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الرئيسية | مجتمع | الإصابات المؤكدة بـ"كورونا في المغرب .. التوزيع الجغرافي والزمني

الإصابات المؤكدة بـ"كورونا في المغرب .. التوزيع الجغرافي والزمني

الإصابات المؤكدة بـ"كورونا في المغرب .. التوزيع الجغرافي والزمني
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:20

أعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 27 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمغرب إلى 170 حالة.

وأوضح اليوبي في تصريح صحافي، أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى خمس حالات، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى ست حالات، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن استبعاد 685 حالة كان من المحتمل أن تكون مصابة ولكن التحليلات المخبرية أكدت عكس ذلك.

وفي ما يخص التوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكدة المسجلة بالمغرب فقد جاءت، حسب المسؤول، كالتالي جهة الدار البيضاء سطات سجلت 42 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة (40)، وجهة فاس - مكناس ( 36 )، وجهة مراكش - آسفي (22)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (11)، والجهة الشرقية 7 حالات، وجهة سوس ماسة (6)، وجهة بني ملال خنيفرة 4 حالات، وجهة درعة تافيلالت وجهة كلميم واد نون حالة لكل جهة، في حين لم تسجل جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، أي حالة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات المؤكدة، يشير اليوبي، فقد سجلت مدينة الدار البيضاء أكبر عدد من الحالات بـ41 حالة، تليها مدينة الرباط بـ23 حالة، ثم مدينتي مراكش ومكناس بـ22 حالة لكل واحد منها، ومدينة فاس بـ14 حالة، موضحة أن حالة مدينة مكناس التي سجلت عرفت 22 حالة، جراء 15 حالة كلها مرتبطة بفوج من السياح الذين قاموا برحلة منظمة إلى إحدى الدول العربية وقدموا على متن طائرة واحدة.

ولفت إلى أنه في ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة وفاة إضافية لدى شخص مسن (76 سنة) قدم من هولندا وكان يعاني من مرض عضال يتطلب علاجا يضعف من المناعة، وتم التكفل به يوم أمس.

أما في ما يتعلق بالأشخاص المتعافين تماما، يقول اليوبي، فقد تم تسجيل حالة شفاء تام إضافية اليوم لدى سيدة تبلغ من العمر 80 سنة كان متكفل بها بمدينة الفقيه بن صالح، ليصبح العدد الإجمالي للذين تعافوا نهائيا وتثبت ذلك مخبريا، ست حالات.

وأضاف أنه في ما يخص توزيع الحالات حسب مكان انتقال العدوى فإن 97 حالة هي حالات وافدة، فيما 73 حالة التي تم تسجيلها كانت محلية، لتكون بذلك النسبة المئوية هي 57 بالمئة بالنسبة للحالات الوافدة، و43 قي المئة للحالات المحلية.

بالنسبة لتوزيع الحالات حسب خطورة الحالة أثناء التكفل بها بالمستشفى، يشير المسؤول، فإن 85 في المئة من الحالات كانت بسيطة وحميدة، قي ما كانت 15 في المئة من الحالات نسبيا متطورة إلى خطيرة.

وأشار إلى أن التوزيع الزمني لتسجيل الحالات فقد كشف أن الأسبوع الفارط سجل نسبة عالية من الحالات حيث وصل مجموع الحالات المسجلة إلى 98 حالة، في ما سجل خلال الأسبوع الجاري، ما بين يومي أمس واليوم، 37 حالة.

كما سجل أن مجموع المخالطين الذين تم تتبعهم صحيا وصل إلى 2878 منهم 2158 لا زالوا إلى حد الآن تحت المراقبة الصحية، في ما خرج من هذه المراقبة 621 شخص أمضوا فترة 14 يوما دون أن تسجل بينهم حالة إصابة، لافتا إلى أن من ضمن الأشخاص الذين كانوا تحت المراقبة الصحية هناك 32 شخص تم تسجيلهم كحالات من بين 170 حالة المؤكدة حاليا في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (66)

1 - بدر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:29
هل توجد في مدينة طنجة حالة كورونا مؤكدة
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-61
2 - zouhair الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:29
ze3ma s3ib diro had les données sous forme de graphe pour que ca soit plus lisible ?
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72
3 - الله يبطف الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:29
ممكن الا التزم كل مواطن بالارشادات الصحية اننا نتغلبو على هاذ الوباء ويبداو يتشافاو الناس لي مراض او الحالات الجديدة تقل تدريجيا حتى نوصلو لصفر حالة ان شاء الله.اللهم لطفك
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119
4 - MALCOM X الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:31
ملاحظة يجب الانتباه اليها وهي انخفاض الحالات المصابة كلما اتجهنا الى الجنوب هل لدرجة الحرارة علاقة بنسبة الاصابات
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46
5 - رأي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:31
المرجو تجهيز الفنادق لاستقبال المصابين بنيتها التحتية تسمح الاستقبال اامصابين من الدرجة الثانية او الثالثة
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48
6 - أستاذة وطنية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:32
يا ربي ألطف بها واهدي المغاربة إلى الجلوس في بيوتهم لتفادي انتشار العدوى لان دول متقدمة انهارت أمام الفيروس ماذا عنا نحن الذين نمتلك أدوات ووسائل محدودة
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59
7 - نجيم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:32
نريد اسماء مدن وليس الجهات لماذا هذا التكتم....نحن لسنا في الانتخابات ...حالة الطوارئ تكون خصوصا بعد 6 ولكن قبل هذه الساعة تقريبا الحياة عادية الشيئ الذي يشكل خطورة على تفشي الوباء الله يحفظ شعبنا وبلدنا
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61
8 - نبيل المغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:33
دابا نقدرو نقولو ان هادا تقرير مفصل، شكرا هيسبريس
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32
9 - عادل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:33
بالنسبة لجنوب المغرب راه عاطينها لمساخن وشريب أتاي لمليح، ماتخفوش عليهم...
تحية لخوتنا في الصحراء المغربية
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52
10 - XXX الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:34
شكرا على هذه الشفافية .. و المرجو تفسير لمن له ضرورة في سفر لاجل التطبيب .. ماذا نفعل في هذه الحالة
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23
11 - رضوان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:35
الحل المثالي للحد من إنتشار الفيروس هو QR لقد أعطى نتائج مبهرة في الصين و بالخصوص في مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس حيث أصبح عدد المصاببن هو صفر حالة بعد إعتمادهم على هذه الوظيفة
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-10
12 - ali الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:35
Salam
Notre ministre du nouvel svp Hespress merci
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-6
13 - البصري الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:35
متمنياتنا بالشفاء للجميع و الرحمة لمن وافته المنية ....
و املنا ان يتراجع العدد الى الصفر و لا تسجل اية حالة جديدة مستقبلا ...
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51
14 - redwane الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:36
الله إيدير الخير
نطلب السلامة
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21
15 - Rachida الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:38
المشكل الحقيقي هو غياب الفحص العام للساكنة!! لا نستطيع التحكم في فيروس دون القيام بالكشف على اكبر عدد ممكن من المواطنين!! عدد الاسرة فالمستشفيات ضعييف جدا و غياب الفحص ينذر بكارثة ان لم يلطف بنا الله سبحانه و تعالى!! المرجو من جميع المغاربة الالتزام بمنازلهم و الدعاء
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29
16 - عدو الوباء الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:39
اللهم احفظ عبادك وافر عنهم هذا الوباء
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15
17 - مصطفى لعيون سيدي ملو الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:41
مزيد من الحيطة والحذر بقاو فديوركوم مبقاش بزاف وغدي ينقصو الحالات يا ربي تنزل الرحمة من عندك والحمد الله امطار الخير راها تنزل فالعيون الشرقية
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27
18 - ابراهيم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:41
الحالات المسجلة في جهة سوس ثابثة مند اسبوع وعددها 6..وهذا مؤشر جيد جدا ...أتمنى مع عزل الجهات والمدن أن تبدأ العدوى في الانحسار مناطقيا بحيث يسهل نوعا ما التعامل مع الحالات المعزولة ..
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37
19 - متتبع الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:41
الله احفضنا من هذه الجائحة الزموا بيوتكم حتى يكشف عنا الله هذه الغمة و بشرونا بغرة شهر شعبان
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18
20 - ...... الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:42
نسال الله الشفاء العاجل للجميع
ملاحطة جهة اكادير تابثة عند6 حالات رغم العدد الهاىل من الاجانب التي زارات المدينة وخاصتا منطقة تغازوت التي بها ممارسة ركوب الامواج باعداد كبيرة
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21
21 - استادة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:42
ادن مادامت ان البؤر ظهرت على الدولة فرص الحجر الصحي على هده المدن حتى لا تزيد البؤرة في الانتشار ويتمكن من التحكم على المرض
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13
22 - Otmane الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:43
Le compte-rendu est bien détaillé
On compte sur l'implication du peuple au confinement sanitaire et pour dépasser ensemble la crise
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7
23 - الحيطة والحذر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:44
من بقي في بيته فهو آمن ،الزموا بيوتكم تأمنوا...
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15
24 - عبدو التاجر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:44
نسأل الله السلامة والعافية الله إحد الباس
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8
25 - Prof الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:44
La Maroc a commis une grave erreur dès le jour ou il avait autorisé aux gens de l europe d entrer à son terittoire...il aurait du fermer ses frontiére et ne laisser aucune personne d entrer au pays....Nous payons maintenant les conséquences..
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-3
26 - Jilal الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:45
لله ما أعطى ولله ما أخد . ونعم بالقدر الله خيره وشره .
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12
27 - وحيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:46
الأرقام سترتفع بطريقة صاروخية لأن فترة حضانة الفيروس 14 يوم . ربنا استرنا و احفظنا
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4
28 - med1 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:46
لا اعرف لمادا لا يتم التصريح بعدد الحالات في كل مدينة بالضبط وليس في كل جهة لان الكل يريد ان يعرف عدد الاصابات في المدينة التي يقطنها .
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15
29 - رشيد شيبوب مكناس الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:47
الحمد لله على لطف الله اللهم ارفع عنا البلاء تحية لوزارة الصحة على تفاعلها وارجوكم جلسو فداركوم
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8
30 - khenifra الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:47
توزيع المصابين حسب المدن:
الدارالبيضاء : 41
الرباط: 23
مراكش:22
مكناس:22
فاس:14
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9
31 - younes الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:48
after Coronavirus, hantavirus appears in china ??!!
falsa or true???
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-3
32 - Omar Tánger الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:48
السي المدير الدكتور اليوبي مدير الأوبئة. من فضلك نلتمس من مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة بالرباط ان يوافي الرئي العام ببيانات تبين لنا التوزيع الجغرافي في المدن والبلديات والجماعات القروية حتى تعم الفائدة ويكون كل مواطن يعرف موطن العدوى ويساهم في التدابير اللازمة في الوقاية والحذر.
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6
33 - ناصح أمين الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:48
الإجراءات السريعة التي اتخدها المغرب كانت حاسمة...وإلا كنا وصلنا لحالات أكثر...مزيدا من الوعي والصبر والتعاون...وسنخرج من هذه المحنة بسلام...وسيتبين للمغارب نافهم من ضارهم.
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12
34 - هيام الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:49
ان الخطر الحقيقي الدي يحول دون احتواء الكورونا كون تلت 1/3 الحالات المصابة لا تضهر لديهم أعراض المرض مما يجعله متفشيا وسط أكبر عدد ممكن من الاشخاص-خصوصا منهم- اللدين يستهترون بالوباء لدا ندعو كافة المواطنين والمواطنات باعتبار اي شخص نتعامل معه كأنه حامل للفايروس لنحمي انفسنا وعائلتنا الصغيرة منها والكبيرة وكدا للمساهمة في محاصرة الوباء في ظرف وجيز وبأقل الاضرار...اللهم يا لطيف الطف بما جرت به المقادر..
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9
35 - واكليم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:51
اللهم احفظ بلاد المغرب من شماله الى جنوبه وشماله الى شرقه،اللهم احفظ البلاد والعباد.
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6
36 - إيكو الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:51
لا للخوف...أعتقد أن فيروس كورونا سيحمل حقائبه ويذهب بعيدا عن المغرب، فشعوب إفريقيا تختلف جينيا، مناخيا ثقافيا و ديمغرافيا عن الشعوب الأوروبية التي يفتك بها الفيروس فتكا..يجب فقط الالتزام بالمكوث في المنازل و خروج فرد واحد للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامات و ترك مسافة الأمان و بمجرد العودة و بسرعة إلى البيت يجب ترك الحذاء بمكان آمن و عدم لمس أي شئ إلا بعد غسل اليدين بالماء و الصابون مع عدم المغالاة في تبذير الماء ووضع "صرف" النقود بمكان آمن كذلك مع استعمال سطل مملوء بالماء و جافيل لغسل يديك من حين لآخر...بالنسبة للعائلات الكبيرة سيكون الأمر صعبا خاصة إذا كان المنزل صغير، لكن قم بالضروري وبما تستطيع ففوق طاقتك لا تلام!
يجب الحذر كثيرا عند التنقل خارجا لأن الفيروس يبقى معلقا في الجو لأزيد من 3 ساعات وقد "يقصفك" بدون أن تدري خاصة والرياح قوية هذه الأيام!...اللهم اني قد بلغت والسلام
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17
37 - Tamazirt الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:51
في مناطق سوس الكل منضبط. في الجبال وًالمدن الكل يحترم توصيات الحكومة . العقلية السوسية و الجنوب الشرقي . تختلف مع المناطق الاخرى
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9
38 - احمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:51
دابا واش هاد الناس صحاب النتائج السلبية واش غير كيراقبوهم 14 ليوم صافي !؟ مكاين لا حجر صحي لا تحليلة !!؟
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3
39 - المصمودي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:52
السلام عليكم، على الحاكمين أن يخرجوا لإعلان يطلبوا فيه أن كل من يعرف أنه من المحتمل انه كان على اتصال باحد المرضى في 15 ايام الأخيرة ان يخبروا فورا السلطات ليقوموا بحجرهم بالإضافة إلى العائلة في مكان مهيأ مسبقا لذلك كملعب أو أي مكان في انتضار أن يقوموا بالتحاليل..أي شخص لم يبلغ يجب معاقبته. هذا افضل حل وهذا ما قامت به كورية الجنوبيه..لا تنقلوا فقط من فرنسا.
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4
40 - نعمان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:53
اذا كان الأشخاص تحت المراقبة يمضون 14 يوما ولا تظهر عليهم اعراض صحية ولا تجرى عليهم تحاليل طبية فان بعض الدراسات تؤكد على أن من بين كل ثلاثة أشخاص شخص واحد لا تظهر عليه اعراض الفيروس ويمكن أن ينقل الفيروس لأشخاص آخرين
مما يوجب اجراء تحاليل على كافة المخالطين ودون استتناء
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6
41 - طريق عين الشقف الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:53
كشف أن الأسبوع الفارط سجل نسبة عالية من الحالات حيث وصل مجموع الحالات المسجلة إلى 98 حالة، في ما سجل خلال الأسبوع الجاري، ما بين يومي أمس واليوم، 37 حالة. اي افتراضيا، بمعدل 18.5 حالة لليوم وبالتالي الى نهاية الاسبوع ،ستسجل 130 حالة اي بزيادة 32 حالة على الاسبوع المنصرم... أتمنى ان تخطئ هذه الاحصائيات وهذه الارقام ويتوقف الفيروس في الانتشار
لطفا_يارب
بقا_فدارك_الله_يرحم_الوالدين
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6
42 - Cytoyen الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:57
N oublier pas que le maroc a seulement 3 laboratoires. Ce qui tard les gens qui veulent faire des analyses et comme ça on peut anticiper plusieurs cas dans l avenir Allah yhfdak.
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3
43 - إبراهيم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:58
هذه فقط الحالات المأكدة
و نلاحض تزايد كبير في عدد الحالات المصابة بالفيروس .
الحل المثالي ليس هو العقار أو المضادات او الدواء بصفة عامة
الحل المثالي هو #نبقاو في الدار
هذا غيمنع إنتشار الفيروس او غنسيطرو على الوضع ...
#لا لإختراق القانون
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5
44 - Said الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:59
اتمنى من الله عز و جل ادا كتب الله لنا أن نصلي في المساجد في رمضان أن تتصالح مع الله و ناخد صفحة جديدة ونبقى على هدا الحال بإغلاق مقاهي الشيشة والحانات الخمر وجميع المحرمات
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6
45 - هل تعلم؟! الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:59
هل تعلم ان داء السل يقتل يوميا في العالم حوالي 4 الاف شخص
وحوادث السير تقتل اكثر من 20 الف يوميا.
كورونا اقل ضررا الى حد الان لكنه ينتقل بسرعة كبيرة وذلك ما يجعله خطيرا للغاية.
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4
46 - ضيف الله الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:00
نريد معرفة عدد الحالات المؤكدة في كل مدينة وسنها وجنسها وسبب العدوى وشكرا
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7
47 - Asmaa ELYAFI الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:01
شكرا هيسبريس لمعلوماتك الصحيحة وياربي الطب بنا هذا الوباء وكنتمنى شفاء المرضى جميعا وشكرا مساهمة والمبادرة بين الناس وتحية كبيرة للشرطة وجميع وترجع حياتنا اليومية انشاء الله يارب
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0
48 - عبد الله الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:05
نلتزم بتعليمات الجهات المختصة و لا نتهاون ان شاء الله الازمة الصحية ديال بلادنا غنفوتوها بخير...
هذه المعلومات تعطينا امل كبير اذا التزمنا الاعتزال و عدم مخالطة مصادر الوباء...
نرجو الله ان يعيننا على هذا البلاء آمين.
والحمد لله رب العالمين..
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0
49 - خديجة ديجا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:06
الله الطف بينا يا رب ويحد الباس خاصنا نتعاونو مع بعضياتنا نبقاو فديورنا
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1
50 - ابو نائل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:09
اللهم رب الناس ارحمنا برحمتك الواسعة. كلنا امل ان نسمع عما قريب انشاء الله ان عدد المصابين شفاهم الله اصبح ثابت وتم حصر هذا الوباء.الشكر كل الشكر لكل الساهرين والمناضلين ضد هذا الوباء الخبيث .
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2
51 - الفاسي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:10
المرجوا من سيادتكم الموقرة التزام منازلكم لأن الفيروس تكمن خطورته في انتشاره ولهذا خافوا على أبنائكم وأهلكم وأحبتكم حتى تزول هاته الغمة بأذن الله سبحانه وتعالى
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1
52 - الأطلسي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:11
على كل حال الحمد الله من السلبيات اكثر من الإجبيات اجلس في دارك انا عندي غير بيت صغير كوزينة نحن أربعة نفس ونسيبة خمسة وكاري خدام على قد الحال مونافري وأيمات العز كنت نخدم مرا مرا اما دبا غير نعاس من فوق المسؤلية كالس في بيتي حامد الله قانع ضاحك مع وليداتي ومتبع التعلمات بالحرف مهم اكلس في دارك
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4
53 - قلم حر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:11
احسن مساعدة ومواطنة تقدمها شركات الاتصالات في المغرب في هده الفترة هي مجانية الخطوط والانترنت كمساهمة بسيطة من شركات اخدت الكثير ولم يصل الى المواطن الا رسائل تحته على دفع 10 دراهم من اجل الوباء.وشركات المحروقات و كبرى شركات التموين بخفض الاسعار على المواد الاساسية و صرف اجور الموظفين في هده الفترة مع تخصيص قفة لكل اسرة معوزة وعون السلطة يصلها و يحتفظ برخصة الخروج وبدلك نحد من خروج المواطنين دوي الدخل او ربما لا دخل لهم في اليوم .بما ان مدة الحجر
ربما لا تجول فوجب مساعدة اخواننا في هده المحنة الانسانية.
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2
54 - عيسی الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:15
المناطق الجنوبية تتميز بکثافة تسکانية متواضعة مقارنة بالوسط و الشمال الغربي ولا علاقة لدرجة الحرارة بوثيرة الانتشار. لنلاحظ ما يحصل في نصف الکرة الجنوبي.
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2
55 - marocain الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:17
salam il faut fermer les villes qui ne sont pas encore contaminées et après fermeture des cartiers aussi non
contamine pour encercler le virus
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2
56 - حياة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:21
هل توجد حالات بمدينة وادي زم ام لا
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57 - ابو نائل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:21
المغرب أغلق مجاله الجوي نهائيا 15 مارس .
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج بإذن الله.
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس...
فقط بفضل الله و رحمته ثم بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة و بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
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58 - Yass الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:25
لانريد فقط حسابات للحالات فقط. المرجو اعطائنا معلومات حول ما ستفعله الحكومة في الايام القادمة فالناس قريبا ستعلن الافلاس النهائي. والذي لديه مخزون كافي من المواد الغذائية هو من سيحصن نفسه و عائلته من الخروج. البارحة نفى المكتب الوطني للكهرباء اخبار تفيد عدم اقتطاعه هذا الشهر اذن الكراء و الماء و الكهرباء اضافة الى عدم وجود اكل في المنزل اضافة لعدم الحصول على ورقة الخروج ماذا فعلت هاذه الحكومة للشعب سوى احصاءات لا تعلن فيها حتى اسم المدينة. الشكر لهسبريس
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59 - A younes الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:27
@ Younes : it's true !!!!!!!!!
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60 - Redakitsurf الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:29
نلاحظ قلة الحالات أو انحسارها كلما إتجهنا جنوبا...
مثلا مدينة أكادير قبل أسبوعين كانت فناذقها ممتلئة بالسياح من جميع الدول الأوروبية..لكن لم تسجل غير 6 حالات كلها وافدة من الخارج..مع إنحسار الحالات منذ أسبوع تقريبا دون زيادة حتى الآن..
ربما للفيروس تأثر بالجو و حرارة الشمس أو الطابع العمراني للمدينة و أحياءها المتفرقة الذي لا يساعد على تكدس الساكنة في مساحة واحدة..
هذه إستنثاجات فقط و على الإختصاص...البحث في علاقة إنتشار الفيروس بالجو
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61 - سلمى الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:35
رحم الله الشهداء، (من مات مطعونا مات شهيدا)، نسأله تعالى لذويهم حُسنَ العزاء، وأعانكم أنتم أيها الأطباء والمسؤولون على التغلب على هذا الموت الزاحف بقوة
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62 - Malik الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:36
اخواني المغاربة
جميع الدول امريكا ألمانيا إيطاليا اسبانيا فرنسا .... تأكد ان امكانياتها ضعيفة أمام هذه الجائحة لا تغركم الأخبار الزائفة حول إمكانيات هذه الدول
الحقيقة بانت
أنا أعيش في امريكا والخوف ارتاب الجميع
المغرب أبان عن استعداده للتضحية بالاقتصاد وكل شيء من اجل إنقاذ مواطنيه خلافا لعدة دول
المرجوا عدم لوم الدولة والاتزام باوامرها
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63 - hakim الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:42
نقدر المجهود الذي تبذله مديرية الاوبئة التابعة لوزارة الصحة بخصوص الارقام التي تبلغها للراي العام واتمنى ان نتعرف على عدد الحالات التي تفد يوميا على المستشفيات بسبب الاعراض المحتملة لفيروس كورونا حسب التوزيع الجغرافي وهذا يمكننا من التعرف على تطور الاحصائيات في القادم من الايام التي نتمنى من الله عز وجل ان يكشف عنا الضر و يرفع عنا البلاء والوباء .امين
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64 - NOUREDDIN الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:43
من فضلكم أسماء المدن و ليس الجهات
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65 - بونس الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:50
حبذا لو تكون المعلومات دقيقة بالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات المعلن عنها؟
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66 - بدر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:51
لنا الله يا إخوان ويا اخوات فإليه المشتكى و إليه الملجى فهو قادر على ان يرفع عنا هذا الوباء.
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