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الرئيسية | مجتمع | تنظيم نقابي يطالب العثماني بسحب تأجيل الترقيات

تنظيم نقابي يطالب العثماني بسحب تأجيل الترقيات

تنظيم نقابي يطالب العثماني بسحب تأجيل الترقيات
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 30 مارس 2020 - 17:28

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن رفضها إقرار الحكومة تأجيل الترقية بسبب الأوضاع التي تعرفها البلاد، مطالبة بضرورة توفير جميع المعدات والوسائل الضرورية من أجل تجويد التعليم عن بعد.

الجامعة ضمن بلاغ لها قالت إنها "ترفض رفضا قاطعا منشور رئيس الحكومة التمييزي القاضي بتأجيل الترقية، وتطالب بالتراجع الفوري عن هذا المنشور المستهدف بالدرجة الأولى نساء التعليم ورجاله، والمثبط للعزائم في ظرفية حرجة تقتضي التحفيز والتقدير وحشد الهمم؛ كما ترفض أي إجراء يطال حقوق العاملين بقطاع التعليم تحت أي ذريعة أو مسوغ، أو استغلال للجائحة للإجهاز على ما تبقى من مكتسباتهم".

وفي الإطار نفسه أشادت الجامعة "بما يبذله نساء التعليم ورجاله من مجهودات جبارة، وهم يرابطون خلف الشاشات والمواقع التعليمية لإنتاج موارد رقمية ودروس مصورة وأخرى مستنسخة، وإبداع آليات للتواصل عن بعد، من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من استمرار تحصيلهم الدراسي خلال هذه الظرفية العصيبة؛ وهو ما يجسد الإيمان العميق لهؤلاء بقداسة رسالة التعليم وجسامة المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم تجاه أجيال هذا الوطن"، مطالبة وزارة التربية الوطنية بتوفير كافة المعدات والوسائل التقنية لضمان استمرار وتجويد التعليم عن بعد.

وإذ توجهت الجامعة "بتحية عالية لأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على سمو وعيهم بخطورة الوضع وانخراطهم في إنجاح التدابير الاحترازية المتخذة"، فإنها تؤكد لهم "عزم نساء التعليم ورجاله مواصلة جهودهم للمساهمة في ضمان الاستمرارية البيداغوجية بمختلف الوسائل والوسائط الإعلامية، قصد الحيلولة دون أي تأثير أو تداعيات لهذه الظرفية الاستثنائية على حق المتعلمات والمتعلمين في التحصيل المعرفي وتتبع دروسهم وتأمين زمنهم المدرسي".

وسبق أن وجه رئيس الحكومة منشورا إلى القطاعات الوزارية بشأن تأجيل جميع الترقيات، ما عدا تلك المتعلقة بالموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالأمن والصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حسن الاثنين 30 مارس 2020 - 18:11
يريد تعليق الترقيه وحادك في الاقتطاع إذ فوجئت باقتطاع من حوالتي بقيمه 1025درهم
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2 - عبد القادر الاثنين 30 مارس 2020 - 18:16
هده مساهمتكم في محنة الوطن جراء هدا الوباء الخطير،
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2
3 - عبدالكريم الاثنين 30 مارس 2020 - 18:23
السلام الإخوان ماشي وقت الانتقادات راه وقت التآزر رجال التعليم راهم موظفين بحال جميع الموظفين يجب عليهم التحلي بالصبر
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7
4 - مصطفى تمارة الاثنين 30 مارس 2020 - 18:26
السلام عليكم المغرب يمر بأزمة والله عيب عليكم أن تطالبو بالترقيات في هذه الأوضاع الكل يتضامن من أجل أن نخرج بأقل الخسائر منهم من قدم راتبه ومنهم من قدم تعوضاته.... أين وطنيتكم اما تستحيون
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4
5 - nizar الاثنين 30 مارس 2020 - 18:29
la promotion à ne pas arrêter surtout pour toutes les personnes en contact direct avec coronavirus, comme les médecin(e)s, les infirmier(e)s, les agents de sécurités et protection civile, et ceux qui gardent nos frontièress pour les motiver et pour être reconnaissant en vers eux c'est la moindre des choses
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1
6 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 18:32
انتهازهذه الفرصة من طرف رجال التعليم من اجل المساهمة ب 6 اشهر من الزيادة عبر الترقية للمساهمة في الصندوق الخاص بهذا الوباء تعبيرا عن روحهم الوطنية وتحسين صورتهم لذا المواطنين ويكونون قدوة للاجيال الصاعدة
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2
7 - عيب وعار الاثنين 30 مارس 2020 - 18:32
يجب على رئيس الحكومة أن يتراجع فورا عن قراره الجائر. واش هاد جوج فرنك هي اللي غادي تحل الأزمة. ستكون هناك أزمة حقيقية إن قرر رجال التعليم والوظيفة العمومية بصفة عامة الاحتجاج على هذا القرار بالطرق المشروعة التي يرونها مناسبة. ليس عيب التسرع وارتكاب الأخطاء ولكن العيب التمادي فيها والتعنت وعدم التراجع.
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8 - محمد الاثنين 30 مارس 2020 - 18:33
كل الحقوق محفوظة ولو تاجلت وقت ما جا الخير ينفع خليو الترقيات يتجمعو
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