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كُتّاب وآراء
رصد 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جهتَي الدار البيضاء ومراكش
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 450 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق إحصائيات أعلنت زوال هذا النهار.
وتتوزع الإصابات الـ13 الجديدة بفيروس كورونا المستجد بين كل من جهة الدار البيضاء سطات، بـ9 إصابات، وجهة مراكش آسفي بأربع إصابات جديدة مؤكدة.
وبناء على المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة نفسها، تتصدر جهة الدار البيضاء سطات قائمة المصابين بـ133 حالة مؤكدة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 82، وجهة فاس مكناس بـ 82 حالة أيضا، وجهة مراكش آسفي بـ 74.
جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 32 حالة مؤكدة، تليها جهة الشرق بـ 16 حالة، وجهة سوس ماسة بـ 14 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة بـ 10 حالات، وجهة درعة تافيلالت بـ 6 حالات، وجهة كلميم واد واد نون بحالة واحدة.
ولم تسجل إلى حد منتصف نهار اليوم الأحد أي إصابة بوباء كورونا في جهة الداخلة وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
من غير المفهوم وغير المقبول ان يكون هنالك مركزين فقط في المغرب (واحد في الدار البيضاء واخر في الرباط)
استيقظوا قبل فوات الأوان
وإنشاء الله الشفاء العاجل للجميع
بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
السؤال هو علاش حتى الان حتى واحد ما خرج وبرر سبب توغل هده الجهة بالذات لعدد الاصابات ..........
ر معرفة السبب كفيلة بالتصدي للشى المماتل في مناطق اخرى لستر آلله
لذلك وجب إسراع الدولة في إيجاد مخارج لهذا الإشكال، وإسراع المواطنين نحو بيوتهم..................
حثى تمر أخطر عاصفة من الإثنين إلى السبت بأقل الخسائر في أرواح إخوتنا المغاربة
نطلب الله اللطف في ما قضى
ولكم العبرة في إيطاليا وباقي الدول الأوروبية المتقدمة التي فشلت منظومتها الصحية وقادها استهتارها وعدم مبالاتها باتباع الحجر الصحي الإلزامي إلى ما وصلت إليه الآن من مآسي..فاللهم نجنا وألطف بنا واشف كل مرضانا المسلمين والانسانية جمعاء من هذا الوباء.
ونتمنى أن يتم ذكر أسماء المدن التي. إنتشر فيها المرض ، وليس الجهة .
مثلا جهة الدار البيضاء _ سطات تضم تقريبا 28 مدينة و أقاليم .
عندما يتم تحديد عدد الإصابات ، لا يتم تحديد الإقليم أو المدينة أو الأحياء.
لذا لابد وضروري جدا من السيد معاذ المرابط إعطاء خريطة توضيحية ومقربة المدن التي إنتشر فيها الوباء
وليس الجهات.
وشكرا لكم على كل التوضيحات التي تقدمونها .
أتمنى من الجميع ان يأخذ الأمور بجدية فالمعطيات بدأت ترتفع، فلنلزم بيوتنا و نطلب من العلي القدير ان يرفع عنا البلاء و الوباء.
شكراً للإيجابيين في التجاوب مع تعليمات السلطات سواءً الأمنية منها أو الصحية
اتحدوا يا لمغاربة....قاوموا....انعزلوا في بيوتكم...اصبروا على الجوع....فالعدو يتربص بكم..امام بيوتكم....سدينا....سدينا...كلمة نرددها لنقفل النقاش...اذن سدينا لنقضي على الخفاش....كورونا اللعين
حدثوه عن ربٍ لطيف
اللهم أصرف عنا البلاء والوباء
سبب هلاك الامة العربية جمعاء و ليس المغرب فقط هو القطاع الصحي و التعليم
المغرب فيه ربما ازيد من 55 مدينة
5 مراكز استشفائية حسب خمس جهات
3 مختبرات فقط التي تقوم بالتحليلات لهدا الوباء
يقال سيكون تقريبا 3000 سرير انعاش
عدد سكان المغرب حسب قولهم 35 مليون و نصف تقريبا
طبيب تقريبا لكل 3 مواطن . انها الطامة الكبرى
ها العار اخوتي المغاربةكل شيء واضح الزموا بيوتكم
و الله ان كثر العدد و انتشر الوباء أكثر سيموت الجميع في المنازل و بالدرجة ( غادي نخنازو في الديور لان حتى من يحسن بنا و يدفنا لن نجده كان مر بنا زلزال مدمر
اللهم الجلوس الان و لاختباء و الدعاء ربي يرفع عنا الجائحة افضل من المصير المهول على الاقل اروربا كيمشيو للطبيب و يديوهم يدفنوهم بعد المحاولات الكبير للاطباء لانقاذ الارواح . حنا راه غير التحليلات غادي تبدا تكون الا كثر الهم بباك صاحبي و تكون صاحب الشيخ و القايد . الله يلطف
تحتاج البلاد إلى قائد حقيقي في هذه الأزمة الصعبة.
إذن لكي نتفادى السرعة في انتشار هذا الوباء. يجب تطبيق التعليمات الصادرة من السلطات المختصة وبكل صرامة.والتضحية بعدم الخروج من المنازل ولو للضرورة.
عدم الخروج من المنازل إلى غاية 20 ابريل على الأقل.
الالتزام بالابتعاد من البشر وعدم لمس اي شيء مشبوه.
عدم الخروج للأسواق سواء في المدن أو القرى إلى غاية 20 ابريل على الأقل.
اعقلها وتوكل على الله. ونطلب النجاة والستر واليسر من الله العلي العظيم ان شاء الله.
لم يجد من الاحسن يستقبل مكالمه اخرى من شخص او مريض آخر يعتقه بادن الله تعالى
الله تعالى يحفظكم جميعا في هاده الأيام المباركة ابنتي