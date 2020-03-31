24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1413:3717:0419:5121:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شفاء أربع حالات مصابة بـ"كورونا" في مكناس (5.00)

  2. تجار وحرفيون ورجال دين .. "الطاعون الأسود" يحصد ثلث السكان (5.00)

  3. "مجلس التمريض" ينشد حماية كاملة أمام كورونا (5.00)

  4. المغرب يسد ثغرات الثروات الطبيعية بالصحراء بتطبيق قوانين البحار (5.00)

  5. فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب

فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب

فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:45

في سابقة هي الأولى من نوعها، دفع تفشي فيروس "كورونا" في إسبانيا شبانا مغاربة إلى القيام بهجرة غير شرعية مضادة من أوروبا إلى المغرب، هرباً من الوباء الذي حصد إلى حدود اليوم في الجارة الشمالية أرواح أزيد من 8 آلاف شخص وإصابة نحو مائة ألف.

وكشفت مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية قيام شبان في الأيام القليلة الماضية بهجرة غير شرعية من إسبانيا إلى المغرب عبر "قوارب الموت"، كما سجلت محاولات تسلل أشخاص إلى المملكة على متن شاحنات النقل الدولي للسلع والبضائع.

مصادر هسبريس كشفت أن شبانا مغاربة تمكنوا من الإبحار من السواحل الإسبانية وصولاً إلى شاطئ الهيايضة التابع لجماعة العوامرة بإقليم العرائش.

وأضافت المعطيات ذاتها أن قاربين مطاطيين وصلا إلى شاطئ الهيايضة وعلى متنهما شباب مغاربة فروا من جحيم "كورونا" بإسبانيا، قبل أن تعمد السلطات المحلية بالمنطقة إلى تعقبهم لإخضاعهم للفحوصات الطبية المتعلقة بمرض "كوفيد-19" ووضعهم تحت الحجر الصحي، لكن لا يعرف ما إذا كان جميع "الحراڭة" العائدون إلى ديارهم قد خضعوا لفحوصات الكشف.

ووجد مئات المغاربة المتواجدين بشكل غير قانوني في إسبانيا أنفسهم في وضعية صعبة جداً، بعد فرض حالة الطوارئ في البلاد منذ 15 مارس وتمديدها إلى غاية 11 أبريل المقبل.

وقال مهاجر مغربي في إسبانيا لهسبريس: "الأوضاع كارثية هنا بالنسبة للمغاربة المقيمين بشكل غير قانوني، خصوصا الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة أو مسكن"، وأضاف أن "الأنشطة التي كان يُقبل عليها هؤلاء كلها توقفت، فوجدوا أنفسهم عرضة لخطر الجوع، باستثناء بعض المساعدات التي تقدمها منظمة الصليب الأحمر".

ويبدو أن عددا من هؤلاء المهاجرين السريين في إسبانيا فضلوا الهجرة المضادة نحو المغرب بعد توقف قوتهم اليومي وتعقد وضعية وباء "كورونا" في البلاد، خصوصا بعد فرض غرامات طائلة على خارقي حالة الطوارئ.

وكان المغرب أعلن في 15 مارس تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى المملكة إلى أجل غير مسمى، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية حينها إن "المملكة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين إلى إشعار آخر في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (95)

1 - مواطنة حرة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:50
دور دور ترجع لماكدور.تقلبات الآية ياك كنتو كارهين بلادكوم ومشتو خليتوها ودبا بتو ترجعو ليها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-501
2 - عزالدين بوكريم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:51
الله احسن لعوان والله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
459
3 - عادل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:51
سبحان مبدل الأحوال، عش ترى عجبا...لا بد من التصدي لهجرة الاسبان للمغرب،...
هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
77
4 - مغربية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:51
دبى عاد ولى المغرب عزيز عليكم ياك شبعتو معيار فيه حتى تمرضو و تضربكم جايحة عاد تيبان ليكم المغرب .ايوى المغرب ديال المغاربة الي جالسين فيه و عاجبهم كيف ما هو اما انتوما بقاو في اوروبا المتقدمة و الي فيها الانسانية و الرفاهية .شدو مرضكم عندكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-539
5 - ali الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:52
Meme nous résidant en Europe on est bloqué notre famille est au maroc nos âmes sont au maroc
Allah yfarjha 3lina jmi3 y’a rabi
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
182
6 - مهاجر بلجيكي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:52
نحن خائفن على الوطن والمغرب وهؤلاء الجهلة أنضر مادا يفعلون سوف ينقلون الوباء إلى المغرب الله يستر ويحفض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
201
7 - مغربي مهاجر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:53
يجب التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة الحراگة بأقسى العقوبات.. انا من المهاجرين ولن افعل مثل هؤلاء لان قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا..والرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بعدم الخروج من البلد الذي فيه الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
333
8 - خالد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:53
إذا كانوا لا يخافون على أنفسهم فعلى الأقل عليهم أن يخافوا من إصابة ٱبائهم و عائلتهم بالعدوى. حشومة يضربو مجهودات المغاربة و للحكومة فالزيرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
233
9 - عزيز الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:53
هدا خطير. ومنبع جديد لكرونا. لا نريد منع اخواننا العائدين بل تشجيعهم على تقديم انفسهم للفحص بأمان.والا فسينشرون المرض في جميع انحائ البلاد قرى ومدن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
184
10 - بحر الآسى الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:53
راه خاصهم يطبق عليهم الحجر الصحي الإجباري لأنهم جايين من دولة موبوءة ويقدرو يعدو والديهم وعائلاتهم وولاد جيرانهم >> المرجو اتخاذ الحيطة والحذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
136
11 - ناصح أمين الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:54
شعب لا يعرف المستحيل...كنت فقط أمزح مع أصدقائي في العمل وأقول لهم أن المغاربة سوف يقومون بالحراك من إسبانيا للمغرب...و هي الآن حقيقة...الآن فعلوها ذهابا وإيابا...آه لو علموا هؤلاء الشباب لرأو منهم العجب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
77
12 - مواطنة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:54
سبحان مبدل الأحوال. من كان يصدق أن الأمور ستنقلب هكذا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
13 - صابر على البلاء الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:54
هما امران احلاهما مرر . وعلى كل حال مرحبا و اهلا في بلدكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
14 - المشكلة أنهم غير شرعييين الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:55
المشكلة أنهم غير شرعييين يمكنهم التسلل من أي مكان وأي شاطئ مع حنا تبارك الله المراقبة البحرية عندنا مجهدة صافي غاتلقاهم هازين الفيروس وجاي معهم يلصقوه لينا زيدو الخير على الخمير

دبا كاع لي فالطاليان وأسبانيا حاركين المغرب بسبب كورونا الطريقة لي مشاو بيها رجعو بها

ويلا كانو هازين الفيروس معاهم كارتة صافي

مغانقولش للبحرية الملكية والدرك الملكي تشديد المراقبة لأنهم خاصهم لانشات بزاف وتجهيزات وردارات موحالش تكون عندنا أصلا

المغرب حبس كورونا قانونيا أنما مغايقدرش يحبسها لي جايين بالحريك والمشكلة ماعندنا لا أمكانيات لا ضمير مهني لي يخدم الجيش الأبيض كولو خايف على راسو ولهلا يقلب وغاتشبك مزيان غير الله عولو عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-34
15 - زامبيقيا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:55
سبحان مبدل الاحوال شتان بين الأمس و اليوم
انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
16 - ben الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:56
سبحان مبذل الاحوال عشنان اوشفنا حتى ولى لحريك لبلاد اوبشحال حركو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
17 - عبد ضعيف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:56
سبحان مبدل الأحوال الحلم والحلم المضاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
18 - الرحيق المختوم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:57
سبحان الله! لكل شيء إذا ما تم نقصان ×× فلا يُغَرُّ بطيب العيش إنسانُ / هي الأيامُ كما شاهدتها دُوَلٌ ×× مَنْ سَرَّهُ زمنٌ ساءته أزمانُ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
19 - nabil missaoui الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:57
هاد كورونا خلاتنا نشوفو شي حوايج عمرنا كنا نتخايلوهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
20 - خالد.ف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:57
و هل المغرب في مأمن من الجائحة !؟ حقا إنه لأمر غريب ! كان عليهم أن يصبروا هناك بذلا من النذم فيما بعد ! على الأقل هناك بعض الٱفاق !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
21 - فارس بلا جواد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:57
انا بعدا جلس هنا في برشلونة ياربحة يا ذبحة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الناس تتهرب من القدر الي القدر هدا مكان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
22 - chaker الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:57
لاحول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم الله يهدي مخلق هادو بغاو يخليوها على والديوهم او خوتهوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
23 - إسبانيا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:57
هدو والله معندهم لعقل بالله ، ملي قريت هذا الاخبار تصدمت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
24 - عبدالسلام الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:58
اييه الايام داب ولا الحريك من اسابان الى المغرب ماشي العكس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
25 - oujdi الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:58
هذا هو اخطر الاحتمالات المتوقعة وهنا الكارثة الكبرى والتي هي ان يكون هؤلاء لا محالة يحملون الفيروسو سينشرونه داخل اسرهم وذويهم حي انه من المستبعد جدا ان يتم ايقافهم جميعا واخضاعهم للفحوصات وداو وضعهم مباشرة تحت الحجر الصحي.هذا ما لم تقم ربما الدولة لدراسته كاحتمال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
26 - الهجرة المعاكسة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:58
تصرف يدمي القلب لشباب حاول إيجاد لقمة العيش له ولأسرته بأن غامر بحياته مرتان يجب على سلطات البلد إيجاد فرص الشغل لهؤلاء أبناء الوطن و ضمان حياة ليست كريمة بل فقط إنسانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
27 - ابو آدم القنيطري الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:59
من كان هذا يقع لاخواننا الحراكة!!؟؟..و سبحان الله مبدل الاحوال..اللهم اعف عنا و ارفع الوباء و البلاء عن الامة ..قولوا آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
28 - Abdo الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:59
صافي الحمد لله انقلبت الآية. ليعلم الجميع أن الوطن هو الوطن مهما اغتربت وحاولت الهروب فلا محيد من العودة إلى الوطن الام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - الله اكبر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:00
صافي كملات دابة هادو هوما لي غادي اكملو لينا بقية كون جات علية اي واحد حصل حارگ من لخارج لهنا حجز واحد شهر او من بعد واحد 10 سنوات تاع حبس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
30 - دعوة للرقص الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:00
الكتاب المقدس الانجيل يقول : من كانوا في المقدمة سيرجعون الى الخلف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-53
31 - بدر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:00
ماعمرو حبا ونهار حبا طاح فالبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
32 - rachid abidi الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:00
أصبح العكس الان في ظل ظروف صعبة جدا وقاسية لابد من العودة إلى البلد الأم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
33 - نظرة عين الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:01
مساكين تقطعت بهم السبل ولم يجدوا سوى بلادهم الاصل يلتجؤون اليها.يجب عل السلطات ان تتدخل لانقاذهم من الضياع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
34 - mokh الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:02
انقلبت الموازين وفيروس كورونا أهزم العالم أجمع حيت لم تنفع مع هذا الذاء الذي لايرى بالعين المجردة لا طائرات ولا غواصات ولا صواريخ ولا دول متقدمة ولا متأخرة الكل داق من كأسه و لازال يحصد الضحايا بدون توقف ، يقال اللهم قطران بلادي ولا عسل البلدان ، نطلب من الله العفو والعافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
35 - احلم الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:03
سبحان مبديل لاحوال يبيتها في شان ايصبحها في شان اوا كي ما كيكول لمتل ولله ما كطران بلادي ولا عسل بلدات ناس ايوا الله يسهل على لجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
36 - ياسين فتاح الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:03
لقد انقلبت الآية من لحريگ الى اوروبا، إلى حريگ في الإتجاه المعاكس، ومن يقرأ التاريخ فقد كانت بلدنا وجهة الإسبان وغيرهم للبحت عن العمل والأمن والسلامة ايام الصراعات الاروبية، نسأل الله أن ينقلب حالنا إلى أحسن حال، فلينعم المغاربة بمغربهم، وليحافظوا على مغربيتهم بعز وكرامة مهما كانت الظروف، فوالله ان المغاربة المهاجرين كيف ما كانت وضعيتهم المادية والإجتماعية ببلاد المهجر، يعرفون حق المعرفة قيمة المغرب الغالي الحبيب المضياف بالرغم من النقص المسجل في جميع القطاعات، فمغربنا جميل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - مستغرب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:03
من كان يتخيل يوما ان يهرب الناس من أوروبا هلعا وخوفا سبحان مبدل الأحوال هته الممارسات الفردية هي التي تسببت في تفشي المرض داخل المغرب على الأقل اعزلو انفسكم واتصلو بالسلطات حتى يتبين خلوكم من الفيروس على السلطات تشديد الرقابة على الحدود فقد يخرج الامر عن السيطرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
38 - م.دهني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:03
ايوا هاذي ما كانتش على البال
دابا نحاصرو كورونا من الداخل او من الخارج
مهما يكن هؤلاء مغاربة إخوتنا .عادوا الى الوطن الأم . لابد أن نعتني بهم تمام كبافي المواطنين وأن تخصص لهم اتعويضات والتطبيب.... لأنهم ضحية سنوات عديدة من تخاذل الحكومات فيما يخص الخدمات الاجتماعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
39 - MOHAMMED الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:04
أقدر الضروف المزرية التي يمرون منها ، لكن جميعهم شباب و في أغلب الأحيان لن يقتلهم الفيروس ، لكن قد ينقلون العدوى الى الوطن و إلى عوائلهم ،

إن لم يسلموا أنفسهم للسلطة من أجل الفحص، فيجب ان يعاقبو على أنانيتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
40 - البوعار الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:04
الطوير إطير حتى يعيا أ كيرجع العش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - Moh الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:05
Allah Akbar!
ça promet pour les semaines à venir. On est un peuple à part. Même si coronavirus avait décidé de quitter le Maroc volontairement, il y aura parmi nous des gens qui trouveront moyen de l'en retenir. Allah yehdina Ossafi
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
42 - Devnet الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:06
اذا وصلو بسلام ونتمنى السلامة للكل يجب عليهم تقديم انفسهم للسلطات للحجر الصحي تفاديا لنشر الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
43 - ولد حميدو الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:06
ادا كان العمل غير موجود و ليس عنده سكن فمادا يفعل هناك اللهم ياتي عند اسرته فقط انا ضد الدين دهبوا و شتموا المغرب في قارب الموت قبل ان يصلوا للضفة الاخرى بينما الاغلبية دهبت عن حسن نية من اجل تحسين وضعيتهم المادية فاي واحد يبحث عن الافضل فحتى المغني يحيي سهرات بالخارج من اجل كسب اكثر
عندي ملاحظة
لو كان المغاربة لا يفكرون في الهجرة السرية و محل ثقة ادا كانوا سيرجعون بعد انتهاء مدة الكونطرا كما هو متعامل مع عاملات الفراولة فان اسبانيا و فرنسا ستجلب عمالة من المغرب في اعمال موسمية و لو ستة اشهر كل سنة و هدا في صالح الجميع و لكن الاغلبية تفكر في السوسيال ديال الفابور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
44 - كمال المانيا الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:06
نرى في بعض التعاليق حقد دفين وغل تجاه مغاربة عائدين ، انا ارفض تماما عودتهم لان هذا خطأ كارثي وعدم مسؤولية، لكن ما يحزنني هو تشفي القريب قبل العدو، ليعلم الجميع ان جل المغاربة المقيمين شرعيا في اوربا هم بالف خير ما خصهم والو، شوف انت يا حقود كيف يسرالك عندك 300 سرير.
اللهم احفظ اخواننا في المغرب والمسلمين والبشرية جمعاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
45 - عزالدين لعيون الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:07
صبحان مبدل الأحوال. كين لي خسر ملايين باش امشي لأوروبا كن كيعتقد غير غدي أو صل أو خدم أو كيتصدم بي لواقع الأليم .يجب اكتساب مؤهلات ولبحت عن رزق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
46 - Morocco الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:07
قبل أن تعمد السلطات المحلية بالمنطقة إلى تعقبهم لإخضاعهم للفحوصات الطبية المتعلقة بمرض "كوفيد-19" ووضعهم تحت الحجر الصحي، لكن لا يعرف ما إذا كان جميع "الحراڭة" العائدون إلى ديارهم قد خضعوا لفحوصات الكشف. ههههههه امر مضحك !! هناك مواطنون عاءدون من الخارج عبر المطار والموانئ وبطريقة شرعية لم يفحصوهم على الاطلاق و يريدون فحص هؤلاء على ما يضحكون!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - حوتة ابريل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:08
Poisson d’avril précoce mes amis.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
48 - غير على سبة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:09
ههههه وفينكم اصحاب الباسبوات الحمرين,,عندي باسبور اسباني ,عندي جنسية المانيا ندخل ل160 دولة,عندي باسبور فرنسي,,,الباسبور لحمر فهاد الوقت مايسوا والو,,,,,ياك اسبانيا ؤطاليان فرعنو ؤزيرو الفيزا دبا وخا يكولو لبنادم هاك سير فيما بغيتي ؤالله ماياخدها كولشي خايف على حياتو.كورونا جابت دبوح للعالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
49 - ولد ازرو الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:10
قلتها واعيد واكررها الجاهل عدو لنفسه نحن شعب لم ولن تترسخ فيه حب الخير للاخر كيف يعقل ان يحذث هذه قنبلة بيولوجيا ان وصلو للمغرب هل هؤلاء يدركون اي جريمة يرتكبون في وطن هو اصلا يكابح مرضا بابسط الامكانيات. انانية وجهل صارخ. لم اعد ادرك اي شعب نحن كيف تاتي من بلد كله يتنفس الفيروس الي بلد بالكاد يتنفس الم تتدخل البحرية لكبح جنون هؤلاء اقسم باننا سوف نضحي

بنصف الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - ريفي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:11
مجرد هرطقة وخزعبلات الهدف منها إيهام المغاربة بأن المغرب يعيش أوضاعا أفضل من إسبانيا بسبب وباء كورونا وهذا كلام لا يصدقه أحمق.
الناس يعيشون بشكل اعتيادي والمستشفيات في اسبانيا أفضل بكثير من المغرب، ومعدل الإصابة في اسبانيا أقل من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية فهل هذا يعني أن الأمريكيين سيهربون إلى المغرب...
ربما 10 في المئة من المغاربة مصابون لكن الدولة تكذب على مواطنيها بأرقام كاذبة... الناس في المغرب يموتون جوعا وبؤسا وظلما بوجود كورونا أو بغيايها.
كان الله في عون الشعب المغربي الغائب عن الوعي.
انشري يا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - SAID الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:12
الجهل يدفع أصحابه إلى الفوضى.متل هؤلاء الناس لايريدون أبداالإلتزام بالقوانين و التعليمات ولو أنها في صالحهم.قد يكون أحد من هؤلاء مريض ويعادي أهله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
52 - El Oujdi الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:13
لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
53 - كازاوية الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:14
ومشكلة هادي دابا ايلا نقصات لعدوى في المغرب و دازت الذروة ديال الفيروس غادي يعاودو يطليونا هادو . ممكن يكون واحد ف هاد الحراكة حامل لفيروس و بالتالي غادي ينقلو لعائلتو و لقضية غتبدا من صفر تاني الله يلطف بينا ياربي و تشوف من حالنا نفس الغلط كيتكرر لمرض من برا غيجينا تاني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
54 - Ahmed Benslimane الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:14
je suis ne’ malheuresement a ce malheur pays qui s’appelle Maroc un pays tres sale tres mal avec un gouvernement dictateur depuis l’independance je ne sais pas est je ne comprendre pas tous ceux Jouhala qui avaient la chanse d’aller vivre dans des pays civilise’ pourquoi veulent revenir c’est simple ils ont toujours besoin del wsakh , Maroc : prositution hommes est femmes, exporteur de drogue , violonce , criminalite’ est arnaque par tous .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
55 - Salah aldaya الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:15
استغرب كيف حصلوا علي القارب و مستلزمات الرحلة من بنزين كي يعودوا إلى المغرب. و لمادا بالضبط هده النقطة التي تبعد كتيرا عن الشواطىء الاسبانية و السلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
56 - Maroc الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:17
فعلا سابقة وهذه فقط البداية عندما تجد أشخاص ضحوا بأنفسهم ذاهبا وإيابا فعلم أن الأمور لاتبشر بالخير إذا استمر الحجر الصحي في أوروبا شهر آخر وبعدها سترجع الأمور لكن بالتدرج فيلزم شهور أخرى لترجع الحياة الطبيعية لأن الفيروس بدون لقاح يمكن أن يعادو الانتشار وبالتالي فرض قيود أخرى ولو غير مشددة وبالتالي إنهيار الاقتصادات الدول الكبرى ويمكن أن تفوق أزمة 2008 بكثير يجب على المغرب درس الأمور جيدا لأننا سنصبح بلد معبر من الجانبين الأفارقة من جهة و عائدون من الغرب من جهة ثانية والأغلبية ستفضل العيش في المغرب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
57 - sadik الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:19
رحم الله جلالة المغفور له الحسن الثاني
ان الوطن غفور رحيم
لكن المرجو منهم الخضوع للفحص لان الوضع باسبانيا خطير
ازال الله عنا وعنكم وعن الانسانية جمعاء الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
58 - مغربي حر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:20
يجب اخضاع هؤلاء الذين ينقلون المرض الى وطنهم ويساهمون في انتشاره الى محاكمة قاسية لانهم هددو السلم الصحي في المغرب وهددو حياة شعب بكاملة كيف يعقل ان يدخل انسان مريض بالحريك وطنه الام وينشر المرض في وسط محيطه واسرته اين عقولكم يا بشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
59 - Laoban الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:21
مرحبا بكم سواء كنتم مغاربة ام لا، معاناة الحريك والخوف ابتلاء كبير نسأل الله ان يرفع عنا وعنكم البلاء والوباء، لكن لا ينسى الحجر الصحي عند وصولكم!
لا احد يفضل الحريك على عمل مستقر وعيشة طيبة في بلده! العديد حركوا حيت لظروف قاسية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
60 - Hamido الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:21
كثير من التعليقات تظهر الحقد والكراهية للدين هاجرو بسبب اوضاعهم الاقتصادية.ونفترض انهم رجعو الى الوطن ماهو المشكل؟كرونا موجود في اي مكان وسيتم القضاء عليه قريبا ...انداك سيندم هؤلاء الشباب على الرجوع.لان المشكل ليس في الفيروس ولكن تداعياته على الاقتصاد و سيظهر ذالك في الشهور المقببلة وسيستمر لسنوات وهذا باعتراف الوزير الاول سعد الدين العثماني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
61 - منور البركاني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:21
خاصكوم تفهموا اش مكتوب في المقال و عاد علقوا..أراه المغاربة الي رجعوا إلى المغرب عبر قوارب الموت هم حارقين بدون أوراق و مبقاوش خدامين و صعب عليهم الأمر و فكروا ادخلوا الى بلادهم بهذه الطريقة خاصك تعرف المغاربة الي في أوروبا عندهم الدار و الى مخداش عندو المساعدات . يا أمة محمد عليكم بالقراة ومن بعد علقوا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
62 - hamid الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:22
نرجو من المغاربة العاءدين من اسبانيا ان يدلوا بانفسهم الى اقرب المستشفيات للتاكد من عدم اصابتهم بالوباء القاتل حفضا على سلامتهم وسلامة اهلهم وجيرانهم ومرحبا بهم في بلدهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
63 - Yacin الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:23
C’est pas vrai, je raconte à mes enfants que certaines marocains (responsables et citoyens) ont interdit d’enterrer les morts, comme si le Maroc son jardin, et pas un pays de tout les marocains
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - abder الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:24
ههههههه واقلبوهم مزيان ره إمكن إجيبوها لينا ههههه الله إحسن لعوان مساكن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
65 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:28
المطلوب من السلطات الرأفة والرحمة مع العائدين إلى ارض الوطن شريطة اخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوم تحت البحت الطبي تجنبا للسلبيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
66 - عبد الله الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:29
الحمد لله البحر بقي مفتوحا أمام الشباب المغلوب على أمرهم العائدين إلى بلادهم أما المفسدين وناهبي اموال الشعب فلن يجدوا طريقا للفرار من المغرب فكل الطرق التي تؤدي إلى رومما وأخواتها الموبوءة أصبحت مغلقة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
67 - دافيد سيمون david simon الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:30
باختصار شديد,هؤلاء الاقلية خافو من كورونا وماشي حبا في المغرب حيت كورونا وباء فتاك وكتدير حتى الوسواس في بنادم,حتى فوقت التقشف لي داز على اسبانيا فهاد العشر سنين لي فاتت انا كنعرف العديد ديال المغاربة رجعو للمغرب ومن بعد التقشف رجعو كلهم لاسبانيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
68 - elyacoubi الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:30
يجب التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة الحراگة بأقسى العقوبات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
69 - ولد حميدو الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:33
اظن سيسلمون انفسهم لانهم يعرفون بان حتى عاءلاتهم و معارفهم سيخافون من استقبالهم فحتى و ان كان واحد اسرته ما مسوقاش لكورونا فالتبركيكة ستبلغ عنه ففي فترة الحجر الصحي النوافذ خدامة مزيان و تامحضيت في اي وقت
المهم رجعوا لقواعدهم سالمين فهم مغاربة حتى و ان اخطا بعضهم في حق وطنهم بسبب طيش الشباب و الطموح الزاءد
و رغم دلك سيخرج بعض المحرضين لتكديب الخبر بمقولة
حتى قط ما تيهرب من دار العرس و لكن وقعت لان الاعراس و الحفلات توقفت مع كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
70 - HOSS ALBANY الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:36
قلتي بلادك معطاتك والو ودبا كتقولها ضميني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
71 - درويش الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:36
#في الأيام القليلة الماضية.في الأيام القليلة الماضية$
لا تاريخ لا وقاءع الضبط و الإجراءات في حق اصحاب المركب.!!!!.
اخاف ممن يكن العداء لوطننا خارج الحدود ان يغتنم فرصة الوباء لتصدير الضرر عبر هذه العملية. نتمنى اليقظة والتوفيق للساهرين على امن الحدود الذي هو امن الوطن والمواطنين. وما ذلك بصعب على المغاربة.
يا فرحتنا برجوع اخواننا.!! لكن اصحاء معافين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
72 - khalid Spain الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:38
اليكم الحقيقة..الى بعض التعاليق المنكهة بطعم التشفي.
اولا مصدر الخبر غير رسمي
ثانيا العالم كله في مركب واحد يعني كورونا في المغرب..كورونا في اسبانيا..كورونا في امريكا.
ثالثا و هو الاهم: تم ضبط حراكة من طرف القوات البحرية المغربية في عرض البحر مستغلين حالات الطوارىء و من اجل التهرب من المسؤولية كشفوا انهم هربوا من جحيم كورونا من اسبانيا كي لا يتهموا بالحريك و بخرق الحجر الصحي. لكن هناك حالة معزولة لثلاث شبان هربوا من سبتة المحتلة الى الفنيدق سباحة عندما اقفلت الحدود.
مسالة اخرى:الحراكة الموجودين حاليا في اسبانيا قاموا بايواءهم جميعا و التكفل بهم و لا خطر عليهم..واكلين شاربين ناعسين..الفضل للحكومة و الجمعيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
73 - شرف 58 الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:38
A ahmed benslimane.
je ne sais pas qui tu es .soit algerien soit l un de ces mendiants du polisario.mais,ce dont je suis sur
c est qu a travers ton ecrit, l on constate combien tu es malheureux et que tu ne supportes pas de voir un GRAND MAROC qui demarre et evolue d une facon extra ordinaire( les grands economistes et kes grandes puissances de ce monde l ont ceritie et constate) laissant derriere lui des pays fantomes comme l algerie bouche bee.
reveille toi mon ami! le MUR est tombe.les bla bla ne trompent plus personne.
aujourd hui ,tu cliques et tu as la reponse devant toi.
va dormir va!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
74 - غير دايز الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:39
واحد بعدا جا هربان من إسبانيا ومشى تال لموريطانيا باش يدخل للمغرب برا تال واد زم صدق معادي خوه ودابا زنقتهم كاملة مطوقة تحت الحجر الصحي لأن الحصيلة معرضة للإرتفاع. ماشي عيب ترجع لبلادك ولكن العيب هو تجيب معاك المرض. عوض ما تسد عليك حتى تتأكد بأن غير حامل للفيروس كتصدق معادي الناس إبتداء من عائلتك وقاتل شحال من روح بسبب الجهل والأنانية واللامبالاة. شوف غير دابا بسبب بضع عشرات من الحالات الوافدة صدقنا في المئات وربما نوليو في الآلاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
75 - احمد بوناكة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:44
السلام عليكم هدوك لي خرجو من بلادهم كانو مضطرين كل واحدااسبابو علاش خرج وحتا الارجع رجع لبلادو غير خص لواحد اتقدم ايدير تحليل ادا كان سالم من هاد الدء فهو جا حارك ارجع هارك ملي عامر مقبول املي اجي خاوي مبغاه حد هدشي علا بعض المغاربه اتشفاو فخوتهوم وحتا علا الغير لايجوز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
76 - [email protected] الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:45
ياخواني كفاكم استهزاء بالجالية المغربية ربما قرأتم ولم تفهموا والإخوان للرجعو المغرب راهم في اسبانيا بلا وراق يعني هم يقيمون بطريقة غير قانونية ومع هذه الجائحة اضطروا إلى العودة إلى بلدهم الله يهديكم كلامكم كيجرح وفين كاين المشكل راهم رجعوا لديورهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
77 - من بلاد غربة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:45
هاجرت إلى بلاد ناس غي باش تكون بلادي لابس إطمإن ياوطني غالي راك في قلب ورب لي عالم بي حالي أه أنا غريب في بلاد ناس ولكين غي باش يكون بوية ومي لابس حتا واحد مكيسمح في وليده وأهلو ولكين غالب الله ٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
78 - الحسن الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:46
الله احسن العوان .اييه بلادكوم هدي .ما هجرتوها الا لضروف قاهرة.ولكن ما ان تطا ارجلكم هدا البلد .على الاقل اتم ربط الاتصال بالسلطات باش تحجر عليكم .الى حين ضهور التحاليل .تحميو نفوسكوم .وبلادكوم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
79 - البطاش الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:47
قطران بلادي ولا عسل بلادات الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
80 - Elktiri الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:47
مرحبا بأبناء الوطن الغالي فأنتم أبناء هذه الأرض الطيبة ولدتم على أرضها ونشأتم تحت سمائها واستنشقتم هواها المحمل بالطيب والكرم والإخلاص والوفاء الذي يختلط بدمائكم ومكارم الأخلاق التي اتصف بها أجدادكم وأباؤكم وحملتم من بعدهم الراية نقية فلنحافظ عليها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
81 - حراسة الحدود الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:48
اين حراسة الحدود البحرية... خفر السواحل وغيره..... وكذالك الحدود البرية.... هي فرصة سيتسلل اعداء الوحدة الترابية.... والارهابيين. ...لا ندع الامور للصدفة. ولا ننتظر المباغتة. هي حالة حرب. اليقضة على الحدود.... برا بحرا جوا....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
82 - عنتر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:49
ربما ادا ساءت الأحوال الصحية في اسبانيا أو ايطاليا...سنرى تدفق مهاجرين غير شرعيين !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
83 - siham الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:52
خاصهم يشدوهم راه إلى دخلوا و هم حاملون للوباء مشينا فيها. واش النبي تيقول متخرجوش غادي تنشرو المرض أو هادو جايين.... آش هاد الانانية و الكفر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
84 - كونان الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:54
الوضع متحكم به في اسبانيا ....والعناية الطبية تشمل الجميع حتى الاشخاص الغير مقيمين شرعيا ....
ارى الكثير من الغيرة والحسد ضد الجالية المقيمة بالخارج...لا تدعو الوطنية .فافراد الجالية اكثر وطنية من الكثير من من ينتقدهم .نحن متخوفون عن احبابنا بالداخل اكثر مما متخوفون عن انفسنا....نعلم ان اوروبا لديها الامكانيات للخروج من المحنة...خوفنا عليكم ...على الاقل الوطنية تستدعي الانضباط والبقاء في المنزل ...الشيء اللذي لا نراه حتى الساعة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
85 - مهاجر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:54
كلام فارغ لاستهلاك.واش عارفين بان المغربي الغير شرعي في اوروبا عندو الحقوق اكتر من مغربي في بلادو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
86 - مستفيد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:55
بلعكس ماكان يجيب على السلطة ان تعاقبهم
هما في الحقيقة أبطال يستحقون الأحترام وتقدير جاو حارگين من المغرب لإسبانيا واليوم من إسبانيا للمغرب
ههههههه
لا أحد يستطيع أن يفعل مثل هذه هي المغامرة يلا هما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
87 - متتبع الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:55
على جميع الأسر التي سيتوافد عليها بعض أبنائها من الخارج في هذه الظرفية أن تشعر السلطات المحلية القريبة منها في أسرع وقت ممكن. ونتوسل إلى الله العلي القدير أن يحفظ الجميع في بلادنا العزيزة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
88 - سعيد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:56
ما كاين فيروس. كاينة 5G اللي أعراضها بحال الانفلونزا. كل بلاد ديكلونشات 5G نتاشر فيها القرينا بشكل سريع وآخرها بريطانيا. لاحظو إلى شي بلاد فيها النسب قليلة جدا ديال الاصابة بالقرينا إيلا فتحات 5G غادي النسب تزاد عليها الزيروات فحال ما وقع في أمريكا. 20 غاديا تولي 2000 بمجرد ضغط زر 5G . ما كاين فيروس اللي كاين هو نظام عالمي جديد من 1980 من عهد بوش الأب وهوما كيوجدو ليه. اللي عايش في أوروبا وجدو روسكم لما يلي (المغرب ما عارفش كيفاش غاديا تكون الأمور): ما غايبقاش الكاش في الغرب وكلشي غادي يولي مرقمن (ديجا كيقولو ليك ما نلمسوش الكاش مخافة الاصابة بالقرينا. في السويد تقريبا ما بقاش الكاش). ثانيا حسابكم في البنك غادي يولي صفر لأن الأيناك غاديا تفلس (نصيحة لإخوتي العايشين في الغرب اللي عندو شي بركة في البنك يشوف كيف يخرجها). إيلا الدول الافريقية دورات زر 5G غاديا تولي بحال أوروبا وكذلك المغرب. إيلا المغرب آنسطالا 5G المدن اللي غادي يكون فيها 5G غادي تنتاشر فيها القرينا بحال أوروبا. اللي بغا يبحث في الأمر مرحبا راه كاين أبحاث ومقالات وبدات كتظهر بعض الفيديوهات كتتكلم على علاقة القرينا ب 5G
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
89 - عااااااااااااااااااااااجل RIF الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:56
انا عندي احباب وجيران واصدقاء عايشين في اسبانيا وحتى واحد منهم مارجع للمغرب ومتيفكروش كاع يجيو يعيشو في المغرب وبالكورونا ولا بلا كورونا ,اغلبية المغاربة تيخافو من الصبيطارات لي عندنا في المغرب لان العذاب ديال الصبيطارات المغربية اخطر من جميع الفيروسات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
90 - احلام الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:59
الله يستر غي مايجيبو شي فيروس يطليو عباد الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
91 - محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:01
المرجو من الشباب المغربي العائد الى ارض الوطن بالطريقة المذكورة في المقال اعلاه عرض انفسهم على وزارة الصحة لتحصين اهاليهم و بقية الشعب المغربي من وباء كورونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
92 - karim الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:03
اخواني المغاربة واخواتي المغاربة القاطنين في الخارج بطريقة شرعية ام لا
المغرب لن يتخلا عليكم
ادا اردتم الدخول الى بلدكم وكلامي موجه الى الشريحة القاطنة في اسبانيا
بما في دالك مليلية وسبتة
تيقنو من فضلكم وارجوكم انكم خالين من الفيروس
تم ادا ما د فغتكم الضروف والخوف من فيروس كورنا واردتم الرجوع الى بلدكم
بطريقة غير شرعية لا تدهبو الى عائتكم ولا تلتقو باي احد من اصدقائكم
كلمو في الهاتف مصلحة الصحة اولا سيدهبو بكم مكان معزول لمدة
اسبوعين حتي يتاكدو انكم خالين من فيروس كورنا
ادا ما لم تفعلو هاد اعلمو انكم بمتال مجرمون ستقتلون عائلكم واصقائكم

شكرا جزيلا ادا كنتم صادقون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
93 - مهاجر سابق الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:03
' وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ' صدق الله العظيم .
هناك الكثير من المهاجرون المغاربة يتمنون الرجوع لبلدهم ولاكن لايتجرأون نضرا لصعوبة إتخاد هاذا القرار الصعب ولاكن ما يفعل ربك إلا خيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
94 - مهدي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:04
لاحظت كثيرا أن المغاربة هو الشعب الوحيد فوق الكرة الذي يتكلم أهله في كل شيء ويفهمون كل شيء من الذرة إلى الصاروخ وحتى الكواكب الغير مكتشفة،كل واحد يتكلم من خلال فشله أو نجاحه الخاص،والمجتمع كبير جدا من بعد الله سبحانه وتعالى وكل شخص فيه له خلفية معينة بعيدة جذا عن الآخر،يتكلمون في الهجرة المعاكسة وعلم الإجتماع والنفس والطب وتارة الأنظمة العالمية وتارة أخرى يقدمون الدعاء لله أن يرفع البلاء وتارة يتمنون من القلب الكساد وإنهيار أوروبا.كأن دور أوروبا هو أن تجد الدواء ويموت الكل فيها لنقفز نحن إلى الصفوف الأمامية ونتصدر.نصيحة لله الواحد القهار:عليكم بالعلم والثقافة ورفض التعليق على مالا يوافق هواكم أما الغرب قد سبقنا بسنوات ضوئية وتعلموا ثقافة بزااااااااف خطيرة.قولوا لهاذ الشباب الله يحسن عوانهم مساكن،وأنا متأكد من بعد الله سبحانه أن بهم كثيرا من والديه على فراش الموت ويتمنا أن يقبلهم قبل الوداع في هذه الظروف الخطيرة،والأسباب كثيرة جذا.الله يحسن عوانكم خوتي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
95 - المغربي المغترب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:05
ههههه. ستنتهي كورونا من إسبانيا قريبا و شتعيش الكورونا الأبدية في هدا الوطن العزيز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 95 | عرض: 1 - 95

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.