رصد 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جهتَي الدار البيضاء ومراكش

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 450 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق إحصائيات أعلنت زوال هذا النهار.

وتتوزع الإصابات الـ13 الجديدة بفيروس كورونا المستجد بين كل من جهة الدار البيضاء سطات، بـ9 إصابات، وجهة مراكش آسفي بأربع إصابات جديدة مؤكدة.

وبناء على المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة نفسها، تتصدر جهة الدار البيضاء سطات قائمة المصابين بـ133 حالة مؤكدة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 82، وجهة فاس مكناس بـ 82 حالة أيضا، وجهة مراكش آسفي بـ 74.

جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 32 حالة مؤكدة، تليها جهة الشرق بـ 16 حالة، وجهة سوس ماسة بـ 14 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة بـ 10 حالات، وجهة درعة تافيلالت بـ 6 حالات، وجهة كلميم واد واد نون بحالة واحدة.

ولم تسجل إلى حد منتصف نهار اليوم الأحد أي إصابة بوباء كورونا في جهة الداخلة وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.