المغرب يسجل 104 إصابات جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 104 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 463 حالة.

وأضافت الوزارة، في تصريح صحافي، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1756 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 13 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 26.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، على الساعة الواحدة زوالا من يومه الأحد، تشير إلى 450 من حالات الإصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.