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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 104 إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 104 إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 104 إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 104 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 463 حالة.

وأضافت الوزارة، في تصريح صحافي، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1756 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 13 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 26.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، على الساعة الواحدة زوالا من يومه الأحد، تشير إلى 450 من حالات الإصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - badr الأحد 29 مارس 2020 - 18:15
الله يحفظ و صافي، هدشي كيخوف. بقاو فداركم
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2 - kasa الأحد 29 مارس 2020 - 18:15
اللهم لطفك يا رب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي المعافي
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3 - سنهم الأحد 29 مارس 2020 - 18:16
يا رب العالمين ارفع عنا البلاء وعاجل لنا بالدواء اخوتي الدعاء المرجو من الشعب الالتزام في بيوتهم حتي لا تكون الكارثة أكتر والله المستعان
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4 - citoyenne الأحد 29 مارس 2020 - 18:16
اللهم ارفع عنا هذا الوباء. وأرحم المتوفين واشفي المصابين.
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5 - sadik الأحد 29 مارس 2020 - 18:16
اللهم ابعد عنا هذا الوباء وعن الانسانية جمعاء
لنلتزم جميعا بتعليمات مسؤولينا نبقاو ف ديورنا
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6 - hamza الأحد 29 مارس 2020 - 18:17
المرجو الالتزام بقواعد السلامة الصحية
والبقاء في البيوت
فالحصيلة في ارتفاع
الهم حفظ بلدنا وبلاد المسلمين
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7 - Yassine الأحد 29 مارس 2020 - 18:17
سبحان من خضعت لعظمته الرقاب.. يارب إنك على كل شيء قدير
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8 - azzaq الأحد 29 مارس 2020 - 18:17
اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير
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9 - مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 18:17
اول يوم حصيلة ثقيلة في المغرب الله يلطف بينا ويحد الباس
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10 - soufiane الأحد 29 مارس 2020 - 18:18
نسألك اللطف يارب ياأرحم الراحمين يارب العالمين الاهم إرفع عنا هاذا البلاء
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11 - سعيد الأحد 29 مارس 2020 - 18:18
اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم احمي عبادك وارفع عنا هذا الوباء القاتل
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12 - مواطنة الأحد 29 مارس 2020 - 18:18
اللهم اننا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
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13 - cmc rachid الأحد 29 مارس 2020 - 18:18
يالطيف إلطف بنا ويا رحيم إرحمنا
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14 - cmc rachid الأحد 29 مارس 2020 - 18:18
يالطيف إلطف بنا ويا رحيم إرحمنا
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15 - ريان الحمراوي الأحد 29 مارس 2020 - 18:18
راه ماكاينش الوعي
السلطات كايقولو لبنادم كلس فالدار بحال إيلا سبو والله إلا هادشي كاايبكي
بنادم مايقدرش ايكلس فالدار
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16 - assia Larhdifi الأحد 29 مارس 2020 - 18:18
هناك خطأ في العدد الإجمالي أو في عدد الاصابات الجديدة
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17 - هشام الأحد 29 مارس 2020 - 18:18
هادشي متيبشرش بالخير نسال الله العفو والعافية. الله اشافي جميع المصابين يارب رب
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18 - Fatima zahra الأحد 29 مارس 2020 - 18:18
يا ربي تسترنا يا ربي، الأمور تزداد سوءا و المواطنين غير واعين بخطورة الأمر ، الله يرحم والديكم بقاو فديوركم
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19 - abde الأحد 29 مارس 2020 - 18:18
اللهم احفضنا واحفظ بلادنا من هدا الوباء وارحم كل من فاد بحياتهم
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20 - احمد الأحد 29 مارس 2020 - 18:19
اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده. انشاء الله غدي نتغلبو على هدا الوباء في حالة لتزمنا بالمنازل انشاء الله. والله يشافي الجميع يارب العالمين
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21 - مغربي مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 18:19
وديرو الحظر الشامل ، واش متتسمعوش، راه وقع انفجار في المغرب
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22 - منير الأحد 29 مارس 2020 - 18:19
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين
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23 - عادل من النواصر الأحد 29 مارس 2020 - 18:19
الله يدير شي تاويل ديال الخير. راه حنا على قد الحال
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24 - عبد الودود الأحد 29 مارس 2020 - 18:19
ياربي إرفع عنا الوباء وأنزل علينا الشفاء ياحي ياقيوم
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25 - مغترب1 الأحد 29 مارس 2020 - 18:19
شيء عادي جدا المهم هو كم عدد الحالات في العناية المركزة وكم سرير لازال شاغر.
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26 - youssef الأحد 29 مارس 2020 - 18:20
le compteur augmente.nous somme à la 3 emme phase de l 'l'épidémie......
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27 - زهير الأحد 29 مارس 2020 - 18:20
الوفيات أكثر من 6 في المائة وأكثر من ضعف لي كيتشافاو!! خايف عاندك ياوصال العدد إلى أكثر من عدد الغير المصابين!
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28 - ولد البلاد الأحد 29 مارس 2020 - 18:20
الله يلطف بينا تأخرنا كثيرا في إغلاق الحدود
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29 - مواطن حر الأحد 29 مارس 2020 - 18:20
اللهم انا نسالك اللطف المرجو الالتزام بالبقاء في البيوت والتضرع الى الله لرفع هذا الوباء
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30 - هشام الأحد 29 مارس 2020 - 18:20
واعباد الله والتزموا بالجلوس في بيوتكم. را الا بقينا هكذا راندخلو الى مرحلة خطيرة هنتوما كتشوفو 100 حالة غير اليوم
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