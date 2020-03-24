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كُتّاب وآراء
الإصابات المؤكدة بـ"كورونا في المغرب .. التوزيع الجغرافي والزمني
أعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 27 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمغرب إلى 170 حالة.
وأوضح اليوبي في تصريح صحافي، أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى خمس حالات، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى ست حالات، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن استبعاد 685 حالة كان من المحتمل أن تكون مصابة ولكن التحليلات المخبرية أكدت عكس ذلك.
وفي ما يخص التوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكدة المسجلة بالمغرب فقد جاءت، حسب المسؤول، كالتالي جهة الدار البيضاء سطات سجلت 42 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة (40)، وجهة فاس - مكناس ( 36 )، وجهة مراكش - آسفي (22)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (11)، والجهة الشرقية 7 حالات، وجهة سوس ماسة (6)، وجهة بني ملال خنيفرة 4 حالات، وجهة درعة تافيلالت وجهة كلميم واد نون حالة لكل جهة، في حين لم تسجل جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، أي حالة.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات المؤكدة، يشير اليوبي، فقد سجلت مدينة الدار البيضاء أكبر عدد من الحالات بـ41 حالة، تليها مدينة الرباط بـ23 حالة، ثم مدينتي مراكش ومكناس بـ22 حالة لكل واحد منها، ومدينة فاس بـ14 حالة، موضحة أن حالة مدينة مكناس التي سجلت عرفت 22 حالة، جراء 15 حالة كلها مرتبطة بفوج من السياح الذين قاموا برحلة منظمة إلى إحدى الدول العربية وقدموا على متن طائرة واحدة.
ولفت إلى أنه في ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة وفاة إضافية لدى شخص مسن (76 سنة) قدم من هولندا وكان يعاني من مرض عضال يتطلب علاجا يضعف من المناعة، وتم التكفل به يوم أمس.
أما في ما يتعلق بالأشخاص المتعافين تماما، يقول اليوبي، فقد تم تسجيل حالة شفاء تام إضافية اليوم لدى سيدة تبلغ من العمر 80 سنة كان متكفل بها بمدينة الفقيه بن صالح، ليصبح العدد الإجمالي للذين تعافوا نهائيا وتثبت ذلك مخبريا، ست حالات.
وأضاف أنه في ما يخص توزيع الحالات حسب مكان انتقال العدوى فإن 97 حالة هي حالات وافدة، فيما 73 حالة التي تم تسجيلها كانت محلية، لتكون بذلك النسبة المئوية هي 57 بالمئة بالنسبة للحالات الوافدة، و43 قي المئة للحالات المحلية.
بالنسبة لتوزيع الحالات حسب خطورة الحالة أثناء التكفل بها بالمستشفى، يشير المسؤول، فإن 85 في المئة من الحالات كانت بسيطة وحميدة، قي ما كانت 15 في المئة من الحالات نسبيا متطورة إلى خطيرة.
وأشار إلى أن التوزيع الزمني لتسجيل الحالات فقد كشف أن الأسبوع الفارط سجل نسبة عالية من الحالات حيث وصل مجموع الحالات المسجلة إلى 98 حالة، في ما سجل خلال الأسبوع الجاري، ما بين يومي أمس واليوم، 37 حالة.
كما سجل أن مجموع المخالطين الذين تم تتبعهم صحيا وصل إلى 2878 منهم 2158 لا زالوا إلى حد الآن تحت المراقبة الصحية، في ما خرج من هذه المراقبة 621 شخص أمضوا فترة 14 يوما دون أن تسجل بينهم حالة إصابة، لافتا إلى أن من ضمن الأشخاص الذين كانوا تحت المراقبة الصحية هناك 32 شخص تم تسجيلهم كحالات من بين 170 حالة المؤكدة حاليا في المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
تحية لخوتنا في الصحراء المغربية
Notre ministre du nouvel svp Hespress merci
و املنا ان يتراجع العدد الى الصفر و لا تسجل اية حالة جديدة مستقبلا ...
ملاحطة جهة اكادير تابثة عند6 حالات رغم العدد الهاىل من الاجانب التي زارات المدينة وخاصتا منطقة تغازوت التي بها ممارسة ركوب الامواج باعداد كبيرة
On compte sur l'implication du peuple au confinement sanitaire et pour dépasser ensemble la crise
الدارالبيضاء : 41
الرباط: 23
مراكش:22
مكناس:22
فاس:14
falsa or true???
يجب الحذر كثيرا عند التنقل خارجا لأن الفيروس يبقى معلقا في الجو لأزيد من 3 ساعات وقد "يقصفك" بدون أن تدري خاصة والرياح قوية هذه الأيام!...اللهم اني قد بلغت والسلام
مما يوجب اجراء تحاليل على كافة المخالطين ودون استتناء
لطفا_يارب
بقا_فدارك_الله_يرحم_الوالدين
و نلاحض تزايد كبير في عدد الحالات المصابة بالفيروس .
الحل المثالي ليس هو العقار أو المضادات او الدواء بصفة عامة
الحل المثالي هو #نبقاو في الدار
هذا غيمنع إنتشار الفيروس او غنسيطرو على الوضع ...
#لا لإختراق القانون
وحوادث السير تقتل اكثر من 20 الف يوميا.
كورونا اقل ضررا الى حد الان لكنه ينتقل بسرعة كبيرة وذلك ما يجعله خطيرا للغاية.
هذه المعلومات تعطينا امل كبير اذا التزمنا الاعتزال و عدم مخالطة مصادر الوباء...
نرجو الله ان يعيننا على هذا البلاء آمين.
والحمد لله رب العالمين..
ربما لا تجول فوجب مساعدة اخواننا في هده المحنة الانسانية.
contamine pour encercler le virus
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج بإذن الله.
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس...
فقط بفضل الله و رحمته ثم بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة و بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
مثلا مدينة أكادير قبل أسبوعين كانت فناذقها ممتلئة بالسياح من جميع الدول الأوروبية..لكن لم تسجل غير 6 حالات كلها وافدة من الخارج..مع إنحسار الحالات منذ أسبوع تقريبا دون زيادة حتى الآن..
ربما للفيروس تأثر بالجو و حرارة الشمس أو الطابع العمراني للمدينة و أحياءها المتفرقة الذي لا يساعد على تكدس الساكنة في مساحة واحدة..
هذه إستنثاجات فقط و على الإختصاص...البحث في علاقة إنتشار الفيروس بالجو
جميع الدول امريكا ألمانيا إيطاليا اسبانيا فرنسا .... تأكد ان امكانياتها ضعيفة أمام هذه الجائحة لا تغركم الأخبار الزائفة حول إمكانيات هذه الدول
الحقيقة بانت
أنا أعيش في امريكا والخوف ارتاب الجميع
المغرب أبان عن استعداده للتضحية بالاقتصاد وكل شيء من اجل إنقاذ مواطنيه خلافا لعدة دول
المرجوا عدم لوم الدولة والاتزام باوامرها