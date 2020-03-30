24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|13:37
|17:04
|19:50
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول إيراني: وفيات فيروس كورونا بلغت 2640
- إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد
- مسابقة تحفز الأطفال والشباب في "زمن كورونا"
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب
- مساهمة مصحة السويسي
المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية (5.00)
- المغرب يسجل نسبة وفيات مرتفعة مقارنة بمجموع "إصابات كورونا" - (307)
- المغرب يسجل 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (156)
- المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية - (141)
- عائلات مغربية تنشد تدخل الملك لترحيل جثامين متوفين بالخارج - (107)
- وكيل الملك بسطات يتابع صاحبة "فيديو المستشفى" - (107)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة جديدة بين حالات "كورونا" تجعل قتلى الفيروس 27 في المغرب
سجلت حالة وفاة جديدة بين المصابين بـ"كورونا" في المغرب، ما جعل الحصيلة الإجمالية للمفارقين الحياة بسبب الفيروس تصل إلى 27 حالة بمختلف ربوع المملكة.
وكشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين على الساعة الثامنة صباحا، ارتفاع عدد الإصابات إلى 516 حالة مؤكدة بعد اكتشاف 37 من المصابين الجدد.
أما عدد المتماثلين للشفاء، وفق المصدر نفسه، فقد ثبت عند 13 حالة، بينما تم استبعاد إصابة 1920 شخصا جاءت التحاليل المخبرية الخاصة بهم سلبية.
وجاءت الإصابات الجديدة موزعة على جهة الدار البيضاء، بـ10 إصابات، ومراكش آسفي بـ12، وإصابة إضافية في جهة فاس مكناس، واثنتان بالرباط سلا القنيطرة.
كما أضيفت إصابة إلى مجموع من طالتهم العدوى في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و5 إصابات أخرى في جهة الشرق، و5 أخرى في بني ملال خنيفرة زيادة على إصابة واحدة بجهة سوس ماسة.
المستجدات تجعل حصيلة الإصابات 149 في جهة البيضاء و94 في جهة مراكش و88 بفاس مكناس، و86 في جهة الرباط و37 في جهة طنجة و21 بجهة الشرق.
ووصل مجموع المصابين إلى 17 في جهة بني ملال خنيفرة، و15 في سوس ماسة و8 بدرعة تافيلالت، وحالة واحدة في جهة كلميم واد نون، بينما جهتا العيون والداخلة دون إصابات بـ"كوفيد 19".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
لماذا عدد الوفياة ضعف عدد المتشافين ؟
لماذا يوجد الا في المغرب عدد الوفياة يساوي ضعف عدد المتشافين ؟
لماذا نجد في جميع الدول و لو اسبانيا او ايطاليا او او ... ان عدد الوفياة يكون اقل او في ابعد تقدير يساوي عدد المتشافين الا في المغرب العكس ؟
اذا هناك خلل ما ... هناك خلل ما ...
هل يمكن لوزارة الصحة ان تفسر ما الذي يجري
في دول اوروبا ارتفاع نسب الوفاة له مبرراته 1 الطاقة الاستعابية للمستشفيات بلغت ذروتها 2 المتوفون كلهم فوق الستين سنة مع صعوبات صحية وامراض مستعصية هذه البيانات تعطى بارقام واحصائيات 3 النسب المرتفعة للوفاة هي بالنظر لنسب الاصابة المرتفعة جدا حوالي 100.000 في بعض الدول .
المغرب 479 الموتى 27 .عندما كانت الاصابات 479 في ايطاليا لم يمت احد، بل لم تكن تعبأ ايطاليا بكورونا حينها
شيء ما غلط!!!!!!!
حسبنا الله و نعم الوكيل