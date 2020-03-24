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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: 15 إصابة بـ"كورونا" في مكناس قادمة من دولة عربية
كشف مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، محمد اليوبي، مساء اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات الـ22 المسجلة بمدينة مكناس يتضمن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" مرتبطة بوفد من السياح الذي شاركوا في رحلة سياحية منظّمة إلى إحدى الدول العربية وقدموا على متن طائرة واحدة.
وقال اليوبي إنّ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ بالمغرب قد ارتفع إلى 170 حالة، بعد تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بين يوم أمس واليوم.
وفي ما يخص التوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكدة المسجلة بالمغرب فقد جاءت، حسب المسؤول ذاته، كالتالي جهة الدار البيضاء سطات سجلت 42 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة (40)، وجهة فاس - مكناس ( 36 )، وجهة مراكش - آسفي (22)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (11)، والجهة الشرقية 7 حالات، وجهة سوس ماسة (6)، وجهة بني ملال خنيفرة 4 حالات، وجهة درعة تافيلالت وجهة كلميم واد نون حالة لكل جهة، في حين لم تسجل جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، أي حالة.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات المؤكدة، يشير السيد اليوبي، فقد سجلت مدينة الدار البيضاء أكبر عدد من الحالات بـ41 حالة، تليها مدينة الرباط بـ23 حالة، ثم مدينتي مراكش ومكناس بـ22 حالة لكل واحد منها، ومدينة فاس بـ14 حالة، موضحة أن حالة مدينة مكناس التي سجلت عرفت 22 حالة، جراء 15 حالة كلها مرتبطة بفوج من السياح الذين قاموا برحلة منظمة إلى إحدى الدول العربية وقدموا على متن طائرة واحدة.
وأضاف أنّ حالة وفاة جديدة قد سُجِلَت لشخص مسنّ كان يعاني من مرض عضال تمّ التكفل به يوم أمس وهو قادم من هولاندا، ويبلغ من العمر ستّة وسبعين سنة وكان مرضه يتطلّب علاجا يضعف المناعة، مع تسجيل حالة شفاء تامّ جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد، لسّيدة تبلغ ثمانين سنة، لترتفع حالات التعافي لستّ حالات.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 685 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
الفحص المبكر قد يساعد و وتيرة التحاليل لا تقارن و بطيئة للغاية
لو كانت مثل الدول الكبرى لتمت محاصرة الوباء بسرعة
أرجوا توضيح الخلل مع الإسراع في التدارك
المغرب تأخر في غلق الأبواب إذن نريد تسريع الفحص و شكرا
نسأل الله أن يحفظ كل إنسان و يقيه شر الوباء و المرض
بعد فقدان العمل و الطمأنينة
بهذه المناسبة نطالب الدولة أن تضرب بيد من حديد الشركات التي ستستغل الفرصة كي تسرح أصحاب الأقدمية أو إعلان الإفلاس دون إعطاء الحقوق
الأرقام لا تعطي الصورة الحقيقية لتفشي الفيروس.
يجب تجهيز أكبر عدد ممكن من المختبرات بوسائل اللازمة.
الله يحفضنا.
نبقاو فديورنا.
اطلبوا السماحة بينكم و العفو ايها الناس ....ما دمتم على قيد الحياة ...
اللهم رب الناس أذهب البأس إشف أنت الشافي شفاءا لا يغادر سقما.
يجب أن يلزم الناس البيوت.وا عباد الله رآه شهر على الأكتر وتعود الحياة بإذن خالقها إلى عادتها.
ولاكن لا حياة لمن تنادي.
و جزاكم الله خيرا على المعلومات
بمكناس مازال سيارات ببلاكات أجنبية تجوب شوارع مكناس
الله يحفظ
ارجو من الوعي ان يتغلب على الجهل.
النظافة والحجر المنزلي هو الدواء .
اللهم لطفك ياربك.
أما العلم فلا يصلح لشيئ كله قدر
الصلاة أيضا تعالج حسب دراسات شيخ سعودي..
بكل القرارات
والملاحضة بان هدا الوباء انتشر بشكال كبير في الدول المتقدمة.
في نظري المتواضع أقول الدولة تقوم بواجبها تجاه المواطنين، وعلى الشعب أن يثبت حضارته ووعيه بخطورة الأمر وعلى القائمين بالمساجد أن ينادو في الناس من خلال مكبرات صوامع المساجد بدعوة الناس للبقاء في المنازل ويساعدو رجال الأمن وأعوان السلطة بلادنا تمر بمحك وعلينا ان نحارب من أجل كل طفل وشيخ وإمرأة