادية فقط وبالتالي سيضيع متعلمو المستويات الأخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - فاعل جمعوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:07
ينبغي توجيه نصيب من صندوق كورونا إلى إمداد الطلبة و التلاميذ و المدرسين أيضا بوسائل العمل ... إنتهى الكلام لأن خير الكلام ما قل ودل .
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2 - Saad الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:10
Le ministère d'éducation veut et par intention, ignorer le fait que des millions d'eleves n'ont pas accès à internet ni à un smartphone ou Ipad pour avoir accès à l'information. Donc tout ce que
ministère effectue est une propagande que tout le monde s'instruie alors que nos eleves et là je parle des plus excellents et situés dans Casablanca n'ont
pas la connexion et se plaignent de la mauvaise connexion et de la mauvaise transmission de l'information
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3 - اب تلميذ الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:14
ابني يتابع الدروس من القناة الرابعة بانتظام وكذا موقع تيس ، ونحن نساعده في البيت بما استطعنا ، المرجو من السيد السحيمي ان يقول كلمة ايجابية واحدة في حياته ، حتى في عز الازمة ينتقد ، سبحان الله العظيم بعض البشر لا تعرف من اين يفكر .
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4 - ملاحظ الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:15
كل واحد خدمتو باينة.الأستاذ مكانه القسم و الدروس تلقى حضوريا أي عمل لا يستوفي هذه الشروط فهو غير إلزامي و بدون مفعول و لا نتائج و لا يراعي تكافؤ الفرص.
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5 - ابو صفا الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:15
العملية ايجابية لكن يجب التركيز على التلفاز لانه متوفر لدى 100%من المغاربة مع ضرورة تمديد فترة التعلم وتحديد جدولة زمنية محددة ومعروفة لدى المتعلمين والآباء لانه لا يمكن أن نظل ننتظر طول الييوم دون ان نعرف متى سيكون بث المستوى الذي نريد من غيره.
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6 - نورة الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:17
ماجاء في المقال صحيح مثال يقتدى حي معكم الان وليداتي ديتهم لقلعة سراغنة عند وليدية نظرا لضروف التي كنت امر منها كنشتغل في مطعم من 10صباح حتى 12ليل وليدتي كيبقاو في دار بلي كنتلقى مع شي حد من لحومة كيقولولي وليداتك جاو من مدرسة وخرج يلعب في زنقة وخصوصا بلي تلقينا اومر بقطع ابدراسة كان لحل عندي لوحيد نديهم لدارنا الى انا غنبقى خدامة وليداتي في زنقة ولمرض معندي تحل ديتهم ورجعت لعمل ديالي حتى اعلنو الحجز الصحي واغلاق المقاهي والمطاعم وقطع حركة النقل بين المدن مبقاش عندي حل نمشي عند وليداتي خفت نمشي نقل معيا لفيروس من لحافلة او من لمحطة ولى عندي بزاف احتملات في راسي قررت نبقى في كزا لمهم وليداتي في امان ولكن متلقينا حتى شي معلومات من مدارس لوليدات او اي محاولة من لاساتدة رغم انا ارقام هوتف ديالنا عند لمؤسسات
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7 - Hiba الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:21
D'une part, il y a ce problème de logistique comme PC ou tablette surtout dans les zones rurales.
D'autres part, dans les zones urbaines, la connexion n'est pas à la hauteur et même si vous vous investissez pour donner une conférence sur Skype ou d'autres applications, vous vous verrez interrompus à chaque fois par une connexion instable.
C'est affligeant, mais c'est la réalité.
Donc, je sollicite les opérateurs Orange, Inwi et Maroc Télécom à augmenter le débit internet de leurs abonnés pour faciliter la transmission des savoirs.
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8 - المخلوف الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:22
بعد أسبوع من هذه التجربة الجديدة والتي أتت بغتة ضمن ضرفية استثنائية نلاحظ ان هذه العملية واخص هنا بالذكر العالم القروي،تواجه مجموعة من الاكراهات والمتمثلة في عزوف التلاميذ على التفاعل والمشاركة إضافة الى عدم توفر الآباء والاطفال على لوائح رقمية او حواسيب مرتبطة بالانترنيت او احيانا أخرى على هواتف ذكية.
ففي صف واحد مثلا مكون من 30 تلميذا تجد 4 او 5 اطفال هم المواكبين لهذه العملية.
الفرص غير متكافئة لا من حيث تقديم الدروس ولا من حيث التقويم والدعم.
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9 - النوري عبد اللطيف الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:24
مبادرة تزيد من إظعاف قدرات التلاميذ شيء واضح وربما تكون مبادرة لملئ الفراغ لا غير.
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