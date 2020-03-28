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بالأرقام .. معطيات إحصائية حول انتشار فيروس "كورونا" في المغرب

بالأرقام .. معطيات إحصائية حول انتشار فيروس "كورونا" في المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 19:00

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في المغرب إلى 359 حالة، بعد تسجيل 26 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.

وحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة التي قدمها معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة، فإن الحالات المسجلة تضم 59 في المائة محلية و41 في المائة واردة.

أما بخصوص الحالة السريرية للمرضى، فيبرز المتحدث أن 13 في المائة من المصابين الجدد لا يعانون من أمراض سريرية؛ فيما 72 في المائة يعانون من أعراض في حالة هينة أو متوسطة، فيما تسعة في المائة منهم في حالة خطيرة، وستة في المائة في حالة حرجة.

وفيما يهم التقسيم الجغرافي، فإن جهة الدار البيضاء سطات تم فيها اكتشاف 107 حالات، ثم جهة الرباط القنيطرة بـ64 حالة، ثم جهة فاس مكناس بـ63 حالة، تليها جهة مراكش آسفي بـ62 حالة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ23 حالة، وتسجيل 13 حالة بالجهة الشرقية، فجهة سوس ماسة بـ11 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة بعشر حالات، وخمس حالات بجهة درعة تافيلالت، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون.

وحسب المتحدث، تنقسم الحالات بين 42 في المائة نساء، و58 في المائة رجال.

وتم أيضا اليوم تسجيل ثلاث حالات وفيات جديدة تنضاف إلى 21 حالة وفاة، ويصبح المجموع 24 إلى حد الساعة. تتوزع هذه الوفيات على الشكل الآتي: ست حالات وفيات بجهة الدار البيضاء سطات، وخمس حالات وفيات بجهة مراكش آسفي، وأربع حالات وفيات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وثلاث حالات وفيات بجهة فاس مكناس، وحالتان بكل من الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة، وحالة وفاة واحدة بكل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ويؤكد المتحدث أن معدل السن الوفيات هو 66 سنة، وجميعها تعاني من أمراض مزمنة دخلت المستشفى في حالة سيئة أو حرجة.

وتم استبعاد 1461 حالة، بعد أن ثبت أن التحاليل التي أجريت لها سلبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (64)

1 - مزيدا من الحذر السبت 28 مارس 2020 - 19:05
إحدى الصحف الإلكترونية عنونت الخبر ب(انخفاض كبير في عدد المصابين بالمغرب) ولا أعتبر هذا السلوك مهنيا ، في خضم التعبئة التي تجندت لها كل الفعاليات الوطنية . عندما سيقرأ المواطن البسيط هذا العنوان ، سيعتقد أن الوباء قد تمت السيطرة عليه ، وسيخل بكل الإلتزامات التي تعاهد المغاربة أجمعين على تنفيدها ألا وهي التطبيق الكامل لشروط السلامة .
فمزيدا من الحذر،
وحفظ الله الجميع .
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255
2 - nad السبت 28 مارس 2020 - 19:05
يراب كما نجيتا سيدنا موس من فرعون نجينا من هذا الوباء يارب
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114
3 - عزالدين لعيون السبت 28 مارس 2020 - 19:08
ان لله وان اليه راجعون. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم غفر دنب واستر العيب. الاخوان لي من اسفي الله .واش حتى نتواما حسيتو بشي هزة خفيفة ديال زلزال
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25
4 - Yassine_el السبت 28 مارس 2020 - 19:08
السلام عليكم عدد المصابين اليوم ليي قليلا كما يضن البعض. لو لاحظتم فإن عدد الذين تم استبعادهم هو 1462 و البارحة كانت 1423 اي ان عدد الاختبارات لا يتجاوز 50 اختبار في مدة 24 ساعة و هذا عدد كارثي. لايمكن بهذه الطريقة حصر الوباء. و يجب على الجخة المسؤولة تقديم توضيحات حول العدد الكبير للوفايات رغم ان عدد المصابين قليل نوعاما
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111
5 - منصف التازي السبت 28 مارس 2020 - 19:09
اللهم ارفع عنا البلاء ننتظر ارقام كل وقت بخوف و ترقب شديد
اتمنى الدولة تراقب المتهورين في الاحياء الشعبية و الاحياء التي تبعد عن وسط المدن لان الحياة فيها شبه طبيعة الكل في الازقة و الدروب مجتمعين يتناولن السجائر و المخدرت عادي اسوء من الايم العادية
لاباس الانسان يخرج لشراء ما ياكل او الدواء بسرعة و ياخذ الحيطة و الحذر و كثرة النظافة . و نتضرع الى الله بالدعاء و الاستغفار و الصيام لمن له القدرة كل يوم اثننين و خميس في هدا الشهر المبارك لعل الله يرفع عنا الوباء
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30
6 - مدوخ السبت 28 مارس 2020 - 19:09
أقوى سلاح لمحاصرة كرونا وإضعافه هو الجلوس بالمنزل
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46
7 - رشيد السبت 28 مارس 2020 - 19:10
كم شفيت من حالة؟ حتى يسود التفاؤل في الاوساط
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6
8 - مواطن السبت 28 مارس 2020 - 19:10
الغريب في الامر،أن كل مرة كيطلع مسؤول،اكول لينا لي كاين،كنتعجب انا شحال من مسؤول؟اشنو الدور ديالهم،اشنو هي انجازاتهم،نهب الميزانية،تهريب الاموال،كلها صفات فيهم،المرجو من عاهل البلاد،إعادة الهيكلة،هيكلة "الغربال"في شتى المجالات،والله إنه استنزاف ونزيف،يمثله،هؤلاء المسؤولون،لا دور لهم،والله الى عيب،عيب،
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-19
9 - رشيد السبت 28 مارس 2020 - 19:11
بالنسبة الدار البيضاء تسجيل ثلاثة حالات في 24 ساعة نتمناو الخير نتائج تبعث على التفاؤل والأمل الوقاية الوقاية والحجر وعدم الاتصال.
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20
10 - موظف جماعي السبت 28 مارس 2020 - 19:12
الله يشافي جميع المغاربة ولكن ماذا نقول نحن موظفي الجماعات المحلية فنحن نستقبل مئات المواطنين ونحتك معهم يوميا وبدون التوفر على وسائل الوقاية البسيطة فالإصابات في صفوفنا وابنائنا ستكون كارثية اليس لنا اهل وابناء وآباء واصدقاء نخاف عليهم الا يوجد أحد في هذه البلاد ليتكلم عن معاناتنا ولا حناهوما الحيط لقصير فهاد لبلاد وشكرا
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26
11 - Sabrina السبت 28 مارس 2020 - 19:12
هاد الارقام بالمقارنة امعا عدد سكان المغرب راها خطيرة. الا اقصمنا عدد المرضا اعلا عدد سكان المغرب راه غادي نتكلاصاو اقبل من الصين.
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-46
12 - kamal77 السبت 28 مارس 2020 - 19:13
للقضاء على الفيروس في المغرب يجب فعل كما علت الصين. وهو حضر التجول التام لمدة شهر والغاء العمل التام على الجميع والسماح لشخص واحد من الاسرة بالخروج للتبضع. مادام الترامواي مسموح والعمل مسموح اتوقع ان تضهر حالات كل مرة لتعيدنا لنقطة الصفر.
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22
13 - khribga السبت 28 مارس 2020 - 19:13
menteurs- les mort sont plus que es vivants au maroc sans quantee les prisoniers-
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-34
14 - Fellah السبت 28 مارس 2020 - 19:13
Quel est le taux d'extubation après amélioration ou guerraison des patients intubés ventillés. Quel est le taux d'intubation par rapport aux patients hospitalisés ??الله يلطف بنا
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-2
15 - عادل السبت 28 مارس 2020 - 19:13
سوف نتغلب على هدا الوباء ان شاءالله،المهم هو اخدزالعبر والدروس من هده المحنة بالتقرب الى الله عز وجل والابتعاد عن ما يغضبه ،فمازيدا من الحدر والتزام بيوتنا حتى يمر كل شيئ بسلام .
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17
16 - Dichter السبت 28 مارس 2020 - 19:14
ملاحظة. لمذا لاينقصون عدد الوفيات من احصائيات عدد الاصابات الحالية المؤكدة بفروس كرونا. اللهم احفظ بلدنا من كل شر ورفع عنا هذا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين
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4
17 - Abou Othmane السبت 28 مارس 2020 - 19:14
soyant pesimiste ça commene a diminuer j'usqu'au point zero inchallah.
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-3
18 - فوزية السبت 28 مارس 2020 - 19:14
تغمد الله المتوفين برحمته الواسعة ، و شفى كل مريض اللهم آمين.
ما أريد معرفته هل المصابين الجدد كل يوم بالفايروس هل هم المخالطون للمرضى الأوائل ام حالات جديدة غير الأوائل و مخالطيهم ؟
ان كانو حقا جدد غير الموجودين تحت الرعاية فغالبا الوباء سيطال الآلاف، اللهم نجنا و ارفعه عنا يا رحمن و يا رحيم
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15
19 - rabie leftate السبت 28 مارس 2020 - 19:14
ان شاء الله سنمر من هده الفترة مزيدا من الصبر والبقاء في البيت والدعاء للذين ماتوا بالرحمة والمغفرة
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16
20 - المتسائلة السبت 28 مارس 2020 - 19:15
اذا انتهت كورونا ولم تبقى اي حالة في العالم ان شاء الله ترى هل سيرجع العالم الى كيف ما كان؟ ام انه سيكون اسوء؟ ام انه سيكون افضل
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3
21 - abdelhafid السبت 28 مارس 2020 - 19:16
فاش كنسمع هاذ العناوين ديال بالأرقام كايحساب لي هسبريس غادي تجتاهد و دير شي مليان تورينا تطور الفيروس بالمغرب من اول نهار بان لكن كدير كوببي كولي لداكشي لي كابقولو في التلفزة اجتهدوا من فظلكم
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6
22 - مواطنة مغربية السبت 28 مارس 2020 - 19:18
الحمد لله بعدا اليوم هبطات نسبة الاصابة راجين من الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذا الوباء علينا عاجلا و ليس اجلا والاهم احفظ ملكنا العزيز و تحية اجلال و تقدير لرجال الأمن والله يستحقون وقفة شكر وتقدير لعملهم الجبار يضحكون بانفسهم من اجل الشعب فشكرا ليهم الله اجعل السلامة و يفرحنا عما قريب باختفاء هاد الوباء
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7
23 - محسن السبت 28 مارس 2020 - 19:18
الله يجازيكم بالخير تقولو لينا المناطق والمدن بالضبط وحتى الأحياء . راه هاذالأخبار مازالت مبهمة
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7
24 - رضوان السبت 28 مارس 2020 - 19:19
علمنا منك انه تم استبعاد 1461شخص لكون فحوصات جاءت سلبية و الحمد لله لكن كم عدد الناس المشتبه فيهم او اللذين في الحجر الصحي و شكرا
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0
25 - مرباح السبت 28 مارس 2020 - 19:22
اخ لي في فيرونا في ايطاليا تكلمت معه قبل قليل و قال لي بالحرف الايطاليون بتمنون ان يرجع بهم الزمان الى الوراء ويكونوا في وضع المغرب الان ليطبقوا الحجر المنزلب الفعلي ولاكن فات الاوان بالنسبة لهم
اتمنى ان هده الرسالة يستوعبها جهلاء المغرب الدبن مازالوا يتسكعون في الشوارع و يدركوا مدى خطورة الوضع... ولاكن لا حياة لمن تنادي
ابو جهل مات و بقي جهل يتيما و تبناه فئة من المغرب
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2
26 - Ali السبت 28 مارس 2020 - 19:22
هل نعتبر أن 26 حالة المشخصة اليوم هي نهاية الوباء ام ان الأطباء لم يعملوا اليوم مما سيودي إلى كارثة لان الكل سيخرج غدا لانحصار المرض. عليكم ان تقولوا لنا الحقيقة كفى من المراوغة
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1
27 - ABDALAH السبت 28 مارس 2020 - 19:22
نتمنى الشفاء للمرضى وسلامة الجميع ولكن الملاحظ أن عدد الوفيات بالنسبة لعدد الاصابات مرتفع جدا ويعتبر من الاعلى عالميا حوالي 7 في 100
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0
28 - مواطن2 السبت 28 مارس 2020 - 19:22
المواطنون في حاجة الى معرفة الرقم العددي لجميع الفئات في كل مدينة من مدن المغرب.فالجهة تضم عدة مدن وعدة بوادي.النسبة المئوية لا يفهم المواطنون منها شيئا.الرقم العددي لكل فئة هو وحده الصورة الحقيقية للوباء في بلدنا.فالاحصائيات المقدمة من طرف المسؤولين في الدول المتقدمة تتحدث بالارقام العددية .المرجو تزويدنا بارقام تهم كل مدينة او قرية ليمكن تتبع الوباء من طرف المواطن بكل دقة. واتخاذ ما يلزم من الحيطة والحذر.ومعذرة على الملاحظة.
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0
29 - رشيد السبت 28 مارس 2020 - 19:23
جميع الوفيات كانت تعاني من أمراض مزمنة،إنا لله و إنا إليه راجعون
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0
30 - المخلوف السبت 28 مارس 2020 - 19:23
ان كانت الارقم في تصاعد،والاوضاع تزداد بؤسا وكئابة،وحسب تصريحات المسؤولين ان الوضعية لم تصل بعد الى الدروة،فإلى أين نحن ذاهبون،وعلى أي سيناريوهات نحن مقدمون.
إن المتأمل لما نعيشه اليوم لا يجد نفسه الا وهو متحسرا ومتدمرا.
ولكي نصل جميعا الى بر الأمان حان الوقت لتكثيف الجهود وأن نعمل يدا بيد بمزيد من التجاوب مع التعليمات،والتقيد بالارشادات،ورفع درجة الزجر ضد كل مخالف او عاص او لا مبال للتعليمات.
فمزيد من الحيطة والحذر.وكفانا استصغارا للأمور.
فلنلتزم بالحجر الصحي ولنلزم منازلنا.
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0
31 - متقاعد السبت 28 مارس 2020 - 19:24
من فضلكم اعطاء تفاصيل حسب المدن لا الجهات حتى يكون الحذر اكثر الجهة الشرقية 13 لكن لا نعرف بالضبط المدينة أو الجماعة وشكرا واعانكم الله لما فيه خير البلاد وحفظ الله الذين يسهرون على خدمة المصابين.
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-1
32 - Mahjoub السبت 28 مارس 2020 - 19:24
وجميعها تعاني من أمراض مزمنة دخلت المستشفى في حالة سيئة أو حرجة.

ما يؤكد أن سبب تضاعف عدد وفيات كورونا ببلادنا راجع بدرجة كبيرة لتأخر التشخيص وقلة التحليلات المخبرية
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2
33 - يوسف المرتيلي السبت 28 مارس 2020 - 19:25
Merci pour ces informations
Mais je pense que pour donner plus de valeur à ces chiffres il faut les mettre dans un graphique
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1
34 - متتبع السبت 28 مارس 2020 - 19:26
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والمحن وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا المغرب الحبيب خاصة،وسائر بلاد المسلمين عامة .امين اللهم سلم اللهم سلم....
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35 - mostapha السبت 28 مارس 2020 - 19:26
اللهم ارفع البلاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه
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-1
36 - مفكر السبت 28 مارس 2020 - 19:26
أكثروا من الإستغفار، فالله تعالى يقول: (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)
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-1
37 - خالد العيون السبت 28 مارس 2020 - 19:26
الرحمة والمغفرة المفقودين في هذا المصاب الجليل وتعازينا الحارة لعائلات المفقودين كما نتمنا الشفاء العاجل للمصابين ونطلب الله العالي القدير أن يلطف بنا .ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين
اللهم انك عفو وتحب العفو فاعفو عنا .لا حول ولا قوة الا بالله.
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-1
38 - خالد.ف السبت 28 مارس 2020 - 19:27
الفحوصات ضئيلة و رقم المصابين قد يكون الشجرة التي تخفي الغابة و الدليل عدد الوفيات المهول بالمقارنة مع الرقم المصرح به من الإصابات ! إيطاليا مثلا أجرت أكثر من 400 ألف فحص ، و نحن لم نتجاوز الألفين!
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2
39 - من الصحراء المغربية السبت 28 مارس 2020 - 19:28
الله يرحم الوالدين المغاربة لي عندو شي لقمة فدارو يجلس يأكلها و يصبر رآه كلشي صابرين.... و خلينا نقصوا من العدوى... رآه كل نهار كنزيدو في الخروج كنطولو في الحجر الصحي... نجلسوا في ديورنا باش نواجهوا العدو... و من بعد يمشي و لا نقضو عليه نخرجوا كاملين لحياتنا العادية.... رجاء رجاء شدو لأرض
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2
40 - مواطن السبت 28 مارس 2020 - 19:28
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،رحم الله أمواتنا،وندعوا الله أن يرأف بمرضانا،و يشفيهم،ونسأل الواحد القهار بكل اسم هو له،و بكل اسم علمناه أم لم نعلمه أن يرفع عنا البلاء، وندعوا الواحد الصمد أن ييل عنا الغم،ويفرج كربتنا."اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد (ص) وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين".
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41 - ALI ITALIA السبت 28 مارس 2020 - 19:28
الله ما إحفظ بلدنا المغرب و جميع المسلمين الاخوان انا هنا في إيطاليا كارثة و المرجو الاستجابة لسلطات لكي لكي لا يخرج الآمر لا قدر الله يجب الاستقاض كنو واقعين حفظكم الله.
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42 - amin sidi السبت 28 مارس 2020 - 19:29
سلام .الله معاكم يجنود ويا اصحاب المهنة النبيلة ويا ملايكة الرحمان انتم مجاهدون والشفاء انشاء الله
ليمرضانا والجنة لي شهداءينا .
وشكرا لي طاقم هيسبريس ياحسن انيس تاتينا بالخبار القين .الى كان فالسماء كتنزلو. ويلكلن تحت الارض كتخرجو ويلكان بعيد كتقربو ويلكان الخبار قريب كتوريهنا ومرحبا بهيسبريس معنا فالدار
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43 - kenitra brahim السبت 28 مارس 2020 - 19:29
رابطوا في بيتكم حتى نفك رباطنا عن بيوت الله
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-1
44 - خالد السبت 28 مارس 2020 - 19:30
من الأفضل ذكر المدن لا الجهات لكي يزداد الساكنة حرصا وخوفا لتطبيق شروط الوقاية بحذافرها أظن أن الدولة يجب أن تقوم بهذا الإجراء لأن المغاربة لا يأخذون الامور بجدية
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1
45 - متتبع السبت 28 مارس 2020 - 19:31
359 حالة : %9 منهم في حالة خطيرة، و%6 في حالة حرجة. يعني لا قدر لله ازيد من 50 وفاة.بدون ادنى شك هناك خلل كبير في التعامل مع الاصابات وطريقة العلاج .الم تلاحظوا مع زيادة الاصابات والوفيات غياب وزير الصحة مؤخرا مقارنة مع الدول الكبرى اللتي نرى وزرائها يوميا !!!
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46 - lacel السبت 28 مارس 2020 - 19:31
نطالب الجهات المسؤولة بتوضيح حول عدد التحليلات التي تقوم بها المراكز المختصة انه عدد هزيل قد لا نتمكن من السيطرة على الوباء بهده الوتيرة .
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1
47 - عبدو السبت 28 مارس 2020 - 19:32
لماذا عدد التحليلات لم تتجاوز 50 هل هناك خلل ما لان فرق المستبعدين ما بين أمس واليوم لا يتجاوز 50 المرجو التدقيق
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-1
48 - Momo السبت 28 مارس 2020 - 19:32
اولا الحمد لله على كل شيء و سنبقى متفائلين،ثانيا هناك تحاليل كثيرة لم تكن نتائجها جاهزة للتصريح بها و قت الايجاز الاخباري،وعلى كل حال نتمناو خير في قادم الساعات.
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3
49 - جمعية المرجة الخضرا@ السبت 28 مارس 2020 - 19:34
يا نسا@ ويارجال ويا شباب ويا ذكور وياانات ابقوا في بيوتكم فان في البيوت الحكمة والعقل والحياة.
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1
50 - الحرجة والخطيرة ؟؟؟ السبت 28 مارس 2020 - 19:34
"فيما تسعة في المائة منهم في حالة خطيرة، وستة في المائة في حالة حرجة."
من فضلكم اشرحوا لنا ما الفرق بين الحرجة و الخطيرة !
أرجوا ان تعطوا الضوء الاخضر بباقي المختبرات في المملكة لكي اكثر التحاليل ،وان احتاج الأمر لخبرة علموهم
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0
51 - القصراوي السبت 28 مارس 2020 - 19:34
ماذا فعلت كوريا للتغلب على المرض، الفحص السريع للجميع و الإعلان عن أسماء المصابين من أجل مشاركة الجميع في الوقاية مما أدى إلى الكشف السريع عن حاملي الفيروس قبل أن ينتشر.يعني أن سرعة الكشف يجب أن تكون أكبر بكثير من سرعة انتشار الفيروس. يجب على المغرب أن يطبق نفس الطريقة. لأنني أعتقد أن سرعة الفحص عندنا أقل بكثير من انتشار المرض و كذلك عدم الإعلان عن أسماء حاملي الفيروس هو خطأ
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1
52 - citoyen السبت 28 مارس 2020 - 19:35
لايمكن ان يتخطي المغرب هذا الامتحان الصعب الا اذا تم رفع عدد الاختبارات وكانت الاغلبية سلبية لذلك المزيد من الحدر فهذا الفيروس عطير بانتقال الانسان وليس بسرعة كامنة فيه اي ان عدم اتصال الانسان باخر غريب عنه هو بيءة خصبة لانتقاله ثم لاخر وهكذا والطامة ان البعض لاتظهر عليهم الاعراض الابعدما يمقلون الفيروس الى اخرين
ان كنت تريد ان تكون من الفئة الناجية: لنظافة والتباعد
مزيد من الفحوصات سيمكن من رصد الفيروس حتي قبل ان تظهر الاعراض فيتم اعطاء الكلوروكين للمريض وهو مايقلل الحمل الفيروسي وقدرة الانتقال الي اخرين
لاتستهينوا ببطش كورونا فانه فتاك
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53 - عروبي السبت 28 مارس 2020 - 19:35
أنصح اللذين لديهم تصريح بالخروج بغسل اليدين كل نصف ساعة و عند دخول المنزل غسل الحداء من الأسفل و مسحه من فوق بالماء و الصابون و تجنب وضعالأصابع في الفم و العينين و مضغ حبة قرنفل في الصباح و المساء فالقرنل قاتل الفيروسات بإمتياز و الله إحفضنا و إحفض بلادنا
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54 - مرباح السبت 28 مارس 2020 - 19:37
حداري نسبة التحاليل التي اجريت على المغاربة جد قليلة بالمقارنة مع سرعة انتشار هدا المرض
اللهم نجي المغاربة من هدا البلاء و نجي كل من هو مسلم على وجه الارض ونجي الانسانية جمعاء و يهدي الله جهلاء المغرب الدين مازالوا لم يستوعبوا الخطر
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55 - stoned السبت 28 مارس 2020 - 19:37
الدولة خاصها تجمع راسها معانا.. تفسير حالة الوفيات عندنا راه باين، عدد قليل ديال التحليلة فاليوم يعني تأخر فالتشخيص وعليه تتكون حالة المريض ديجا تدهورت ملي كيعرفو بلي بصح مريض..ومتخليوناش نفكرو فداك الاحتمال الكبير بلي نكونو فتنا عتبة الالف او الاسوء منها مع هاد الظروف وحنا غااافلين.. مسألة أرواح دناس.. والدين .. تاستيو البشر وتاستيونا يااااه
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56 - brahim chahimi السبت 28 مارس 2020 - 19:39
نعتقد أن التدابير التي أقرها مولانا السلطان/الملك محمد السادس في وقت الشدة و الحرج تنم عن حب السلطان الشريف لشعبه و انشغال باله بالصحة العامة لعموم المغاربة.. و كأستاذ ساهمت بدوري في أعداد العديد من الدروس الإلكترونية لأبناء بلدي ...بلد أتبثث كورونا حاجته المركزية لسياسي محنك يقود سفينة البلاد و طبيب يراعي صحة الناس و رجل أمن يحرس أمن العوام و استاذ يدرس أبنائهم و الأهم وجود القاعدة و هي شعب يعرف كيفية إعمال مفهوم المواطنة و قيم الساوك المدني ....؟
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57 - عبد الكريم ايت لحسن السبت 28 مارس 2020 - 19:41
سلام الله عليكم ورحمته فقط اريد ان اعرف عدد الحالات التى شوفيت من المرض وشكرا
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58 - اللهم الطف السبت 28 مارس 2020 - 19:42
اتمنى ان تتراجع الارقام تدريجيا ونكون قد حاصرنا هذا الوباء ، وندعو اللّٰه اني يعجل بالفرج وكشف هذا البلاء عن بلادنا وسائر البلدان
أريد ان اشير فقط الى أن الارقام الحالية لا تعبر عن الواقع _ أتمنى ان أكون خاطئا _ بالنظر الى وجود مختبرين فقط وبالتالي تتاخر نتيجة التحاليل لمجموع المشتبه في اصابتهم .
رب اشف جميع المرضى و احفظنا من البلاء و الوباء وسائر بلاد المسلمين وارفع هذا الغم عن البشر اجمعين .
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59 - عادل بوموجة السبت 28 مارس 2020 - 19:42
نسأل الله العفو والعافية اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات ، المشكل خطير جدا والإصابات في تزايد مهول نرجوا من الجميع التزام منازلهم والحذر ثم الحدر دول بقوتها وعظمتها انهارت أمام هذا الوحش كورونا ، فبلدنا على قد الحال لا قدر الله ستكون كارثة تقضي على الأخضر واليابس التزموا بيوتكم واستغفروا الله لعلكم تفلحون ، ومن هذا المنبر نطالب من المسؤول الأول محمد السادس أن يساعد الفقراء والمساكين في هاته الفترة العصيبة بالله عليكم نساء يبعن البغرير والنعناع والآن في بيوتهم كيف يؤدون كراء منازلهم وكيف يكسبون قوتهم اليومي
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60 - عبدلله السبت 28 مارس 2020 - 19:43
نريد تحليلا رقميا من بيانات تحليلية تبين تطور المرض مند ظهوره فى المغرب .المزيد من المعلومات حول الاماكن الاكتر تفشى للوباء
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61 - Lambda السبت 28 مارس 2020 - 19:46
Il faut plus de transparence de la part des autorités. Expliquer pourquoi on a fait que 39 tests en 24h !!!!!

Annoncer juste le nombre journalier des contaminations et des décès est une information incomplète et peut même être dangereuse! Les individus “simples” pourront croire que l’épidémie a été maitrisé/ ralentie, alors que le fait est que nous n’avons fait que 39 tests aujourd’hui! Et donc forcément le nombre des cas ne peut être que plus faible qu’hier! Il faut nous expliquer ce qui se passe, de façon totalement transparente.
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62 - Abde rizki السبت 28 مارس 2020 - 19:46
نداء للمغاربة خاصة في المدن الكبرى كفى كفى استهزاء بفيروس كورونا.. كل واحد يبقى فدارو.. كل واحد يتحمل مسؤوليتو..
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63 - المغرب السبت 28 مارس 2020 - 19:47
أتمنى من الله أن يبقى العد في تنازل حتى القضاء التام على الويل إن شاء الله أتمنى المزيد من التعبئة الجماعية من الشعب والسلطات في الأيام المقبلة من أجل محاصرة العدو الشيطان
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64 - mojane السبت 28 مارس 2020 - 19:48
المملكة المغربية بأذن الله ستتعلب على هذا الوباء ولكن على الناس أن يرجعوا الى الله ويتوبوا إليه لأنه في مثل هذه المواقف يتذكر الإنسان أناس ظلمهم ورشاوى تسلمها وووو وهذا لاينفعه الان في شيء اللهم ارفع عنا البلاء
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