وزارة الصحة: 15 إصابة بـ"كورونا" في مكناس قادمة من دولة عربية

هسبريس من الرباط

كشف مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، محمد اليوبي، مساء اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات الـ22 المسجلة بمدينة مكناس يتضمن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" مرتبطة بوفد من السياح الذي شاركوا في رحلة سياحية منظّمة إلى إحدى الدول العربية وقدموا على متن طائرة واحدة.

وقال اليوبي إنّ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ بالمغرب قد ارتفع إلى 170 حالة، بعد تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بين يوم أمس واليوم.

وفي ما يخص التوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكدة المسجلة بالمغرب فقد جاءت، حسب المسؤول ذاته، كالتالي جهة الدار البيضاء سطات سجلت 42 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة (40)، وجهة فاس - مكناس ( 36 )، وجهة مراكش - آسفي (22)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (11)، والجهة الشرقية 7 حالات، وجهة سوس ماسة (6)، وجهة بني ملال خنيفرة 4 حالات، وجهة درعة تافيلالت وجهة كلميم واد نون حالة لكل جهة، في حين لم تسجل جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، أي حالة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات المؤكدة، يشير السيد اليوبي، فقد سجلت مدينة الدار البيضاء أكبر عدد من الحالات بـ41 حالة، تليها مدينة الرباط بـ23 حالة، ثم مدينتي مراكش ومكناس بـ22 حالة لكل واحد منها، ومدينة فاس بـ14 حالة، موضحة أن حالة مدينة مكناس التي سجلت عرفت 22 حالة، جراء 15 حالة كلها مرتبطة بفوج من السياح الذين قاموا برحلة منظمة إلى إحدى الدول العربية وقدموا على متن طائرة واحدة.

وأضاف أنّ حالة وفاة جديدة قد سُجِلَت لشخص مسنّ كان يعاني من مرض عضال تمّ التكفل به يوم أمس وهو قادم من هولاندا، ويبلغ من العمر ستّة وسبعين سنة وكان مرضه يتطلّب علاجا يضعف المناعة، مع تسجيل حالة شفاء تامّ جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد، لسّيدة تبلغ ثمانين سنة، لترتفع حالات التعافي لستّ حالات.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 685 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".