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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: 15 إصابة بـ"كورونا" في مكناس قادمة من دولة عربية

وزارة الصحة: 15 إصابة بـ"كورونا" في مكناس قادمة من دولة عربية

وزارة الصحة: 15 إصابة بـ"كورونا" في مكناس قادمة من دولة عربية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:00

كشف مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، محمد اليوبي، مساء اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات الـ22 المسجلة بمدينة مكناس يتضمن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" مرتبطة بوفد من السياح الذي شاركوا في رحلة سياحية منظّمة إلى إحدى الدول العربية وقدموا على متن طائرة واحدة.

وقال اليوبي إنّ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ بالمغرب قد ارتفع إلى 170 حالة، بعد تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بين يوم أمس واليوم.

وفي ما يخص التوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكدة المسجلة بالمغرب فقد جاءت، حسب المسؤول ذاته، كالتالي جهة الدار البيضاء سطات سجلت 42 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة (40)، وجهة فاس - مكناس ( 36 )، وجهة مراكش - آسفي (22)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (11)، والجهة الشرقية 7 حالات، وجهة سوس ماسة (6)، وجهة بني ملال خنيفرة 4 حالات، وجهة درعة تافيلالت وجهة كلميم واد نون حالة لكل جهة، في حين لم تسجل جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، أي حالة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات المؤكدة، يشير السيد اليوبي، فقد سجلت مدينة الدار البيضاء أكبر عدد من الحالات بـ41 حالة، تليها مدينة الرباط بـ23 حالة، ثم مدينتي مراكش ومكناس بـ22 حالة لكل واحد منها، ومدينة فاس بـ14 حالة، موضحة أن حالة مدينة مكناس التي سجلت عرفت 22 حالة، جراء 15 حالة كلها مرتبطة بفوج من السياح الذين قاموا برحلة منظمة إلى إحدى الدول العربية وقدموا على متن طائرة واحدة.

وأضاف أنّ حالة وفاة جديدة قد سُجِلَت لشخص مسنّ كان يعاني من مرض عضال تمّ التكفل به يوم أمس وهو قادم من هولاندا، ويبلغ من العمر ستّة وسبعين سنة وكان مرضه يتطلّب علاجا يضعف المناعة، مع تسجيل حالة شفاء تامّ جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد، لسّيدة تبلغ ثمانين سنة، لترتفع حالات التعافي لستّ حالات.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 685 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - الواقعي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:07
الدولة العربية هي مصر .لا اعرف لماذا التكتم على الحقيقة واش المرض ليه مجاملات دبلوماسية .راه كلشي كيعرف ان مصر مستفحل فيها المرض بشكل كبير و دول كثيرة تشكات من حالات مرضو في مصر.
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2 - Ali الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:09
أعتقد أن وتيرة الشفاء ضعيفة في المغرب أنا أطرح سؤال فقط ربما طريقة المعالجة ناقصة شوية أو المشرف العام عليه الإستعانة بخبرة تساعده في تحديد برتكول فعال
الفحص المبكر قد يساعد و وتيرة التحاليل لا تقارن و بطيئة للغاية
لو كانت مثل الدول الكبرى لتمت محاصرة الوباء بسرعة
أرجوا توضيح الخلل مع الإسراع في التدارك
المغرب تأخر في غلق الأبواب إذن نريد تسريع الفحص و شكرا
نسأل الله أن يحفظ كل إنسان و يقيه شر الوباء و المرض
بعد فقدان العمل و الطمأنينة
بهذه المناسبة نطالب الدولة أن تضرب بيد من حديد الشركات التي ستستغل الفرصة كي تسرح أصحاب الأقدمية أو إعلان الإفلاس دون إعطاء الحقوق
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3 - mehdi الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:09
الدول كدير التحاليل لأكثر من 5000 شخص يوميا، أو حنا درنا التحاليل لقرابة 700 شخص !!
الأرقام لا تعطي الصورة الحقيقية لتفشي الفيروس.
يجب تجهيز أكبر عدد ممكن من المختبرات بوسائل اللازمة.
الله يحفضنا.
نبقاو فديورنا.
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4 - البيضاوي11 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:10
هنيءاللسيدة التمانينبة وشفاءا للجميع.مع الحذر داءما
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5 - وجدي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:10
مع الاسف السيد لتوفا من مدينة وجدة
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6 - المنتصر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:10
كورونا تخبط خبط عشواء ....
اطلبوا السماحة بينكم و العفو ايها الناس ....ما دمتم على قيد الحياة ...
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7 - ملاحظ الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:11
كورونا تجناحنا و انتشارها بيتزايد ولا مفر الا الجلوس في المنزل والدعاء
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8 - Contrex الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:11
يا رب تحد البأس.
اللهم رب الناس أذهب البأس إشف أنت الشافي شفاءا لا يغادر سقما.
يجب أن يلزم الناس البيوت.وا عباد الله رآه شهر على الأكتر وتعود الحياة بإذن خالقها إلى عادتها.
ولاكن لا حياة لمن تنادي.
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9 - الكرموسي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:12
حنا مافهمنا والو تقولون أن الحدود مغلقة و نرى سياح قادمين من دول أخرى
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10 - اخوكم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:13
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء
و جزاكم الله خيرا على المعلومات
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11 - Ben yazgha ville el menzel الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:13
اللهم اشفي جميع المصابين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك إنك على كل شيئ قدير
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12 - حمزة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:13
الله يحفظ مكناس وجميع المدن المغربية
بمكناس مازال سيارات ببلاكات أجنبية تجوب شوارع مكناس
الله يحفظ
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13 - عبدو الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:13
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .أناشد المسؤولين بتخصيص مجموعات طبية مجهزة متنقلة للقيام فالفحص العشوائي بمختلف المدن كعملية وقائية استباقية والله ولي التوفيق
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14 - نهيلة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:13
ليستر هاد شي غادي و كيكتر لا يحفظنا و صافي هدشي لي بستطاعتنا نديروه نحمد الله و نشكروه❤
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15 - Ingenieur الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:13
On veux un statu par ville SVP..est ce que c'est difficile ça?
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16 - riony الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:13
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .أناشد المسؤولين بتخصيص مجموعات طبية مجهزة متنقلة للقيام فالفحص العشوائي بمختلف المدن كعملية وقائية استباقية والله ولي التوفيق
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17 - hajji الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:14
يجب تعقيم مدينة مكناس كما هو الشأن في باقي المدن ان المرض سيتفشى اكثر لا قدر الله اذا لم تعقم الازقة و الاسواق الشعبية التي يتوافد اليها الناس للتبضع و تصبح الخضروات و الفواكه حاملة للفيروس.
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18 - راجية رحمة اللخ الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:14
اللهم لطفك يارب.. اتمنى من الجميع ان يلتزم بيته .. العدد بدأ بالارتفاع والبعض لا زال غير آبه لما يجري ..المرض خطير ..لنكن واحد حتى يمن علينا الله برحمته ويرفع عنا هذا الوباء..
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19 - البكاي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:16
يا سلام سلمنا ويا مؤمن أمنا . #نبقاو فالدار
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20 - dadwan الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:16
الله أحد الباس الله إلطف بنا مزيدا من الحدرب.
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21 - Yahya biladi الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:16
مزيد اليقضة و الحدر الشديد.
ارجو من الوعي ان يتغلب على الجهل.
النظافة والحجر المنزلي هو الدواء .
اللهم لطفك ياربك.
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22 - aziz ben الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:17
كرونا موت يحب التجمعات والاكتضاض
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23 - سلام عليكم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:17
ياك سمعنا مابقاوش رحلات من خارج كيفاش دخلو هادو
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24 - وسيم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:17
ياك مغرب غالق الحدود جوا ابرا مع عالم كفاش دخل هاد وفد سياحي وعباد الله وش كطلبو من مواطن ابقا في دار ايممتال تعليمات انتوما كتفلاو
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25 - متتبعة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:17
le pays c est l egypte il fallait interdire les entrèes et sorties de l egypte
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26 - magic الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:17
Rabat Salé Kenitra = 40 machi 23
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27 - محمد لعيوني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:18
غلق المجال الجوي نهائيا والتكفل بنفقات الاقامة والاكل لمواطنينا هناك من طرف الدولة حتى تنفرج الغمة او انزال كل الطائرات في مطار واحد ومن هناك الى مستشفى ميداني
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28 - تمازغا للامازيغ الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:18
العرب يقومون بزيارة اخوانهم العرب واهلهم وذهبوا لزيارة بلدانهم الاصليه . المشكل انهم يفضلون العيش في بلدان اخرى عوض العيش في الحضارة العربية الفقيرة إن لم نقل الغير موجودة او ما صنعه لهم العجم.
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29 - Anas الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:18
الدولة هي مصر و حتى تقارير صحفية و طبية غير رسمية تؤكد ان عدد المصابين في مصر هو بالالاف وسط تكتم السلطات.
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30 - hassan الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:19
ههههههههه لمادا تاخروا في غلق الحدود ؟؟؟؟
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31 - Said k الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:19
يجب على القادمين من خارج المملكة ان يذهبوا مباشرة إلى المستشفى وهذا ليس عيبا فكلنا معرضين للمرض
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32 - كريم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:19
فيروس كورونا كان في المغرب من مده بعيدة قادما من أوروبا عن طريق السياح الذين بلانا الله بهم .
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33 - Ali الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:20
ايوا دعيوا الله باش يسيفط لكم علاج للفيروس
أما العلم فلا يصلح لشيئ كله قدر
الصلاة أيضا تعالج حسب دراسات شيخ سعودي..
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34 - Hicham sale الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:20
اولا المغرب مقارنة بالدول الاخرى فعدد الاصابات لم يتضاعف بشكل كبير والحمد لله وهدا راجع للعمل الكبير والمجهودات التى تقوم بها الدولة وما علينا الا الاتزام
بكل القرارات
والملاحضة بان هدا الوباء انتشر بشكال كبير في الدول المتقدمة.
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35 - مواطن مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:21
المرجو عدم التكتم على الحقيقة فلا يجب الخلط بين المرض و السياسة يجب ذكر هذه الدولة العربية بكل وضوح مع الشعب
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36 - الرائد حسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:21
مصر قنبلة كورونا المسكوت عنها نظامها تكتم على المرض و مازال و تفشى في ضباط الجيش و الكثير يرجح إصابة السيسي كذلك ...اللهم احفظ الشعب المصري من السيسي و كورونا
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37 - زكرياء الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:21
السلام عليكم ورحمة الله
في نظري المتواضع أقول الدولة تقوم بواجبها تجاه المواطنين، وعلى الشعب أن يثبت حضارته ووعيه بخطورة الأمر وعلى القائمين بالمساجد أن ينادو في الناس من خلال مكبرات صوامع المساجد بدعوة الناس للبقاء في المنازل ويساعدو رجال الأمن وأعوان السلطة بلادنا تمر بمحك وعلينا ان نحارب من أجل كل طفل وشيخ وإمرأة
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38 - مغلغل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:22
اللهم ان هذا منكر . كنا هانيين حتا حليتو سماء لي جا ينزل . اما لي مشا يبقا تما . بقاو فديوركم مابغينا وفيات ولا حالات جداد .
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