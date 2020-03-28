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كُتّاب وآراء
بالأرقام .. معطيات إحصائية حول انتشار فيروس "كورونا" في المغرب
ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في المغرب إلى 359 حالة، بعد تسجيل 26 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.
وحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة التي قدمها معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة، فإن الحالات المسجلة تضم 59 في المائة محلية و41 في المائة واردة.
أما بخصوص الحالة السريرية للمرضى، فيبرز المتحدث أن 13 في المائة من المصابين الجدد لا يعانون من أمراض سريرية؛ فيما 72 في المائة يعانون من أعراض في حالة هينة أو متوسطة، فيما تسعة في المائة منهم في حالة خطيرة، وستة في المائة في حالة حرجة.
وفيما يهم التقسيم الجغرافي، فإن جهة الدار البيضاء سطات تم فيها اكتشاف 107 حالات، ثم جهة الرباط القنيطرة بـ64 حالة، ثم جهة فاس مكناس بـ63 حالة، تليها جهة مراكش آسفي بـ62 حالة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ23 حالة، وتسجيل 13 حالة بالجهة الشرقية، فجهة سوس ماسة بـ11 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة بعشر حالات، وخمس حالات بجهة درعة تافيلالت، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون.
وحسب المتحدث، تنقسم الحالات بين 42 في المائة نساء، و58 في المائة رجال.
وتم أيضا اليوم تسجيل ثلاث حالات وفيات جديدة تنضاف إلى 21 حالة وفاة، ويصبح المجموع 24 إلى حد الساعة. تتوزع هذه الوفيات على الشكل الآتي: ست حالات وفيات بجهة الدار البيضاء سطات، وخمس حالات وفيات بجهة مراكش آسفي، وأربع حالات وفيات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وثلاث حالات وفيات بجهة فاس مكناس، وحالتان بكل من الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة، وحالة وفاة واحدة بكل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويؤكد المتحدث أن معدل السن الوفيات هو 66 سنة، وجميعها تعاني من أمراض مزمنة دخلت المستشفى في حالة سيئة أو حرجة.
وتم استبعاد 1461 حالة، بعد أن ثبت أن التحاليل التي أجريت لها سلبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (64)
فمزيدا من الحذر،
وحفظ الله الجميع .
اتمنى الدولة تراقب المتهورين في الاحياء الشعبية و الاحياء التي تبعد عن وسط المدن لان الحياة فيها شبه طبيعة الكل في الازقة و الدروب مجتمعين يتناولن السجائر و المخدرت عادي اسوء من الايم العادية
لاباس الانسان يخرج لشراء ما ياكل او الدواء بسرعة و ياخذ الحيطة و الحذر و كثرة النظافة . و نتضرع الى الله بالدعاء و الاستغفار و الصيام لمن له القدرة كل يوم اثننين و خميس في هدا الشهر المبارك لعل الله يرفع عنا الوباء
ما أريد معرفته هل المصابين الجدد كل يوم بالفايروس هل هم المخالطون للمرضى الأوائل ام حالات جديدة غير الأوائل و مخالطيهم ؟
ان كانو حقا جدد غير الموجودين تحت الرعاية فغالبا الوباء سيطال الآلاف، اللهم نجنا و ارفعه عنا يا رحمن و يا رحيم
اتمنى ان هده الرسالة يستوعبها جهلاء المغرب الدبن مازالوا يتسكعون في الشوارع و يدركوا مدى خطورة الوضع... ولاكن لا حياة لمن تنادي
ابو جهل مات و بقي جهل يتيما و تبناه فئة من المغرب
إن المتأمل لما نعيشه اليوم لا يجد نفسه الا وهو متحسرا ومتدمرا.
ولكي نصل جميعا الى بر الأمان حان الوقت لتكثيف الجهود وأن نعمل يدا بيد بمزيد من التجاوب مع التعليمات،والتقيد بالارشادات،ورفع درجة الزجر ضد كل مخالف او عاص او لا مبال للتعليمات.
فمزيد من الحيطة والحذر.وكفانا استصغارا للأمور.
فلنلتزم بالحجر الصحي ولنلزم منازلنا.
ما يؤكد أن سبب تضاعف عدد وفيات كورونا ببلادنا راجع بدرجة كبيرة لتأخر التشخيص وقلة التحليلات المخبرية
Mais je pense que pour donner plus de valeur à ces chiffres il faut les mettre dans un graphique
اللهم انك عفو وتحب العفو فاعفو عنا .لا حول ولا قوة الا بالله.
ليمرضانا والجنة لي شهداءينا .
وشكرا لي طاقم هيسبريس ياحسن انيس تاتينا بالخبار القين .الى كان فالسماء كتنزلو. ويلكلن تحت الارض كتخرجو ويلكان بعيد كتقربو ويلكان الخبار قريب كتوريهنا ومرحبا بهيسبريس معنا فالدار
من فضلكم اشرحوا لنا ما الفرق بين الحرجة و الخطيرة !
أرجوا ان تعطوا الضوء الاخضر بباقي المختبرات في المملكة لكي اكثر التحاليل ،وان احتاج الأمر لخبرة علموهم
ان كنت تريد ان تكون من الفئة الناجية: لنظافة والتباعد
مزيد من الفحوصات سيمكن من رصد الفيروس حتي قبل ان تظهر الاعراض فيتم اعطاء الكلوروكين للمريض وهو مايقلل الحمل الفيروسي وقدرة الانتقال الي اخرين
لاتستهينوا ببطش كورونا فانه فتاك
اللهم نجي المغاربة من هدا البلاء و نجي كل من هو مسلم على وجه الارض ونجي الانسانية جمعاء و يهدي الله جهلاء المغرب الدين مازالوا لم يستوعبوا الخطر
أريد ان اشير فقط الى أن الارقام الحالية لا تعبر عن الواقع _ أتمنى ان أكون خاطئا _ بالنظر الى وجود مختبرين فقط وبالتالي تتاخر نتيجة التحاليل لمجموع المشتبه في اصابتهم .
رب اشف جميع المرضى و احفظنا من البلاء و الوباء وسائر بلاد المسلمين وارفع هذا الغم عن البشر اجمعين .
Annoncer juste le nombre journalier des contaminations et des décès est une information incomplète et peut même être dangereuse! Les individus “simples” pourront croire que l’épidémie a été maitrisé/ ralentie, alors que le fait est que nous n’avons fait que 39 tests aujourd’hui! Et donc forcément le nombre des cas ne peut être que plus faible qu’hier! Il faut nous expliquer ce qui se passe, de façon totalement transparente.