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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: دول أوروبية تُسجل معدلات وفيات أكثر من المغرب

وزارة الصحة: دول أوروبية تُسجل معدلات وفيات أكثر من المغرب

وزارة الصحة: دول أوروبية تُسجل معدلات وفيات أكثر من المغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 30 مارس 2020 - 19:35

بعدما دق متخصصون ناقوس الخطر حول تسجيل المغرب لنسب وفيات مرتفعة مقارنة مع عدد الإصابات المسجلة على الصعيد الوطني بفيروس "كورونا" المستجد، أكد محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، أن نسبة الوفيات تبلغ في المغرب 6 في المائة.

وسجل المغرب في ظرف 24 ساعة الأخيرة 7 وفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 33 حالة وفاة، وهو رقم مرتفع مقارنة مع عدد من الدول التي تشهد عدد الإصابات نفسه أو أكثر.

وأوضح محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أن "بعض الدول الأوروبية المجاورة لها معدل الوفيات نفسه المسجل في المملكة تقريبا، إن لم نقل أكثر في دول الأخرى".

وأشار اليوبي إلى أن نسبة 6.2 في المائة من وفيات "كورونا" التي توجد في المغرب، تعود بالأساس إلى الشفافية في التعاطي مع الأرقام، مؤكدا أن "المغرب يصرح بأرقام الوفيات كما هي ولا يخفي شيئاً"، في إشارة إلى تعمد عدد من الدول إخفاء حقيقة الوضعية الوبائية، وهو ما سبق أن نبهت إليه منظمة الصحة العالمية.

وأضاف المصدر ذاته أن "هذه الوفيات بالمملكة سجلت في فئة الأشخاص الأكثر عرضة لعوامل الاختطار، سواء ارتفاع السن أو أمراض مزمنة كالربو والسكري وأمراض القلب والشرايين".

وبالنسبة لمتوسط العمر لدى المتوفين بوباء كورونا في المغرب، فقد حدده اليوبي في 66 سنة، في حين إن معدل العمر لباقي الحالات المصابة هو 52 سنة. وأكد اليوبي أن عامل السن يلعب دورا كبيرا في احتمال تسجيل وفيات.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: "بالنسبة للعوامل الأخرى المرتبطة بالاختطار، فإن 82 في المائة من المتوفين كانوا مصابين بأمراض مزمنة أخرى".

وشدد المصدر نفسه على أنه "إذا كانت الحالة الصحية عند بداية التكفل بالمرضى هي في 84 في المائة حالة بسيطة، وأن 16 في المائة من الحالات لدى بداية التكفل بهم حرجة، فإنه بالنسبة للأشخاص الذين توفوا تكون الحالة الصحية لديهم عند بداية التكفل جد حرجة بنسبة 85 في المائة".

ويوجد المغرب ضمن محور الدول التي سجلت نسبة وفيات مرتفعة؛ إذ بلغت النسبة في أستراليا 12.6 في المائة، وفي إيطاليا 10.8 في المائة، وفي إسبانيا 8 في المائة.

أما في الصين، بؤرة وباء "كوفيد-19"، فقد وصلت نسبة الوفيات إلى 4 في المائة، وأقل بكثير في ألمانيا، التي سجلت 1 في المائة. كما تسجل دول الخليج نسب وفيات ضعيفة جداً.

ويربط كثير من المختصين ارتفاع عدد الوفيات في المغرب بنسبة تشخيص فيروس "كورونا"؛ إذ تم إجراء التشخيص على عدد ضعيف من المخالطين والمشتبه فيهم (2107 حالات مستبعدة) إلى حدود اليوم، في وقت تقوم دول أخرى بتشخيص آلاف الحالات بشكل يومي قبل ظهور الأعراض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (78)

1 - Ingénieur الاثنين 30 مارس 2020 - 19:44
هام: انا لا افهم تصريح وزارة الصحة الذي قال نسبة الوفيات 6%... statistiquement هذه اخطاء لا يجب ارتكابها و يجب اعطاء معلومات دقيقة و موضوعية للرأي العام ...فنسبة الوفيات لحد الان مرتفع جدا جدا بحوالي 70% ، لان اعتبار 534 كلها تشافت خاطئ والدليل هو اسمرار حالات الوفيات كل يوم مقارنة بحالات الشفاء ...أما في المغرب فعدد الحالات التي شفيت 14 مقابل 34 توفيت!!!...اضيف و أكرر ان نسبة الوفيات في العالم هي 19% في تزايد مستمرلان الوفيات تزداد يوميا في امريكا واوروبا...المهم احذروا من الحسابات الخاطئة... يا إخواني ادخلوا منازلكم لايهم الاكل الوفير في هذه الظروف الخطيرة...يكفي شراء ما يكفي لسد الرمق لمدة 14 يوم وعدم الافراط مع الاقتصاد لترك مايكفي من الاغدية للفقراء. المهم هو الخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر... وندعوا الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين....( ''قالت نملة ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون'') كورونا اخطر من جنود سليمان اذا اخذنا بعين الاعتبار 70%
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168
2 - مغربي الاثنين 30 مارس 2020 - 19:45
نتمنى أن تكون هذه هي مرحلة الصعود القصوى و أن تقترب مرحلة النزول القصوى حتى نصبح مثل مدينة ووهان الصينية التي تعافت تماما من الفيروس
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60
3 - مرجان الاثنين 30 مارس 2020 - 19:46
السيد اليوبي قارن بين الوفيات ولم يقارن بين معدل الإصابات ..
معدل الإصابات في أوروبا مرتفع جدا وعليهم ضغط كبير بالنسبة للمستشفيات ..
ونحن فقط 534 أين 3000 سرير ??
ثم إن السيد اليوبي لم يقارن أيضا بين حالات الشفاء في تلك الدول وبين ماهو عليه في بلادنا
لامجاااال للمقارنة .الأزمة عرت الواقع السيء للمستشفيات الوطنية
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155
4 - خالد امير الاثنين 30 مارس 2020 - 19:46
لا نريد مغالطات او تبريرات .
نحن نعي الضروف والعمل الشاق للاطر الطبية
ولا نقول هناك انعدام الرعاية .
كل ما نطلبه هو الاهتمام اكثر وبدل جهد اكبر للعناية بالمريض . لان الاهتمام والرعاية ستخفف من النض والخوف . الخوف والهلع ملجأ الفيروس .
نطلب منكم يا طواقم الطب الاهتمام الاهتمام بالمريض .
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64
5 - Mohamed الاثنين 30 مارس 2020 - 19:47
tout simplement ils ont des vieux plus que les pays arab , mais pour notre cas c 'est différents
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18
6 - yassir الاثنين 30 مارس 2020 - 19:47
عدد الوفيات مرتفع في أوروبا لأن عدد الفحوصات أكثر بكثير من المغرب .
إيطاليا وصلت لأزيد من 600 ألف فحص.
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45
7 - الطنز العكري الاثنين 30 مارس 2020 - 19:47
التلكلك بان دول اوروبية لها نسب اكبر هو عدر الكسول في احضار الواجب هل تقارننا بايطاليا اللتي بلغة هذه النسبة فيضان المستشفيات بالمرضى لماذا لا نقارن مثلا نسبة المانيا 0.6 % او الصين 2 او حتى ايران 5 % و المشكل ان نسبة الوفيات من اللذين تعافو تعادل 75 % نسبة كارثية كما فلت تبين ان النظام الصحي المغربي به خرم كبيييييير هذا الخرم في بطون المسؤولين مند سنوات
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74
8 - سامي الاثنين 30 مارس 2020 - 19:47
لماذا هذه النسب لا تقارن مع
نسب دول الخليج ٕ؟
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36
9 - مغربي قح الاثنين 30 مارس 2020 - 19:48
اكيد ان نسبة الوفيات في المغرب اقل من بعض الدول الأوروبية لكن ما نخشاه هو يكونو ماتوا بالإهمال او الجوع.لان هاديك الدول الاوربية منين كان عندها اقل من 550 مصاب النسبة كانت اقل من اليوم منين كثروا عندهم المصابين وعمروا مستشفياتهم.
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42
10 - احمد المسناوي الاثنين 30 مارس 2020 - 19:48
ضعف او انعدام أدوات التشخيص قبل فوات الاوان
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23
11 - مناضل الاثنين 30 مارس 2020 - 19:48
ياخوفي أن يهاب الناس حتى الذهاب إلى المستشفى. بعد فيديوهات وتعليقات صادمة لمرضى في المستشفيات و التي نحمل فيها المسؤليات للوزارة الوصية و ليس الأطقم الطبية. كم أخاف أن يفضل الناس المكوث في البيت على طلب العلاج. كيف يعقل أن شخص يحتاج لمناعة قوية للتغلب على المرض، يعطونه كرواصة وياغورت رخيص، هذه وجبة وحدها تقتلك وأنت في كامل صحتك، فما بالك بشخص يحتاج لأكل مغذي أكثر من أي وقت مضى.

شيء خطير جداً، لأنه قد تنزل الأرقام تدريجياً وقد تعود الحياة إلى طبيعتها وما زال الفيروس مخبأ في المنازل لأشخاص خافوا الذهاب للمستشفى. هل ياترى تعي الوزارة تبعات هذا الأمر ؟ نرجوا أن يسلط الإعلام ضوءًا على هذا الموضوع.
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63
12 - ملاحظ الاثنين 30 مارس 2020 - 19:48
شاهدت اليوم في قناة الجزيرة مباشر دكتور باكستاني اسمه سعود أنور يعمل في احد مستشفيات أمريكا اخترع جهاز يمكن استخدامه لتمكين سبعة أشخاص من الأستفادة من جهاز تنفس واحد، وذلك تقليصا للنفقات ولتدبير الازمة... يقول المثل الحاجة ام الاختراع.
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34
13 - KAWTAR الاثنين 30 مارس 2020 - 19:48
على من تضحكون يجب مقارنة عدد الاصابات بعدد الوفيات ثم بعدد حالات الشفاء في تلك الدول .
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33
14 - Mahjoub الاثنين 30 مارس 2020 - 19:49
أصبحنا لا نخشى الفيروس، بقد ماخشى المنظومة الصحية ببلادنا.
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59
15 - Abdo sjl الاثنين 30 مارس 2020 - 19:49
اظن انها مسالة ضعف التجهيزات .بالاضافة الى الجانب التدبيري للازمة.لو تكلف الجيش مند الوهلة الاولى لما وصلنا الى نسبة الوفيات هاتة.نطلب الله السلامة و اللطف.
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10
16 - مغربي الاثنين 30 مارس 2020 - 19:49
تحليل خاطئ للأسف من سي اليوبي، لأنه و بحساباته اعتبر ان عدد المصابين الحاليين سيتشافى بالكامل، و لم يدخل في معادلته البسيطة، التي لم يعطي ل نفسه الوقت للتدقيق فيها و كتابتها على الشكل الصحيح، احتمالية الوفاة لدى المصابين الآخرين، و هذا خطأ في مجال الإحصاء و الاحتمالات لانني طالب مهندس و تخصصي هو الإحصاء و الاحتمالات الرياضية، ف هو لم يشتغل ب خاصية bayes, و يحز في نفسي رؤية هذا الاهمال ل هذه المجالات في مثل هذه اللحظات، لا اريد ان أطيل عليكم و اللهم ارحم الموتى و اشفي المصابين.
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42
17 - حتى أنا مهندس الاثنين 30 مارس 2020 - 19:49
إلى المعلق رقم 1 قلنا لك ونكرر على أن حساباتك خاطئة...
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-6
18 - adil الاثنين 30 مارس 2020 - 19:50
لأنها ببساطة تجري اختبارات أقل بكثير من هذه الدول
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10
19 - chaimae الاثنين 30 مارس 2020 - 19:50
C’est normal, notre cher pays nie Les cas qu’il a . Plusieurs cas se présentent pour faire le test et on refuse même de les voir. Bien sûr qu’ils vont pas enregistrer moins de cas!
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6
20 - محمد طنجة الاثنين 30 مارس 2020 - 19:51
عدد الوفيات مرتفع مقارنة مع الشفاء..يجب بذل جهود أكثر لتصحبح الوصعية...وعلى الأطباء والممرضين القيام بدورهم زدوبمجهود أكبر ومضاعف...اضن انهم سنة كاملة يخرجون علينا ويطالبون بحقوق أكثر...اثبتوا ذلك بالقيام بالواجب اكثر...حوالي 70% كثير..
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7
21 - تنغيري الاثنين 30 مارس 2020 - 19:52
اول شيء لا مجال للمقارنة،لا يمكن مقارنة المنظومة الصحية لاوروبا مع المنظومة الصحية المغربية،كيفما كان عدد الحالات المسجلة او عدد الوفيات،شيء آخر إذا كنتم تتعاملون بشفافية في التصريح بالاعداد الحقيقية فما قولكم فيما يحدث داخل المستشفيات التي تأوي مرضى كورونا؟اظن بغض النظر عن الحالة الصحية للمتوفيين تبقى الرعاية النفسية والتغذية"ماتوا بالجوع" المقدمة للمرضى دون المستوى ان لم نقل منعدمة،لو انحصر الامر في ڤيديو واحد يوضح الحالة المزرية لقلنا ممكن،ولكن هناك العديد من الڤيدبوهات التي توثق الحالة الكارثية،اين اموال صندوق الجائحة؟لا تقولوا لنا تم صرفها على المعدات والاطقم فلا معدات ظهرت ولا زيادات غي الأجور.اتقوا الله،واش معندكومش ضمير،واش اسحابكوم غادي تعيشو فيها ديما الله اعطيكوم نصيبكم من معاناة وأمراض المواطن.
"اللهم إنهم ارونا قوتهم علينا،اللهم ارنا سلطانك وقوتك عليهم"
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20
22 - معلق الاثنين 30 مارس 2020 - 19:52
ماتغطيو الشمس بالغربال الامر واضح دول اوروبية معدل الوفايات مرتفع لان نسبة المصابون مرتفع شرحو لينا نفهمو شنو واقع حنى حالات الشفاء قلييييل جدا.لم نقتنع حتى بما قاله مدير موديرية الاوبئة بان المتوفون كانو يعانون من امراض مزمنة !!!!!؟؟؟؟؟؟
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10
23 - ملاحظ الاثنين 30 مارس 2020 - 19:52
لو كان الاهتمام بقطاع الصحة سابقا، لكان الوضع تحسن مما هو عليه، الاهم من هذا كله هو منع المواطنين من الاختلاط في الاسواق والمؤسسات العمومية، واس الدولة مقاداش دير حظر شامل ل10 ايام
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10
24 - هشام الاثنين 30 مارس 2020 - 19:53
أنصح الجميع بلزوم البيت والنوم باكرا وعدم السهر وقراءة ما تيسر من القرآن لتجديد نشاط الجسم وتقوية مناعته، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
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14
25 - Momo الاثنين 30 مارس 2020 - 19:53
المشكلة ليس في عدد الوفيات بل المشكل الاكبر في حالات الشفاء الذي يبقى جامدا،الدول الاوربية رغم كثرة الوفيات فان عدد حالات الشفاء كثير جدا.
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9
26 - hicham الاثنين 30 مارس 2020 - 19:53
ويربط كثير من المختصين ارتفاع عدد الوفيات في المغرب بنسبة تشخيص فيروس "كورونا"؛ إذ تم إجراء التشخيص على عدد ضعيف من المخالطين والمشتبه فيهم (2107 حالات مستبعدة) إلى حدود اليوم، في وقت تقوم دول أخرى بتشخيص آلاف الحالات بشكل يومي قبل ظهور الأعراض.
*****وهذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الوفيات*****
***** ننتظر ظهور الأعراض وهذه استراتيجية لن تقضي أبدا على الوباء*****
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5
27 - A man from this world الاثنين 30 مارس 2020 - 19:53
إخوتي المغاربة حفظكم الله وأسعدكم دنيا واخرة، نصيحتي لي ولكم:
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
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8
28 - شوية ديال المنطق الاثنين 30 مارس 2020 - 19:54
الفيديوهات لي كاينة فاليوتيوب على الحجر الصحي فالمغرب، كتبين بلي الداخل مفقود و الخارج مولود، الحل الوحيد لي عند الشعب هو بنادم يبقا فدارو و خا يعيش غير بلي عطا الله، حسن ما يموت فشي سبيطار بحال البدانة!
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12
29 - خالد الاثنين 30 مارس 2020 - 19:54
لماذا عدد الوفيات هو تقريبا ثلاثة أضعاف عدد المتعافين, هذا هو الإشكال الحقيقي. إذا بقينا على الوتيرة الحالية فهذه كارثة حقيقية, يجب أن يجد حلا لهذه المشكلة عوض المراوغة الكلامية. هل هناك دولة في أروبا أو دولة عربية حيث نسبة المتعافين لا تتعدى 2 في المائة طوال مدة شهر لم نسجل سوى 13 حالة شفاء
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6
30 - طارق الاثنين 30 مارس 2020 - 19:54
أو علاش تا المغرب مايديرش عدد كبير ديال التشخيص بالنسبة للمخالطين أو المشتبه فيهم.
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4
31 - abdellah الاثنين 30 مارس 2020 - 19:55
وماذا عن حالات الشفاء ! المغرب للأسف من أقل النسب في العالم. نريد أن نعرف المشكل أين لنحله. هذا لا ينقص من مجهودات الأطر الصحية هم مشكورين.
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6
32 - kamal الاثنين 30 مارس 2020 - 19:55
الله يحفض بلدنا وإخواننا المغاربة و المسلمين على وجه الأرض اللهم رحمنا ورحم أموتنا.
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2
33 - استادة الاثنين 30 مارس 2020 - 19:55
ماراي وزارة الصحة في الفيديوهات التي خرج بها بعض المرضى بكورونا وهم يشرحون الحالة المزرية التي يعيشونها في المستشفيات التي يقولون فيها انهم لم يجدوا ماء الشرب ولم يجدوا الورق الصحي وخصوصا انهم مصابون بالإسهال اما الاكل فلا تسال ولم يسمحوا اهاليهم وتزويدهم بما يحتاجونه حسب قولهم
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11
34 - Bachar الاثنين 30 مارس 2020 - 19:56
vraiment domage. toujour vous avez quelque chose a dire.sans dire la verite.
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3
35 - مواطن مغربي الاثنين 30 مارس 2020 - 19:56
سبحان الله هادوك الدول راه عندهم المصابين بزاف و كثر عليهم الشغل حنا عندنا المصابين قلال و مات هاد العدد الكبير حيث ماكينش الكشف المبكر حالة مخالطة كتبقى محبوسة حتى تبان عليها الاعراض هاديك الساعة كيكون المرض نتاشر و الشخص كيولي يعاني و كيموت اوا الله اكون معانا يا رب و اشفي جميع المرضى.
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6
36 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 19:56
يجب علينا جميعا المطالبة باقالة وزيرالصحة ومنذوبيه وبعض مدراء المستشفيات بعد الاستهتار بصحة المواطنين. من لا يستطيع تحمل مسؤوليته كاملة فليبقى في منزله وليترك مكانه للنزهاء فقط.
التحاليل تحمل على متن سيارة لساعات وكيلميترات طويلة لتصل المختبر وتنتظرساعات اخرى لكي تعرف النتيجة وحالة المريض وجهازه التنفسي يتدهوران بسرعة ولا تنفع معه لا كلوروكين ولا التنفس الاصناعي. المستشفىات اصبحت تخيف كل الاطباء والممرضين فما بالكم بالمريض.
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11
37 - hamid laalioui الاثنين 30 مارس 2020 - 19:57
من العيب أن يخرج مسؤول عن وزارة الصحة بهذا التصريح، لكنه ليس عيبا على اعتبار إنعدام المسؤولية، حيث قام المسؤول بمقارنة عدد الوفيات واغفل عن قصد مقارنتها بعدد الإصابات وعدد المتماثلين للشفاء، من غير المعقول أننا امضينا قرابة شهر على أول حالة ولم نقم بتحليل سوى 2000 حالة في بلد يتجاوز سكانه 40 مليون، ايحسب من يخاطبهم جهلاء، أم تفوه بكلامه عن جهل.
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15
38 - @commentaire 1 ingénieur الاثنين 30 مارس 2020 - 19:58
منذ مدة والبعض يكذبك في طريقة احصائك و اعطاء النسب المائوية ، لكن للأسف الكبير الرقم الذي تعطيه هو الاصح من حيث طريقة الحساب .
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-1
39 - Souhail الاثنين 30 مارس 2020 - 19:58
قال تعالى
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11). صدق الله العظيم
الموت واحد و الأسباب متعددة
اللهم اغفر لهم وارحمهم و اجعلهم من أهل الجنة يارب
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2
40 - جلال الاثنين 30 مارس 2020 - 19:59
33 وفيات رحمهم الله معظمهم كبار السن كان لهم مرض مزمن دخلوا مرحلة الأخيرة من المرض المغربي دائما لي اسف لا يتحرك إلى المستشفى أو الطبيب إلا في دقيقة 90 حتى فوات الأوان عكس الأجنبي يتصل بالطيب والمستشفى يحس أقل ألم في جسمه 33 وفيات اعتبرها الحالة العادية في المغرب لا داعي القلق أو التهويل يسقط أكثر من هذا العدد في ايام العادية الحوادث السير الكار طاح بوحدو في الواد كان عدد الوفيات أكثر وفيات كورونا تسجل في المغرب الأسابيع لا يمكن نطلب من المغرب المستحيل ينقذ جميع الحالات مصابة كورونا اركع الدول أقوى من المغرب من فضلكم لا تقارن المغرب بالدول الأوروبية ألمانيا متلا لا تستطيع الدول الأوروبية مجارتها نظامها الطبي مقارنة لا تجوز ألمانيا إيطاليا اسبانيا فرنسا يتجاوزن المغرب عشرات السنوات ضوئية حتى مقارنة قطر لا تجاوز قطر بسبب المساحة وكثافة السكان قطر عدد سكانها عدد سكان مدينة في المغرب يقاوم الوباء بي الإمكانات متوفرة عنه أفضل العلاج كورونا هو أن البقاء في البيت الحل واحد الاحتواء فيروس والحد منه
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5
41 - طارق الاثنين 30 مارس 2020 - 19:59
علاش كنبقاو نقلبو على مبررات خاوية باش نكدبو على الناس . ببساطة علينا القول ان المستشفيات ببلادنا اي واحد عارف كيف دايرة . و كلنا عارفين الاطباء كيف دايرين . اللهم لطفك يا الله
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6
42 - خالد الاثنين 30 مارس 2020 - 20:00
الأمر مقلق ومخيف نسبة مرتفعة جدا الن الخلل
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0
43 - reda الاثنين 30 مارس 2020 - 20:00
الأسبوعين المقبلين حاسمان. ستنخفض درجة الحرارة ، مما يعزز بشكل كبير انتشار الفيروس بسرعة عالية جدًا ، مثل ما حدث في إيطاليا وفرنسا. إذا قاومنا وبقينا في المنزل للأسبوعين المقبلين ، في نهاية أبريل سترتفع درجات الحرارة وسيفقد الفيروس قدرته على الانتشار إن شاء الله. يجب أن يدرك كل الشعب المغربي هذا الواقع. ابق في المنزل للأسبوعين المقبلين ، إنه أمر بالغ الأهمية وحازم للغاية إن شاء الله
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-2
44 - laho الاثنين 30 مارس 2020 - 20:01
عدد الوفيات كبير جداً في المغرب هدشي تيخلع معرفنش السبب الحقيقي المهم نتمنى من الله ان يرفع عنى هدا الوباء
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1
45 - ZakariaJ الاثنين 30 مارس 2020 - 20:02
عندما كانت نسبة الإصابات لا تتعدة الألف في الدول الأروبية فلم تكن نسبة الوفيات كبيرة. فالمقارنة لا تصح.
أن تعترفو بالوضعية المزرية التي يعرفها الميدان الصحي و عدم كفاءة الطاقم الطبي كان سوف يطمئن الرأي المواطن المغربي
.
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4
46 - Med Taha الاثنين 30 مارس 2020 - 20:02
منطقيا يجب أن تكون نسبة الشفاء مرتفعة خصوصا في أول الأسبوع... (يا ربي السلامه و صافي)
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47 - bonjour الاثنين 30 مارس 2020 - 20:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شي تايكذب على شي، منضمة الصحة اصلا داروها غير باش ابيعو لينا الكذوب و لي فهم امحيوه او يكذبوا عليكم فموتوا او نتوما معا قارين بزاف تاتيقوا كذوبهم و لكن هم نسو الله و نصبوا أنفسهم مكانه هم من يعطون الحياة و هم من ينزعونها منك لكن سيقعون في شرور أفعالهم و هذه الفتن من علامات اقتراب الساعة، الحقيقة مألمة لكن مايرقوكم هو أن نكذب عليكم هذه حرب معلنة، اللهم اقنا شر الفتن ماضهر منها و ما بطن الله ابعد عنا هذا الوباء و على سائر الناس و من مرض الهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما يا رب
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48 - متتبع الاثنين 30 مارس 2020 - 20:04
البنية الصحية مهترئة، زيادة على العقلية الانانية والربحية للغالبية العظمى للعاملين بالقطاع،الناس كانت كتموت بالإهمال ،نساء حوامل ماتوا بالإهمال، مواليد جدد ماتوا بالإهمال كيتعطلوا عليهم حتى كايفوت الفوت وكايشربوا الساءل وباعداد كبيرة جدا، كورونا جات غير باش التفيق الكل وتعري الواقع لماتوا ابرياء أكبر بآلاف المرات من المتوفين بكورونا،
من هاذا المنبر ادعوا الجميع أولا للحد مع القطاع الخاص في ميدان الصحة لما له من تأثير على العاملين بالقطاع العام وما له من استغلال للمواطن،
ثانيا الإهتمام بالبنيات التحتية العمومية وبناء المستشفيات والمراكز الصحية وصيدليات على نطاق واسع على الصعيد الوطني وفي كل قرية فيلاج ودواوير...،ولو تطلب الأمر شراكة بين المواطن والدولة كخلق صناديق للتبرعات أو جمعيات احسانية،
ثالثا التزام الدولة بعدم ترك المجال متفوحا للخواص
الإهتمام بتكوين الأطباء والممرضين بوتيرة عالية للتماشي مع المتطلبات،
جعل الدولة هي الساهر على التأمين الإجباري عن المرض لكل من القطاع العام، الخاص والغير مهيكل، يعني الاشتراكات تاخدها
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49 - طيبي بلحاج الاثنين 30 مارس 2020 - 20:05
هذا الوزير لا يفقه شيئا في عالم الحساب
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50 - Said الاثنين 30 مارس 2020 - 20:06
بالنسبة لمعدل الوفيات لا زال المغرب لم يفحص عددكبير من الناس وليس لذيه الايجابيين كثر. يعني le dominateur est encore faibe
ولكن مع المدة اذا بقي المعدل مرتفع عاد يمكن نحكمو على فعالية المنظومة العلاجية le système de soins واش رآها تفك كثير من الحالات الخطيرة أم لا.
الاسبوعين القادمين المغرب اما سوف تبقى الحالات مستقرة على رقم ما وهي le cap de l onde de la courbe epidemiologiques. او لا قدر الله وكان الحجر الصحي غير فعال تكون الحالات كثيرة و la courbe ستكون طبيعية يعني انهيار المنظومة العلاجية
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51 - طنز بعينيه ورجليه الاثنين 30 مارس 2020 - 20:07
ليكن في علم الوزير ان اسبانيا وإيطاليا عندما سجلت 8000 إصابة لم تكن ولا وفاة واحدة، النسبة ترتفع عندما تكثر الإصابات نتيجة النقص في الرعاية الطبية، في هذا البلد السعيد لا قدر الله الى وصلات الإصابات 10000 غادي يموتو 8000 على الأقل بسبب الرعاية الطبية المثالية اللتي نحظى بها ويحسدنا عليها العالم، أتمنى من سيادة الوزير يخبرنا شحال تيلبس في وجهه.
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52 - Karim الاثنين 30 مارس 2020 - 20:08
والله اعطينا وجوهكم أنت تقارن نفسك مع فرنسا وبريطانيا عندك ضمير
Les hôpitaux au Maroc c'est des cimetières wafinek a si Akhenouch حملة 1000 مدينة تظحكون على الشعب
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53 - المحال الاثنين 30 مارس 2020 - 20:09
كيف للمتشفيات المريضة ان تشفي المرضى ؟؟؟؟
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54 - colobani الاثنين 30 مارس 2020 - 20:10
وأشار اليوبي إلى أن نسبة 6.2 في المائة من وفيات "كورونا" التي توجد في المغرب، تعود بالأساس إلى الشفافية في التعاطي مع الأرقام، مؤكدا أن "المغرب يصرح بأرقام الوفيات كما هي ولا يخفي شيئاً"، في إشارة إلى تعمد عدد من الدول إخفاء حقيقة الوضعية الوبائية،
وماذا نقول عن كوريا الشمالية ؟؟؟
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55 - محمد الاثنين 30 مارس 2020 - 20:10
هذا الوزير يجب ان يقدم استقالته، لانه ليس لديه رؤية للقدوم بقطاع الصحة إلى الأمام وإنما يبحث عن تبريرات بليدة مثله. فهذا الإنسان لا تنتظر منه شيئًا سوى استنزاف المال العام.
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56 - Reda2 الاثنين 30 مارس 2020 - 20:10
غالبية الذين تعافوا حتى الآن ، أصيبوا قبل 15 يومًا أو أكثر ، عندما كانت الحالات المصابة لا تزيد عن 25. وفاة هذا المرض تأتي بسرعة ، لكن التعافي يستغرق 15 أو 20 أو حتى 30 يومًا. لذا فإن 14 من أصل 25 ، أو 56 ٪ ، هي نسبة شفاء جيدة جدًا. لا يجب أن نتوقع عددًا أكبر من الحالات التي تم علاجها. تم تسجيل 419 حالة إصابة جديدة الأسبوع الماضي فقط ، لذلك إذا حافظنا على نفس النسبة المئوية للشفاء ، إن شاء الله ، سيتم علاج 235 حالة على الأقل ، ولكن ليس الآن ، بعد 15 يومًا. يجب أن نأخذ دائمًا بعين الاعتبار فترة عملية الشفاء.
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57 - Me again الاثنين 30 مارس 2020 - 20:11
وتابع المتحدث ذاته قائلا: "بالنسبة للعوامل الأخرى المرتبطة بالاختطار، فإن 82 في المائة من المتوفين كانوا مصابين بأمراض مزمنة أخرى"....
كانوا مصابين بأمراض مزمنة مثل مغاربة كثر، لأن المستشفيات و مستلزماتها و أدواتها و آلاتها غير كافية و أطباء و ممرضين غير كافيين... ممرض لكل 10 آلاف نسمة و مستوصف لكل 30 الف نسمة و مستشفى لكل 200 الف نسمة. و مع ذلك جل الحوامل يلدون بعمليات قيصرية بأثمنة خيالية، خاصة زوجات الموظفين و المعلمين و غيرهم الذين يستفذون من التعويضات التي تجعل زوجاتهم الحوامل مريضات الاستفادة من العمليات القيصرية لولادة أطفال يتغذون من حليب البقر المعقم و المسرطن و اول كلمة يتعلمونها في صغرهم هي: مووو!
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58 - ملاحظة الاثنين 30 مارس 2020 - 20:13
دابا الواحد ماخايفش من المرض قد ما خايف من المستشفى فين غادا يمشي.الله يسترنا فوق الارض وتحت الارض
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59 - كريم الاثنين 30 مارس 2020 - 20:13
الله يعطينا وجهك رجل علم واختصاص يتكلم بلغة أللا علم متجاوجزا كل ما يقوله علم الإحصاء وهذا عدم احترام للمتلقي الذي هو المواطن المغرب .أنا لن أفسر أو اوضح فقط أقول توضيح الواضحات من المضخات.
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60 - Said الاثنين 30 مارس 2020 - 20:14
NImporte quoi!I Il faut comaparer le comparable. Combien de tests sont faits par jours au Maroc. Aucune idée. Il n ya aucune visibilié et c'est vraiement dommage. Les Citoyens ont le droit de le savoir. C'est la tranparence.
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61 - فيصل الاثنين 30 مارس 2020 - 20:14
ان لم تستحي فافعل ما شئت.
نعم يا سيدي المسؤول نسبة الوفيات في بلدنا الحبيب جد مرتفعة شئنا ام ابينا. فعوض ان تقوم بتصريح للتخفي وراء نسبة الدول الاخرى التي تسبقنا عملا بالمثل القائل (اذا عمت هانت)، كان الاحرى ان تعترف و تقول ان وزارة الصحة بكل اطرها تقوم بكل ما امكن للتصدي لهذه النسب العالية واعطاء بعض الحلول للنقص من عدد الوفيات. هذا ان لم نقل اننا يجب ان نقارن نسبنا بنسب بعض الدول العربية في الخليج و سيظهر لنا موطن الخلل.
نعم سيدي المسؤول النسب تقول ما تقول، تقول اننا يجب ان نكثر من عدد التحاليل والمختبرات لكي نستطيع اكتشاف المصابيين مبكرا من اجل الاسراع بمداواتهم لعلى وعسى نستطيع بمشيئة الله ان نشفيهم وبالتالي فان نسبة الوفايات ستقل. وكذا يجب ان نحسن العناية بالمرضى، الكل رأى وسمع فيديوهات بعض المرضى وهم يشتكون سوء المعاملة لقلة الامكانيات بالمستشفيات و عدم جاهزية الاطقم الطبية لمثل هذه الحالات( الاطباء والممرضين اعتادو على التعامل بتعالي مع المرضى)، حيث لا يخفى عليكم سيدي ان العامل النفسي يلعب دور جد مهم في التماثل للشفاء.
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62 - جمال الصحراوي الاثنين 30 مارس 2020 - 20:15
السيد اليوبي يمارس الاستحمار والضحك على عقول المغاربة والتضليل والاستهتار والاستخفاف عندما يحاول مقارنة عدد الوفيات في المغرب مع نضيرتها في اروبا . المخزن دائما وابناءه والعياشة يلجؤون الى الحل السهل والسريع هو محاولة مقارنة حالنا باوضاع دول كارثية لتخفيف الصدمة او في محاولة لاستمرار في تحمل اخطاء الدولة وعجز الاجهزة وفشل الاطر .
واش بغيتونا نوليوا بحال سوريا . قالها العياشة ذات يوم
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63 - امحمد وجده الاثنين 30 مارس 2020 - 20:15
هل مراكز التشخيص في اسبانيا في مدريد فقط وفي في فرنسا في باريس فقط وفي انجلترا في لندن فقط........لا مجال للمقارنه ونحن مازلنا في المرحله الثانيه
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64 - Khalid الاثنين 30 مارس 2020 - 20:17
نسبة الوفيات هي متوسطة وما يجعلها تبدو مرتفعة ان العدد الفعلي للمصابين قد يكون أكبر بكثير بسبب قلة التحاليل
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65 - فيق وبلا تخربيق الاثنين 30 مارس 2020 - 20:18
للأسف الشديد
هناك الكثير من يظن أن أي شخص دخل المستشفى ولو في حالة حرجة فلابد أن يشفى
نحن مسلمون ونؤمن بأن لكل أجل كتاب
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66 - hichem_525 الاثنين 30 مارس 2020 - 20:19
يبدو ان الوزير جاهل و لا يحسن الحساب
النسبة تحتسب بالنسبة لمجموع الحالات المغلقة فقط يعني المتوفاة + التي شفيت فقط و ليس بالنسبة لعدد الاصابات الكلي فتلك علمها عند الله بعضها سيشفى و بعضها سيتعافى و يتم ادخالها في النسبة

مادمت جاهل يا سيادة الوزير فانتظر حتى ينتهي المرض 100 بالمئة و تتضح كل الحالات و و لن يبقى لك حالات مصابة تكذب بها على شعبك
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67 - Ramon الاثنين 30 مارس 2020 - 20:19
لماذا أغلب الموتى من المسنين؟ أن المسنين يشكلون فءة كبيرة في المجتمعات المتقدمة كايطايا والصين وفرنسا وإسبانيا وامريكا.ان نسبة المسنين تتراوح بين 20و 25 في الماءة في هذه الدول .قد تكون هنالك نية مبيتة من نشر هذا الفيروس لتخفيف العبء المالي على خزينة الدول لان هناك تقاعد وتغطية صحية.ويبقى مجرد تخمين والله أعلم.
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68 - Ahmed الاثنين 30 مارس 2020 - 20:20
يا اخونا راه الطاقم من اطباء و ممرضين ما عندهم الامكانيات اللي كاينة فاوروبا و راهم خايفين على روسهم و على عىلاتهم ...تصور راسك فبلاصتهم نعم نسبة الوفيات كبيرة لذلك دخلو دياركم سدو عليكم بابكم حتى ينتهي هذا الوباء ...الله يجازيكم بخير
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69 - مرباح الاثنين 30 مارس 2020 - 20:21
لا يلزم مقارنة المغرب باوروبا و الصين و الولايات المتحدة الامريكية لسبب ان عندهم نسبة الاصابات مرتفعة جدا ومستشفياتهم رغم طاقتها الاستيعابية الكبيرة جدا فانها تعاني و لايمكن مقارنتها مع مستشفياتنا في المغرب لان نحن مازلنا عدد الاصابات قليل بالمقارنة معهم
يجب مقارنة المغرب مع دول الخليج مثلا نسبة الاصابات عندهم توازي تقريبا عدد اصابات المغرب.. نسبة الوفيات في الخليج 0.35 بالمائة
السبب على ما اضن التاخر في التشخيص او المصابون يتاخرون في الاعلان عن الاعراض
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70 - bensaid الاثنين 30 مارس 2020 - 20:22
السؤال الدي يتفادى رؤساء الأقسام بوزارة الصحة الإجابة عليه هو: كم من إختبار ( تحليلة) كورونا يتم إجراؤها في اليوم?.شئ مؤسف!.
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71 - غير موضوعي وغير علمي الاثنين 30 مارس 2020 - 20:24
مرة أخرى سيقوم مسؤول بتمرير مغالطات على المواطن
لا مجال للمقارنة بينة المغرب ب500 حالة (150 منها حديثة الدخول الى المستشفى اي فقط 350 حالة) ودول اوربية تجاوزت الحالات فيها ال 80000 حالة.
قارن مغرب اليوم 500 حالة مع ايطاليا ال 1000 حالة وستجد انه لا مجال للمقارنة
المغرب لو وصل الى عتبة الالف حالة فقط لا قدر الله لتجاوزت نسبة الوفايات ال 30٪
بل لنقل بانه 70٪ من اصل ال 47 حالة التي غادرت المستشفى غادرته الى المقابر وفقط 30٪ هي التي عادت الى احضان اهلها
لا تستحمرونا
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72 - البوهالي الاثنين 30 مارس 2020 - 20:25
كلامك سيدي ليس مقنعا وإنكم تتهربون من كون اهتراء المنظومة الصحة في بلادنا وإهمال المصابين من بين الأسباب التي جعلت نسبة الوفيات ترتفع في بلادنا وإلا فلماذا تقل نسبة الوفيات في صفوف مرضى كورونا في دول الخليج ؟؟؟؟؟ عندهم منظومة صحية قوية واهتمام بالمرضى.... وحالة دول الجوار تختلف عن حالنا لأن المصابين عندهم كثر وبالآلاف ومستشفياتهم لم تعد تتحمل العدد الكبير من المصابين ولو وصلنا نحن إلى ما وصلوا إليه في عدد الإصابات سيموت نصف ااشعب المغربي.
فلا تقارن بيننا وبينهم واعترفوووووا بأن النظام الثحي في المغرب ضعييييييبف ومسؤولونا يهتمون بالمهرجانات والتراهات وتكليخ الشعب
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73 - abd الاثنين 30 مارس 2020 - 20:28
السلام عليكم
ان كانوا يتحدتون عن ايطالياو فرنسا واسبانيا فنعم. هده الدول التلاتة وخصوصا ايطاليا كانوا متهاونين بالامر وظنوا الامر عبارة عن فايروس عابر ولم يتخدوا تدابير الحجر الصحي مبكرا.

يجب اخد العبرة من المانيا وكوريا الجنوبية وتايوان. تحاليل واختبارات بالجملة مع الالتزام بالكمامات التي لها فعالية في الوقاية الداتية والجماعية للعدوى
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74 - abdul الاثنين 30 مارس 2020 - 20:28
الدول أوربا ما هوا المثال اسبانيا 16 الف الشفاء 6الف موت إيطاليا الشفاء 14600 موت11591 المانيا الشفاء16623 موت600 عدد الشفاء أكثر من الأموات المغرب الأموات33 الشفاء 13 بلا ضحك على المواطنين
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75 - مغربي من شرق كندا الاثنين 30 مارس 2020 - 20:29
لا يمكن أن تكون نسبة الوفيات في أستراليا 12.6 في المائة كما قلت، لها فقط 18 وفاة من مجموع 4245 حالة، إذن النسبة الحقيقية هي 0.4 %، ولا يمكن أن تكون أوستريا أي النمسا إذا تخلطت ليك، النمسا فيها 809 وفاة من مجموع ، 9597، إذن 8.4%. أما مقارنة وفيات المغرب بوفيات إيطاليا وإسبانيا فهذا غير منطقي لأن المغرب دخل المرحلة الثانية فقط الآن، أما هذين البلدين فهما ربما في المرحلة العاشرة حيث عرف انتشاراً واسعاً، ينامون ويستيقظون على كورونا ويتنفسون كورونا صباح مساء، المقارنة يجب أن تكون مثلاً على حسب عدد السكان وعدد الحالات وتاريخ أول إصابة بالفيروس، شوفو worldometers
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76 - محمد مداني الاثنين 30 مارس 2020 - 20:30
لا نشكك في مجهودات الدولة، فحسب المتداول من الارقام نلاحظ عدم الإستقرار في الشفاء وحتى الوفيات، و النسب التي تنشر فيها غير مقنعة خاصة الشفاء.
املنا كبير والله المستعان، وشكرا للساهرين على دحر هذا الوباء
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77 - Rachid الاثنين 30 مارس 2020 - 20:34
لكن ليس الوفيات هي الدوبل المتعفين في اوروبا
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78 - الصنطيحة الاثنين 30 مارس 2020 - 20:37
مدير الأوبئة يستغبي المغاربة. قالك نسبة الوفايات 6 في المائة . بغض النظر عن ان الكشف متأخر وان هناك نسبة عضيمة حاملة للفايروس ولا يظهر عليها اعراض او اعراض خفيفة الخ . الارقام تبين ضعف مهول في الكشف المبكر وتظهر أن كثير من العاملين في القطاع الا من رحم ربي جبناء يقفلون على المريض في سجن مع الجوع وسوء المعاملة. وهذا وحده كفيل بقتل الناس. للاسف اطرنا في 2020 مازالوا يعتقدون أنهم يخاطبون شعب 1912 . راه المغاربة قراو في الزحام وظروف مزرية وهم شعب ذكي بالفطرة. جمعوا معنا راسكم راه طلعتوا لينا الزعف . اطر ديال باك صاحبي مقارينش حتى القراية. نريد مستشفيات وليست سجون. ثم ان الكلوروكوين اتبت فعالية ولكن خاص الكشف المبكر. والى بغيتوا تبقاو سادين البلاد 6 اشهر ؟! راكم ستدمرونها؟! اناشد تدخل الجيش وطرد هؤلاء المكلفين بالتعامل مع الوباء لعدم الكفاءة واعفاء وزير الصحة وتعيين اطار عسكري من ميدان الطب . شوهتونا
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