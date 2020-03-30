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كُتّاب وآراء
مصدر رسمي: إقفال جميع الأسواق الممتازة "إشاعات"
نفى مصدر رسمي، بشكل قاطع، ما اعتبرها "إشاعات مغرضة تم الترويج لها على نطاق واسع صباح اليوم الاثنين، والتي ادعت بأن السلطات المغربية ستقوم بإقفال جميع الأسواق الممتازة في إطار عمليات مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.
وشدد ذات المصدر على أن المحلات التجارية والأسواق الممتازة التي توفر حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية والغذائية ستبقى مفتوحة حسب التوقيت المحدد لها، وأن تأمين المواد الغذائية للمواطنات والمواطنين هو في طليعة أولويات السلطات العمومية".
وأكد المصدر ذاته على أن السلطات المختصة ستتصدى بالحزم اللازم لهذه الإشاعات المغرضة التي تؤثر على التعبئة الوطنية التي انخرطت فيها السلطات العمومية والمواطنون على حد سواء، لمجابهة انتشار وباء "كوفيد 19"، مستطردا بأن "جميع القرارات التي تهم المواطن يتم الإعلان عنها رسميًا وبالقنوات المعتادة".