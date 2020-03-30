وفاة جديدة بين حالات "كورونا" تجعل قتلى الفيروس 27 في المغرب

هسبريس من الرباط

سجلت حالة وفاة جديدة بين المصابين بـ"كورونا" في المغرب، ما جعل الحصيلة الإجمالية للمفارقين الحياة بسبب الفيروس تصل إلى 27 حالة بمختلف ربوع المملكة.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين على الساعة الثامنة صباحا، ارتفاع عدد الإصابات إلى 516 حالة مؤكدة بعد اكتشاف 37 من المصابين الجدد.

أما عدد المتماثلين للشفاء، وفق المصدر نفسه، فقد ثبت عند 13 حالة، بينما تم استبعاد إصابة 1920 شخصا جاءت التحاليل المخبرية الخاصة بهم سلبية.

وجاءت الإصابات الجديدة موزعة على جهة الدار البيضاء، بـ10 إصابات، ومراكش آسفي بـ12، وإصابة إضافية في جهة فاس مكناس، واثنتان بالرباط سلا القنيطرة.

كما أضيفت إصابة إلى مجموع من طالتهم العدوى في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و5 إصابات أخرى في جهة الشرق، و5 أخرى في بني ملال خنيفرة زيادة على إصابة واحدة بجهة سوس ماسة.

المستجدات تجعل حصيلة الإصابات 149 في جهة البيضاء و94 في جهة مراكش و88 بفاس مكناس، و86 في جهة الرباط و37 في جهة طنجة و21 بجهة الشرق.

ووصل مجموع المصابين إلى 17 في جهة بني ملال خنيفرة، و15 في سوس ماسة و8 بدرعة تافيلالت، وحالة واحدة في جهة كلميم واد نون، بينما جهتا العيون والداخلة دون إصابات بـ"كوفيد 19".