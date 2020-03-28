بالأرقام .. معطيات إحصائية حول انتشار فيروس "كورونا" في المغرب

هسبريس من الرباط

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في المغرب إلى 359 حالة، بعد تسجيل 26 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.

وحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة التي قدمها معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة، فإن الحالات المسجلة تضم 59 في المائة محلية و41 في المائة واردة.

أما بخصوص الحالة السريرية للمرضى، فيبرز المتحدث أن 13 في المائة من المصابين الجدد لا يعانون من أمراض سريرية؛ فيما 72 في المائة يعانون من أعراض في حالة هينة أو متوسطة، فيما تسعة في المائة منهم في حالة خطيرة، وستة في المائة في حالة حرجة.

وفيما يهم التقسيم الجغرافي، فإن جهة الدار البيضاء سطات تم فيها اكتشاف 107 حالات، ثم جهة الرباط القنيطرة بـ64 حالة، ثم جهة فاس مكناس بـ63 حالة، تليها جهة مراكش آسفي بـ62 حالة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ23 حالة، وتسجيل 13 حالة بالجهة الشرقية، فجهة سوس ماسة بـ11 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة بعشر حالات، وخمس حالات بجهة درعة تافيلالت، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون.

وحسب المتحدث، تنقسم الحالات بين 42 في المائة نساء، و58 في المائة رجال.

وتم أيضا اليوم تسجيل ثلاث حالات وفيات جديدة تنضاف إلى 21 حالة وفاة، ويصبح المجموع 24 إلى حد الساعة. تتوزع هذه الوفيات على الشكل الآتي: ست حالات وفيات بجهة الدار البيضاء سطات، وخمس حالات وفيات بجهة مراكش آسفي، وأربع حالات وفيات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وثلاث حالات وفيات بجهة فاس مكناس، وحالتان بكل من الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة، وحالة وفاة واحدة بكل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ويؤكد المتحدث أن معدل السن الوفيات هو 66 سنة، وجميعها تعاني من أمراض مزمنة دخلت المستشفى في حالة سيئة أو حرجة.

وتم استبعاد 1461 حالة، بعد أن ثبت أن التحاليل التي أجريت لها سلبية.