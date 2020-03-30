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الرئيسية | مجتمع | وفاة جديدة بين حالات "كورونا" تجعل قتلى الفيروس 27 في المغرب

وفاة جديدة بين حالات "كورونا" تجعل قتلى الفيروس 27 في المغرب

وفاة جديدة بين حالات "كورونا" تجعل قتلى الفيروس 27 في المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 08:30

سجلت حالة وفاة جديدة بين المصابين بـ"كورونا" في المغرب، ما جعل الحصيلة الإجمالية للمفارقين الحياة بسبب الفيروس تصل إلى 27 حالة بمختلف ربوع المملكة.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين على الساعة الثامنة صباحا، ارتفاع عدد الإصابات إلى 516 حالة مؤكدة بعد اكتشاف 37 من المصابين الجدد.

أما عدد المتماثلين للشفاء، وفق المصدر نفسه، فقد ثبت عند 13 حالة، بينما تم استبعاد إصابة 1920 شخصا جاءت التحاليل المخبرية الخاصة بهم سلبية.

وجاءت الإصابات الجديدة موزعة على جهة الدار البيضاء، بـ10 إصابات، ومراكش آسفي بـ12، وإصابة إضافية في جهة فاس مكناس، واثنتان بالرباط سلا القنيطرة.

كما أضيفت إصابة إلى مجموع من طالتهم العدوى في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و5 إصابات أخرى في جهة الشرق، و5 أخرى في بني ملال خنيفرة زيادة على إصابة واحدة بجهة سوس ماسة.

المستجدات تجعل حصيلة الإصابات 149 في جهة البيضاء و94 في جهة مراكش و88 بفاس مكناس، و86 في جهة الرباط و37 في جهة طنجة و21 بجهة الشرق.

ووصل مجموع المصابين إلى 17 في جهة بني ملال خنيفرة، و15 في سوس ماسة و8 بدرعة تافيلالت، وحالة واحدة في جهة كلميم واد نون، بينما جهتا العيون والداخلة دون إصابات بـ"كوفيد 19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - صوفيا الاثنين 30 مارس 2020 - 08:41
يارب عفوك يارب إنا لله وإنا إليه راجعون
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21
2 - مغربي الاثنين 30 مارس 2020 - 08:43
الله ارحمو ويوسع عليه
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15
3 - ysf الاثنين 30 مارس 2020 - 08:49
اعتقد ان كثرة القتل والذنوب والمعاصي والظلم الكبير هو اللذي انزل هذا البلاء العضيم،
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17
4 - انس حيدود الاثنين 30 مارس 2020 - 08:49
ارجو تغيير كلمة قتلى بوفيات لأنها ليس في محلها و الله أعلم
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35
5 - الصرد الاثنين 30 مارس 2020 - 08:50
اذا لم يتم اصلاح حالة الطوارىء الحالية والغاء الورقة الاستثناىية لعون السلطة سيزيد الانتشار وزمن حالة الطوارىء والظغط على الاطر والمصخات وتتفاقم الامور والاقتصاد لذا وجب تصحيح الامور وفرض حالة طوارىء شبه تامة باغلاق جميع الاسواق والتجمعات والادارات والاحتفاض بفتح تجار الجملة وتقليص ايام اشتغال البقال والاكتفاء بتوزيع الخضر والفواكه على الاحياؤ بالباعة المتجولين وتزويد البقالة او محلات لبيع البوطة لمدة اسبوعين حتى يحد من انتشار الفيروس وحصره في وقت زمني سريع.
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38
6 - 2020 الاثنين 30 مارس 2020 - 08:51
الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية......فإن قدر الله أصبت بالفيروس ...فإنك أقرب للموت من الحياة...لدلك احمي نفسك راه حتا حد ماغايعقل عليك
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26
7 - اليوسفي الاثنين 30 مارس 2020 - 08:53
الله بحفظ ويستر اصبح الانسان يموت وتبتعد عنه اسرته وعاءلته لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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17
8 - مريم الاثنين 30 مارس 2020 - 08:59
ياربي تحد الباس اول مرة نشوف سلطات دايرة خدمتها وكنتمنا تشعب يتعاون معها باش تفوت هد الجايحة على خير غير هو سنوات من ضياع ومسلسل سامحيني ورشيد شو ......وبافين شعب واعي و 6أيام وبدون معلم للاسف اسبانيا مستشفياتها العمومية احسن كلينيك فيك يا كازا مايوصلهاش الله يخرج الامور على خير والله يخرجنا من دار العيب بلا عيب
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14
9 - نوري الاثنين 30 مارس 2020 - 09:02
الله إحد البأس.لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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13
10 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 09:05
هل لم يشفى الا 13 حالة مند بداية الوافعة ؟
لماذا عدد الوفياة ضعف عدد المتشافين ؟
لماذا يوجد الا في المغرب عدد الوفياة يساوي ضعف عدد المتشافين ؟
لماذا نجد في جميع الدول و لو اسبانيا او ايطاليا او او ... ان عدد الوفياة يكون اقل او في ابعد تقدير يساوي عدد المتشافين الا في المغرب العكس ؟
اذا هناك خلل ما ... هناك خلل ما ...
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27
11 - Rabat الاثنين 30 مارس 2020 - 09:11
لماذا ارتفعت نسب الوفاة في الاسبوع الاخير بينما توقفت تقريبا عمليات الشفاء هناك شيء ما غلط
هل يمكن لوزارة الصحة ان تفسر ما الذي يجري
في دول اوروبا ارتفاع نسب الوفاة له مبرراته 1 الطاقة الاستعابية للمستشفيات بلغت ذروتها 2 المتوفون كلهم فوق الستين سنة مع صعوبات صحية وامراض مستعصية هذه البيانات تعطى بارقام واحصائيات 3 النسب المرتفعة للوفاة هي بالنظر لنسب الاصابة المرتفعة جدا حوالي 100.000 في بعض الدول .
المغرب 479 الموتى 27 .عندما كانت الاصابات 479 في ايطاليا لم يمت احد، بل لم تكن تعبأ ايطاليا بكورونا حينها
شيء ما غلط!!!!!!!
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12 - Cherkaoui الاثنين 30 مارس 2020 - 09:14
أصبحنا نشم رائحة الموت وكأن العالم في نهايته. السبيل الوحيد هو الابتعاد عن بعضنا البعض ولو في المنازل حيث انه ربما هناك منا من هو حامل الفيروس ولكن وبدون أعراض و خاصة الأشخاص الذين يخرجون من البيت و يخالطون الغرباء. اللهم نسألك اللطف في القضاء.
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13 - tarik الاثنين 30 مارس 2020 - 09:18
الدار البيضاء ضروري من حالات الاصابة كل نهار. اتمنى من الحكومة ايقاف العمل في كل شركات و مصانع غير ضرورية في تموين الغدائي لوقف زحف هذا فيروس اللعين. صحة الناس لا تقدر بثمن.
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14 - Mehdi الاثنين 30 مارس 2020 - 09:19
إنا لله و إنا إليه راجعون
حسبنا الله و نعم الوكيل
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15 - ياسين الاثنين 30 مارس 2020 - 09:22
تضرعوا إلى الله فهو نعم الوكيل ونعم النصير. راه مايفكنا منها عير اللي خلقنا سبحانه. بقاو فداركم ودعيو مولاكم وتهلاو فوليداتكم
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16 - وفاء الاثنين 30 مارس 2020 - 09:26
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله حبذا لو تحدد مراكز المعطيات المدينة التي تكون بها الوفاة ولكم جزيل الشكر اللهم أحفظ البلاد والعباد آمين يارب
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17 - ام عثمان الاثنين 30 مارس 2020 - 09:31
اللهم يا اول الاولين ويااخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا ارحم الراحمين . ارفعو ايديكم الى الله ورددو هذا الذعاء .
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