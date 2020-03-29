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الرئيسية | مجتمع | رصد 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جهتَي الدار البيضاء ومراكش

رصد 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جهتَي الدار البيضاء ومراكش

رصد 13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جهتَي الدار البيضاء ومراكش
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 14:11

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 450 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق إحصائيات أعلنت زوال هذا النهار.

وتتوزع الإصابات الـ13 الجديدة بفيروس كورونا المستجد بين كل من جهة الدار البيضاء سطات، بـ9 إصابات، وجهة مراكش آسفي بأربع إصابات جديدة مؤكدة.

وبناء على المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة نفسها، تتصدر جهة الدار البيضاء سطات قائمة المصابين بـ133 حالة مؤكدة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 82، وجهة فاس مكناس بـ 82 حالة أيضا، وجهة مراكش آسفي بـ 74.

جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 32 حالة مؤكدة، تليها جهة الشرق بـ 16 حالة، وجهة سوس ماسة بـ 14 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة بـ 10 حالات، وجهة درعة تافيلالت بـ 6 حالات، وجهة كلميم واد واد نون بحالة واحدة.

ولم تسجل إلى حد منتصف نهار اليوم الأحد أي إصابة بوباء كورونا في جهة الداخلة وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - ولد الناظور الأحد 29 مارس 2020 - 14:19
يا رب السلامة بدأ جدول الضرب
بقا فدارك
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56
2 - عادل الأحد 29 مارس 2020 - 14:19
إن شاء الله ترتفع الحرارة وتنكشف الغمة وتعود بيوت الله عامرة ...تفاءلوا يا عباد الله...
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173
3 - امير الأحد 29 مارس 2020 - 14:20
راه هدشي راجع من قلة وعي ناس وش اسواق عامريين اسوبر مارشيات كولشي خررج من دار منها تقدا منها تفجي علي رسك هدا راه مسمتوش حجر صحي يجب علي شرطة تشدد
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59
4 - الممرض الأحد 29 مارس 2020 - 14:22
ونبقى نحن في الخطوط الامامية للدفاع عن الوطن نطلب من الجميع التزام المنازل و لا تنسونا من دعواتكم
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169
5 - Karim الأحد 29 مارس 2020 - 14:24
اللهم اشفي مرضانا ومرضى العالم كافة وارحم موتانا وأرفع البلاء عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين
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60
6 - Samia الأحد 29 مارس 2020 - 14:25
ما هو عدد الفحوصات اليومية بالمغرب؟ لماذا هذا الصمت الرهييب لحكومة حول هدا المعطى الحاسم في الحرب على كورونا؟ جمييع الدول تصارع للرفع من الكشوفات اليومية للوصول لمئات الالاف كل يوم!! الله يحفظنا و يرحمنا و صافي
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48
7 - بيضاوية الأحد 29 مارس 2020 - 14:25
بالله عليكم زيدو التحاليل و عممو التحاليل في كل المملكة. الله يلطف إلى تزادت الاعداد بالمئات بسبب نقص التحاليل فسنرى الموت يحيطنا نا كل جانب. يا ربي تلطف بنا
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38
8 - رشيد الأحد 29 مارس 2020 - 14:30
يجب تطبيق الحجر بالقوة .لا مجال للعب والاستهتار .لمابغاش يحتاجر على خاطرو يحتاجر في السجن بزز.
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30
9 - Ahmed الأحد 29 مارس 2020 - 14:31
كان الوقت الآن لآقتناء اجهزة الكشف المتطورة للفيروس والكشف بشكل عشواءي على المواطنين خصوصا في المدن المصابة بالوباء وحماية المناطق الأخرى التي لم تسجل بعد اي إصابة وتطويق جميع المناطق الموبوءة بهدا يمكننا التصدي لهده الجائحة
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14
10 - جلال الأحد 29 مارس 2020 - 14:31
الزيادة حالات الأمر الطبيعي العادي لا داعي القلق التهويل بالعكس انا ارى هنا السرعة في العملية الفحص والكشف بعد دخول الطب العسكري إضافة المختبر المستشفى العسكري مختبرين الرباط والدار البيضاء اتمنى أيضا فتح المختبرات الجهوية في المدن الخمسة والمختبرات المصحة الخاصة الزيادة العدد الكشف والفحص سرعة التشخيص وكشف زيادتها تقلص عدد الوفيات تبقى الطبيعية لا يمكن مقارنة المغرب مناخ بارد قريب من أوروبا بي المناخ الصحراوي الدول الخليج يساعد عدم الانتشار فيروس لا ينتشر بنفس السرعة في مناطق الحارة ترتفع درجة الحرارة الشمس هي عدوة كورونا لهذا انتشر مناطق الشمالية إيطاليا لم ينتشر بنفس السرعة في جنوب نفس الأمر امريكا انتشر في الشرق البارد لم يكون له الانتشار الغرب الأميركي مناخ قرب الصحراء حتى المغرب الأماكن الانتشار في الدار البيضاء طنجة مناطق باردة مكناس فاس جبال الأطلس باردة أيضا لم تسجل أي حالة في الصحراء المغربية اعتقد يجب المغرب صمود الأسبوعين إلى الاسبوع الأخير أبريل تبدأ ارتفاع درجة الحرارة دخول فصل الصيف يبدأ فيروس يتقلص بقوا في دراكم
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19
11 - طايب وهاري الأحد 29 مارس 2020 - 14:31
على الحكومة تعميم مراكز الفحص على كل مدن المملكة
من غير المفهوم وغير المقبول ان يكون هنالك مركزين فقط في المغرب (واحد في الدار البيضاء واخر في الرباط)
استيقظوا قبل فوات الأوان
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17
12 - إسماعيل الأحد 29 مارس 2020 - 14:31
من فضلكم كم في فاس
وإنشاء الله الشفاء العاجل للجميع
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13 - مصطفى الأحد 29 مارس 2020 - 14:32
اطلب من الجهة المسؤولة موافاتنا بعدد الاصابات المسجلة حسب المدن عوض الجهات لكي نقوم بالحيطة والحذر أكثر لازم
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15
14 - امين الأحد 29 مارس 2020 - 14:34
و عباد الله مبغيتوش تكلسو فديوركم
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15 - marwan الأحد 29 مارس 2020 - 14:34
هذا الفيروس وفد علينا من الخارج هربو منه من اوروبا المتقدمة ونقلو لنا العدوى و نحن إمكانياتنا بسيطة و مجتمعنا ينخره الفقر فمن كان يعلم به فهو ضالم لجميع المغاربة ربنا إنا مسنا الضر نستغيث برحمتك واغفر لنا إنا كنا من الضالمين
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11
16 - لمياء الأحد 29 مارس 2020 - 14:35
عندما كنت أشاهد نشرة أخبار الرئيسية شاهدة طبيب يقوم باستقبال مكالمات الناس اللذين لديهم بعض اعراض ف،ك صاحب المكالمة قال أنه يعاني من سعال فسأله الطبيب هل لديك اعراض أخرى فأجاب لا فقال له الطييب هذه اعراض بسيطة .و التعليق لكم¡¡¡¡¡¡
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17 - فاطمة الزهراء الأحد 29 مارس 2020 - 14:35
تحية اجلال وتقدير لمنير وادعوا الله ان يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ بلادنا من كل شر والله قادر على كل شيء.
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0
18 - الشرقاوي محمد فكري الأحد 29 مارس 2020 - 14:36
وتيرة الارتفاع ستستمر في النمو إضافة إلى ارتفاع النسبة المئوية إلى غاية 12أبريل تقريبا إذا كان الحجر في المستوى...حين إذن سيتم الوصول إلى قمة المنحنى إلى غاية 15أبريل حيث يبدأ المنحنى بالنزول و بالتالي تقلص الحالات حتى بداية شهر ماي ..عندها يجب أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة...إلى هذا الحين ستقع وفايات...فلنلتزم بالارشادات و التعليمات الدولية.كولشي يجلس بدارو و للسلام
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19 - عبود الأحد 29 مارس 2020 - 14:37
الله يحد البأس ان ما نراه من حملات السلطات المحلية من تطبيق الحجر الصحي الإجباري و عدد نتايج الحلات المؤكدة المعلن عنها بالفيروس الاصطناعي يدل على انه هناك خلل ما لا بد من اعادة الأوراق وتغيير الأستراتجية المتبعة
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20 - شعيب الأحد 29 مارس 2020 - 14:39
السلام عليكم
بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
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4
21 - Mustapha الأحد 29 مارس 2020 - 14:39
ربما يجب محاصرة المرض بهاته المدن والتدخل لمساعدة السكان ماديا و وبمساعدات غدائية عوض الخطابات مادام الفيروس يحصد العشرات من الاصابات قبل الانتشار الواسع لقدر الله وفوات الاوات علما ان دولتنا ضعيفة كل الضعف في المجال الصحي والارقام تؤكد دالك.فالمغرب يسجل اكبر عدد من الوفيات مقارنة بعدد الاصابات
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22 - N A الأحد 29 مارس 2020 - 14:41
حسب خارطة تفشي الفيروس فجهة الدار البيضاء السطات تتصدر عدد الاصابات بما مجموعه 132 اصابة
السؤال هو علاش حتى الان حتى واحد ما خرج وبرر سبب توغل هده الجهة بالذات لعدد الاصابات ..........
ر معرفة السبب كفيلة بالتصدي للشى المماتل في مناطق اخرى لستر آلله
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23 - طبيب الأحد 29 مارس 2020 - 14:42
الكشف المتأخر قد يضرب كل المجهودات المبذولة.. لاقدر الله. وهو مايفسر ارتفاع حالات الوفيات.....
لذلك وجب إسراع الدولة في إيجاد مخارج لهذا الإشكال، وإسراع المواطنين نحو بيوتهم..................
حثى تمر أخطر عاصفة من الإثنين إلى السبت بأقل الخسائر في أرواح إخوتنا المغاربة
نطلب الله اللطف في ما قضى
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24 - nouro الأحد 29 مارس 2020 - 14:42
اعتقد ان جهة كلميم ذات الحالة الوحيدة شفيت وتعافت والحمدلله...يعني ولا حالة في الجهة...
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25 - محمد من كلميم الأحد 29 مارس 2020 - 14:43
مرة أخرى، المرجو التقيد بتعليمات السلطات والمكوث بالبيوت. فنحن محظوظون لحد الآن لأن الإصابات وانتشار العدوى لازال مسيطر عليه ...فلا أحد يعلم ماذا سيقع غدا لأننا لن نجد من ينصحنا او يأمرنا بالتزام البيوت لأننا سنكون مجبرين على فعل ذلك رغما عنا...فتحية عالية لجميع القوات العمومية والقوات المسلحة الملكية وعلى رأسها ملكنا محمد السادس..
ولكم العبرة في إيطاليا وباقي الدول الأوروبية المتقدمة التي فشلت منظومتها الصحية وقادها استهتارها وعدم مبالاتها باتباع الحجر الصحي الإلزامي إلى ما وصلت إليه الآن من مآسي..فاللهم نجنا وألطف بنا واشف كل مرضانا المسلمين والانسانية جمعاء من هذا الوباء.
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26 - yasmine الأحد 29 مارس 2020 - 14:44
لو كان من الممكن إعطاء إحصائيات الدار البيضاء لوحدها عوض الدار البيضاء سطات، أرجو إعطاء احصائيات كل مدينة وحدها. و أرجو مراقبة المستشفيات لانعدام النظافة و الوقاية و لردع كل مسؤول سولت له نفسه أن يتلاعب و يستغل الظروف الجارية لحسابه، فبعد رؤية فيديو مسرب عن إحدى المستشفيات بسطات تنعدم فيه كل معايير السلامة من نظافة و تعقيم و ممرضين و أطر طبية و حتى من نستشيرهم في حالة الاحتياج... فكل هذا يثير تخوفنا و قلقنا و يكثر من تساؤلاتنا حول الأموال المقدمة أولا من طرف جلالة الملك و رجال الأمن و رجال الأعمال و صندوق الاتحاد الأوربي لمحاربة الوباء، من سيعطينا تقارير مفصلة تشرح أين صرفت هذه الأموال؟؟؟؟؟
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27 - جاوبوني صراحة الأحد 29 مارس 2020 - 14:44
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونتمنى أن يتم ذكر أسماء المدن التي. إنتشر فيها المرض ، وليس الجهة .
مثلا جهة الدار البيضاء _ سطات تضم تقريبا 28 مدينة و أقاليم .
عندما يتم تحديد عدد الإصابات ، لا يتم تحديد الإقليم أو المدينة أو الأحياء.
لذا لابد وضروري جدا من السيد معاذ المرابط إعطاء خريطة توضيحية ومقربة المدن التي إنتشر فيها الوباء
وليس الجهات.
وشكرا لكم على كل التوضيحات التي تقدمونها .
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28 - Yass الأحد 29 مارس 2020 - 14:47
دابا انبقاو غيو نحسبَ المصابين و الوفيات. فالاول غلق الحدود عندما بدآ يتفشى المرض في ارووبا.ماذاكان سيقع لو ان المغرب قرر غلق الحدود في وجه الجميع حتى تمر هذه العاصفة. الان لا مستشفيات جيدة. لا التزام بالحجر الصحي. ولا وعي بالمسؤلية واستهتار في جل الاحياء الشعبية في جميع المدن. اذن على الدولة تدارك الموقف قبل فوات الاوان فالوقت لازال لصالحنا بمزيد من الفحوصات و مزيد من الصرامة.
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29 - مغربي هنا الأحد 29 مارس 2020 - 14:47
على كل المصحات الخاصة ان تفتح أبوابها مجانا انها ظرفية وطنية يجب على الكل ان يتهبأ ويتهيأ ويستعد لا نريد المتفرجين وطماعين ادا كنتم تحبون الوطن وشعبه فحان الوقت ان تكونوا في صفوف الاولى وخصوصا في المدن التي تنتشر فيها الولاء الدار البيضاء مكناس فاس الرباط مراكش الح.... انشري يا هسبريس من فضلك.
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30 - كم مم الأحد 29 مارس 2020 - 14:48
التزموا بيوتكم التزموا بيوتكم هو احسن علاج الوقاية خير من العلاج التزموا بيوتكم ارحموا اهلكم ارحموا جيرانكم قوا انفسكم من اين سياتكم المرض اذاما كنتم تبحثون عنه في الاماكن المكتظة
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31 - طالب جامعي ابن زهر الأحد 29 مارس 2020 - 14:48
سنجتاز هذه المحنة باذن الله ولكن هل سنغير من سلوكنا .ام اننا سنعتمد سباسة جديدة في البحث العلمي وتطوير الصحة في بلدنا.ام ستبقى دار لقمان على حالهها...ملايين الدولارات التي اعطيت للدول الافريقية من اجل فتح قنصليات في الصحراء كان الاجدر ان تخصص من اجل الرعاية الصحية
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32 - يوسف زهري الأحد 29 مارس 2020 - 14:49
رغم ان المغرب قام بكل الجهود لكن ببعض المدن نرى ان الكل غير واع بحقيقة المرض بما ان الكل يتجول بالمدن بحجة شهادة الخروج الاستثنائية لذا يجب على الدولة والساهرين على حماية الأمن والوطن فرض إجراءات جد مشددة ضد كل من سولت له نفسه كسر الحجر الصحي وتعريض حياة المواطنين المغاربة للخطر.
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33 - رشيد صلاح الأحد 29 مارس 2020 - 14:50
اللهم إنا نعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و من سيء الأسقام .
أتمنى من الجميع ان يأخذ الأمور بجدية فالمعطيات بدأت ترتفع، فلنلزم بيوتنا و نطلب من العلي القدير ان يرفع عنا البلاء و الوباء.
شكراً للإيجابيين في التجاوب مع تعليمات السلطات سواءً الأمنية منها أو الصحية
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34 - رضوان الأحد 29 مارس 2020 - 14:51
الجايحة جاحت....والحقيقة بانت....والوعود ماتت...
اتحدوا يا لمغاربة....قاوموا....انعزلوا في بيوتكم...اصبروا على الجوع....فالعدو يتربص بكم..امام بيوتكم....سدينا....سدينا...كلمة نرددها لنقفل النقاش...اذن سدينا لنقضي على الخفاش....كورونا اللعين
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35 - محسن التازي الأحد 29 مارس 2020 - 14:51
انشروا الطمأنينة بين الناس وتفاءلوا بالخير تجدوه ، ومن يُحدثُكم عن زمنٍ مُخيف ..
حدثوه عن ربٍ لطيف
اللهم أصرف عنا البلاء والوباء
سبب هلاك الامة العربية جمعاء و ليس المغرب فقط هو القطاع الصحي و التعليم
المغرب فيه ربما ازيد من 55 مدينة
5 مراكز استشفائية حسب خمس جهات
3 مختبرات فقط التي تقوم بالتحليلات لهدا الوباء
يقال سيكون تقريبا 3000 سرير انعاش
عدد سكان المغرب حسب قولهم 35 مليون و نصف تقريبا
طبيب تقريبا لكل 3 مواطن . انها الطامة الكبرى
ها العار اخوتي المغاربةكل شيء واضح الزموا بيوتكم
و الله ان كثر العدد و انتشر الوباء أكثر سيموت الجميع في المنازل و بالدرجة ( غادي نخنازو في الديور لان حتى من يحسن بنا و يدفنا لن نجده كان مر بنا زلزال مدمر
اللهم الجلوس الان و لاختباء و الدعاء ربي يرفع عنا الجائحة افضل من المصير المهول على الاقل اروربا كيمشيو للطبيب و يديوهم يدفنوهم بعد المحاولات الكبير للاطباء لانقاذ الارواح . حنا راه غير التحليلات غادي تبدا تكون الا كثر الهم بباك صاحبي و تكون صاحب الشيخ و القايد . الله يلطف
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36 - سمير الأحد 29 مارس 2020 - 14:52
يجب التعايش مع كورونا٬ الازمة ستطول لعامين على الارجح. يجب ارساء ثقافة التباعد الاجتماعي و الحجر لمدة عامين، المعادلة بسيطة؛ كل مواطن يجب ان يقلل عدد الاشخاص اللذين يخالطهم باربعة اضعاف؛ ان تم تحقيق هذا؛ فالمعركة ضد كورونا سوف تكون مربوحة باذن الله؛
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-7
37 - فحوصات، تشخيص سريع الأحد 29 مارس 2020 - 14:54
لماذا هذا التباطؤ في إجراء الفحوصات، هل ما يقارب ٤٠ مليون نسمة فقط على ٣ مختبرات، على هذا الحال لن نجد طريق للسيطرة على هذا المرض، أين صندوق الكوارث، جهزوا في كل منطقة مختبر ومكان مجهز للفحوصات والعزل . اننا قادمون لمرحلة التفشي السريع وعندها يكون فات الأوان.
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38 - ossama الأحد 29 مارس 2020 - 14:54
البقاء للاقوى ...اصحاب التجارب الماساوية في هذه الحياة الفقراء من الشعب فقط ستنتصرون انها العدالة اما الباقي فتعازينا
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39 - Younes الأحد 29 مارس 2020 - 14:55
اسراع الدولة المغربية في فرض الحجر الصحي وعي منها الى ان المنظومة الصحية المغربية لا ترقى الى ان تكفل بالمصبين كما ان اسرعها في اعتماد دواء الملاريا رغم تحذرات المنظمة العالمة للصحة بعدم اعتماد الى ان تثبت فاعليته دليل اخر على ان المغرب ابعد الى يكلم على منظمة صحية الزموا بيوتكم فلا تنتظر ان تعالجكم الدولة التي همها انجاح مهرجانات وبناء ملاعب كرة القدم.فالمغرب ليس همه صحة المغاربة بل صورته لدى الخارجية
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40 - Marocain الأحد 29 مارس 2020 - 14:57
الحكومة غائبة تماماً ، أين رئيس الوزراء؟ أين وزير الصحة؟ اين رئيس الدولة
تحتاج البلاد إلى قائد حقيقي في هذه الأزمة الصعبة.
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41 - متتبع الأحد 29 مارس 2020 - 14:58
هذا العدد الخطير من الإصابات بهذا الوباء القاتل لازال في تصاعد والآن أخذ يتضاعف بشكل رهيب وخطير بعدما كان بطيء في بدايته.وهذا ما وقع في الدول الأخرى كاميليا وإسبانيا و غيرها.ونتمنى أن لا نصل إلى ذلك المستوى.لأن المغرب إمكانياته محدودة .(والله يحد الباس )..
إذن لكي نتفادى السرعة في انتشار هذا الوباء. يجب تطبيق التعليمات الصادرة من السلطات المختصة وبكل صرامة.والتضحية بعدم الخروج من المنازل ولو للضرورة.
عدم الخروج من المنازل إلى غاية 20 ابريل على الأقل.
الالتزام بالابتعاد من البشر وعدم لمس اي شيء مشبوه.
عدم الخروج للأسواق سواء في المدن أو القرى إلى غاية 20 ابريل على الأقل.
اعقلها وتوكل على الله. ونطلب النجاة والستر واليسر من الله العلي العظيم ان شاء الله.
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42 - youssef de sygh الأحد 29 مارس 2020 - 15:06
(لمياء) سأله هل له اعراض المرض يعني السخانه الحنجرة وأعراض الأمراض البينه لكورولا
لم يجد من الاحسن يستقبل مكالمه اخرى من شخص او مريض آخر يعتقه بادن الله تعالى
الله تعالى يحفظكم جميعا في هاده الأيام المباركة ابنتي
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