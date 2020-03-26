انتشار "كورونا" في مدن المملكة .. الدار البيضاء تسجل 58 حالة

هسبريس - أمال كنين

قدمت وزارة الصحة توزيع الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد حسب المدن المغربية، تصدرت فيه القائمة مدينة الدار البيضاء إلى حد الساعة، متبوعة بمدن مكناس ومراكش والرباط.

وحسب مصدر من وزارة الصحة، فإن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 58 بالدار البيضاء، و35 بمكناس، و30 بمراكش، فيما تم تسجيل 27 حالة بالرباط، و14 حالة بفاس، ثم ثماني حالات بطنجة، وسبع حالات بأكادير، وست حالات بسلا، والعدد نفسه بكل من الصخيرات وتمارة وتطوان.

ووفق المصدر نفسه، تم تسجيل أربع حالات بكل من القنيطرة وخريبكة، وثلاث حالات بوجدة، وحالتين بكل من الفقيه بن صالح والراشدية، فيما رصدت حالة واحدة بكل من الحسيمة وبركان وبوعرفة وشيشاوة والصويرة وكلميم والخميسات والناظور وسطات وسيدي سليمان وتاوريرت وتارودانت وتازة.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة، إلى حدود الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، ما مجموعه 225 حالة مؤكدة.

وكان حفيظ الزهاري، المستشار الإعلامي لوزير الصحة، أعلن أن الشريحة العمرية الأكثر تعرضا للإصابة بـ"كوفيد – 19" هي ما فوق 51 سنة بنسبة بلغت 32,6 في المائة، فيما بلغت النسبة 1,1 في المائة في صفوف الفئة العمرية أقل من 5 سنوات، لتبقى الفئة العمرية ما بين 5 و15 سنة بدون حالة.

وأوضح الزهاري أن الإصابة بالفيروس لدى الفئة العمرية ما بين 15 و25 سنة بلغت 9,1 في المائة، و36,9 في المائة بالنسبة إلى الفئة العمرية ما بين 40 و65 سنة.

وبلغ مجموع المخالطين، منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في المغرب، 3109 حالات؛ منها 669 حالة أنهت فترة المراقبة، و2341 مازالت تحت المراقبة.