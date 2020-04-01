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هذه تفاصيل لقاء العثماني مع النقابات بشأن تداعيات "أزمة كورونا"

هذه تفاصيل لقاء العثماني مع النقابات بشأن تداعيات "أزمة كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:00

مازال لقاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع النقابات بشأن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد في المغرب تثير نقاشا واسعا، خصوصا بعدما راج أن اللقاء كان مناسبة لأخذ العثماني الإذن من النقابات لاقتطاع ثلاثة أيام من أجور الموظفين.

مصدر مقرب من رئيس الحكومة نفى بشكل قاطع أن يكون موضوع الاقتطاع من أجور الموظفين للمساهمة في صندوق تدبير مواجهة جائحة كورونا ضمن المواضيع التي نوقشت مع النقابات.

واستغرب المقرب من رئيس الحكومة ترويج معطيات وصفها بالمغلوطة من طرف البعض في هذه الظروف، موضحا أن "الاقتطاعات التي طالت بعض الأجور مرتبطة بالإضرابات التي خاضها بعض الموظفين وتم اعتمادها بداية الشهر عند التأشير على الأجور، ولا علاقة لها بالاقتطاع من أجل صندوق كورونا".

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن ما راج حول الاقتطاعات من عموم أجور الموظفين، وبالخصوص ما تعلق برجال ونساء التعليم، لا أساس له، موردة أن "الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل هو قرار حكومي يسري على جميع القطاعات".

وسجلت الوزارة، حسب توضيحات توصلت هسبريس بنسخة منها، أنها بادرت إلى تأجيل هذه الاقتطاعات، إلا أن ذلك تعذر لكون المصالح المعنية بالخزينة العامة تعمل على إعداد أجور الموظفين خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أبعد تقدير، موضحة أن الاقتطاعات التي قد تمس أجور بعض الموظفين ابتداء من شهر أبريل تم تأجيلها إلى وقت آخر.

من جهة ثانية، أكد مصدر هسبريس المقرب من العثماني أن النقابات هي التي طلبت اللقاء حول جائحة كورونا، وليست الحكومة من دعت إليه، مبرزا أن "التشاور الذي دشنه رئيس الحكومة جاء بعد مراسلة خاصة من نقابتين".

وكانت نقابتا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد طالبتا رئيس الحكومة في مراسلة لهما، تتوفر هسبريس على نسخة منها، بالدعوة إلى اجتماع عاجل مع المنظمات النقابية لمدارسة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ودعت المراسلة إلى مناقشة آليات مشاركة وانخراط النقابات في الجهود التي تبذلها هيئات ومؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والجمعويين، من أجل المساهمة في الحد من انتشار الفيروس وإيجاد صيغ لمعالجة التأثيرات التي مست فئات عريضة من المهنيين والتجار والموظفين والمستخدمين جراء هذا الوضع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ملاحظ الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:08
و رغم ذلك توصلنا باقتطاعات كبيرة وغير مبررة هذا الشهر
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2 - مواطن مغربي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:10
النقابات بدل أن تساهم بالأموال الطائلة الموجودة في حسابها ؛ تريد المساومة بأجور الموظفين ؛ لكن لم تمرر القرار ؛ لأن الحكومة تعلم أن النقابات لا تمثل الموظفين
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3 - سعيد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:11
بعض المغاربة يحبون الاصطياد في الماء العكر و لن يتغيروا ، طارت معزة نزلات معزة ( الطمع في المناصب و الاموال و لو قامت القيامة ) الله يشافيهم
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4 - بريدي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:11
اولا لا يملك احد الحق بالاقتطاع من اجرة اي موضف دون موافقة هدا الاخير تانيا هناك موضفون يشتغلون رغم الجائحة وجب تحفيزهم عوض الاقتطاع من اجورهم . واعطي متالا الصحة. القوات العمومية و الابناك .البريد . عمال النظافه ......
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5 - محمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:12
سبحان الله إقتطاع من أجل الاضراب دابا نيت فرض فيروس هاد الاضراب بشكل آخر مع إبقاء على الاجرة بدون إقتطاع .الله يجيل الشغأء ويرفع عنا هاد الوباء أميين
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6 - rachid الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:13
نساء ورجال تعليم بغاو شكر والتقدير وهما مخبيين فديورهم مع ولادهم .الشكر والتقدير لمولحانوت وموظفي الصحة والامن .
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7 - واحد مر من هنا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:14
للامانة ما قيل صحيح الاجرة ليس فيها اقتطاع
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8 - الاستاذ الغازي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:15
اذا كان الامر كذلك ما هو سبب اقتطاع مبلغ 330 درهم من اجرة تقاعدي يوم 20 مارس 2020
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9 - عبدو من الرباط الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:16
النقابات تمثل نفسها فقط وهم المستفيدون من.دعم الدولة وفيلاتهم وسياراتهم أولى ببيعها وتقديمها لصندوق مكافحة الوباء أما عن العثماني الذي لا يمثل إلا الاغنياء هناك أموال طائلة تصرف على التفاهات كتقاعد النوام والوزراء الذين نهبوا البلاد والسيارات والوقود المخصص للترف والإستنزاف مع أنكم لا تقدمون شيئا للشعب الذي ادرك أن البلاد يمكن ان تسير في الطريق الصحيح بدونكم اننا وبكل بساطة في هاته المحنة عرفنا الصالح من الطالح فقط تبدير الأموال والنهب والإغتناء بالحرام
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10 - عادل الأربعاء 01 أبريل 2020 - 16:17
شكر لحكومة الباجدة على عدم المساس بأجرة الموظف، وجعل المساهمة في صندوق كورونا أمر اختياري، نختلف مع الباجدة ولكن كلمة الحق تقال،...
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