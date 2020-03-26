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كُتّاب وآراء
أجهزة التنفس الاصطناعي وآليات كشف فيروس كورونا تصل المغرب
وصلت، اليوم الخميس، طائرة ثانية محملة بمعدات ومستلزمات طبية قادمة من الصين لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وحطت بمطار محمد الخامس الدولي ضواحي الدار البيضاء، طائرة للخطوط الملكية المغربية من طراز "بوينغ 787" وعلى متنها شحنة مساعدات طبية صينية لاستعمالها في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت مصادر هسبريس أن من بين المعدات الطبية أجهزة التنفس الاصطناعي التي باتت عملة نادرة اليوم في العالم، والتي تُستخدم في أقسام الإنعاش لفائدة المصابين بمرضى وباء "كورونا".
وسارعت كبريات الشركات العالمية إلى إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في ظل الانتشار الواسع لمرض "كوفيد-19"، الذي يتسبب في ضيق بالتنفس، وأعلنت العديد من الدول عن احتياجها إلى هذا النوع من الأجهزة التي قد تحدد فرص الحياة والموت لآلاف الأشخاص.
وكشفت مصادر صينية رسمية أن الطائرة الأولى التي وصلت أول أمس الاثنين إلى المغرب كانت تحمل على متنها إمدادات طبية من مقاطعة "قويتشو" بالصين، لمساعدة الجانب المغربي في مكافحة فيروس كورونا الجديد.
وتشمل مساعدات الطائرة الأولى، وفق شبكة تلفزيون الصين الدولية، 15000 زوج من القفازات الطبية، و20000 "كمامة N95"، و2000 بدلة واقية، وغيرها من المستلزمات الطبية التي تتزايد الحاجة إليها.
وذكرت المصادر ذاتها أن هذه المعدات تم تسليمها إلى الجانب المغربي فور وصولها، وخاصة إلى جهتي الرباط وسوس اللتين أقامتا علاقات ودية مع مقاطعة "قويتشو" الصينية، ومن ثمة إرسال هذه المستلزمات إلى الأطباء والممرضين في مختلف مناطق المغرب.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعدات الصينية تضم أيضا 5000 من الأجهزة الكاشفة لفيروس كورونا الجديد تبرعت بها الشركات الصينية العاملة في المغرب والجالية الصينية المقيمة في المملكة للدار البيضاء، وقد تم إرسالها إلى المختبرات المغربية لتلبية النقص الحاصل في الكواشف الناتج عن تفشي الفيروس في المغرب.
وأعلن نائب وزير الخارجية الصيني، لوه تشاو هوي، اليوم الخميس، أن الصين تعهدت بتقديم مساعدات طارئة إلى أكثر من 80 دولة، فضلا عن منظمات دولية وإقليمية تضم منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأفريقي.
وأضاف نائب وزير الخارجية الصيني، في مؤتمر صحافي، أن بلاده تبرعت بـ20 مليون دولار أمريكي إلى منظمة الصحة العالمية من أجل تسهيل التعاون الدولي في هذا المجال.
وكشف نائب مدير لجنة الصحة الوطنية بالصين أن "اللجنة جمعت آخر خطة للتشخيص والعلاج وخطة الوقاية والسيطرة ووثائق تقنية أخرى، وتشاركتها على الفور مع أكثر من 180 دولة وأكثر من 10 منظمات دولية وإقليمية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (76)
لا شك ان الامور بدات تتضح شيأ فشيا . العالم باسره بدأ ينضر الى الصين و كانها المنجي . فلا ريب ان تكون هي من صنعت هذا الفيروس ضحت بالقليل من ابناء جلدتها كي تطأطا العالم تحت اقتصادها.
ياربي يرفع علينا هاد الوباء في اقرب وقت ممكن
المرجو استغلال وحدات الفحص الزيادة في عدد الفحوصات اليومية
دائما نفس السؤال.
فينك يا ماما فرنسا وفينك يا عمتي أمريكا ؟
ورسيا تسمح بنزول طائرات المغربية لتزود بي الوقود بدون تحرير الحمولة الطائرة بي مبرر مكافحة تهريب
اليوم الكل يقول نفسي وهذا دافع جميل لكي ننشئ علاقات مع دول التي تقف مع الوطن ولله لحند في ماقضى
نرجوا من الله العفو وللعافية.
دمتم سالمين.
الحذر ثم الحذر ثم الحذر.
الطايرة الأولى وصلت الاثنين متى ستصل إلى المستشفيات ماذا تنتظرون نطالب من جلالة الملك حفظه الله التدخل بايصال هذه المستلزمات في العاجل
جزاهم الله خيرا
signé : président de la république des zombis
بهذه الوثيرة سوف تسحب الصين البساط من تحت أقدام أمريكا لقيادة العالم الجديد الذي يعترف بالمصالح المتبادلة وليس سياسة البلطجة الأمريكية.
دمار شامل وقع في العالم بسبب الصين و في الاخير قيمة مساعدة العالم 20مليون دولار .
بعض المسلمين يدعون بالشفاء و العافية سوى لإخوانهم المسلمين.
يجب الدعاء و الشفاء لكافة البشرية جمعاء.
يجب تعقيم السلع و المعدات. الفيروس لا يرحم.
انها الصين!
مقارنة مضحكة و لكن الحقيقة تظهر قيمة الانسانية لدى المغاربة بالقيمة الانسانية لدى دول و الاخص دول مسؤولة عن انتشار هذا الوباء
أنا لا أريد من الصين ان تحكم العالم ، إما الغرب أو نحن المسلمين ، أما الصين والهند وروسيا فهم أخطر مايمكن تصوره على المسلمين والعالم .
في إنقاذ البشرية في كل بقاع الأرض
اللهم فوج علينا وعليكم بالخير
وشكرا لصين الى كان هادشي 100% فابور وباغين الاجر
لكن ما المقابل ؟؟؟
في ما يخص الإعلاميات جميع البرامج الصينية تتجسس ما الهدف
لماذا تريد الصين محاربة الاديان وجعل كل الشعب ملحد
شخصيا لا أثق ابدا في الصين و أتمنى أن يدفع المغرب ثمن تلك المساعدات نقدا حتى لا نكون مدينين لهم .
اقول لكم :عقلوا على الخير الشعب الصيني لم يتخلى عنا في هذه اللحظات العصيبة.حتى ان الصينيين المقيمين بالمغرب ساهموا معنا كاخوة لنا
تهلاو فيهم وعاملوهم احسن معاملة
شعب الصين شعب طيب الاخلاق.
صراحة الصين اكبر مثال لتصحيح الأخطاء،
تهاونوا بالبداية، لكن بوقت الشدة أظهروا كامل إمكانياتهم، بناءا مستشفيات ضخمة و تجهيزها في ظروف قياسية، و أجي عندنا تشوف ، الصبيطارات مبنيين، و باقي خاصهم التدشين، عاد نقولو نبنيوا ، نلتزموا بديورنا احسن و إن شاء الله منحتاجوش هاد الأدوات ، ياربي السلامة. اللهم لطفك يارب، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا