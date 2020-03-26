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الرئيسية | مجتمع | أجهزة التنفس الاصطناعي وآليات كشف فيروس كورونا تصل المغرب

أجهزة التنفس الاصطناعي وآليات كشف فيروس كورونا تصل المغرب

أجهزة التنفس الاصطناعي وآليات كشف فيروس كورونا تصل المغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 26 مارس 2020 - 16:00

وصلت، اليوم الخميس، طائرة ثانية محملة بمعدات ومستلزمات طبية قادمة من الصين لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وحطت بمطار محمد الخامس الدولي ضواحي الدار البيضاء، طائرة للخطوط الملكية المغربية من طراز "بوينغ 787" وعلى متنها شحنة مساعدات طبية صينية لاستعمالها في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت مصادر هسبريس أن من بين المعدات الطبية أجهزة التنفس الاصطناعي التي باتت عملة نادرة اليوم في العالم، والتي تُستخدم في أقسام الإنعاش لفائدة المصابين بمرضى وباء "كورونا".

وسارعت كبريات الشركات العالمية إلى إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في ظل الانتشار الواسع لمرض "كوفيد-19"، الذي يتسبب في ضيق بالتنفس، وأعلنت العديد من الدول عن احتياجها إلى هذا النوع من الأجهزة التي قد تحدد فرص الحياة والموت لآلاف الأشخاص.

وكشفت مصادر صينية رسمية أن الطائرة الأولى التي وصلت أول أمس الاثنين إلى المغرب كانت تحمل على متنها إمدادات طبية من مقاطعة "قويتشو" بالصين، لمساعدة الجانب المغربي في مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وتشمل مساعدات الطائرة الأولى، وفق شبكة تلفزيون الصين الدولية، 15000 زوج من القفازات الطبية، و20000 "كمامة N95"، و2000 بدلة واقية، وغيرها من المستلزمات الطبية التي تتزايد الحاجة إليها.

وذكرت المصادر ذاتها أن هذه المعدات تم تسليمها إلى الجانب المغربي فور وصولها، وخاصة إلى جهتي الرباط وسوس اللتين أقامتا علاقات ودية مع مقاطعة "قويتشو" الصينية، ومن ثمة إرسال هذه المستلزمات إلى الأطباء والممرضين في مختلف مناطق المغرب.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعدات الصينية تضم أيضا 5000 من الأجهزة الكاشفة لفيروس كورونا الجديد تبرعت بها الشركات الصينية العاملة في المغرب والجالية الصينية المقيمة في المملكة للدار البيضاء، وقد تم إرسالها إلى المختبرات المغربية لتلبية النقص الحاصل في الكواشف الناتج عن تفشي الفيروس في المغرب.

وأعلن نائب وزير الخارجية الصيني، لوه تشاو هوي، اليوم الخميس، أن الصين تعهدت بتقديم مساعدات طارئة إلى أكثر من 80 دولة، فضلا عن منظمات دولية وإقليمية تضم منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأفريقي.

وأضاف نائب وزير الخارجية الصيني، في مؤتمر صحافي، أن بلاده تبرعت بـ20 مليون دولار أمريكي إلى منظمة الصحة العالمية من أجل تسهيل التعاون الدولي في هذا المجال.

وكشف نائب مدير لجنة الصحة الوطنية بالصين أن "اللجنة جمعت آخر خطة للتشخيص والعلاج وخطة الوقاية والسيطرة ووثائق تقنية أخرى، وتشاركتها على الفور مع أكثر من 180 دولة وأكثر من 10 منظمات دولية وإقليمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (76)

1 - fati الخميس 26 مارس 2020 - 16:04
من الصين وماذا لو كان فيها فيروس
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-305
2 - رضوان المغربي الخميس 26 مارس 2020 - 16:06
ارجو ان نحتاط من المساعدات التي تاتي من هذا البلد الموبوء شخصيا لا اتق في الدولة الصينية ولا في المسؤولين عنها الحدر ثم الحدر
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-240
3 - سعيد الخميس 26 مارس 2020 - 16:06
نسال الله تعالى السلامة و العافية وان يحفظ كل مسلم من هذا البلاء وان يحفظ بلدنا و سائر بلاد المسلمين من هذا البلاء. ونسال الله تعالى ان يحفظ ملك البلاك.
لا شك ان الامور بدات تتضح شيأ فشيا . العالم باسره بدأ ينضر الى الصين و كانها المنجي . فلا ريب ان تكون هي من صنعت هذا الفيروس ضحت بالقليل من ابناء جلدتها كي تطأطا العالم تحت اقتصادها.
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-147
4 - بقا في دارك الخميس 26 مارس 2020 - 16:06
بغينا من الحكومة دكر لينا اسم الاحياء لمنتاشر فيها الفيروس باش نردو منها البال .
ياربي يرفع علينا هاد الوباء في اقرب وقت ممكن
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84
5 - abdechafik الخميس 26 مارس 2020 - 16:07
على سلامتنا ملي وصلات اجهزة الفحص . دبا عاد غادي يبانو الحالات الؤكدة اكتر من الارقام اللي كنسمعو كل نهار . نسال الله ان يرفع عنا هذا الوباء . بقا فدارك راه الفرج قريب انشاء الله
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112
6 - أطلسي الخميس 26 مارس 2020 - 16:09
التنين الصيني سيغزو العالم شكرا لكم على المساعدة
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105
7 - Attention الخميس 26 مارس 2020 - 16:09
انتبهو فقد تكون تلك المواد المستوردة ملغومة بالوباءيجب ان تعقم
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-115
8 - Nizar الخميس 26 مارس 2020 - 16:10
الصين سوف تتصدر الريادة العالمية في الاجال القريب:::قطاع الصحة العام استبين ضعف وضعيته::
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48
9 - يجب ان لا ننسى الخميس 26 مارس 2020 - 16:11
يجب ان لا ننسى أن مصدر الوباء هو الصين و هي تعمل اليوم على تلميع صورتها في العالم لتنسيه هذه المعلومة كل ما تفعله الصين اليوم هو واجب و ليس هبة لانها تسترت على الوباء و لم تغلق اجزاءها و نشرته في كل بقاع العالم يجب ألا ننسى
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-40
10 - هشام متسائل الخميس 26 مارس 2020 - 16:12
شكرا للشعب الصيني العظيم
المرجو استغلال وحدات الفحص الزيادة في عدد الفحوصات اليومية

دائما نفس السؤال.
فينك يا ماما فرنسا وفينك يا عمتي أمريكا ؟
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78
11 - معجب الخميس 26 مارس 2020 - 16:13
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون،صدق الله العظيم
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53
12 - عباسي الخميس 26 مارس 2020 - 16:14
هل هي أجهزة حصل عليها المغرب بالمجان أم دفع ثمنها؟؟
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9
13 - من الجنوب الخميس 26 مارس 2020 - 16:15
‏أدوات تشخيص ‎كورونا التي تنتجها الصين لا تكشف سوى 30% من الحالات، وقد دفعن هذه النتائج الجمعية الإسبانية للأمراض المعدية والأحياء الدقيقة إلى التوصية رسميًا بعدم استخدام تلك الاختبارات.
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-20
14 - Emad الخميس 26 مارس 2020 - 16:15
على المغرب التيقن من جودت الاجهزة المستعملة في الكشف عن المرض، فاسبانيا اشترت كمية كبيرة، لكن بدون جدوى، لتعلق السفارة الصينية عن الحدت ان الشركة صاحبت المنتوج لاتملك رخصة معترف بها من المصالح الصينية، وبه وجب التبليغ.
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31
15 - Omar fido الخميس 26 مارس 2020 - 16:15
على السلامة . هادشي خاص اكون شحاااال هادا
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11
16 - سعد الخميس 26 مارس 2020 - 16:15
زيارات ملك لكل من الصين ورسيا اعطت ثماراها ها الصين تساهم بي جميع اجهزة الطبية
ورسيا تسمح بنزول طائرات المغربية لتزود بي الوقود بدون تحرير الحمولة الطائرة بي مبرر مكافحة تهريب
اليوم الكل يقول نفسي وهذا دافع جميل لكي ننشئ علاقات مع دول التي تقف مع الوطن ولله لحند في ماقضى
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16
17 - الصبن الخميس 26 مارس 2020 - 16:16
I think the china is the best one ... thank you very much china you are the model of responsibility and charity .
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-2
18 - يويو الخميس 26 مارس 2020 - 16:16
عاش الملك محمد السادس نصره الله على خدمة المجتمع مغربي في الصحة ضدا الوباء كورونا وشكرآ دولة الصينية وحنا كمغاربة كنحبو الملك بلاد الله يطول عمرو وحفظو لينا وشكرآ ومغاربة حفيضو على نظافة منازلهم وبقا في دارك
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-5
19 - حنان الخميس 26 مارس 2020 - 16:17
بادرة طيبة لإنقاذ مايمكن إنقاذه قبل حصول الكارثة.
نرجوا من الله العفو وللعافية.
دمتم سالمين.
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21
20 - ولاية السراغنة الخميس 26 مارس 2020 - 16:18
هذا مجنيتم جراء تهميشكم لقطاع الصحة كم صرخ الشعب من أجل إصلاح المستشفيات اتمنى ان يكون هذا الوباء درس لكي يهتموا بالامر
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35
21 - تنبيه الخميس 26 مارس 2020 - 16:19
يارب تلطف ما تكونش هاد المواد حاملة للفيروس، لأن الصين إذا أرادت تدمير العالم بأسره فسترسل له مساعدات طبية فيروسية.

الحذر ثم الحذر ثم الحذر.
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-15
22 - رشبد الخميس 26 مارس 2020 - 16:19
أجهزة التنفس الاصطناعي وآليات كشف فيروس كورونا تصل المغرب. السؤال هل وصلت إلى المستشفيات العمومية أم لا الوضع لا يسمح بالتاجيل يجب فورا تسليم هذه المعدات إلى جميع مستشفيات العمومية بجميع جهات المغرب لكي يستفيدو منها الاطر الطبية العمومية
الطايرة الأولى وصلت الاثنين متى ستصل إلى المستشفيات ماذا تنتظرون نطالب من جلالة الملك حفظه الله التدخل بايصال هذه المستلزمات في العاجل
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13
23 - abde الخميس 26 مارس 2020 - 16:19
المرجو تسريع التحاليل لاننا بطيءين جدا
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17
24 - بيضاوي موظف في الرباط الخميس 26 مارس 2020 - 16:19
بينما العالم كان مشغولا بسباق التسلح وترك منظومة الصحة والبحث العلمي جاء هاد الفيروس الخطير ليكشف عدة أشياء مثلا كتكلفة جهاز التنفس الاصطناعي العالي الجودة تتراوح بين 25 و50مليون سنتيم بينما ثمن طائرة واحدة من طراز f35 يصل الى 800مليون درهم وهو ثمن 5000 جهاز تنفس اصطناعي .فيروس كورونا اكد على ضرورة ملحة للاهتمام من طرف الحكومة الحالية او القادمة على بناء المستشفيات الجامعية ومراكز الأبحاث العلمية وتطوير الخدمات الرقمية والتدريس عن بعد والنهوض بالمنظومة التعليمية
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34
25 - Rachid slaoui الخميس 26 مارس 2020 - 16:19
والله العظيم هاد الشينوة طلعو رجال.
جزاهم الله خيرا
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12
26 - مسلم الخميس 26 مارس 2020 - 16:20
مجهودات جبارة تقوم بها الصين لمحاربة هذا الوباء في العالم تشكر عليها ، و نتمنى ان تقوم الصين بحملة كبيرة وسط المجتمع الصيني لمحاربة العادات الغذائية السيئة النابعة من اعتقادات خرافية لا أساس لها من الصحة و التي كانت سببا لإبتلاء البشرية بالعديد من الأوبئة آخرها وباء كوفيد19 .
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10
27 - nadia-Bruxelles الخميس 26 مارس 2020 - 16:20
اين اوربا و فرانسا؟؟؟ كولشي تفضح - كوبا تسارع لمساعدة الطاليان و بفعالية و روسيا عشرات الطائرات تحط في مطارات ايكاليا محملة بالاطباء و العتاد و الصين ايضا تسارع لانقاد البشر...هل المغرب سوف يبقى تابع لدولة حتى في خراب تلك الدولة و حتى في انحطاطها و عجزها و بخلها و انعدام الاخلاق فيها و حتى في اخطاءها؟؟؟؟ ام ان الامر كما يقول المثل : تعلق غريق بغريق...تعلق غريق بغريق...je demande aux autorités zombies d'évacuer les super-zombis
signé : président de la république des zombis
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13
28 - متتبع الخميس 26 مارس 2020 - 16:20
هذا هو الاختلاف بين الصين وأمريكا، فالصين تتبع سياسة "رابح رابح" مع الدول، عكس أمريكا التي تعطي أولوية لمكاسبها على حساب إقتصاد وأمن الدول.
بهذه الوثيرة سوف تسحب الصين البساط من تحت أقدام أمريكا لقيادة العالم الجديد الذي يعترف بالمصالح المتبادلة وليس سياسة البلطجة الأمريكية.
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16
29 - hassan الخميس 26 مارس 2020 - 16:20
الله اخلف عليهم و يشافيهم ، و يشافينا و اياكم و ينجينا و اياكم من كل بأس . غير متنساوش الجماعة القروية للي ساهمت للصين بمبلغ مالي .
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14
30 - احمد الخميس 26 مارس 2020 - 16:21
الصين كاملة رغم انها هي المسؤولة المباشرة على هذا الوباء تبرع على العالم ب 20 مليون دولار .
دمار شامل وقع في العالم بسبب الصين و في الاخير قيمة مساعدة العالم 20مليون دولار .
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-2
31 - Amine الخميس 26 مارس 2020 - 16:21
هاد الشينوا طلعو رجال على ماما فرانسا و الميريكان !!!!
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13
32 - شعبي الخميس 26 مارس 2020 - 16:21
اتمنى لإخواننا المصابين الشفاء العاجل و الله يرحمنا برحمته الواسعة و شعبان مبارك عليكم
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11
33 - عبدالله الخميس 26 مارس 2020 - 16:21
5000كاشف للفيروس الان سوف نرى الحصيلة الثقيلة من الاصابات التي ظلت مخفية عن المختبرات المغربية مثل ماوقع بمستشفى الحسن الثاني باكادير .
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11
34 - said lahrizia الخميس 26 مارس 2020 - 16:21
الله يحد الباس.الشفاء يكون من عندالله تبارك وتعالى
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1
35 - وحيد الخميس 26 مارس 2020 - 16:21
الصين فعلا تبرهن أنها دولة قوية و تعمل بصمت خلاف أمريكا اقتصادها ينتعش بخلق الحروب و استفزاز دول الخليج
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8
36 - hamidou الخميس 26 مارس 2020 - 16:22
الصين دولة تتخطط للمدى البعيد وجل دول آسيا دائما يأخدون العبرة من الاغلاط لهدا نرى الصين كوريا مليزيا تحكمو في الفيروس بسرعة باقل خصارة وبإمكانياتهم عكس دول اوروبا وحتى امريكا. فشلو في الحد من هدا المرض. لهدا السبب الصين تساعد كل الدول الصديق والعدو. لكن ليس بالمجان. انها تفتح اسواق ووجود لما في كل القارات حتى تتمكن بارجاع اقتصادها على ما كان او احسن. وتفرض وجودها اي لا امريكا ولا روسيا ينفعوكم. الصين هي الاقوى. لا محالة العالم سيرضخ لمتطلباتها وستكون القوة العالمية الاقتصادية. والسؤال المطروح اين هدا البعبع الامريكي الان. حاصل في مستنقعه. يفكر سوى في نفسه حيت وصلت الوقاحة به ان يحتكر لقاح لهم فقط. لولا يقضة الالمان. اضن مان الوقت لكل واحد مراجعة سياسته واستراتيجته سواء من الروس او الامركان. المستقبل في آسيا.
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4
37 - افران الاطلس المتوسط الخميس 26 مارس 2020 - 16:22
l'aide première comprend 15 000 paires de gants médicaux, et 20 000 «masques N95» 2 000 combinaisons de protection et d'autres fournitures médicales de plus en plus nécessaires. et pourquoi notre pays le Maroc lui même ne fabriquer pas ces types de produits ? portant cela ne demande pas grand chose du savoir faire en la matière c'est que du plastique
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4
38 - احمد الخميس 26 مارس 2020 - 16:22
ايو راه هذا الفيروس من كان السبب الرئيسي في وجوده ؟
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0
39 - omar us الخميس 26 مارس 2020 - 16:23
أرجو ان تصل هذه المعدات الى مستشفيات الدولة و ان لا تنتهي في المصحات الخاصة لتستعمل في امتصاص دماء المواطنين
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15
40 - Max الخميس 26 مارس 2020 - 16:23
تحيا و تقدير الخالص لشعب الصيني وحكومته
بعض المسلمين يدعون بالشفاء و العافية سوى لإخوانهم المسلمين.
يجب الدعاء و الشفاء لكافة البشرية جمعاء.

يجب تعقيم السلع و المعدات. الفيروس لا يرحم.
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13
41 - الحمد لله الخميس 26 مارس 2020 - 16:23
اللهم احفظ كل طاقم الطائرة الذين غامرو و ضحو من اجلنا
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12
42 - احمد المانيا الخميس 26 مارس 2020 - 16:24
انا احشمت ملي اقريت التعاليق، في الوقت الي خاصنا انشكرو الصين على المساعدات الي قدماتها للمغرب بدون مقابل، الناس كيقول ليك امكن فيها الفيروس، الله يلعن الي ميحشم
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18
43 - Badr El alaoui الخميس 26 مارس 2020 - 16:25
تحياتي لي احسن موقع صحافي في المغرب هسبريس عمل جد ممتاز
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7
44 - abel الخميس 26 مارس 2020 - 16:25
اينا هم أصحاب مليار دولارات مما ينتظرون منظمة صحة العالمية تقول البشرية مهدادة وهم لم يحرك سكين هادا ينتظرون المعركة اليوم ليست إنتظار اليوم المعركة معا الوباء
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2
45 - ahmed الخميس 26 مارس 2020 - 16:25
سبق طرحت علامات استفهام حول كون الصين هي المستفيدة الاولى قبل دولة جنوب افريقيا عندما نظمت هذه الاخيرة المباريات النهائية لكاس العالم... الصين استطاعت اقتحام السوق الجنوب افريقية حينها بلعبها البلاستيكية ومفرقعاتها واشياء اخرى... اليوم ابت مرة اخرى الا ان تضمن لنفسها اكبر قدر من الاستفادة لتزداد حضوضها كلما ازداد انتشار الوباء وكلما ازدادت خطورته !!

انها الصين!
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2
46 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 16:27
اخنوش المغربي لوحده تبرع ب 100مليون دولار للمغرب و الصين كدولة و امبراطورية و قوة اقتصادية تبرعت لمنظمة الصحة العالمية ب 20 مليون دولار رغم انها سبب هذه المصائب .
مقارنة مضحكة و لكن الحقيقة تظهر قيمة الانسانية لدى المغاربة بالقيمة الانسانية لدى دول و الاخص دول مسؤولة عن انتشار هذا الوباء
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2
47 - قوة جديدة الخميس 26 مارس 2020 - 16:27
خايبة لماما امريكا ههه خلات التيران خاوي واش انسحبت من الكرة الارضية و علقت الراية البيضاء لصين
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6
48 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 16:27
كنشوف أسبانيا استرت الملايين من الكمامات و القفارات و حنا العدد قلييل.. الله يحفظ و السلام.. وااا عباد الله دخلو ديوركم
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6
49 - عند الشدائد تتبين الصديق البَر الخميس 26 مارس 2020 - 16:28
الصين فيها الخير و الغرب الاستعماري لا يُرجى منه خير في الشدائد ولا يعول عليه الحذر منه الحذر فلا تعتمدوه متكأً عند النوائب .
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4
50 - أبوياسر الخميس 26 مارس 2020 - 16:28
على الأقل الصين قامت بمبادرة، لا أظن أنها بهذا الغباء لكي ترسل لنا معدات طبية فيها العدوى، فلو كان ذلك لقامت به سابقا بخصوص المساعدات التي قدمتها لإيطاليا، السؤال المطروح ماذا قدمت فرنسا لنا سوى استغلال خيرات إفريقيا.
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4
51 - انا الخميس 26 مارس 2020 - 16:29
الصين التي كنا البارحة نتشفى فيها و نقول ان الوباء عقاب لهم بسبب قضية الايغور ترسل لنا اجهزة تنفس اصطناعي. سخرية القدر ، لعل بعض الناس تراجع نفسها.
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6
52 - Sam spagna الخميس 26 مارس 2020 - 16:29
الكيان السياسي الفرنسي سترفع يده عنا وعن افريقيا مستقبلا أن شاء الله
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5
53 - Midos الخميس 26 مارس 2020 - 16:30
اسبانيا اشتكت مت تلك المعدات..وخاصة اجهزة الكشف عن فيروس كورونا...لا تعمل جيدا...وهناك ممارسات دولية لقرصنة التجهيزات الطبية وسماسرة يتدخلون في صفقات البيع....اصبح العالم غابة..ولا مكان للضعيف والفقير...الحمد لله ان الفيروس لا يفرق بينهم وبين القوي والغني...لو كان يصيب فقط الفقراء فلن تحرك الدول ساكنا.
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4
54 - عبدو الخميس 26 مارس 2020 - 16:31
بعد مرض كرونا ستصير الصين رقم واحد عالميا وأمريكا وراء
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1
55 - الوشام الخميس 26 مارس 2020 - 16:32
أين الذين انتقدوا جماعة صغيرة بالريف حينما خصصت مساعدة رمزية للصين في بداية الأزمة.
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3
56 - musalim الخميس 26 مارس 2020 - 16:32
شكـــرا للشعب الصيني العظيم الذي سيطيح يوما ما بجبروت الغرب ...نحن مستضعفون و يجب أن نقف ضد الطغاة كانوا من كانوا...
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2
57 - ALI الخميس 26 مارس 2020 - 16:32
راه اعباد الله هاد القفازات وهاد المعدات كلشي ليمشات عليهم طائرة مغربية ذهابا وايابا ، ليست لله في سبيل الله من طرف الصين ، المغرب دفع ملايين الدولارات لشراء هذا ، وارسل طائراته لان التكلفة ستزددا لو قامت بذلك طائرات صينية بسبب التأمين ... إلخ .
أنا لا أريد من الصين ان تحكم العالم ، إما الغرب أو نحن المسلمين ، أما الصين والهند وروسيا فهم أخطر مايمكن تصوره على المسلمين والعالم .
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58 - الله ينجينا الخميس 26 مارس 2020 - 16:33
حذااري من اليات الكشف عن الفيروس الغير الاصلية .اسبانيا اشترت من الصين" كيت الكشف السريع للفيروس". واتضح في الاخير شراءه من شركة غير مرخصة وليس فعال للكشف الصحيح عن الفيروس
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59 - معلق الخميس 26 مارس 2020 - 16:33
شكرا لك ايها الصين العضيمة .نحبكم ايها الصينين.
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60 - متابع الخميس 26 مارس 2020 - 16:34
تحية شكر وتقدير للجالية الصينية المقيمة بالمغرب وكذا الشركات الصينية العاملة ببلادنا، مبادرتكم هذه لن تنسى وستقوي العلاقات بين الشعبين.
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61 - حسن انجلترا الخميس 26 مارس 2020 - 16:37
يجب على مغربنا الحبيب الحذر ثم الحذر من هذه المساعدات لانها ممكن تكون ملوثة بالفيروس ولا ننسى انه ليس هناك مساعدات بلا بديل فالصين تعمل هادا من جلب زبائن ما بعد الكورونا وهي تفعل ذالك في كل القارة الأفريقية
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62 - الورداني من ايطاليا الخميس 26 مارس 2020 - 16:37
شكراً الصين وشكراً لكل من سهم
في إنقاذ البشرية في كل بقاع الأرض
اللهم فوج علينا وعليكم بالخير
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63 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 16:37
من الأحسن ولسلامة الجميع أن تقوم السلطات المغربية من اخصائيين وأطباء بفحص الاجهزة والمعدات، خصوصا الكمامات من عدم وجود فيروسات بها، لأن هذه العلب والكيس البلاستيكية قد يكون بها فيروس جراء عطس او بسق او حك ناجم عن عامل مصاب اتناء شحنها بالطائرة،
وشكرا لصين الى كان هادشي 100% فابور وباغين الاجر
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64 - abdo الخميس 26 مارس 2020 - 16:38
يجب تعقيم هده المعدات القادمة من الصين نرجوا من المسؤولين
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65 - Najim ben الخميس 26 مارس 2020 - 16:42
الان هناك حوار على قناة الأولى الإسبانية على هذه المعدات التي اشترتها إسبانيا. يقولون بأنها غير دقيقة 100% .الكل يريد شرح ما يحدث .
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66 - Usa الخميس 26 مارس 2020 - 16:42
العجلة تدور اليوم علينا وغدًا عليكم تشتمون أروبا وأمريكا بالأمس واليوم عليكم القضية عندكم حامضة الأيام المقبلة ارتفعت الاصبات اليوم إلى ماءتين وخمسين أو عملتكم الاكتشاف مثل جميع الدول لكنتم في الاول
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67 - MOHAMMED الخميس 26 مارس 2020 - 16:46
شكرا للصين.
لكن ما المقابل ؟؟؟
في ما يخص الإعلاميات جميع البرامج الصينية تتجسس ما الهدف
لماذا تريد الصين محاربة الاديان وجعل كل الشعب ملحد
شخصيا لا أثق ابدا في الصين و أتمنى أن يدفع المغرب ثمن تلك المساعدات نقدا حتى لا نكون مدينين لهم .
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68 - Amzil الخميس 26 مارس 2020 - 16:46
Je remercie infiniment le gouvernement chinois ,et les ressortissants ,et les résidents chinois pour leurs précieuse aide et prient dieu ensemble pour surpasser ce virus
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69 - ABC الخميس 26 مارس 2020 - 16:49
والله العظيم حتى استحييت.شعب يالله خارج من الحجر الصحي واقول من 24 ساعة يقدم مساعداته لجميع الدول بدون استثناء حتى اللتي تدعي انها مصنعة. الدرس الصيني خاص المسؤولين في هذه الدولة يعرفوا قيمة الفرق بين استهلاك والإنتاج . على الدولة أن تغير. عقليتها وتتخلص من الولاء والتبعيةو الريع الاقتصادي والشركات العائلية .وتبني اقتصادها على التنافسية والتصدير العالمي الحقيقي. بارك علينا من لقمة الذل ومد اليد مثل الشحادين بين الطرقات . ما المانع من ان نبني اقتصادنا على النموذج الصيني ما المانع من ذلك
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70 - مواطن الخميس 26 مارس 2020 - 16:49
اخوتي المغاربة وخاصة البيضاويين حيث يتواجد عدد كبير من المواطنين الصينيين
اقول لكم :عقلوا على الخير الشعب الصيني لم يتخلى عنا في هذه اللحظات العصيبة.حتى ان الصينيين المقيمين بالمغرب ساهموا معنا كاخوة لنا
تهلاو فيهم وعاملوهم احسن معاملة
شعب الصين شعب طيب الاخلاق.
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71 - abou yazid الخميس 26 مارس 2020 - 16:51
على سلامتنا منين وصلات هاد المساعدات،
صراحة الصين اكبر مثال لتصحيح الأخطاء،
تهاونوا بالبداية، لكن بوقت الشدة أظهروا كامل إمكانياتهم، بناءا مستشفيات ضخمة و تجهيزها في ظروف قياسية، و أجي عندنا تشوف ، الصبيطارات مبنيين، و باقي خاصهم التدشين، عاد نقولو نبنيوا ، نلتزموا بديورنا احسن و إن شاء الله منحتاجوش هاد الأدوات ، ياربي السلامة. اللهم لطفك يارب، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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72 - مغترب الخميس 26 مارس 2020 - 16:53
ذكر اليوم وزير الصحة الاسبانية أن الاليات الكشف عن فيروس كرونا في مدة 15 دقيقة التي استوردتها إسبانيا من الصين غير دقيقية في تحديد ما إذا كان الشخص مصاب أو لا بكورونا، وفي لائحة اولية كشفت عن 9000 الية الكشف غير صالحة. وفي رد للحكومة الصينة قالت ان الشركة التي صدرت هذه الاليات إلى إسبانيا غير مرخص لها في الصين.
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73 - موآطن خارج الوطن الخميس 26 مارس 2020 - 16:55
الناس كيقول ليك اماكن فيها الفيروس، الله يلعن الي ميحشم وزيادة على هذا فإنها مساعدة والتي لا تكفي ليوم واحد إدا لم تعتمد الدولة على ما وفرت في هذا الميدان لأبناء شعبها شوف فرنسا فازت اوفرضت على المغرب عدة صفقات ولم تنفعه حتى بكمامة
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74 - عبدالرحيم الخميس 26 مارس 2020 - 16:57
نتمنى ان تكون هذه المعدات خالية من الفيروس نحن نخاف على حياتنا وحيات الآخرين. .نطلب من الله ان يرفع هذا الوباء
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75 - هيام الخميس 26 مارس 2020 - 16:57
ان الخطر الحقيقي الدي يحول دون احتواء الكورونا كون تلت 1/3 الحالات المصابة لا تضهر لديهم أعراض المرض مما يجعله متفشيا وسط أكبر عدد ممكن من الاشخاص-خصوصا منهم- اللدين يستهترون بالوباء لدا ندعو كافة المواطنين والمواطنات باعتبار اي شخص نتعامل معه كأنه حامل للفايروس لنحمي انفسنا وعائلتنا الصغيرة منها والكبيرة وكدا للمساهمة في محاصرة الوباء في ظرف وجيز وبأقل الاضرار...اللهم يا لطيف الطف بما جرت به المقادر..
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76 - kamal الخميس 26 مارس 2020 - 16:58
عمل جيد لكن يجب التأكد من صحة جهاز الكشف لأن مجموعة من الدول أكدت عدم فاعلية اجهزة الكشف الصيني المستوردة والله اعلم.
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