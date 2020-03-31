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كُتّاب وآراء
فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب
في سابقة هي الأولى من نوعها، دفع تفشي فيروس "كورونا" في إسبانيا شبانا مغاربة إلى القيام بهجرة غير شرعية مضادة من أوروبا إلى المغرب، هرباً من الوباء الذي حصد إلى حدود اليوم في الجارة الشمالية أرواح أزيد من 8 آلاف شخص وإصابة نحو مائة ألف.
وكشفت مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية قيام شبان في الأيام القليلة الماضية بهجرة غير شرعية من إسبانيا إلى المغرب عبر "قوارب الموت"، كما سجلت محاولات تسلل أشخاص إلى المملكة على متن شاحنات النقل الدولي للسلع والبضائع.
مصادر هسبريس كشفت أن شبانا مغاربة تمكنوا من الإبحار من السواحل الإسبانية وصولاً إلى شاطئ الهيايضة التابع لجماعة العوامرة بإقليم العرائش.
وأضافت المعطيات ذاتها أن قاربين مطاطيين وصلا إلى شاطئ الهيايضة وعلى متنهما شباب مغاربة فروا من جحيم "كورونا" بإسبانيا، قبل أن تعمد السلطات المحلية بالمنطقة إلى تعقبهم لإخضاعهم للفحوصات الطبية المتعلقة بمرض "كوفيد-19" ووضعهم تحت الحجر الصحي، لكن لا يعرف ما إذا كان جميع "الحراڭة" العائدون إلى ديارهم قد خضعوا لفحوصات الكشف.
ووجد مئات المغاربة المتواجدين بشكل غير قانوني في إسبانيا أنفسهم في وضعية صعبة جداً، بعد فرض حالة الطوارئ في البلاد منذ 15 مارس وتمديدها إلى غاية 11 أبريل المقبل.
وقال مهاجر مغربي في إسبانيا لهسبريس: "الأوضاع كارثية هنا بالنسبة للمغاربة المقيمين بشكل غير قانوني، خصوصا الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة أو مسكن"، وأضاف أن "الأنشطة التي كان يُقبل عليها هؤلاء كلها توقفت، فوجدوا أنفسهم عرضة لخطر الجوع، باستثناء بعض المساعدات التي تقدمها منظمة الصليب الأحمر".
ويبدو أن عددا من هؤلاء المهاجرين السريين في إسبانيا فضلوا الهجرة المضادة نحو المغرب بعد توقف قوتهم اليومي وتعقد وضعية وباء "كورونا" في البلاد، خصوصا بعد فرض غرامات طائلة على خارقي حالة الطوارئ.
وكان المغرب أعلن في 15 مارس تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى المملكة إلى أجل غير مسمى، لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية حينها إن "المملكة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين إلى إشعار آخر في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (95)
هههههه
Allah yfarjha 3lina jmi3 y’a rabi
دبا كاع لي فالطاليان وأسبانيا حاركين المغرب بسبب كورونا الطريقة لي مشاو بيها رجعو بها
ويلا كانو هازين الفيروس معاهم كارتة صافي
مغانقولش للبحرية الملكية والدرك الملكي تشديد المراقبة لأنهم خاصهم لانشات بزاف وتجهيزات وردارات موحالش تكون عندنا أصلا
المغرب حبس كورونا قانونيا أنما مغايقدرش يحبسها لي جايين بالحريك والمشكلة ماعندنا لا أمكانيات لا ضمير مهني لي يخدم الجيش الأبيض كولو خايف على راسو ولهلا يقلب وغاتشبك مزيان غير الله عولو عليها
انا لله وانا اليه راجعون
دابا نحاصرو كورونا من الداخل او من الخارج
مهما يكن هؤلاء مغاربة إخوتنا .عادوا الى الوطن الأم . لابد أن نعتني بهم تمام كبافي المواطنين وأن تخصص لهم اتعويضات والتطبيب.... لأنهم ضحية سنوات عديدة من تخاذل الحكومات فيما يخص الخدمات الاجتماعية
إن لم يسلموا أنفسهم للسلطة من أجل الفحص، فيجب ان يعاقبو على أنانيتهم
ça promet pour les semaines à venir. On est un peuple à part. Même si coronavirus avait décidé de quitter le Maroc volontairement, il y aura parmi nous des gens qui trouveront moyen de l'en retenir. Allah yehdina Ossafi
عندي ملاحظة
لو كان المغاربة لا يفكرون في الهجرة السرية و محل ثقة ادا كانوا سيرجعون بعد انتهاء مدة الكونطرا كما هو متعامل مع عاملات الفراولة فان اسبانيا و فرنسا ستجلب عمالة من المغرب في اعمال موسمية و لو ستة اشهر كل سنة و هدا في صالح الجميع و لكن الاغلبية تفكر في السوسيال ديال الفابور
اللهم احفظ اخواننا في المغرب والمسلمين والبشرية جمعاء.
بنصف الشعب
الناس يعيشون بشكل اعتيادي والمستشفيات في اسبانيا أفضل بكثير من المغرب، ومعدل الإصابة في اسبانيا أقل من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية فهل هذا يعني أن الأمريكيين سيهربون إلى المغرب...
ربما 10 في المئة من المغاربة مصابون لكن الدولة تكذب على مواطنيها بأرقام كاذبة... الناس في المغرب يموتون جوعا وبؤسا وظلما بوجود كورونا أو بغيايها.
كان الله في عون الشعب المغربي الغائب عن الوعي.
انشري يا هسبريس
ان الوطن غفور رحيم
لكن المرجو منهم الخضوع للفحص لان الوضع باسبانيا خطير
ازال الله عنا وعنكم وعن الانسانية جمعاء الوباء
لا احد يفضل الحريك على عمل مستقر وعيشة طيبة في بلده! العديد حركوا حيت لظروف قاسية...
المهم رجعوا لقواعدهم سالمين فهم مغاربة حتى و ان اخطا بعضهم في حق وطنهم بسبب طيش الشباب و الطموح الزاءد
و رغم دلك سيخرج بعض المحرضين لتكديب الخبر بمقولة
حتى قط ما تيهرب من دار العرس و لكن وقعت لان الاعراس و الحفلات توقفت مع كورونا
لا تاريخ لا وقاءع الضبط و الإجراءات في حق اصحاب المركب.!!!!.
اخاف ممن يكن العداء لوطننا خارج الحدود ان يغتنم فرصة الوباء لتصدير الضرر عبر هذه العملية. نتمنى اليقظة والتوفيق للساهرين على امن الحدود الذي هو امن الوطن والمواطنين. وما ذلك بصعب على المغاربة.
يا فرحتنا برجوع اخواننا.!! لكن اصحاء معافين.
اولا مصدر الخبر غير رسمي
ثانيا العالم كله في مركب واحد يعني كورونا في المغرب..كورونا في اسبانيا..كورونا في امريكا.
ثالثا و هو الاهم: تم ضبط حراكة من طرف القوات البحرية المغربية في عرض البحر مستغلين حالات الطوارىء و من اجل التهرب من المسؤولية كشفوا انهم هربوا من جحيم كورونا من اسبانيا كي لا يتهموا بالحريك و بخرق الحجر الصحي. لكن هناك حالة معزولة لثلاث شبان هربوا من سبتة المحتلة الى الفنيدق سباحة عندما اقفلت الحدود.
مسالة اخرى:الحراكة الموجودين حاليا في اسبانيا قاموا بايواءهم جميعا و التكفل بهم و لا خطر عليهم..واكلين شاربين ناعسين..الفضل للحكومة و الجمعيات
je ne sais pas qui tu es .soit algerien soit l un de ces mendiants du polisario.mais,ce dont je suis sur
c est qu a travers ton ecrit, l on constate combien tu es malheureux et que tu ne supportes pas de voir un GRAND MAROC qui demarre et evolue d une facon extra ordinaire( les grands economistes et kes grandes puissances de ce monde l ont ceritie et constate) laissant derriere lui des pays fantomes comme l algerie bouche bee.
reveille toi mon ami! le MUR est tombe.les bla bla ne trompent plus personne.
aujourd hui ,tu cliques et tu as la reponse devant toi.
va dormir va!
ارى الكثير من الغيرة والحسد ضد الجالية المقيمة بالخارج...لا تدعو الوطنية .فافراد الجالية اكثر وطنية من الكثير من من ينتقدهم .نحن متخوفون عن احبابنا بالداخل اكثر مما متخوفون عن انفسنا....نعلم ان اوروبا لديها الامكانيات للخروج من المحنة...خوفنا عليكم ...على الاقل الوطنية تستدعي الانضباط والبقاء في المنزل ...الشيء اللذي لا نراه حتى الساعة .
هما في الحقيقة أبطال يستحقون الأحترام وتقدير جاو حارگين من المغرب لإسبانيا واليوم من إسبانيا للمغرب
ههههههه
لا أحد يستطيع أن يفعل مثل هذه هي المغامرة يلا هما
المغرب لن يتخلا عليكم
ادا اردتم الدخول الى بلدكم وكلامي موجه الى الشريحة القاطنة في اسبانيا
بما في دالك مليلية وسبتة
تيقنو من فضلكم وارجوكم انكم خالين من الفيروس
تم ادا ما د فغتكم الضروف والخوف من فيروس كورنا واردتم الرجوع الى بلدكم
بطريقة غير شرعية لا تدهبو الى عائتكم ولا تلتقو باي احد من اصدقائكم
كلمو في الهاتف مصلحة الصحة اولا سيدهبو بكم مكان معزول لمدة
اسبوعين حتي يتاكدو انكم خالين من فيروس كورنا
ادا ما لم تفعلو هاد اعلمو انكم بمتال مجرمون ستقتلون عائلكم واصقائكم
شكرا جزيلا ادا كنتم صادقون
هناك الكثير من المهاجرون المغاربة يتمنون الرجوع لبلدهم ولاكن لايتجرأون نضرا لصعوبة إتخاد هاذا القرار الصعب ولاكن ما يفعل ربك إلا خيرا