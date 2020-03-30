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الرئيسية | مجتمع | مصدر رسمي: إقفال جميع الأسواق الممتازة "إشاعات"

مصدر رسمي: إقفال جميع الأسواق الممتازة "إشاعات"

مصدر رسمي: إقفال جميع الأسواق الممتازة "إشاعات"
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 مارس 2020 - 15:55

نفى مصدر رسمي، بشكل قاطع، ما اعتبرها "إشاعات مغرضة تم الترويج لها على نطاق واسع صباح اليوم الاثنين، والتي ادعت بأن السلطات المغربية ستقوم بإقفال جميع الأسواق الممتازة في إطار عمليات مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.

وشدد ذات المصدر على أن المحلات التجارية والأسواق الممتازة التي توفر حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية والغذائية ستبقى مفتوحة حسب التوقيت المحدد لها، وأن تأمين المواد الغذائية للمواطنات والمواطنين هو في طليعة أولويات السلطات العمومية".

وأكد المصدر ذاته على أن السلطات المختصة ستتصدى بالحزم اللازم لهذه الإشاعات المغرضة التي تؤثر على التعبئة الوطنية التي انخرطت فيها السلطات العمومية والمواطنون على حد سواء، لمجابهة انتشار وباء "كوفيد 19"، مستطردا بأن "جميع القرارات التي تهم المواطن يتم الإعلان عنها رسميًا وبالقنوات المعتادة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عديمي الضمير الاثنين 30 مارس 2020 - 15:59
كل من يحاول ان يخلق الفتنة في هذه المحنة فهو منعدم الضمير وعديم الوطنية
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2 - Mehdi الاثنين 30 مارس 2020 - 16:00
الله اهدي هدا الناس كيطلقو الاشاعات من اجر الفتنة فالبلاد. علينا الابلاغ باي شخص صدرات منو الاشاعة.
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3 - المخلوف الاثنين 30 مارس 2020 - 16:02
يجب زجر وتعنيف كل من سولت له نفسه التشويش والتلاعب بنفسية المواطنين لأن ذلك من شانه ان يزيد من التدمر وتعكير صفوة حياة الناس.
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4 - وسيم الاثنين 30 مارس 2020 - 16:03
اعباد الله لبقينا غاديين في هد شي راه سيناريو ايطالي كينتضرنا وش كولشي خارج سيارات بشكل كبير ودراجات اسواق عامرة هاديك ورقة هي سبب خاص داخلية تدخل ولا ايفوت فوت مغاربة لا ينفع معهم التساهل شوفو السلطات ف اسبانيا وفرنسا ياربي تلطف
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5 - hayat الاثنين 30 مارس 2020 - 16:03
الاسواق الممتازة مكتضة و هي عرضة لانتشار الفروس. يجب تنظيم الدخول بالعشرات فقط. لا يجوز ان يدخل جمع غفير في نفس الوقت.
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6 - عادل الاثنين 30 مارس 2020 - 16:04
كل من ينشر الإشاعة فهو خائن لوطنه وشعبه ...
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