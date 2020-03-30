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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: دول أوروبية تُسجل معدلات وفيات أكثر من المغرب
بعدما دق متخصصون ناقوس الخطر حول تسجيل المغرب لنسب وفيات مرتفعة مقارنة مع عدد الإصابات المسجلة على الصعيد الوطني بفيروس "كورونا" المستجد، أكد محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، أن نسبة الوفيات تبلغ في المغرب 6 في المائة.
وسجل المغرب في ظرف 24 ساعة الأخيرة 7 وفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 33 حالة وفاة، وهو رقم مرتفع مقارنة مع عدد من الدول التي تشهد عدد الإصابات نفسه أو أكثر.
وأوضح محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أن "بعض الدول الأوروبية المجاورة لها معدل الوفيات نفسه المسجل في المملكة تقريبا، إن لم نقل أكثر في دول الأخرى".
وأشار اليوبي إلى أن نسبة 6.2 في المائة من وفيات "كورونا" التي توجد في المغرب، تعود بالأساس إلى الشفافية في التعاطي مع الأرقام، مؤكدا أن "المغرب يصرح بأرقام الوفيات كما هي ولا يخفي شيئاً"، في إشارة إلى تعمد عدد من الدول إخفاء حقيقة الوضعية الوبائية، وهو ما سبق أن نبهت إليه منظمة الصحة العالمية.
وأضاف المصدر ذاته أن "هذه الوفيات بالمملكة سجلت في فئة الأشخاص الأكثر عرضة لعوامل الاختطار، سواء ارتفاع السن أو أمراض مزمنة كالربو والسكري وأمراض القلب والشرايين".
وبالنسبة لمتوسط العمر لدى المتوفين بوباء كورونا في المغرب، فقد حدده اليوبي في 66 سنة، في حين إن معدل العمر لباقي الحالات المصابة هو 52 سنة. وأكد اليوبي أن عامل السن يلعب دورا كبيرا في احتمال تسجيل وفيات.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: "بالنسبة للعوامل الأخرى المرتبطة بالاختطار، فإن 82 في المائة من المتوفين كانوا مصابين بأمراض مزمنة أخرى".
وشدد المصدر نفسه على أنه "إذا كانت الحالة الصحية عند بداية التكفل بالمرضى هي في 84 في المائة حالة بسيطة، وأن 16 في المائة من الحالات لدى بداية التكفل بهم حرجة، فإنه بالنسبة للأشخاص الذين توفوا تكون الحالة الصحية لديهم عند بداية التكفل جد حرجة بنسبة 85 في المائة".
ويوجد المغرب ضمن محور الدول التي سجلت نسبة وفيات مرتفعة؛ إذ بلغت النسبة في أستراليا 12.6 في المائة، وفي إيطاليا 10.8 في المائة، وفي إسبانيا 8 في المائة.
أما في الصين، بؤرة وباء "كوفيد-19"، فقد وصلت نسبة الوفيات إلى 4 في المائة، وأقل بكثير في ألمانيا، التي سجلت 1 في المائة. كما تسجل دول الخليج نسب وفيات ضعيفة جداً.
ويربط كثير من المختصين ارتفاع عدد الوفيات في المغرب بنسبة تشخيص فيروس "كورونا"؛ إذ تم إجراء التشخيص على عدد ضعيف من المخالطين والمشتبه فيهم (2107 حالات مستبعدة) إلى حدود اليوم، في وقت تقوم دول أخرى بتشخيص آلاف الحالات بشكل يومي قبل ظهور الأعراض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (78)
معدل الإصابات في أوروبا مرتفع جدا وعليهم ضغط كبير بالنسبة للمستشفيات ..
ونحن فقط 534 أين 3000 سرير ??
ثم إن السيد اليوبي لم يقارن أيضا بين حالات الشفاء في تلك الدول وبين ماهو عليه في بلادنا
لامجاااال للمقارنة .الأزمة عرت الواقع السيء للمستشفيات الوطنية
نحن نعي الضروف والعمل الشاق للاطر الطبية
ولا نقول هناك انعدام الرعاية .
كل ما نطلبه هو الاهتمام اكثر وبدل جهد اكبر للعناية بالمريض . لان الاهتمام والرعاية ستخفف من النض والخوف . الخوف والهلع ملجأ الفيروس .
نطلب منكم يا طواقم الطب الاهتمام الاهتمام بالمريض .
إيطاليا وصلت لأزيد من 600 ألف فحص.
نسب دول الخليج ٕ؟
شيء خطير جداً، لأنه قد تنزل الأرقام تدريجياً وقد تعود الحياة إلى طبيعتها وما زال الفيروس مخبأ في المنازل لأشخاص خافوا الذهاب للمستشفى. هل ياترى تعي الوزارة تبعات هذا الأمر ؟ نرجوا أن يسلط الإعلام ضوءًا على هذا الموضوع.
"اللهم إنهم ارونا قوتهم علينا،اللهم ارنا سلطانك وقوتك عليهم"
*****وهذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الوفيات*****
***** ننتظر ظهور الأعراض وهذه استراتيجية لن تقضي أبدا على الوباء*****
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
التحاليل تحمل على متن سيارة لساعات وكيلميترات طويلة لتصل المختبر وتنتظرساعات اخرى لكي تعرف النتيجة وحالة المريض وجهازه التنفسي يتدهوران بسرعة ولا تنفع معه لا كلوروكين ولا التنفس الاصناعي. المستشفىات اصبحت تخيف كل الاطباء والممرضين فما بالكم بالمريض.
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11). صدق الله العظيم
الموت واحد و الأسباب متعددة
اللهم اغفر لهم وارحمهم و اجعلهم من أهل الجنة يارب
أن تعترفو بالوضعية المزرية التي يعرفها الميدان الصحي و عدم كفاءة الطاقم الطبي كان سوف يطمئن الرأي المواطن المغربي
.
شي تايكذب على شي، منضمة الصحة اصلا داروها غير باش ابيعو لينا الكذوب و لي فهم امحيوه او يكذبوا عليكم فموتوا او نتوما معا قارين بزاف تاتيقوا كذوبهم و لكن هم نسو الله و نصبوا أنفسهم مكانه هم من يعطون الحياة و هم من ينزعونها منك لكن سيقعون في شرور أفعالهم و هذه الفتن من علامات اقتراب الساعة، الحقيقة مألمة لكن مايرقوكم هو أن نكذب عليكم هذه حرب معلنة، اللهم اقنا شر الفتن ماضهر منها و ما بطن الله ابعد عنا هذا الوباء و على سائر الناس و من مرض الهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما يا رب
من هاذا المنبر ادعوا الجميع أولا للحد مع القطاع الخاص في ميدان الصحة لما له من تأثير على العاملين بالقطاع العام وما له من استغلال للمواطن،
ثانيا الإهتمام بالبنيات التحتية العمومية وبناء المستشفيات والمراكز الصحية وصيدليات على نطاق واسع على الصعيد الوطني وفي كل قرية فيلاج ودواوير...،ولو تطلب الأمر شراكة بين المواطن والدولة كخلق صناديق للتبرعات أو جمعيات احسانية،
ثالثا التزام الدولة بعدم ترك المجال متفوحا للخواص
الإهتمام بتكوين الأطباء والممرضين بوتيرة عالية للتماشي مع المتطلبات،
جعل الدولة هي الساهر على التأمين الإجباري عن المرض لكل من القطاع العام، الخاص والغير مهيكل، يعني الاشتراكات تاخدها
ولكن مع المدة اذا بقي المعدل مرتفع عاد يمكن نحكمو على فعالية المنظومة العلاجية le système de soins واش رآها تفك كثير من الحالات الخطيرة أم لا.
الاسبوعين القادمين المغرب اما سوف تبقى الحالات مستقرة على رقم ما وهي le cap de l onde de la courbe epidemiologiques. او لا قدر الله وكان الحجر الصحي غير فعال تكون الحالات كثيرة و la courbe ستكون طبيعية يعني انهيار المنظومة العلاجية
Les hôpitaux au Maroc c'est des cimetières wafinek a si Akhenouch حملة 1000 مدينة تظحكون على الشعب
وماذا نقول عن كوريا الشمالية ؟؟؟
كانوا مصابين بأمراض مزمنة مثل مغاربة كثر، لأن المستشفيات و مستلزماتها و أدواتها و آلاتها غير كافية و أطباء و ممرضين غير كافيين... ممرض لكل 10 آلاف نسمة و مستوصف لكل 30 الف نسمة و مستشفى لكل 200 الف نسمة. و مع ذلك جل الحوامل يلدون بعمليات قيصرية بأثمنة خيالية، خاصة زوجات الموظفين و المعلمين و غيرهم الذين يستفذون من التعويضات التي تجعل زوجاتهم الحوامل مريضات الاستفادة من العمليات القيصرية لولادة أطفال يتغذون من حليب البقر المعقم و المسرطن و اول كلمة يتعلمونها في صغرهم هي: مووو!
نعم يا سيدي المسؤول نسبة الوفيات في بلدنا الحبيب جد مرتفعة شئنا ام ابينا. فعوض ان تقوم بتصريح للتخفي وراء نسبة الدول الاخرى التي تسبقنا عملا بالمثل القائل (اذا عمت هانت)، كان الاحرى ان تعترف و تقول ان وزارة الصحة بكل اطرها تقوم بكل ما امكن للتصدي لهذه النسب العالية واعطاء بعض الحلول للنقص من عدد الوفيات. هذا ان لم نقل اننا يجب ان نقارن نسبنا بنسب بعض الدول العربية في الخليج و سيظهر لنا موطن الخلل.
نعم سيدي المسؤول النسب تقول ما تقول، تقول اننا يجب ان نكثر من عدد التحاليل والمختبرات لكي نستطيع اكتشاف المصابيين مبكرا من اجل الاسراع بمداواتهم لعلى وعسى نستطيع بمشيئة الله ان نشفيهم وبالتالي فان نسبة الوفايات ستقل. وكذا يجب ان نحسن العناية بالمرضى، الكل رأى وسمع فيديوهات بعض المرضى وهم يشتكون سوء المعاملة لقلة الامكانيات بالمستشفيات و عدم جاهزية الاطقم الطبية لمثل هذه الحالات( الاطباء والممرضين اعتادو على التعامل بتعالي مع المرضى)، حيث لا يخفى عليكم سيدي ان العامل النفسي يلعب دور جد مهم في التماثل للشفاء.
واش بغيتونا نوليوا بحال سوريا . قالها العياشة ذات يوم
هناك الكثير من يظن أن أي شخص دخل المستشفى ولو في حالة حرجة فلابد أن يشفى
نحن مسلمون ونؤمن بأن لكل أجل كتاب
النسبة تحتسب بالنسبة لمجموع الحالات المغلقة فقط يعني المتوفاة + التي شفيت فقط و ليس بالنسبة لعدد الاصابات الكلي فتلك علمها عند الله بعضها سيشفى و بعضها سيتعافى و يتم ادخالها في النسبة
مادمت جاهل يا سيادة الوزير فانتظر حتى ينتهي المرض 100 بالمئة و تتضح كل الحالات و و لن يبقى لك حالات مصابة تكذب بها على شعبك
يجب مقارنة المغرب مع دول الخليج مثلا نسبة الاصابات عندهم توازي تقريبا عدد اصابات المغرب.. نسبة الوفيات في الخليج 0.35 بالمائة
السبب على ما اضن التاخر في التشخيص او المصابون يتاخرون في الاعلان عن الاعراض
لا مجال للمقارنة بينة المغرب ب500 حالة (150 منها حديثة الدخول الى المستشفى اي فقط 350 حالة) ودول اوربية تجاوزت الحالات فيها ال 80000 حالة.
قارن مغرب اليوم 500 حالة مع ايطاليا ال 1000 حالة وستجد انه لا مجال للمقارنة
المغرب لو وصل الى عتبة الالف حالة فقط لا قدر الله لتجاوزت نسبة الوفايات ال 30٪
بل لنقل بانه 70٪ من اصل ال 47 حالة التي غادرت المستشفى غادرته الى المقابر وفقط 30٪ هي التي عادت الى احضان اهلها
لا تستحمرونا
فلا تقارن بيننا وبينهم واعترفوووووا بأن النظام الثحي في المغرب ضعييييييبف ومسؤولونا يهتمون بالمهرجانات والتراهات وتكليخ الشعب
ان كانوا يتحدتون عن ايطالياو فرنسا واسبانيا فنعم. هده الدول التلاتة وخصوصا ايطاليا كانوا متهاونين بالامر وظنوا الامر عبارة عن فايروس عابر ولم يتخدوا تدابير الحجر الصحي مبكرا.
يجب اخد العبرة من المانيا وكوريا الجنوبية وتايوان. تحاليل واختبارات بالجملة مع الالتزام بالكمامات التي لها فعالية في الوقاية الداتية والجماعية للعدوى
املنا كبير والله المستعان، وشكرا للساهرين على دحر هذا الوباء